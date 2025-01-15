Les 10 meilleurs outils d'organisation pour les étudiants afin de rester productifs

La vie étudiante peut devenir sérieusement écrasante.

Entre les devoirs qui n'en finissent pas, les échéances qui se rapprochent plus vite que prévu, les projets de groupe qui, d'une manière ou d'une autre, requièrent toujours toute votre attention et les programmes d'études qui semblent impossibles à respecter, il y a de quoi s'inquiéter.

Mais voici la bonne nouvelle : vous n'avez pas à le faire seul.

Les bons outils d'organisation peuvent vous soulager d'un poids énorme. Il ne s'agit pas seulement de listes à faire ou d'agendas fantaisistes.

Ils peuvent vous aider à maintenir une bonne moyenne générale et à vous démarquer au début de votre carrière.

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les 10 meilleurs outils pour vous aider à maîtriser le chaos de votre vie d'étudiant :

ClickUp : Meilleur pour la productivité des étudiants tout-en-un alimentée par l'IA Todoist : Le meilleur pour une gestion minimaliste des tâches Notion : Meilleur pour les flux de travail hautement personnalisables Google Keep : Le meilleur pour la prise de notes simple et les listes Microsoft OneNote : Idéal pour l'organisation détaillée des notes Trello : Le meilleur pour la gestion de projet visuelle Evernote : Le meilleur pour les fonctionnalités de prise de notes robustes l'agenda de l'étudiant myHomework : Le meilleur pour un forfait académique direct MyStudyLife : Le meilleur pour gérer les emplois du temps et les examens À faire : Le meilleur pour synchroniser les tâches personnelles et académiques ## Que faut-il rechercher dans les outils d'organisation pour les étudiants ?

Qu'est-ce qui fait qu'un outil est parfaitement adapté pour rester organisé en tant qu'étudiant ? Prenez en compte les fonctionnalités clés suivantes :

Facilité d'utilisation: Optez pour un outil doté d'une interface intuitive, rapide à paramétrer et facile à naviguer. Vous ne voulez pas passer des heures à apprendre le fonctionnement de l'outil (et vous rabattre sur vos tâches)

Optez pour un outil doté d'une interface intuitive, rapide à paramétrer et facile à naviguer. Vous ne voulez pas passer des heures à apprendre le fonctionnement de l'outil (et vous rabattre sur vos tâches) Gestion des tâches et des délais: Recherchez des listes de tâches, des rappels et des affichages de calendrier pour suivre efficacement les devoirs et les examens et ne jamais manquer une échéance importante

Recherchez des listes de tâches, des rappels et des affichages de calendrier pour suivre efficacement les devoirs et les examens et ne jamais manquer une échéance importante **Fonctionnalités de collaboration : donnez la priorité aux outils de partage en temps réel, de commentaires et de délégation de tâches pour les projets de groupe

Planification des études: Choisissez des outils qui offrent des modèles, une organisation des notes et des fonctionnalités pour vous aider à planifier et à optimiser les sessions d'étude

Choisissez des outils qui offrent des modèles, une organisation des notes et des fonctionnalités pour vous aider à planifier et à optimiser les sessions d'étude Options d'intégration: Assurez-vous que l'outil fonctionne de manière transparente avec les plateformes que vous utilisez tous les jours, telles que Google Drive ou Microsoft Office

Assurez-vous que l'outil fonctionne de manière transparente avec les plateformes que vous utilisez tous les jours, telles que Google Drive ou Microsoft Office Abordabilité: Recherchez des forfaits gratuits ou des options à prix raisonnable qui s'adaptent à votre budget en tant qu'étudiant

conseil de pro: Utilisez des essais gratuits ou des démonstrations avant de valider un outil de travail en ligne outil d'étude . Cela vous permet de tester dans quelle mesure les fonctionnalités correspondent à vos besoins.

Les 10 meilleurs outils d'organisation pour les étudiants

Nous comprenons que la vie étudiante est déjà bien remplie et que vous préféreriez consacrer votre temps gratuit à vos passions, à vos activités extrascolaires ou à vos amis. À cet effet, nous avons fait le plus gros du travail pour vous et rassemblé les dix meilleurs outils pour vous aider à rester organisé sans effort.

