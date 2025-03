Tango ou Scribe : lequel est le meilleur pour l'automatisation des flux de travail ?

Lorsqu'il s'agit d'automatiser les flux de travail, choisir le bon outil peut faire toute la différence pour votre équipe. Tango et Scribe sont deux options populaires qui vous aident à rationaliser la documentation et les processus, mais elles ont toutes deux leurs propres fonctionnalités. Si vous cherchez à stimuler la productivité et à simplifier le travail de votre équipe, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure option.

Dans ce blog, nous allons vous expliquer en quoi Tango et Scribe sont différents, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Nous vous présenterons également une alternative plus puissante qui peut faire passer l'automatisation de vos flux de travail à un niveau supérieur.

Qu'est-ce que Tango ? via Tango vous permet de capturer automatiquement les flux de travail et de créer des guides détaillés et précis en enregistrant les actions étape par étape avec un minimum d'effort. Cela vous permet de gagner du temps car vous n'avez pas à vous soucier de tâches manuelles fastidieuses. 🧠 Conseil de pro : Vous pouvez utiliser l'enregistrement d'écran pour l'intégration et la formation des employés, les bases de connaissances du service client, la création de contenu et le marketing, la collaboration et la communication à distance, et la réussite des clients. #### 2. Modification en cours

Scannez automatiquement les documents pour détecter les informations sensibles telles que les informations de carte de crédit, les adresses et les numéros de téléphone, et masquez-les avec Secure Blur pour préserver leur confidentialité. ### Tarification Tango *Free *Pro : 24 $/mois par utilisateur *Enterprise : tarification personnalisée ➡️ En savoir plus : [Créé pour les équipes comme pour les individus, Scribe permet aux utilisateurs de documenter et de partager leurs connaissances avec un minimum d'effort. Il permet également de réduire le temps de formation et d'augmenter la productivité dès le premier jour. ### Fonctionnalités de Scribe Voici quelques fonctionnalités clés de Scribe : #### 1. Capture Scribe /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdxbpibJAIkwIBdzHA5tJCmIMhc7PoFQgYKeyZOs2HQEnRWLQbezGVfK8xZTb3oSjF6pxtAMI52H4jV8XwVOpwEofIY00lIUkj5xzvmVHOencPEHKCNuT5PxFZMhtGPohE?clé=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J tango vs scribe : Capture Scribe /%img/ via /href/ https://www.youtube.com/watch?v=QSZspGUoOrA Scribe /%href/]() Les fonctionnalités de modification sont nécessaires car elles permettent aux utilisateurs d'affiner et de personnaliser les guides de processus. Tango propose des outils de modification de base pour ajuster les annotations et les descriptions des étapes. En revanche, Scribe fournit une suite d'édition plus complète, permettant aux utilisateurs de modifier largement le texte, les images et la mise en forme. Vous pouvez également supprimer les étapes qui peuvent sembler excessives ou inutiles pour créer une version concise de la documentation.

🏆 Gagnant : Scribe l'emporte grâce à ses capacités de modification en cours qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler l'aspect final de la documentation. ### Intégration des flux de travail L'outil de documentation doit s'intégrer de manière transparente aux flux de travail existants afin de capturer les processus sans effort et sans perturber les opérations quotidiennes. Tango peut être utilisé avec d'autres outils tels que Slack, Jira et Confluence, ce qui facilite l'intégration de la documentation dans les flux de travail existants. En revanche, Scribe a des intégrations limitées, ce qui restreint les capacités de base du même outil dans différents environnements. 🏆 Gagnant : Tango obtient le point ici pour ses capacités supérieures d'intégration des flux de travail, ce qui le rend plus polyvalent et flexible dans divers environnements. ### Duplication La duplication permet aux utilisateurs de réutiliser des guides existants pour des processus similaires, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts tout en rendant la documentation plus cohérente.

