les 60 meilleures chansons motivantes pour le travail afin de booster votre humeur

La musique est un monde à part entière. C'est un langage que nous comprenons tous.

La musique est un monde à part entière. C'est un langage que nous comprenons tous.

Vous sentez le blues du Monday vous envahir ou votre énergie vous abandonner ? Il existe une solution !

Enfilez vos écouteurs préférés et laissez votre cœur battre au rythme d'une musique entraînante ! Laissez les rythmes endiablés de We Will Rock You de Queen et les hymnes exaltants de Gloria Gaynor stimuler votre flux sanguin et propulser l'efficacité de votre équipe vers les sommets. Parfait, n'est-ce pas ?

Que vous soyez en train de traiter vos e-mails ou d'essayer de rester concentré sur un projet important, les bonnes chansons et une excellente playlist pour la productivité font toute la différence.

Voici une liste de 60 chansons incroyables pour vous aider à saisir votre chance. Prêt à démarrer votre journée de travail avec les meilleurs morceaux ? Découvrez cette playlist ultime de chansons motivantes pour le travail !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici quelques-unes des meilleures chansons motivantes pour le travail et un outil pour améliorer votre productivité : Chansons pour conclure des contrats en toute confiance : « Eye of the Tiger » et « Lose Yourself »

Chansons pour stimuler la créativité dans le domaine du marketing : « Happy » et « Don't Stop Me Now »

Chansons pour le travail d'équipe et pour créer des connexions : « We Will Rock You » et « Lean on Me »

Chansons à écouter quand vous avez le moral dans les chaussettes : « Stronger » et « Rise Up »

Chansons pour augmenter la productivité : « Work » et « The Middle »

Chansons à écouter pendant vos séances de brainstorming : « Heroes » et « Imagine »

Chansons pour inspirer et motiver les autres : « We Are the Champions » et « Man in the Mirror »

Chansons pour vous motiver : « The Climb » et « Survivor »

Chansons pour célébrer la réussite : « Celebration » et « Good Life »

Chansons pour se ressourcer et se rafraîchir : « Let Her Go » et « Clocks »

améliore la productivité : ClickUp offre des fonctionnalités telles que ClickUp Brain (assistant IA), des modèles de productivité personnelle, ClickUp Docs, ClickUp Tasks et ClickUp Chat pour organiser le travail et améliorer l'efficacité (ou même écrire des paroles de chansons !) ClickUpaméliore la productivité : ClickUp offre des fonctionnalités telles que ClickUp Brain (assistant IA), des modèles de productivité personnelle, ClickUp Docs, ClickUp Tasks et ClickUp Chat pour organiser le travail et améliorer l'efficacité (ou même écrire des paroles de chansons !)

ClickUp s'intègre à la musique : ClickUp Brain peut suggérer des chansons motivantes, et ClickUp peut être utilisé pour programmer des pauses musicales et intégrer de la musique dans le flux de travail afin d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

L'importance des chansons motivantes au travail

Les chansons motivantes ont un pouvoir incroyable pour dynamiser les gens et créer une atmosphère positive et stimulante. Une bonne playlist peut être inestimable sur le lieu de travail, où la concentration et la collaboration sont souvent la clé de la réussite.

Des études montrent que le « sentiment d'appartenance » à un lieu de travail peut augmenter les performances professionnelles de 56 %. Et quoi de mieux pour créer des liens avec vos collègues que de fredonner ensemble vos morceaux préférés ?

Outre les performances individuelles, la musique peut stimuler la productivité collective en donnant le ton de la journée et en connectant les équipes pendant les heures cruciales.

Et il ne s'agit pas seulement de divertissement : les playlists motivantes peuvent booster le moral de votre équipe tout en l'aidant à rester concentrée et disciplinée.

L'impact de la musique sur la productivité et le moral

Le verdict est tombé.

À propos 78 % des personnes affirment que le fait d'écouter de la musique pendant leur travail augmente leur productivité. Et ce n'est pas seulement une opinion : des études montrent que la musique peut améliorer la précision, réduire le stress et stimuler la créativité.

Pourquoi la musique a-t-elle un effet si profond ? Impact émotionnel : la musique fait appel aux émotions, ce qui permet de rester motivé et plein d'énergie

Boost d'humeur : les morceaux entraînants vous mettent de bonne humeur et vous donnent de l'énergie pour toute la journée. La musique d'ambiance aide à bloquer les distractions et vous permet de rester concentré et discipliné

Favorise la cohésion : les playlists partagées ou la musique d'ambiance pendant les réunions d'équipe renforcent la camaraderie et allègent la journée de travail

Si le silence peut sembler optimal, ajouter de la musique améliore souvent le moral et la productivité des individus et des équipes.

