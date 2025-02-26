Comment dessiner pendant que vous enregistrez votre écran

Vous devez présenter un rapport de projet très important ou améliorer vos cours en ligne ? Maîtriser l'art du dessin pendant l'enregistrement d'écran peut considérablement améliorer vos présentations.

Sans surprise, la plupart des particuliers et des organisations s'appuient sur des outils d'enregistrement d'écran pour expliquer des flux de travail complexes, créer des vidéos explicatives et documenter des moments critiques.

Avec un marché en croissance constante de 6,5 % par an, ces outils deviennent indispensables pour l'éducation et la communication au travail.

Cette vague souligne également le rôle croissant de la communication vidéo asynchrone dans la dynamisation de l'apprentissage et de la collaboration.

Prêt à transformer votre écran en toile ? Découvrez comment !

⏰ Résumé en 60 secondes Dessiner tout en enregistrant votre écran permet de clarifier vos idées et de maintenir l'attention de votre public

Choisissez parmi des outils tels que ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam ou Snagit pour commencer à dessiner pendant l'enregistrement

En choisissant un outil comme ClickUp, vous pouvez utiliser les tableaux blancs ClickUp pour dessiner, les cartes mentales ClickUp pour structurer en détail et la fonction Révision pour ajouter des annotations

Enregistrez l'intégralité de l'écran, une fenêtre spécifique ou un onglet du navigateur avec ClickUp Clips

Modifiez vos enregistrements, ajoutez des annotations avec la fonctionnalité Révision et partagez-les via les fonctionnalités de collaboration de ClickUp pour obtenir des commentaires

Pourquoi dessiner pendant l'enregistrement d'écran ?

Pourquoi dessiner pendant l'enregistrement d'écran, vous demandez-vous ? Eh bien, imaginez expliquer une idée complexe sans visuels, c'est comme décrire des couleurs à quelqu'un dans le noir.

Ajouter des dessins pendant l'enregistrement n'est pas seulement une question d'esthétique (même si c'est probablement aussi le cas 😎) ; cela permet d'améliorer la clarté et l'engagement.

Pour une collaboration améliorée sur le lieu de travail, le dessin en direct sur des vidéos peut combler les lacunes de compréhension lors de communications ou de présentations asynchrones. Qu'il s'agisse de réfléchir à des flux de travail ou d'annoter des commentaires sur un projet partagé, dessiner directement sur l'écran ajoute une couche supplémentaire de « Ah, je comprends maintenant ! » pour vos spectateurs.

De plus, le logiciel d'enregistrement d'écran avec outils de dessin intégrés vous évite les maux de tête liés à la modification en cours. C'est instantané, percutant et cela permet à votre message de rester gravé dans les esprits. Alors pourquoi ne pas donner vie à vos idées pendant que vous enregistrez ?

Il existe aujourd'hui de nombreux outils d'enregistrement d'écran, mais trouver celui qui correspond à vos besoins spécifiques, que ce soit pour des sessions en direct ou une communication asynchrone, peut faire toute la différence.

Le bon outil vous permet d'enregistrer et d'ajouter des annotations et des croquis pour donner vie à vos idées. Examinons les meilleures options, notamment un outil comme ClickUp, pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

1. Clips ClickUp

Intégrez les clips ClickUp directement dans votre environnement de travail pour éviter d'avoir à changer d'application ou à gérer les téléchargements

Commençons par le meilleur outil qui soit : ClickUp Clips.

Il s'intègre directement dans ClickUp, vous permettant d'enregistrer et de partager des vidéos sans changer d'application. Que vous souhaitiez informer votre équipe ou créer un tutoriel rapide, c'est un moyen facile de capturer l'écran de votre ordinateur et de l'envoyer pour révision en quelques secondes.

Il suffit d'appuyer sur « Enregistrer », de partager votre écran et d'envoyer le tout plus rapidement qu'il ne faut pour taper une réponse. Vos spectateurs et collaborateurs peuvent même commenter des moments précis, ce qui favorise les discussions constructives : un bonus appréciable !

