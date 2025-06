Les 11 meilleurs outils d'automatisation des flux de travail IA pour 2025

L'IA va changer notre façon de travailler et de gérer nos entreprises, tout comme l'a fait l'introduction d'Internet.

L'IA va changer notre façon de travailler et de gérer nos entreprises, tout comme l'a fait l'introduction d'Internet.

Le travail répétitif nuit à la productivité : personne ne souhaite effectuer des tâches manuelles sans fin, mais celles-ci semblent s'accumuler plus vite que vous ne pouvez les accomplir.

Heureusement, comme dans la plupart des autres secteurs, l'IA recèle un énorme potentiel pour révolutionner également l'automatisation des flux de travail.

Les solutions d'automatisation des flux de travail par l'IA simplifient la vie des chefs de projet, des dirigeants d'entreprise et des passionnés de productivité en optimisant les processus métier, en automatisant les approbations et en réduisant les erreurs humaines.

Du traitement du langage naturel à l'analyse prédictive, les derniers outils d'automatisation des flux de travail basés sur l'IA anticipent pour vous faciliter le travail.

Cet article explore les meilleurs outils d'automatisation des flux de travail basés sur l'IA qui peuvent vous aider à vous concentrer sur les résultats plutôt que sur les processus afin d'augmenter votre productivité.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une liste des principaux outils d'automatisation de l'IA qui peuvent améliorer la productivité de votre organisation : : Idéal pour la gestion de projet par l'IA avec automatisation des flux de travail ClickUp: Idéal pour la gestion de projet par l'IA avec automatisation des flux de travail

Bardeen. ai : Idéal pour la saisie et la gestion des données

Copy. ai : Idéal pour automatiser les tâches marketing et commerciales

N8N : Idéal pour l'automatisation native des flux de travail IA pour les personnes techniquement averties

Aisera : Idéal pour la gestion des services informatiques

Taskade : Idéal pour créer des agents IA formés

Kissflow : idéal pour créer des applications personnalisées sans code

Zapier : Idéal pour automatiser l'intégration d'applications

HubSpot : Idéal pour l'automatisation CRM

Gamma : Idéal pour créer des présentations et des sites Web

Pipefy : Idéal pour l'automatisation des processus d'entreprise

Le choix des bons outils de flux de travail d'IA est essentiel pour améliorer les processus, réduire les efforts manuels et augmenter la productivité. Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte pour vous assurer que l'outil répond à vos besoins :

Facilité d'utilisation : Optez pour des outils dotés d'une interface intuitive, tels que des générateurs d'automatisation par glisser-déposer, afin de simplifier la création de flux de travail et d'assurer une adoption rapide par les équipes

Personnalisation et flexibilité : choisissez des outils qui vous permettent d'adapter les flux de travail à vos besoins spécifiques et de vous adapter à l'évolution des processus sans reconfiguration importante

Intégration de l'IA : Assurez-vous que l'outil exploite l'IA pour automatiser des tâches telles que la génération de flux de travail, la création de contenu et la résumé de données, afin de gagner du temps

Intégration avec d'autres applications : Trouvez un outil qui se connecte de manière transparente à vos logiciels existants, tels que les bases de données et les applications de communication, afin de garantir la fluidité des flux de travail

Fonctionnalités de collaboration : Optez pour Optez pour une collaboration interfonctionnelle en temps réel , un accès multi-utilisateurs et des outils de communication intégrés, essentiels pour améliorer le travail d'équipe et la coordination

Évolutivité et performances : sélectionnez un outil qui évolue avec votre entreprise et gère efficacement des charges de travail croissantes tout en offrant des informations sur les indicateurs de performances

Sécurité et conformité : Donnez la priorité aux outils dotés de fonctionnalités de sécurité robustes et conformes à la réglementation afin de protéger les données sensibles et d'atténuer les risques

Analyses avancées : Recherchez des fonctionnalités de surveillance en temps réel et de rapports complets pour suivre les performances du flux de travail et identifier les domaines à améliorer

💡 Conseil de pro : lorsque vous mettez en œuvre l'automatisation des flux de travail par l'IA, commencez par des processus à faible risque et à fort impact afin de démontrer rapidement leur valeur et de susciter l'adhésion en interne pour une adoption plus large.

Que vous recherchiez une assistance IA pour la saisie de données ou que vous ayez besoin d'automatiser vos processus d'entreprise, ces outils d'automatisation des flux de travail IA ont la solution qu'il vous faut :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet par l'IA avec automatisation des flux de travail)

Visualisez et gérez tous vos flux de travail et les tâches associées en un seul endroit avec ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Grâce à ses fonctionnalités puissantes telles que ClickUp Brain et ses automatisations avancées, vous pouvez gérer vos processus de manière plus intelligente et plus efficace.

Que ce soit pour améliorer les flux de travail, visualiser des idées ou collaborer en toute transparence, ClickUp offre la flexibilité et la capacité nécessaires pour tout centraliser sur une seule plateforme robuste.

Les automatisations ClickUp simplifient votre charge de travail en automatisant les tâches répétitives. Vous pouvez facilement configurer des actions prédéfinies basées sur des règles et des déclencheurs pour exécuter des tâches dans ClickUp.

Configurez des déclencheurs de notifications, automatisez les mises à jour des processus et communiquez sans effort avec ClickUp Automatisation

Par exemple :

Mettez à jour les tâches, affectez des ressources et envoyez des notifications automatiquement

Créez des automatisations personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de votre équipe

Éliminez les processus manuels et fastidieux afin que votre équipe puisse se concentrer sur les objectifs prioritaires

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé.

ClickUp Brain améliore la gestion de projet en tirant parti de l'IA pour connecter les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise. Ce réseau neuronal avancé offre les fonctionnalités suivantes :

Flux de travail automatisés : générez des flux de travail personnalisés à partir d'instructions en anglais simple grâce à l'outil Automatisation Builder basé sur le traitement du langage naturel (NLP), pour gagner du temps et réduire vos efforts

Créez des automatisations personnalisées avec des invites en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Communication alimentée par l'IA : discutez avec l'IA pour résumer des sujets, répondre à des questions et même générer des éléments d'action à partir de votre historique de discussion dans ClickUp

Informations intelligentes : obtenez des réponses instantanées à vos questions sur les tâches, les documents et les membres de votre équipe dans votre espace de travail ClickUp. ClickUp Brain génère également des résumés et des rapports d'équipe et vous aide à rédiger des tâches, pour une communication plus intelligente

Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'un gestionnaire de projet par l'IA qui gère et met à jour automatiquement les tâches, d'un gestionnaire des connaissances par l'IA qui fournit des réponses en analysant vos documents, vos tâches et les données de votre équipe, et d'un rédacteur IA pour créer facilement du contenu personnalisé et pertinent.

Tout en un.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des conseils sur la manière d'automatiser et d'optimiser chaque élément de votre flux de travail

L'assistant IA de ClickUp est intuitif et convivial. Basé sur le NLP, il comprend les invites simples sous forme de texte, ce qui évite tout besoin de codage ou de saisies complexes.

Il peut être utilisé pour diverses applications, telles que la création de contenu, la recherche, le résumé de données ou la génération facile de flux de travail.

En plus de ses fonctionnalités d'IA, ClickUp offre des fonctionnalités de création de diagrammes pour tout, de la création de diagrammes de flux de travail au brainstorming et à la planification :

Brainstorming collaboratif : utilisez : utilisez les tableaux blancs interactifs ClickUp pour générer et partager des idées de manière visuelle avec votre équipe

Planification organisée : mappez les connexions et visualisez la trajectoire de votre projet avec : mappez les connexions et visualisez la trajectoire de votre projet avec les cartes mentales ClickUp

Clarté améliorée : obtenez un aperçu clair de votre projet grâce à ces outils, qui aident votre équipe à synchroniser ses efforts et à rester sur la bonne voie

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Commencez facilement, quelle que soit votre expertise technique, grâce à l'interface conviviale de ClickUp

Personnalisez votre environnement de travail grâce à une variété de vues, notamment des listes, des tableaux, des tableaux Kanban et des calendriers

Utilisez des champs personnalisés, des statuts personnalisés et des intégrations avec vos outils favoris pour adapter la plateforme à vos besoins uniques

Tirez parti des modèles intégrés de mappage des processus et des flux de travail pour visualiser, concevoir et optimiser vos processus

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité d'importation de ClickUp peu fiable et signalent des bugs et des incohérences

Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent être déroutantes, ce qui peut entraîner une certaine confusion et une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Nous avons essayé d'autres plateformes, mais aucune d'entre elles n'offrait le niveau de personnalisation et d'automatisation dont nous avions besoin. ClickUp nous permet de mener nos opérations en toute transparence.

