11 meilleurs générateurs de tâches IA pour une gestion efficace des tâches

Vous gérez des projets à fort enjeu, avec de multiples dépendances et des délais serrés, qui vous obligent à décomposer les tâches, à les attribuer et à fixer des échéances ? Et si, au lieu de faire tout cela manuellement, vous utilisiez un outil qui fait ce travail en quelques secondes ?

C'est désormais chose faite, grâce aux générateurs de tâches IA !

Les générateurs de tâches IA utilisent l'intelligence artificielle pour automatiser la création de tâches, la hiérarchisation du travail et l'optimisation du planning. Ces assistants de productivité font en sorte que vous passiez moins de temps à forfaiter et à organiser et plus de temps à faire !

Regardez ce vlog pour découvrir comment vous pouvez automatiser les tâches sans effort et prendre le contrôle de votre gestion de projet comme un pro !

Que vous soyez un gestionnaire de projet chevronné ou un solopreneur, nous avons rassemblé les 11 meilleurs générateurs de tâches IA que vous pouvez utiliser.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un générateur de tâches IA?

La sélection du bon générateur de liste de tâches IA implique qu'il réponde à vos besoins uniques et stimule la productivité. Ainsi, recherchez les fonctionnalités suivantes lors de ce choix :

L'automatisation des tâches alimentée par l'IA : Recherchez un générateur de tâches IA qui offre plus que la création de tâches. Il devrait vous aider à assigner des tâches, à fixer des paramètres et à ajuster les horaires en fonction de la disponibilité, de la bande passante, de la charge de travail et des priorités

: Recherchez un générateur de tâches IA qui offre plus que la création de tâches. Il devrait vous aider à assigner des tâches, à fixer des paramètres et à ajuster les horaires en fonction de la disponibilité, de la bande passante, de la charge de travail et des priorités La personnalisation du flux de travail : Le générateur de liste de tâches IA doit vous permettre d'adapter les flux de travail en fonction des exigences de l'équipe et du projet. Des fonctionnalités telles que les éditeurs par glisser-déposer, les modèles personnalisables et les pipelines configurables amélioreront la gestion des tâches

: Le générateur de liste de tâches IA doit vous permettre d'adapter les flux de travail en fonction des exigences de l'équipe et du projet. Des fonctionnalités telles que les éditeurs par glisser-déposer, les modèles personnalisables et les pipelines configurables amélioreront la gestion des tâches Priorisation des tâches : L'outil de décomposition des tâches de l'IA devrait analyser les délais, les dépendances et les charges de travail afin de.. hiérarchiser les tâches de manière dynamique. Cela permet de s'assurer que les tâches à fort impact reçoivent l'attention qu'elles méritent

: L'outil de décomposition des tâches de l'IA devrait analyser les délais, les dépendances et les charges de travail afin de.. hiérarchiser les tâches de manière dynamique. Cela permet de s'assurer que les tâches à fort impact reçoivent l'attention qu'elles méritent Collaboration en temps réel : Les fonctionnalités de collaboration en temps réel, telles que les environnements de travail partagés, les tableaux de bord centralisés, les commentaires et les mises à jour en temps réel, permettent à tout le monde d'être sur la même page. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour les équipes à distance

: Les fonctionnalités de collaboration en temps réel, telles que les environnements de travail partagés, les tableaux de bord centralisés, les commentaires et les mises à jour en temps réel, permettent à tout le monde d'être sur la même page. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour les équipes à distance Intégration : À supposer que le générateur de tâches IA ne possède pas de fonctionnalités intégrées permettant d'attribuer des tâches, des priorités, etc. il devrait au moins s'intégrer nativement avec les outils de gestion de projet préférés,logiciel de gestion des tâcheset d'autres outils de productivité pour des opérations évolutives

: À supposer que le générateur de tâches IA ne possède pas de fonctionnalités intégrées permettant d'attribuer des tâches, des priorités, etc. il devrait au moins s'intégrer nativement avec les outils de gestion de projet préférés,logiciel de gestion des tâcheset d'autres outils de productivité pour des opérations évolutives Accessibilité mobile : Un générateur de tâches IA disponible sur mobile accordera une accessibilité en déplacement. Qu'il soit proposé par le biais de versions web réactives ou d'applications natives, celles-ci contribuent à l'amélioration du flux de travail et au respect des réunions

: Un générateur de tâches IA disponible sur mobile accordera une accessibilité en déplacement. Qu'il soit proposé par le biais de versions web réactives ou d'applications natives, celles-ci contribuent à l'amélioration du flux de travail et au respect des réunions Rapports et analyses : Les rapports axés sur les données couplés à l'analytique accordent une visibilité sur la performance, la progression, la productivité et les goulots d'étranglement pour assurer la réussite du projet

Les 11 meilleurs outils d'IA générateurs de tâches

Sur la base des paramètres énumérés ci-dessus, nous avons rassemblé 11 des meilleurs générateurs de listes de tâches IA pour une gestion efficace des tâches. Examinons-les en détail ci-dessous :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet par l'IA et la collaboration) ClickUp est un outil de gestion de projet puissant qui associe une automatisation intelligente à une conception conviviale pour permettre une gestion pratique des tâches.

