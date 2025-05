Tarification Loom : forfaits et fonctionnalités pour choisir celui qui vous convient

Loom est un outil très populaire pour l'enregistrement d'écran, qui facilite la création et le partage de contenu vidéo pour le travail, les tutoriels ou les mises à jour d'équipe.

Que vous expliquiez, enregistriez des présentations en haute définition ou collaboriez dans un environnement de travail en équipe, les fonctionnalités de Loom facilitent le partage d'idées.

Mais qui dit bons outils dit bonnes questions : combien coûte Loom ?

Du forfait gratuit aux fonctionnalités premium, en passant par les forfaits Enterprise et les cycles de facturation, trouver la meilleure offre pour vos besoins peut s'apparenter à une véritable navigation dans un labyrinthe. Avez-vous besoin d'enregistrements illimités ? De fonctionnalités de sécurité avancées ? D'options de personnalisation ? Ou simplement des fonctionnalités de base sans payer pour des extras ?

Passons en revue les tarifs et les fonctionnalités de Loom et discutons des alternatives afin que vous puissiez choisir le forfait parfait pour votre utilisation et votre budget.

⏰ Résumé en 60 secondes Loom est un outil de messagerie vidéo qui permet l'enregistrement d'écran avec des voix off grâce à des fonctionnalités d'IA et qui permet la coordination des flux de travail grâce à différentes intégrations

Les forfaits Loom sont divisés en différents niveaux, allant du forfait gratuit au forfait Enterprise

*avantages : la disponibilité d'un forfait gratuit, différentes options parmi lesquelles choisir et des fonctionnalités d'IA dans les niveaux premium

*inconvénients : fonctionnalités limitées dans la version gratuite, absence de fonctions d'IA et de modification en cours dans les forfaits inférieurs, et manque d'intégration approfondie des flux de travail

ClickUp Clips vous permet de filmer des messages vidéo et de les joindre aux flux de travail pertinents au sein de l'écosystème Vous voulez une meilleure alternative ?vous permet de filmer des messages vidéo et de les joindre aux flux de travail pertinents au sein de l'écosystème ClickUp , ce qui évite d'avoir à passer d'une application à l'autre

Au-delà des Clips, ClickUp Brain, un assistant IA, transcrit le contenu des messages vidéo et génère des horodatages ainsi que des extraits pour créer des éléments exploitables

Qu'est-ce que Loom ?

via Loom

Loom est un logiciel de partage d'écran qui vous permet d'enregistrer un message vidéo avec ou sans votre photo. Au lieu d'organiser une réunion pour faire une démonstration, vous pouvez simplement enregistrer votre écran avec une voix off et le partager instantanément avec les utilisateurs.

Si l'enregistrement de votre caméra est activé, une bulle flottante avec votre visage apparaît dans la fenêtre Loom, que vous pouvez déplacer librement. Une fois enregistrées, les vidéos sont sauvegardées dans le cloud avec un lien partageable pour une distribution instantanée.

Les forfaits payants offrent des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la protection par mot de passe et l'accès à l'environnement de travail uniquement. Rendez les vidéos interactives avec des appels à l'action, des chapitres et des réactions emoji. Loom IA rationalise la modification en cours des vidéos en générant des titres, des résumés et des transcriptions.

De plus, il supprime les mots de remplissage tout en facilitant la documentation et le suivi des problèmes.

💡Conseil de pro : Allez dans les paramètres de Loom et consultez la section Apparence . Avec un forfait premium Loom, vous pouvez mettre à jour le bouton Play et l'Échéancier avec les couleurs de votre marque.

Forfaits Loom

Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités grâce aux différents modèles de tarification Loom en vidéo. Passons-les en revue en fonction de votre utilisation réelle.

Forfait Starter

Si vous êtes débutant ou si vous souhaitez vous familiariser avec l'outil, ce forfait gratuit vous conviendra parfaitement.

✅ Fonctionnalités clés

Réalisez jusqu'à 25 vidéos

Enregistrez votre écran avec une bulle de caméra

Transcrire les sous-titres de vidéos dans plus de 50 langues

Réalisez des messages vidéo interactifs avec des réactions et des commentaires emoji

❌ Limites

Un maximum de 50 membres est autorisé par environnement de travail

Il y a une limite de 5 minutes pour l'enregistrement de la vidéo

Aucune modification en cours, suppression de la marque ou fonctionnalités d'IA

💰 Tarification

Free Forever

À qui s'adresse-t-il ? Il sera utile aux solopreneurs et aux indépendants ayant des besoins de base en matière de messagerie vidéo, ainsi qu'aux utilisateurs occasionnels ayant des besoins ponctuels.

