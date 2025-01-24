Top 10 des meilleurs outils d'IA pour générer un Elevator Pitch

Nous avons tous vu ces moments de Shark Tank où même les meilleures idées échouent de manière choquante. Certains de ces moments _$$a$a$ auraient pu être sauvés par un elevator pitch bien structuré.

Bien sûr, la plupart d'entre nous ne seront pas confrontés aux lumières et aux caméras lorsque nous nous présentons professionnellement . Mais l'enjeu est de taille, et le temps presse à chaque fois que vous vous présentez !

Vendre des idées d'entreprise ou persuader des employeurs potentiels en quelques secondes seulement est une perspective effrayante. La plupart d'entre nous hésiteraient ou ne seraient pas du tout préparés.

Mais ne vous inquiétez pas ! La solution est simple : une application IA pour transformer vos pensées éparses en un discours d'ascenseur captivant que même Mark Cuban applaudirait.

Que faut-il rechercher dans les générateurs d'Elevator Pitch ?

La première impression peut être tout ; vous n'avez qu'une occasion - et parfois seulement quelques secondes - de faire en sorte qu'elle compte. Voici donc ce que vous devez rechercher dans un générateur d'elevator pitch qui vous permettra de briller :

Options de personnalisation: Trouvez-en un qui vous permette d'adapter le pitch à vos besoins spécifiques, à votre secteur d'activité, à votre public cible et au ton que vous souhaitez adopter

Trouvez-en un qui vous permette d'adapter le pitch à vos besoins spécifiques, à votre secteur d'activité, à votre public cible et au ton que vous souhaitez adopter Interface conviviale: Utilisez un générateur qui est intuitif et facile à naviguer, même pour les utilisateurs non techniques

Utilisez un générateur qui est intuitif et facile à naviguer, même pour les utilisateurs non techniques Des informations précieuses: Recherchez des commentaires, des suggestions et des informations utiles pour affiner votre présentation et la rendre plus percutante

Recherchez des commentaires, des suggestions et des informations utiles pour affiner votre présentation et la rendre plus percutante Options de personnalisation: Optez pour des outils qui offrent les options suivantesdes modèles de one-pager personnalisables et une flexibilité en termes de ton, de style et de longueur des pitchs générés

Optez pour des outils qui offrent les options suivantesdes modèles de one-pager personnalisables et une flexibilité en termes de ton, de style et de longueur des pitchs générés Collaboration: Choisissez un outil de génération d'elevator pitch qui permet une collaboration en temps réel, ce qui est idéal lorsque vous travaillez avec des équipes

💡Pro Tip: Utilisez les trois C d'un elevator pitch persuasif - clarté, concision et force de persuasion - pour faire ressortir votre pitch. Soyez bref et sans jargon, et terminez par un CTA percutant pour le rendre mémorable.

Les 10 meilleurs générateurs de discours d'ascenseur

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, voici une liste restreinte des 10 meilleurs outils d'elevator pitch du marché.

1. ClickUp (le meilleur pour les elevator pitches générés sans effort par l'IA)

ClickUp Brain

Votre générateur d'elevator pitch doit être aussi rapide que votre livraison et tout aussi personnalisé. Cela ressemble à un travail de ClickUp !

ClickUp est plus qu'un simple générateur d'elevator pitch, c'est une application tout qui simplifie l'ensemble du processus. De la recherche d'idées à la création des pitchs et à leur envoi, vous pouvez l'utiliser pour tout faire en un seul endroit.

Vous souhaitez générer rapidement un elevator pitch ? ClickUp Brain en génère une personnalisée pour vous, exactement comme vous le souhaitez.

Il vous suffit de saisir toutes les informations dont vous avez besoin - vos références et votre parcours, vos objectifs, vos atouts, etc. - et de choisir votre ton pour obtenir un argumentaire personnalisé. Et le plus beau, c'est qu'il peut aussi puiser des informations dans votre base de données Il peut également puiser des informations dans vos tâches existantes, vos notes de réunion ou même vos discussions, ce qui rend l'exposé pertinent et garantit que rien d'intéressant n'est oublié !

L'IA peut être un excellent partenaire d'entraînement, mais rien ne vaut le feedback humain et le bon vieux travail d'équipe. Documents ClickUp peut contribuer à embellir votre présentation en permettant la collaboration avec votre équipe.

Que vous rédigiez vos premières ébauches ou que vous collaboriez à la rédaction de votre présentation finale, c'est dans les documents que vous pouvez travailler à l'affinement de vos idées en temps réel avec votre équipe et discuter avec elle pendant que vous le faites.

Une fois que votre présentation est prête, vous n'avez pas besoin de la télécharger ou de changer d'onglet pour l'envoyer. Au lieu de cela, vous pouvez partager vos pitchs peaufinés directement via e-mail dans ClickUp .