ClickUp Tasks AI Task Generator (générateur de tâches IA)

La plateforme offre Tâches ClickUp pour la création, l'attribution et le suivi des tâches sans effort. Il vous met en charge de la tâche, quel que soit son volume ou la taille de l'équipe. En outre, Priorité de la tâche ClickUp vous permet de classer les tâches par ordre de priorité en fonction de divers paramètres, tels que l'impact, l'urgence, les dépendances, etc.

ClickUp Brain

Vous disposez également d'un assistant piloté par l'IA, ClickUp Brain clickUp Brain est un logiciel qui planifie et gère les tâches automatiquement. Ainsi, votre équipe reste concentrée sur les activités à fort impact, sans manquer aucune échéance.

En tant qu'outil complet de gestion des tâches, $$$a$ un outil de gestion de projet complet, ClickUp va jusqu'au bout - de la génération de listes de tâches détaillées à l'optimisation des pipelines de tâches - pour vous aider à gérer efficacement vos projets.

Cet outil est là pour vous aider à créer des tâches qui s'alignent parfaitement sur vos objectifs organisationnels tout en restant dans les temps !

Voici pourquoi utilisateurs adorent ClickUp pour rationaliser leurs tâches :

_À toute organisation qui se demande comment gérer ses projets, ClickUp apportera une aide à la collaboration sur les tâches. Ce logiciel permet de suivre les éléments de la liste À faire et de travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion du projet à suivre la progression générale des projets afin de garantir le respect des délais

Alfred Titus, Brighten A Soul Foundation (Fondation pour l'éclat de l'âme)

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborer sur des tâches avec d'autres membres de l'équipe à l'aide de ClickUp Discuter Transformez toutes les idées réalisables en réalité en visualisant toutes vos tâches avec ClickUp Tableaux blancs Modifiez en cours et utilisez le texte pour créer et idéaliser des tâches traçables avec ClickUp Documents Personnalisez votre flux de travail en fonction des exigences spécifiques de votre projet

Visualisez vos tâches dans plusieurs vues - Calendrier, Tableau Kanban, Diagramme de Gantt, Liste À faire, etc.

Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour créer et gérer des tâches

S'intègre à plus de 1 000 applications telles que Slack, Google Workspace, Zoom, etc

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs subissent une légère courbe d'apprentissage en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: 7$/mois par membre (sur les forfaits payants)

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,980+ reviews)

4.7/5 (9,980+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,350+ reviews)

💡 Pro Tip: Vous cherchez à accélérer l'achevé de vos tâches ? Commencez chaque élément de votre liste à faire par un verbe d'action. Cette simple astuce rend votre liste plus concise et plus claire, vous aidant à savoir exactement quoi faire ensuite !

2. Taskade (Meilleur pour la collaboration en temps réel sur la gestion des tâches alimentée par l'IA)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Taskade Taskade rationalise les flux de travail en combinant la puissance de l'IA et la collaboration en temps réel. Son générateur de listes de tâches IA permet aux équipes de faire du brainstorming, de planifier et d'organiser efficacement des tâches similaires.

Parallèlement, les fonctionnalités collaboratives aident les individus à travailler en équipe. La conception intuitive de Taskade produit sans effort une liste de tâches liste de tâches ce qui permet aux équipes de projet d'atteindre plus facilement leurs Objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Générez des plans et des tâches à l'aide d'outils de brainstorming alimentés par l'IA

Collaborez en temps réel avec des environnements de travail et des tableaux partagés

Organiser les tâches visuellement avec des tableaux Kanban, des listes et des tableaux de bord cartes mentales Suivre la progression de l'équipe grâce à des analyses de productivité intégrées



Taskade limites

Manque de fonctionnalités de rapports avancés pour une analyse détaillée

Options de personnalisation limitées pour les grandes équipes

Prix de Taskade

Free

Taskade Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Taskade pour Teams : 20$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Taskade

G2: 4.6/5.0 (50+ commentaires)

4.6/5.0 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5.0 (60+ avis)

Taskade s'est transformé d'un outil de gestion de projet de base en un puissant outil d'automatisation IA qui vous permet de construire plusieurs agents IA qui peuvent fonctionner en équipes de manière autonome. Vous pouvez également construire des flux de travail qui incluent des options telles que la transcription de contenu sans utiliser d'outils externes. _ G2 utilisateur 3. Asana (le meilleur pour la rationalisation de la gestion des tâches et l'automatisation du flux de travail)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert Wrike Wrike est un outil de gestion de projet complet conçu pour s'attaquer à des projets complexes. Il offre plusieurs modèles de gestion des tâches pour rationaliser les activités routinières et répétitives et lancer des projets plus rapidement.

