plus de 25 meilleures invites, instructions de Gemini IA pour améliorer la productivité

Erik Brynjolfsson et ses collègues de l'université de Stanford et du MIT ont mené une expérience fascinante avec les 5 000 agents du service client d'une grande entreprise. Ils ont comparé les agents travaillant sans IA à ceux utilisant des outils d'IA pour voir si la productivité différait. Et devinez quoi ? * Les agents utilisant l'IA ont traité 13,8 % de demandes en plus par heure. La qualité du travail s'est légèrement améliorée de 1,3 % en termes de résolution réussie des problèmes. Encore plus intéressant : les clients ne pouvaient pas dire si les agents utilisaient l'IA ou non !

L'IA a également joué un rôle d'égalisation, en aidant les agents moins expérimentés à être plus performants et en accélérant la courbe d'apprentissage des nouveaux employés. La maîtrise des outils d'IA peut clairement améliorer l'efficacité et simplifier les tâches complexes. Considérez donc ce guide comme votre cours intensif sur l'utilisation de Gemini — il couvre tout, des meilleures invites Gemini aux puissants outils alternatifs. Nous vous suggérerons également des outils d'IA plus puissants que vous pourrez essayer, des outils qui ne nécessitent pas d'invites longues et laborieuses car ils ont déjà le contexte dont ils ont besoin !

Les limites de Gemini AI comprennent des inexactitudes occasionnelles, des hallucinations potentielles, une personnalisation limitée et des difficultés à gérer efficacement des tâches complexes. ### Évolution fondamentale de Gemini Gemini a considérablement évolué, passant de sa compréhension multimodale initiale à des capacités plus avancées. Alors que Gemini 1.0 se concentrait sur le traitement de diverses modalités (texte, code, audio, image et vidéo), Gemini 2.0 met l'accent sur l'action et la prise de décision autonomes, améliorant ainsi son intelligence globale.

## ⏰ Résumé en 60 secondes Gemini AI de Google est un modèle de langage multimodal avancé qui intègre des capacités de raisonnement et permet des solutions adaptables à différentes applications Il faut écrire des invites détaillées et contextuelles pour que Gemini for Google réponde aux requêtes des utilisateurs * Les invites sont des entrées structurées données à un modèle d'IA pour guider ses réponses

Malgré ces avancées, Gemini conserve sa structure modulaire à trois niveaux : Ultra pour les performances les plus puissantes, Pro pour une approche équilibrée et Nano pour une optimisation mobile. Une invite est l'entrée ou l'instruction que vous fournissez à un modèle de langage pour générer une réponse spécifique. Elle agit comme une requête ou un point de départ et guide l'IA sur le type de sortie attendu. Vous pouvez poser une invite sous la forme d'une question, d'une déclaration ou d'un exemple. De plus, leur qualité et leur clarté forment de manière significative la réponse de l'IA. L'IA est très douée pour suivre des instructions et reproduire des exemples. Ainsi, plus vos invites et vos exemples sont spécifiques et complets, plus le résultat est proche de vos objectifs. Par exemple, « écrire une histoire » par rapport à « écrire une nouvelle épique de haute fantaisie dans le style de JRR Tolkien, mais avec les espèces suivantes au lieu des elfes, des nains, des humains et des hobbits ». ### Caractéristiques clés d'une invite Voici les caractéristiques essentielles d'une invite bien structurée :

utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, la gestion de vos projets, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent en un seul endroit, le tout optimisé par une IA intégrée.

Des résultats sans erreur Alors que Google Gemini AI peut halluciner des données ou produire des informations inexactes, le gestionnaire des connaissances par l'IA de ClickUp Brain récupère des données contextuellement précises à partir de votre environnement de travail. En basant les réponses sur des informations internes vérifiées, il minimise le risque de générer des résultats trompeurs. 📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ

Voici comment ClickUp Brain répond à certaines des limites de Gemini : ### Mesures de sécurité des données Alors que la version gratuite de Gemini ne dispose pas d'un cryptage de bout en bout,garantit la confidentialité des données en conservant les informations confidentielles et sensibles à l'entreprise dans les limites sécurisées de votre environnement de travail. Cela garantit la sécurité des données sensibles de l'entreprise.

, directeur des opérations marketing chez Kryon À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/writing-assistant-software// Le meilleur logiciel d'aide à la rédaction avec IA /%href/ ## Boostez votre productivité avec ClickUp Alors que des outils tels que Google Gemini offrent des fonctionnalités précieuses, ClickUp Brain se distingue en s'attaquant aux limites communes et en offrant une personnalisation inégalée.

Gemini s'intègre parfaitement à Google Workspace pour les demandes spécifiques à une tâche, mais ClickUp se connecte non seulement à Google, mais aussi à un large éventail d'autres outils. De plus, ClickUp Brain peut analyser les informations de manière indépendante et fournir des réponses sans invites complexes. Prêt à découvrir des flux de travail IA plus intelligents et plus efficaces ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp /%href/ !