Forfait Business

Le forfait Business de Loom supprime les limites d'enregistrement vidéo, mais ne dispose pas encore des fonctionnalités de Loom IA.

✅ Fonctionnalités clés

Effectuer des enregistrements illimités sans limite de temps

Supprimer la marque Loom dans vos vidéos

Utilisez des fonctionnalités telles que Ne pas déranger, les éléments de floutage dans l'extension Chrome et l'outil de dessin

❌ Limites

Seules les fonctionnalités de base de la vidéo sont disponibles

Les contrôles Loom IA et administrateur sont manquants

Les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité sont limitées

💰 Tarification

18 $/personne par mois

À qui s'adresse-t-il ? Les entreprises qui souhaitent un look professionnel et soigné sans la marque Loom et qui ont besoin d'un nombre illimité de vidéos peuvent accéder à ce forfait.

Forfait Business + IA

Ce forfait est destiné aux grandes entreprises ayant des besoins importants en matière de vidéo et d'outils de transcription IA avec des fonctionnalités avancées de modification en cours.

✅ Fonctionnalités clés

Supprimer les mots de remplissage et les silences

Générer automatiquement des titres, des résumés et des chapitres

Accéder aux flux de travail IA

Modification en cours de la transcription des vidéos

❌ Limites

Même avec ce forfait, l'administrateur n'a aucun contrôle

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité

💰 Tarification

24 $/personne par mois

À qui s'adresse cette solution : Aux équipes qui ont besoin d'une automatisation vidéo basée sur l'IA et de flux de travail organisés pour gagner du temps dans la création de vidéos.

Forfait Enterprise

La tarification Loom Enterprise est personnalisée pour les entreprises ayant des besoins illimités et des fonctionnalités avancées.

✅ Fonctionnalités clés

Accédez à des fonctionnalités de sécurité avancées telles que le journal d'activité, le SSO et le SCIM

Bénéficiez de politiques avancées de confidentialité des contenus et de conservation des données personnalisées

Travail avec les intégrations Zoom et Salesforce

❌ Limites

Vous devez contacter l'équipe commerciale de Loom pour obtenir un devis

Avec une tarification personnalisée, le passage à un forfait inférieur à l'avenir peut devenir un casse-tête

L'estimation du coût peut être difficile

💰 Tarification

Tarification personnalisée

À qui s'adresse-t-il ? Aux grandes entreprises ayant des flux de travail complexes, des exigences de volume élevé et des besoins spécifiques auxquels les forfaits standard ne peuvent répondre. Les tarifs personnalisés et les abonnements annuels permettent de répondre à des besoins spécifiques en matière de sécurité et d'administration.

Modèles de tarification supplémentaires

Loom propose quelques options de tarification supplémentaires soumises à conditions :

Tarification Loom pour les organisations à but non lucratif : Les organisations à but non lucratif éligibles bénéficient d'une réduction de 75 % sur la plupart des forfaits Loom (sauf Enterprise)

Tarification éducative de Loom : Les enseignants et les étudiants des écoles et universités agréées peuvent utiliser Loom gratuitement

Avantages et inconvénients de la tarification Loom

Les niveaux de tarification de Loom présentent des différences clés, et choisir le bon forfait peut s'avérer délicat. Si vous ne savez pas lequel correspond le mieux à vos besoins, cette répartition vous aidera.

Examinons les avantages et les inconvénients de chaque forfait.

👍 Avantages de la tarification Loom

Voici cinq raisons pour lesquelles Loom peut remplacer vos réunions répétitives sur les projets:

Forfait Free disponible : Donne aux individus et aux petites équipes un accès gratuit aux fonctionnalités de base de Loom

Plusieurs niveaux de tarification : Propose des forfaits pour tous, des utilisateurs individuels aux grandes entreprises

Réductions pour les organismes à but non lucratif/établissements d'enseignement : Accès gratuit pour les enseignants et réduction de 75 % pour les organismes à but non lucratif

Essai gratuit : Permet aux utilisateurs actifs d'essayer gratuitement le forfait Business + IA pendant 14 jours

Partage d'écran sélectif : Permet d'enregistrer uniquement une partie spécifique de votre écran pour un meilleur contrôle

💡Conseil de pro : Pour modifier une vidéo en temps réel dans Loom, appuyez sur CTRL+A pour mettre l'enregistrement en pause et corriger l'erreur. Une fois terminé, répétez le raccourci clavier pour reprendre l'enregistrement.