Le générateur de listes de tâches assiste les formulaires de demande dynamiques, une vue Gantt et la collaboration en temps réel, ce qui le rend adapté aux équipes interfonctionnelles. Grâce à de puissants outils de rapports et à des intégrations, Wrike rend la planification, l'exécution et le suivi des tâches transparents.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Lancez vos projets avec des modèles de tâches personnalisables

Collaborez efficacement en temps réel avec des tableaux de bord et des environnements de travail partagés

Respectez les délais des projets et optimisez l'allocation des ressources à l'aide de diagrammes de Gantt

Automatisation des flux de travail pour une productivité et une efficacité accrues

Limites de Wrike

Lags occasionnels, en particulier lors de la gestion de grands projets

L'interface peut facilement submerger les débutants

Tarifs Wrike

Free

Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5.0 (3,730+ reviews)

4.2/5.0 (3,730+ reviews) Capterra: 4.3/5.0 (2,740+ reviews)

🧠 Fun Fact: The famous Diagrammes de Gantt que nous utilisons pour rationaliser les projets ont été imaginés par Karol Adamiecki dans les années 1890. Plus tard, ils ont été popularisés par Henry Gantt dans les pays occidentaux, d'où leur nom !

8. Motion (Meilleur pour la gestion des tâches et du temps pilotée par l'IA)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Mouvement Motion associe la gestion des tâches au blocage du temps pour lutter contre un ennemi puissant : le changement de contexte. Ses Automatisation des tâches par l'IA prépare intelligemment un calendrier des tâches, met de côté des blocs de temps dédiés, attribue des priorités, fixe des échéances pour les projets et améliore la productivité.

Son interface minimaliste est très réactive, et les changements de forfaits sont reflétés de manière dynamique. L'outil peut gérer les priorités qui se chevauchent et tout planifier en fonction d'un Calendrier, ce qui en fait un générateur de liste de tâches robuste.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Synchroniser les tâches et les calendriers pour un affichage unifié et une gestion simplifiée

Modifier les plannings de manière dynamique avec des mises à jour en temps réel

Gérer des priorités variées à l'aide d'algorithmes avancés pour équilibrer les variables

Respecter les délais avec aisance grâce à des fonctionnalités intuitives de blocage du temps

_J'adore les compléments de temps de l'IA. Si je dois annuler une réunion ou si j'ai du temps libre, l'IA remplit mon espace avec le projet ou la tâche qui doit être fait(e). Il est relativement facile de mettre en œuvre dans votre équipe et d'avoir tout le monde sur et de connecter vos calendriers G2 utilisateur Les limites du mouvement

À ne pas afficher plusieurs vues comme les autres générateurs de listes de tâches IA de cette liste

L'automatisation de l'IA nécessite un réglage fin pour des performances optimales

Tarification de Motion

Individuel: 34 $/mois par utilisateur

34 $/mois par utilisateur Business Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Business Pro: Tarification personnalisée

G2: 4.0/5.0 (90+ avis)

4.0/5.0 (90+ avis) Capterra: 4.3/5.0 (40+ commentaires)

💡 Pro Tip: Vous voulez prioriser les tâches de manière productive mais vous avez besoin d'aide ? Explorez l'outil 10 meilleurs logiciels de planification des tâches pour les gestionnaires de tâches pour que vous puissiez améliorer l'efficacité de votre équipe et respecter toutes les échéances !

9. ChatGPT (le meilleur pour les tâches créatives et assistées par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss25.png ChatGPT Générateur de tâches IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée ChatGPT Bien que ChatGPT ne soit pas un générateur de listes de tâches IA traditionnel, sa polyvalence le rend éligible en tant que concurrent dans cette liste. Sa maîtrise du traitement du langage naturel lui permet de lancer des idées, de créer du contenu et de préparer des listes de tâches granulaires.

Il comprend contextuellement les détails de votre projet et propose des solutions intelligentes. Que vous cherchiez à rédiger une description claire et détaillée de vos tâches ou à optimiser les performances grâce à la mise en lots des tâches, ChatGPT peut tout faire.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Automatisation des tâches répétitives à l'aide de commandes en langage naturel

Fournir des réponses instantanées et une assistance au brainstorming

S'adapter à différents projets et secteurs d'activité grâce à des applications flexibles

Prendre en charge l'organisation du flux de travail et la délégation des tâches

Limites de ChatGPT

Nécessite des invitations détaillées pour donner des résultats réussis

Intégrations limitées avec des outils externes

Prix de ChatGPT

Free

Plus: 20 $ par mois

20 $ par mois Pro: 200$ par mois

200$ par mois Teams: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5.0 (640+ commentaires)

4.7/5.0 (640+ commentaires) Capterra: 4.5/5.0 (70+ commentaires)

🧠 Did You Know?: ChatGPT croisé 1 million d'utilisateurs en seulement cinq jours !

