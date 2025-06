Tango vs Scribe : lequel est le meilleur pour l'automatisation des flux de travail ?

En matière d'automatisation des flux de travail, choisir le bon outil peut faire toute la différence pour votre équipe. Tango et Scribe sont deux options populaires qui vous aident à rationaliser la documentation et les processus, mais chacune possède ses propres fonctionnalités.

Si vous cherchez à booster la productivité et à simplifier le travail de votre équipe, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure option.

Dans cet article, nous allons détailler ce qui différencie Tango et Scribe afin que vous puissiez trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins. Nous vous présenterons également une alternative plus puissante qui vous permettra de passer au niveau supérieur en matière d'automatisation de vos flux de travail.

Qu'est-ce que Tango ?

via Tango

Tango est un logiciel innovant d'instructions de travail qui simplifie la documentation des processus et crée des guides étape par étape.

Il capture de manière transparente les flux de travail pendant que l'utilisateur achève une tâche, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts et réduit le besoin de documentation manuelle.

Il dispose d'une interface intuitive et de fonctionnalités de collaboration intégrées, ce qui le rend idéal pour les équipes qui cherchent à rationaliser le partage des connaissances et à stimuler la productivité.

Fonctionnalités de Tango

Voici quelques fonctionnalités clés de Tango :

1. Tango Click-to-Create

via Tango Create

Tango vous permet de capturer automatiquement les flux de travail et de créer des guides détaillés et précis en enregistrant les actions étape par étape avec un minimum d'efforts. Cela vous aide à gagner du temps, car vous n'avez pas à perdre de temps sur des tâches manuelles fastidieuses.

🧠 Conseil de pro : vous pouvez utiliser l'enregistrement d'écran pour l'intégration et la formation des employés, les bases de connaissances du service client, la création de contenu et le marketing, la collaboration et la communication à distance, ainsi que la réussite client.

2. Modifier

Convertissez les flux de travail capturés en captures d'écran annotées et en instructions pour rendre la documentation des processus visuellement attrayante et engageante. Cela aidera votre équipe à comprendre plus clairement les processus complexes, ce qui vous permettra de terminer votre travail plus rapidement.

3. Épinglage de connaissances

Tango vous permet d'épingler des guides, des conseils et des liens directement dans votre application logicielle. Ainsi, les informations essentielles sont facilement accessibles à tout moment. Vous souhaitez contrôler qui peut voir cette épingle ? Décidez qui peut la voir en fonction de vos groupes d'utilisateurs Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID et OKTA.

4. Intégrer

Intégrez Tango à vos outils et applications existants pour capturer les processus de différentes plateformes. Les capacités d'intégration vous permettent également d'intégrer des procédures pas à pas et des guides dans des bases de connaissances, des systèmes LMS, des ressources de service client, etc. pour un accès fluide.

5. Flou sécurisé

via Tango Create

Numérisez automatiquement les documents pour y rechercher des informations sensibles telles que les informations de carte de crédit, les adresses et les numéros de téléphone, puis expurgez-les avec Secure Blur pour préserver leur confidentialité.

Tarifs Tango

Free

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

➡️ En savoir plus : Meilleures applications de prise de notes (gratuites et payantes)

Qu'est-ce que Scribe ?

via Scribe

Scribe est un outil permettant de documenter les processus en temps réel. Il convertit les flux de travail en guides détaillés étape par étape au fur et à mesure qu'ils se déroulent.

Le résultat : des documents professionnels raffinés avec des captures d'écran annotées et des guides pratiques qui officialisent les procédures opérationnelles standard.

Conçu pour les équipes comme pour les particuliers, Scribe permet aux utilisateurs de documenter et de partager leurs connaissances avec un minimum d'efforts. Il réduit également le temps de formation et stimule la productivité dès le premier jour.

Fonctionnalités de Scribe

Voici quelques fonctionnalités clés de Scribe :

1. Capture Scribe

via Scribe

L'application permet aux équipes d'enregistrer des sites web grâce à l'extension Chrome, et vous pouvez également utiliser la plateforme pour enregistrer tout en utilisant des applications sur votre ordinateur portable ou de bureau. Documentez les flux de travail en temps réel en suivant et en enregistrant automatiquement les tâches afin de créer des guides complets où que vous soyez.

