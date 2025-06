Comment utiliser Gemini dans Google Meet pour une collaboration fluide

Vous participez à une réunion virtuelle et essayez de vous concentrer sur la discussion, mais vous êtes occupé à prendre des notes, à assurer le suivi des éléments d'action et à vous assurer de ne pas manquer une décision clé. À la fin de l'appel, vous vous retrouvez avec un document encombré de phrases à moitié écrites et le sentiment désagréable d'avoir manqué quelque chose.

Gemini offre une transcription en temps réel et des résumés automatiques pour prendre soin de ces détails.

Dans cet article, nous allons découvrir comment utiliser Gemini dans Google Meet pour organiser des réunions plus efficaces et sans distraction. 🤝

En bonus, nous vous présenterons ClickUp AI Notetaker, une solution basée sur l'IA qui transforme automatiquement vos réunions en résumés, en informations et en éléments d'action.

🧠 Anecdote : Gemini a été lancé pour la première fois en 2023, puis déployé par étapes par Google, qui a amélioré ses capacités et ajouté de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, telles qu'une meilleure compréhension du langage naturel et une génération d'images améliorée.

Comment utiliser Gemini dans Google Meet

Gemini, l'assistant alimenté par l'IA de Google intégré à Google Meet, améliore la productivité de vos réunions. Il capture des notes détaillées, fournit des transcriptions en temps réel et résume les réunions pour simplifier votre flux de travail.

Découvrons les étapes à suivre pour utiliser Gemini dans la plateforme de réunion virtuelle d'. ⚒️

Étape n° 1 : vérifiez l'accès à Google Workspace

Avant de commencer, assurez-vous que votre compte Google peut accéder à Gemini via Google Workspace Labs. Cette fonctionnalité est généralement incluse dans certains forfaits spécifiques tels que Gemini Enterprise ou Gemini Business.

Sans accès, vous ne pourrez pas débloquer les outils de productivité de Gemini.

Vérifiez si vous avez accès à Gemini

💡 Conseil de pro : lorsque vous planifiez une réunion, ajoutez un lien Google Meet et activez les fonctionnalités Gemini à l'avance. Ainsi, la prise de notes et la transcription automatiques seront prêtes dès le début.

Étape n° 2 : démarrez ou rejoignez une session Google Meet

Ouvrez l'application Google Meet ou rendez-vous sur meet. google. com dans votre navigateur. À l'aide d'un lien ou d'un code de réunion, vous pouvez démarrer une nouvelle réunion ou rejoindre une session en cours.

Une fois dans l'outil de réunion en ligne, vous pouvez activer les fonctionnalités de Gemini.

Démarrer ou rejoindre une réunion

💡 Conseil de pro : si certains participants à la réunion ont des webcams de mauvaise qualité, cela peut nuire au professionnalisme général de l'appel. Encouragez les participants à utiliser des environnements bien éclairés pour améliorer la qualité vidéo et tirez parti des fonctionnalités de Google Meet telles que le flou d'arrière-plan. Vous pouvez également générer des images d'arrière-plan qui correspondent à votre marque ou au thème de la réunion, pour un rendu plus soigné et cohérent !

Étape n° 3 : activez la prise de notes automatique

Ouvrez le menu Activités , généralement situé dans le coin inférieur droit de l'interface de la réunion. Sélectionnez Notes de réunion pour accéder aux paramètres de prise de notes et de transcription IA de Gemini.

Accédez au menu Activités et activez les fonctionnalités de prise de notes de Gemini

Dans les paramètres Notes de réunion , activez/désactivez Prendre des notes pour moi. Gemini capturera automatiquement les notes de réunion, y compris les points clés, les éléments d'action et les décisions au fur et à mesure de la discussion. Cela est particulièrement utile pour rester concentré pendant les discussions sans avoir à se soucier de prendre des notes manuellement.

via CloudShed Activez la prise de notes avec Gemini

Si vous avez besoin d'un compte rendu mot à mot de la réunion, activez la fonctionnalité de transcription. Gemini capturera chaque mot prononcé en temps réel, ce qui est idéal pour les discussions techniques ou lorsque vous souhaitez disposer d'un compte rendu précis de la réunion.

🧠 Anecdote : Lors de son lancement, Google Meet était uniquement disponible pour les utilisateurs d'entreprise et nécessitait une invitation pour y accéder. Ce n'est qu'en 2020, pendant la pandémie, que Google a rendu Meet gratuit pour tous.

📖 À lire également : Conseils pour améliorer la productivité dans Google Workspace

Étape n° 4 : consultez le résumé de fin de réunion

À la fin de la réunion, Gemini compile automatiquement un résumé mettant en évidence les principaux points abordés, les décisions prises et les tâches assignées. Consultez immédiatement le résumé pour vous assurer qu'il reprend bien tout et ajoutez des informations supplémentaires si nécessaire.

