Comment identifier et analyser les concurrents indirects dans les entreprises

Imaginez un peu : Vous êtes en famille et vous essayez de choisir entre regarder un nouveau film en streaming à l'Accueil ou aller manger une pizza. Bien qu'un restaurant et un service de streaming ne semblent pas rivaux, ils se disputent tous deux la même chose : le revenu disponible et le temps libre de votre famille.

Toutes les entreprises ont des concurrents, mais ce ne sont pas toujours les premiers noms qui viennent à l'esprit.

C'est l'essence même de la concurrence indirecte. Mais qu'est-ce qu'une concurrence indirecte ? Il s'agit d'entreprises qui proposent des produits ou des services différents, mais qui sont en concurrence pour des besoins, des objectifs ou des ressources similaires

Vous êtes prêt à découvrir comment les concurrents indirects pourraient influencer votre prochaine grande stratégie ? Voyons cela de plus près. 📝

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les étapes pour identifier les concurrents indirects :

Comprendre votre marché: Élargissez votre vision. Regardez au-delà de la concurrence directe et explorez les secteurs similaires et adjacents. Vos concurrents indirects peuvent émerger de ces secteurs

Élargissez votre vision. Regardez au-delà de la concurrence directe et explorez les secteurs similaires et adjacents. Vos concurrents indirects peuvent émerger de ces secteurs **Repérer les tendances : gardez un œil sur les évolutions du marché et les opportunités émergentes

Suivre les besoins des clients: Soyez attentif à l'évolution des préférences de vos clients

Soyez attentif à l'évolution des préférences de vos clients Analyser les données des concurrents: Utiliser les informations pour visualiser les tendances et identifier les lacunes

Utiliser les informations pour visualiser les tendances et identifier les lacunes Restez adaptable: Soyez prêt à modifier vos stratégies de marketing à mesure que de nouveaux concurrents apparaissent

Soyez prêt à modifier vos stratégies de marketing à mesure que de nouveaux concurrents apparaissent Collaborez et établissez des forfaits: Travaillez avec votre équipe pour trouver des moyens de surpasser la concurrence directe et indirecte

Travaillez avec votre équipe pour trouver des moyens de surpasser la concurrence directe et indirecte Utilisez les outils de recherche: Utilisez les riches fonctionnalités de ClickUp telles que les tableaux blancs, les documents et les tableaux de bord pour identifier, rechercher et élaborer des stratégies contre les concurrents indirects

**Qu'est-ce que les concurrents indirects ?

**Les concurrents indirects sont des entreprises qui n'offrent pas le même produit ou service que le vôtre, mais qui ciblent un public similaire ou répondent à un besoin comparable

Par exemple, les cafés peuvent entrer en concurrence indirecte avec les espaces de coworking, car tous deux fournissent un environnement propice au travail et à la socialisation.

L'identification des concurrents indirects aide les entreprises à mieux comprendre le marché dans son ensemble. Elle révèle où vos clients potentiels pourraient allouer leurs ressources et permet de mieux positionner vos offres.

Les concurrents indirects partagent les caractéristiques suivantes :

Ils desservent des secteurs ou des marchés différents

Ils répondent à des besoins ou à des souhaits similaires de la part des clients

Ils ciblent la même cible, mais avec des produits ou des services distincts

Rivalisent pour des ressources partagées telles que le temps, l'argent ou l'attention

À faire Sur les marchés où il y a trop de produits similaires, les clients peuvent être submergés par un choix trop vaste. D'après une étude de la Columbia Business School lorsque les consommateurs sont confrontés à un trop grand nombre d'options, ils sont moins susceptibles de se décider pour quoi que ce soit.

Concurrents directs et indirects : Une comparaison

Il est essentiel de comprendre les différences entre les concurrents directs et indirects pour élaborer des stratégies efficaces. Voici une comparaison rapide :

Les concurrents directs et indirects de l'entreprise sont tous deux des concurrents directs et indirects Ils offrent des produits/services identiques ou similaires. Ils offrent des produits/services différents mais ciblent le même public Fonctionne dans le même secteur d'activité Opère dans des secteurs différents Les besoins des clients - Les besoins identiques ou étroitement liés - Les besoins similaires satisfaits de manière différente Deux marques de vêtements en concurrence pour les acheteurs soucieux de leur style Une marque de vêtements et un magasin d'électronique en concurrence pour le revenu disponible

Dans les entreprises, la concurrence vient souvent d'endroits inattendus. Le défi consiste à découvrir ces acteurs cachés et à comprendre comment ils influencent les choix de votre public. Sans un processus clair, il est facile de passer à côté d'informations importantes. ClickUp , l'application Tout pour le travail, vous aide à aborder cette tâche avec clarté et efficacité. De l'organisation de la recherche à la visualisation des connexions, ClickUp offre les outils nécessaires pour aborder chaque étape avec efficacité.

