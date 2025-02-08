Les 10 meilleurs outils d'IA générative pour les entreprises qui transformeront le travail en 2025

À l'heure actuelle, les outils d'IA générative pour les entreprises sont passés du statut de « plus » à celui d'élément essentiel.

Avec des dépenses mondiales en IA qui devraient atteindre 307 milliards de dollars cette année et 632 milliards de dollars d'ici 2025, leur rôle est indéniable. 📈

Mais attention : qui dit grande puissance dit aussi surveillance accrue. Les dirigeants d'entreprise et les professionnels de l'informatique doivent trouver le juste équilibre entre le potentiel de transformation et une conformité et une sécurité sans faille.

Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleures applications d'IA générative qui allient innovation révolutionnaire et fiabilité à toute épreuve.

Commençons par découvrir ce qu'il faut rechercher pour choisir l'outil d'IA générative idéal pour votre entreprise.

Que devez-vous rechercher dans un outil d'IA générative pour les entreprises ?

Choisir la bonne plateforme d'IA générative ne se résume pas à sélectionner la technologie la plus récente, mais plutôt celle qui s'aligne sans effort sur votre flux de travail.

Voici les éléments à prendre en considération :

Personnalisation : Recherchez un outil adapté à votre flux de travail et aux besoins spécifiques de votre secteur , vous permettant de modifier les fonctionnalités et les paramètres pour une efficacité maximale

Évolutivité : choisissez une solution capable de s'adapter à votre entreprise et de gérer l'augmentation du volume de données, du nombre d'utilisateurs et des tâches

Sécurité des données : privilégiez les outils dotés d'un cryptage robuste, de certifications de conformité (telles que RGPD, HIPAA) et de pratiques de stockage sécurisé des données afin de protéger les informations sensibles de votre entreprise

Facilité d'intégration : optez pour un outil qui se connecte facilement à votre suite logicielle et à vos systèmes existants, afin de minimiser les perturbations lors de la mise en œuvre

Assistance et formation : choisissez un outil offrant une assistance complète, comme des ressources d'intégration, des tutoriels et des interactions avec les clients, afin que votre équipe puisse être rapidement opérationnelle

Découvrez ces outils d'IA de pointe conçus pour évoluer avec les besoins de votre entreprise, de la mise en œuvre de la gestion de projet d'entreprise à l'amélioration de la prise de décision, et bien plus encore.

1. ClickUp (Idéal pour la productivité et l'innovation des entreprises grâce à l'IA)

Rédigez instantanément des communications prêtes à être envoyées à vos clients grâce aux outils d'IA de ClickUp, qui utilisent des indications intelligentes pour vous guider et affiner votre rédaction

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, fluidifie vos flux de travail grâce à son environnement de travail intelligent et unifié.

Par exemple, les solutions d'IA pour entreprises de ClickUp intègrent la gestion de projets et des connaissances pour les grandes équipes avec une sécurité de niveau entreprise, notamment la SSO et la conformité HIPAA.

Voici comment la plateforme vous fait gagner du temps et vous aide à en faire plus :

🚀 Gestion de projet par l'IA

Les agents IA de ClickUp analysent les données historiques des projets afin de simplifier les flux de travail futurs en :

Offre des suggestions intelligentes pour l'attribution des tâches en fonction de la charge de travail des équipes

Tenez votre équipe informée grâce à des mises à jour en temps réel sur la progression des projets

Fournir des informations sur les échéanciers , les dates limites et les goulots d'étranglement potentiels des projets

Automatisation des rappels pour la révision et la mise à jour des documents

Documents ClickUp et Chat ClickUp Renforcez la collaboration grâce à l'intégration avec les solutions Tableaux blancs ClickUp

🚀 Gestion des connaissances améliorée

L'assistant IA natif de la plateforme, ClickUp Brain, apprend de vos activités dans votre environnement de travail afin d'améliorer la pertinence des informations qu'il récupère au fil du temps.