Modèle de discours d'ascenseur ClickUp

Pour commencer rapidement, essayez d'utiliser le modèle Modèle d'elevator pitch de ClickUp . Il est parfait pour les débutants et aide à tout, de l'idéation à la création.

Voici comment il peut alimenter votre discours d'ascenseur :

Faites un brainstorming avec votre équipe sur le Doc et finalisez votre pitch en collaboration

Créerdes modèles de tâches dans ClickUp et les personnaliser en y ajoutant des détails sur le produit ou le service présenté

Utiliser Checklists ClickUp pour suivre tout ce qu'il faut répéter avant votre elevator pitch, du langage corporel au ton vocal !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez ClickUp Brain pour créer vos modèles d'elevator pitch et répondre à d'autres exigences en quelques secondes

Déployez des champs personnalisés dans les tâches pour suivre les éléments essentiels du pitch comme la cible, la proposition de valeur unique et les points clés à retenir

Accédez à toutes vos informations sur l'application mobile de ClickUp lorsque vous êtes en déplacement

Entraînez-vous et enregistrez votre pitch directement et partagez-le avec vos pairs dans ClickUp en utilisant l'application mobile de ClickUp ClickUp Clips Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent ressentir une courbe d'apprentissage avec certaines fonctionnalités

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un temps de chargement plus long

Prix de ClickUp

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

🧠Fun Fact: Les études montrent que la durée d'attention moyenne d'un être humain est de seulement 48 secondes -en baisse par rapport aux 75 secondes de 2012-, ce qui rend un pitch concis essentiel pour capter l'attention.

2. Galaxy.IA (Meilleur pour les elevator pitches hautement personnalisés)

via Galaxy.IA Les excellentes idées sont parfois difficiles à expliquer en 30 secondes, n'est-ce pas ? Eh bien.., Galaxy.IA tente de changer cela.

Galaxy.ai est un assistant IA qui fournit plus de 1500 outils pour tout, de la rédaction à la génération d'images et de vidéos. Cet outil vous aide à rédiger des présentations concises qui reflètent votre personnalité à chaque mot.

Les meilleures fonctionnalités de Galaxy.IA

Abordez spécifiquement les points de douleur et les intérêts avec une génération axée sur l'audience

Sélectionnez le ton de voix que vous préférez et ajustez le pitch pour refléter votre style unique. L'outil génère deux versions de votre pitch afin que vous puissiez choisir la meilleure

Accédez à des modèles prédéfinis adaptés à des secteurs spécifiques tels que la technologie, la santé et la finance

Utilisez vos bases de données d'études de marché ou vos analyses de médias sociaux pour personnaliser vos présentations

Limites de Galaxy.IA

Les fonctionnalités d'analyse ne sont disponibles que dans les versions payantes

Bien que l'IA soit avancée, il existe des instances où le contenu généré peut nécessiter des personnalisations manuelles

Prix de Galaxy.ai

Free Forever pour toujours

Version payante: 49$/mois

Galaxy.IA évaluations et critiques

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

3. WriterBuddy (Meilleur pour un premier pitch)

via ÉcritureerBuddyWriterBuddy est un assistant IA pratique conçu pour aider à la rédaction professionnelle avec plus de 40 outils. Ce générateur d'elevator pitch de l'IA est parfait pour les utilisateurs qui n'ont aucune expérience dans l'élaboration de pitchs.

Il offre une interface conviviale, permettant à n'importe qui de générer des pitchs originaux et convaincants rapidement et facilement.

Meilleures fonctionnalités de WriterBuddy

Utilisez ses outils d'IA pour concevoir des pitchs personnalisés et performants, inspirés des bonnes pratiques du secteur

Personnalisez votre présentation pour qu'elle corresponde à vos attentesstratégie de marketing produit avec jusqu'à 10 options basées sur vos informations

Créez des présentations dans plus de 20 langues pour un attrait mondial

Mon travail avec 2 000 crédits gratuits par mois et 40+ modèles de contenu

Limites de WriterBuddy

Une fois que vous avez épuisé les 2 000 crédits mensuels, vous ne pouvez plus générer d'argumentaires gratuits

Trop d'options de personnalisation peuvent déconcerter certains utilisateurs

Prix de WriterBuddy

Free Forever pour toujours

Basic: $15/mois

$15/mois Pro: 29$/mois

29$/mois Unlimited: 49$/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

💡Pro Tip: Associez votre outil de génération d'elevator pitch avec Outils d'IA CRM pour garder une trace de chaque lead et personnaliser vos suivis et vos pitchs en conséquence.

4. Voilà (idéal pour les présentations simplifiées)

via Voilà Vous avez du mal à expliquer votre idée d'entreprise à votre public ? Voilà vous aide à transformer des concepts complexes en messages clairs et concis.

