Les meilleures alternatives à Beautiful.ia pour des présentations soignées

Qu'est-ce qui fait une bonne présentation ? Des visuels soignés ? Une histoire captivante ? Beautiful.ai, un créateur de présentations basé sur l'IA, simplifie la création de diapositives grâce à des outils de glisser-déposer et des dispositions générées par l'IA. Mais il y a un hic : L'essai gratuit de 14 jours nécessite une carte de crédit, et les abonnements sont chers Les designs prédéfinis limitent la créativité * La personnalisation est insuffisante par rapport à d'autres outils

La bonne nouvelle ? Il existe de meilleures alternatives sur le marché qui offrent plus de flexibilité, des suggestions d'IA plus intelligentes et une collaboration fluide. Ce guide présente les meilleurs outils de présentation basés sur l'IA pour vous aider à concevoir, personnaliser et présenter comme un pro. C'est parti ! 🚀

##Voici un bref aperçu des meilleures alternatives à Beautiful.ai : * *Wonderslide : (Idéal pour créer des présentations d'entreprise avec des designs de marque) ✅ *Slides (Idéal pour créer des présentations interactives pour les développeurs) ✅ *Keynote (Idéal pour concevoir des rapports ou des propositions d'entreprise élégants) ✅ *Canva (Idéal pour créer rapidement du contenu visuel) ✅ *Slidebean (Idéal pour créer des présentations de lancement de start-up) ✅ alternatives à Beautiful.ai qui offrent la commodité de la fonctionnalité glisser-déposer, vous aident à créer des visuels époustouflants et à maintenir votre marque au top. ###undefined estqui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche de nouvelle génération par IA. Elle s'adapte à divers secteurs et exigences, de la gestion de petites tâches personnelles à la supervision d'opérations commerciales complexes. Que vous dirigiez une équipe, gériez des projets ou élaboriez des présentations attrayantes, ClickUp rationalise les flux de travail, augmente l'efficacité et vous aide à rester organisé. 🦾

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss26-2.png ClickUp Whiteboards Beautiful AI Alternatives https://clickup.com/features/whiteboards Essayez ClickUp Whiteboards gratuitement /%cta/ With vous permet d'organiser et de concevoir des présentations professionnelles sans effort. Ce modèle personnalisable vous aide à structurer vos idées, à suivre la progression et à collaborer avec votre équipe en temps réel. 🌟 Voici ce que vous allez adorer : Construire une structure de présentation claire dès le début Utiliser les mécanismes de feedback pour obtenir des opinions avant la présentation finale * Suivre chaque tâche liée à la présentation dans un espace centralisé

est une alternative convaincante à L'outil offre également des fonctionnalités avancées de modification en cours, des modèles de présentation professionnels, l'intégration multimédia et des outils d'IA pour vous aider à organiser et à animer le contenu. Ses fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de concevoir des propositions d'entreprise en temps réel. #### Les meilleures fonctionnalités de Prezi Créez des designs basés sur le mouvement pour rendre les présentations interactives et attrayantes Intégration avec des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Slack Utilisez l'assistance de l'IA pour des suggestions automatisées de mise en page et d'animation #### *Limitations de Prezi

3. Decktopus (Idéal pour créer des présentations simples pour les réunions d'équipe) via _ /%href/. Il comprend des modèles personnalisables, un robot de conception de présentations et des fonctionnalités avancées telles que des analyses pour vous aider à créer de superbes diapositives. Ce créateur de présentations basé sur l'IA propose également des thèmes préconçus pour gagner du temps. Il est particulièrement utile pour les présentations d'entreprise, le contenu éducatif ou les réunions d'équipe internes, et s'intègre à des outils tels que Google Sheets pour les présentations basées sur des données. #### Les meilleures fonctionnalités de Decktopus

offre une plateforme de conception conviviale et polyvalente. En permettant aux utilisateurs de télécharger une ébauche de base, le réseau neuronal de Wonderslide la transforme rapidement en une présentation soignée, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts généralement nécessaires à la conception. Il simplifie encore la création de nouvelles présentations en fournissant des modèles personnalisables, une vaste bibliothèque d'images et des options de conception de marque. #### Les meilleures fonctionnalités de Wonderslide