👎 Inconvénients de la tarification Loom

Bien que Loom propose des forfaits flexibles, il convient de prendre en compte quelques limites avant de choisir le bon :

limites du forfait gratuit : *Enregistrements limités à 5 minutes, ce qui peut sembler restrictif

Plus le coût est élevé, plus les fonctionnalités sont nombreuses : La modification en cours et la personnalisation de la marque ne sont disponibles qu'avec les forfaits les plus chers

Aucun contrôle administrateur : Disponible uniquement avec le forfait Enterprise

Manque de fonctionnalités avancées : Manque d'outils d'entreprise tels que l'intelligence vidéo avancée et des informations plus approfondies

👀 Le saviez-vous ? Le changement de contexte affecte silencieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail sont dues à la gestion de plusieurs plateformes, des e-mails et des allers-retours entre les réunions.

Pourquoi envisager des alternatives à Loom ?

Loom est idéal pour éviter la planification inutile de l'agenda des réunions et le partage de brèves vidéos, mais ce n'est pas la seule option. Certaines alternatives offrent plus de fonctionnalités ou un meilleur prix.

Voici trois raisons clés pour lesquelles vous pourriez vouloir explorer les alternatives à Loom:

1. Contraintes budgétaires

Le forfait Starter gratuit de Loom a des limites strictes en matière de temps d'enregistrement et de nombre de vidéos, ce qui le rend moins utile pour les utilisateurs fréquents. De plus, ses forfaits payants peuvent être coûteux pour les équipes soucieuses de leur budget.

Comme le dit un utilisateur de Capterra:

J'aimerais qu'il y ait plus de fonctionnalités dans la version gratuite.

J'aimerais qu'il y ait plus de fonctionnalités dans la version gratuite.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient des messages à une à trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

2. Absence de fonctionnalités supplémentaires

Loom est un outil de messagerie vidéo solide, mais il manque de fonctionnalités pour devenir une véritable plateforme de communication interne. Il n'y a pas de calendrier partagé, de fonctionnalité pour discuter ou de gestion de projet intégrée, les équipes ont donc souvent besoin d'outils supplémentaires.

3. Préférences d'intégration limitées

Bien que Loom se connecte à des plateformes telles que Slack, Gmail, Salesforce et Zoom, ces intégrations fournissent principalement une assistance pour le partage de vidéos plutôt qu'une collaboration fluide au sein des applications.

Les utilisateurs passent souvent d'une application à l'autre au lieu de travailler dans un seul flux de travail, ce qui ralentit les choses. Ces limites soulèvent des préoccupations supplémentaires chez les utilisateurs.

Un critique de Capterra a remis en question la sécurité de Loom, en particulier lors du traitement de contenus sensibles :

Je ne suis pas sûr de la sécurité des enregistrements. S'il y a des informations confidentielles sur mon écran lorsque je l'enregistre, je ne sais pas dans quelle mesure ces informations sont sécurisées.

Je ne suis pas sûr de la sécurité des enregistrements. S'il y a des informations confidentielles sur mon écran lorsque je l'enregistre, je ne sais pas dans quelle mesure ces informations sont sécurisées.

Entre-temps, un utilisateur de G2 a signalé des problèmes avec la fonction de modification en cours de Loom :

Il pourrait être un peu plus précis avec sa fonctionnalité de modification, j'aimerais qu'il soit plus facile d'arrêter et de démarrer l'enregistrement en mode modification, mais à part ça, je suis très satisfait de ses capacités de modification.

Il pourrait être un peu plus précis avec sa fonctionnalité de modification en cours, j'aimerais qu'il soit plus facile d'arrêter et de démarrer l'enregistrement en mode modification, mais sinon, je suis très satisfait de ses capacités de modification.

👀 Le saviez-vous ? Une réunion de rattrapage de 15 minutes est plus bénéfique qu'une réunion plus longue car elle promet un engagement maximal et une meilleure capacité d'attention.

ClickUp : une alternative complète à Loom

pourquoi se limiter à l'enregistrement vidéo alors qu'il y a tant d'autres choses à faire avec ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail ?*

Il rassemble les fragments éparpillés de vos processus de travail sur différentes plateformes et les intègre dans un emplacement centralisé.