10. Copy.IA (le meilleur pour la génération de contenu et les flux de travail marketing)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss26.png Copy.ai Générateur de tâches IA /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Copie.IA Copy.ai est encore un autre excellent outil piloté par l'IA pour les équipes marketing qui cherchent à générer un contenu de haute qualité pour tous vos projets. En plus de la rédaction, Copy.IA aide les utilisateurs à forfaiter et organiser des campagnes marketing et à gérer les tâches associées.

C'est un outil précieux pour les professionnels de la création, car il génère des titres captivants, des copies de médias sociaux dignes d'être aimées et du contenu d'e-mail qui stimule les taux d'ouverture. Transformez votre campagne marketing en une liste de tâches exploitables avec Copy.ai.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Générez du contenu marketing engageant sur différentes plateformes

Personnalisez le ton et le style de votre contenu en fonction des préférences de votre cible

Gagnez du temps avec des ébauches rapides pour les publicités, les blogs et les messages sur les réseaux sociaux

Utilisez des modèles pour démarrer efficacement sur une idée ou une tâche

Limites de Copie.IA

Se concentre en grande partie sur les tâches liées au contenu

Manque de profondeur tout en générant des sorties de contenu pour des industries spécifiques

Tarifs de Copie.ai

Free

Débutant : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Avancé: 249 $ par mois

249 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5.0 (180+ avis)

4.7/5.0 (180+ avis) Capterra: 4.4/5.0 (60+ commentaires)

11. TimeHero (Meilleur pour la gestion des tâches alimentée par l'IA et le flux de travail transparent)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss27-2.png TimeHero Générateur de tâches IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière TimeHero Comme son nom l'indique, TimeHero utilise l'IA pour faire le meilleur usage de votre temps. Il utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les horaires.

Utilisez-le pour dégager des échéances et déléguer des tâches en fonction des délais, de la capacité de l'équipe et de l'équilibre de la charge de travail. Il attribue dynamiquement les tâches aux membres de l'équipe et retravaille les plannings en fonction de l'évolution des priorités.

Les meilleures fonctionnalités de TimeHero

Automatisation de l'assignation des tâches aux membres de l'équipe et de la planification à l'aide de modèles de priorisation Visualiser les flux de travail dans les affichages Kanban et échéancier

Reprogrammer les tâches de manière dynamique en fonction des changements de priorité

Collaborer de manière transparente avec le suivi de la progression de l'équipe

Avant TimeHero, j'avais du mal à déterminer quelle tâche faire en premier alors que j'avais plusieurs tâches différentes. TimeHero a résolu ce problème en organisant un calendrier pour mes tâches quotidiennes. Je peux rapidement savoir ce qu'il faut commencer en premier et terminer à partir de la liste G2 utilisateur Les limites de TimeHero

L'interface est inutilement complexe, ce qui résulte en une courbe d'apprentissage abrupte

La personnalisation des rapports de tâches est limitée

Prix de TimeHero

Basique: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Professionnel: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Premium: 27$/mois par utilisateur

TimeHero évaluations et critiques

G2: 4.5/5.0 (20+ reviews)

4.5/5.0 (20+ reviews) Capterra: 4.7/5.0 (20+ commentaires)

💡 Pro Tip: Your cheat sheet for blazing through to-do lists : Créez une liste à faire détaillée, choisissez une chose - juste une chose - et commencez à travailler dessus. Sélectionnez l'élément suivant de votre liste de choses à faire. Rincez et répétez !

Générer et assigner des tâches rapidement pour obtenir les meilleurs résultats avec ClickUp

Les générateurs de listes de tâches IA ont changé notre façon de travailler et de rester organisés. Leur capacité à offrir des solutions intelligentes pour la gestion des tâches, la planification et la collaboration en fait un outil incontournable dans la pile technologique de chaque organisation.

Bien que tous les outils présentés ci-dessus offrent quelque chose d'unique, ClickUp s'impose comme le meilleur choix. Avec des fonctionnalités complètes telles que ClickUp Tasks et ClickUp Brain, il simplifie la création de tâches et maximise la productivité.

C'est un outil très polyvalent que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins immédiats. Que vous décidiez de terminer les tâches les plus difficiles en premier ou de prendre progressivement de l'élan en achevant les tâches les plus petites, ClickUp répond à vos attentes.Prêt à découvrir comment la gestion des tâches assistée par l'IA peut achever vos flux de travail ? S'inscrire à ClickUp maintenant .