plus de 25 invites Gemini IA pour améliorer la productivité

Erik Brynjolfsson et ses collègues de l'université de Stanford et du MIT ont mené une expérience fascinante auprès de 5 000 agents du service client d'une grande entreprise. Ils ont comparé les agents travaillant sans IA à ceux utilisant des outils d'IA afin de déterminer si leur productivité différait. Et devinez quoi ?

Les agents utilisant l'IA ont traité 13,8 % de demandes en plus par heure

La qualité du travail s'est légèrement améliorée de 1,3 % en termes de résolution réussie des problèmes

Encore plus intéressant : les clients ne pouvaient pas dire si les agents utilisaient l'IA ou non !

L'IA a également joué un rôle d'égaliseur, en aidant les agents moins expérimentés à être plus performants et en accélérant la courbe d'apprentissage des nouvelles recrues. La maîtrise des outils d'IA peut clairement améliorer l'efficacité et simplifier les tâches complexes.

Considérez donc ce guide comme un cours intensif sur l'utilisation de l'IA pour améliorer votre productivité. Il couvre tout, des meilleures invites Gemini aux outils alternatifs puissants. Nous vous suggérerons également des outils d'IA plus puissants que vous pouvez essayer, qui ne nécessitent pas d'invites longues et laborieuses, car ils disposent déjà du contexte dont ils ont besoin ! 🧠

⏰ Résumé en 60 secondes Google Gemini IA est un modèle linguistique multimodal avancé qui intègre des capacités de raisonnement et permet des solutions adaptables à différentes applications

Il est nécessaire de rédiger des invites détaillées et contextuelles pour que Gemini pour Google puisse répondre aux requêtes des utilisateurs

Les invites sont des entrées structurées fournies à un modèle d'IA afin de guider ses réponses

Les limites de Gemini IA comprennent des inexactitudes occasionnelles, des hallucinations potentielles, une personnalisation limitée et des difficultés à gérer efficacement des tâches complexes

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA qui améliore la productivité en automatisant les tâches, en fournissant des informations exploitables et en proposant des solutions sur mesure pour la gestion de projet et la collaboration

Comprendre l'IA Gemini

via Gemini

Gemini est la famille de modèles d'IA la plus avancée de Google, avec des développements importants dans deux versions majeures. La version initiale Gemini 1.0 (décembre 2023) a établi les bases, tandis que Gemini 2.0 (décembre 2024) a marqué un tournant vers des capacités d'IA plus agentives.

Évolution fondamentale de Gemini

Gemini a considérablement évolué depuis sa compréhension multimodale initiale vers des capacités plus avancées. Alors que Gemini 1. 0 se concentrait sur le traitement de différentes modalités (texte, code, audio, image et vidéo), Gemini 2. 0 met l'accent sur l'action et la prise de décision autonomes, améliorant ainsi son intelligence globale.

Malgré ces avancées, Gemini conserve sa structure à trois niveaux : Ultra pour les performances les plus puissantes, Pro pour une approche équilibrée et Nano pour l'optimisation mobile.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956 lors d'une conférence à Dartmouth.

Nouvelles fonctionnalités notables dans Gemini pour Google

Les recherches approfondies de Gemini vous permettent d'explorer des sujets complexes et de développer des rapports détaillés. L'assistant IA a amélioré le dialogue, l'utilisation des outils et la mémoire grâce au projet Astra.

Il y a ensuite Project Mariner, qui vous permet d'interagir de manière transparente avec le contenu Web via un agent IA basé sur un navigateur. Pour les développeurs, Jules change la donne : il s'agit d'un assistant de codage alimenté par l'IA qui s'intègre à GitHub pour rationaliser les flux de travail.

L'intégration gaming de Gemini fait passer le gameplay au niveau supérieur en fournissant des agents IA qui analysent, comprennent et assistent les interactions en temps réel.

Applications pratiques pour les utilisateurs

Gemini est conçu pour traiter de manière transparente les demandes des utilisateurs sur divers outils, applications et services, que vous soyez sur mobile ou sur le Web.