1. ClickUp (Le meilleur pour la productivité étudiante tout-en-un alimentée par l'IA)

Gérez vos devoirs, vos projets de recherche et d'autres tâches sur une seule plateforme en utilisant Checklists de tâches ClickUp Que vous jongliez avec des devoirs, des projets de recherche, des délais d'envoi ou un million d'autres choses, ClickUp est l'outil qui peut rendre tout cela plus facile.

C'est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat - le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Cela en fait l'une des meilleurs outils d'organisation pour planifier votre travail, communiquer facilement avec vos camarades et vos professeurs et améliorer votre productivité.

En tant que Paola Landaeta Saldías doctorante, Groupe de recherche TIM - TU Berlin, dit :

_La gestion facile et effacée des projets ou des tâches est le principal attribut de ce logiciel. Je l'utilise de nombreuses façons, mais la plus utile pour notre équipe a été la capacité de suivre correctement chaque projet et de déclencher des alarmes lorsque quelque chose ne va pas. La capacité de communiquer, même en utilisant le stockage de fichiers et les commentaires pour enrichir chaque tâche/projet, a été très utile pour tenir tout le monde au courant, car avec l'information organisée, il a été possible d'utiliser le temps pour innover en créant simplement un Tableau spécifique pour les nouvelles idées/projets à développer Paola Landaeta Saldías doctorante, Groupe de recherche TIM - TU Berlin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-350.png Tâches ClickUp /$$img/

Organisez votre journée avec ClickUp Tasks pour diviser vos objectifs en étapes gérables.

Commençons par Tâches ClickUp -la colonne vertébrale de votre flux de travail académique. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas vous précipiter à la dernière minute parce que vous avez oublié une date limite ou un détail important.

Vous pouvez l'utiliser pour décomposer vos travaux en étapes gérables à l'aide de listes de contrôle des tâches, définir des priorités et suivre la progression de manière visuelle, soit sous la forme d'une simple liste, soit sur un tableau Kanban (ou des dizaines d'autres Affichages ClickUp ).

Also Read: Guide de l'éducateur pour les formulaires ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-351.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Affichez votre calendrier en temps réel grâce à la vue du Calendrier de ClickUp

Ensuite, il y a Affichage du Calendrier ClickUp clickUp Calendar View est une application qui vous permet de visualiser à tout moment votre emploi du temps, vos échéances et vos évènements, afin de garder le contrôle et de ne pas perdre le fil.

Que vous ayez besoin de forfaiter des sessions d'étude ou de coordonner des réunions de groupe, ClickUp Calendrier View peut assurer le suivi de tout.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-35.gif ClickUp Documents /$$img/

Collaborez plus intelligemment avec ClickUp Documents comme hub pour les notes, les forfaits et les idées

Maintenant, si vous aimez travailler sur des projets de groupe (ou, soyons honnêtes, essayer d'y survivre), Documents ClickUp vous facilitera grandement la vie.

Fini les chaînes d'e-mails interminables et les pièces jointes manquées. Avec les documents, vous pouvez créer, partager et modifier des documents en temps réel avec votre groupe.

Il est donc idéal pour collaborer sur des documents, lancer des idées ou simplement faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

🧠 Fun Fact: ClickUp propose plus de 35 ClickApps qui vous permettent de personnaliser votre espace de travail avec des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les cartes mentales, et même les sprints.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-3.gif ClickUp Brain /$$img/

Utilisez ClickUp Brain comme votre coffre-fort d'idées personnelles pour poser des questions, résumer des idées ou même créer du contenu à partir de zéro

Parlons maintenant de ClickUp Brain , l'assistant IA qui travaille 24 heures sur 24 pour vous aider à optimiser vos sessions d'étude.

Il peut automatiser les tâches de routine comme le paramètre des rappels et résumer les notes de cours, ce qui permet de gagner du temps. Cependant, il va plus loin en proposant des conseils d'étude personnalisés en fonction de vos habitudes et de votre charge de travail.

Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour organiser votre espace de travail, ClickUp vous propose des modèles.