Voilà est l'assistant IA ultime qui génère du texte et des images et lit les URL de sites web. L'accent mis sur une communication efficace en fait un excellent générateur d'elevator pitch pour le réseautage et le pitching.

Voilà meilleures fonctionnalités

Oubliez le jargon et transformez des idées complexes en messages clairs qui attirent l'attention

Créez des présentations dans plus de 50 langues

Affinez vos propositions de valeur uniques pour que votre marketing soit toujours à la hauteur

Personnalisez et créez des présentations illimitées aussi souvent que vous le souhaitez

Voilà les limites

La version gratuite utilise une IA de base, ce qui peut nuire à la précision

L'efficacité du pitch généré dépend fortement de la qualité et de la clarté des données fournies par l'utilisateur

Prix de Voilà

Free Forever pour toujours

Premium: 8 $/mois

8 $/mois Ultimate: 16$/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

5. Texta.IA (Meilleur pour la génération de pitchs de type ChatGPT)

via Texta.IA Vous cherchez un outil qui vous permette d'utiliser votre ChatGPT invite, instructions ? Celui-ci est pour vous. Bien qu'il soit principalement conçu pour les contenus longs comme les blogs, Texta.IA vous aide également à créer un argumentaire à fort impact.

Les entrepreneurs et les demandeurs d'emploi peuvent utiliser son interface conviviale pour créer un elevator pitch bien conçu communiquant efficacement leurs idées et leurs arguments de vente uniques.

Meilleures fonctionnalités de Texta.IA

Guidez l'outil IA pour affiner et concevoir l'elevator pitch parfait pour vous - il apprend et s'adapte rapidement

Choisissez parmi des modèles spécifiques à votre secteur d'activité pour séparer vos présentations médicales des présentations marketing

Obtenez des conseils et des idées adaptés aux débutants pour rendre votre présentation accrocheuse, même si vous êtes novice en matière d'outils IA

Éliminez les effets de manche à consonance robotique grâce à l'humanisateur de l'IA, qui rend votre présentation naturelle et sympathique

Limites de Texta.IA

Les suggestions de l'outil peuvent parfois devenir répétitives

Il peut être coûteux pour un usage personnel

Prix de Texta.IA

Free Forever pour toujours

Essai gratuit de 7 jours

Individuel: 9$/mois

9$/mois Teams: 39$/mois

39$/mois Échelle: 79 $/mois

G2: 4.2/5 (200+ reviews)

4.2/5 (200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

6. Typli.IA (Meilleur pour les elevator pitches détaillés)

via Typeli.IATypli.IA est encore un autre assistant IA qui vous fournit 184+ Outils d'écriture IA qui couvrent tout, des articles à long formulaire aux textes courts.

Ce générateur d'elevator pitch gratuit est parfait pour les startups, les entrepreneurs et les professionnels qui veulent faire une impression durable.

Les meilleures fonctionnalités de Typli.IA

Laissez Typli.IA améliorer votre pitch en ajoutant des segments précieux, en allant plus loin que de simplement s'appuyer sur votre contribution

Utilisez des outils d'assistance tels que le résumeur IA ou le générateur de points à puces pour affiner votre.. dossier d'entreprise Accédez à l'historique de votre présentation pour revoir et réutiliser toutes les idées que vous avez générées précédemment



Limites de Typli.IA

La version gratuite ne permet de donner qu'une invite de 500 caractères, instructions

Il n'y a pas de choix de langue

Prix de Typli.IA

Free: Jusqu'à 1000 mots générés

Jusqu'à 1000 mots générés Basic: $12.99/mois

$12.99/mois Pro: 49,99 $/mois

49,99 $/mois Plus: $19.99/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: 4.4/5 (20+ reviews)

7. Taskade (Meilleur pour la création collaborative de pitchs)

via Taskade Vous en avez assez de lancer en solo ? Taskade est avant tout un outil de gestion de projet qui aide à rédiger un discours d'introduction efficace avec votre équipe.

L'accent mis sur la collaboration en temps réel et le brainstorming assisté par l'IA vous aide à affiner votre message principal.

Meilleures fonctionnalités de Taskade

Personnalisez votremodèle d'elevator pitch pour l'adapter à vos besoins et l'utiliser comme modèle pour rédiger l'argumentaire parfait

Collaborez en temps réel avec votre équipe dans un environnement de travail partagé pour un retour d'information et un brainstorming instantanés

Laissez l'IA vous assister lors du brainstorming pour générer des idées et affiner le message en fonction des commentaires de l'équipe

Suivez les tâches liées à l'élaboration du pitch pour vous assurer que tout est prêt avant le jour de la présentation

Limites de Taskade

L'assistant IA n'est disponible que pour les utilisateurs payants

Ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour les débutants qui ont besoin de plus d'aide pour créer leurs premiers pitchs

Prix de Taskade

Free Forever pour toujours

Taskade Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Taskade pour Teams: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

8. Angel Match (Meilleur pour les présentations d'investisseurs)

via Match des angesMatch des anges est une plateforme spécialisée qui met en relation les startups avec un vaste réseau de plus de 110 000 investisseurs providentiels et capital-risqueurs.