De l'attribution des tâches à leur suivi, en passant par la collaboration avec votre équipe en temps réel, ClickUp s'occupe de tout. Vous pouvez même enregistrer votre écran pour une formation asynchrone.

Passer à ClickUp Clips

Tout comme Loom, ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des messages vidéo. Mais il présente un avantage clé : tout reste dans ClickUp, il n'est pas nécessaire de passer d'une application ou d'une extension à l'autre.

Par exemple, si vous travaillez sur un modèle Tableau blanc et que vous avez besoin d'expliquer quelque chose visuellement, il vous suffit de cliquer sur l'icône vidéo et de commencer à enregistrer. C'est aussi simple que cela.

Enregistrez des vidéos depuis votre interface ClickUp à l'aide de ClickUp Clips

Voici comment ClickUp Clips peut vous aider : Collaboration améliorée : Commenter des parties spécifiques d'une vidéo pour obtenir des commentaires et des discussions en temps réel

Informations exploitables : Transformez les horodatages et les extraits de Clip de ClickUp en tâches et en résumés

Productivité accrue : Créez, stockez et organisez des vidéos en un seul endroit pour y accéder facilement

Mieux contextualiser : Lier des clips à des tâches, discuter et créer des documents pour garder tout connecté à votre flux de travail

Associer les Clips ClickUp à ClickUp Brain

L'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, connecte vos tâches, documents et membres de l'équipe aux connaissances de votre entreprise et améliore différents aspects de votre flux de travail.

Résumez les fils, écrivez mieux et améliorez votre flux de travail avec ClickUp Brain

Voici ce qui se passe lorsque vous combinez ClickUp Brain avec ClickUp Clips : Transcription automatique : convertit les Clips en texte consultable avec horodatage et extraits

Résumés intelligents : extrait les points clés et les détails essentiels des vidéos

Informations exploitables : Analyse les transcriptions pour créer des tâches et des éléments d'action

Recherche basée sur l'IA : Trouve un contenu spécifique dans les vidéos en utilisant le traitement du langage naturel

Analyse de la communication : Étude des interactions vidéo pour fournir des informations sur les performances de l'équipe et les styles de communication

Cette intégration permet de tout organiser tout en valorisant votre contenu vidéo.

Créer rapidement des tâches à partir de ClickUp Clips à l'aide de ClickUp Brain

🧠 Fait amusant : Plus de deux heures de réunions par jour peuvent réduire la productivité des employés.

Pourquoi ClickUp se démarque

ClickUp Clips intègre l'enregistrement vidéo directement dans ClickUp, éliminant ainsi le besoin d'outils supplémentaires. Les équipes peuvent enregistrer, partager et gérer des vidéos dans leur flux de travail.

Avec ClickUp Brain, l'IA transcrit des clips, génère des résumés et crée des éléments d'action, faisant de ClickUp une solution unifiée pour la gestion des tâches, la collaboration et la communication vidéo.

Fonctionnalités clés

ClickUp offre des fonctionnalités exceptionnelles pour la collaboration vidéo et au-delà, ce qui en fait la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'une solution intégrée.

1. Connectez ClickUp Clips à votre flux de travail

Les Clips ClickUp ne sont pas des enregistrements vidéo autonomes, ils sont intégrés aux fonctionnalités et au flux de travail de ClickUp.

Améliorez votre flux de travail avec ClickUp Clips

Par exemple, vous pouvez intégrer un Clip directement dans une tâche spécifique, ce qui permet aux membres de l'équipe de comprendre facilement le contexte et les exigences.

Cela améliore la visibilité du projet et garantit que tout le monde est sur la même page, ce qui réduit les problèmes de communication et permet d'achever les tâches.

2. Aller au-delà de la collaboration vidéo

Affecter des messages aux membres de votre équipe à l'aide de ClickUp Discuter

Si l'enregistrement d'une vidéo n'est pas nécessaire, ClickUp Chat est à votre service. Partagez les éléments d'un projet, discutez des tâches et liez les messages pour un meilleur contexte, là où vous travaillez

Besoin d'une messagerie structurée ? ClickUp Brain vous aide à réfléchir en fonction de votre invite, instructions. Des commentaires aux idées créatives, il vous aide à tout gérer en déplacement.

Rédigez des messages de feedback en quelques minutes avec ClickUp Brain

De plus, vous pouvez personnaliser n'importe quel modèle de forfait de communication pour l'adapter à vos besoins, en maintenant une collaboration efficace et ciblée.