L'application Modèle de checklist pour la planification de l'étudiant ClickUp vous aide à garder le contrôle sur tout ce qui se passe pendant la semaine, tandis que le modèle de liste de contrôle de l'étudiant ClickUp Modèle de budget ClickUp pour l'université vous permet d'éviter de vous retrouver à court d'argent au milieu du semestre.

Et si vous avez besoin de quelque chose de plus détaillé, consultez la page Modèle ClickUp pour les étudiants pour s'organiser dès le départ.

Ce modèle simplifie vos études et vous permet de garder le contrôle sur toutes les choses importantes, comme l'organisation des cours et des conférences, la gestion des projets, des devoirs et des examens, et le suivi de la progression et des échéances pour tous vos objectifs.

Also Read: Conseils les plus importants en matière de gestion de projet pour les étudiants

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Consolidez la gestion des tâches, la prise de notes, les calendriers et les rappels dans une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin de jongler avec plusieurs applications

Organisez vos tâches de la manière qui vous convient le mieux. Par exemple, utilisez la vue Calendrier pour visualiser les échéances des devoirs ou la vue Tableau pour suivre la progression des projets

Allouez du temps aux tâches et surveillez le temps qu'il vous faut pour les achever avec Le suivi du temps intégré à ClickUp et les fonctionnalités d'estimation de la durée

Travaillez ensemble sur des projets de groupe, partagez vos notes et veillez à ce que tout le monde soit sur la même page grâce à les outils de collaboration en temps réel de ClickUp y compris un système de dossiers intuitif, des commentaires sur les tâches, des mentions et des documents partagés

Définissez des objectifs académiques, tels qu'achever un module d'étude ou obtenir une note spécifique, et suivez votre progression au fil du temps grâce à Objectifs ClickUp Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités de la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

2. Todoist (Meilleur pour la gestion minimaliste des tâches)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-353-1400x788.png Todoist /$$$img/

via TodoistTodoist est un outil de gestion des tâches simple et élégant, parfait pour les étudiants qui veulent un moyen intuitif de rester organisés sans les cloches et les sifflets d'outils plus complexes.

Son design minimaliste met l'accent sur les fonctions essentielles telles que la création de tâches, la définition de paramètres et le suivi des échéances.

Utilisez des libellés et des filtres pour personnaliser votre liste de tâches et vous concentrer sur les éléments prioritaires ou des catégories spécifiques. Connectez Todoist à Google Agenda, Dropbox et d'autres applications logiciel de gestion d'université pour en améliorer l'utilité.

Un bonus amusant ? Le système de Karma gamifié de Todoist vous motive à maintenir des périodes de productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Organisez vos tâches sans effort grâce à une hiérarchie intuitive des projets et des sous-tâches

Paramétrez les priorités et les dates d'échéance à l'aide de libellés et de rappels personnalisables

Collaborez avec les membres de votre équipe ou de votre famille dans le cadre de projets partagés

Suivi de la productivité à l'aide d'objectifs et de points Karma intégrés

Limites de Todoist

Absence d'outils de gestion de projet avancés tels que les diagrammes de Gantt

Pas de mode hors ligne pour les mobiles, sauf si les tâches sont préchargées

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 8$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (800+ avis)

4.4/5 (800+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,500+ avis)

3. Notion (Meilleur pour les flux de travail hautement personnalisables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-354-1400x875.png Notion /$$img/

via Nontion La vie étudiante peut souvent donner l'impression d'être contrainte et restrictive, avec des structures définies pour presque tout - des formes de devoirs aux flux de travail des projets. Notion est une bonne solution pour les étudiants qui recherchent la flexibilité et le contrôle de leurs fichiers numériques. Que vous ayez besoin d'une simple liste de tâches ou d'un système de gestion des connaissances détaillé, Notion vous permet de concevoir des flux de travail adaptés à vos besoins. Vous pouvez créer ou utiliser des modèles préétablis pour les notes de cours, les devoirs ou le suivi des projets et synchroniser Notion avec des applications comme Google Drive ou Trello pour un accès centralisé à vos ressources d'étude et de recherche.