Nous avons essayé d'autres plateformes, mais aucune d'entre elles n'offrait le niveau de personnalisation et d'automatisation dont nous avions besoin. ClickUp nous permet de mener nos opérations en toute transparence.

👀 Le saviez-vous ? Selon Deloitte, les deux principaux obstacles à l'adoption de l'automatisation sur le lieu de travail sont la fragmentation des processus et la préparation informatique.

2. Bardeen (Idéal pour la saisie et la gestion des données)

via Bardeen

Bardeen est un outil logiciel d'automatisation des flux de travail basé sur le cloud que les entreprises de toutes tailles peuvent utiliser pour l'automatisation robotisée des processus.

Bardeen peut automatiser diverses tâches, notamment la saisie de données, le marketing par e-mail et la publication sur les réseaux sociaux. Il propose également un outil de web scraping alimenté par l'IA qui peut extraire des données de la page web actuelle, enrichir les données d'une liste de liens ou déclencher une automatisation lorsqu'un site web change.

Les meilleures fonctionnalités de Bardeen

Créez des classificateurs personnalisés adaptés à vos besoins. Définissez vos critères et Bardeen se charge de la catégorisation de vos données, y compris les adresses e-mail, les prospects, etc.

Automatisez les tâches fastidieuses grâce aux capacités d'apprentissage automatique de Bardeen. Filtrez les prospects, acheminez les e-mails et organisez les demandes d'assistance sans effort

Donnez la priorité à la sécurité des données grâce à la certification SOC 2 Type II de Bardeen, qui garantit la protection de vos informations sensibles

Tirez parti d'une automatisation puissante sans grever votre budget grâce à la tarification flexible de Bardeen

Limites de Bardeen

Courbe d'apprentissage plus raide que celle des autres outils de veille sociale

Nécessite des connaissances techniques pour configurer des automatisations avancées

Tarifs Bardeen

Free

Pro : 60 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Bardeen

G2 : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠Anecdote : Bardeen apprend en vous observant travailler. Il est capable de vous suggérer des automatisations en fonction de vos habitudes, avant même que vous n'en ayez conscience.

3. Copy. ai (Idéal pour automatiser les tâches marketing et commerciales)

En tirant parti d'algorithmes d'IA avancés, Copy.ai permet aux utilisateurs de générer sans effort un contenu de haute qualité.

Que vous soyez un spécialiste du marketing chevronné, un écrivain en herbe ou un entrepreneur très occupé, Copy.ai peut vous aider à surmonter le blocage de l'écrivain, à rationaliser votre flux de travail et à produire un contenu convaincant qui trouve un écho auprès de votre public cible.

Copier. Les meilleures fonctionnalités de ai

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles basés sur l'IA pour démarrer votre processus de rédaction et gagner du temps

Recevez des suggestions et des améliorations en temps réel pour améliorer votre style rédactionnel, votre ton et la clarté de vos textes

Adaptez le contenu généré à la voix, au style et aux préférences de votre marque

Traduisez votre contenu en plusieurs langues pour toucher un public international

Testez différentes variantes de votre contenu afin de déterminer l'approche la plus efficace

Limites de Copy.ai

Le contenu peut parfois sembler très générique

Nécessite une vérification approfondie des faits

Tarifs de Copy.ai

Free

Starter : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Copy.ai ?

Copy. ai peut vous faire gagner du temps lors de la génération de contenus courts tels que des descriptions de produits, des e-mails, des newsletters ou d'autres types de supports marketing. Il est facile à utiliser et offre des fonctionnalités d'automatisation des flux de travail qui sont idéales pour rationaliser le processus de création de contenu.

Copy. ai peut vous faire gagner du temps lors de la génération de contenus courts tels que des descriptions de produits, des e-mails, des newsletters ou d'autres types de supports marketing. Il est facile à utiliser et offre des fonctionnalités d'automatisation des flux de travail qui sont idéales pour rationaliser le processus de création de contenu.

