Conseils les plus importants en matière de gestion de projet pour les étudiants

Que vous veniez d'entrer au lycée ou que vous terminiez votre thèse de doctorat, la vie universitaire s'accompagne d'expériences indéniablement uniques.

À l'université, vous avez non seulement l'occasion d'élargir vos connaissances intellectuelles, mais aussi de rencontrer de nouveaux camarades et peut-être même de voyager à travers le monde ! Ce n'est pas pour rien que votre oncle vous répète sans cesse que l'université a été la meilleure période de sa vie.

Cependant, il n'est certainement pas facile de gérer les pressions et les responsabilités qui accompagnent la réussite universitaire.

Un exemple est la façon dont les étudiants peuvent être facilement distraits avec tout ce qui se passe en ligne et la dépendance accrue aux téléphones mobiles et à la technologie. Une étude menée par L'Institut de technologie du Massachusetts a montré que la limitation des téléphones portables améliorait en fait les résultats des tests.

Pour vous aider à faire face à la myriade de défis et de distractions auxquels vous serez confronté(e), nous vous proposons dans ce billet quelques conseils pour garder votre calme et atteindre vos objectifs.

Note : Découvrez comment ClickUp pour les étudiants peut vous aider à mener à bien vos projets de classe !

1. Diviser pour mieux régner

Un tableau de devoirs sans fin, de notes de cours et d'activités extrascolaires peut facilement faire passer des choses à travers les mailles du filet.

Si les blocs-notes à spirales et les Post-it peuvent être efficaces pour se souvenir des choses dans les court terme si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez créer un système de gestion de la santé à toute épreuve système infaillible pour la réussite des étudiants .

Avec le système ClickUp Hiérarchie il est facile de faire cela.

Avec notre Modèle de projet étudiant à Terminé, vous pouvez diviser votre travail par cours pour visualiser facilement ce qu'il y a à faire :

Projet : Votre nom (ou le nom du projet de la classe)

Listes : Une pour chaque classe

Tâches : Leséléments d'action dont vous êtes responsable dans chaque classe (préparation des examens, devoirs, etc.)

Vous pouvez même trier et/ou filtre vos tâches pour vous concentrer sur ce qui est important !

Bonus: Objectifs SMART pour les étudiants

Organiser des projets de groupe

Une fois que vous aurez mis en place votre structure, vous devrez trouver des paramètres pour collaborer efficacement au travail de groupe. Il est important d'identifier un endroit central où vous pouvez communiquer avec vos pairs, mais aussi de trouver des outils qui vous aident à déléguer des éléments d'action à différentes personnes.

Heureusement, vous pouvez garder cette organisation simple et cohérente avec un ClickUp tâche .

Dans le cadre de vos tâches, vous pouvez discuter avec vos coéquipiers dans le fil des commentaires et @-mentionner des personnes afin qu'elles soient informées des mises à jour pertinentes. Vous pouvez même assigner un commentaire à un autre utilisateur pour lui déléguer des mini-éléments d'action.

Sur le côté droit, vous pouvez ajouter des détails riches dans la description de votre tâche pour permettre à vos coéquipiers de savoir ce qui se passe, et même intégrer des vidéos et des images pour plus de détails.

2. Maintenir la responsabilité

Avez-vous décidé exactement quand vous allez faire ce guide d'étude pour votre cours de littérature espagnole ? Et si vous classiez vos tâches les plus importantes de la journée ? Profites-tu de l'accès gratuit à l'Internet ? ressources d'étude pour les étudiants ?

La perspective de répondre à ces questions peut vous entraîner dans une spirale sans fin de procrastination culpabilisante. Heureusement, ClickUp dispose de fonctionnalités simples qui peuvent vous aider !

Paramètres statuts personnalisés pour délimiter les différentes phases de votre flux de travail

Il vous suffit de faire passer chaque tâche au statut suivant au fur et à mesure de votre cours pour être toujours en mesure de suivre votre progression. Et ne vous inquiétez pas, nous avons déjà mis en place de superbes statuts dans le modèle Étudiant !

Pour inspiration en ce qui concerne les statuts, consultez Les 4 étapes du cycle de vie d'un projet modèles de Venngage. Inclure les dates. Ajouter les dates de début et d'échéance pour vos tâches en les faisant glisser et en les déposant sur votre Calendrier ClickUp. Vous pouvez faire des choses sympas comme placer les tâches en couleur par liste ou par statut, ou même synchroniser vos tâches directement avec votre calendrier préféré calendrier externe .

Définir les priorités. Priorités sont également une fonctionnalité extrêmement utile pour vous aider à faire face à vos priorités les plus importantes éléments d'action les plus urgents . Classez les tâches en priorité "urgente", "élevée", "normale" ou "faible", puis affichez-les en vue Liste pour les classer de haut en bas. L'établissement de priorités est vital pour la mise en place d'une bonne stratégies de gestion du temps .

Vous pouvez même enregistrer votre affichage trié sous forme de fichier Placé dans les favoris pour y revenir à tout moment !

3. Ne vous laissez pas impressionner par les petites choses

Nous avons tous connu cette sensation d'horreur qui nous envahit à l'approche de la période des examens.

Non seulement vous avez 37 examens à préparer, mais vous avez aussi dit à Joey que vous organiseriez le bal de printemps avec lui.

Et Melissa compte sur vous pour lui livrer le guide d'étude de biologie. Oh, et l'anniversaire de votre mère approche.

Pendant ces périodes de stress à l'école, n'oublie pas que toutes les tâches ne demandent pas le même niveau d'effort et de préparation. Et vous n'avez pas besoin de tout suivre dans votre tête. Avec le bon système, vous pouvez diviser tout en morceaux plus petits et plus faciles à gérer.

Deux fonctionnalités pour vous: sous-tâches et checklists .

Les sous-tâches reflètent les corps de leurs tâches parentes et vous permettent donc d'ajouter de nombreux détails. Vous pouvez avoir des statuts distincts, des fils de discussion et même des checklists au sein d'une sous-tâche.

D'autre part, les checklists concernent les éléments de ligne "terminés" ou "non terminés". Elles sont destinées aux éléments d'action très simples que vous pouvez simplement cocher au fur et à mesure !

Conclusion

Une forte autodiscipline n'est pas la seule clé pour être un bon élève. En fait, la réussite scolaire est tout autant liée à la façon dont vous mettez en place votre paramètre pour atteindre vos objectifs. Il vaut la peine de faire des recherches avant de valider un nouveau logiciel. Nous vous recommandons vivement de jeter un coup d'œil à la page d'accueil de G2Crowd Meilleur diagramme de logiciels de gestion de projet pour déterminer rapidement les outils dont vous avez besoin pour votre prochain projet.

En créant un système de gestion de projet fiable que vous avez réellement envie d'utiliser, vous vous épargnerez du stress et regagnerez du temps que vous pourrez consacrer à votre vie d'étudiant !