Comment dessiner pendant l'enregistrement d'un écran

Vous présentez un rapport de projet important ou vous essayez d'améliorer vos cours en ligne ? Maîtriser l'art du dessin pendant l'enregistrement d'écran peut sérieusement améliorer vos présentations. Sans surprise, la plupart des individus ou des organisations utilisent des outils d'enregistrement d'écran pour expliquer des flux de travail complexes, créer des vidéos explicatives et documenter des moments critiques. Avec une croissance régulière du marché de ces outils (6,5 % de TCAC)

Choisissez parmi des outils tels que pour créer des croquis directement dans votre environnement de travail et intégrer vos dessins dans des tâches et des projets. Si vous préférez d'autres outils tels que Microsoft Paint ou Google Jamboard, ils constituent également d'excellentes options pour le dessin externe ! 📮ClickUp Insight : Le changement de contexte nuit à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que réunit vos flux de travail, vos Clips et vos discussions sur une seule et même plateforme unifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable ! Transformez vos idées en éléments d'action à l'aide des cartes mentales ClickUp Si vous utilisez les outils de dessin de ClickUp, voici comment commencer :

Ouvrez un Tableau blanc ou une Carte mentale dans votre environnement de travail ClickUp Configurez votre zone de dessin avec la taille et la mise en page de votre choix Choisissez vos outils de dessin et vos couleurs pour faire preuve de créativité

## ⏰ Résumé de 60 secondes * Dessiner pendant l'enregistrement d'écran aide à clarifier les idées et à maintenir l'attention du public

Profitez de temps de chargement plus rapides, d'interactions plus fluides et d'une collaboration en temps réel sans décalage sur les tableaux blancs ClickUp Les tableaux blancs ClickUp offrent des temps de chargement rapides et une collaboration fluide en temps réel, ce qui est parfait pour intégrer des dessins pendant l'enregistrement. De plus, ils peuvent être intégrés à vos tâches et projets, ce qui vous permet de transformer rapidement des croquis en forfaits exploitables ! 💡Astuce rapide Utilisez les raccourcis clavier des cartes mentales pour accélérer les choses pendant l'enregistrement :

Ctrl + D (Cmd + D) pour dupliquer les branches *Entrée pour ajouter une nouvelle branche sous la branche actuelle *Onglet pour créer rapidement une sous-branche À lire également : Il est temps de commencer à enregistrer votre vidéo et votre croquis. Voici ce que vous devez faire : #### 1. Activer la ClickApp Avant d'enregistrer votre premier Clip, assurez-vous que la ClickApp Enregistrement d'écran Clip: est activée pour votre environnement de travail. À faire : Cliquez sur votre avatar de l'environnement de travail dans le coin supérieur gauche. Accédez à Applications, puis sélectionnez ClickApps. Rechercher *Clip : Enregistrement d'écran et l'activer. #### 2. Enregistrer un clip d'écran Une fois activé, vous pouvez commencer à enregistrer des Clips directement depuis la barre d'outils, un commentaire de tâche ou le Hub Clips. Pour enregistrer : Ouvrir le menu d'actions rapides depuis la barre des tâches, un commentaire de tâche ou le Hub Clips Dans un commentaire de tâche, cliquez sur l'icône vidéo pour commencer à enregistrer un Clip ou un Clip vocal dans un commentaire de tâche Cliquez sur *Nouveau Clip dans le coin supérieur droit pour commencer votre enregistrement d'écran dans le Hub Clips. ### 5. Commencez à dessiner Une fois la configuration terminée, vous pouvez donner vie à vos idées avec les Tableaux blancs ou les Cartes mentales ClickUp. Prenons un Tableau blanc, par exemple, ici : Utilisez différentes formes, couleurs, champs de texte, flèches et images pour dessiner sur les Tableaux blancs ClickUp. Pendant que vous dessinez, essayez les éléments suivants pour améliorer vos vidéos et votre art ! passera de basique à captivant en un rien de temps !