En résumé, le réseau neuronal IA booste votre productivité en :

Synthétisez le contenu des tâches, des documents et des discussions pour créer un hub de connaissances centralisé

Rédaction et résumé d'articles de base de connaissances pour obtenir des aperçus concis

Génération d'agendas et de comptes rendus de réunion pour une meilleure organisation et un meilleur suivi

Automatisation des flux de travail et des actions à l'aide du langage naturel pour les déclencheurs et les conditions

Rédigez ou répondez à des e-mails liés à des tâches directement depuis ClickUp

Condensez les informations issues de longs documents de présentation des fonctionnalités pour vos e-mails avec ClickUp Brain

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

La fonctionnalité interactive Q&A vous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses instantanées et contextuelles en effectuant des recherches dans les espaces, les projets et les documents de l'équipe

L'assistant de rédaction IA fournit des invites spécifiques à chaque rôle pour générer du contenu et vous aide à créer des tâches ou des documents directement à partir du contenu généré fournit des invites spécifiques à chaque rôle pour générer du contenu et vous aide à créer des tâches ou des documents directement à partir du contenu généré

La génération automatisée de tâches permet la création de sous-tâches générées par l'IA et de résumés de projet automatiques à l'aide du langage naturel

La traduction contextuelle et la localisation traduisent le contenu afin d'améliorer l'accessibilité et la communication entre différentes langues dans le cadre de projets

Limites de ClickUp

Au premier abord, les nombreux outils et paramètres peuvent sembler intimidants

La fonctionnalité de suivi du temps peut être légèrement difficile à maîtriser

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

ClickUp nous permet non seulement de rester efficaces, mais aussi de rester informés, d'innover et de créer de la valeur ajoutée pour nos clients

2. OpenAI (Idéal pour l'IA multimodale avec des fonctions texte, image et audio futures)

via OpenAI

OpenAI propose des modèles linguistiques, tels que GPT-4 et GPT-4o, qui utilisent le traitement du langage naturel pour simplifier des tâches telles que la création de contenu et le développement de chatbots. Sa nouvelle série O1 utilise le raisonnement en chaîne pour traiter les informations de manière logique et séquentielle.

ChatGPT, l'outil phare d'OpenAI, centralise ces capacités pour une communication d'entreprise intuitive, avec des modèles d'invites d'IA garantissant des résultats cohérents.

Meilleures fonctionnalités d'OpenAI

Le modèle multimodal GPT-4 offre une IA avancée qui traite le texte, la vision, l'audio et le code

API de niveau entreprise fournit une infrastructure évolutive pour une intégration rapide de l'IA dans des tâches et des flux de travail complexes

Le raisonnement IA personnalisable aide à affiner les modèles à l'aide de données propriétaires, créant ainsi des systèmes intelligents

La compréhension contextuelle en temps réel aide à générer des réponses semblables à celles d'un être humain

Limites d'OpenAI

La qualité des réponses peut varier considérablement, en particulier pendant les périodes de forte affluence

Les utilisateurs Premium sont toujours soumis à des limites de messages (par exemple, 25 messages par heure pour GPT-4)

Tarifs OpenAI

Évaluations et avis sur OpenAI

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

💡Conseil de pro : combinez les cas d'utilisation de ChatGPT avec des outils d'automatisation pour booster votre productivité. Par exemple, ChatGPT peut être configuré pour rédiger automatiquement des réponses ou des propositions, déclenchées par des évènements tels que les demandes de nouveaux clients ou l'achèvement de tâches.

