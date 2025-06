Les 10 meilleures solutions logicielles CMS intranet à découvrir en 2025

Si votre lieu de travail est plus chaotique que collaboratif, il est temps de changer.

Le bon système de gestion de contenu intranet peut transformer la manière dont votre organisation communique, collabore et gère les informations.

Mais choisir le bon CMS ne se résume pas à résoudre des problèmes de collaboration.

Les responsables informatiques ont besoin d'outils qui fonctionnent, les responsables RH veulent des plateformes que les employés utilisent réellement et les décideurs exigent des outils qui offrent un retour sur investissement dès le premier jour.

Si l'un de ces points vous semble familier, nous avons ce qu'il vous faut. 🤝

Nous avons sélectionné les meilleures solutions logicielles CMS intranet pour vous aider à mettre fin au chaos et à booster votre productivité. Mais avant cela, voyons comment choisir l'outil le mieux adapté à vos besoins.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici notre liste des meilleures solutions logicielles CMS pour intranet : 1. ClickUp : le meilleur pour la productivité et l'innovation des entreprises grâce à l'IA 2. SharePoint : idéal pour la collaboration au niveau de l'entreprise et l'intégration Microsoft 365 3. Plone : idéal pour les solutions intranet open source, sécurisées et personnalisables 4. Concrete CMS : idéal pour une gestion flexible du contenu Web et des fonctions numériques 5. Intrexx : idéal pour l'automatisation des processus métier et les opérations numériques sur le lieu de travail 6. Axero : idéal pour simplifier la communication et le réseautage social en entreprise 7. Blink : idéal pour la communication avec le personnel de première ligne et mobile 8. MyHub Intranet : idéal pour une communication simple et sans code sur le lieu de travail numérique 9. Guru : idéal pour la gestion des connaissances et la conformité dans les secteurs réglementés 10. Workvivo : idéal pour l'engagement des employés et la collaboration sociale

Que rechercher dans un logiciel CMS intranet ?

Un logiciel CMS intranet ne doit pas se contenter d'« exister » dans votre organisation : il doit améliorer activement la communication entre les équipes, centraliser les flux de travail et constituer une source unique et fiable d'informations.

Voici les critères à prendre en compte pour vous assurer que votre CMS apporte une réelle valeur ajoutée :

Facilité d'utilisation : choisissez une plateforme dotée d'une interface intuitive qui nécessite une formation minimale, garantissant ainsi une utilisation simplifiée pour vos employés

Options de personnalisation : Choisissez un système qui s'adapte à l'image de marque, aux flux de travail et aux exigences de votre organisation sans codage complexe

Intégration fluide : Assurez la compatibilité avec des outils tels que Microsoft 365, Google Workspace, Slack et d'autres applications professionnelles

Fonctionnalité de recherche robuste : Optez pour des capacités de recherche avancées afin de trouver rapidement des documents, des annonces et des ressources de l'équipe

Fonctionnalités de collaboration : Sélectionnez un outil qui facilite la communication en temps réel, la gestion de projet et le partage de fichiers

Gestion de contenu : Utilisez une plateforme qui centralise le stockage des documents avec contrôle des versions, permissions et publication facile pour les mises à jour internes

Sécurité et conformité : choisissez une solution avec cryptage intégré, contrôle d'accès des utilisateurs et conformité réglementaire

Fonctionnalité multi-appareils : investissez dans un CMS intranet qui fonctionne sur tous les appareils (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, smartphones) et permet à votre équipe de collaborer sans effort

Les 10 meilleures solutions logicielles CMS pour intranet

Voici un tour d'horizon des meilleurs outils de gestion de contenu qui constituent d'excellentes plateformes intranet pour organiser les ressources internes. Que vous dirigiez une petite entreprise ou une grande entreprise, ces outils sont conçus pour répondre à de multiples besoins.

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration intranet CMS et la gestion des flux de travail)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, comprend une solution intranet CMS tout-en-un. Grâce à la gestion des connaissances de ClickUp, tout ce dont votre équipe a besoin est organisé en un seul endroit.

La collaboration est simplifiée grâce à ClickUp Docs, qui permet à plusieurs membres d'une équipe de modifier des documents simultanément. Le Hub Documents intégré offre un accès facile à tout le contenu de votre environnement de travail, et le contrôle des versions garantit que rien ne se perd.

Collaborez en temps réel avec votre équipe sur les politiques de l'entreprise, les wikis du lieu de travail et bien plus encore avec ClickUp Docs

La communication est également centralisée grâce à ClickUp Chat, qui est directement intégré à l'environnement de travail. Il élimine le besoin de passer d'une plateforme à l'autre, en offrant un espace pour le partage de fichiers, la création de canaux et la tenue de discussions ciblées avec des @mentions ou des commentaires en fil de discussion.

Signalez les problèmes, envoyez des mises à jour et étiquetez vos collègues dans des canaux dédiés grâce à la solution ClickUp Chat intégrée à l'environnement de travail ClickUp

De plus, les discussions sont mappées à des tâches spécifiques, ce qui permet de toujours garder le contexte à portée de main. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, alimente le résumeur IA dans Chat pour vous permettre de suivre plus rapidement les fils de discussion !

Et ne vous contentez pas de discuter. Posez des questions à ClickUp Brain ou demandez des mises à jour spécifiques sur des projets pour obtenir des informations instantanées, ou utilisez la recherche connectée de ClickUp pour retrouver les fichiers perdus, même à partir d'outils tiers connectés !

De plus, les outils de gestion des tâches de ClickUp vous aident à personnaliser les flux de travail grâce à des recettes d'automatisation prédéfinies, adaptant ainsi la gestion de projet à vos besoins. À des fins externes, la plateforme fonctionne comme un logiciel de portail client offrant des listes partagées, des tableaux de bord et des vues de documents publics.

Créez des tâches directement à partir du texte d'un document, attribuez-les aux membres de l'équipe et gardez tout connecté au sein de votre flux de travail grâce aux solutions intranet de ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisation hiérarchique du contenu via des Espaces, des Dossiers, des Listes et des Tâches pour un suivi granulaire (évolutif pour les équipes de petite taille comme pour les entreprises)

Documents collaboratifs en temps réel avec modification en cours, paramètres de permission incluant l'accès invité et la possibilité de lier directement des documents à des tâches

Gestion de projet basée sur l'IA grâce à ClickUp Brain, qui offre une recherche connectée dans les documents, les wikis, les tâches et les commentaires, ainsi que des résumés de projet et plus de 50 actions et déclencheurs grâce à, qui offre une recherche connectée dans les documents, les wikis, les tâches et les commentaires, ainsi que des résumés de projet et plus de 50 actions et déclencheurs

Essayez ClickUp Brain gratuitement Générez des résumés, identifiez les dépendances et restez au top de votre travail avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

Certaines personnalisations avancées nécessitent des connaissances techniques

Certaines connexions à des outils tiers spécialisés peuvent nécessiter des solutions de contournement

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

ClickUp est au cœur de notre entreprise, c'est notre plateforme de gestion d'entreprise incontournable. Nous avons réussi à consolider notre collaboration et nos rapports dans un seul système, ce qui permet à notre équipe d'avoir une visibilité sur notre travail et à nos clients de voir ce que nous faisons pour leur entreprise.

ClickUp est au cœur de notre entreprise, c'est notre plateforme de gestion incontournable. Nous avons réussi à consolider notre collaboration et nos rapports dans un seul système, offrant ainsi à notre équipe une visibilité sur notre travail et à nos clients une visibilité sur ce que nous faisons pour leur entreprise.

2. SharePoint (idéal pour la collaboration au niveau de l'entreprise et l'intégration Microsoft 365)

via SharePoint

Microsoft SharePoint fusionne la gestion de projet et l'intranet de votre entreprise, créant ainsi des environnements de travail numériques interactifs adaptés aux besoins de communication modernes. En tant que logiciel intranet de niveau entreprise, il stimule la collaboration entre les équipes en centralisant l'accès aux ressources partagées et aux flux de travail.

La plateforme est idéale pour les grandes organisations ou les entreprises déjà investies dans l'écosystème Microsoft.