2. Pages Scribe

Scribe vous permet de combiner plusieurs guides en un seul document, facilitant ainsi la création de manuels de formation détaillés ou de procédures opérationnelles standard. Vous pouvez combiner plusieurs « Scribes » et ajouter des liens hypertextes, du texte, des descriptions et des vidéos Loom ou YouTube.

3. Scribe Sidekick

via Scribe

Scribe Sidekick offre une assistance contextuelle en localisant les guides pertinents en fonction du site Web ou de l'application. Cela améliore l'assistance aux utilisateurs et les initiatives de formation, car vous pouvez voir tous les Scribe de vos coéquipiers, ce qui vous permet d'achever rapidement les processus.

4. Scribe Smart Blur

Smart Blur vous permet de configurer automatiquement des déclencheurs ou de masquer manuellement les informations sensibles dans les captures d'écran. C'est idéal pour préserver la confidentialité des données et garantir la conformité.

5. Modification Scribe

via Scribe

Scfibe offre un éditeur convivial qui vous permet de capturer et de modifier des captures d'écran afin de les recadrer ou d'y ajouter des annotations pour vos collègues. L'application vous permettra de créer des GIF et même de générer des titres et des descriptions, que vous pourrez utiliser pour décrire des processus à votre équipe.

Tarifs Scribe

Basique : 0 $ (non disponible en tant qu'application de bureau)

Équipe Pro : 15 $/mois par utilisateur (minimum cinq places)

Pro Personal : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez découvrir d'autres outils ? Découvrez les meilleures alternatives et concurrents de Scribe

Tango vs Scribe : comparaison des fonctionnalités

Ces deux outils de documentation des processus offrent d'excellentes fonctionnalités pour la création de guides. Cependant, nous comparons leurs fonctionnalités clés qui affectent la facilité d'utilisation, la convivialité et l'efficacité de l'outil afin de vous aider à faire un choix plus éclairé.

Comparons.

Documentation des processus

via Tango

Au cœur de tout outil de documentation des processus se trouve la capacité à fournir des instructions étape par étape et à créer des guides détaillés. Les deux outils excellent dans la conversion de flux de travail en temps réel en guides détaillés.

Pour cela, ils intègrent un outil de capture d'écran qui capture et annote automatiquement les captures d'écran, transformant ainsi les actions des utilisateurs en guides détaillés.

🏆 Gagnant : Égalité. Les deux outils automatisent la création de documents étape par étape et offrent une expérience utilisateur fluide.

Capture de texte

La fonctionnalité de capture de texte facilite la documentation claire et concise. Elle est particulièrement utile pour les processus complexes impliquant des instructions détaillées.

Tango capture le texte directement à partir des flux de travail et génère des descriptions précises à côté des visuels. Scribe se concentre principalement sur la capture et l'annotation de texte en temps réel. Cela permet une personnalisation facile et une plus grande clarté.

🏆 Gagnant : Scribe pour sa capacité à annoter en temps réel, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un retour instantané.

Capture d'écran

Grâce à des captures d'écran de haute qualité, la documentation des processus permet aux utilisateurs de reproduire visuellement les flux de travail, même sans compétences spécialisées ou techniques.

Scribe et Tango sont spécialisés dans la capture automatique d'écrans pendant les flux de travail, fournissant des visuels clairs et des instructions étape par étape.

🏆 Gagnant : Égalité. Les deux outils offrent des fonctionnalités de capture d'écran qui permettent aux utilisateurs de créer des guides interactifs et visuellement attrayants.

Modification en cours

via Scribe

Les fonctionnalités de modification sont indispensables, car elles permettent aux utilisateurs d'affiner et de personnaliser les guides de processus.

Tango propose des outils d'édition de base pour ajuster les annotations et les descriptions des étapes. En revanche, Scribe offre une suite d'édition plus complète, permettant aux utilisateurs de modifier en profondeur le texte, les images et la mise en forme.

Vous pouvez également supprimer les étapes qui vous semblent superflues ou inutiles afin de créer une version concise de la documentation.

🏆 Gagnant : Scribe remporte la victoire grâce à ses fonctionnalités de modification avancées qui offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l'aspect final de la documentation.

Intégration du flux de travail

L'outil de documentation doit s'intégrer de manière transparente aux flux de travail existants afin de capturer sans effort les processus plutôt que de perturber les opérations quotidiennes.