Ajoutez des commentaires avec horodatage aux vidéos pour une communication claire Si vous avez besoin de mettre en évidence des moments clés ou d'ajouter des détails supplémentaires, /href/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6325985679383-Annotate-image-video-and-PDFs-with-Proofing?\_gl=1\*kl8r5t\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQ5NDAzMzUuQ2p3S0NBaUFqcC03QmhCWkVpd0FtaDlyQlFvQmprSzBsZVBKZWtmZldlZG9sNFVRUVVscGd5ZjZWc0Y2VHlYZ0VxeU9YNm45emI4aWVob0NDTUFRQXZEX0J3RQ Les outils de révision vidéo de ClickUp /%href/ sont là pour vous aider. Vous pouvez : *Ajouter des notes : laisser des commentaires à des moments précis *Attirer l'attention : mettre en évidence les moments clés qui nécessitent une attention particulière

Signaler des détails : Mettre en évidence des informations essentielles pour s'assurer qu'elles sont remarquées ClickUp prend en charge les formats MP4, WEBM et Ogg pour la révision de vidéos, assurant ainsi la compatibilité avec les navigateurs les plus populaires tels que Edge, Chrome, Firefox, Safari et Opera. Grâce à ces fonctionnalités, vos enregistrements d'écran deviennent beaucoup plus interactifs et attrayants ! À lire également : undefined ## Astuces pour dessiner efficacement L'ajout de dessins pendant l'enregistrement d'écran ou l'annotation de vos clips peut faire passer votre contenu au niveau supérieur, que vous créiez des vidéos YouTube ou des tutoriels, mais il est essentiel de le faire de manière à améliorer le contenu plutôt qu'à le distraire.

Voici quelques conseils pour rendre vos enregistrements plus efficaces et plus attrayants : *Préparez-vous : décrivez vos idées avant de commencer à dessiner. Une structure claire garantit d'excellentes compétences de présentation et vous permet de rester organisé et d'éviter les pauses inutiles pendant l'enregistrement. , un assistant IA, vous aide à réfléchir à des idées de contenu et de présentation afin que vous ne soyez pas bloqué par des blocages créatifs ✅

Générez des idées, réfléchissez aux flux de présentation et tirez le meilleur parti de vos visioconférences avec ClickUp Brain Lorsque vous utilisez des outils de dessin traditionnels, essayez ce qui suit : *Optimisez l'épaisseur des lignes : Choisissez la bonne épaisseur de ligne pour plus de clarté : des lignes fines pour les détails, des lignes plus épaisses pour l'accentuation. Cela permet à vos dessins de se démarquer sans être trop chargés ✅

Mettez en évidence les zones clés : Utilisez l'outil surligneur pour mettre en évidence les sections les plus importantes de votre dessin, afin d'attirer l'attention de votre public ✅ *Faites simple : Évitez d'encombrer la toile. Concentrez-vous sur des visuels concis qui assistent votre récit, en gardant l'attention du public sur les points clés ✅

Utilisez des organigrammes : Utilisez des formes et des flèches pour illustrer les connexions, les processus ou les relations. Les organigrammes peuvent décomposer des idées complexes en visuels digestibles ✅ *Faites une pause si nécessaire : Mettez en pause si vous avez besoin d'ajuster vos dessins ou d'ajouter des détails. Une bonne idée est de demander des commentaires au fur et à mesure ou une fois que vous avez terminé la présentation. Essayez pour obtenir des commentaires directement sur les tâches ou sur le Clip. ✅

Centralisez vos discussions, vos tâches et bien plus encore sur ClickUp Chat *Vérifiez avant de partager : écoutez votre enregistrement avant de le partager. Assurez-vous que tout est fluide, que vos dessins sont clairs et que les messages clés sont correctement communiqués ✅ En suivant ces conseils, vous pouvez créer des enregistrements d'écran informatifs, visuellement attrayants et faciles à suivre ! ## Améliorez vos dessins et vos enregistrements d'écran avec ClickUp

Le mode d'enregistrement de dessin à l'écran, c'est comme ajouter une pincée de piment à vos explications. Vous pouvez garder vos spectateurs accrochés en mettant en évidence les points clés ou en esquissant des idées complexes. Mais ne vous inquiétez pas d'être Picasso, l'objectif est la clarté, pas un chef-d'œuvre. Comparé à la plupart des autres outils, ClickUp vous permet d'organiser vos enregistrements d'écran, d'ajouter des commentaires aux enregistrements d'écran avec des horodatages, de stocker vos modèles de dessin et de collaborer facilement avec votre équipe, le tout en un seul endroit !

Des scripts de planification à la collecte de commentaires, ClickUp vous offre tous les outils dans une seule et même solution. Prêt à transformer vos enregistrements d'écran de « moyen » en « génial » ? /href/ https://www.clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ et rendez vos enregistrements aussi dynamiques que vos idées !