Décortiquons . 👇

Étape n°1 : Définir les besoins et les préférences de votre public

La première étape de l'identification des concurrents indirects consiste à comprendre profondément votre public . À quoi font-ils référence en termes de valeur ? Quels sont les problèmes qu'ils tentent de résoudre ? Pensez à leurs objectifs, à leurs points de douleur et à leurs habitudes

Par exemple, une boutique de fitness peut attirer des personnes qui accordent de l'importance à la santé, à la commodité et à la communauté.

En examinant ces détails, vous pourriez réaliser que les concurrents incluent d'autres studios de fitness, des applications de bien-être, des plateformes de méditation ou même des cafés locaux offrant une expérience sociale. L'objectif est de cartographier l'écosystème plus large dans lequel votre public s'engage.

ClickUp Documents

Créez des profils d'audience détaillés et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs Documents ClickUp agit comme votre carnet de notes numérique, vous permettant d'organiser toutes vos informations sur l'audience en un seul endroit. **Créez des personas d'audience détaillés, décrivez leurs préférences et dressez la liste des tendances que vous observez

Les fonctionnalités de collaboration permettent à votre équipe de contribuer à ces profils en temps réel, garantissant ainsi la prise en compte des idées de chacun. Si vous analysez les adeptes du fitness, créez un document ClickUp pour dresser la liste de leurs préférences, telles que les types d'entraînement, les horaires préférés et les habitudes de consommation.

Étiqueter les membres de l'équipe avec des @mentions pour ajouter des idées ou mettre en évidence les tendances émergentes.

💡 Pro Tip: Utiliser les cinq forces de Porter pour analyser la dynamique de la concurrence dans votre secteur. Ce cadre vous aide à évaluer des facteurs tels que la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs, la menace des produits de substitution et la rivalité au sein de l'industrie, afin de donner forme à votre stratégie d'entreprise.

Etape n°2 : Étudier les tendances de votre secteur et de votre marché

Une fois que vous avez compris votre public, explorez votre secteur d'activité et les tendances actuelles du marché. Identifiez les entreprises qui influencent les décisions de votre public, même si elles appartiennent à des secteurs différents. Cette étape vous aide à reconnaître les tendances et à aligner votre stratégie sur l'évolution du comportement des consommateurs

Par exemple, si vous êtes un service de livraison de repas, vous pourriez remarquer une concurrence indirecte de la part des applications de livraison de produits d'épicerie, des restaurants proposant des options de plats à emporter, ou même des blogs culinaires proposant des idées de préparation de repas DIY.

ClickUp Tableaux blancs

Visualisez les tendances du marché et les concurrents avec ClickUp Tableau blanc Tableaux blancs ClickUp facilitent le brainstorming et la visualisation des données.

Utilisez-les pour planifier le paysage du marché, relier les tendances au comportement du public et illustrer la façon dont les concurrents se chevauchent. Les Tableaux blancs offrent une fonction de glisser-déposer, vous permettant de créer une visualisation dynamique et modifiable de votre recherche.

Par exemple, vous pouvez créer un Tableau blanc pour créer un organigramme montrant comment les préférences des consommateurs évoluent entre la livraison de repas, les services d'épicerie et les repas préparés à la maison. Ajoutez des notes autocollantes pour indiquer les tendances, des flèches pour montrer les connexions et des étiquettes pour catégoriser la concurrence indirecte et directe.

En outre, le Modèle d'analyse de marché ClickUp peut vous aider à structurer votre recherche. Il propose des sections prédéfinies pour enregistrer les données démographiques, les objectifs et les comportements de l'audience, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence.

Etape #3 : Identifier les concurrents potentiels

Maintenant que vous avez recueilli des informations sur votre public et des données sur le marché, élaborez une liste de concurrents indirects potentiels. Au-delà des choix évidents, pensez à des entreprises qui répondent à des besoins similaires de manière différente

Par exemple, un espace de coworking peut être en concurrence indirecte avec des bibliothèques, des plateformes de réunion virtuelle ou des Espaces de conférence, en fonction de ce que le public valorise le plus - le coût, l'ambiance ou les opportunités de réseautage.

Tableaux de bord ClickUp

Suivez efficacement les données relatives à la concurrence grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables Tableaux de bord ClickUp vous aident à suivre, comparer et analyser les concurrents de manière efficace. Vous pouvez personnaliser les cartes pour organiser les données, surveiller les indicateurs clés et visualiser les tendances en temps réel.

Par exemple, vous pouvez configurer un tableau de bord pour suivre des données telles que les avis des clients, les paramètres de tarification ou les campagnes de promotion de vos concurrents potentiels. Cela vous aidera à repérer rapidement les tendances et les lacunes.

🧠 Fun Fact: Si Airbnb et les hôtels proposent tous deux des hébergements, Airbnb est souvent considéré comme une alternative aux hôtels traditionnels, se concentrant davantage sur des séjours uniques, personnalisés et souvent abordables. Cette concurrence indirecte a poussé les chaînes hôtelières à repenser leurs stratégies, certaines adoptant de nouveaux concepts d'"hôtels-boutiques" pour attirer des voyageurs plus diversifiés.

Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-620.png Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-193317120&department=marketing&_gl=1*pnvqkh*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp vous permet d'organiser et de comparer systématiquement les données de plusieurs concurrents. Il vous permet également d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des concurrents, ce qui vous aide à réaliser une analyse SWOT.

Il se distingue par la possibilité de visualiser les données à l'aide de diagrammes et de graphiques, ce qui permet de repérer facilement les tendances. Modèles d'analyse concurrentielle comme ceux-ci ne se contentent pas de collecter des données ; ils vous aident à transformer ces données en informations exploitables. Sur la base de vos conclusions, vous pouvez créer des forfaits stratégiques qui tirent parti de vos points forts et s'attaquent aux domaines à améliorer.

Télécharger ce modèle

Etape #4 : Remue-méninges sur les stratégies concurrentielles

Une fois que vous avez une bonne compréhension de votre public et de vos concurrents potentiels, commencez à réfléchir à des stratégies pour positionner votre entreprise de manière efficace. **Concentrez-vous sur ce qui rend votre offre unique et sur la façon dont vous pouvez répondre aux priorités de votre public

Pour vous aider à démarrer, utilisez l'outil de recherche Points de différence (POD) cadre permettant de comprendre ce qui rend votre marque unique et lui donne un avantage concurrentiel

ClickUp Brain ClickUp Brain

améliore les sessions de brainstorming grâce à des suggestions alimentées par l'IA. Au fur et à mesure que vous documentez des stratégies, l'outil fournit des commentaires en temps réel pour affiner les idées, améliorer le langage et identifier les opportunités potentielles.

Générer des informations exploitables et affiner les stratégies avec ClickUp Brain

Il aide à simplifier les informations complexes, rendant vos forfaits actionnables et effacés.

Imaginons que vous utilisiez cette Outil IA d'analyse des concurrents pour définir les stratégies d'un espace de coworking. Pendant que vous écrivez, l'IA pourrait suggérer des moyens de mettre l'accent sur les possibilités de réseautage ou de mettre en évidence des forfaits d'adhésion rentables.

💡 Pro Tip: Élaborer une stratégie de mise sur le marché pour introduire et promouvoir un produit tout en gardant une longueur d'avance sur la concurrence directe et indirecte. Cela implique de comprendre votre cible, de définir votre valeur unique, de sélectionner les bonnes équipes commerciales et de créer des campagnes de marketing qui vous différencient sur le marché.

Etape #5 : Automatisation du suivi de la concurrence

L'analyse des concurrents n'est pas une tâche ponctuelle. Elle nécessite une surveillance constante pour suivre l'évolution du marché.

Définir des paramètres pour automatiser les tâches répétitives et rester à jour avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisation permet de gagner un temps considérable.

Vous pouvez automatiser les notifications pour les mises à jour des concurrents, telles que les changements de prix ou les nouvelles campagnes. Il est également facile de paramétrer des déclencheurs pour assigner des tâches, mettre à jour des flux de travail ou notifier à votre équipe des informations critiques

Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui signale les mises à jour de l'activité promotionnelle d'un concurrent et assigne une tâche à votre équipe marketing pour analyser son impact.

🧠 Fun Fact: De nombreux efforts d'analyse de la concurrence suivent la règle des 80/20 (principe de Pareto), selon laquelle les entreprises se concentrent sur les 20 % de concurrents qui représentent 80 % de l'activité du marché.

Stratégies pour faire face à la concurrence indirecte

Pour faire face à la concurrence indirecte, il ne suffit pas de garder un œil sur les rivaux directs. Vous devez vous adapter de manière proactive à l'évolution de la dynamique du marché, comprendre le comportement des clients et différencier votre offre.

Voici quatre stratégies qui peuvent vous aider à garder une longueur d'avance. ✅

1. Comprendre votre proposition de vente unique (USP)

Votre USP est ce qui vous différencie de la concurrence. Il est essentiel de mettre en évidence ce qui rend votre produit ou service unique, en particulier lorsque vous êtes confronté à une concurrence indirecte

Qu'il s'agisse de la qualité, de la commodité ou du service à la clientèle, votre public doit savoir pourquoi votre offre est le meilleur choix. Revenez régulièrement sur votre USP pour vous assurer qu'elle reste pertinente et solide sur un marché en constante évolution.

🧠 Fun Fact: L'essor des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu et Disney+ a indirectement affecté les fournisseurs de télévision par câble. Même si ces plateformes ne concurrencent pas directement le câble (puisque celui-ci fournit des programmes en direct), elles ont considérablement érodé le modèle télévisuel traditionnel en proposant des divertissements à la demande et flexibles.

2. S'adapter à l'évolution des besoins des clients

Les concurrents indirects émergent souvent au fur et à mesure que les préférences des clients évoluent. **Par exemple, un regain d'intérêt pour le développement durable peut créer une concurrence indirecte pour une entreprise qui n'avait pas pris en compte l'écoconscience lors de la conception de ses offres

Suivre en permanence les réactions des clients et étudier les tendances du marché pour identifier les changements en cours. Restez flexible et prêt à faire pivoter vos stratégies pour répondre à ces besoins.

3. Développer les partenariats et les collaborations

Collaborer avec d'autres entreprises peut vous aider à renforcer votre position face à la concurrence indirecte. **Les partenariats peuvent offrir des fournisseurs prestataires, tels qu'une plus grande portée, une crédibilité accrue et des ressources partagées

Recherchez des occasions de faire équipe avec des entreprises qui complètent votre offre ou partagent votre cible.

À faire? Les guerres de prix entre entreprises concurrentes peuvent être féroces. Un exemple bien connu est celui du secteur aérien, où les entreprises baissent souvent leurs prix de manière drastique pour attirer les clients lorsqu'un nouveau concurrent arrive sur le marché. Certaines entreprises proposent même des "produits d'appel", c'est-à-dire des produits vendus à perte pour attirer les clients.

4. Améliorer l'expérience client

Face à une concurrence indirecte, l'expérience client devient encore plus importante.

Améliorez chaque point de contact de votre parcours client, de la facilité d'utilisation au service personnalisé. En investissant dans une expérience transparente et positive, vous pouvez transformer vos clients en fidèles défenseurs, ce qui rendra la tâche plus difficile à vos concurrents indirects pour les détourner

🧠 Fun Fact: Des sociétés comme Blue Apron et HelloFresh proposent des services de kits de repas qui concurrencent indirectement les chaînes de restauration rapide. Si la restauration rapide est rapide et pratique, les kits repas offrent une alternative légèrement plus saine et plus personnalisée, ce qui oblige les fast-foods à repenser leur offre de produits.

⚡️ Template Archive: Consultez nos modèles d'analyse sectorielle pour approfondir votre marché et découvrir la concurrence directe et indirecte.

Pourquoi les entreprises devraient surveiller les concurrents indirects Surveillance des concurrents indirects

est essentielle pour garder une longueur d'avance sur le marché.

Voici pourquoi :

Trendspotting: Garder un œil sur la concurrence indirecte vous aide à repérer les évolutions émergentes du marché avant qu'elles ne se généralisent. L'identification précoce de nouvelles opportunités d'entreprise vous permet de capitaliser sur les tendances et de rester pertinent

Garder un œil sur la concurrence indirecte vous aide à repérer les évolutions émergentes du marché avant qu'elles ne se généralisent. L'identification précoce de nouvelles opportunités d'entreprise vous permet de capitaliser sur les tendances et de rester pertinent Stratégie à long terme: Le suivi régulier des concurrents indirects vous permet d'anticiper les changements dans le comportement et les besoins des clients. Ces changements vous permettent d'ajuster votre stratégie à long terme et de protéger votre position sur le marché contre les menaces potentielles

Le suivi régulier des concurrents indirects vous permet d'anticiper les changements dans le comportement et les besoins des clients. Ces changements vous permettent d'ajuster votre stratégie à long terme et de protéger votre position sur le marché contre les menaces potentielles Capacité d'adaptation: La concurrence indirecte n'apparaît pas toujours comme une menace directe, mais elle peut faire évoluer le marché de manière inattendue. Le fait d'être conscient de ces changements vous prépare à faire pivoter vos stratégies rapidement

📖 Lire aussi: Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Augmentez votre recherche de concurrents avec ClickUp

Le suivi des concurrents indirects est une démarche intelligente pour garder une longueur d'avance. Cela vous permet de repérer les tendances, de vous adapter à l'évolution de la clientèle et d'affiner votre stratégie avant que le changement ne se produise. En surveillant régulièrement ces concurrents, vous restez proactif et prêt à tout.

ClickUp facilite l'organisation et le suivi des informations sur les concurrents. Utilisez les documents ClickUp pour rassembler tout en un seul endroit, les tableaux de bord pour visualiser les données et les automatisations pour gagner du temps.

Tout ce dont vous avez besoin pour garder une longueur d'avance, avec ClickUp, l'application de tout pour le travail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !