Les meilleures alternatives à Beautiful.ai pour des présentations soignées

Qu'est-ce qui fait une bonne présentation ? Des visuels soignés ? Une histoire captivante ?

Beautiful. ai, un créateur de présentations alimenté par l'IA, simplifie la création de diapositives grâce à des outils de glisser-déposer et des dispositions générées par l'IA.

Mais il y a un hic :

L'essai gratuit de 14 jours nécessite une carte de crédit, et les abonnements sont coûteux

Les designs prédéfinis limitent la créativité

La personnalisation est moins poussée que celle offerte par d'autres outils

La bonne nouvelle ? Il existe sur le marché de meilleures alternatives qui offrent plus de flexibilité, des suggestions IA plus intelligentes et une collaboration fluide.

Ce guide présente les meilleurs outils de présentation basés sur l'IA pour vous aider à concevoir, personnaliser et présenter comme un pro. C'est parti ! 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Beautiful.ai : ClickUp (Idéal pour créer des présentations et des flux de travail collaboratifs) ✅ (Idéal pour créer des présentations et des flux de travail collaboratifs) ✅

Prezi (Idéal pour créer des présentations interactives pour les entreprises) ✅

Decktopus (Idéal pour créer facilement des présentations pour les réunions d'équipe) ✅

Visme (Idéal pour maintenir la cohérence de votre marque dans vos présentations) ✅

Pitch (Idéal pour les présentations et la collaboration en équipe) ✅

Microsoft PowerPoint (Idéal pour créer des présentations classiques pour les présentations commerciales) ✅

Wonderslide : (Idéal pour créer des présentations d'entreprise avec des designs personnalisés) ✅

Slides (Idéal pour créer des présentations interactives destinées aux développeurs) ✅

Keynote (Idéal pour concevoir des rapports ou des propositions professionnels élégants) ✅

Canva (Idéal pour créer rapidement du contenu visuel) ✅

Slidebean (Idéal pour créer des présentations de pitchs pour les startups) ✅

Mentimeter (Idéal pour présenter et interagir avec des sondages interactifs en direct) ✅

Xtensio (Idéal pour créer des documents et des présentations professionnels) ✅

Que rechercher dans les alternatives à Beautiful.ai ?

Pour choisir les meilleurs outils de présentation IA alternatifs à Beautiful.ai, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui simplifient le processus de conception et rendent vos présentations interactives.

Voici quelques fonctionnalités essentielles à privilégier :

Outils de conception basés sur l'IA : choisissez un logiciel de présentation doté d'un assistant IA pour rationaliser le processus de conception, obtenir des suggestions de disposition et des idées de contenu intelligentes, et gagner du temps lors de la création de présentations épurées 👾

Interface glisser-déposer : optez pour une plateforme intuitive qui vous permet de créer des présentations sans effort en glissant-déposant des éléments à leur emplacement, même sur une toile vierge 🕹️

Fonctionnalités de collaboration en temps réel : optez pour un outil qui prend en charge la collaboration en temps réel, permettant aux équipes de réfléchir ensemble, de modifier des diapositives et de travailler ensemble en toute transparence 🤝🏻

Bibliothèque de modèles : découvrez une vaste bibliothèque de modèles conçus par des professionnels pour vous aider à créer rapidement de superbes présentations tout en conservant la cohérence de votre marque 📚

Éléments interactifs : privilégiez : privilégiez les outils de présentation qui vous permettent d'ajouter des fonctionnalités interactives telles que des animations, des transitions et des éléments cliquables afin de rendre vos présentations attrayantes et dynamiques 🤹

Fonctionnalité Tableau blanc : envisagez des outils avec des tableaux blancs intégrés qui permettent de visualiser les idées, de mapper le contenu et : envisagez des outils avec des tableaux blancs intégrés qui permettent de visualiser les idées, de mapper le contenu et d'améliorer les sessions de brainstorming

Options d'exportation et de partage : recherchez des outils offrant des options d'exportation flexibles (comme PDF, PowerPoint ou Google Slides) et un partage facile afin que votre présentation soit accessible partout 📂

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits Google Slides pour des présentations percutantes

Les meilleures alternatives à Beautiful.ai à découvrir

Découvrez les meilleures alternatives à Beautiful.ai pour créer des présentations, qui offrent la commodité de la fonctionnalité glisser-déposer, vous aident à créer des visuels époustouflants et à mettre en valeur votre marque.