Meilleures fonctionnalités de SharePoint

Structures de sites collaboratifs qui prennent en charge différents types de fichiers, un stockage avancé et des environnements de travail personnalisés pour différents services

Intégration facile à Microsoft 365 garantissant une compatibilité native avec Teams, Outlook, OneDrive et Power Platform

Gestion avancée des documents, y compris un hub centralisé pour le contenu, le contrôle des versions et le suivi détaillé des fichiers

Limites de SharePoint

La plateforme nécessite une connaissance approfondie de la mise en œuvre des métadonnées pour structurer des bibliothèques contenant de grands volumes d'informations

S'il n'est pas correctement géré, SharePoint peut devenir encombré et désorganisé, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de trouver les informations dont ils ont besoin

Tarifs SharePoint

SharePoint (forfait 1) : 5 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SharePoint

G2 : 4/5 (plus de 8 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 5 200 avis)

3. Plone (idéal pour les solutions intranet open source, sécurisées et personnalisables)

via Plone

Plone est un CMS open source conçu pour des solutions intranet personnalisables. Vous pouvez le déployer de différentes manières, que ce soit en tant que CMS complet, CMS headless ou avec une interface utilisateur basée sur React. Il prend même en charge le développement personnalisé via des API REST.

Vous constaterez que Plone convient parfaitement aux organismes gouvernementaux, aux écoles et aux organisations à but non lucratif.

Les meilleures fonctionnalités de Plone

Sécurité de niveau entreprise offrant une protection solide avec des permissions utilisateur détaillées, un accès basé sur les rôles et la conformité avec WCAG 2. 0/Section 508

Flux de travail personnalisables avec processus de révision, rôles multiples pour les utilisateurs et contrôles de publication du contenu avec des conceptions évolutives

Intégration avancée facilitant les connexions avec Active Directory, LDAP et la compatibilité avec les CRM, Salesforce et Oracle

Limites de Plone

Les débutants ont généralement une courbe d'apprentissage abrupte

La mise en cache doit être améliorée, car sa surveillance et son nettoyage prennent plusieurs heures

Tarifs Plone

Licence gratuite pour usage commercial ou non commercial

Évaluations et avis sur Plone

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

⚡Le saviez-vous ? Plone se classe parmi les 2 % des meilleurs projets open source au monde.

4. Concrete CMS (idéal pour la gestion flexible de contenu Web et les fonctions numériques)

via Concrete CMS

Concrete CMS est un outil open source qui facilite la gestion de contenu numérique pour les utilisateurs non techniciens. Grâce à son installation indépendante de la plateforme, il fonctionne parfaitement sous Windows, macOS et Linux.

La conception modulaire de l'outil vous permet de modifier le contenu directement sur le site web.

Que vous soyez une agence créative ou une petite entreprise, cet outil vous aide à créer et publier rapidement du contenu sans avoir besoin d'un développeur.

Les meilleures fonctionnalités de Concrete CMS

Contenu personnalisé grâce à des tableaux de bord personnalisés pour les services, un ciblage basé sur les rôles et une distribution dynamique

Infrastructure de sécurité avancée avec contrôles d'accès granulaires, intégration SSO et conformité aux normes d'entreprise

Gestion évolutive des sites grâce à un tableau de bord central, une image de marque cohérente, une assistance multilingue et des flux de travail standardisés pour les approbations

Limites concrètes du CMS

Comme beaucoup de projets open source, la documentation est en retard par rapport au code

La plateforme nécessite davantage de modules complémentaires et de thèmes sur le marché

Tarifs Concrete CMS

Starter : 4,99 $/mois

Business : 19 $/mois pour 5 éditeurs de site

SLA personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis concrets sur les CMS

G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

💡Conseil de pro : lorsque vous créez le wiki de votre entreprise, utilisez le système de contrôle des versions pour suivre toutes les modifications en cours. Cela permet de garantir la transparence de tout et de revenir à des versions antérieures si quelque chose ne vous convient pas.

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

5. Intrexx (Idéal pour l'automatisation des processus métier et les opérations sur le lieu de travail numérique)

via Intrexx

Intrexx est une plateforme low-code qui vous aide à créer et à gérer des applications web dans différents environnements. Elle est parfaite pour les grandes entreprises qui ont besoin d'un portail ou d'une plateforme intranet sociale, et prend en charge plusieurs langues pour plus de flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités d'Intrexx

Automatisation des flux de travail avec un concepteur de processus par glisser-déposer, des déclencheurs basés sur des évènements et une logique personnalisable

Intégration avancée des données pour synchroniser plusieurs bases de données telles que SQL et Oracle, ainsi que des API tierces et l'indexation automatique

Développement d'applications flexible avec des outils low-code, des applications personnalisées spécifiques à chaque service et un prototypage rapide

Limites d'Intrexx

Les fonctionnalités de débogage et de test doivent être améliorées

Moins de possibilités de réutiliser des parties de l'application pour d'autres solutions

Tarifs Intrexx

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Intrexx

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,7/5 (60 avis)

⚡Le saviez-vous ? United Planet, l'équipe derrière Intrexx, a fait ses débuts à la fin des années 90, à une époque où les entreprises commençaient tout juste à comprendre comment numériser leurs processus commerciaux quotidiens.