Tango fournit une assistance pour la duplication des flux de travail, permettant aux utilisateurs de créer des variantes de guides existants plus efficacement. De même, Scribe permet la duplication des flux de travail et la modification en cours, ce qui est parfait pour les tâches ou actions répétitives. 🏆 Gagnant : Match nul. Les deux outils gèrent efficacement la duplication, réduisant la redondance dans la documentation et permettant de gagner un temps précieux. ### Partage de contenu /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdiu-2JlT\_BBVXBGkL9Fnl9KlC-YOFYJLXyf3XSbVQpjYaI0eC\_aGHWVFhkb9FuCVkDgFpPJS8rfoQVAeKFoXXw2ygPVzd4alRUXPNE4hDHxj30JD\_LHKYH\_1nFRHFhhG4?clé=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Scribe : Partage de contenu /%img/ via La collaboration est essentielle pour tisser des liens entre les équipes afin de créer et de gérer la documentation des processus. Tango favorise la collaboration en permettant à plusieurs personnes d'accéder aux guides, de les modifier et de les gérer au sein d'un environnement de travail partagé. Il met l'accent sur l'intégration de l'équipe, ce qui stimule la productivité.

Bien que Scribe offre des options de partage et de modification en cours, ces outils de collaboration sont plutôt basiques par rapport à Tango. 🏆 Gagnant : Tango fait mouche avec ses outils spécialisés de collaboration en équipe qui facilitent la documentation des flux de travail de l'équipe. 💡 Conseil de pro : Utilisez des dossiers partagés pour organiser et collaborer sur les guides afin que chacun puisse accéder aux derniers processus. Invitez les parties prenantes à examiner et à partager leurs commentaires pour une amélioration continue.

Formats de sortie Que vous créiez des guides interactifs ou des vidéos de présentation, l'outil de documentation des processus doit être compatible avec ces formats pour pouvoir les générer. Cette compatibilité avec divers formats rend la documentation accessible sur différentes plateformes et répond aux préférences variées des utilisateurs.

Tango génère des sorties aux formats visuels et textuels, ce qui le rend adapté au partage sur le Web et au format PDF. Cependant, Scribe propose des sorties dans plusieurs formats, tels que PDF, images, guides basés sur le cloud et autres, ce qui lui permet de s'adresser à un public plus large. 🏆 Gagnant : Scribe remporte cette catégorie pour son intervalle plus large de sorties, qui correspondent aux préférences et aux besoins spécifiques des utilisateurs tout en améliorant l'accessibilité.

Personnalisation et image de marque Les fonctionnalités de personnalisation et d'image de marque permettent aux entreprises de modifier et d'éditer la documentation afin de l'adapter à leur identité de marque. Cela ajoute une touche de personnalisation au partage des connaissances et à la création de guides. Alors que Tango offre une personnalisation limitée qui se concentre principalement sur la clarté et la structure du contenu, Scribe excelle dans la personnalisation. Il permet aux entreprises d'intégrer des logos, d'ajouter les couleurs de la marque et d'adapter la conception pour créer des guides détaillés qui s'alignent sur les directives de la marque.

🏆 Gagnant : Scribe se distingue par ses fonctionnalités uniques, qui permettent aux utilisateurs de créer des guides personnalisés et à l'image de la marque, parfaits pour un usage professionnel. ### Automatisation /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe0rBv50KcVT\_i\_NGbNrit8JwRspHt\_GCuEE4FGgWLpSdhZxL6LtMuEulxyVOgEYofk9kLPpuLfv0-zweJVlRb4EkVeTaorXpoQagHeIAWOL1saBrf7PESxgipGxNoN9cg?clé=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Tango : Automatisation /%img/ via Tango capture automatiquement les flux de travail, ce qui nécessite une intervention minimale de l'utilisateur pour créer des guides détaillés et interactifs. Bien que Scribe offre également l'automatisation, son processus implique davantage de saisie manuelle et de surveillance pratique pour la personnalisation et les modifications en cours. 🏆 Gagnant : Tango pour son fonctionnement autonome grâce à ses capacités d'automatisation. ## Tango vs. Scribe sur Reddit , vous constaterez que les deux sont des outils puissants qui rivalisent au même niveau. Mais un utilisateur commente que Tango est parfaitement adapté à certaines choses : > Nous avons toutefois prévu de mettre en œuvre Tango pour les éléments suivants : > 1. Étapes du processus de création vidéo > 2. Aperçus des nouvelles fonctionnalités par les équipes de gestion de produits, de développement et d'assurance qualité (à l'usage des rédacteurs techniques)