Voici pourquoi c'est l'enregistreur d'écran gratuit intégré idéal :

Éliminez les malentendus et faites avancer les discussions grâce à la communication asynchrone

Enregistrez vos écrans avec ou sans voix off

Ajoutez des commentaires à des moments précis d'un Clip pour attirer l'attention de vos spectateurs

Permettez à vos collègues d'accéder à Clips quand ils en ont besoin

Intégrez vos Clips directement dans ClickUp. Générez un lien public pour les partager en externe ou permettre aux utilisateurs de les télécharger

Transcrivez automatiquement vos vidéos avec ClickUp Brain , un outil d'IA innovant qui s'ajoute aux enregistrements d'écran pour parcourir rapidement les moments forts et trouver le contenu important grâce à des horodatages

Copiez des extraits de Clips pour les réutiliser

Bien que vous ne puissiez pas dessiner directement dans Clips, vous pouvez ajouter des commentaires et diriger vos lecteurs vers des parties spécifiques de votre enregistrement d'écran.

2. Loom

via Loom

Si vous avez déjà eu besoin d'envoyer une mise à jour vidéo sans vouloir planifier une réunion, Loom est fait pour vous.

Il vous permet d'enregistrer votre écran (et votre caméra si vous le souhaitez) pour expliquer vos idées ou partager vos commentaires. De plus, grâce à des liens de partage simples et à des analyses permettant de suivre l'engagement des spectateurs, il est idéal pour une utilisation personnelle ou en équipe.

💡Comment dessiner sur Loom : Pour dessiner sur Loom, utilisez les outils d'annotation intégrés pendant l'enregistrement de votre écran, en sélectionnant parmi des options telles que du texte, des formes et un pointeur laser pour mettre en évidence les points clés.

3. Zoom

via Zoom

Vous connaissez probablement Zoom pour les réunions, mais saviez-vous que vous pouvez également l'utiliser pour enregistrer des sessions d'écran ? C'est parfait pour enregistrer des tutoriels rapides, des supports de formation ou des sessions de brainstorming. Une fois que vous avez lancé l'enregistrement, votre vidéo est accompagnée de liens de partage faciles et même d'options de transcription.

Vous pouvez annoter votre écran pendant les réunions et enregistrer la vidéo localement. Cela vous évite d'ajouter des croquis après coup, ce qui vous fait gagner du temps et de la bande passante.

💡Comment dessiner sur Zoom : Dans Zoom, activez la fonctionnalité Annoter pendant une réunion ou un partage d'écran pour dessiner, ajouter du texte ou surligner des zones de votre écran en temps réel.

4. Bandicam

via Bandicam

Bandicam est la solution idéale pour ceux qui souhaitent des enregistrements de haute qualité. Sa prise en charge de la capture 4K et des zones d'enregistrement personnalisées est parfaite pour les gamers ou toute personne créant des tutoriels vidéo détaillés.

Et si vous avez besoin d'ajouter des annotations pendant l'enregistrement, les outils de dessin intégrés vous facilitent la tâche.

💡Comment dessiner sur Bandicam : Lorsque vous utilisez Bandicam, vous pouvez activer l'outil de dessin via la fonctionnalité « Rectangle » ou « Stylo » dans les paramètres pour ajouter des annotations et des surlignages pendant l'enregistrement d'écran

5. Snagit

via Snagit

Snagit est la solution idéale si vous recherchez un outil simple et facile à utiliser. Réputé pour ses capacités de capture d'écran, Snagit offre des outils d'enregistrement d'écran simples qui vous permettent de capturer des vidéos et d'ajouter du texte ou des annotations à la volée.

C'est idéal pour créer des tutoriels rapides et soignés ou expliquer des concepts complexes sans les fonctionnalités superflues des logiciels plus avancés.

💡Comment dessiner sur Snagit : Snagit vous permet de dessiner sur votre écran en sélectionnant l'onglet Dessiner avant de démarrer votre enregistrement, ce qui vous permet d'ajouter des annotations et des formes à main levée pendant que vous capturez votre écran

À lire également : Nous avons testé les meilleurs logiciels de tutoriels vidéo

Il dispose littéralement de TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai trouvé par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... J'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications disponibles à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne se rapproche de cela.

Il dispose littéralement de TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai trouvé par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... J'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications disponibles à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne se rapproche de cela.