Notion meilleures fonctionnalités

Créez des bases de données, des wikis et des documents personnalisés dans un seul et même espace de travail

Connectez les flux de travail en liant les pages, les tâches et les projets de manière transparente

Visualisez les données à l'aide de tableaux, de tableaux, d'échéanciers et de calendriers

Partagez votre espace de travail avec des pairs, des éducateurs ou le public à l'aide de pages en direct

Limites de Notion

Les fonctionnalités de gestion des tâches manquent de rappels ou d'automatisation avancée

Problèmes de performance avec les bases de données volumineuses sur les appareils plus anciens

Prix de Notion

Free

Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,900+ reviews)

4.7/5 (5,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,400+ reviews)

4. Google Keep (Meilleur pour la prise de notes et les listes simples)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-355.png Google Keep /$$img/

via Google Keep Google Keep est l'application légère par excellence pour capturer des idées et des notes rapides en déplacement. Elle offre aux entreprises une interface de notes autocollantes permettant de créer des codes couleur pour une meilleure organisation visuelle, des notes vocales pour capturer rapidement des pensées ou des idées et convertir la parole en texte, ainsi que des checklists qui leur permettent de gérer facilement leurs tâches.

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

Collaborez en temps réel en partageant vos notes avec d'autres personnes

Paramétrage de rappels de tâches en fonction de l'emplacement ou de l'heure

Se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur tous les appareils

Limites de Google Keep

Options de mise en forme limitées par rapport aux applications de prise de notes avancées

Absence de fonctionnalités de gestion des tâches pour les projets de plus grande envergure

Aucune intégration avec d'autres outils en dehors de l'environnement de travail de Google

Structure d'organisation minimale pour les personnes qui prennent beaucoup de notes

Prix de Google Keep

Free

Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

21,60 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

remarque : Google Keep est disponible gratuitement pour les utilisateurs individuels et dans le cadre de Google Workspace pour les équipes. Les environnements de travail indiqués sont ceux de Google Workspace

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

5. Microsoft OneNote (Meilleur pour l'organisation de notes détaillées)

via Microsoft OneNote Digital Si vous avez déjà souhaité partager des notes et collaborer sur celles-ci avec vos amis et vos camarades de classe, Microsoft OneNote est l'outil qu'il vous faut.

Il s'agit d'un bloc-notes numérique riche en fonctionnalités qui permet de traiter en profondeur, la prise de notes en collaboration et l'organisation. Idéal pour les étudiants qui doivent gérer une grande quantité d'informations, OneNote offre un système de carnet de notes complet et bien structuré. Il vous permet de diviser vos notes en carnets, sections et pages pour faciliter la navigation.

Grâce à son assistance à l'écriture manuscrite, vous pouvez prendre des notes à l'aide d'un stylet ou dessiner des diagrammes directement sur votre appareil. Et contrairement aux notes physiques, vous n'avez jamais à vous soucier d'égarer des informations précieuses ou de les laisser derrière vous lorsque vous en avez besoin : vous pouvez accéder à vos notes depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur via OneDrive.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Clipsez du contenu Web et enregistrez-le directement dans vos carnets de notes

Organisez vos carnets de notes à l'aide de sections, d'étiquettes, de sous-sections et de notesModèles OneNote Collaborer en temps réel sur des carnets partagés

Recherche rapide de notes à l'aide de mots-clés et de la reconnaissance de l'écriture manuscrite

Limites de Microsoft OneNote

L'interface peut sembler encombrée et écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Absence d'outils de gestion de projet ou de kanban

Prix de Microsoft OneNote

Personnel: 6,99 $/mois par utilisateur

6,99 $/mois par utilisateur Applications pour les entreprises: 9,90 $/mois par utilisateur

9,90 $/mois par utilisateur Famille : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

: 7,20 $/mois par utilisateur Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

_Note : Microsoft OneNote est disponible dans le cadre de la suite Microsoft 365. Les prix s'entendent pour Microsoft 365. _Note : Microsoft OneNote est disponible dans le cadre de la suite Microsoft 365

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,700+ reviews)

6. Trello (Meilleur pour la gestion visuelle de projet)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-357.png Trello : outils d'organisation pour les étudiants /$$$img/

via TrelloLe site de Trello de Trello fournit un moyen intuitif d'organiser visuellement les tâches, ce qui en fait un outil idéal pour les projets de groupe ou la planification d'un semestre. Les tableaux représentent les différentes étapes de vos tâches, telles que "à faire", "en cours" ou "terminé". Les cartes représentent les tâches individuelles de chaque étape.