3. Guides étape par étape pour le service client afin d'aider les clients avec des fonctionnalités spécifiques Nous avons commencé à utiliser Scribe il y a quelques mois. Scribe est vraiment bien. C'est élégant, simple et rapide. Le mieux, c'est que vous pouvez intégrer vos scribes dans ITG, Hudu ou ailleurs, et si vous les mettez à jour dans Scribe, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et de les mettre à jour partout ailleurs. . ClickUp est une application tout-en-un pour le travail, qui remplace tous vos outils et systèmes disparates par une plateforme unifiée. Elle offre une suite complète de fonctionnalités pour rationaliser les flux de travail, préparer la documentation, partager les connaissances, intégrer les employés et stimuler la productivité. Il n'y a pratiquement rien que ClickUp ne puisse faire. S'il vous manque quelque chose, il existe plus de 1 000 intégrations ClickUp pour combler les lacunes

https://clickup.com/blog/best-clickup-integrations// Intégrations ClickUp /%href/ pour combler les lacunes. > Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation des processus/projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même page. Kaylee Hatch, Brand Manager, Home Care Pulsation Voici est un assistant basé sur l'IA qui transforme votre approche du travail. Il propose des suggestions intelligentes, l'automatisation des tâches et des informations exploitables sur la manière d'accomplir le travail. Ces capacités font de ClickUp Brain un guide interactif qui suggère toujours la meilleure voie à suivre.

Si vous préférez une approche plus traditionnelle de la documentation des processus, ClickUp Brain génère des ressources telles que des procédures opératoires normalisées et des guides. Si vous disposez déjà de contenu, tel que des clips audio ou vidéo, ClickUp Brain le transcrit même pour le rendre plus accessible et consultable. Plus important encore, il peut rendre les informations de la base de connaissances plus exploitables en vous permettant d'extraire des informations clés et de résumer des instructions à l'aide d'une seule commande. Utilisez-le pour accélérer la prise de décision, agir rapidement et travailler intelligemment. [C'est un outil puissant pour la documentation intégrée. Il vous permet d'enregistrer des transcriptions, des fichiers audio et des résumés dans un document privé et d'étiqueter les notes de réunion associées pour faciliter la consultation. 📮ClickUp Insight : Seulement 8 % utilisent des outils de gestion de projet pour suivre les éléments d'action. Selon https://clickup.com/blog/how-to-get-the-most-out-of-ai// Comment tirer le meilleur parti de l'IA pour innover et gagner en efficacité /%href/ ### ClickUp's One Up #2 : Documents /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXehQJm8TpiVY4bR1IBt2gRSFLxg1hVb6XmWhwUIie5wAKJ0Y65nXXvmsp-eA0nfWfAlbt-ySSnYcDU6MSnjtqJcxWxE9uDlW9GgcFm-QilHF30t7MaOwE-Bv_7lFO1Rjq4?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J ClickUp Docs /%img/ Collaborez avec votre équipe pour créer une documentation riche sur ClickUp Docs /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/ https://clickup.com/blog/best-clickup-templates// qui vous permettent de démarrer vos projets sans réinventer la roue

qui vous assistent dans le lancement de projets sans réinventer la roue. Que vous cherchiez à créer des procédures opératoires normalisées ou à intégrer de nouveaux employés, ces modèles prêts à l'emploi vous font gagner du temps et assurent la cohérence sur tous les fronts. ➡️ En savoir plus : undefined

Automatisez pour réussir avec ClickUp Voilà qui conclut notre comparaison entre Scribe et Tango. Utilisez Scribe si vous recherchez quelque chose de simple et peu coûteux pour créer une documentation détaillée. Si vous souhaitez quelque chose de plus collaboratif et axé sur l'automatisation, vous pouvez vous tourner vers Tango. Si vous recherchez un outil qui combine le meilleur de Scribe et de Tango sans en ajouter à votre boîte à outils, ClickUp est la solution.

ClickUp offre des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation basée sur l'IA, les documents dynamiques, l'enregistrement d'écran en temps réel et des intégrations infinies. De plus, il fournit des modèles pour que vous puissiez commencer en un instant ! Vous souhaitez consolider vos outils et obtenir plus qu'un outil de documentation de processus ? /href/ https://clickup.com/ Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ et découvrez la magie !