Tango peut être utilisé avec d'autres outils tels que Slack, Jira et Confluence, ce qui facilite l'intégration de la documentation dans les flux de travail existants. En revanche, Scribe dispose d'intégrations limitées, ce qui restreint les capacités fondamentales du même outil dans différents environnements.

🏆 Gagnant : Tango remporte la palme grâce à ses capacités supérieures d'intégration des flux de travail, qui le rendent plus polyvalent et flexible dans divers environnements.

Duplication

La duplication permet aux utilisateurs de réutiliser des guides existants pour des processus similaires, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts tout en rendant la documentation plus cohérente.

Tango prend en charge la duplication des flux de travail, ce qui permet aux utilisateurs de créer plus efficacement des variantes de guides existants. De même, Scribe permet la duplication des flux de travail et la modification rapide, ce qui est parfait pour les tâches ou les actions répétitives.

🏆 Gagnant : Égalité. Les deux outils gèrent efficacement les doublons, réduisant ainsi la redondance dans la documentation et permettant de gagner un temps précieux.

Partage de contenu

via Scribe

Le partage de contenu vous permet de partager efficacement vos guides pratiques avec les bonnes personnes, dans le bon format. Après tout, documenter les processus n'est utile que si vous les partagez avec les parties prenantes clés !

Tango permet aux utilisateurs de partager facilement leur documentation via des liens. Il s'intègre également à d'autres systèmes et plateformes, ce qui facilite le partage des ressources clés.

Scribe suit la même voie, permettant aux utilisateurs de partager de la documentation via des liens et des intégrations. Cependant, la différence clé réside dans son stockage cloud intégré, qui rend le contenu encore plus partageable. Scribe permet également aux utilisateurs d'intégrer du contenu dans n'importe quelle page web.

🏆 Gagnant : Scribe remporte la palme pour sa polyvalence en matière de partage de contenu.

Collaboration

via Tango

La collaboration est essentielle pour fédérer les équipes afin de créer et de gérer la documentation des processus.

Tango favorise la collaboration au sein des équipes en permettant à plusieurs personnes d'accéder, de modifier et de gérer des guides dans un environnement de travail partagé. Il met l'accent sur l'intégration des équipes, ce qui stimule la productivité.

Bien que Scribe offre des options de partage et de modification en cours, ces outils de collaboration sont plutôt basiques par rapport à Tango.

🏆 Gagnant : Tango remporte la palme grâce à ses outils de collaboration spécialisés qui facilitent la documentation des flux de travail de l'équipe.

💡 Conseil de pro : utilisez des dossiers partagés pour organiser et collaborer sur des guides afin que tout le monde puisse accéder aux derniers processus. Invitez les parties prenantes à les examiner et à partager leurs commentaires pour une amélioration continue.

Formats de sortie

Que vous créiez des guides interactifs ou des vidéos explicatives, l'outil de documentation des processus doit être compatible avec ces formats pour pouvoir les générer. Cette compatibilité avec divers formats rend la documentation accessible sur différentes plateformes et répond aux préférences variées des utilisateurs.

Tango génère des résultats sous forme visuelle et textuelle, ce qui le rend adapté au partage sur le Web et au format PDF. Cependant, Scribe propose des résultats dans plusieurs formats, tels que des PDF, des images, des guides basés sur le cloud et d'autres supports, ce qui lui permet de s'adresser à un public plus large.

🏆 Gagnant : Scribe remporte cette catégorie grâce à son intervalle de sortie plus large, qui répond aux préférences et aux besoins spécifiques des utilisateurs tout en améliorant l'accessibilité.

Personnalisation et branding

Les fonctionnalités de personnalisation et de branding permettent aux entreprises de modifier et d'éditer la documentation afin qu'elle corresponde à leur identité de marque. Cela ajoute une touche de personnalisation au partage des connaissances et à la création de guides.

Alors que Tango offre une personnalisation limitée qui se concentre principalement sur la clarté et la structure du contenu, Scribe excelle dans ce domaine. Il permet aux entreprises d'intégrer des logos, d'ajouter les couleurs de leur marque et d'adapter le design afin de créer des guides détaillés qui respectent les directives de la marque.

🏆 Gagnant : Scribe se distingue ici grâce à ses fonctionnalités uniques, qui permettent aux utilisateurs de créer des guides personnalisés et à l'image de leur marque, parfaits pour un usage professionnel.

