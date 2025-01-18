Comment définir des paramètres d'équipe propices à la réussite ?

Ce n'est pas toujours dramatique quand une équipe commence à s'effondrer. En fait, cela commence généralement de manière si discrète que l'on s'en aperçoit à peine. 👀

Parfois, il s'agit d'un délai non respecté. Ou peut-être un e-mail mal ficelé qui laisse plus de questions que de réponses. Quelqu'un se dit : "Ce n'est pas mon travail", tandis que quelqu'un d'autre pense : "Ils s'en occuperont"

Et c'est ainsi que les petites fissures se transforment en trous béants. Les échéances s'accumulent, la communication est défaillante, la progression stagne et le compte n'y est pas Elle est introuvable.

Ce qu'il vous faut, ce sont les bons cadres (lire les règles de base) pour créer un alignement, améliorer l'efficacité et faire en sorte que les capacités de votre équipe se traduisent par des réussites.

Voyons comment la création de règles d'équipe claires et applicables peut transformer le potentiel en progression réelle.

⏰ Résumé en 60 secondes

Les règles d'équipe améliorent la communication, la prise de décision et les performances globales

Les types de règles d'équipe comprennent les valeurs fondamentales, les directives de communication, les processus de prise de décision, les règles relatives aux processus de travail, les mesures de responsabilisation et les cadres de résolution des conflits

Pour créer des règles d'équipe efficaces :

Définir un objectif clair et établir des indicateurs clés de performance pour mesurer la réussite Définissez les rôles, les responsabilités et les personnes directement responsables (DRI) Hiérarchisez et classez vos règles pour y mettre de l'ordre Comprenez votre processus de travail, identifiez les goulets d'étranglement et créez des règles qui les entourent Établissez des règles claires pour les boucles de retour d'information Créez votre mécanisme de gestion des conflits



Pourquoi les règles d'équipe sont-elles importantes ?

À première vue, les règles de l'équipe peuvent ressembler à une autre liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais en réalité, elles fournissent un cadre d'interaction entre les membres de l'équipe, permettant à chacun de rester sur la même page et de travailler à la réalisation d'objectifs communs.

Comprenons mieux l'importance des règles d'équipe. 🗃️

1. Éliminer la confusion: Lorsque les rôles et les responsabilités sont définis, chacun sait sur quoi il est censé travailler. Il n'y a pas de confusion sur qui s'occupe de quoi, ce qui stimule la productivité grâce à des attentes claires.

2. Promouvoir la cohérence et l'équité: Le fait que tout le monde suive les mêmes règles crée un champ d'action équitable. Cela permet d'éviter le favoritisme et de s'assurer que tout le monde est traité de la même manière, quel que soit son rôle ou son ancienneté.

3. Fournir un filet de sécurité pour une communication efficace: Les lignes directrices précisent comment et quand communiquer, ce qui permet de répondre efficacement aux incertitudes ou aux questions urgentes.

4. Former une culture d'équipe: Les comportements positifs tels que le respect, une communication claire et une résolution efficace des problèmes sont encouragés par des règles bien définies, ce qui favorise une culture de la confiance et de l'amélioration continue.

🌟 Fun Fact:

Jeff Bezos a popularisé l'idée

que les équipes doivent être suffisamment petites pour être nourries avec deux pizzas. Les équipes plus petites ont souvent besoin de moins de règles, ce qui rend la collaboration plus fluide.

Types de règles d'équipe

Pour assurer la réussite de votre équipe, vous devez disposer d'un certain nombre de paramètres. Vous trouverez ci-dessous les principaux types de règles à prendre en compte. 📑

1. Valeurs fondamentales et règles de comportement

Ces valeurs définissent les comportements et les attitudes de base attendus pendant la période de formation

l'étape de développement de l'équipe

les membres de l'équipe ont un rôle important à jouer dans le développement de l'esprit d'équipe, en constituant le formulaire de fonctionnement du groupe. Ils créent un environnement propice au respect et à la confiance.