3. Google Cloud Vertex AI (idéal pour le développement d'une IA prête pour l'entreprise)

via Google Cloud Vertex AI

Google Cloud Vertex AI fournit un environnement de développement unifié pour créer, déployer et faire évoluer des solutions d'IA dans divers secteurs. Il s'intègre également facilement aux services de données étendus de Google, tels que BigQuery et Dataflow, vous aidant ainsi à gérer et analyser de grands ensembles de données.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Vertex AI

Fournit un environnement unique et intégré pour l'ensemble du cycle de vie du machine learning (ML)

Offre l'accès à plus de 160 modèles de base , notamment Gemini de Google, des modèles open source tels que Gemma et des modèles partenaires tels que Claude 3

Prend en charge à la fois AutoML (formation de modèles sans code) et les données de formation personnalisées

Permet le raisonnement sur les entrées grâce à des fonctionnalités avancées d'IA générative telles que l'ingénierie des invites, les instructions , etc

Limites de Google Cloud Vertex AI

Des problèmes peuvent survenir lors des démarrages à froid, lorsque les applications mettent du temps à répondre après une période d'inactivité

Les utilisateurs signalent une documentation insuffisante, en particulier en ce qui concerne le partage de domaines

Tarification de Google Cloud Vertex AI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Vertex AI

G2 : 4,3/5 (plus de 480 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🤖 Le saviez-vous ? Google Cloud Vertex AI simplifie le processus de développement pour les data scientists et les ingénieurs ML en réduisant de 80 % le nombre de lignes de code nécessaires pour former les modèles ML.

4. Service Microsoft Azure OpenAI (idéal pour faire évoluer l'IA avec une sécurité robuste)

Le service Microsoft Azure OpenAI intègre les modèles linguistiques avancés d'OpenAI à la solide infrastructure cloud de Microsoft Azure, aidant ainsi les organisations à développer, déployer et faire évoluer des solutions d'IA intelligentes avec une sécurité et une conformité de niveau entreprise.

Principales fonctionnalités du service Microsoft Azure OpenAI

Donne accès à des modèles d'IA avancés, notamment GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo et DALL-E

Offre un réseau privé, un filtrage responsable du contenu IA et un contrôle d'accès basé sur les rôles, garantissant la protection des données et la conformité

Vous aide à affiner des modèles pré-entraînés avec des données propriétaires, créant ainsi des solutions d'IA spécialisées

Assistance pour divers cas d'utilisation, notamment la génération de contenu, la recherche sémantique et la compréhension du langage naturel

Limites du service Microsoft Azure OpenAI

Certains modèles ne sont disponibles que dans certaines régions

La transition de l'IA publique OpenAI vers la solution Microsoft pourrait se faire en douceur

Tarification du service Microsoft Azure OpenAI

Standard (à la demande) : paiement à l'utilisation

API provisionnée et API par lots : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure OpenAI Service

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🤖 Le saviez-vous ? Des études sur l'impact et l'avenir de l'IA soulignent son potentiel transformateur, l'IA générative devant devenir un marché de 1 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

5. Cohere (Idéal pour les modèles d'IA en langage naturel avec personnalisation avancée)

via Cohere

Cohere propose des modèles d'apprentissage linguistique adaptés à diverses tâches de NLP, notamment la génération, la classification et la résumisation de textes. Son assistance multimodèle garantit une flexibilité pour divers cas d'utilisation et applications de l'IA.

De plus, son approche éthique de l'IA met l'accent sur la transparence, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises et les développeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Cohere

Offre des capacités de réglage granulaire avec une assistance pour jusqu'à 16 000 longueurs de contexte de jetons

Offre des modèles de commande qui prennent en charge plusieurs langues et cas d'utilisation, notamment les agents conversationnels et l'analyse des sentiments

Fournit des cadres de sécurité avec des contrôles d'accès avancés et la possibilité d'ancrer les résultats de l'IA dans les données propriétaires de l'organisation

Assistance pour le déploiement sur plusieurs plateformes cloud, notamment Oracle GenAI Service et AWS Bedrock

Limites de Cohere

Le modèle échoue parfois dans la classification des textes, produisant des résultats incorrects

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur de l'agent pourraient être plus conviviales

Tarification Cohere

Offre gratuite

Prix par jeton : Varie en fonction du modèle choisi

Évaluations et avis sur Cohere

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

En savoir plus : Les start-ups IA à suivre

6. Anthropic (Idéal pour les systèmes d'IA éthiques dotés de capacités de raisonnement avancées)

Anthropic se consacre au développement de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, interprétables et éthiques qui privilégient le progrès technologique responsable.