4. N8N (Idéal pour l'automatisation native des flux de travail IA pour les personnes techniquement averties)

via N8N

N8N est un outil open source de gestion des flux de travail spécialement conçu pour les utilisateurs techniques. Il offre une plateforme puissante et flexible pour connecter différentes applications et services, automatiser des tâches et améliorer les flux de travail.

Vous pouvez installer et exécuter N8N sur votre propre serveur ou infrastructure cloud en tant que solution auto-hébergée. Cela vous permet de contrôler entièrement vos données et vos flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de N8N

Intégrez des services d'IA populaires tels que TensorFlow et OpenAI pour créer des flux de travail qui intègrent des capacités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle

Travaillez avec des extensions basées sur du code à l'aide de JavaScript et Python. Cela vous permet d'étendre les fonctionnalités de N8N pour automatiser même les tâches les plus complexes

Gérez un volume élevé d'exécutions de flux de travail, ce qui le rend adapté aux grandes entreprises et aux scénarios d'automatisation complexes

Aucun souci en matière de sécurité grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et la conformité SOC 2

Utilisez et modifiez N8N librement, car il s'agit d'un projet open source avec une licence de code équitable

Limites de N8n

Bibliothèque d'intégration préconfigurée plus petite que celle d'autres plateformes, nécessitant souvent des nœuds personnalisés pour certains services

Options d'assistance officielle limitées, reposant principalement sur l'assistance de la communauté et la documentation

Tarifs N8n

Starter : 24 $/mois

Pro : 60 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur N8N

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

👀 Le saviez-vous ? L'histoire moderne des flux de travail remonte à Frederick Taylor et Henry Gantt, bien que le terme « flux de travail » n'ait pas été utilisé comme tel de leur vivant. En fait, l'une des premières instances du terme « flux de travail » apparaît dans une revue d'ingénierie ferroviaire de 1921.

5. Aisera (Idéal pour la gestion des services informatiques)

via Aisera

Parmi les solutions spécialisées dans la gestion des services informatiques (ITSM) basée sur l'IA, Aisera se démarque.

En tirant parti des technologies avancées d'IA et d'apprentissage automatique, le logiciel d'automatisation des tâches d'Aisera automatise les tâches routinières, améliore les délais de résolution des incidents et renforce l'efficacité globale des services informatiques.

La plateforme d'Aisera permet aux équipes informatiques d'offrir une expérience client exceptionnelle en automatisant la classification, la hiérarchisation et la résolution des tickets.

Grâce aux informations fournies par l'IA, les équipes informatiques peuvent identifier de manière proactive les problèmes potentiels, réduire les temps d'arrêt et améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Aisera

Classez et hiérarchisez automatiquement les tickets, identifiez la cause première des incidents et recommandez ou automatisez les résolutions

Utilisez l'IA pour identifier de manière proactive les incidents potentiels avant qu'ils n'affectent les utilisateurs, permettant ainsi aux équipes informatiques de prendre des mesures préventives

Tirez parti d'Agent Assist pour aider les agents à achever leurs tâches plus rapidement en leur fournissant des informations pertinentes et des suggestions de résolution

Intégrez-les à vos systèmes de tickets et canaux de communication existants afin d'offrir aux utilisateurs une interface conversationnelle leur permettant de soumettre des demandes et d'obtenir de l'aide

Limites d'Aisera

L'installation initiale et le déploiement peuvent être complexes et sujets à des problèmes malgré l'aide des responsables de la réussite client

Difficultés à fournir des résultats de recherche précis pour des requêtes complexes, ce qui affecte les efforts de dépannage

Tarifs Aisera

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aisera

G2 : 4,4/5 (plus de 110 avis)

Capterra : Aucune évaluation disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Aisera ?

Aisera utilise l'IA pour fournir des solutions en libre-service, telles que des chatbots et des agents virtuels, capables de gérer efficacement un large intervalle de demandes des consommateurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis des agents humains et permet de réduire les dépenses d'exploitation. La plateforme offre une disponibilité constante, ce qui est crucial pour les entreprises de commerce électronique qui opèrent à l'échelle mondiale et ont des clients dans plusieurs fuseaux horaires.