Vous pouvez y accéder via l'application Gemini (anciennement Bard), qui dispose de fonctionnalités de discussion optimisées. Elle s'intègre parfaitement à Google Workspace, notamment à la recherche, à Maps et à Lens, pour une expérience plus connectée.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Gemini sur mobile via les appareils Pixel. Pour un accès plus avancé, les développeurs peuvent exploiter Gemini pour Google via Google AI Studio et Vertex AI. Parallèlement, les entreprises peuvent bénéficier de solutions d'entreprise sur mesure avec des options de personnalisation adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les meilleures invites IA Gemini pour différents cas d'utilisation

Pour obtenir les réponses les plus précises de Gemini, soyez clair et détaillé dans vos invites. Si vous générez du code ou du contenu, assurez-vous que vos instructions contiennent des mots-clés spécifiques et pertinents, ainsi que suffisamment de contexte.

Pour éviter les erreurs ou les hallucinations, divisez les instructions longues en plusieurs invites distinctes.

Voici plus de 25 invites Gemini pour vous aider à démarrer !

1. Réfléchissez à des idées d'articles de blog

Surmontez le blocage de l'écrivain en générant des idées de contenu.

Invite, instructions : « Donnez-moi 10 idées d'articles de blog liés au [sujet] qui soient intéressantes et attrayantes pour un [public cible]. »

via Gemini

2. Rédiger des descriptions de produits

Créez des descriptions de produits convaincantes à des fins de marketing et de vente.

Invite : « Rédigez trois descriptions de produit concises et convaincantes pour [nom du produit] en mettant en avant [fonctionnalité clé 1] et [fonctionnalité clé 2]. »

via Gemini

3. Rédigez des légendes pour les réseaux sociaux

Rédigez des légendes originales et attrayantes pour les réseaux sociaux afin d'améliorer votre présence numérique.

Invite, instructions : « Rédigez cinq légendes créatives pour les réseaux sociaux pour le lancement d'un [produit/service], en mettant l'accent sur [l'avantage clé] et en utilisant des hashtags pertinents. »

via Gemini

4. Réécrivez le contenu existant

Améliorez le contenu existant en fonction des commentaires et des suggestions de l'équipe.

Invite : « Réécrivez cet article/texte [lien] dans un ton plus concis et persuasif pour une [plateforme spécifique] (par exemple, LinkedIn, Twitter). »

via Gemini

5. Rédigez du contenu long format

Donnez des instructions détaillées à Gemini et obtenez un article de blog en quelques minutes.

Invite : « Rédigez un article de blog captivant sur [sujet] en moins de 500 mots, en ciblant [public]. »

via Gemini

6. Créer des titres

Identifiez les besoins de votre contenu et trouvez des titres accrocheurs qui attirent l'attention.

Invite : « Générez 10 titres uniques et accrocheurs pour un article sur [sujet]. »

via Gemini

7. Rédigez des objets d'e-mails

Créez des objets d'e-mail susceptibles d'être ouverts.

Invite : « Générez cinq objets d'e-mail convaincants pour une campagne marketing visant à promouvoir [produit/service]. »

via Géme aux

8. Créer du contenu Q/A

Rédigez des sections FAQ utiles pour votre site Web ou vos documents d'assistance client.

Invite : « Générez cinq questions courantes que les clients pourraient se poser au sujet du [produit/service] et fournissez des réponses concises et informatives. »

via Gemini

9. Achevez votre site web

Créez un contenu web convaincant qui communique efficacement le message de votre marque.

Invite : « Rédigez une page « À propos » concise et informative pour une [entreprise] qui met en avant [ses valeurs clés et sa mission]. »

via Gemini

10. Engagez votre public

Faites preuve de créativité avec Google Gemini et rédigez des CTA uniques.

Invite, instructions : « Générez trois appels à l'action percutants pour un [type de contenu] sur [sujet] destiné à [public cible]. »

via Gemini

11. Forfait de planification de projet

Respectez vos délais et évitez les emplois du temps chaotiques grâce à Google Gemini.

Invite : « Créez un échéancier pour le projet [nom du projet] avec [nombre] jalons clés et dates limites. »

via Gemini

12. Communication et collaboration

Promettez à votre équipe des réunions productives et ne soyez plus jamais en retard !