Vous pouvez également vérifier de temps en temps que les idées clés sont bien consignées. S'il manque quelque chose, vous pouvez orienter la discussion pour clarifier les points.

Consultez le résumé généré automatiquement

💡 Conseil de pro : si vous rejoignez une réunion en retard, utilisez la fonctionnalité résumé jusqu'à présent de Google Gemini pour rattraper rapidement les discussions précédentes.

🔍 Le saviez-vous ? Google Meet dispose de plusieurs niveaux de sécurité, notamment le chiffrement par défaut pour toutes les réunions, garantissant ainsi la confidentialité de vos discussions. Il ne nécessite pas non plus de modules complémentaires ou de plugins tiers pour fonctionner, ce qui minimise les risques liés à la sécurité.

Étape n° 5 : organisez et partagez vos notes

Gemini enregistre toutes les notes de réunion dans votre Google Cloud sur Drive dans un dossier Notes de réunion. Vous pouvez ouvrir les notes dans Google Docs pour affiner le contenu, en vous assurant que les détails sont clairs et exploitables par votre équipe.

Une fois les notes finalisées, partagez-les directement depuis Google Docs. Attribuez des autorisations de lecture seule ou de modification en cours selon les besoins pour une collaboration simplifiée. Les comptes-rendus de réunion de Gemini sont accessibles et utilisables dans d'autres applications Google Workspace telles que Gmail ou Docs, ce qui facilite le suivi des éléments d'action.

🧠 Anecdote : Google Meet a été lancé sous le nom de Hangouts Meet en 2017, dans le cadre de G Suite de Google (aujourd'hui Google Workspace). Il a été conçu pour être une version plus professionnelle et plus sécurisée de Google Meet.

Limitations de l'utilisation de Gemini dans Google Meet

Bien que Gemini dans Google Meet offre des fonctionnalités de prise de notes et de transcription basées sur l'IA, il présente de nombreux inconvénients qui nuisent à son efficacité. Voici quelques limitations qui vous inciteront à vous tourner vers des alternatives à Google Meet. 📃

Transcriptions lentes et imprécises : La génération des transcriptions et des résumés prend du temps, ce qui complique le suivi après la réunion. De plus, les résumés générés par l'IA simplifient à l'extrême les discussions et omettent des détails essentiels

Gestion désorganisée des fichiers : Les résumés, transcriptions et enregistrements sont stockés séparément dans Google Drive, ce qui crée un système fragmenté qui rend difficile la recherche et le recoupement rapides des informations

Assistance linguistique limitée : Gemini ne prend actuellement en charge que l'anglais pour la prise de notes et la transcription, ce qui empêche la traduction des légendes et limite son utilité pour les équipes travaillant dans des environnements multilingues ou avec des clients internationaux

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées assistent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente une quantité impressionnante de temps collectif consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés instantanés de réunions, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et rationalise les flux de travail, transformant ainsi des heures de réunions en informations exploitables.

🔍 Le saviez-vous ? Google Gemini a été présenté comme le successeur de l'IA Bard de Google. Alors que Bard était basé sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Gemini fait partie d'une nouvelle génération de modèles qui intègre des fonctionnalités plus avancées, notamment le traitement multimodal (texte, images, etc.).

Utilisation de l'IA avec ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rationalise la collaboration, la gestion de projet et l'automatisation des tâches en un seul endroit. Et lorsqu'il s'agit de réunions, ClickUp ne se contente pas de vous aider à prendre des notes, il participe à vos réunions à votre place.

Vous pouvez ainsi rester organisé et agir directement depuis votre installation de visioconférence afin de lier les agendas, les notes et les éléments d'action aux tâches, garantissant ainsi que les discussions clés débouchent sur des étapes concrètes.

ClickUp AI Notetaker : automatisez vos notes de réunion

Avec ClickUp AI Notetaker , vous pouvez automatiquement enregistrer, transcrire et résumer les discussions de réunion. Il capture tout en temps réel et connecte les informations directement à votre environnement de travail, transformant les discussions brutes en tâches exploitables, attribuées à des propriétaires, et en étapes claires à suivre, sans lever le petit doigt.

Suivez les informations importantes avec ClickUp AI Notetaker

Grâce à des fonctionnalités telles que les transcriptions consultables, vous pouvez facilement retrouver qui a dit quoi lors d'une réunion. L'IA Notetaker s'intègre également de manière transparente à ClickUp Docs, enregistrant les transcriptions, les fichiers audio et les résumés dans un document privé. Cette intégration vous permet d'étiqueter d'autres notes de réunion et de conserver un compte rendu complet des discussions. ​

De plus, l'IA Notetaker relie les discussions de vos réunions à des tâches et à des discussions. Il transforme automatiquement chaque élément d'action de vos appels en tâches ClickUp assignées et traçables. Vous pouvez également demander à ClickUp AI de publier automatiquement des résumés et des actions dans vos canaux de discussion, afin que tout le monde reste informé et aligné. ​

En tirant parti de ClickUp AI Notetaker, vous pouvez rester concentré sur la discussion, sachant que l'IA capture toutes les informations essentielles pour vous. Cela permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité en garantissant que toutes les informations issues des réunions sont documentées et exploitables.

ClickUp Syncups : collaborez en tête-à-tête dans ClickUp

Avec ClickUp SyncUps, vous pouvez collaborer en face à face avec vos collègues en quelques secondes. Améliorez la communication, gagnez du temps et harmonisez vos projets dans ClickUp sans changer d'application.

Calendrier ClickUp AI

Planifiez et rejoignez des appels Google Meet directement depuis votre environnement de travail avec le calendrier ClickUp AI. Utilisez l'IA pour planifier et organiser votre emploi du temps en fonction des réunions, des tâches importantes, des priorités et même de vos préférences en matière de temps de concentration.

Glissez-déposez des évènements dans votre Calendrier ClickUp

Checklists de tâches ClickUp

Créez des checklists d'agenda avant les réunions avec les checklists de tâches ClickUp

Les checklists de tâches ClickUp vous aident à préparer un agenda avant la réunion et à définir les points clés à aborder, garantissant ainsi des réunions efficaces et ciblées.

Par exemple, avant votre réunion marketing hebdomadaire, vous pouvez créer une checklist avec des points tels que les évaluations des performances des campagnes, les échéances à venir et les sessions de brainstorming. Attribuez les éléments de la checklist aux membres de l'équipe concernés et cochez-les pendant les réunions afin de structurer les discussions et de les rendre plus efficaces.

📖 À lire également : Comment automatiser les évènements Google Agenda

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises de nombreux secteurs sont susceptibles de consacrer plus de 5 % de leur budget numérique à l'IA générative plutôt qu'à des solutions d'IA analytique non générative.

ClickUp Brain

Demandez à ClickUp Brain de trouver tout ce que vous voulez dans votre environnement de travail ClickUp

ClickUp Brain connecte les tâches, les projets et les réunions dans votre environnement de travail ClickUp. Grâce à une automatisation puissante et à des fonctionnalités intelligentes, il aide les équipes à rester organisées, informées et efficaces.

Sa fonctionnalité Connect, qui intègre ClickUp à d'autres applications de travail, garantit un accès facile aux documents, tâches et ressources pertinents.

Au lieu de chercher frénétiquement les bons fichiers pendant une discussion, les équipes peuvent rassembler tout ce dont elles ont besoin en un seul endroit, grâce à la recherche connectée d' dans ClickUp, qui facilite la récupération des informations.

Rédigez des e-mails de rappel ou de suivi de réunion soignés avec ClickUp Brain

Vous pouvez également demander à l'IA Writer de Brain de rédiger des notes, de résumer les décisions clés et de préparer des e-mails de suivi pour une documentation efficace. Ainsi, les équipes peuvent passer de la discussion à l'exécution sans perdre une miette.

🔍 Le saviez-vous ? Actuellement, 61 % des employés utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA générative dans le cadre de leur rôle. 68 % d'entre eux estiment que l'IA générative améliorera leur capacité à servir plus efficacement leurs clients. De plus, 67 % des employés pensent que l'IA générative les aidera à maximiser la valeur de leurs autres investissements technologiques, notamment dans l'IA et les modèles d'apprentissage automatique.

Invitez ClickUp Brain à traduire les notes de réunion

Vous travaillez avec des clients internationaux ? Demandez à Brain de traduire facilement les notes et les transcriptions de vos réunions dans n'importe quelle langue pour les partager. Ainsi, toutes vos équipes seront sur la même page, sans barrières linguistiques.

🔍 Le saviez-vous ? Le marché de l'IA générative devrait connaître une croissance annuelle impressionnante de 41,53 % entre 2025 et 2030, pour atteindre une valeur totale de 356,10 milliards de dollars d'ici 2030. Les États-Unis devraient avoir la plus grande taille de marché au niveau mondial.

📖 À lire également : Comment enregistrer une réunion Google Meet en quelques étapes simples

Découvrez ClickUp, la solution IA ultime pour vos réunions

L'utilisation de Gemini dans Google Meet facilite la prise de notes, mais c'est la mise en pratique de ces informations qui fait toute la différence. Bien que Gemini vous aide à saisir les points clés, les décisions et les transcriptions, vous avez toujours besoin d'un système pour organiser, attribuer et suivre ces suivis.

ClickUp fait passer les réunions au niveau supérieur grâce à sa prise de notes alimentée par l'IA et à son intégration à Google Workspace. Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez automatiquement capturer les discussions, créer des éléments d'action, attribuer des tâches et fixer des délais, le tout en temps réel. Fini les notes perdues ou les suivis oubliés : vous bénéficiez d'un flux de travail organisé et responsable qui permet à vos projets d'avancer.

Prêt à transformer vos réunions en discussions productives ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