Aisera utilise l'IA pour fournir des solutions en libre-service, telles que des chatbots et des agents virtuels, capables de gérer efficacement un large intervalle de demandes des consommateurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis des agents humains et permet de réduire les dépenses d'exploitation. La plateforme offre une disponibilité constante, ce qui est crucial pour les entreprises de commerce électronique qui opèrent à l'échelle mondiale et ont des clients dans plusieurs fuseaux horaires.

6. Taskade (idéal pour créer des agents IA formés)

via Taskade

Bien qu'il s'agisse principalement d'un outil de gestion de projet, Taskade peut prendre en charge la formation à l'IA en organisant les données, en facilitant la collaboration et en fournissant un accès en temps réel aux informations. La structuration des ensembles de données dans les tableaux et les tâches de Taskade permet de rationaliser l'apprentissage de l'IA, tandis que ses fonctionnalités de collaboration facilitent le partage des connaissances et le retour d'information, créant ainsi un environnement de formation plus interactif.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Agrégez des données provenant de diverses sources telles que des documents, des fichiers, des ressources Web et même des vidéos YouTube pour former des agents IA

Accordez à votre agent IA l'accès à des projets en direct. Cela lui permet d'apprendre en temps réel pendant que vous travaillez sur vos projets

Limites de Taskade

La personnalisation de l'esthétique et de la disposition peut ne pas répondre aux besoins de tous les utilisateurs

Offre des fonctionnalités de base pour la planification des tâches, mais ne dispose pas de fonctionnalités complètes de suivi du temps

Tarifs Taskade

Free

Taskade Pro : 10 $/mois par utilisateur

Taskade for Teams : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

💡 Conseil de pro : combinez des outils d'automatisation des flux de travail avec des chatbots alimentés par l'IA pour une automatisation de bout en bout du service client, y compris la génération et la résolution des tickets.

7. Kissflow (idéal pour créer des applications personnalisées sans code)

via Kissflow

Kissflow est une plateforme révolutionnaire de développement d'applications low-code/no-code qui permet à tout un chacun, quelle que soit son expertise technique, de créer des applications professionnelles personnalisées.

L'interface intuitive et la fonctionnalité glisser-déposer de Kissflow éliminent le besoin d'un codage complexe, permettant aux utilisateurs professionnels et aux développeurs amateurs de créer des applications puissantes qui optimisent les flux de travail, automatisent les tâches et améliorent l'efficacité globale de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Kissflow

Concevez visuellement la disposition, les fonctionnalités et les flux de travail de votre application sans écrire une seule ligne de code

Tirez parti d'une bibliothèque de modèles prédéfinis pour les applications d'entreprise courantes, telles que les formulaires de demande de congé, les notes de frais et les flux de travail d'approbation

Stockez et gérez les données des applications en toute sécurité grâce à des fonctionnalités robustes de gestion des données qui vous permettent de contrôler l'accès et les permissions des utilisateurs

Intégrez-les à vos systèmes d'entreprise existants, tels que les plateformes CRM, ERP et de stockage cloud

Déployez-les en toute flexibilité, à votre convenance, et hébergez vos applications sur site ou dans le cloud

Limites de Kissflow

Une assistance API limitée peut constituer un obstacle pour les entreprises qui ont besoin de capacités d'intégration étendues

Le tableau de bord connaît parfois des dysfonctionnements qui affectent sa facilité d'utilisation

Tarifs Kissflow

Basique : 1 500 $/mois (50 utilisateurs inclus)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kissflow

G2 : 4,3/5 (plus de 580 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kissflow ?

Ses intégrations fournissent des interfaces préconfigurées pour automatiser des processus spécifiques et l'échange de données entre les systèmes, et les flux de travail sont incroyablement faciles à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune expérience en développement.

Ses intégrations fournissent des interfaces préconfigurées pour automatiser des processus spécifiques et l'échange de données entre les systèmes, et les flux de travail sont incroyablement faciles à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune expérience en développement.

8. Zapier (Idéal pour automatiser les intégrations d'applications)

via Zapier

Si vous cherchez à automatiser vos flux de travail tout en connectant vos applications favorites, Zapier a une solution fantastique.

Imaginez un monde où les données circulent sans effort entre votre CRM, votre plateforme de marketing par e-mail et votre outil de gestion de projet, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et vous libérant pour vous concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Zapier rend cela possible grâce à une vaste bibliothèque de plus de 7 000 applications prises en charge, couvrant tout, des outils de productivité aux plateformes marketing.