Comment dessiner tout en enregistrant votre écran : guide étape par étape

Chaque outil dispose de son interface utilisateur et de sa méthode pour dessiner pendant l'enregistrement d'écran, mais ils suivent tous généralement le même processus.

Dans ce guide étape par étape, nous vous expliquons comment utiliser ClickUp Clips pour commencer à dessiner sur votre écran pendant l'enregistrement, sans logiciel supplémentaire !

1. Installez les logiciels nécessaires

Avant de commencer à dessiner pendant l'enregistrement de votre écran, vous aurez besoin de deux outils principaux : un outil pour enregistrer votre écran et un outil pour dessiner.

Alors que la plupart des logiciels nécessitent de télécharger et d'installer l'application localement, ClickUp Clips fonctionne directement depuis l'application ClickUp !

Restez organisé avec Hub Clips : retrouvez et gérez rapidement tous vos enregistrements ClickUp dans un emplacement centralisé, ce qui vous permet de les rechercher, de les trier et de les visualiser pour une productivité maximale

Il vous suffit de vous connecter à votre compte ClickUp pour commencer l'enregistrement.

💡 Conseil de pro : accélérez votre flux de travail en utilisant les intégrations ClickUp. Avec plus de 1 000 connexions gratuites à des outils tels que Gmail, HubSpot, Salesforce et bien d'autres, vous pouvez automatiser des tâches et assurer la fluidité de tout, en quelques clics seulement.

2. Configurer l'enregistrement d'écran

Bien régler vos paramètres d'enregistrement peut améliorer la qualité de votre vidéo. Voici comment vous préparer pour une réussite totale :

Ouvrez ClickUp Clips : recherchez l'icône de l'appareil photo ou le bouton Enregistrer un clip (généralement dans le coin supérieur droit). Cliquez dessus pour commencer

Essayez différentes options pour partager et enregistrer vos clips ClickUp

Choisissez ce que vous souhaitez enregistrer : Décidez si vous souhaitez enregistrer tout l'écran en mode plein écran, une seule fenêtre ou uniquement un onglet spécifique du navigateur

Testez votre microphone : Si vous prévoyez de parler pendant que vous dessinez, assurez-vous que votre micro fonctionne ! ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre voix et votre écran en même temps, ce qui est idéal pour créer des tutoriels ou des présentations captivants

🧠 Anecdote : ScreenCam, l'un des premiers produits de screencasting commercialisés dans les années 1990, a gagné en popularité pour la diffusion en continu et la diffusion de démonstrations et de tutoriels à l'écran.

À lire également : Comment prendre des notes à partir d'une vidéo comme un pro

3. Lancez votre outil de dessin

Lorsque vous dessinez pendant un enregistrement d'écran sur ClickUp Clips, vous disposez de deux options fiables :

Vous pouvez utiliser les tableaux blancs ClickUp et les cartes mentales ClickUp pour créer des croquis directement dans votre environnement de travail et intégrer vos dessins dans des tâches et des projets.

Si vous préférez d'autres outils tels que Microsoft Paint ou Google Jamboard, ceux-ci constituent également d'excellentes options pour dessiner en externe !

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail, vos clips et vos discussions sur une seule et même plateforme. Lancez et gérez vos tâches à partir de documents, de tableaux blancs et bien plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA garantissent la connexion, la recherche et la gestion du contexte !

Transformez vos idées en éléments d'action à l'aide des cartes mentales ClickUp

Si vous utilisez les outils de dessin de ClickUp, voici comment commencer :

Ouvrez un tableau blanc ou une carte mentale dans votre environnement de travail ClickUp

Configurez votre zone de dessin avec la taille et la disposition de votre choix

Choisissez vos outils de dessin et vos couleurs pour laisser libre cours à votre créativité

Bénéficiez de temps de chargement plus rapides, d'interactions plus fluides et d'une collaboration en temps réel sans décalage sur les tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp offrent des temps de chargement rapides et une collaboration fluide en temps réel, ce qui est parfait pour intégrer des dessins pendant l'enregistrement. De plus, ils peuvent être intégrés à vos tâches et projets, ce qui vous permet de transformer rapidement vos croquis en plans concrets !