Invite : « Rédigez un ensemble concis d'instructions pour [tâche] à l'intention des nouveaux employés. »

via Gemini

13. Éliminez les maladresses

Renforcez la cohésion de votre équipe et améliorez la dynamique de vos réunions grâce aux idées créatives de Gemini pour Google.

Invite : « Écrivez 10 activités créatives pour [tâche] pour l'équipe [nom du service]. »

via Gemini

14. Réfléchissez à des idées commerciales

Ouvrez la voie à l'esprit d'entreprise et identifiez de nouvelles opportunités de réussite.

Invite, instructions : « Générez une liste de 10 idées commerciales potentielles liées à [secteur d'activité/intérêt]. »

via Gemini

15. Améliorez la communication avec vos clients

Améliorez les interactions avec le service client et renforcez les relations avec vos clients grâce à des réponses raffinées et empathiques.

Invite : « Rédigez une réponse du service client à [Nom du client] concernant [numéro de commande]. Présentez vos excuses pour le [problème] et informez-le que nous sommes en train de [décrivez ce que vous faites pour résoudre le problème]. Maintenez un [ton]. »

via Gemini

16. Résolvez les problèmes liés au lieu de travail

Impliquez votre équipe dans la résolution collaborative des problèmes.

Invite : « Générez une liste de cinq solutions potentielles au [problème] dans notre [équipe/service]. »

via Gemini

17. Établissez de bonnes relations entre les équipes

Éliminez l'ennui au travail et améliorez le moral de votre équipe grâce aux solutions créatives de Gemini.

Invite : « Réfléchissez à cinq solutions créatives pour améliorer [problème] au sein de [service/équipe]. »

via Gemini

18. Améliorez vos processus de travail

Identifiez les goulots d'étranglement, restez organisé et standardisez vos pratiques quotidiennes ainsi que vos processus de travail à long terme.

Invite : « Développez une checklist pour [tâche] afin d'assurer la cohérence et de minimiser les erreurs. »

via Gemini

19. Promouvoir le développement des employés

Identifiez et accédez à des ressources d'apprentissage précieuses. Demandez à Gemini de récupérer une liste mise à jour des ressources adaptées à votre domaine ou à votre centre d'intérêt.

Invite : « Générez une liste de cinq ressources (livres, articles, podcasts) qui peuvent m'aider à améliorer [ma compétence]. »

via Gemini

20. Écrivez des scripts

Développez des idées d'histoires créatives et expérimentez différents genres cinématographiques.

Invite : « Rédigez un court script pour une [type de scène] destinée à un [type de film]. »

via Gemini

21. Développez votre caractère

Créez des personnages riches et captivants pour vos univers fictifs. Vous pouvez les développer autant que vous le souhaitez, en leur donnant une forte personnalité, des caractéristiques physiques uniques et des histoires ou des particularités intéressantes.

Invite : « Générez cinq noms de personnages uniques et leur histoire pour un [genre/description de roman]. »

via Gemini

22. Écrivez des paroles de chansons

Obtenez de l'aide pour écrire des chansons et explorez différents styles musicaux.

🧠Anecdote : en plus de Gemini pour Google, il existe des outils tels que AIVA et Boomy qui permettent à tout un chacun de créer rapidement des chansons. Si AIVA est populaire pour la composition musicale, il peut également suggérer des paroles adaptées. Boomy génère à la fois la musique et les paroles dans le genre et le style préférés des utilisateurs.

Invite : « Écrivez les paroles d'une chanson dans le style de [artiste] sur le thème [thème]. »

via Gemini

23. Créez un tableau d'inspiration

Visualisez et affinez vos concepts de design grâce à l'IA, entraînée sur des milliards de points de données.

Invite, instructions : « Créez un tableau d'ambiance pour un [projet de conception] en mettant l'accent sur [la palette de couleurs/le style]. »

via Gemini

24. Composez de la poésie

Qui a dit que la poésie se limitait à l'expression humaine ? Vous pouvez explorer différents styles poétiques et formes d'expression créative grâce à l'IA (même si la qualité du résultat n'est pas comparable à celle des vers humains et que l'IA peut avoir tendance à privilégier par défaut un schéma de rimes particulier).

Invite : « Composez un court poème sur [sujet] dans le style de [poète]. »

via Gemini

25. Écrivez des nouvelles

Surmontez le blocage de l'écrivain et commencez à écrire des nouvelles.

Invite : « Générez cinq idées originales pour une nouvelle sur le thème [thème]. »

via Gemini

26. Créer un texte publicitaire

Rédigez des textes publicitaires attrayants qui trouvent un écho auprès de votre public cible. N'oubliez pas que vous devrez peut-être les modifier et les affiner pour éliminer les phrases clichées générées par l'IA et les phrases trop longues.

Invite : « Rédigez [nombre] d'options de textes publicitaires convaincants pour [produit/service] ciblant [public cible]. Concentrez-vous sur [avantage clé/argument clé de vente]. »

via Gemini

27. Traduire des informations

Accédez à des informations et des ressources sans barrière linguistique. Gemini peut être utile pour les entreprises internationales, les voyages, l'éducation, le développement personnel et le développement communautaire.

Invite : « Traduisez ce texte [texte] en [langue]. »

via Gemini

28. Posez une question

Si vous êtes un utilisateur qui se demande comment poser une question à l'IA, formulez-la dans une invite comme dans l'exemple.

Invite, instructions : « Formulez une question précise pour obtenir une réponse claire. »

Exemple : « Comment devenir un ingénieur en invites ? »

via Gemini

29. Écrire du code

Gemini IA peut créer des extraits de code, des fonctions, des programmes ou même des applications en fonction de vos instructions.

Invite : « Écrivez le code [langage] pour [sujet]. »

via Gemini

30. Générer des essais

Entrez des détails spécifiques sur le type d'essais dont vous avez besoin dans Gemini IA et regardez-le les rédiger. Nous lui avons demandé d'en créer un pour le concept de chaîne de pensée!

Invite : « Rédigez un essai sur [sujet] en respectant la limite [nombre de mots]. Veillez à inclure [mots-clés spécifiques et pertinents]. »

Exemple : « Rédigez un essai de 700 mots sur les invites de chaîne de pensée. Veillez à inclure des mots-clés pertinents tels que « grand modèle linguistique » et « invite de chaîne de pensée ». »

via Gemini

🧠 Anecdote : Google a baptisé son modèle d'IA avancé « Gemini » pour symboliser la dualité de ses capacités : combiner le traitement du langage et le raisonnement. Cela reflète les objectifs plus larges du système d'IA Gemini, qui sont de fournir des informations hautement fiables et efficaces tout en conservant une flexibilité entre les applications. Le nom s'inspire également de l'idée de dualité dans la constellation des Gémeaux, qui représente l'adaptabilité et la fusion de différentes technologies pour améliorer l'expérience utilisateur.

Pourquoi est-il crucial de maîtriser les invites ?

Vous devez comprendre l'art de rédiger des invites pour apprendre à utiliser l'IA Google Gemini. Elles influencent la qualité de la réponse que vous obtenez du modèle d'IA.

Une invite est une entrée ou une instruction que vous fournissez à un modèle linguistique afin de générer une réponse spécifique. Elle agit comme une requête ou un point de départ et guide l'IA sur le type de résultat attendu. Vous pouvez formuler une invite sous la forme d'une question, d'une déclaration ou d'un exemple. De plus, leur qualité et leur clarté influencent considérablement la réponse de l'IA.

Un utilisateur de Reddit explique pourquoi la conception des invites est importante pour votre interaction avec un modèle d'IA :

L'IA est très douée pour suivre des instructions et reproduire des exemples. Ainsi, plus vos invites et vos exemples sont précis et complets, plus le résultat sera proche de vos objectifs. Par exemple, « écrivez une histoire » plutôt que « écrivez une nouvelle épique de fantasy dans le style de JRR Tolkien, mais avec les espèces suivantes à la place des elfes, des nains, des humains et des hobbits ».

Caractéristiques clés d'une invite

Voici les caractéristiques essentielles d'une invite bien structurée :

Saisir la requête : saisissez les informations ou la commande pour Gemini. Exemple : « Écrivez cinq bonnes pratiques de base pour utiliser Gemini. »

Fournissez un contexte : donnez des informations générales ou des détails spécifiques pour guider le modèle. Exemple : « Résumez ce paragraphe en 100 mots. »

Soyez précis : Expliquez le format, le style ou le ton souhaité pour la réponse. Exemple : « Rédigez un blog engageant et conversationnel sur le multitâche. »

Personnalisez : adaptez les invites pour obtenir des résultats particuliers et les rendre polyvalentes pour différents cas d'utilisation. Exemple : « Peaufinez le texte ci-dessous pour un étudiant universitaire et donnez-lui des commentaires positifs et négatifs sur la version actuelle. »

Regardez cette brève vidéo explicative pour maîtriser l'art des invites !

Avantages de l'utilisation des invites IA

L'utilisation de modèles d'invites IA ou la création de vos propres modèles peut considérablement améliorer votre expérience avec Gemini. Voici comment :

Créez des invites efficaces pour obtenir des résultats pertinents et de haute qualité

Gagnez du temps grâce à des invites Gemini IA bien structurées et des instructions claires

Stimulez votre créativité à l'aide d'invites qui vous inspireront des idées, des intrigues et des concepts novateurs

Accomplissez diverses tâches grâce à des invites informatives et de haute qualité adaptées à divers besoins

Améliorez vos compétences en rédaction d'invites tout en explorant différents sujets et perspectives

Surmontez le bloc de l'écrivain en laissant l'IA générer des idées et explorer les possibilités

Voyons maintenant comment nous pouvons tirer parti de Gemini grâce à ces invites !

Limites de l'utilisation de Gemini

Gemini est un outil utile pour exécuter plusieurs fonctions. Cependant, avant de lui faire aveuglément confiance, prenez garde aux lacunes suivantes du modèle d'IA :

Alors que Gemini Advanced (version payante) promet la sécurité des données, sa version gratuite ne dispose pas d'un chiffrement de bout en bout

Le modèle IA peut halluciner des informations et générer des réponses qui peuvent nécessiter une vérification

À moins que vous n'écriviez des invites indiquant très clairement à Gemini ce qu'il doit faire, les réponses ne serviront pas à atteindre l'objectif souhaité

Vous devez diviser les tâches complexes en plusieurs invites distinctes pour obtenir des réponses précises de Gemini ; ce processus peut prendre beaucoup de temps

Les capacités de personnalisation limitées de l'outil ne permettent pas aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins spécifiques

Les intégrations Gemini sont limitées à l'environnement de travail Google

Un utilisateur de Google Gemini IA sur G2 déclare

Le raisonnement de Gemini derrière ses résultats peut être flou, ce qui rend difficile la vérification de l'exactitude et l'atténuation des biais potentiels. Cette opacité peut être déconcertante, en particulier pour les utilisateurs qui traitent des informations sensibles.

Alternatives à Gemini à explorer

Pourquoi se laisser freiner par les limites des outils d'IA de Gemini ? Tirez parti de ClickUp Brain, votre assistant complet alimenté par l'IA !

ClickUp Brain connecte toutes vos tâches, tous vos documents et toutes les connaissances de votre équipe au sein de ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. Désormais, gérez tous vos projets sur une seule plateforme, sans avoir à passer d'une application à l'autre. Le meilleur dans tout ça ? ClickUp est compatible avec bien plus que Google Workspace. Intégrez-le à plus de 1 000 applications que vous utilisez tous les jours.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont regroupés au même endroit, le tout amélioré par une IA intégrée.

Voici comment ClickUp Brain répond à certaines des limites de Gemini :

Mesures de sécurité des données

Alors que la version gratuite de Gemini ne propose pas de chiffrement de bout en bout, ClickUp Brain garantit la confidentialité des données en conservant les informations confidentielles et sensibles de votre entreprise dans les limites sécurisées de votre environnement de travail. Cela garantit la sécurité des données sensibles de votre entreprise.