Accédez à une vaste bibliothèque d'images pour divers visuels et icônes afin d'améliorer vos diapositives Téléchargez des images personnalisées pour sélectionner automatiquement les polices de caractères et les couleurs appropriées afin de respecter les directives de la marque Exportez des présentations sous forme de fichiers .pptx entièrement modifiables et compatibles avec PowerPoint et Google Slides #### Limites de Wonderslide Les personnalisations de conception très spécifiques peuvent nécessiter des ajustements manuels après l'exportation * Le forfait de base permet de télécharger trois diapositives par semaine



Tarification de Wonderslide *Pay-as-you-go : 25 $ en paiement unique *Forfait Pro : 9,99 $/mois *Forfait Enterprise : tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Wonderslide *G2 : N/A *Capterra : N/A

8. Slides (Idéal pour créer des présentations interactives pour les développeurs) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss36-4.png Beautiful AI Alternatives : Slides /%img/ via [](/href/ https://slides.com/Slides/%href/estunoutildeprésentationquicombinedesfonctionnalitésconvivialesavecdesoptionsdepersonnalisationavancées.Fonctionnantentièrementdanslecloud,ilpermetauxutilisateursdecréer,modifieretprésenterdepuisn'importequelappareilsanstéléchargementniinstallation.Uneinterfaceconvivialeetunevariétédemodèlespersonnalisablescomplètentcetteaccessibilité .)

, vous transformez vos présentations en expériences interactives grâce à des sondages, des quiz, des nuages de mots et des sessions de questions-réponses en temps réel. Contrairement à Beautiful.ai, qui se concentre sur l'automatisation de la conception de diapositives, Mentimeter met l'accent sur l'interactivité. Il convient donc aux enseignants, aux organisateurs d'évènements et aux professionnels d'entreprise qui souhaitent stimuler la participation active lors des présentations. #### Les meilleures fonctionnalités de Mentimeter * Organisez des sondages en direct pendant les présentations pour recueillir les commentaires du public en temps réel

Visualisez instantanément les commentaires du public grâce à des nuages de mots dynamiques Concevez des quiz pour rendre les présentations attrayantes et éducatives #### *Limitations de Mentimeter Son compte gratuit est limité à deux questions et cinq quiz par présentation Moins d'options de personnalisation de la conception par rapport à Beautiful.ai et autres #### *Tarification de Mentimeter Free Forever Basic : 17,99 $/mois par utilisateur

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur *Forfait Enterprise : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Mentimeter G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis) ### 13. Xtensio (Idéal pour créer des documents et des présentations d'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss41-3-1400x628.png Xtensio /%img/ via [](Xtensio/%href/_/href/ https://xtensio.com/Xtensio/%href/estuneplateformewebquipermetauxéquipesdecréer,géreretpartagerdesdocumentsinteractifs,desprésentationsetdespagesweb,cequienfaitunealternativepolyvalenteà/href/http://beautiful.aiBeautiful.ai/%href/ ) . Il est idéal pour les start-ups, les spécialistes du marketing, les concepteurs et les petites équipes qui recherchent un moyen simple de créer efficacement des documents professionnels. La plateforme offre une collaboration en temps réel sous un tableau de bord privé et personnalisé, ce qui la rend idéale pour les équipes qui souhaitent co-créer, modifier et partager des documents sous forme de liens réactifs ou de PDF. #### Les meilleures fonctionnalités d'Xtensio * Combinez des visuels et des données avec des diagrammes, des vidéos et des formulaires pour une communication interactive

Diverses options de partage, y compris des liens web en direct, des présentations numériques de diapositives et des PDF/PNG exportables Cohérence de la marque grâce à des polices de caractères, des couleurs et des dispositions personnalisées dans tous les documents #### *Limites d'Xtensio Son tableau de bord analytique n'est pas aussi précis que celui d'autres outils dédiés Le forfait gratuit ne comprend que 100 Mo de stockage d'images #### *Tarifs d'Xtensio Free Forever

Solo Lite : 12 $/mois par utilisateur *Plus : 25 $/mois pour deux utilisateurs *Business : 99,99 $/mois pour cinq utilisateurs #### Évaluations et avis sur Xtensio G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