📌 Exemple: Mettre en place une règle mettant l'accent sur l'inclusivité, en veillant par exemple à ce que tous les membres de l'équipe contribuent de manière égale lors des sessions de brainstorming et en reconnaissant la diversité des points de vue.

2. Lignes directrices en matière de communication

Une communication efficace est essentielle pour une

une équipe qui fonctionne bien

en veillant à ce que les messages soient transmis de manière claire et invite, instructions.

📌 Exemple: Encouragez les réunions régulières, telles que les réunions quotidiennes de l'équipe ou les résumés rapides, afin de relever les défis et de partager les réussites. Exigez que le retour d'information soit toujours constructif et fourni dans les 48 heures suivant l'identification d'un problème.

3. Processus de prise de décision

L'établissement de lignes directrices claires pour les décisions crée une solide

d'un accord de travail d'équipe solide

et évite toute confusion en matière d'auteur. Ces règles soulignent qui a le dernier mot, déterminent comment les avis sont recueillis ou quelles étapes doivent être franchies avant de prendre une décision.

📌 Exemple: Établir un paramètre selon lequel les décisions relatives au budget nécessitent la contribution de deux paramètres et l'approbation d'un responsable. Introduisez un système de vote pour les décisions non critiques afin d'éviter les longues discussions et de garantir des résolutions plus rapides.

4. Règles relatives au processus de travail

Les règles de travail permettent à tous les membres de l'équipe de travailler efficacement et d'être synchronisés. Il s'agit des directives opérationnelles essentielles qui régissent la façon dont le travail est terminé.

Exemple: Décidez des modalités de transfert. Lorsqu'un membre de l'équipe achève sa partie d'un projet, il doit laisser un résumé détaillé et les prochaines étapes dans la description de la tâche. Appliquer une règle selon laquelle les fichiers et les ressources doivent être téléchargés dans un dossier central avec des conventions de dénomination normalisées afin d'améliorer l'accessibilité.

5. Gestion du temps et étiquette des réunions

Ces règles permettent à votre équipe de rester efficace, engagée et concentrée sans perdre des heures sur des tâches inutiles ou une surcharge de réunions.

📌 Exemple: Établir un paramètre selon lequel les membres de l'équipe bloquent le temps de concentration sur leurs calendriers afin d'éviter les demandes de réunion inutiles. Instaurez une politique de communication asynchrone, comme l'enregistrement des récapitulatifs des réunions et leur partage avec ceux qui ne peuvent pas y assister en direct.

6. Règles de résolution des conflits

Les règles de résolution des désaccords contribuent à maintenir le professionnalisme et à minimiser les perturbations.

📌 Exemple: Créer une règle de refroidissement de 24 heures avant d'escalader les problèmes pour permettre des discussions plus réfléchies et une meilleure résolution des problèmes.

➡️ Lire la suite:

Comment optimiser la performance de l'équipe pendant l'étape d'exécution ?

Il est essentiel de créer des règles d'équipe pour que chacun puisse travailler efficacement. Terminées, ces directives peuvent permettre à votre équipe de rester concentrée, de résoudre les conflits et d'atteindre les objectifs collectifs avec un minimum de frictions.

Voici comment créer des règles efficaces, significatives et durables.👌

$$$a étape 1 : Commencer par un objectif clair

Les règles d'équipe constituent le fondement du fonctionnement de votre équipe. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez en définir l'objectif. Aidez votre équipe à comprendre pourquoi ces règles sont nécessaires ou quels défis spécifiques elles permettront de relever.

Sans un objectif clair, vos règles ne sont que des mots sur le papier.