Résultats sans erreur

Alors que l'IA Google Gemini peut halluciner des données ou produire des informations inexactes, la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain récupère des données contextuellement exactes à partir de votre environnement de travail. En fondant ses réponses sur des informations internes vérifiées, elle minimise le risque de générer des résultats trompeurs.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain récupérera les informations depuis votre environnement de travail et/ou les applications tierces connectées !

💡Conseil de pro : Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rechercher tout ce que vous voulez sur Internet. Trouvez des hôtels, localisez des restaurants, planifiez vos vacances et bien plus encore, le tout à portée de main.

Invite : « Pouvez-vous me suggérer des endroits où manger des sushis à New York ? »

Recherchez tout ce que vous voulez sur Internet avec ClickUp Brain

Facilité d'invite

Contrairement à Gemini, qui nécessite des invites très détaillées et précises pour fournir des réponses efficaces, ClickUp Brain dispose d'une interface intuitive et d'une IA conversationnelle qui comprend les requêtes générales dans le contexte de vos projets. Cela élimine le besoin d'une ingénierie des invites trop complexe.

Oubliez les invites trop compliquées avec ClickUp Brain

Gestion des tâches complexes

Avec Gemini, décomposer des tâches complexes en plusieurs invites peut prendre beaucoup de temps. ClickUp Brain consolide ces flux de travail en proposant des solutions intégrées dans un environnement de travail unifié, permettant aux utilisateurs de traiter des processus en plusieurs étapes sans jongler entre plusieurs invites distinctes.

Travaillez plus rapidement grâce à une seule invite avec ClickUp Brain

Personnalisation et flexibilité

Les options de personnalisation limitées de Gemini restreignent son adaptabilité à des cas d'utilisation spécifiques. En revanche, l'évolutivité et les capacités d'intégration étendues de ClickUp Brain permettent aux utilisateurs d'adapter les outils d'IA à leurs rôles et à leurs secteurs d'activité, ce qui en fait une solution de productivité plus polyvalente.

ClickUp Brain est intégré à Docs pour une modification collaborative

💡Conseil de pro : Adaptez les flux de travail aux besoins de votre équipe en configurant des modèles pour différents projets, tâches ou initiatives. Contrairement à Gemini, qui offre des possibilités de personnalisation limitées, ClickUp Brain vous permet de façonner la plateforme en fonction de vos besoins précis, améliorant ainsi votre productivité.

Outre la résolution des problèmes que vous pourriez rencontrer avec Gemini, ClickUp Brain s'avère également utile pour plusieurs autres tâches, grâce à sa capacité à s'intégrer à votre environnement de travail et à absorber toutes les informations.

Voici ce que cela peut vous apporter :

Gestion de projet par l'IA : automatise les tâches routinières telles que les rapports de progression et les mises à jour de l'équipe, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les initiatives stratégiques

AI Writer : aide à créer un contenu de haute qualité adapté à votre rôle spécifique, améliorant ainsi la communication et la documentation

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses par e-mail, et plus encore

Meilleure collaboration : facilite l'alignement entre les équipes en fournissant une source d'informations centralisée

Évolutivité : prend en charge plus de 100 outils pour différents types de travail, ce qui le rend adaptable à divers besoins professionnels et évolutif à mesure que votre organisation se développe

Résumer : Naviguez dans une réunion ou un fil particulier pour résumer les informations et mettre en évidence les points clés en fonction de vos besoins

Utilisez ClickUp Brain pour résumer des informations et mettre en évidence les points importants en quelques minutes

Cela a certainement simplifié notre productivité, en grande partie grâce aux différentes intégrations et ClickApps proposées par ClickUp. Les automatisations qui nous facilitent la vie et nous permettent de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour toute l'entreprise.

Boostez votre productivité avec ClickUp

Si des outils tels que Google Gemini offrent des fonctionnalités précieuses, ClickUp Brain se distingue en remédiant aux limites courantes et en proposant une personnalisation inégalée.

Gemini s'intègre parfaitement à Google Workspace pour les demandes spécifiques à une tâche, mais ClickUp se connecte non seulement à Google, mais aussi à un large éventail d'autres outils. De plus, ClickUp Brain peut analyser les informations de manière indépendante et fournir des réponses sans invites complexes.

Prêt à découvrir des flux de travail IA plus intelligents et plus efficaces ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!