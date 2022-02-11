5 tendances en matière d'automatisation des RH auxquelles nous serons confrontés au cours de la décennie

mon$$$a est une diplômée du Warrington College of Business et elle travaille pour le cabinet d'expertise comptable

Les dix dernières années ont été un catalyseur essentiel dans la conduite des changements pour les employés et les entreprises. En outre, depuis le début de la pandémie mondiale, l'innovation et le changement sont devenus nécessaires à la survie de nombreux secteurs d'activité. En ce qui concerne les ressources humaines (RH), la croissance mondiale du travail télétravail et du travail axé sur la technologie a déclenché d'importants changements.

La technologie est à nouveau au centre des préoccupations de nombreuses organisations et équipes de divers profils. Soudain, tous les gestionnaires et employés des RH ont dû travailler à l'Accueil et utiliser diverses solutions technologiques pour transférer leur travail en ligne.

Malheureusement, ces changements étaient nécessaires pour que de nombreux départements RH et entreprises réalisent à quel point les nouvelles technologies peuvent être utiles dans leurs tâches quotidiennes. L'automatisation est le point central de ces outils et, dans cette optique, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir.

5 tendances en matière d'automatisation des RH : Les changements que vous verrez au cours de cette décennie

1. Les plateformes RPA régneront sur les autres solutions d'automatisation

Nous allons ici plonger dans les bases pour ceux qui ne savent pas ce que sont les plateformes RPA (Robotic Process Automatisation) et quel est leur objectif.

Les logiciels RPA gèrent des robots logiciels capables de faire un travail automatisé en interagissant avec des systèmes numériques et.. Logiciel RH . La fonction principale de ces plateformes est l'automatisation répétitive de tâches basées sur des règles, ce qui les rend inestimables pour les entreprises modernes.

Les plateformes RPA sont la prochaine grande nouveauté dans le domaine des RH ! Selon Gartner, les plateformes de Le marché de la RPA devrait connaître une croissance constante jusqu'en 2024, malgré l'effet négatif de la pandémie sur l'économie.

La croissance de la RPA a été régulière au cours des dix dernières années, mais elle a connu un pic en 2019. Les APR ont atteint une croissance des revenus de près de 63 %, et la tendance à la croissance s'est poursuivie jusqu'en 2020 (11 %). Le nombre final de croissance en 2021 devrait être d'environ 19 %.

L'effet des RPA sur les RH est double. Premièrement, elles aideront à la collecte et à la gestion des données à mesure que les tâches répétitives seront automatisées. Deuxièmement, elles aideront les RH à s'adapter au nouveau paradigme de l'automatisation et à comprendre le nouveau paysage de travail dans lequel les employés humains travaillent aux côtés de l'IA pour améliorer leurs capacités.

Selon le sondage 2019-2020 sur les systèmes RH de Sierra-Cedar l'application de la RPA dans les RH a augmenté d'environ 50 % par rapport à l'année précédente.

Même si l'on craint modérément que cette nouvelle technologie ne détruise des emplois, il est bien plus probable qu'elle ne fasse que changer notre façon d'aborder les RH. Nous sommes encore très loin de disposer d'un logiciel capable d'évaluer les talents et les compétences sans intervention humaine. Il s'agit simplement d'un nouvel outil, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter.

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image3-1-1400x1051.jpg Automatisation des RH Tendances Fiches de paie /$$img/

2. Le recrutement est le processus qui présente le plus grand potentiel d'automatisation

Le recrutement est l'un des aspects essentiels du travail dans les RH. Le processus n'est pas terriblement compliqué, mais il prend du temps et il est également très répétitif - parfait pour l'automatisation, n'est-ce pas ? Eh bien, nous n'en sommes pas encore là. Selon Workato , nous n'automatisons actuellement que 6 % de toutes les tâches de recrutement, mais l'automatisation connaît une croissance significative chaque année. Les équipes de recrutement perdent le plus de temps lors de la planification des entretiens.

Oui, cette tâche est très simple lorsque vous essayez de programmer une seule personne, mais lorsqu'il y a de nombreux candidats, cela peut devenir un problème. Grâce à l'automatisation, vous éliminez les problèmes potentiels tels que le chevauchement des dates d'entretien et vous rendez le processus plus efficace sans heurts pour les candidats .

En 2018, pas moins de 67 % des agents des ressources humaines.. interrogés par LinkedIn ont affirmé que l'automatisation les aide à gagner du temps. Ce nombre devrait augmenter rapidement, car les nouvelles façons d'utiliser l'IA et l'automatisation rendent le travail des RH plus facile et plus précis.

3. L'explosion de l'automatisation de l'IA à tous les niveaux

Les tâches des RH à l'ère du numérique deviennent de plus en plus complexes et exigeantes. La numérisation de l'environnement des entreprises passant à la vitesse supérieure en raison de la pandémie, la pression est encore plus forte sur les départements RH pour qu'ils se modernisent rapidement. Ils doivent offrir une expérience exceptionnelle aux employés par le biais du recrutement, de la formation et de la.. l'onboarding .