Meilleures fonctionnalités de Zapier

Utilisez la puissance des « Zaps », des flux de travail automatisés que vous créez à l'aide d'une interface simple par glisser-déposer, pour vous décharger des tâches fastidieuses

Dites adieu au codage complexe ! Zapier privilégie la convivialité. Grâce à son interface intuitive, tout le monde peut créer des automatisations puissantes

Automatisez des tâches telles que l'ajout de nouveaux prospects à votre CRM à partir de l'envoi de formulaires ou l'envoi d'e-mails de suivi en fonction des interactions avec les clients

Personnalisez les Zaps avec une logique conditionnelle, des filtres et des délais pour répondre à vos besoins spécifiques

Limites de Zapier

Zapier ne dispose pas d'application mobile, ce qui empêche la création d'intégrations d'applications sur les téléphones ou les tablettes

Le prix augmente avec le nombre d'automatisations et de zaps, ce qui peut peser lourdement sur les budgets serrés

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 900 avis)

💡 Conseil de pro : utilisez la logique conditionnelle (règles « si-alors ») dans les outils de flux de travail IA pour créer des flux de travail dynamiques qui s'adaptent automatiquement aux changements dans les données ou les processus.

9. HubSpot (Idéal pour l'automatisation CRM)

via HubSpot

Le HubSpot Operations Hub change la donne pour les entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus commerciaux et à améliorer l'efficacité de leurs flux de travail.

Cette suite va au-delà de la gestion de base des contacts et offre de puissantes fonctionnalités d'automatisation pour optimiser votre pipeline commercial, nourrir vos prospects et conclure plus rapidement des contrats.

Meilleures fonctionnalités de Hubspot

Créez des flux de travail automatisés qui déclenchent des actions en fonction de critères spécifiques. Par exemple, attribuez automatiquement des prospects aux commerciaux ou envoyez des e-mails de suivi

Gardez votre pipeline commercial à jour grâce à la possibilité de glisser-déposer les prospects dans les étapes appropriées. Suivez la progression des transactions, automatisez les mises à jour et obtenez des informations précieuses sur vos performances commerciales

Engagez les prospects grâce à des séquences d'e-mails personnalisés déclenchés par des actions spécifiques. Cultivez les prospects avec un contenu précieux pour rester présent dans leur esprit tout au long du parcours d'achat

Planifiez vos réunions sans effort grâce aux liens intégrés et à la planification par rotation

Obtenez des informations précieuses sur les performances de votre équipe commerciale grâce à des rapports détaillés et des tableaux de bord. Suivez des indicateurs tels que les taux de conversion des transactions et les sources de prospects

Limites de HubSpot

Les forfaits inférieurs ne comprennent pas les fonctionnalités de test A/B, ce qui limite les capacités d'expérimentation

HubSpot ne dispose pas de colonnes ou de trackers spécifiques à l'industrie, ce qui le rend moins adapté aux besoins de niche

Tarifs Hubspot

Free

Operations Hub Starter : 20 $/mois par place

Plateforme client Starter : 20 $/mois par place

Operations Hub Professional : 800 $/mois (comprend une place ; places supplémentaires à partir de 50 $/mois)

Operations Hub Enterprise : 2 000 $/mois (comprend une place ; places supplémentaires à partir de 75 $/mois)

Évaluations et avis sur HubSpot

G2 : 4,5/5 (plus de 460 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 260 avis)

10. Gamma (Idéal pour créer des présentations et des sites Web)

via Gamma

La conception sans effort est plus facile que jamais avec Gamma, un outil de conception alimenté par l'IA qui automatise la création de présentations et de sites Web époustouflants.

En exploitant des algorithmes IA avancés, Gamma analyse votre contenu, génère des dispositions visuellement attrayantes, suggère des éléments de conception et optimise le contenu pour un impact maximal.