Voici comment y parvenir :

Identifier les points douloureux: Notez les problèmes tels que les délais non respectés, la mauvaise communication ou le manque de clarté dans la prise de décision

Notez les problèmes tels que les délais non respectés, la mauvaise communication ou le manque de clarté dans la prise de décision Définissez des objectifs : Réalisez les défis avec des objectifs concrets, tels que l'amélioration des échéanciers ou le renforcement du compte rendu

Réalisez les défis avec des objectifs concrets, tels que l'amélioration des échéanciers ou le renforcement du compte rendu Établir des indicateurs clés de performance (ICP): Suivre la progression à l'aide d'indicateurs clés de performance (ICP), comme le pourcentage de tâches achevées dans les délais

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-186.png Objectifs ClickUp : règles d'équipe /$$img/

Paramétrez et suivez les objectifs de votre équipe sans effort avec ClickUp Objectifs

ClickUp Objectifs

vous permet de créer des objets de haut niveau et de paramétrer des cibles plus petites et mesurables. Ces cibles peuvent être des valeurs numériques, des tâches spécifiques ou de simples Vrai/Faux.

Supposons que vous souhaitiez créer des règles pour une gestion efficace du temps. Vous pouvez créer un Objectif intitulé "Règles de gestion du temps", ajouter une date d'échéance et désigner un propriétaire (qui sera responsable du suivi de la progression).

Dans le cadre de cet objectif, vous pouvez paramétrer des étapes plus petites telles que "Définir des Objectifs de Blocage du Temps" ou "Créer un Temps Tampon pour les Retards" Et avec

Tâches ClickUp

avec ClickUp Tasks, vous pouvez facilement créer des éléments d'action individuels pour chaque étape et assigner le travail au membre de l'équipe concerné.

Au fur et à mesure que chaque tâche est achevée, votre objectif est automatiquement mis à jour pour refléter la progression.

📮ClickUp Insights: Près de 20 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage envoient des

plus de 50 messages instantanés par jour

.

Ce volume élevé peut être le signe d'une équipe constamment en ébullition avec des échanges rapides, ce qui est excellent pour la rapidité, mais également propice à une surcharge de communication. Grâce aux outils de collaboration intégrés de ClickUp, tels que ClickUp Discuss et ClickUp Assigned Comments, vos discussions sont toujours liées aux tâches liées, ce qui améliore la visibilité et réduit le besoin d'effectuer des suivis inutiles.

Étape #2 : Définir les rôles et les responsabilités

Définir les rôles ne signifie pas distribuer des titres de poste. Il s'agit de préciser qui fait quoi, quand et comment. L'attribution d'individus directement responsables (DRI) rend cette définition encore plus précise.

Voici comment définir efficacement les rôles :

Planifiez vos flux de travail: Dressez la liste de toutes les tâches récurrentes et de tous les projets gérés par votre équipe. Pour chacun d'entre eux, posez les questions suivantes : _Qui en est responsable ? Qui l'assiste ?

Dressez la liste de toutes les tâches récurrentes et de tous les projets gérés par votre équipe. Pour chacun d'entre eux, posez les questions suivantes : _Qui en est responsable ? Qui l'assiste ? **Décidez qui sera le propriétaire final (ou DRI) d'une tâche, d'une décision ou d'un produit à livrer. Par exemple, dans le cadre du lancement d'un produit, le DRI pour le "contenu marketing" pourrait être le responsable du contenu

Documentez le tout: Créez un manuel de l'équipe avec des sections bien organisées pour les différents rôles, responsabilités, DRI, etc. L'objectif est de stocker et d'organiser toutes les informations essentielles de votre équipe en un seul endroit pour un accès facile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Les sous-pages de ClickUp 3.0 Docs simplifiées pour la génération d'idées /$$img/

Créez un hub centralisé de politiques et de procédures avec ClickUp Documents ClickUp Documents est un outil polyvalent au sein de la plateforme où vous pouvez créer, organiser et partager des documents avec votre équipe. Il vous permet de documenter les règles, les rôles et les responsabilités dans un espace centralisé.