Ajoutez des descriptions détaillées, des checklists, des échéances et des pièces jointes aux tâches individuelles, afin de disposer d'un contexte achevé à tout moment. Vous pouvez assigner des tâches aux membres de votre groupe lorsque vous travaillez sur des projets partagés et même laisser des commentaires sur ces tâches pour simplifier la collaboration.

Les Power-ups de Trello vous permettent d'améliorer ses fonctions grâce à des intégrations personnalisées pour des outils tels que Google Drive, Slack et votre agenda.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Visualisez les flux de travail à l'aide de tableaux flexibles de type Kanban

Glissez-déposez des tâches entre les listes pour faciliter l'organisation

Joignez des pièces jointes, des images et des liens directement aux cartes

Automatisez les processus répétitifs grâce à l'automatisation alimentée par l'IA de Butler

Utilisez des libellés personnalisés pour catégoriser les tâches en fonction de la priorité, du sujet ou du type

Limites de Trello

Les fonctionnalités de gestion des dépendances et de liaison des tâches font défaut

Les options de personnalisation des tableaux peuvent sembler limitées

Prix de Trello

Free

Standard: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Premium: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise: À partir de 17,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

G2: 4.4/5 (13,600+ reviews)

4.4/5 (13,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,300+ reviews)

7. Evernote (Meilleur pour les fonctionnalités de prise de notes)

via Evernote Si vous cherchez un logiciel pour vous aider à prendre des notes rapidement, puis à les organiser facilement, il vous faut Evernote . Il offre des outils avancés pour les étudiants qui ont besoin de capturer, d'organiser et de récupérer une variété d'informations.

Les principales fonctionnalités d'organisation d'Evernote comprennent une recherche puissante pour trouver rapidement des notes, même avec du contenu manuscrit, la possibilité de transformer vos notes en listes À$$ faire en ajoutant des cases à cocher et des rappels, et la création de notes multimédias en ajoutant des documents numériques tels que des enregistrements vocaux, des photos, des PDF et des croquis à vos informations.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Collectez des informations où que vous soyez grâce à des coupures de presse sur le web et des scans OCR rapides

Synchronisez vos notes de manière transparente sur tous vos appareils

Organisez vos idées à l'aide de carnets, d'étiquettes et d'outils personnalisésModèles Evernote Collaborer en partageant des notes ou en modifiant en cours avec des coéquipiers



Limites d'Evernote

Interface encombrante par rapport aux alternatives plus récentes

L'accès hors ligne est limité aux forfaits payants

Prix d'Evernote

Free

Personnel: $14,99/mois

$14,99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

17,99 $/mois Teams: 24,99 $/mois par utilisateur

24,99 $/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,200+ commentaires)

8. myHomework Student Planner (Le meilleur pour une planification académique simple)

via myHomework Planificateur de l'élèvemon agenda des devoirs de l'élève simplifie le forfait scolaire grâce à une interface épurée et facile à utiliser. Il vous permet de synchroniser votre emploi du temps scolaire avec l'application pour gérer les heures de cours et les tâches et en avoir un aperçu.

L'application est également très accessible : vous pouvez l'utiliser sur tous les appareils, de votre smartphone à votre ordinateur portable.

myHomework Student Planner meilleures fonctionnalités

Suivi des devoirs, des tests et des dates d'échéance en un seul endroit

Personnalisez les emplois du temps de vos cours grâce à un code couleur et à des créneaux horaires

Recevez des notifications pour les échéances à venir

Accédez à des outils hors ligne pour rester productif sans Internet

myHomework Student Planner limitations

Conception dépassée par rapport aux planificateurs plus modernes

La version gratuite contient des publicités qui peuvent être gênantes

Prix du planificateur de devoirs myHomework Student Planner

Basic: Gratuit (avec publicités)

Gratuit (avec publicités) Premium: 4,99 $/an

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

9. MyStudyLife (Meilleur pour la gestion des emplois du temps et des examens)

via MyStudyLife Comme son nom l'indique, MaVieEtudiante permet de tirer le meilleur parti de la vie étudiante. Il va au-delà de l'emploi du temps de base en proposant des outils spécialement conçus pour la réussite universitaire.