Les meilleures fonctionnalités de Gamma

Tirez parti de la puissance de l'IA pour générer automatiquement des dispositions élégantes et professionnelles pour vos présentations et vos sites Web

Importez le contenu de présentations ou de documents existants pour gagner du temps

Captez l'attention de votre public grâce à des éléments interactifs tels que des galeries, des vidéos et des diagrammes

Personnalisez les polices de caractères, les couleurs, les dispositions et les images afin que votre contenu reflète l'identité unique de votre marque

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur des présentations et des sites Web. Partagez des projets, laissez des commentaires et travaillez ensemble sans avoir à échanger des messages instantanés et des e-mails

Limites de Gamma

La gestion d'un grand nombre d'utilisateurs et de projets peut s'avérer complexe, ce qui la rend moins adaptée aux grandes équipes

Les outils d'automatisation de l'IA tels que Gamma peuvent conserver les préjugés culturels issus de leurs données d'entraînement, ce qui peut affecter la neutralité du contenu

Tarification gamma

Free

Plus : 10 $/mois par place

Pro : 20 $/mois par place

Évaluations et avis sur Gamma

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Aucune évaluation disponible

🧠 Fait amusant : l'IA peut désormais automatiser l'ensemble des flux de travail de modification en cours des vidéos en détectant les scènes clés, en appliquant des transitions et même en générant automatiquement des légendes.

11. Pipefy (Idéal pour l'automatisation des processus métier)

via Pipefy

Pipefy est une plateforme leader d'automatisation des processus métier (BPA) conçue pour permettre aux organisations de toutes tailles d'améliorer leurs flux de travail, d'éliminer les goulots d'étranglement et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Contrairement aux solutions BPA traditionnelles et rigides, l'outil d'automatisation des flux de travail basé sur l'IA de Pipefy offre une approche conviviale et sans code qui permet à tout un chacun de créer et de gérer des flux de travail personnalisés en quelques minutes.

Meilleures fonctionnalités de Pipefy

Concevez visuellement des flux de travail avec des phases personnalisables, des tâches automatisées et une logique conditionnelle grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer

Obtenez des informations précieuses sur vos flux de travail grâce à des rapports et des tableaux de bord en temps réel. Suivez la progression, identifiez les goulots d'étranglement et prenez des décisions basées sur les données

Évoluez avec votre entreprise grâce à des forfaits flexibles et des options de personnalisation adaptés à vos besoins spécifiques

Intégrez des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et contrôlez l'accès des utilisateurs pour une sécurité optimale des données

Limites de Pipefy

Tous les champs ne sont pas consultables, ce qui peut compliquer la recherche rapide de cartes ou de données spécifiques

La navigation peut être difficile et les automatisations au sein des pipelines peuvent sembler trop complexes

Tarifs Pipefy

Starter : Gratuit

Business : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Unlimited : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pipefy

G2 : 4,6/5 (plus de 220 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 310 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipefy ?

Je suis impressionné par l'interface intuitive et conviviale de Pipefy. Il a été facile de démarrer et d'utiliser des fonctionnalités complexes sans se sentir dépassé ! Grâce à cet outil efficace, j'ai pu créer rapidement des organigrammes fonctionnels qui représentaient fidèlement mon idée ou mon forfait, une ressource inestimable pour les exposants professionnels comme moi.

Je suis impressionné par l'interface intuitive et conviviale de Pipefy. Il a été facile de se lancer et d'utiliser des fonctionnalités complexes sans se sentir dépassé ! Grâce à cet outil efficace, j'ai pu créer rapidement des organigrammes fonctionnels qui représentaient fidèlement mon idée ou mon forfait, une ressource inestimable pour les exposants professionnels comme moi.

Ne vous contentez pas de personnaliser. Optimisez vos flux de travail avec ClickUp

Lorsque le temps est compté, l'automatisation est plus qu'un simple avantage. Les outils d'automatisation des processus basés sur l'IA ont transformé notre façon de travailler en prenant en charge les tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour que les équipes puissent se concentrer sur les priorités stratégiques qui mènent à la réussite.

Parmi ces outils, la solution d'automatisation polyvalente de ClickUp combine de puissantes fonctionnalités d'IA avec une interface conviviale pour répondre à divers besoins des entreprises.

ClickUp offre une plateforme tout-en-un pour améliorer les flux de travail, renforcer la collaboration entre les équipes et booster la productivité. Avec ClickUp Brain, vous pouvez facilement créer des flux de travail personnalisés, automatiser les tâches répétitives et connecter les tâches, les documents et les informations de l'équipe, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez comment les flux de travail basés sur l'IA peuvent optimiser votre productivité !