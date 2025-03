Top 10 des solutions logicielles CMS intranet à explorer en 2025

Si votre lieu de travail est plus chaotique que collaboratif, il est temps de changer les choses. Le bon système de gestion de contenu intranet peut transformer la façon dont votre organisation communique, collabore et gère l'information. Mais choisir le bon CMS ne se résume pas à résoudre les problèmes de collaboration. Les responsables informatiques ont besoin d'outils qui fonctionnent, les responsables des ressources humaines veulent des plateformes que les employés utilisent réellement et les décideurs exigent des outils qui offrent un retour sur investissement dès le premier jour.

Si l'un de ces points vous semble familier, nous avons ce qu'il vous faut. 🤝 Nous avons rassemblé les meilleures solutions logicielles CMS intranet pour vous aider à mettre fin au chaos et à stimuler votre productivité. Mais avant d'en arriver là, voyons comment choisir le meilleur outil pour vos besoins.

##Voici notre liste des meilleures solutions logicielles de gestion de contenu intranet : 1.: la meilleure solution pour la productivité et l'innovation de l'entreprise grâce à l'IA 2.: la meilleure solution pour la collaboration au sein de l'entreprise et l'intégration avec Microsoft 365

3. Plone : le meilleur pour les solutions intranet open source, sécurisées et personnalisables 4. Concrete CMS : le meilleur pour la gestion flexible du contenu web et les fonctions numériques 5. Intrexx : le meilleur pour l'automatisation des processus d'entreprise et les opérations numériques sur le lieu de travail 6. Axero : le meilleur pour la communication simplifiée et les réseaux sociaux d'entreprise 7. Blink : le meilleur pour la communication avec les employés de première ligne et les travailleurs mobiles

8. MyHub Intranet : le meilleur pour une communication simple et sans code sur le lieu de travail numérique 9. Guru : le meilleur pour la gestion des connaissances et la conformité dans les secteurs réglementés 10. Workvivo : le meilleur pour l'engagement des employés et la collaboration sociale

Que devez-vous rechercher dans un logiciel CMS intranet ? Un logiciel CMS intranet Voici ce qu'il faut rechercher pour s'assurer que votre CMS apporte une réelle valeur : *Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme avec une interface intuitive qui nécessite une formation minimale, garantissant une utilisation simplifiée pour vos employés *Options de personnalisation : Choisissez un système qui s'adapte à l'image de marque, aux flux de travail et aux exigences de votre organisation sans code lourd

, ou avec un frontend basé sur React. Il offre même une assistance au développement personnalisé via les API REST. Vous constaterez que Plone convient parfaitement aux agences gouvernementales, aux écoles et aux organisations à but non lucratif. #### Les meilleures fonctionnalités de Plone *Sécurité de niveau entreprise offrant une protection renforcée avec des permissions d'utilisateurs détaillées, un accès basé sur les rôles et la conformité avec WCAG 2.0/Section 508

Flux de travail personnalisables avec des processus de révision, plusieurs rôles d'utilisateurs et des contrôles de publication de contenu avec des conceptions évolutives *Intégration avancée facilitant les connexions avec Active Directory, LDAP et la compatibilité avec les CRM, Salesforce et Oracle #### Limites de Plone Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants La mise en cache doit être améliorée car elle coûte plusieurs heures de surveillance et de nettoyage #### Tarifs de Plone

Licence gratuite pour les utilisations commerciales ou non commerciales #### Évaluations et avis sur Plone *G2 : Pas assez d'avis *Capterra : Pas assez d'avis ⚡Le saviez-vous : Plone se classe parmi les meilleurs undefined des projets open-source dans le monde. ### 4. Concrete CMS (Idéal pour la gestion flexible de contenu web et les fonctions numériques) via Workvivo est une plateforme d'expérience employé qui transforme la communication interne en un espace de travail numérique social et dynamique. Grâce à son interface conviviale, Workvivo contribue à créer une culture d'entreprise plus connectée, plus engagée et plus collaborative. De plus, il assiste les intégrations API puissantes et fonctionne sur une architecture basée sur le cloud pour une plus grande évolutivité et flexibilité. Les moyennes et grandes entreprises apprécieront la polyvalence de Workvivo dans la gestion des contenus de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo *Des outils d'engagement avancés tels que des flux d'activité inspirés des médias sociaux, des systèmes de reconnaissance par les pairs, des badges et des espaces communautaires *Un environnement de travail collaboratif comprenant des groupes basés sur les intérêts, un annuaire des employés et des sondages intégrés *Une plateforme d'analyse intelligente permettant de suivre l'engagement des employés, de mesurer les performances et d'analyser l'interaction avec le contenu #### Les limites de Workvivo * L'outil nécessite une connexion Internet constante, ce qui n'est pas idéal pour les employés à distance ou sur le terrain

Tout n'est pas notifié dans Workvivo, vous pourriez donc manquer des mises à jour importantes. #### Tarifs Workvivo *Forfait Business : tarifs personnalisés *Forfait Enterprise : tarifs personnalisés #### Évaluations et avis sur Workvivo *G2 : 4,8/5 (plus de 1 900 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

⚡Le saviez-vous : La plateforme Workvivo de /href/ https://connecteam.com/reviews/workvivo/ /%href/ assiste Workvivo TV, une fonctionnalité qui aide les organisations à diffuser des mises à jour sur les écrans du hall d'entrée des bureaux, dans les cantines et dans les usines. ## Faites travailler votre équipe en tandem avec le CMS intranet de ClickUp

Un outil de gestion de contenu d'entreprise (CMS) intranet n'est rien s'il n'est pas collaboratif. Nous avons présenté en détail 10 de ces outils ici pour vous aider à trouver une solution adaptée aux besoins de votre organisation. Mais notre favori est une solution tout-en-un : ClickUp ! Alors que d'autres plateformes peuvent être excellentes dans un domaine, comme la centralisation des documents ou le maintien du flux des discussions, ClickUp fait passer la collaboration à l'étape supérieure en intégrant ces fonctionnalités dans un système unifié de gestion de projet.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour suivre les tâches, partager des documents ou discuter avec votre équipe. Avec plus de 1 000 intégrations, ClickUp garantit que toutes les applications dont vous avez besoin fonctionnent ensemble de manière fluide. De plus, son assistant IA vous aide à gérer le contenu en un seul emplacement central et en temps réel. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous sur ClickUp /%href/ et optimisez votre productivité grâce à une collaboration d'équipe fluide !