Vous pouvez facilement organiser des sections sur les valeurs fondamentales, la prise de décision et les pratiques de communication avec les outils de mise en forme riches de Teams, ce qui rend le manuel accessible à tous les membres de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commentaires assignés dans ClickUp Docs : règles de l'équipe /$$img/

Utilisez ClickUp Attribuer des commentaires dans Docs pour améliorer le compte et la propriété des tâches

Si une section du document doit être revue ou approuvée, vous pouvez @mentionner un membre de l'équipe et laisser un commentaire ClickUp Commentaire assigné pour eux. Par exemple, lorsque vous documentez les responsabilités d'un DRI, vous pouvez les étiqueter pour confirmer des détails ou apporter des modifications en cours.

💡 Pro Tip: You can customize Le modèle de manuels, politiques et procédures pour les employés de ClickUp pour commencer sans réinventer la roue ! Ce modèle propose une disposition structurée, garantissant que toutes les informations clés sont organisées et faciles à trouver.

Étape #3 : Classer les règles par ordre de priorité et par catégorie

Si l'on considère la situation dans son ensemble, il est probable que vous devrez documenter des centaines de règles. Cependant, toutes les règles ne sont pas essentielles à la mission de l'entreprise. Certaines règles peuvent être simplement utiles

Il convient donc d'établir un ordre de priorité pour éviter d'être submergé par les règles. Voici quelques conseils pour le faire :

Regroupez-les: Divisez les règles en catégories, comme "Communication", "Délais" et "Résolution des conflits

Divisez les règles en catégories, comme "Communication", "Délais" et "Résolution des conflits Classez-les par ordre d'impact: Demandez ce qui n'est pas négociable dans chaque catégorie. Par instance, une règle telle que "Répondre aux e-mails des clients dans les 24 heures" sera mieux classée que "Utiliser des puces dans les présentations"

Demandez ce qui n'est pas négociable dans chaque catégorie. Par instance, une règle telle que "Répondre aux e-mails des clients dans les 24 heures" sera mieux classée que "Utiliser des puces dans les présentations" Veillez à ce que les règles soient claires: Limitez-vous à 5-7 règles clés. Au-delà, les règles risquent de devenir du papier peint

Étape #4 : Élaborer un cadre pour les règles relatives au processus de travail

Le cadre des règles du processus de travail montre comment les tâches se déroulent au sein de votre équipe. Sans un cadre approprié, le travail peut devenir chaotique et les goulets d'étranglement peuvent ralentir la progression.

Voici comment en créer un :

Visualiser le processus: Identifier comment les tâches sont assignées, achevées et transférées à l'étape suivante. Avec Tableaux blancs ClickUp vous pouvez visualiser les flux de travail de votre équipe de manière compréhensible. Vous pouvez créer des diagrammes et des organigrammes pour montrer comment les tâches passent d'une étape à l'autre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Brainstorming et collaboration visuelle avec les Tableaux blancs ClickUp

Trouvez les goulots d'étranglement: Analysez où se produisent les retards. le processus d'approbation bloque-t-il les projets ? Est-ce que le processus d'approbation bloque les projets ? _Les retours d'information prennent une éternité ?

Analysez où se produisent les retards. le processus d'approbation bloque-t-il les projets ? Est-ce que le processus d'approbation bloque les projets ? _Les retours d'information prennent une éternité ? Élaborer des règles: Créez des règles pour éliminer les goulets d'étranglement et accélérer les opérations. ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous aider à réfléchir, à rédiger et à affiner rapidement les règles de l'équipe. Par exemple, vous pouvez saisir une invite du type "Suggérer des règles d'équipe pour fournir un fournisseur prestataire" et spécifier le ton ou la structure souhaités

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 Vue IA : règles d'équipe /$$$img/

Invite ClickUp Brain à générer une ébauche des règles de votre équipe

Étape #5 : Construire une boucle de rétroaction

Les règles en matière de retour d'information créent une structure et garantissent que les commentaires ne sont pas négligés ou rejetés. Ces règles permettent une compréhension partagée de ce qui constitue un retour d'information constructif et de la manière de le délivrer ou de le recevoir.

Pour créer des règles de retour d'information efficaces, suivez les étapes suivantes :

Fixer des paramètres pour la fréquence du retour d'information: Déterminer quand et comment le retour d'information doit être fourni. Utiliser Rappels ClickUp pour suivre les échéances du suivi et s'assurer qu'il est donné au bon moment. Par exemple, si un retour d'information est nécessaire chaque semaine ou après chaque jalon, définissez un rappel pour que les membres de l'équipe puissent en prendre connaissance et apporter leur contribution

Déterminer quand et comment le retour d'information doit être fourni. Utiliser Rappels ClickUp pour suivre les échéances du suivi et s'assurer qu'il est donné au bon moment. Par exemple, si un retour d'information est nécessaire chaque semaine ou après chaque jalon, définissez un rappel pour que les membres de l'équipe puissent en prendre connaissance et apporter leur contribution Déterminer les formes de retour d'information: Déterminer la forme la plus appropriée pour communiquer le retour d'information en fonction des différentes occasions. Par exemple, des sessions régulières de feedback peuvent être mieux adaptées aux projets en cours, tandis que des sondages anonymes peuvent être plus efficaces pour recueillir le sentiment d'une équipe plus large

Déterminer la forme la plus appropriée pour communiquer le retour d'information en fonction des différentes occasions. Par exemple, des sessions régulières de feedback peuvent être mieux adaptées aux projets en cours, tandis que des sondages anonymes peuvent être plus efficaces pour recueillir le sentiment d'une équipe plus large Veillez à l'équilibre: Évitez que le retour d'information ne devienne trop critique. Il est important de créer un espace où les critiques constructives sont formulées en même temps que les appréciations sincères et les renforcements positifs une collaboration efficace au sein de l'équipe ### Étape #6 : Établir des mécanismes de résolution des conflits

Les désaccords sont inévitables, même dans les équipes soudées. La mise en place d'un mécanisme de résolution des conflits clair permet à votre équipe d'en sortir plus forte à chaque fois.

Voici comment procéder :

Créer un espace sûr: Insistez sur l'importance d'une culture où la prise de parole est encouragée. Commencez par normaliser les désaccords, en les présentant comme un élément naturel et sain du travail d'équipe lorsqu'ils sont traités avec respect

Insistez sur l'importance d'une culture où la prise de parole est encouragée. Commencez par normaliser les désaccords, en les présentant comme un élément naturel et sain du travail d'équipe lorsqu'ils sont traités avec respect Définissez les étapes de l'escalade: Développezdes instructions étape par étape pour résoudre les problèmes. Par exemple : Étape 1: Parlez directement à la personne concernée (par exemple : "Hé, j'ai ressenti X à propos de Y ; pouvons-nous en parler ?") Étape 2: Si le problème n'est pas résolu, faites appel au chef d'équipe ou au manager Étape 3: Pour les problèmes récurrents, organisez une session de médiation formelle avec les RH ou un facilitateur neutre

Développezdes instructions étape par étape pour résoudre les problèmes. Par exemple :

🌟 Fun Fact: En 2017, Netflix's culture memo a mis en évidence sa politique de "liberté et de responsabilité", qui privilégie la confiance par rapport à la microgestion. Cette norme a été créditée pour ses équipes innovantes et performantes.

Étape #7 : Mettre en place des règles

Ensuite, vous devez présenter ces règles à l'équipe et créer une compréhension partagée des attentes. Voici comment procéder.

Commencez par organiser une réunion de lancement au cours de laquelle vous expliquerez le raisonnement qui sous-tend chaque règle. Utilisez des exemples concrets pour les rendre plus compréhensibles et encouragez les membres de l'équipe à poser des questions.

Cela permet à chacun de se sentir impliqué dans le processus et renforce la transparence dès le départ. Pour

avoir l'esprit d'équipe

chaque membre doit comprendre les règles et s'engager activement à les respecter.

Une fois les règles établies, veillez à reconnaître et à fêter ceux qui les respectent systématiquement.

Reconnaissez les équipes ou les personnes qui se distinguent, par exemple celles qui respectent les protocoles de communication ou l'étiquette des réunions. Par exemple, si une équipe respecte systématiquement les règles de communication, soulignez ses efforts lors d'une réunion quotidienne ou d'une réunion à l'échelle de l'entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Exemple d'automatisation personnalisée ClickUp /$$img/

Automatiser les rappels et plus encore avec des automatisations ClickUp personnalisées

Pour garantir le respect des règles, automatisez dans la mesure du possible. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez configurer des rappels et des actions qui se déclenchent lorsque certaines conditions sont réunies. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation pour envoyer des rappels 24 heures avant l'échéance d'une tâche ou mettre automatiquement à jour la priorité d'une tâche à l'approche d'une échéance.

Si la première version d'un manuel d'équipe est soumise, vous pouvez paramétrer une automatisation pour l'attribuer à l'éditeur afin qu'il la révise. Cela facilite l'application des règles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-752.png Tableau de bord ClickUp : règles d'équipe /$$$img/

Contrôlez le respect des règles et les performances de l'équipe avec les tableaux de bord ClickUp

Ensuite, suivez le respect des règles à l'aide de Tableaux de bord ClickUp .

Par exemple, si vous avez établi une règle selon laquelle toutes les tâches hebdomadaires doivent être achevées le vendredi, les tableaux de bord peuvent afficher le pourcentage de tâches achevées dans les délais, ce qui permet d'avoir une vue claire de la manière dont l'équipe s'acquitte de ses tâches.

➡️ En savoir plus:

Guide des Automatisations dans ClickUp (avec 10 exemples de cas d'utilisation)

Défis dans l'application des Teams

Les règles d'équipe sont excellentes en théorie, mais leur mise en œuvre peut s'avérer délicate dans la pratique. Ces difficultés ne sont pas toujours évidentes tant que l'on n'est pas plongé dedans.

Examinons quelques défis courants liés à l'application des règles (et la façon dont vous pouvez les résoudre). 🔎

Résistance au changement

Le changement n'est pas facile. La nature humaine veut que l'on s'en tienne à ce qui est familier (ou le statut quo), et les nouvelles idées ou

les normes de l'équipe

peuvent souvent être perçues comme des formalités administratives inutiles.

☑️ Solution: Pour y remédier, soyez transparent sur l'objectif de chaque norme et sur la manière dont elle améliorera le flux de travail ou la communication au sein de l'équipe. Impliquez les membres de l'équipe dans le processus, en recueillant leurs commentaires et en procédant à des ajustements si nécessaire.

De cette façon, ils se sentiront plus engagés et ouverts au changement plutôt que d'y résister.

Peu d'adhésion de la part de la direction

Un manager "trop occupé" pour respecter les protocoles de l'équipe envoie le message que les règles ne sont pas importantes.

☑️ Solution: Impliquer les dirigeants dès le départ dans le processus de création des règles afin de favoriser une plus grande adhésion. Lorsqu'ils participent activement à l'élaboration des règles, ils sont plus susceptibles d'apporter leur assistance à leur mise en œuvre.

Conflit sur les règles

Tout le monde n'est pas d'accord avec toutes les règles. Certains peuvent avoir l'impression d'être soumis à une microgestion. D'autres peuvent penser que les règles sont injustes. Il en résulte des tensions qui peuvent nuire à la productivité du travail d'équipe.

☑️ Solution: Créez un espace pour des discussions ouvertes. Si quelqu'un pense qu'une règle est injuste, demandez-lui de proposer une alternative. Utilisez des données pour étayer votre raisonnement.

Par exemple, si une règle a été introduite pour réduire les délais non respectés, partagez le nombre de délais non respectés avant l'ajout de la règle. Et si le conflit persiste ? Faites appel à une personne neutre ou à un coach pour arbitrer la discussion.

L'objectif n'est pas de gagner. Il s'agit de trouver une solution acceptable pour tous.

Compliquer à l'excès les règles

Lorsqu'il y a trop de restrictions, les membres de l'équipe peuvent avoir l'impression de marcher sur des œufs, ce qui peut diminuer la créativité et la motivation.

☑️ Solution: Concentrez-vous sur les règles les plus efficaces et les plus importantes qui contribuent directement aux objets de l'équipe. Les règles doivent être simples, applicables et alignées sur les objectifs généraux de l'équipe, afin qu'elles paraissent gérables et utiles.

Incapacité à adapter les règles aux équipes éloignées

Avec l'essor du travail télétravail, les règles de l'équipe conçues pour une collaboration en personne peuvent ne pas s'adapter aux environnements virtuels. Cela peut entraîner des malentendus ou des attentes floues, en particulier dans les processus de communication ou de flux de travail.

☑️ Solution: Adaptez les normes de l'équipe au travail télétravail. Par exemple, fixez des paramètres clairs pour les réunions en ligne, définissez des canaux de communication appropriés et utilisez efficacement les outils de collaboration.

Veillez à ce que

l'équipe virtuelle

les membres de l'équipe virtuelle ont accès aux mêmes ressources et aux mêmes lignes directrices que les équipes en place, de sorte que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Bonnes pratiques en matière de règles et de compte au sein de l'équipe

Les règles ne doivent pas être perçues comme des corvées. Grâce à ces bonnes pratiques, vous pouvez élaborer des lignes directrices qui seront respectées par tous et qui permettront de créer une équipe soudée.

Impliquez les membres de votre équipe

Si vous imposez des règles de haut en bas, attendez-vous à une certaine résistance. En effet, les employés sont plus enclins à suivre les règles qu'ils ont contribué à créer.

Par exemple, si vous établissez une règle concernant les délais de réponse aux e-mails, demandez aux membres de l'équipe ce qui leur semble réaliste. Certains travailleront peut-être dans un délai de 24 heures, tandis que d'autres suggéreront de donner la priorité aux demandes critiques.

💡Pro Tip : Utilisez les Formulaires ClickUp pour recueillir des idées directement auprès des membres de votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-415-1400x690.png Formulaires ClickUp /$$img/

Modifiez et prévisualisez vos formulaires sans effort avec ClickUp Forms

$$$a Testez les règles avec une phase pilote

Avant de déployer des règles dans toute l'équipe, testez-les à plus petite échelle.

Par exemple, testez une nouvelle règle de communication dans un service pendant un mois. Utilisez le retour d'information pour affiner l'approche avant une mise en œuvre plus large, ce qui garantit une adoption plus harmonieuse.

Renforcer les règles visuellement

Utilisez des rappels visuels, comme des infographies ou des tableaux de bord d'équipe, pour garder les règles à l'esprit.

Par exemple, affichez un guide de référence rapide sur les protocoles de communication dans les environnements de travail partagés ou les hubs virtuels. Les repères visuels facilitent le respect et la mémorisation des normes.

Équilibrer la flexibilité et la structure

Si les règles structurent votre flux de travail, il faut aussi prévoir des exceptions.

Par exemple, si la règle est de "répondre aux e-mails dans les 24 heures", indiquez clairement que les problèmes urgents doivent être traités en priorité, même si cela entraîne un léger retard dans d'autres domaines.

Définir des paramètres d'équipe efficaces et inspirer la réussite avec ClickUp

La création et la mise en œuvre de règles d'équipe ne sont qu'un début. La véritable valeur réside dans la manière dont vous les adaptez et les faites évoluer pour construire une équipe performante.

Avec ClickUp, ce processus devient plus rationnel et collaboratif. Qu'il s'agisse du suivi des objectifs et des KPI ou de la maintenance d'un règlement complet et de l'automatisation des contrôles de routine, ClickUp vous donne les outils nécessaires pour créer et mettre en œuvre des règles d'équipe qui favorisent réellement la réussite.