Automatisation

via Tango

L'automatisation rationalise le processus de documentation en éliminant le besoin d'ajouter des entrées manuellement.

Tango capture automatiquement les flux de travail, ce qui nécessite une intervention minimale de l'utilisateur pour créer des guides détaillés et interactifs. Bien que Scribe offre également l'automatisation, son processus nécessite davantage de saisie manuelle et de surveillance pratique pour la personnalisation et la modification en cours.

🏆 Gagnant : Tango pour son fonctionnement autonome alimenté par ses capacités d'automatisation.

Tango vs Scribe sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour comprendre l'avis des utilisateurs sur le débat Scribe vs Tango.

Si vous recherchez « Scribe vs Tango » sur Reddit, vous constaterez que ces deux outils puissants sont au même niveau. Mais un utilisateur commente que Tango est idéal pour certaines tâches :

Nous prévoyons toutefois de mettre en œuvre Tango pour les éléments suivants :1. Étapes du processus de création de vidéos2. Aperçus des nouvelles fonctionnalités par les équipes de gestion des produits, de développement et d'assurance qualité (à l'usage des rédacteurs techniques)3. Guides rapides pour le service client afin d'aider les clients à utiliser des fonctionnalités spécifiques

Nous prévoyons toutefois de mettre en œuvre Tango pour les éléments suivants :1. Étapes du processus de création vidéo2. Aperçu des nouvelles fonctionnalités par les équipes de gestion des produits, de développement et d'assurance qualité (à l'usage des rédacteurs techniques)3. Guides rapides pour le service client afin d'aider les clients à utiliser des fonctionnalités spécifiques

Un autre utilisateur a donné son avis sur Scribe :

Nous avons commencé à utiliser Scribe il y a quelques mois. Scribe est vraiment génial. Il est élégant, simple et rapide. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez intégrer vos scribes dans ITG, Hudu ou n'importe où ailleurs, et si vous les mettez à jour dans Scribe, vous n'avez pas besoin de les mettre à jour partout ailleurs.

Nous avons commencé à utiliser Scribe il y a quelques mois. Scribe est vraiment génial. Il est élégant, simple et rapide. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez intégrer vos scribes dans ITG, Hudu ou n'importe où ailleurs, et si vous les mettez à jour dans Scribe, vous n'avez pas besoin de les mettre à jour partout ailleurs.

Les similitudes clés reflétées dans les commentaires des utilisateurs font de Tango et Scribe d'excellentes options pour documenter les processus, créer une base de connaissances et rassembler les équipes.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Tango et Scribe

Si vous recherchez une solution qui va au-delà des fonctionnalités de base, envisagez une option plus complète comme ClickUp.

ClickUp est une application tout-en-un pour le travail, qui remplace tous vos outils et systèmes disparates par une plateforme unifiée. Elle offre une suite complète de fonctionnalités pour rationaliser les flux de travail, préparer la documentation, partager les connaissances, intégrer les employés et booster la productivité.

Il n'y a pratiquement rien que ClickUp ne puisse faire. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, plus de 1 000 intégrations ClickUp sont disponibles pour combler les lacunes.

Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation relative aux processus et aux projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même page.

Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation relative aux processus et aux projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même page.

Voici pourquoi ClickUp se démarque comme une excellente alternative à Scribe et Tango :

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Générez de la documentation et automatisez les flux de travail à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA qui transforme votre approche du travail. Il offre des suggestions intelligentes, l'automatisation des tâches et des informations exploitables sur la manière d'accomplir votre travail. Ces capacités font de ClickUp Brain un guide interactif qui vous suggère toujours la meilleure voie à suivre.

Si vous préférez une approche plus traditionnelle de la documentation des processus, ClickUp Brain génère des ressources telles que des procédures opératoires normalisées et des guides. Si vous disposez déjà de contenu tel que des clips audio ou vidéo, ClickUp Brain le transcrit même pour le rendre plus accessible et plus facile à rechercher.

Plus important encore, il peut rendre les informations de la base de connaissances plus exploitables en vous permettant d'extraire des informations clés et de résumer les instructions à l'aide d'une seule commande. Utilisez-le pour prendre des décisions plus rapides, agir rapidement et travailler intelligemment.