🧠 Fait amusant : des études montrent que 95 % des travailleurs âgés de 18 à 34 ans apprécient la musique au travail. Cependant, ce pourcentage diminue avec l'âge. 84 % des personnes âgées de 35 à 54 ans ont déclaré l'apprécier, contre seulement 66 % des personnes âgées de 55 ans et plus.

Liste de 60 chansons motivantes pour le travail

Voici une liste de chansons motivantes, classées par humeur et par tâche, pour vous aider à booster votre productivité.

Des chansons pour conclure des contrats en toute confiance

Dans une équipe commerciale, la confiance et l'énergie sont vos armes secrètes. Ces chansons sont idéales pour vous motiver avant une présentation importante ou pour rester de bonne humeur tout au long de la journée.

1. « Eye of the Tiger » – Survivor

Cet hymne rock emblématique incarne la persévérance et la force. Son rythme électrisant et ses paroles inspirantes nous rappellent de continuer à aller de l'avant, même face au rejet. Parfait pour mener à bien des négociations difficiles, il vous donnera l'impression que rien ne peut vous arrêter !

2. « Lose Yourself » – Eminem

Le titre d'Eminem, récompensé aux Grammy Awards, vous pousse à saisir l'instant présent et à donner le meilleur de vous-même. Les paroles intenses et le rythme effréné provoquent une montée d'adrénaline, ce qui en fait la chanson parfaite pour se motiver avant de livrer un argumentaire commercial décisif. La concentration et la détermination sont au cœur de ce titre, des qualités indispensables à tout commercial pour réussir.

via Spotify

🧠 Anecdote : Eminem a choisi de ne pas interpréter Lose Yourself en 2003 lorsque le morceau a été nominé aux Oscars. Il pensait que la chanson ne gagnerait pas et que l'Académie ne le « comprendrait » pas. Les Oscars ont même demandé à son manager si quelqu'un d'autre pouvait l'interpréter. Lorsque le morceau a remporté l'Oscar, c'était la première fois en 14 ans que la chanson originale lauréate n'était pas interprétée en direct lors de la cérémonie.

3. « Hall of Fame » – The Script (ft. will. i. am)

« Vous pouvez être le meilleur. Vous pouvez être le plus grand. »

La mélodie motivante de The Script vous incite à viser l'excellence et à croire que vous pouvez tout accomplir ! Ce morceau est un excellent rappel pour votre équipe de viser haut. Parfait pour booster le moral et rester motivé pour atteindre vos cibles.

4. « CRM for Me » – Flux de travail par ClickUp

Nous avons tous déjà été confrontés à des pipelines désorganisés, à des prospects perdus et à un CRM qui refuse de coopérer. Heureusement, « CRM for Me » capture parfaitement le chaos et la satisfaction ultime de tout mettre en ordre. Alors, pendant que vous peaufinez vos automatisations ou organisez votre entonnoir de vente, laissez ce morceau vous aider à accélérer le processus.

5. « Can't Stop the Feeling ! » – Justin Timberlake

Besoin d'un coup de pouce pour suivre vos clients ? Ce morceau entraînant et optimiste rayonne de positivité et vous donne de l'énergie. Il est idéal pour garder une attitude légère et engageante lors de vos interactions avec vos clients.

6. « Uptown Funk » – Mark Ronson (ft. Bruno Mars)

Les rythmes funky et entraînants de Uptown Funk dégagent confiance et charme. C'est le morceau idéal pour rester calme sous pression.

Promenez-vous dans le bureau ou dansez rapidement dans la cafétéria pour vous détendre !

👀 Le saviez-vous ? Une étude a révélé que le rock classique, la musique alternative, la pop et la musique classique étaient étonnamment les genres musicaux les moins distrayants pour la productivité. À l'inverse, le heavy metal et le hip-hop étaient les plus distrayants

Chansons pour stimuler la créativité dans le domaine du marketing

La créativité est au cœur du marketing ; la bonne musique peut stimuler votre imagination. Ces chansons vous aident à sortir des sentiers battus, à trouver des idées convaincantes et à trouver l'inspiration lors de sessions de brainstorming.

7. « Happy » – Pharrell Williams

Vous cherchez un morceau joyeux pour vous remonter le moral et stimuler votre créativité ? Le rythme contagieux et les ondes positives de Happy vous aideront à aborder vos tâches avec une énergie renouvelée. C'est le bouton « reset » idéal lorsque vous êtes en panne d'inspiration !

8. « Don't Stop Me Now » – Queen

C'est un hymne énergique qui vous rappelle de continuer à aller de l'avant avec confiance. Le chef-d'œuvre de Queen peut vous aider à rallier votre équipe comme rien d'autre, que vous soyez en train de peaufiner une campagne ou de présenter vos idées.

via Pinterest

9. « Roar » – Katy Perry

Cette chanson stimulante vous encourage à trouver votre voix et à vous faire entendre. La voix entraînante de Katy Perry et le message positif de la chanson peuvent vous donner confiance en vous lorsque vous présentez des stratégies marketing audacieuses ou que vous surmontez des blocs créatifs.

10. « Shake It Off » – Taylor Swift

Le marketing comporte son lot de revers, mais la mélodie entraînante de Shake It Off vous encourage à laisser de côté la négativité. Son rythme enjoué maintient une ambiance légère et vous aide à vous concentrer sur la suite.

11. « ClickUp AI » – Flux de travail par ClickUp

Si vous utilisez l'IA dans le domaine du marketing et que vous avez du mal à donner un sens à des données dispersées ou à générer le texte parfait pour votre campagne, ClickUp Brain peut facilement connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise grâce à

IA. Et pendant que l'IA fait le gros du travail, vous pouvez écouter cette bande-son pour garder votre élan. C'est un morceau entraînant pour bien démarrer votre compte rendu quotidien !

12. « Titanium » – David Guetta (ft. Sia)

Un hymne parfait pour la résilience, qui vous rappelle que rien ne peut vous abattre ! La voix puissante de Sia et les rythmes énergiques de David Guetta vous aident à vous concentrer et vous donnent cette force qui vous permet d'affronter les défis sans crainte.

À lire également : Les meilleurs podcasts motivants pour votre développement personnel et professionnel

Chansons pour le travail d'équipe et pour créer des connexions

La musique est un formidable vecteur d'unité. Une force incroyable. Quelque chose que peuvent avoir en commun des personnes qui diffèrent sur tout le reste.

La musique est un formidable facteur d'unité. Une force incroyable. Quelque chose que peuvent avoir en commun des personnes qui diffèrent sur tout le reste.

La collaboration est le moteur de la réussite au travail, et les bonnes chansons peuvent amplifier cet esprit. Ces morceaux inspirent l'unité, célèbrent le travail d'équipe et insufflent de l'énergie aux efforts collectifs.

13. « We Will Rock You » – Queen

Ce rythme emblématique, marqué par des claquements de mains et des battements de pieds, vous donne instantanément la chair de poule ! C'est la chanson ultime pour les équipes, avec ses refrains « We will rock you » qui insufflent de l'énergie à ceux qui l'écoutent. Longtemps placée dans les favoris des stades, cette chanson apporte le même niveau d'excitation et d'unité dans l'environnement de travail.

🧠 Anecdote amusante : Contrairement à la plupart des chansons rock, « We Will Rock You » ne comporte pas de batterie. Les battements de pieds et les applaudissements ont été enregistrés en multipiste pour créer un effet de stade, et le solo de guitare de Brian May est le seul autre instrument présent à la fin de la chanson.

14. « Lean on Me » – Bill Withers

Un peu différente des autres, la chanson soul de Bill Withers souligne l'importance de s'entraider. Lean on Me est un rappel tout en douceur que la collaboration et la confiance sont au cœur d'un travail d'équipe réussi !

via Spotify

15. « Ain't No Mountain High Enough » – Marvin Gaye & Tammi Terrell

Célébrant la résilience et le travail d'équipe, ce duo classique inspire la confiance nécessaire pour surmonter ensemble tous les défis. C'est un excellent choix pour renforcer l'esprit d'équipe.

16. « ClickUp Brain » – Flux de travail par ClickUp

Lorsque vient le moment de relever le prochain grand défi, vous avez besoin d'une bande-son qui vous aide à tenir le coup. Que vous vous attaquiez à un projet d'envergure ou que vous poursuiviez des cibles ambitieuses, « ClickUp Brain » donnera à votre équipe l'énergie nécessaire pour conquérir n'importe quel obstacle !

17. « Together » – Sia

Avec des paroles inspirantes et un rythme entraînant, cette chanson est parfaite pour célébrer les jalons franchis par votre équipe. Elle incarne la joie et l'énergie que procure le travail vers des objectifs communs.

18. « Workin' Together » – Ike & Tina Turner

Workin' Together est un morceau entraînant qui rend hommage à la collaboration efficace et à la résolution collective des problèmes. Son rythme groovy ajoute une touche de fun aux efforts fournis en équipe. Prêt à affronter cette longue journée de travail ? Laissez Ike et Tina vous guider !

Chansons à écouter quand vous avez le moral dans les chaussettes

Nous avons tous connu ces journées où le travail semble être une tâche insurmontable. Ces chansons sont la bande-son idéale pour chasser la morosité, booster votre motivation et vous rappeler que rien ne peut vous arrêter.