1. ClickUp (idéal pour créer des présentations et des flux de travail collaboratifs)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération. Elle s'adapte à divers secteurs et exigences, de la gestion de petites tâches personnelles à la supervision d'opérations commerciales complexes.

Que vous dirigiez une équipe, gériez des projets ou élaboriez des présentations attrayantes, ClickUp rationalise les flux de travail, améliore l'efficacité et vous aide à rester organisé. 🦾

Essayez gratuitement les tableaux blancs ClickUp Créez des présentations dynamiques en ajoutant des images, des dessins et des organigrammes avec ClickUp Tableaux blancs

Avec les tableaux blancs ClickUp, ajoutez des images, des dessins, des organigrammes et d'autres éléments visuels à vos présentations pour les rendre visuellement attrayantes et captivantes. C'est un excellent environnement de travail pour faire du brainstorming ou créer des présentations qui captiveront votre public. ✏️

Par exemple, vous pouvez esquisser une stratégie commerciale interactive, intégrer des visuels pour raconter une histoire et la partager en toute simplicité avec vos collègues.

Vous pouvez également concevoir une carte du parcours client ou une feuille de route produit, puis la partager avec votre équipe pour obtenir un retour instantané. Sa fonctionnalité glisser-déposer le rend intuitif, garantissant que vos idées s'affichent de manière fluide sur le tableau. Vous pouvez même générer des images avec l'IA sur votre tableau blanc. 🧩

Essayez ClickUp Brain gratuitement Générez des plans et du contenu pour vos présentations, vos argumentaires commerciaux et bien plus encore grâce à ClickUp Brain

Besoin d'aide pour créer le contenu de ces présentations ? ClickUp Brain intervient en tant qu'assistant créatif IA. Il génère des plans de présentation, conçoit des diapositives et fournit même du contenu sur mesure pour les présentations commerciales.

Par exemple, si vous préparez un pitch, ClickUp Brain peut rédiger une introduction convaincante, suggérer des idées visuelles et recommander des données pertinentes pour étayer votre message. Combiné à Tableau blanc, cela vous permet de concevoir une présentation percutante, prête à être partagée. 🤖

Télécharger ce modèle Organisez facilement chaque partie de votre présentation avec le modèle de présentation ClickUp

ClickUp propose également des milliers de modèles pour rationaliser vos flux de travail. Par exemple, le modèle de présentation ClickUp vous permet d'organiser et de concevoir des présentations professionnelles sans effort. Ce modèle personnalisable vous aide à structurer vos idées, à suivre la progression et à collaborer avec votre équipe en temps réel. 🌟

Voici ce que vous allez adorer :

Construisez une structure de présentation claire dès le début

Utilisez les mécanismes de feedback pour obtenir des avis avant la présentation finale

Suivez toutes les tâches liées à la présentation dans un espace centralisé

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues de l'outil peuvent présenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs qui ne sont pas férus de technologie

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

💡 Conseil de pro : apprenez à terminer efficacement une présentation en essayant ces stratégies : Adaptez votre conclusion à ce qui résonne auprès de votre public 👥

Résumez les points principaux et renforcez votre message clé 🔑

Terminez en renvoyant à votre idée d'introduction pour une conclusion cohérente 🔄

Encouragez les questions, les discussions ou les commentaires pour alimenter la conversation 🤝

Rationalisez votre flux de travail de présentation et impressionnez vos interlocuteurs grâce à des visuels soignés et une collaboration fluide en tirant parti de ClickUp 📊

2. Prezi (Idéal pour créer des présentations professionnelles interactives)

via Prezi

Prezi est une alternative convaincante à Beautiful.ai pour les particuliers et les équipes à la recherche d'outils de présentation dynamiques et attrayants. Contrairement aux outils de présentation traditionnels basés sur des diapositives, Prezi offre un style de présentation non linéaire, vous permettant de construire à partir d'un seul grand canevas. Cela vous permettra de zoomer et dézoomer pour mettre en valeur différents points lorsque vous souhaitez créer des présentations soignées.