6. Axero (Idéal pour simplifier la communication et les réseaux sociaux d'entreprise)

via Axero

Axero combine des systèmes de gestion de contenu avec un réseau social d'entreprise, offrant des solutions flexibles pour les installations cloud et sur site.

Grâce à des configurations de site faciles à gérer, il s'adapte aux besoins diversifiés de l'industrie, ce qui le rend idéal pour les moyennes et grandes organisations à la recherche d'une solution numérique centrée sur l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités d'Axero

Réseau social d'entreprise avec des fonctionnalités telles que le suivi de l'engagement basé sur des points, des badges de réussite et des profils utilisateur interactifs

Environnements de travail collaboratifs offrant des espaces spécifiques à chaque service, des @mentions, la création de contenu sans aide informatique et des calendriers intégrés

Gestion avancée du contenu avec prise en charge du glisser-déposer pour les téléchargements, suivi de l'historique des fichiers, contrôle des permissions et indexation automatique

Limites d'Axero

La plupart des modèles disponibles dans la bibliothèque de ressources sont obsolètes

La fonction organigramme fonctionne uniquement sur la base du « qui rend compte à qui » ; elle ne représente pas clairement les départements et les subdivisions

Tarifs Axero

Cloud Standard, Premium, Enterprise : tarification personnalisée

Standard, Premium, Enterprise : Tarification personnalisée

Sur site : Tarification personnalisée

Standard, Premium, Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Axero

G2 : 4,2/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

⚡Le saviez-vous ? Axero dispose de fonctionnalités de gamification qui permettent aux employés de gagner des points pour leurs interactions sur la plateforme. (source : Axero )

7. Blink (idéal pour la communication avec le personnel de première ligne et mobile)

via Blink

Blink est une plateforme mobile conçue pour les travailleurs de première ligne et mobiles dans des secteurs tels que la santé et la vente au détail. Elle rassemble des bases de connaissances, des canaux de communication et des ressources (telles que les fiches de paie) dans une seule application, facilitant ainsi la connexion et la collaboration des équipes distribuées

Les meilleures fonctionnalités de Blink

Outils d'engagement des employés tels que des flux de contenu personnalisés, des systèmes de félicitations et des sondages internes avec une expérience mobile avant tout

Infrastructure de communication sécurisée avec une interface de discussion inspirée des réseaux sociaux, une messagerie de groupe et privée, le partage multimédia et des réunions audio/vidéo

Hub de contenu unifié avec accès facile aux politiques de l'entreprise, aux rapports d'incidents et à l'intégration numérique des employés

Oubliez les limites

Les notifications peuvent être source de distraction si elles ne sont pas configurées correctement

Vous ne pouvez pas rechercher les messages précédents dans les discussions, et il n'y a pas d'archive des fichiers/photos envoyés

Tarifs Blink

Business : 4,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Blink

G2 : 4,7/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 110 avis)

⚡Le saviez-vous ? Environ 80 % de la main-d'œuvre mondiale travaille sans bureau, soit exactement le type de travailleurs que Blink assiste. (source : Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (idéal pour une communication simple et sans code sur le lieu de travail numérique)

via MyHub Intranet

MyHub Intranet est une plateforme sans code qui simplifie la communication interne de l'entreprise. Parfait pour les petites et moyennes entreprises, cet outil basé sur le cloud est facile à configurer et offre également une personnalisation de la marque.

Grâce à leur conception flexible, vous pouvez créer un espace de travail numérique facile d'accès qui sert de système de gestion des connaissances en libre-service pour votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MyHub Intranet

Outils d'interaction entre les équipes, y compris sondages instantanés, alertes utilisateurs, messagerie directe et gestion des tâches

Gestion facile du contenu avec un éditeur WYSIWYG, des modèles de contenu et une publication illimitée

Analyses détaillées offrant des options de rapports de gestion, le suivi de l'activité des utilisateurs et des informations sur l'engagement vis-à-vis du contenu

Limites de MyHub Intranet

L'application nécessite davantage de fonctionnalités pour imiter la version du site web

Certaines fonctionnalités de conception/mise en forme sont un peu maladroites

Tarifs MyHub Intranet

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MyHub Intranet

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

9. Guru (idéal pour la gestion des connaissances et la conformité dans les secteurs réglementés)

via Guru

Guru est un logiciel de base de connaissances qui s'adapte aux besoins de communication de votre équipe. Ses outils alimentés par l'IA centralisent et sécurisent le partage des connaissances tout en s'intégrant aux flux de travail de l'entreprise.

Conçu pour les équipes axées sur les connaissances, telles que le service client, l'équipe commerciale et les RH, au sein des petites et moyennes entreprises, Guru transforme les données non structurées en informations exploitables, améliorant ainsi la gestion du capital intellectuel et son accessibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Gestion des connaissances basée sur l'IA avec recherche au niveau de l'entreprise, suggestions de contenu et intégration de GuruGPT

Vérification du contenu grâce à un système de contenu validé par des experts, des indicateurs de confiance et des permissions de modification contrôlées

Analyses intelligentes pour suivre l'utilisation, les performances et l'engagement envers le contenu, avec des suggestions IA pour améliorer l'impact du contenu

Limites de Guru

La fonctionnalité de recherche peut parfois renvoyer un nombre impressionnant de résultats

Manque de fonctionnalités pour gérer de grands volumes d'informations

Tarification Guru

Tout-en-un : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 550 avis)

💡 Conseil de pro : Renforcez votre base de connaissances interne en l'intégrant directement dans le flux de travail de votre équipe. Créez des wikis d'équipe qui renvoient directement aux tâches, aux projets et aux échéanciers, afin que les informations importantes soient toujours accessibles en un clic.

10. Workvivo (Idéal pour l'engagement des employés et la collaboration sociale)

via Workvivo

Workvivo est une plateforme d'expérience employé qui transforme la communication interne en un espace de travail numérique social et dynamique. Grâce à son interface conviviale, Workvivo contribue à créer une culture d'entreprise plus connectée, plus engagée et plus collaborative. De plus, il prend en charge de puissantes intégrations API et fonctionne sur une architecture cloud pour une plus grande évolutivité et flexibilité.

Les moyennes et grandes entreprises apprécieront la polyvalence de Workvivo dans la gestion du contenu appartenant à l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Outils d'engagement avancés tels que des flux d'activité inspirés des réseaux sociaux, des systèmes de reconnaissance par les pairs, des badges et des espaces communautaires

Un environnement de travail collaboratif proposant des groupes basés sur les intérêts, un annuaire des employés et des sondages intégrés

Une plateforme d'analyse intelligente qui assure le suivi de l'engagement des employés, mesure les performances et analyse l'interaction avec le contenu

Limites de Workvivo

Cet outil nécessite une connexion Internet permanente, ce qui n'est pas idéal pour les employés travaillant à distance ou sur le terrain

Tout dans Workvivo n'est pas accompagné de notifications, vous risquez donc de manquer des mises à jour importantes

Tarifs Workvivo

Forfait Business : Tarification personnalisée

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workvivo

G2 : 4,8/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

⚡Le saviez-vous ? La plateforme Workvivo prend en charge Workvivo TV, une fonctionnalité qui aide les organisations à diffuser des mises à jour sur les écrans du hall d'entrée, dans les cantines et dans les usines.

Faites travailler votre équipe en tandem grâce au CMS intranet de ClickUp

Un outil CMS intranet n'a aucune utilité s'il n'est pas collaboratif. Nous avons passé en revue 10 de ces outils afin de vous aider à trouver une solution adaptée aux besoins de votre organisation.

Mais notre favori est une solution tout-en-un : ClickUp !

Alors que d'autres plateformes peuvent exceller dans un domaine particulier, comme la centralisation des documents ou la fluidité des discussions, ClickUp va encore plus loin en intégrant ces fonctionnalités dans un système de gestion de projet unifié.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour suivre les tâches, partager des documents ou discuter avec votre équipe. Avec plus de 1 000 intégrations, ClickUp garantit que toutes les applications dont vous avez besoin fonctionnent ensemble en toute fluidité. De plus, son assistant IA vous aide à gérer le contenu dans un emplacement centralisé et en temps réel.

Inscrivez-vous sur ClickUp et optimisez votre productivité grâce à une collaboration fluide entre les équipes !