💡Astuce rapide Utilisez les raccourcis clavier des cartes mentales pour accélérer le processus pendant que vous enregistrez : Ctrl + D (Cmd + D) pour dupliquer les branches

Entrez pour ajouter une nouvelle branche sous la branche actuelle

Onglet pour créer rapidement une sous-branche

À lire également : Les meilleures extensions Chrome pour enregistrer votre écran

4. Commencez l'enregistrement d'écran

Il est temps de commencer à enregistrer votre vidéo et votre croquis. Voici ce que vous devez faire :

1. Activez ClickApp

Avant d'enregistrer votre premier Clip, assurez-vous que l'application ClickApp Clip : Enregistrement d'écran est activée dans votre environnement de travail.

À faire :

Cliquez sur votre avatar Environnement de travail dans le coin supérieur gauche.

Accédez à Applications, puis sélectionnez ClickApps.

Recherchez Clip : Enregistrement d'écran et activez-le.

2. Enregistrer un clip d'écran

Une fois activée, vous pouvez commencer à enregistrer des clips directement depuis la barre d'outils, un commentaire de tâche ou le Hub Clips. Pour enregistrer :

Ouvrez le menu d'actions rapides à partir de la barre des tâches, d'un commentaire de tâche ou du Hub Clips

Dans un commentaire de tâche, cliquez sur l'icône vidéo pour commencer à enregistrer un clip ou un clip vocal dans un commentaire de tâche

Cliquez sur Nouveau clip dans le coin supérieur droit pour commencer votre enregistrement d'écran dans le Hub Clips.

5. Commencez à dessiner

Une fois configuré, vous pouvez donner vie à vos idées avec les tableaux blancs ou les cartes mentales ClickUp. Prenons l'exemple d'un tableau blanc :

Utilisez différentes formes, couleurs, champs de texte, flèches et images pour dessiner sur les tableaux blancs ClickUp

Pendant que vous dessinez, essayez les fonctionnalités suivantes pour améliorer vos vidéos et vos œuvres !

Largeur de trait : choisissez parmi différentes épaisseurs pour faire ressortir ou fondre vos traits selon vos besoins

Sélection des couleurs : choisissez vos couleurs favorites pour plus de clarté ou pour laisser libre cours à votre créativité

Style de ligne : changez de style pour l'adapter à l'ambiance de votre visuel.

Surligneur : utilisez l'outil surligneur pour mettre en évidence les points clés sur votre tableau blanc.

Outil gomme : cliquez sur le bouton gomme et faites-le glisser sur la toile pour effacer les lignes ou les formes que vous avez ajoutées par erreur

Pointeur laser : utilisez l'outil laser pour guider votre public. Cliquez et faites glisser pour attirer l'attention sur des zones spécifiques

Formes et organigrammes : créez des diagrammes visuels élégants : sélectionnez des formes, personnalisez-les, dupliquez-les pour les agrandir rapidement et utilisez des flèches pour relier les idées

Champs de texte et notes autocollantes : ajoutez du texte modifiable pour des annotations, des descriptions ou des notes. Collez du texte directement sur le tableau blanc pour créer automatiquement un champ de texte, ou utilisez des notes autocollantes pour mettre en évidence des idées et créer des listes de tâches

Grâce aux outils de dessin polyvalents de ClickUp, vos enregistrements d'écran passeront en un clin d'œil du basique au captivant !

6. Modifiez votre enregistrement

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'enregistrement et terminé l'enregistrement de votre écran, ClickUp vous propose des options de modification pratiques pour peaufiner votre vidéo. Si vous recherchez une précision supplémentaire, vous pouvez toujours utiliser des outils de capture pour des modifications plus détaillées.

Ajoutez des commentaires avec des horodatages aux vidéos pour une communication claire

Si vous avez besoin de mettre en évidence des moments clés ou d'ajouter des détails supplémentaires, les outils de révision vidéo de ClickUp sont là pour vous aider. Vous pouvez :

Ajoutez des notes : laissez des commentaires à des moments précis

Attirez l'attention : mettez en évidence les moments clés qui nécessitent une attention particulière

Soulignez les détails : mettez en évidence les informations importantes pour vous assurer qu'elles soient remarquées

ClickUp prend en charge les formats MP4, WEBM et Ogg pour la révision vidéo, garantissant ainsi la compatibilité avec les navigateurs populaires tels que Edge, Chrome, Firefox, Safari et Opera. Grâce à ces fonctionnalités, vos enregistrements d'écran deviennent beaucoup plus interactifs et attrayants !

À lire également : Gestion de projet pour la production vidéo

Conseils pour dessiner efficacement pendant l'enregistrement

Ajouter des dessins pendant l'enregistrement d'écran ou annoter vos clips peut améliorer considérablement votre contenu, que vous créiez des vidéos YouTube ou des tutoriels. Cependant, il est essentiel de le faire de manière à améliorer le contenu plutôt qu'à distraire le spectateur.

Voici quelques conseils pour rendre vos enregistrements plus efficaces et plus attrayants :

Planifiez à l'avance : esquissez vos idées avant de commencer à dessiner. Une structure claire vous garantit esquissez vos idées avant de commencer à dessiner. Une structure claire vous garantit d'excellentes compétences en matière de présentation et vous permet de rester organisé et d'éviter les pauses inutiles pendant l'enregistrement. ClickUp Brain , un assistant IA, vous aide à trouver des idées de contenu et de présentation afin que vous ne soyez pas bloqué par des blocs créatifs ✅

Générez des idées, réfléchissez au flux de vos présentations et tirez le meilleur parti de vos visioconférences avec ClickUp Brain

Lorsque vous utilisez des outils de dessin traditionnels, essayez ce qui suit :

Optimisez la largeur des lignes : choisissez la bonne épaisseur de ligne pour plus de clarté : des lignes fines pour les détails, des lignes plus épaisses pour mettre l'accent. Cela permet à vos dessins de ressortir sans être trop chargés ✅

Mettez en évidence les zones clés : utilisez l'outil surligneur pour souligner les parties les plus importantes de votre dessin et guider l'attention de votre public ✅

Restez simple : évitez d'encombrer la toile. Concentrez-vous sur des visuels concis qui viennent en aide à votre narration, afin de garder l'attention du public sur les points clés ✅

Utilisez des organigrammes : utilisez des formes et des flèches pour illustrer des connexions, des processus ou des relations. Les organigrammes permettent de décomposer des idées complexes en visuels faciles à comprendre ✅

Faites une pause si nécessaire : Appuyez sur pause si vous devez ajuster vos dessins ou ajouter des détails. Une bonne idée consiste à demander des commentaires au fur et à mesure ou une fois la présentation terminée. Essayez Appuyez sur pause si vous devez ajuster vos dessins ou ajouter des détails. Une bonne idée consiste à demander des commentaires au fur et à mesure ou une fois la présentation terminée. Essayez ClickUp Chat pour obtenir des commentaires directement sur les tâches ou sur le clip. ✅

Centralisez vos discussions, tâches et plus encore sur ClickUp Chat

Vérifiez avant le partage : visionnez votre enregistrement avant de le partager. Assurez-vous que tout se déroule bien, que vos dessins sont clairs et que les messages clés sont bien communiqués ✅

En suivant ces conseils, vous pourrez créer des enregistrements d'écran informatifs, visuellement attrayants et faciles à suivre !

Améliorez vos compétences en dessin et en enregistrement d'écran avec ClickUp

Le mode d'enregistrement d'écran avec dessin, c'est comme ajouter une touche d'originalité à vos explications. Vous pouvez captiver votre public en mettant en évidence les points clés ou en esquissant des idées complexes.

Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être Picasso : l'objectif est la clarté, pas la perfection.

Comparé à la plupart des autres outils, ClickUp vous permet d'organiser vos enregistrements d'écran, d'ajouter des commentaires avec des horodatages, de stocker vos modèles de dessin et de collaborer facilement avec votre équipe, le tout en un seul endroit !

De la planification des scripts à la collecte des commentaires, ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin dans un seul et même package.

Prêt à faire passer vos enregistrements d'écran de « bof » à « waouh » ?

Inscrivez-vous à ClickUp et rendez vos enregistrements aussi dynamiques que vos idées !