19. « Stronger » – Kanye West

Voici un morceau énergisant qui vous rappelle que les revers ne font que vous rendre plus fort. Les paroles inspirantes et le rythme entraînant de Stronger sont parfaits pour rebondir après une journée difficile.

20. « Level Up » – Work Flows par ClickUp, Tyra Juliette & K. J.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, « Level Up » est fait pour vous, et bien plus encore. Son rythme audacieux et ses paroles motivantes vous poussent à continuer à vous battre, quels que soient les défis à relever.

21. « Rise Up » – Andra Day

Cette ballade émouvante vous encourage à aller de l'avant. Sa profondeur émotionnelle, associée à la voix époustouflante de Day, en fait un morceau idéal pour trouver espoir et résilience lorsque la vie vous réserve des surprises.

22. « I Will Survive » – Gloria Gaynor

Hymne ultime du comeback, cette chanson célèbre la force intérieure, la persévérance et le triomphe sur l'adversité. Son message intemporel et la voix puissante de Gaynor vous redonnent instantanément le moral lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce pour aller de l'avant.

via Spotify

23. « Shake It Out » – Florence + The Machine

Ce morceau cathartique vous incite à laisser de côté la négativité et à vous concentrer sur des jours meilleurs. Sa mélodie envoûtante et ses paroles puissantes procurent un sentiment de renouveau et de purification émotionnelle sans pareil.

24. « Fight Song » – Rachel Platten

Voici un hymne puissant qui vous incite à retrouver votre confiance, votre détermination et votre estime de soi. Les paroles motivantes et la mélodie entraînante de Fight Song vous rappellent que vous pouvez surmonter tous les défis et tous les revers. Oui, vraiment !

La magie de tout art ne réside pas seulement dans sa technique, mais aussi dans son authenticité. La vérité dans sa forme la plus brute est ce qui résonne le plus fortement.

La magie de tout art ne réside pas seulement dans sa technique, mais aussi dans son authenticité. La vérité dans sa forme la plus brute est ce qui résonne le plus fortement.

Chansons pour augmenter la productivité

Quand il est temps de se mettre au travail, ces chansons vous aident à trouver votre rythme. Avec des rythmes inspirants et des paroles motivantes, elles vous permettront de rester concentré et plein d'énergie du début à la fin.

25. « Work » – Rihanna (ft. Drake)

Un rythme hypnotique et des paroles accrocheuses sont une excellente combinaison pour aider votre équipe à rester concentrée. Work crée un flux d'énergie constant qui vous aide à rester concentré pendant les tâches répétitives ou les longues heures de travail.

26. « The Middle » – Zedd, Maren Morris & Grey

Le rythme régulier et la mélodie entraînante de ce morceau accrocheur apportent juste ce qu'il faut d'énergie et de concentration. C'est un excellent choix pour mener à bien des projets qui exigent créativité et clarté d'esprit.

27. « Blinding Lights » – The Weeknd

Avec ses rythmes rétro et son énergie débordante, Blinding Lights vous aide à rester concentré sur vos tâches exigeantes. Elle est parfaite pour rester productif à la maison lorsque des distractions agaçantes menacent votre progression.

via CABillboard

👀 Le saviez-vous ? La musique de The Weeknd est fortement inspirée par l'Éthiopie. Il a mentionné que des artistes tels que Tilahun Gessesse, Aster Aweke et Mahmoud Ahmed ont formé son univers musical. En fait, sa chanson « The Hills » est la première où il a incorporé la langue éthiopienne dans sa musique, et elle a eu une influence clé sur son album Starboy.

28. « Counting Stars » – OneRepublic

Découvrez un hymne qui inspire la réflexion et la persévérance, et vous pousse à vous concentrer sur vos objectifs. Avec son rythme entraînant et ses paroles motivantes, Counting Stars vous aide à rester énergique tout en vous aidant à accomplir vos tâches et à relever vos défis. C'est le morceau idéal pour maintenir votre élan et votre positivité.

29. « Christmas With ClickUp » – Michael Minelli

Si vous cherchez une touche d'originalité pour rester motivé, voici un morceau qui allie productivité et ambiance festive. Que vous soyez en train de boucler vos projets de fin d'année ou que vous ayez simplement besoin d'un coup de pouce, « Christmas With ClickUp » vous rappelle de rester concentré et de profiter des fêtes de fin d'année.

30. « Take On Me » – a-ha

Take On Me de a-ha est un morceau nostalgique au tempo entraînant qui apporte une touche de joie à votre journée de travail. Son rythme accrocheur et son énergie emblématique vous aident à maintenir un rythme régulier et productif tout en accomplissant les tâches les plus difficiles de votre liste.

À lire également : Citations motivantes du jeudi pour le travail afin de booster le moral de votre équipe

Chansons à écouter pendant vos séances de brainstorming

Lorsque vous réfléchissez à de nouvelles idées ou relevez des défis créatifs, une musique entraînante peut vous aider à trouver l'inspiration et à garder l'esprit fluide. Ces chansons sont parfaites pour créer l'ambiance et débloquer votre créativité.

31. « Heroes » – David Bowie

Une chanson qui invite à penser grand et à rêver en grand, « Heroes » alimente votre imagination. L'énergie hymne de David Bowie est parfaite pour imaginer des idées transformatrices et sortir des sentiers battus.

32. « Tableau blanc (Ideas Into Action) » – Work Flows par ClickUp & K. J.

Lorsque vous êtes en session de brainstorming et que vous essayez de transformer des idées créatives en plans concrets, « Tableau blanc (Ideas Into Action) » peut vous aider à maintenir le flux d'énergie. Pendant que vous regroupez et analysez les idées à l'aide de la méthode KJ, ce morceau vous aide à rester concentré et inspire la collaboration pour transformer les concepts en réalité.

33. « Imagine » – John Lennon

Vous recherchez un classique intemporel qui mettra tout le monde dans l'ambiance en fredonnant ? Le chef-d'œuvre de John Lennon offre une mélodie apaisante qui favorise le calme et la créativité. Son message intemporel vous invite à explorer des concepts visionnaires et à réfléchir à de nouvelles possibilités.

34. « Bohemian Rhapsody » – Queen

Queen est vraiment imbattable en matière de chants de ralliement. Bohemian Rhapsody est un autre titre qui vous donnera la pêche ! Ses changements dynamiques et sa composition audacieuse stimulent la pensée non conventionnelle, ce qui est parfait pour laisser libre cours à votre créativité pendant les sessions de brainstorming !

🧠 Anecdote : Brian May a utilisé une guitare artisanale appelée Red Special sur Bohemian Rhapsody, conçue par le guitariste de Queen et son père, Harold May.

35. « Let It Go » – Idina Menzel

La créativité est souvent un flux qui se libère lorsque vous vous débarrassez du stress, et « Let It Go » est le rappel parfait pour embrasser cette liberté. Ses paroles inspirantes vous aident à vous libérer des restrictions et encouragent votre esprit à penser sans limites.

via Spotify

36. « Feel It Still » – Portugal. The Man

Avec son rythme entraînant et son ambiance décalée, « Feel It Still » stimule instantanément la créativité. Son tempo entraînant et son énergie enjouée en font une bande-son idéale pour générer des idées nouvelles et originales lors de sessions de brainstorming.

Pour moi, cette musique a quelque chose de primitif et d'apaisant, elle a directement touché mon système nerveux et m'a donné l'impression d'être grand comme un géant.

Pour moi, cette musique a quelque chose de primitif et d'apaisant, elle m'a directement touché au plus profond de moi-même, me donnant l'impression d'être grand comme un géant.

Des chansons pour inspirer et motiver les autres

Le leadership exige une vision, de la motivation et la capacité à motiver votre équipe. Ces chansons constituent la bande-son idéale pour renforcer votre confiance, inspirer ceux qui vous entourent et diriger avec détermination.

37. « We Are the Champions » – Queen

Hymne intemporel à la victoire, We Are the Champions renforce l'importance de la persévérance et de la réussite partagée. Elle est parfaite pour célébrer ce jalon important et rappeler à votre équipe qu'elle peut tout accomplir !

38. « When I Get Up » – Work Flows par ClickUp & K. J.

Lorsque vous devez relever le défi de réorganiser votre stratégie marketing ou de surmonter un blocage créatif, « When I Get Up » vous rappelle de continuer à aller de l'avant. Son tempo entraînant dynamise votre équipe, stimule la créativité et alimente la détermination nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre de nouveaux sommets.

39. « Wind Beneath My Wings » – Bette Midler

Il s'agit d'une ballade sincère qui reconnaît le pouvoir du soutien et des encouragements. Ses paroles émouvantes en font un choix idéal pour les moments où vous souhaitez remercier votre équipe, en rappelant à chacun sa précieuse contribution.

40. « Man in the Mirror » – Michael Jackson

Le leadership commence par l'introspection, et le message puissant de Man in the Mirror encourage le développement personnel et le changement positif. C'est un hymne réfléchi qui incite les autres à prendre leurs responsabilités et à montrer l'exemple. La voix suave de Michael Jackson est un bonus !

41. « My Way » – Frank Sinatra

Ce morceau classique célèbre l'individualité, l'autodétermination et la fidélité à ses valeurs. Rappel intemporel d'une conduite authentique, il vous encourage à assumer fièrement votre style de leadership unique.

42. « Unstoppable » – Sia

Avec ses paroles inspirantes et son rythme entraînant, ce morceau incarne la résilience, la confiance et la force. Hymne ultime pour inspirer la force, Unstoppable alimente la conviction que rien ne peut entraver votre potentiel de leadership.

via Wikipédia

Des chansons pour continuer à avancer

S'attaquer à des projets exigeants demande du courage et de la détermination. Ces chansons vous aideront à rester motivé, à surmonter les obstacles, à rester concentré et à aller jusqu'au bout

43. « The Climb » – Miley Cyrus

Cette ballade entraînante nous rappelle que le chemin est tout aussi important que la destination. Avec ses paroles sincères et sa mélodie motivante, elle nous aide à aller de l'avant même lorsque des défis se présentent.

Cette ballade inspirante nous rappelle que la persévérance compte plus que le résultat. Ses paroles sincères et sa mélodie entraînante nous aident à aller de l'avant dans les moments difficiles.

44. « Survivor » – Destiny's Child

Hymne à la force et à la résilience, ce morceau puissant célèbre le dépassement de soi. Avec son rythme entraînant et ses paroles inspirantes, il est parfait pour rester déterminé et concentré face à n'importe quel défi.

45. « Save a Day » – K. J. & Cunningham

Lorsque vous travaillez sur un projet difficile ou que vous essayez de respecter un délai serré, « Save a Day » vous rappelle que même les plus petites victoires comptent. Son message inspirant vous encourage à continuer d'avancer, en sachant que chaque étape franchie vous rapproche de la réussite.

46. « Chariots of Fire » – Vangelis

Cette pièce instrumentale intemporelle évoque un sentiment de détermination et de concentration. Sa mélodie entraînante peut vous aider à alimenter votre persévérance, ce qui en fait un compagnon idéal lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour continuer.

47. « Run the World (Girls) » – Beyoncé

Non, pas besoin d'être une fille pour apprécier ce morceau ! Hymne à l'émancipation, Run the World (Girls) inspire par ses rythmes audacieux et ses paroles pleines d'assurance à prendre les choses en main et à aller de l'avant, quel que soit son sexe ou sa situation !

via Deezer

48. « Harder, Better, Faster, Stronger » – Daft Punk

Les morceaux électroniques de Daft Punk sont généralement très appréciés au travail. Cependant, avec ses paroles répétitives et robotiques, Harder, Better, Faster, Stronger renforce l'idée d'amélioration constante !

À lire également : Citations inspirantes sur le travail d'équipe pour motiver votre équipe

Chansons pour célébrer la réussite

Chaque réussite mérite d'être célébrée. Ces chansons amplifient la joie de la réussite et rendent les jalons encore plus inoubliables.

49. « Celebration » – Kool & The Gang

C'est un hymne festif classique, idéal pour célébrer les grandes victoires. Son ambiance groovy en fait le morceau parfait pour créer une atmosphère festive. Transformez chaque réussite en une célébration pour toute l'équipe !

50. « Good Life » – OneRepublic

Good Life est un morceau feel-good qui évoque à la fois le chemin parcouru et les accomplissements réalisés en cours de route. Ses paroles inspirantes et sa mélodie entraînante sont parfaites pour célébrer les moments de réussite et de reconnaissance.

51. « Best Day of My Life » – American Authors

Pour les victoires mémorables, Best Day of My Life donnera vraiment un coup de fouet à votre équipe ! C'est un morceau vibrant et énergique qui incarne la joie d'atteindre un jalon important, un rappel pour savourer l'instant présent et se réjouir des victoires à venir.

via Deezer

52. « Happy Together » – The Turtles

Rien ne vaut la joie d'une réussite partagée. Le message optimiste de Happy Together met en avant le plaisir d'une réussite collective, ce qui en fait un morceau idéal pour célébrer. Avertissement : son tempo lent et sa chaleur risquent de rendre votre équipe un peu sentimentale !

53. « On Top of the World » – Imagine Dragons

Un incontournable pour vos célébrations ! On Top of the World capture le sentiment euphorique de la réussite. Lancez votre fête de victoire avec style !

54. « Squad Goals » – Work Flows par ClickUp & K. J.

Après une collaboration fructueuse au sein de votre équipe ou lorsque votre groupe franchit un jalon clé, « Squad Goals » est le morceau idéal à écouter. Son rythme énergique et ses paroles motivantes capturent l'esprit d'équipe et la réussite partagée, ce qui en fait un hymne idéal pour célébrer les accomplissements collectifs.

Des chansons pour vous ressourcer et vous rafraîchir

Après une journée (ou une semaine) difficile, il est temps de faire une pause. Ces mélodies apaisantes sont parfaites pour vous aider à vous détendre et à vous ressourcer, afin que vous soyez prêt à affronter tout ce qui vous attend.

55. « Let Her Go » – Passenger

Cette mélodie acoustique apaisante vous enveloppe dans une couverture de réflexion et de détente. La douce mélodie vous détendra comme si vous passiez un après-midi de farniente, quelle que soit l'intensité de votre journée.

56. « Someone Like You » – Adele

La ballade émouvante d'Adele est la compagne idéale pour un moment de réflexion, que vous ayez le cœur brisé ou non ! Sa profondeur émotionnelle vous invite à ralentir et à respirer, ce qui en fait un choix de premier ordre lorsque vous avez besoin d'un moment d'intimité avec vous-même.

via Deezer

57. « Clocks » – Coldplay

Avec son piano apaisant et ses paroles qui invitent à la réflexion, ce morceau agit comme un bouton « reset » pour votre cerveau. Laissez la musique faire son travail, et vous serez bientôt rechargé et prêt à affronter tout ce qui vous attend.

58. « Weightless » – Marconi Union

Scientifiquement prouvé pour réduire l'anxiété, ce chef-d'œuvre ambiant est comme une mini-vacance pour votre esprit. Que vous méditiez ou que vous vous évadiez simplement à votre bureau, c'est votre zone de calme personnelle.

59. « Come Away with Me » – Norah Jones

Ce morceau de jazz suave vous transporte loin du stress du travail dans un monde de sérénité. Avec son rythme doux et la voix apaisante de Norah, c'est la bande-son parfaite pour une session de détente paisible.

60. « Free Time » – Work Flows par ClickUp & K. J.

Après une longue journée passée à jongler entre différentes tâches et à respecter des délais, « Free Time » est la chanson idéale pour vous détendre et vous rafraîchir l'esprit. Son tempo apaisant et son rythme fluide vous aident à passer de la productivité à la détente, vous permettant ainsi de profiter pleinement de votre pause bien méritée.

À lire également : Messages pour souhaiter une bonne journée au travail

Optimisez votre flux de travail : utilisez ClickUp pour gérer votre musique au travail

La musique peut être un outil puissant pour booster la productivité au travail, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient ! Vous avez probablement remarqué que les bons morceaux peuvent vous aider à vous concentrer ou à rester énergique quand vous en avez besoin.

Mais comment tirer le meilleur parti de la musique au travail ? Nous avons quelques idées.

Si vous souhaitez booster votre productivité, combinez la magie de la musique avec des outils tels que ClickUp!

ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités qui vous aident, vous et votre équipe, à mieux organiser votre travail. L'application tout-en-un pour le travail classe les tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leur importance, et vous permet de choisir des modèles de productivité adaptés à votre style de travail et à vos objectifs.

ClickUp Brain

Obtenez des suggestions de chansons de ClickUp Brain

Votre équipe a besoin d'un peu de motivation ? Vous pouvez utiliser ClickUp Brain, un assistant IA intégré, pour suggérer des chansons motivantes et rédiger des messages personnalisés afin d'inspirer tout le monde. C'est une façon amusante d'intégrer de la musique dans votre flux de travail et de partager des ondes positives avec vos collègues.

ClickUp Brain fonctionne également comme votre gestionnaire de projet alimenté par l'IA, mettant automatiquement à jour le statut des projets, résumant les communications et générant des sous-tâches en fonction des détails des tâches.

Créez chaque jour des forfaits personnalisés pour rester concentré grâce à ClickUp Brain

Réduire le besoin de mises à jour manuelles, éliminer les réunions inutiles et minimiser les tâches fastidieuses vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : faire progresser vos tâches les plus importantes. Cela vous libère également du temps pour écouter vos chansons motivantes préférées !

Modèle de productivité personnelle ClickUp

Mais attendez, la véritable motivation ne stimule-t-elle pas la productivité ? Absolument ! C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le modèle de productivité personnelle de ClickUp.

Télécharger ce modèle Restez sur la bonne voie et atteignez vos objectifs grâce au modèle de productivité personnelle de ClickUp

Ce modèle personnalisable vous aide à organiser, hiérarchiser et suivre efficacement vos tâches. Vous pouvez définir des rappels récurrents pour vos pauses afin de maintenir votre productivité.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Fixez-vous des objectifs réalistes et créez un forfait clair pour les atteindre

Éliminez les pertes de temps pour profiter au maximum de votre journée

Hiérarchisez vos tâches pour gérer efficacement votre charge de travail

Restez concentré et motivé sur ce qui compte le plus

Besoin d'une pause pour recharger vos batteries ? Que diriez-vous d'une pause en équipe ? Demandez à vos collègues de trouver les meilleures chansons motivantes. Le gagnant remporte un déjeuner !

Documents ClickUp

Utilisez ClickUp Docs pour consigner les leçons apprises et affiner vos stratégies pour l'avenir

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour garder une trace des chansons ou de votre progression globale au travail. Cela vous permet de capturer facilement des informations, de réfléchir à votre productivité et de rester en phase avec vos objectifs.

Que vous preniez des notes sur les leçons apprises ou que vous ajustiez vos stratégies, Documents vous aide à rester organisé et proactif.

Grâce à des fonctionnalités collaboratives telles que les commentaires intégrés, la modification en cours et les @mentions, votre équipe peut partager ses commentaires et ses idées au fur et à mesure, et créer ensemble la playlist ultime !

Tâches ClickUp

De plus, l'intégration de Docs à ClickUp Tasks permet de relier vos réflexions directement à des projets spécifiques. Assurez-vous que les leçons apprises sont facilement appliquées aux tâches futures tout en responsabilisant chacun !

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec les tâches ClickUp

ClickUp Tasks simplifie la gestion des tâches en définissant des délais, en attribuant des responsabilités et en surveillant la progression. Vous pouvez également diviser les tâches plus importantes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer, collaborer via des commentaires sur les tâches et attribuer des éléments d'action pour faire avancer les choses.

De plus, créez des flux de travail personnalisés avec des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et les dépendances. Ce niveau d'organisation vous aide à rester concentré sans vous surcharger, en vous offrant un aperçu clair des projets en cours et des responsabilités.

Tout est question d'équilibre : après tout, une équipe motivée peut se concentrer sur son travail tout en profitant de son temps libre.

Discutez avec ClickUp

Centralisez vos messages, commentaires et pièces jointes en un seul endroit pour une meilleure collaboration avec ClickUp Chat

Si vous cherchez d'autres moyens de garder tout le monde sur la bonne voie, essayez ClickUp Chat pour une communication rapide au sein de votre équipe. C'est un excellent moyen de se connecter en temps réel sans réunions inutiles, ce qui rend la collaboration plus fluide et plus efficace.

📮 Insight ClickUp : alors que 60 % des employés répondent aux messages instantanés en moins de 10 minutes, 15 % mettent plus de 2 heures à le faire. Ce mélange de réponses ultra-rapides et de réponses tardives peut créer des lacunes dans la communication et ralentir la collaboration. Avec ClickUp, tous vos messages, tâches et mises à jour sont regroupés au même endroit, ce qui garantit qu'aucune discussion n'est laissée en suspens et que tout le monde reste synchronisé, quelle que soit la rapidité ou la lenteur des réponses.

Et en parlant de pauses, n'oubliez pas de prévoir des moments musicaux dans votre journée !

Afficher le calendrier ClickUp

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour planifier des pauses musicales afin de vous ressourcer quand vous en avez besoin. Qu'il s'agisse d'un coup de fouet l'après-midi ou d'une session musicale en milieu de matinée, vous pouvez facilement définir des rappels pour intégrer la musique à votre routine.

Attribuez des créneaux horaires dédiés à vos tâches à l'aide de la vue Calendrier ClickUp

Vous pouvez également essayer la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes, suivis d'une pause de 5 minutes. Cette méthode stimule la concentration, minimise les distractions et crée un sentiment d'urgence pour achever les tâches dans un délai défini.

En combinant des outils de productivité et de la musique, vous pouvez maintenir la motivation et l'énergie de votre équipe tout en favorisant un état d'esprit productif.

Le bon équilibre entre concentration, collaboration et motivation peut faire toute la différence, surtout lorsque vous essayez de rester productif tout en travaillant à domicile!

Restez motivé grâce à la bonne musique et à ClickUp

La productivité n'a pas besoin d'être compliquée. Pour donner le meilleur de vous-même, vous avez seulement besoin d'un espace sans distractions, d'une musique motivante pour vous aider à vous concentrer et d'un outil pour vous organiser.

La capacité prouvée de la musique à dynamiser ou à apaiser, combinée à la gestion des tâches de ClickUp, peut vous aider, vous et votre équipe, à travailler plus efficacement et à vous sentir bien dans votre travail.

En tirant parti du pouvoir motivant des chansons motivantes et en utilisant ClickUp, vous pouvez créer un environnement de travail qui améliore la productivité et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

ClickUp est gratuit, alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à en faire plus tout en profitant du voyage !