Son générateur d'elevator pitch est conçu pour aider les fondateurs de startups à créer rapidement.. des modèles de pitchs convaincants qui communiquent efficacement leurs idées d'entreprise aux investisseurs potentiels.

Angel Match meilleures fonctionnalités

Créez un elevator pitch personnalisé en ajoutant des détails tels que le nom de votre startup, son secteur d'activité, sa cible et son ton

Générez des pitchs illimités en toute simplicité grâce à une interface conviviale - aucune expertise technique n'est nécessaire

Accédez aux profils des investisseurs afin d'adapter votre présentation à leurs intérêts et à leur expérience pour un impact maximal

Les limites d'Angel Match

Il n'y a pas de version gratuite

Les modèles ne sont pas disponibles dans le forfait de base, ce qui pose un problème de sécuritédéfi pour les startups Prix Angel Match

Basic: $59/mois

$59/mois Croissance: 99$/mois

99$/mois Premium: 199$/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

9. Thanos (Meilleur pour les présentations d'ascenseur engageantes)

via Thanos Et si Thanos avait plus de 400 pierres d'infinité au lieu de 6 ? C'est une idée effrayante, mais cette Thanos est différent. En l'occurrence, il compte plus de 400 outils d'IA.

Alors que les Pierres d'Infinité permettent à leur propriétaire un contrôle ultime sur le temps, l'espace, la réalité, l'esprit, le pouvoir et l'âme, ces outils vous donnent le contrôle du contenu et de la création de pitchs.

Thanos meilleures fonctionnalités

Adaptez vos pitchs à différents scénarios, dele réseautage lors d'une conférence aux entretiens d'embauche et aux réunions d'investisseurs

Choisissez parmi différents tons, comme décontracté ou formel, pour correspondre à l'ambiance de votre public ou de votre évènement

Stimulez votre créativité grâce à des invitations et des suggestions qui vous incitent à sortir des sentiers battus

Les limites de Thanos

L'approche simple peut ne pas convenir aux utilisateurs qui recherchent des pitchs spécifiques à un secteur d'activité

La qualité du pitch dépend fortement de l'entrée

Prix de Thanos

Free Forever pour toujours

Basic: $25/mois

$25/mois Pro: 49$/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

10. HyperWrite (Meilleur pour les interviews)

via HyperWriteHyperWrite utilise une suite d'outils conçus pour simplifier l'écriture avec une assistance alimentée par l'IA.

Le générateur d'argumentaires HyperWrite est parfait pour les demandeurs d'emploi, les recruteurs et les coachs de carrière qui veulent que leur première impression compte.

Les meilleures fonctionnalités d'HyperWrite

Fournissez des détails sur le poste pour lequel vous postulez afin de créer un argumentaire parfaitement adapté au rôle

Appuyez-vous sur les modèles avancés GPT-4 et ChatGPT pour créer un argumentaire mettant en valeur vos points forts

Personnalisez votre pitch avec l'extension Chrome HyperWrite pour un style et un ton qui vous correspondent vraiment

Les limites d'HyperWrite

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement

Prix d'HyperWrite

Accès gratuit limité

Premium: $19.99/mois

$19.99/mois Ultra: 44,99 $/mois

G2: Évaluations non disponibles

Évaluations non disponibles Capterra: Évaluations non disponibles

💡Pro Tip: Ne vous contentez pas de prononcer votre discours avec des mots. Veillez à dégager de l'assurance par un langage corporel intelligent, une posture assurée, une tenue vestimentaire soignée et un ton percutant.

Soyez un perfectionniste du pitch avec ClickUp

Vous voulez ouvrir les portes au client ou à l'emploi de vos rêves ? Trente secondes pourraient suffire. Bien que l'idée de rédiger un discours d'ascenseur parfait semble décourageante, elle n'est pas impossible.

De plus, il n'est pas nécessaire d'être un as de la rédaction. Il vous suffit d'avoir les bons générateurs d'argumentaires d'ascenseur - avec l'IA, tout est possible ! ClickUp's logiciel de gestion de projet se présente comme une solution tout-en-un pour élaborer des présentations aussi professionnelles que personnalisées. De plus, vous pouvez gérer tous vos projets d'argumentaires en un seul endroit, obtenir des idées et des commentaires pour les affiner, et mettre en avant votre meilleur profil en toute confiance, à partir d'un seul et même outil.

De la génération d'idées fraîches avec l'IA à la collaboration en temps réel, ClickUp est le coéquipier dont vous avez besoin. Inscrivez-vous pour un compte ClickUp gratuit maintenant.