Utilisez-le pour forfaiter le temps d'étude et suivre les dates d'examen avec des rappels. Il vous permet également de suivre les devoirs et les travaux liés à des cours spécifiques. À faire, il est gratuit ? Gagné, gagné, gagné !

Les meilleures fonctionnalités de MyStudyLife

Organisez votre vie scolaire avec des emplois du temps spécifiques à chaque matière

Recevez des rappels pour les échéances, les examens et les emplois du temps

Suivez la progression de vos études grâce aux aperçus des matières et des tâches

Limites de MyStudyLife

Options de personnalisation limitées pour les devoirs ou les cours

Pas de référence directeoutils de collaborationpour les projets de groupe

tarification MyStudyLife

Free

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

10. À faire (Meilleur pour synchroniser les tâches personnelles et académiques)

via À faireÀ faire combine la gestion des tâches avec l'intégration du Calendrier, offrant aux étudiants un moyen facile de gérer leur vie personnelle et académique. Affichez vos tâches à côté de votre emploi du temps quotidien pour une meilleure planification, minimisez les distractions grâce à des outils tels qu'un chronomètre Pomodoro, et automatisez même les rappels pour des tâches telles que les devoirs ou la préparation des cours.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Organisez vos tâches à l'aide de listes intelligentes et de dossiers catégorisés

Collaborez avec des listes de tâches partagées pour les projets de groupe

Synchronisez vos appareils pour que tout soit au même endroit

Intégration avec des outils tels que Google Agenda et Alexa

Limites d'Any.do

Les fonctionnalités du forfait Free sont limitées

Les capacités de gestion des tâches sont moins avancées pour les projets complexes

Le paramètre Premium ne justifie pas nécessairement l'ensemble des fonctionnalités

Délais de synchronisation occasionnels entre les appareils

Prix d'À faire

Personnel: Gratuit

Gratuit Premium: 7,99 $/mois

7,99 $/mois Famille: 9,99 $/mois (pour quatre utilisateurs)

9,99 $/mois (pour quatre utilisateurs) Teams: $7.99/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (190+ commentaires)

4.2/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

Étudiez bien, obtenez de bons résultats et réussissez avec ClickUp

Rester concentré sur ses tâches en tant qu'étudiant n'est pas une mince affaire, mais avec les bons outils d'organisation dans votre coin, vous ne vous contentez pas de survivre, vous vous épanouissez.

Si nous devions choisir une option remarquable, ClickUp remporterait la palme. Des calendriers à code couleur aux listes de tâches détaillées, en passant par les fonctionnalités de collaboration qui rendent les projets de groupe moins pénibles, ClickUp a tout ce qu'il faut.

Vous êtes débordé par un emploi du temps surchargé ? Utilisez les drapeaux de priorité et les rappels de ClickUp pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous voulez créer un projet de recherche ? Faites un brainstorming avec ClickUp Brain et notez vos idées dans des documents ClickUp richement mis en forme.

Et n'oublions pas ses plus de 1000 intégrations avec des applications telles que Google Drive, Zoom et Outlook, qui permettent de tout regrouper en un seul endroit, aidant ainsi les étudiants à rester organisés.

Et le plus beau, c'est qu'il est gratuit pour les étudiants L'application est gratuite pour les étudiants, ce qui vous permet de débloquer des fonctions de premier ordre sans dépenser un centime. Alors, pourquoi se contenter du chaos quand on peut avoir la clarté ? S'inscrire gratuitement dès maintenant et essayez ClickUp. Votre futur moi (et peut-être votre GPA) vous remerciera !