3. Accéder à un vaste réseau d'intégrations

ClickUp Integrations vous permet de vous connecter à plus de 1 000 outils, en organisant votre flux de travail dans un seul espace. Transférez tout votre travail sur la plateforme sans avoir à changer constamment de contexte ou à entrer manuellement des données.

Liez vos outils externes essentiels à ClickUp grâce aux intégrations ClickUp

Il dispose même d'une intégration Loom, vous permettant d'intégrer des messages vidéo directement dans les tâches.

Par exemple, vous n'avez pas à vous demander comment utiliser Loom pour joindre un message vidéo à un flux de travail pertinent. Il vous suffit de coller un lien Loom dans la description ou le commentaire d'une tâche, pour tout organiser au même endroit.

Aperçu des tarifs

La tarification échelonnée de ClickUp s'adapte à la taille et au budget des différentes équipes.

🔑 Free Forever

Il inclut des tâches illimitées, des documents collaboratifs, des tableaux blancs et une gestion de base des tâches. Bien que le stockage soit limité à 100 Mo, c'est un excellent moyen d'explorer les fonctionnalités de base de ClickUp avant de passer à la version supérieure.

Tarification : Free Forever

À qui s'adresse-t-il ? Idéal pour les particuliers, les indépendants et les petites équipes qui recherchent une solution gratuite pour gérer des tâches, collaborer sur des documents et se familiariser avec les fonctionnalités de ClickUp avant de passer à la vitesse supérieure.

🔓 Unlimited

Ce forfait supprime les limites de stockage et débloque des fonctionnalités essentielles telles que les intégrations Unlimited, les tableaux de bord, les diagrammes de Gantt et les champs personnalisés. Il permet aux équipes de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la collaboration.

Prix : 7 $/mois par utilisateur

À qui s'adresse-t-il ? Ce forfait est idéal pour les équipes en pleine croissance qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées.

🧳 Entreprise

Le forfait Business offre une suite complète de fonctionnalités, notamment une automatisation avancée, le SSO de Google, des équipes Unlimited et des capacités de suivi du temps. Grâce à ce modèle de tarification, les équipes peuvent évoluer et atteindre leurs objectifs d'entreprise.

Prix : 12 $/mois par utilisateur

À qui s'adresse-t-il ? Aux équipes de taille moyenne qui ont besoin de fonctionnalités avancées telles que le SSO de Google, des automatisations avancées et un contrôle granulaire de leurs environnements de travail.

🏢 Enterprise

Le forfait Enterprise fournit des solutions personnalisées avec des fonctionnalités de sécurité avancées, un responsable de la réussite dédie et une assistance sur mesure pour répondre aux besoins uniques des grandes entreprises.

La tarification est déterminée au cas par cas, afin de garantir aux entreprises les fonctionnalités et l'évolutivité adaptées à leurs besoins spécifiques.

Tarification : Contact pour la tarification

À qui s'adresse-t-il ? Idéal pour les grandes entreprises dont les flux de travail complexes nécessitent une collaboration étendue, des rapports avancés et une automatisation des flux de travail.

Offres supplémentaires :

ClickUp Brain (IA) : un module complémentaire d'IA disponible pour 7 $ supplémentaires par environnement de travail et par mois

ClickUp AI Notetaker : un module complémentaire d'IA disponible pour seulement 6 $ de plus par mois et par utilisateur

ClickUp Assist : Fournit des conseils d'experts personnalisés, des formations et une assistance (les tarifs varient en fonction du niveau de service)

Alaina Maracotta, du service Marketing des évènements chez Vida Health, a partagé comment ils ont gagné du temps avec ClickUp :

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier les évènements et faire le point ne nous prend plus qu'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur les priorités marketing.

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier les évènements et faire le point ne nous prend plus qu'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur les priorités marketing.

Créer, partager et collaborer avec ClickUp

Loom offre une plateforme conviviale pour la création et le partage d'enregistrements d'écran, ce qui le place dans les favoris des individus et des équipes. Cependant, ClickUp pousse la collaboration vidéo plus loin en l'intégrant dans sa plateforme complète de gestion du travail.

Avec les Clips ClickUp, vous pouvez créer et partager des vidéos directement dans les tâches, les commentaires et les documents pour une collaboration contextuelle.

Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les transcriptions automatiques, les résumés et les éléments d'action, transforment le contenu des vidéos en informations exploitables.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une façon plus innovante de travailler !