Le preneur de notes IA de ClickUp aide à saisir les décisions clés et les éléments d'action pendant les réunions, garantissant ainsi la conservation des informations précieuses et l'attribution des responsabilités aux bons membres de l'équipe. En reliant les discussions aux tâches pertinentes et aux décisions passées, il transforme les réunions en une partie productive du flux de travail.

Il s'agit d'un outil puissant pour la documentation intégrée. Il vous permet d'enregistrer des transcriptions, des fichiers audio et des résumés dans un document privé et d'étiqueter les notes de réunion associées pour faciliter la consultation.

📮ClickUp Insight : Seulement 8 % des utilisateurs utilisent des outils de gestion de projet pour suivre les éléments d'action. Selon une étude réalisée par ClickUp, environ 92 % des travailleurs risquent de prendre de mauvaises décisions en raison de la dispersion des informations sur plusieurs plateformes déconnectées. Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, essayez ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail*.

➡️ En savoir plus : Comment tirer le meilleur parti de l'IA pour l'innovation et l'efficacité

Avantage n° 2 de ClickUp : les documents

Collaborez avec votre équipe pour créer une documentation riche sur ClickUp Docs

Les documents ClickUp sont un moyen de créer, collaborer et partager des documents efficacement et sans effort. Les documents ClickUp sont hautement interactifs et personnalisables, vous permettant de les utiliser comme vous le souhaitez, des checklists interactives aux guides textuels.

Il vous permet également d'intégrer des tâches, d'assigner des commentaires et d'intégrer des flux de travail directement dans la documentation. Ainsi, rien ne passe entre les mailles du filet et toute votre documentation est exploitable.

Avantage n° 3 de ClickUp : Clips

Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips et partagez-le en quelques clics

Les fonctionnalités offertes par Scribe et Tango en tant qu'outils autonomes sont disponibles dans ClickUp Clips (parmi BEAUCOUP d'autres) ! ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des vidéos directement dans l'écosystème ClickUp.

Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des tutoriels et des guides pas à pas ou pour partager des commentaires. La capacité de ClickUp Clips à enregistrer des écrans et à partager des vidéos élimine le recours à des outils tiers pour la même tâche !

Avantage n° 4 de ClickUp : recherche connectée

Trouvez l'aiguille dans votre pile technologique grâce à la recherche connectée de ClickUp

La recherche connectée ClickUp rend l'ensemble de votre pile technologique consultable. En tant que fonctionnalité de recherche universelle, elle vous aide à localiser des tâches, des documents et des discussions dans l'ensemble de ClickUp, comme dans un écosystème.

Utilisez-le pour rendre votre base de connaissances plus facile à consulter, à parcourir et à accéder, des qualités clés pour éliminer les obstacles à l'échange d'idées et d'informations.

💡 Conseil de pro : la recherche connectée fonctionne sur plusieurs applications, notamment (mais sans s'y limiter) Google Drive, Slack et Jira. Intégrez votre pile technologique pour obtenir de meilleurs résultats !

Avantage n° 5 de ClickUp : les modèles

Les fonctionnalités ci-dessus illustrent parfaitement la polyvalence de ClickUp.

Si cela ne suffit pas, vous disposez également de modèles ClickUp qui vous aident à démarrer vos projets sans avoir à réinventer la roue.

Que vous cherchiez à créer des procédures opératoires normalisées ou à intégrer de nouveaux employés, ces modèles prêts à l'emploi vous font gagner du temps et garantissent la cohérence sur tous les fronts.

➡️ En savoir plus : Comment les équipes optimisent leur productivité avec ClickUp

Automatisez pour réussir avec ClickUp

Voilà qui conclut notre comparaison entre Scribe et Tango. Utilisez Scribe si vous recherchez une solution simple et peu coûteuse pour créer une documentation détaillée. Si vous souhaitez une solution plus collaborative axée sur l'automatisation, vous pouvez vous tourner vers Tango.

Si vous recherchez un outil qui combine le meilleur de Scribe et de Tango sans alourdir votre boîte à outils, ClickUp est la solution.

ClickUp offre des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation basée sur l'IA, des documents dynamiques, l'enregistrement d'écran en temps réel et des intégrations illimitées. De plus, il fournit des modèles pour vous permettre de démarrer en un clin d'œil !

Vous souhaitez consolider vos outils et obtenir plus qu'un simple outil de documentation des processus ? Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez la magie !