Les meilleures fonctionnalités d'Anthropic

Implémente une méthodologie unique de formation à l'IA qui intègre des principes éthiques directement dans le comportement du modèle

Propose des modèles d'IA Claude dotés d'une compréhension contextuelle, capables de gérer des tâches de raisonnement complexes

Offre une interprétabilité des modèles, vous aidant à inspecter et à comprendre les processus décisionnels de l'IA dans l'entreprise

Développez des systèmes d'IA avec des mesures de protection intégrées qui minimisent de manière proactive les résultats potentiellement nuisibles

Limites anthropiques

Claude ne dispose pas d'une formation approfondie en matière de données, ce qui se traduit parfois par une génération de contenu incomplète

Les utilisateurs ont signalé avoir rapidement atteint les limites d'utilisation gratuite, sans que celles-ci soient clairement définies

Tarification Anthropic

Évaluations et avis sur Anthropic

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡Astuce rapide : Créez une politique d'IA pour votre entreprise afin de gérer les risques éthiques associés aux technologies GenAI, tels que les violations de la confidentialité des données et l'empoisonnement des données.

7. GitHub Copilot (Idéal pour la productivité des développeurs grâce à l'IA et au codage intelligent)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot est un assistant de codage avancé basé sur l'IA qui améliore la productivité des développeurs en offrant une assistance au codage contextuelle tout au long du développement de logiciels d'entreprise.

Basé sur le modèle Codex d'OpenAI, Copilot suggère des extraits de code, des fonctions et des algorithmes pertinents adaptés au projet spécifique.

Principales fonctionnalités de GitHub Copilot

Offre des suggestions de fonctions multi-lignes et une génération de code en temps réel , aidant les développeurs à écrire plus rapidement des segments de code complexes

Se connecte à plusieurs éditeurs de code et interfaces, notamment Visual Studio Code, JetBrains IDEs et GitHub. com

S'adapte aux styles de codage individuels et aux préférences au fil du temps, améliorant ainsi la pertinence et la précision de ses suggestions

Fournit une gestion des politiques, des contrôles d'accès, un suivi de l'utilisation et des journaux d'audit détaillés de niveau entreprise

Limites de GitHub Copilot

En tant qu'outil basé sur le cloud, Copilot nécessite une connexion Internet stable pour des performances optimales

La sécurité des codes suscite des inquiétudes, notamment en matière de licences et de problèmes potentiels liés aux droits d'auteur

Tarification de GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Business : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Anecdote : Les développeurs peuvent utiliser GitHub Copilot pour envoyer des tweets directement depuis leur IDE. En écrivant des commentaires liés à l'API Twitter, Copilot peut générer les extraits de code requis, fusionnant ainsi les réseaux sociaux et les flux de travail de codage.

8. Glean AI (Idéal pour la gestion des connaissances et la recherche inter-applications)

via Glean AI

Glean AI est une plateforme de gestion des connaissances destinée aux entreprises qui transforme l'accès aux informations organisationnelles grâce à des fonctionnalités de recherche contextuelles et alimentées par l'IA .

Découvrez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Offre une intégration avec plus de 100 applications d'entreprise , permettant une recherche unifiée et la récupération des connaissances

Fournit des résultats de recherche sécurisés et spécifiques au contexte qui respectent la gouvernance des données de l'organisation

Utilise une technologie avancée de graphe de connaissances pour fournir des résultats de recherche personnalisés en fonction des rôles et des projets des utilisateurs

Permet l'automatisation intelligente des tâches répétitives et la résolution des requêtes complexes dans les fonctions d'ingénierie, d'assistance et commerciales

Découvrez les limites de l'IA

L'utilisation efficace de la plateforme nécessite un certain apprentissage

Les résultats de recherche peuvent parfois manquer de pertinence, en particulier dans le cas de requêtes complexes

Découvrez les tarifs de Glean IA

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis sur l'IA

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Pour maximiser l'efficacité et minimiser les coûts, envisagez d'intégrer des API d'IA pré-construites à vos outils existants, en tirant parti de l'IA en tant que service (AIaaS) sans avoir besoin d'infrastructure supplémentaire ou d'expertise en codage.

9. Stability AI (idéal pour la personnalisation de modèles d'IA open source et l'IA générative)

via Stability AI

Stability AI est un outil d'IA générique open source dédié à la démocratisation des technologies d'IA avancées dans plusieurs modalités. Il vous aide à adopter des modèles d'IA flexibles adaptés à vos besoins, que ce soit pour la génération de contenu créatif, la synthèse de données ou d'autres applications innovantes.

Les meilleures fonctionnalités de Stability AI

Offre des modèles d'IA générative complets couvrant les domaines de l'image, de la vidéo, de l'audio et du langage

Fournit des modèles de licence permissifs qui permettent une utilisation commerciale et non commerciale, avec des options d'auto-hébergement et d'intégration d'entreprise

Fournit des modèles d'IA adaptables tels que Stable Diffusion 3. 5, qui génèrent des images de haute qualité à partir d'instructions textuelles

Permet le déploiement en entreprise via les principales plateformes cloud telles qu'AWS

Limites de Stability AI

Les modèles nécessitent d'importantes ressources informatiques et des spécifications matérielles élevées

Il peut avoir des difficultés à générer des images complexes dans différents styles

Tarification de Stability AI

Licence non commerciale : gratuite

Licence communautaire : Gratuit

Licence Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stability AI

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡Conseil de pro : lorsque vous choisissez entre les LLM et l'IA générative, adaptez l'outil à vos objectifs spécifiques. Utilisez les LLM pour la précision dans les tâches comportant beaucoup de texte et les solutions d'IA générative pour les flux de travail créatifs.

10. NVIDIA IA (idéal pour le calcul haute performance et l'IA accélérée par GPU)

via NVIDIA IA

La technologie GPU de NVIDIA IA fournit des ressources informatiques hautes performances qui aident les organisations à former et à déployer des modèles IA avancés. Elle prend en charge diverses applications, telles que l'apprentissage profond, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et la robotique, et contribue à optimiser les processus dans tous les secteurs.

De plus, l'écosystème NVIDIA comprend des outils tels que TensorRT pour l'optimisation de l'inférence et le SDK NVIDIA Deep Learning, qui simplifie le développement d'applications d'IA.

Meilleures fonctionnalités de l'IA NVIDIA

Fournit une infrastructure IA de bout en bout couvrant le matériel (GPU), les logiciels (frameworks IA) et les services

les microservices NVIDIA NIM qui réduisent les délais de déploiement l'intégration entre les plateformes cloud telles qu'AWS, Google Cloud et Azure Offrequi réduisent les délais de déploiement des applications IA et prennent en chargetelles qu'AWS, Google Cloud et Azure

Il est compatible avec les frameworks ML et deep learning populaires tels que TensorFlow et PyTorch , offrant ainsi une grande flexibilité aux développeurs

Fournit des plateformes d'IA prêtes à l'emploi avec des protocoles de sécurité robustes, une API stable et une assistance complète

Limites de l'IA NVIDIA

La configuration et la gestion de la plateforme peuvent s'avérer complexes, en particulier pour les équipes qui ne disposent pas d'une expertise approfondie en IA ou en informatique

L'IA est optimisée pour les GPU NVIDIA et offre une flexibilité limitée avec d'autres plates-formes matérielles

Tarification de l'IA NVIDIA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'IA NVIDIA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Anecdote : Les données historiques de l'équipe commerciale révèlent que plus de 50 % du chiffre d'affaires total de NVIDIA provient de son activité de centres de données, ce qui souligne son pivot stratégique vers les solutions d'IA et de cloud computing.