Voici quelques façons dont l'IA peut y contribuer :

Données en temps réel : Grâce à la capture automatique et au traitement des données, les RH peuvent anticiper les demandes et les problèmes afin d'avoir des réponses toutes faites à portée de main

Grâce à la capture automatique et au traitement des données, les RH peuvent anticiper les demandes et les problèmes afin d'avoir des réponses toutes faites à portée de main Approche personnalisée: Les employés modernes ont besoin d'un accès constant aux ressources RH avec des informations et des horaires personnalisés en fonction de leurs besoins et de leur emplacement

Les employés modernes ont besoin d'un accès constant aux ressources RH avec des informations et des horaires personnalisés en fonction de leurs besoins et de leur emplacement Des ressources humaines renforcées: Grâce à l'automatisation des tâches répétitives, les services RH peuvent faire plus de travail avec moins de personnel et se concentrer davantage sur les tâches qui requièrent une touche humaine

Grâce à l'automatisation des tâches répétitives, les services RH peuvent faire plus de travail avec moins de personnel et se concentrer davantage sur les tâches qui requièrent une touche humaine Disponibilité 24/7: Nous pouvons désormais fournir une assistance constante grâce à des chatbots alimentés par l'IA sans obliger les agents RH à organiser un horaire de travail de 24 heures

En raison du passage à l'environnement cloud, nous sommes confrontés à une période d'évolution pour les RH. Elles se concentreront davantage sur les stratégies d'engagement des employés , productivité, performance et bien-être -le tout appuyé par des données concrètes qui seront utilisées dans le processus de prise de décision.

Selon le Bibliothèque des tendances mondiales en matière de capital humain , 38 % des entreprises de 140 pays estiment que l'IA et l'automatisation seront pleinement déployées dans leurs organisations au cours des cinq prochaines années. C'est une donnée importante à prendre en compte si vous voulez rester dans la course.

4. Croissance de l'automatisation de l'analyse dans les ressources humaines

Nous avons déjà mentionné les décisions fondées sur les données et les analyses en lien avec les RH, mais examinons de plus près les possibilités qu'elles ouvrent aux départements modernes.

Nous pouvons certainement considérer le géant de la technologie Google comme le précurseur de nombreuses nouvelles approches, y compris celle-ci. Google a utilisé l'analytique pour évaluer les indicateurs avancés qui dessinent les contours d'un environnement de travail positif.

Il a également recueilli les évaluations des performances et les commentaires des employés pour les comparer à ceux de l'entreprise les indicateurs de productivité dans le cadre de différents styles de leadership. Ils ont fait cela pour déterminer l'impact des différentes approches sur la productivité et l'engagement.

Si l'on considère que nous utilisons l'analytique dans la gestion des sites web, la gestion des médias sociaux, toutes sortes de publicités et bien d'autres aspects des entreprises numériques, on se rend compte que les données ne font que s'accumuler, et que plus tôt nous les rendrons utiles, mieux ce sera.

L'IA va jouer un rôle crucial pour la prochaine étape. En utilisant l'IA, nous pouvons séparer les types de données, identifier les connaissances grâce à l'utilisation du NLP, connecter des ensembles de données, et plus encore. À mesure que l'IA devient encore plus sophistiquée, la quantité de main-d'œuvre dont nous avons besoin pour traiter les grandes décharges de données diminue, et sa précision ne fera qu'augmenter.

5. Davantage d'entreprises adopteront l'automatisation de la paie Le sondage 2018 sur les opérations de paie nous offre un aperçu intéressant de l'automatisation de la paie et de son nombre aux États-Unis. Lorsque nous examinons les opérations de paie américaines dans l'ensemble du Tableau, en 2018, nous avions environ 6% des entreprises qui utilisent une forme d'automatisation de la paie. Le sondage montre également qu'environ 16 % de ceux qui n'utilisent pas l'automatisation de la paie prévoient de commencer à le faire à l'avenir.

Il y a plusieurs choses que l'automatisation de la paie peut aider et pourquoi tant d'organisations prévoient de faire le changement. Le premier avantage de l'automatisation doit être la simplification de la collecte des données, car c'est l'aspect le plus chronophage du travail.

En outre, si votre SIRH (système d'information sur les ressources humaines) est connecté à votre système de paie global, ils utiliseront ce que nous appelons un SSoT (source unique de vérité) au sein de la même base de données.

La validation des données est également un facteur lorsqu'il s'agit de la gestion traditionnelle de la paie. Le service des ressources humaines devait recouper les données de ses feuilles de calcul et revérifier les informations relatives aux paiements

avant d'achever les paiements. L'IA peut faire cela automatiquement, ce qui permet de gagner du temps et de rendre le processus plus précis. Nous pouvons également paramétrer des déclencheurs automatiques pour avertir le service RH une fois qu'une tâche est prête à être achevée.

Les exemples les plus marquants sont les fiches de paie, que nous pouvons désormais alimenter automatiquement au sein du SIRH à l'aide d'une solution d'IA générateur de fiches de paie et d'éliminer les étapes fastidieuses que nous devions achever dans le passé.

Bonus: Modèles RH gratuits & Modèles de paie !

Conclusion

Nous sommes à un tournant où les entreprises ont enfin commencé à investir sérieusement dans les nouvelles technologies et à innover dans leurs processus, y compris en matière de ressources humaines. La pandémie d'Effacées a poussé les entreprises à franchir le point de bascule technologique, et maintenant, avec les avantages clairement défiés, il n'y a pas d'arrêt dans un avenir prévisible. L'avenir de la productivité et l'acquisition de grands talents repose entre les mains de spécialistes de l'automatisation et de l'IA capables de faire entrer les RH dans le 21e siècle. Nous sommes prêts pour la prochaine frontière, et c'est le moment idéal pour la franchir. La pandémie a modifié le mode de fonctionnement des RH et les changements deviendront la norme pour les années à venir.