Cet outil offre également des fonctionnalités de modification avancées, des modèles de présentation professionnels, l'intégration multimédia et des outils d'IA pour vous aider à organiser et animer votre contenu. Ses fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de concevoir des propositions commerciales en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Prezi

Créez des designs animés pour rendre vos présentations interactives et captivantes

Intégrez des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Slack

Utilisez l'assistance IA pour obtenir des suggestions automatisées de disposition et d'animation

Limitations de Prezi

Trop complexe pour les utilisateurs peu familiarisés avec la conception de présentations non linéaires

Les outils d'IA sont encore basiques par rapport à d'autres logiciels de présentation

Tarifs Prezi

Prezi propose trois formules tarifaires destinées aux particuliers, aux étudiants, aux enseignants et aux équipes :

Pour les particuliers

Standard : 5 $/mois

Plus : 19 $/mois

Premium : 29 $/mois

Pour les étudiants et les enseignants

EDU Plus : 4 $/mois

EDU Pro : 8 $/mois

EDU Teams : 19 $/mois par utilisateur

Pour les équipes

Plus : 19 $/mois

Premium : 29 $/mois

Teams : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Prezi

G2 : 4,2/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de présentations commerciales pour créer des argumentaires convaincants

3. Decktopus (idéal pour créer facilement des présentations pour les réunions d'équipe)

via Decktopus

Si vous recherchez un moyen simple et intuitif de créer des présentations accrocheuses sans passer des heures sur la conception, pensez à Decktopus. Il comprend des modèles personnalisables, un bot de conception de présentations et des fonctionnalités avancées telles que des analyses pour vous aider à créer de magnifiques diaporamas.

Ce créateur de présentations IA propose également des thèmes prédéfinis pour gagner du temps. Il est particulièrement utile pour les présentations commerciales, les contenus éducatifs ou les réunions d'équipe internes, et s'intègre à des outils tels que Google Sheets pour des présentations basées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Decktopus

Accédez à une bibliothèque de modèles professionnels pour démarrer rapidement votre présentation

Utilisez la collaboration en temps réel pour créer des présentations avec vos collègues

Ajoutez des photos, des icônes et des diagrammes pour améliorer le rendu visuel

Limitations de Decktopus

Ses fonctionnalités de personnalisation et de modification en cours sont limitées

Le logiciel de présentation ne permet pas l'exportation au format PDF ni l'analyse des présentations dans son forfait Free

Tarifs Decktopus

Gratuit pour toujours

Accès annuel Pro : 24,99 $/mois

Accès annuel Business : 49,99 $/mois

Évaluations et avis sur Decktopus

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

🔎 Le saviez-vous ? En 1982, VCN ExecuVision, le premier logiciel permettant d'afficher une présentation sur l'écran d'un ordinateur personnel, a été lancé et permettait aux utilisateurs de choisir dans une bibliothèque d'images pour accompagner le texte de leur présentation.

4. Visme (idéal pour maintenir la cohérence de la marque dans les présentations)

via Visme

Avec Visme, vous pouvez accéder à un logiciel de présentation qui vous permet de créer des présentations personnalisées à l'aide de fonctionnalités de modification avancées. Alors que Beautiful.ai se concentre sur l'automatisation de la conception pour rationaliser la création de présentations, Visme offre aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les éléments de conception, permettant ainsi la création de présentations hautement personnalisées et uniques.

Les modèles de présentation conçus par des professionnels et les outils basés sur l'IA de Visme optimisent le processus de présentation. En plus de créer des présentations visuellement attrayantes, Visme prend en charge la création de divers types de contenu visuel, notamment des infographies, des rapports et des graphiques pour les réseaux sociaux, ce qui en fait un outil complet pour répondre à divers besoins en matière de conception.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Incluez des animations, des visualisations de données et des fonctionnalités interactives pour renforcer l'engagement

Intégrez des photos d'archives, des animations et des icônes pour créer des visuels percutants

Collaborez en temps réel avec vos équipes et partagez vos présentations en toute simplicité

Limitations de Visme

Le forfait Free offre un stockage minimal (500 Mo) et aucun téléchargement

Les fonctionnalités avancées, telles que le kit de marque, nécessitent un abonnement Pro

Tarifs Visme

Gratuit pour toujours

Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

💡 Conseil de pro : pour créer une présentation client gagnante, suivez ces étapes pour impressionner et conclure l'affaire : Faites des recherches et planifiez votre argumentaire pour comprendre les besoins de vos clients 🕵🏼‍♂️

Créez un entonnoir marketing à partir de votre présentation pour guider le parcours client 📈

Utilisez un contenu visuellement attrayant pour raconter votre histoire de manière efficace 🎨

Encouragez les discussions bidirectionnelles pour une meilleure connexion et une meilleure compréhension 💬

Définissez clairement les prochaines étapes pour terminer votre présentation en toute confiance 📌

5. Pitch (idéal pour les présentations en équipe et la collaboration)

via Pitch

Une autre alternative solide à Beautiful.ai est Pitch, un outil de présentation qui allie simplicité et design pour produire des résultats rapides et visuellement époustouflants. Grâce à son interface intuitive, Pitch permet aux utilisateurs de créer des présentations élégantes, efficaces et conformes à l'image de leur marque.

