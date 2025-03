Comment paramétrer les objectifs marketing (+ exemples)

Une entreprise moyenne consacre 7,7 % de son chiffre d'affaires annuel au marketing, révèle Naturellement, les chefs d'entreprise et les investisseurs exigeront un retour sur cet investissement. Pour le mesurer, ils fixent un ensemble clair et bien défini d'objectifs marketing à atteindre. Dans cet article de blog, nous explorons comment vous pouvez faire de même avec les bons outils et les bonnes techniques. pour vous aider à concevoir vos activités marketing pour l'année. Ce modèle adapté aux débutants permet de tout documenter, des objectifs aux activités et aux résultats, le tout en un seul endroit. ### 3. Définir des objectifs SMART Définissez vos objectifs marketing sous forme d'objectifs SMART. Faites-les également connaître à l'équipe. ClickUp Goals est un excellent moyen d'y parvenir. Définissez vos objectifs marketing sous forme de résultats clés avec des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux ou de tâches. Organisez-les dans des dossiers et utilisez le cumul de la progression pour obtenir une vue d'ensemble de votre état actuel. Encouragez les membres de l'équipe à s'approprier les objectifs dans le cadre de leurs indicateurs clés de performance. ClickUp Objectifs pour définir, suivre et atteindre vos objectifs marketing

📖 Lecture bonus : Exemples d'objectifs et de résultats clés en marketing /href/ https://clickup.com/blog/marketing-okrs// marketing OKRs /%href/ pour les entreprises. ### 4. Suivi de la progression Utilisez le logiciel d'analyse marketing undefined pour configurer des tableaux de bord complets pour vos objectifs marketing. Avec /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/, vous pouvez configurer des widgets personnalisables pour chacun des indicateurs de performance clés que vous suivez.

Vous pouvez également intégrer sans effort des sources externes, telles que la gestion de la relation client (CRM), les outils d'aide à la vente, les outils de gestion des réseaux sociaux, etc. pour obtenir une vue d'ensemble achevée. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-118.png Tableaux de bord ClickUp /%img/ Rapports en temps réel pour tous les objectifs marketing

Vous pouvez commencer simplement avec le modèle de rapport marketing ClickUp /href/ https://clickup.com/templates/marketing-report-kkmvq-6103968 /%href/. Ou paramétrer votre propre tableau de bord à multiples facettes en fonction de vos besoins. 📖 Lecture bonus : undefined ## Atteignez vos objectifs marketing avec ClickUp L'époque où l'on pouvait « créer un produit et les gens viendraient » est révolue depuis longtemps. Qu'il s'agisse du rayon jus d'orange dans un supermarché ou d'un logiciel de comptabilité, il existe des dizaines, voire des centaines de produits dans chaque catégorie.

Avec peu de différences entre eux, le marketing (positionnement, messages, ciblage, etc.) joue un rôle important dans la réussite du produit. Pour que le marketing soit efficace, vous avez besoin d'une approche stratégique commençant par les bons objectifs. Le paramétrage d'objectifs marketing mesurables n'est qu'un début. À partir de là, vous avez besoin d'un outil puissant pour définir des cibles, suivre la progression, faire des ajustements et rester sur la bonne voie.