Les fonctionnalités collaboratives de l'outil le rendent idéal pour travailler avec des équipes en temps réel, optimisant ainsi le processus de modification et de partage des présentations. Que vous présentiez une idée, mettiez en avant des données ou vous aligniez avec votre équipe, Pitch vous permet de créer sans effort des diapositives attrayantes.

Principales fonctionnalités

Créez des diapositives à l'aide de plus de 100 modèles prêts à l'emploi adaptés à divers cas d'utilisation

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour accélérer les modifications et les commentaires

Obtenez des présentations cohérentes grâce à une boîte à outils de marque partagée

Limites de présentation

Moins d'options de formes et moins de variété dans les designs de diagrammes que les autres outils de la liste

Ne prend pas en charge l'intégration de contenu tiers

Prix de lancement

Gratuit pour toujours

Pro : 25 $/mois

Business : 100 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pitch

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

6. Microsoft PowerPoint (idéal pour créer des présentations classiques pour les présentations commerciales)

via Microsoft PowerPoint

Qui n'a jamais entendu parler de Microsoft PowerPoint?

PowerPoint est l'un des outils de présentation les plus reconnus et les plus utilisés, ce qui en fait une alternative fiable à Beautiful. ai. Réputé pour ses fonctionnalités étendues et sa polyvalence, PowerPoint permet aux utilisateurs de créer des présentations avec un contrôle total sur la conception. De plus, contrairement à de nombreux outils Web, il prend en charge la modification hors ligne, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs disposant d'un accès limité à Internet.

Concevez du contenu visuellement attrayant pour des présentations commerciales, des cours ou des projets créatifs. Grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des animations, des transitions et la collaboration en temps réel, PowerPoint vous aide à communiquer efficacement vos idées et à laisser une impression durable. Que vous présentiez des données à l'aide de diagrammes ou que vous intégriez des vidéos pour raconter une histoire, PowerPoint s'adapte à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft PowerPoint

Concevez avec Microsoft Copilot, alimenté par l'IA, pour générer des dispositions et des visuels basés sur votre contenu

Intégrez des améliorations grâce à l'outil Presenter Coach

Modifiez facilement vos présentations hors ligne, contrairement à de nombreux logiciels de présentation en ligne

Limitations de Microsoft PowerPoint

Les utilisateurs doivent enregistrer manuellement leur travail régulièrement afin de ne pas perdre leur progression

La modification collaborative est limitée par rapport à d'autres outils

Tarifs Microsoft PowerPoint

Gratuit pour toujours

Forfaits payants inclus dans le pack Microsoft 365

Évaluations et avis sur Microsoft PowerPoint

G2 : 4,7/5 (plus de 20 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de business case dans PowerPoint, Slides et ClickUp

7. Wonderslide (idéal pour créer des présentations d'entreprise avec des designs personnalisés)

via Wonderslide

Pour créer des présentations professionnelles de manière élégante et efficace, Wonderslide offre une plateforme de conception conviviale et polyvalente. En permettant aux utilisateurs de télécharger une ébauche de base, le réseau neuronal de Wonderslide la transforme rapidement en une présentation soignée, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts généralement nécessaires à la conception.

Il simplifie encore davantage la création de nouvelles présentations en fournissant des modèles personnalisables, une vaste bibliothèque d'images et des options de conception personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Wonderslide

Accédez à une vaste bibliothèque d'images pour trouver divers visuels et icônes qui enrichiront vos diapositives

Téléchargez des images personnalisées pour sélectionner automatiquement les polices de caractères et les couleurs appropriées, conformément aux directives de votre marque

Exportez vos présentations sous forme de fichiers .pptx entièrement modifiables et compatibles avec PowerPoint et Google Slides

Limitations de Wonderslide

Les personnalisations très spécifiques peuvent nécessiter des ajustements manuels après l'exportation

Le forfait de base limite le téléchargement à trois diapositives par semaine

Tarifs Wonderslide

Paiement à l'utilisation : 25 $ en paiement unique

Forfait Pro : 9,99 $/mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wonderslide

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. Slides (idéal pour créer des présentations interactives destinées aux développeurs)

via Slides

Slides est un outil de présentation qui combine des fonctionnalités conviviales avec des options de personnalisation avancées. Fonctionnant entièrement dans le cloud, il permet aux utilisateurs de créer, modifier et présenter leurs documents depuis n'importe quel appareil sans avoir à télécharger ou installer quoi que ce soit. Une interface conviviale et une variété de modèles personnalisables complètent cette accessibilité.

L'une des fonctionnalités remarquables de Slides est son format open source, qui permet aux utilisateurs d'accéder au code source complet de leurs présentations.

Les meilleures fonctionnalités de Slides

Intégrez du contenu interactif pour rendre vos diapositives plus attrayantes à l'aide d'iFrames ou d'intégrations en direct

Personnalisez vos présentations avec HTML/CSS pour un rendu professionnel et sur mesure

Utilisez les notes du présentateur et la télécommande pour réaliser des présentations en direct sans accroc

Limitations des diapositives

Une connaissance du HTML/CSS est requise pour les utilisateurs souhaitant effectuer des personnalisations avancées

Pas de bibliothèque d'animations intégrée au-delà du CSS personnalisé

Tarifs Slides

Light : 7 $/mois

Pro : 14 $/mois

Équipe : 28 $/mois pour deux utilisateurs

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slides

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

9. Keynote (idéal pour concevoir des rapports ou des propositions professionnels élégants)

via Keynote

Keynote, le logiciel de présentation signature d'Apple, est un outil puissant pour créer des présentations visuellement époustouflantes, ce qui en fait une excellente alternative gratuite à Beautiful. ai.

Réputé pour son design élégant et intuitif, Keynote propose des modèles, des animations et des transitions conçus par des professionnels qui améliorent la qualité de toutes vos présentations. Son interface glisser-déposer garantit une utilisation facile, tant pour les débutants que pour les professionnels chevronnés. Créez et modifiez des présentations sur Mac, iPad ou iPhone, toutes les modifications étant automatiquement synchronisées via iCloud.

Meilleures fonctionnalités de Keynote

Bénéficiez d'animations et de transitions de qualité cinématographique, telles que Magic Move, pour créer des visuels captivants

Utilisez des outils pour enregistrer des présentations avec des voix off

Modifiez vos présentations sur tous vos appareils sans perdre votre progression

Limites de Keynote

Il n'est disponible que pour les utilisateurs Apple et n'offre pas beaucoup d'options d'exportation

Les fichiers exportés perdent souvent des éléments graphiques ou des animations

Tarifs Keynote

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Keynote

G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

📌 Bonus : Vous cherchez un moyen d'améliorer la communication au sein de votre équipe ? Découvrez ces 15 modèles gratuits de plans de communication de projet pour Excel, Word et ClickUp afin de rationaliser les flux de travail de vos projets et de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde ! 📣

10. Canva (idéal pour créer rapidement du contenu visuel)

via Canva

Connu pour son interface glisser-déposer, Canva est un outil de création de contenu alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de concevoir des présentations visuellement captivantes avec un minimum d'efforts. Il offre un large intervalle de modèles, polices de caractères, images et animations personnalisables, répondant aux besoins personnels et professionnels.

Utilisez l'environnement de conception collaborative de Canva dès la première ébauche. Travaillez ensemble en temps réel pour créer, modifier et réviser des présentations, en rationalisant le flux de travail pour les petits projets comme pour les grandes campagnes. De plus, l'intégration de Canva avec des outils tels que Slack et Google Drive améliore l'accessibilité et la convivialité.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Accédez à des modèles prédéfinis adaptés à divers besoins pour démarrer rapidement vos projets

Créez de superbes animations pour vos diaporamas ou vos réseaux sociaux avec Magic Animate

Personnalisez sans effort les polices de caractères et les combinaisons de couleurs suggérées par l'outil d'IA afin qu'elles correspondent à votre image de marque

Limites de Canva

Certaines fonctionnalités, telles que les animations avancées et les kits de marque, nécessitent un abonnement Pro

Stockage limité (5 Go) dans la version gratuite pour les ressources téléchargées

Tarifs Canva

Gratuit pour toujours

Canva Pro : 6 € / mois par personne

Canva Teams : 9 € / mois par personne

Canva Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

11. Slidebean (idéal pour créer des présentations de pitchs pour les startups)

via Slidebean

Slidebean est parfait pour les startups, les entrepreneurs, les enseignants et les professionnels qui souhaitent créer des présentations, des rapports ou des supports pédagogiques visuellement attrayants sans passer des heures à les concevoir. Il permet aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu et organise les éléments visuels de manière fluide.

Slidebean se distingue par sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables, notamment des présentations de pitch d'entreprises à succès telles qu'Airbnb et Uber. Ces modèles fournissent aux utilisateurs des cadres éprouvés sur lesquels s'appuyer.

Les meilleures fonctionnalités de Slidebean

Suivez les analyses et les informations sur la manière dont les spectateurs interagissent avec les présentations

Transformez des données brutes en diagrammes grâce à l'IA pour présenter les informations de manière claire et visuelle

Automatisez les thèmes de marque pour des présentations cohérentes et professionnelles

Limites de Slidebean

Il n'offre aucun forfait gratuit et son abonnement est coûteux

Slidebean dispose d'une petite bibliothèque graphique par rapport à ses concurrents

Tarifs Slidebean

Starter : 8 $/mois

Accelerate : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Slidebean

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

➡️ En savoir plus : Qu'est-ce qu'un intervenant dans un projet et comment le gérer?

12. Mentimeter (idéal pour présenter et interagir avec des sondages interactifs en direct)

via Mentimeter

Avec Mentimeter, transformez vos présentations en expériences interactives grâce à des sondages en temps réel, des quiz, des nuages de mots et des sessions de questions-réponses.

Contrairement à Beautiful.ai, qui se concentre sur l'automatisation de la conception de diapositives, Mentimeter met l'accent sur l'interactivité. Il convient donc aux enseignants, aux organisateurs d'évènements et aux professionnels qui souhaitent stimuler la participation active lors de leurs présentations.

Meilleures fonctionnalités de Mentimeter

Réalisez des sondages en direct pendant vos présentations pour recueillir les commentaires de votre public en temps réel

Visualisez instantanément les contributions de votre public grâce à des nuages de mots dynamiques

Concevez des quiz pour rendre vos présentations attrayantes et pédagogiques

Limites de Mentimeter

Son compte gratuit est limité à deux questions et cinq quiz par présentation

Moins d'options de personnalisation de la conception par rapport à Beautiful. ai et autres

Tarifs Mentimeter

Gratuit pour toujours

Basique : 17,99 $/mois par utilisateur

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Mentimeter

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

13. Xtensio (idéal pour créer des documents et des présentations professionnels)

via Xtensio

Xtensio est une plateforme web qui permet aux équipes de créer, gérer et partager des documents interactifs, des présentations et des pages web, ce qui en fait une alternative polyvalente à Beautiful.ai. Elle est idéale pour les startups, les spécialistes du marketing, les designers et les petites équipes à la recherche d'un moyen simple de créer efficacement des supports professionnels.

La plateforme offre une collaboration en temps réel sous un tableau de bord privé et personnalisé, ce qui la rend idéale pour les équipes qui souhaitent co-créer, modifier et partager des documents sous forme de liens réactifs ou de fichiers PDF.

Les meilleures fonctionnalités de Xtensio

Combinez visuels et données avec des diagrammes, des vidéos et des formulaires pour une communication interactive

Bénéficiez de diverses options de partage, notamment des liens Web en direct, des présentations numériques sous forme de diaporama et des fichiers PDF/PNG exportables

Assurez la cohérence de votre marque en personnalisant les polices de caractères, les couleurs et les dispositions dans tous vos documents

Limitations de Xtensio

Son tableau de bord analytique n'est pas aussi précis que celui d'autres outils dédiés

Le forfait Free ne comprend que 100 Mo de stockage d'images

Tarifs Xtensio

Gratuit pour toujours

Solo Lite : 12 $/mois par utilisateur

Plus : 25 $/mois pour deux utilisateurs

Business : 99,99 $/mois pour cinq utilisateurs

Évaluations et avis sur Xtensio

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

➡️ En savoir plus : Assurer la cohérence des opérations : le guide ultime pour la standardisation des processus

Optimisez sans effort votre processus de création de présentations avec ClickUp !

Créer une présentation convaincante est essentiel lorsque vous vous adressez à votre équipe ou à vos parties prenantes. Bien que Beautiful.ai offre une grande simplicité, il manque de fonctionnalités avancées telles que la cohérence de l'image de marque, la collaboration fluide et les exportations flexibles.

Pour une solution plus puissante, ClickUp va au-delà de la conception de base. Faites un brainstorming avec des tableaux blancs, générez du contenu en quelques secondes avec l'IA et collaborez en temps réel pour obtenir des commentaires et des révisions. De plus, gérez l'ensemble de votre flux de travail grâce à l'automatisation et au suivi avancé. 🏆Prêt à améliorer vos présentations et vos projets ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !