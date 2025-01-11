20 invites, instructions IA pour améliorer votre écriture et votre créativité

À faire ? 62% des spécialistes du marketing utilisent déjà l'IA pour faire du brainstorming sur de nouveaux sujets ? Par ailleurs, 53 % s'appuient sur elle pour résumer du contenu, et 44 % l'utilisent pour rédiger des articles.

L'IA n'est cependant pas là pour prendre votre travail. Ce qui compte, c'est d'en faire plus, plus rapidement !

Jasper est un assistant de rédaction alimenté par l'IA qui aide à la création de contenu et automatise les tâches répétitives. En exploitant les capacités de traitement du langage naturel de l'outil, les spécialistes du marketing peuvent automatiser les tâches répétitives, optimiser le contenu pour le référencement, créer des descriptions de produits et générer des textes de haute qualité en une fraction du temps.

Dans ce blog, nous allons explorer 20 invitations IA Jasper pour rendre vos tâches marketing gérables et vos stratégies plus efficaces. 🎯

⏰60-Second Résumé

Les invites Jasper IA guident l'outil IA pour générer des idées de contenu marketing sur les médias sociaux, comme des posts sur les médias sociaux, des e-mails et des publicités

Pour être efficaces, les invites doivent donner du contexte, préciser le ton/le style, expérimenter la température, avoir une structure définie et comporter un élément de jeu de rôle

Les avantages de l'utilisation des invitations de Jasper IA comprennent une efficacité accrue, une créativité renforcée, une voix de marque cohérente, l'analyse des données et l'optimisation des moteurs de recherche

Pour utiliser efficacement l'IA de Jasper, évitez de la surcharger d'informations, respectez la confidentialité, fixez des attentes réalistes, structurez clairement les invites, fournissez des fournisseurs prestataires sur les paramètres et corrigez les éventuels biais

Explorez les alternatives à Jasper, comme ClickUp Brain, pour la création de contenu, la collaboration d'équipe et la gestion de projet optimisées par l'IA

Comprendre les invitations IA de Jasper

Avant de nous plonger dans les invitations IA de Jasper, nous allons voir ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont importantes.

Que sont les invites IA de Jasper ?

Les invites Jasper IA sont des instructions, des commandes ou des questions spécifiques que vous donnez pour guider l'outil de rédaction Jasper IA dans la génération d'idées et de contenu. Vous pouvez adapter ces invites à différents supports marketing, tels que des campagnes d'e-mails, des posts sur les médias sociaux, des copies publicitaires, etc.

N'oubliez pas que la qualité de l'IA dépend de vos instructions. Ainsi, plus l'invite est détaillée et effacée, meilleur sera le résultat.

📌 Exemple: Au lieu d'inviter Jasper, "Quels sont les avantages des invites pour les équipes marketing", essayez de lui demander : "_Imaginez que vous êtes un ingénieur spécialisé dans les invites. D'après votre point de vue d'expert, pourquoi les équipes marketing devraient-elles utiliser des invites ?

🔍 Le saviez-vous ? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser et Christopher Hull ont fondé Jasper IA en février 2021. L'entreprise, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, s'est développée en trois ans pour servir plus de 70 000 utilisateurs dans le monde et générer plus de 142,9 millions de dollars.

Avantages de l'utilisation d'invites IA dans les stratégies de marketing

Les invites IA peuvent donner un sérieux coup de pouce à vos campagnes marketing. Voici comment :

Efficacité accrue: Ilsautomatisent le marketing des tâches telles que l'analyse des données et la création de contenu afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches stratégiques

Ilsautomatisent le marketing des tâches telles que l'analyse des données et la création de contenu afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches stratégiques Créativité accrue : Les invitations de l'IA offrent des concepts créatifs frais qui pourraient ne pas faire surface par des moyens conventionnels

Les invitations de l'IA offrent des concepts créatifs frais qui pourraient ne pas faire surface par des moyens conventionnels Analyse de vastes données: Les invites poussent Jasper à analyser des ensembles massifs de données pour découvrir des informations sur le comportement et les préférences des clients afin d'élaborer des stratégies plus intelligentes et plus ciblées

Les invites poussent Jasper à analyser des ensembles massifs de données pour découvrir des informations sur le comportement et les préférences des clients afin d'élaborer des stratégies plus intelligentes et plus ciblées Des messages de marque cohérents: Les invites IA veillent à ce que le style, le ton, l'identité et les messages de votre marque restent cohérents sur l'ensemble des canaux de marketing

Les invites IA veillent à ce que le style, le ton, l'identité et les messages de votre marque restent cohérents sur l'ensemble des canaux de marketing Amélioration des performances des campagnes : Elles assistent l'optimisation continue du marketing, ce qui vous permet de procéder à des ajustements en temps réel en fonction des indicateurs de performance

Grâce à ses capacités de langage naturel, Jasper réagit mieux aux invitations claires et conversationnelles qui lui donnent des instructions. Cependant, invite, instructions n'est pas une tâche à taille unique. La clé est d'expérimenter différents styles et d'affiner votre approche pour que le Jasper fonctionne au mieux.

Conseils pour l'invite, instructions de Jasper IA

Les invitations à l'IA s'apparentent à de la création littéraire : plus on s'entraîne, plus on s'améliore. Voici comment réussir :

Donnez un contexte : Aidez Jasper à saisir la " vue d'ensemble ". Précisez le ton, la cible, l'objectif ou tout autre détail clé que vous jugez important

Aidez Jasper à saisir la " vue d'ensemble ". Précisez le ton, la cible, l'objectif ou tout autre détail clé que vous jugez important Utilisez la méthodetechnique de la chaîne de pensée: Décomposer les problèmes complexes en petites étapes gérables. L'IA peut travailler à travers le processus au lieu de se précipiter vers une réponse

📌Exemple de promotion: _Aidez-moi à créer un forfait de contenu pour les médias sociaux afin de promouvoir une smartwatch. Suivez les étapes suivantes : _Aidez-moi à créer un plan de contenu pour les médias sociaux afin de promouvoir une montre intelligente

recherchez la cible de ce produit et ses intérêts clés sur les médias sociaux

suggérez 5 idées de posts attrayants sur les médias sociaux qui trouveront un écho auprès de ce public

pour chaque idée de message, incluez une brève description du contenu et du ton (par exemple, informatif, humoristique, inspirant)

rédigez 3 variantes de légendes pour les médias sociaux pour chaque idée de message qui mettent en évidence les caractéristiques uniques du produit

Ajouter des préfixes appropriés : Utilisez des préfixes spécifiques comme "En tant qu'expert en marketing" ou "comme si vous parliez à" pour obtenir des réponses plus personnalisées

Utilisez des préfixes spécifiques comme "En tant qu'expert en marketing" ou "comme si vous parliez à" pour obtenir des réponses plus personnalisées Expérimentez avec les paramètres de température : Utilisez la température de Jasper pour ajuster le thermostat de la créativité. Gardez une température basse (comme 0,1) pour des réponses sûres et prévisibles et une température élevée (comme 0,8) pour des pièces décontractées ou créatives

Utilisez la température de Jasper pour ajuster le thermostat de la créativité. Gardez une température basse (comme 0,1) pour des réponses sûres et prévisibles et une température élevée (comme 0,8) pour des pièces décontractées ou créatives Privilégiez les invitations structurées: Utilisez des puces ou des listes numérotées dans vos invitations

📌Exemple: Au lieu de demander : " Parlez-moi des stratégies de marketing de contenu ", dites :

1. Listez les 5 principales stratégies de marketing de contenu.

_2. Expliquez brièvement chacune d'entre elles

_3. Ajoutez des exemples si possible

Essayez le jeu de rôle: Demandez à Jasper d'imiter votre cible. Par exemple, imaginez que vous êtes un directeur technique et que vous écrivez cet e-mail

Demandez à Jasper d'imiter votre cible. Par exemple, imaginez que vous êtes un directeur technique et que vous écrivez cet e-mail Ajoutez un contexte émotionnel : Utilisez l'invitation émotionnelle et la persuasion avec l'IA de Jasper

Invitation émotionnelle:Aidez-moi à rédiger une présentation de la feuille de route du produit qui trouvera un écho auprès de notre équipe de direction. Veillez à ce qu'elle transmette un sentiment d'urgence et souligne l'importance stratégique de chaque initiative. Cette tâche est très importante pour ma carrière

Demandez plusieurs exemples: Utilisez la technique du bootstrap synthétique pour que l'IA génère plusieurs exemples en fonction de vos entrées et de vos exigences. Cela permet de créer des scénarios diversifiés, en particulier lorsque les données du monde réel sont limitées

💡Case in point: _Prenez le rôle d'un entraîneur de fitness et écrivez une description de produit pour une machine à ramer compacte et pliable pour le fitness à l'Accueil

Caractéristiques clés:

conception pliable pour un rangement facile

connectivité Bluetooth pour synchroniser différentes applications

niveaux de résistance réglables pour tous les niveaux d'habileté

une place ergonomique et un design élégant et moderne_

tonalité : Motivationnel, conversationnel, informatif, professionnel et axé sur l'autonomisation du client_

température : Paramétré sur 0,8 pour permettre une écriture créative et énergique_

fournir 3 variations avec un sentiment d'aisance et d'excitation

Top Jasper IA Invitations, instructions pour différents cas d'utilisation

De la création de contenu aux stratégies marketing, explorons les meilleures invites IA de Jasper qui vous font gagner du temps, stimulent la créativité et produisent des résultats percutants. 👀

1. Rédaction de blogs et création de contenu

Rédiger des formulaires courts et longs, peaufiner le contenu en fonction des commentaires des pairs et attendre les approbations - il est difficile de gérer seul le calendrier de contenu.

Voici quelques exemples Invitations, instructions pour la rédaction d'un article sur l'IA pour vous aider à combler les besoins en tant qu'armée de contenu composée d'une seule personne et éviter l'épuisement professionnel.💫

1. Utilisez ici le cadre Problème-Solution. _Écrivez un article de blog détaillé de [nombre de mots] analysant l'impact de [évènement/actualité spécifique] sur le [secteur ou communauté spécifique]. Commencez par le problème clé, suivi des défis ou des risques qu'il introduit. Concluez par des solutions concrètes à adapter par les professionnels, assistées par des données provenant de [plateformes crédibles] et des avis d'experts accompagnés de liens

2. Appliquer le cadre "Quoi, Pourquoi, Comment". _Rédigez les grandes lignes d'un article de blog complet pour \N[nombre de mots]. Incluez les enseignements clés de [livre/article] et explorez la manière dont ces idées peuvent être appliquées à [industrie/champ]. Incluez des exemples concrets et des études de cas pour montrer comment ces concepts sont mis en œuvre. Donnez aux lecteurs des étapes à mettre en œuvre

3. Adoptez le rôle d'un spécialiste du marketing numérique. _Créez une stratégie détaillée et réalisable pour obtenir des liens retour de haute qualité à partir de sites Web réputés dans \Nle secteur d'activité. Utilisez le cadre AIDA. L'objectif est de renforcer l'authentification de mon site [lien vers le site] et d'améliorer son classement dans les moteurs de recherche pour un article de blog lié au [sujet spécifique]

4. Créez un script de deux minutes pour une vidéo YouTube sur le thème de \N[sujet]_. La vidéo doit commencer par une accroche ou une anecdote intéressante, suivie d'un aperçu du sujet, de conseils pratiques sur le [nombre] et d'une conclusion encourageant les spectateurs à s'abonner

_Reprendre \Nle contenu source \Net le transformer en un message de \Nplateforme de médias sociaux spécifique \Nciblée par \Nun public spécifique_. Commencez par l'élément le plus important et le plus engageant du contenu source, en veillant à ce qu'il attire immédiatement l'attention

Cas d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu et l'idéation :

Recherche de mots-clés pertinents et de sujets d'actualité

Création de plans de référencement détaillés pour les rédacteurs

Analyse des stratégies des concurrents et recherche d'opportunités

Recherche d'audience

🧠 Le saviez-vous? Jasper est construit sur une structure de transformateur génératif pré-entraîné (GPT-3) et est entraîné sur des données existantes provenant d'environ 10 % de l'internet. Cela lui permet de générer des textes cohérents et contextuellement pertinents sur divers sujets.

2. Rédaction et marketing

En tant que spécialiste du marketing ou rédacteur, trouver l'équilibre entre créativité et stratégie peut s'avérer difficile.

Vous voulez que vos copies trouvent un écho auprès de la cible, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y ajouter votre touche. Pour mettre fin à ce dilemme perpétuel et respecter vos délais, utilisez les invitations de l'IA.

Il vous suffit de fournir des cadres stratégiques ou des détails sur le public cible et de laisser l'IA se charger du reste.

En voici quelques exemples exemples d'invitations, instructions d'écriture pour commencer :

_1. Utiliser le cadre "Avant-Après-Pont "_. Rédigez un texte qui présente la situation actuelle avec un \Nproblème rencontré par les idées \Ndu \Nclient. Montrez-leur le monde après avoir utilisé notre \Nproduit/service\Net comment il a amélioré leur situation. Ensuite, fournissez un \Npont pour leur montrer comment parvenir à cet état amélioré en utilisant notre produit

2. Rédigez un texte en utilisant le cadre "Exclusif-Inclusif". _Positionnez notre $$a/service comme une élite et un produit désirable pour le $$a/service. Incluez des éléments de discussion tels que l'"argument de vente unique", le "point de douleur" et l'"action souhaitée"

analyser le marché pour le produit/service. Identifier les segments de clientèle potentiels sur la base des données démographiques, du comportement et des préférences d'achat. Fournir des stratégies sur mesure pour atteindre et engager efficacement chaque segment, y compris des canaux spécifiques, des styles de messages et des exemples de campagnes qui répondent à leurs besoins

créer une copie en utilisant le cadre "Histoire-Solution-Vente" pour convertir les clients potentiels en clients. Raconter une histoire convaincante qui établit une connexion avec le \Npersonnage du client idéal\N et qui est liée au problème que notre \Nproduit/service\Nrésout. Ensuite, démontrez comment notre produit résout le problème et_ $$$a un appel à l'action fort pour convaincre le lecteur d'acheter ou d'entreprendre l'action souhaitée. Incluez également des variables telles que $$$a [produit/service], $$$a [argument de vente unique] et $$$$ [action souhaitée]

Veuillez rédiger un texte en utilisant le cadre "Attente-Surprise" pour susciter l'intérêt et encourager l'action de \N[client idéal]_. Incluez des sujets de discussion tels que "l'argument de vente unique", "le point sensible" et "l'action souhaitée"

💡Pro Tip: Automatisez les tests de contenu en utilisant l'IA pour effectuer des tests A/B sur les titres, les images ou les CTA, et laissez-la analyser les données pour déterminer quelles variations entraînent les meilleurs résultats.

3. Contenu pour les médias sociaux

Rédiger un contenu pour les médias sociaux qui capte l'attention tout en restant fidèle à la voix de votre marque est un véritable défi, en particulier avec des délais trop serrés. Vos idées commencent à se répéter et il est difficile de savoir par quoi commencer.

En tant que logiciel d'aide à la rédaction jasper génère des idées de contenu fraîches et vous aide à rédiger des messages pour votre prochaine campagne de médias sociaux. Il vous suffit de saisir vos objectifs et vos spécifications et de le laisser faire le travail.

Voyons quelques invitations, instructions que vous pouvez utiliser :

créez des idées pour une série de posts Instagram destinés à \N[public cible], en soulignant les avantages uniques de \N[produit/service], y compris \N[liste des USP]. Donnez des exemples de réussite et \Nun nombre de conseils exploitables adaptés à leurs besoins. Référez-vous à des liens pour vous inspirer et appliquez le cadre AIDA pour attirer l'attention, susciter l'intérêt et l'envie et promouvoir l'action

_Écrire une série de légendes de posts et de copies créatives qui utilisent la preuve sociale, le storytelling et un langage persuasif de façon \N-[tonalité]_. Elle doit démontrer la valeur de mon \Nproduit/service\Net encourager \Nle public cible\Nà passer à l'action. Vous pouvez également utiliser l'humour, des anecdotes et du contenu relatable pour établir une connexion avec eux

3 . Pouvez-vous suggérer des idées de contenu pour \N[plateforme de médias sociaux] liées à \N[sujet/industrie spécifique] qui peuvent engager \N[public cible] ? _Utilisez le cadre PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) pour guider les idées et incluez une description détaillée pour chacune d'entre elles avec sa technique d'exécution. Veillez à ce que les idées couvrent un mélange de contenus éducatifs, inspirants et exploitables

quels sont les hashtags tendance et efficaces à utiliser sur \N[plateforme de médias sociaux] en \N[mois, année], adaptés explicitement à \N[public cible] ? _ _Ils s'intéressent à \N[industrie/tendance]. Incluez un mélange de hashtags populaires, de niche et de marque et ajoutez le nombre spécifique d'abonnés pour chacun d'entre eux. Veillez à ce qu'ils s'alignent sur les mots-clés liés au sujet

Pouvez-vous m'aider à élaborer un calendrier de contenu complet sur 30 jours pour \N[plateforme de médias sociaux] qui s'aligne sur \N[valeurs de la marque] et s'adresse à \N[public cible] ? Utilisez la méthode 5-3-2 pour guider l'équilibre du contenu: _

5 messages d'information

3 posts promotionnels

💡Pro Tip: Utilisez l'icône d'étincelles pour améliorer vos invitations pour les campagnes de médias sociaux. Jasper comble les lacunes que vous auriez pu manquer dans votre invite initiale.

4. Descriptions de produits et commerce électronique

Vous gérez toutes les verticales marketing d'une boutique en ligne qui vend des articles de maroquinerie faits main. Le produit a tout pour se démarquer, mais l'engagement en ligne ne suffit pas.

La rédaction de descriptions de produits et l'optimisation pour le référencement prennent du temps que vous préféreriez consacrer au marketing hors ligne.

Mais il s'agit d'un travail inévitable. Voici quelques invitations, instructions de l'IA pour vous aider à rédiger un contenu eCommerce convaincant :

1\N- **_J'ai besoin d'une description de produit détaillée pour une nouvelle ligne \N[nom de la ligne \N] de \N[catégorie de produit \N]**_. Mettez en évidence l'USP et structurez-la sous forme d'accroche, de fonctionnalités, d'avantages et de CTA. Concentrez-vous sur la différenciation de la ligne de produits par rapport à ses concurrents, sur l'ajout de facteurs et sur l'adaptation à la cible

_Décrire une journée dans la vie d'un client _$[cible] à l'aide de \N[nom du produit], en soulignant son impact à chaque étape de sa vie

Écrivez une description riche en sensations de \N[nom du produit] par \N[nom de la marque]_. Mentionnez l'aspect, la sensation, l'odeur ou le son du produit sans utiliser d'adjectifs typiques comme [exemples]. Concentrez-vous sur l'immersion du lecteur dans l'expérience plutôt que sur la simple description de l'élément

_Rédigez une description de produit et des balises de produit _ sur \Nle nom et la description du produit qui mettent en évidence la façon dont le produit est parfait pour une \Nsaison spécifique ou un \Nscénario, comme un mariage, des vacances ou une escapade d'un week-end. Faites en sorte que le scénario soit propre à l'objectif du produit

5 . Rédigez une méta-description du produit sur \N[nom du produit] qui met l'accent sur le savoir-faire et l'histoire de la fabrication du produit. Il peut s'agir des matériaux, des artisans ou du processus de création. Inclure \N[détails].

💡Pro Tip: Entraînez votre outil IA à refléter le ton et la voix de votre marque en lui fournissant des exemples de contenus antérieurs ou un guide de style. Vous pouvez également lui fournir des données fraîches et des commentaires pour vous assurer que toutes les descriptions s'alignent sur l'identité de votre marque et renforcent la confiance des clients.

Les erreurs courantes à éviter avec les invites, instructions de l'IA de Jasper

L'utilisation de l'IA de Jasper est passionnante, mais quelques erreurs de débutant peuvent vous laisser avec des résultats moins qu'idéaux. Voici ce qu'il faut éviter :

Surcharge d'informations : L'envoi d'une trop grande quantité d'informations à Jasper en une seule fois peut entraîner une certaine confusion et des réponses incohérentes. Décomposez les tâches complexes en une série d'invitations ciblées et gérables pour obtenir des résultats plus clairs

L'envoi d'une trop grande quantité d'informations à Jasper en une seule fois peut entraîner une certaine confusion et des réponses incohérentes. Décomposez les tâches complexes en une série d'invitations ciblées et gérables pour obtenir des résultats plus clairs Accepter des résultats inadéquats: Des résultats insatisfaisants ou médiocres sont synonymes d'opportunités manquées. Par conséquent, affinez vos invitations ou demandez des révisions jusqu'à ce que vous obteniez ce dont vous avez besoin

Des résultats insatisfaisants ou médiocres sont synonymes d'opportunités manquées. Par conséquent, affinez vos invitations ou demandez des révisions jusqu'à ce que vous obteniez ce dont vous avez besoin Ignorer les biais: Les résultats de l'IA peuvent refléter des biais tels que l'échantillonnage ou les stéréotypes en raison des limites de ses données d'apprentissage. Ignorer cela peut conduire à des résultats biaisés ou problématiques

🤝 Rappel amical: Bien que l'IA excelle à générer des idées créatives et à automatiser des tâches, elle ne peut pas remplacer la perspicacité humaine. Utilisez-la donc pour améliorer vos compétences en matière d'écriture.

Limites de l'utilisation de Jasper

À Jasper fait un excellent travail avec des brouillons solides, mais il n'est pas exempt d'inconvénients. Comprendre ces inconvénients vous permet d'améliorer le résultat et de vous assurer que vous utiliser l'IA pour le marketing de contenu efficacement.

Les difficultés avec les sujets de niche : Jasper produit souvent du contenu générique sur des sujets spécialisés, alors attendez-vous à de lourdes modifications en cours. Par exemple, posez une question sur le marketing basé sur les comptes pour les SaaS B2B dans le secteur de la santé, et il pourrait vous donner des conseils généraux au lieu de détails spécifiques à l'industrie

Jasper produit souvent du contenu générique sur des sujets spécialisés, alors attendez-vous à de lourdes modifications en cours. Par exemple, posez une question sur le marketing basé sur les comptes pour les SaaS B2B dans le secteur de la santé, et il pourrait vous donner des conseils généraux au lieu de détails spécifiques à l'industrie **Jasper excelle dans la création de contenu mais manque d'outils pour synchroniser les idées, suivre les tâches ou gérer les flux de travail des équipes. Cela oblige les spécialistes du marketing à s'appuyer sur des plates-formes distinctes

Nécessite plusieurs cycles de révision: Considérez la production de Jasper comme un premier brouillon. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de plus soigné, préparez-vous à consacrer du temps à la vérification des faits et aux modifications

Considérez la production de Jasper comme un premier brouillon. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de plus soigné, préparez-vous à consacrer du temps à la vérification des faits et aux modifications Ne peut pas mettre en forme des documents complexes : Jasper ne répond pas aux besoins de mise en forme avancée, comme les tableaux, les diagrammes ou les éléments visuels complexes dans le contenu

➡️ Lire la suite: Comment utiliser l'IA dans la publicité (cas d'utilisation et outils)

Jasper Alternatives à explorer

Jasper place la barre très haut pour la rédaction d'IA, mais produit souvent un contenu prévisible et structuré de manière similaire. Et pour les tâches complexes telles que la coordination de campagnes ou l'adaptation du contenu aux flux de travail, il risque de vous laisser sur votre faim.

il est donc possible d'explorer d'autres solutions de rédaction d'IA Outils d'IA pour le marketing ?

C'est là que les Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp peut vous aider.

En tant qu'application tout pour le travail, ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne - le tout alimenté par IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Vous pouvez l'utiliser pour automatiser les processus de routine, améliorer la communication, obtenir des angles marketing uniques et accélérer la création de contenu, le tout au sein d'une seule et même plateforme. ClickUp Brain , l'assistant de rédaction IA de ClickUp, aide les équipes à organiser les idées, à faire du brainstorming et à mettre en place des flux de travail pour faciliter la rédaction.

Explorons quelques fonctionnalités qui font qu'il vaut la peine d'être exploré. 📃

Création de contenu

Créez des copies et des contenus soignés dans n'importe quel ton spécifique avec ClickUp Brain

Que vous ayez besoin de contenus longs ou courts (e-mails, articles de blog, copies de médias sociaux, etc.), ClickUp Brain les rédige en quelques clics. Il peut même résumer des discussions et prendre des notes de réunion

📌Exemple d'invite: Créer un calendrier de marketing par e-mail d'un mois pour une campagne de promotion du lancement de notre nouveau produit SaaS.

le calendrier doit inclure 4 e-mails hebdomadaires : un pour présenter le produit, un pour des témoignages de clients, un pour une offre spéciale et un pour une démonstration du produit

Essayez ClickUp Brain

Vous pouvez voir comment ClickUp Brain traite l'invite, et s'intègre à Documents ClickUp pour créer le contenu demandé. ClickUp Docs agit comme un référentiel centralisé pour stocker tout votre contenu. Tous les membres de votre équipe peuvent collaborer et donner leur avis en temps réel.

➡️ En savoir plus: Comment utiliser l'IA pour rédiger des e-mails ?

Intégration du flux de travail

L'intégration de ClickUp Brain avec Tâches ClickUp vous permet de générer automatiquement des mises à jour, des rapports de statut et des résumés basés sur vos tâches et projets

De plus, ClickUp Brain apporte une valeur ajoutée en tant qu'alternative à l'IA de Jasper en automatisant la création de tâches en fonction de vos besoins et de vos discussions.

Par exemple, si vous expliquez les détails d'un nouveau sujet de billet de blog, il peut générer et attribuer la tâche au rédacteur de contenu, grâce aux fonctionnalités d'automatisation intégrées qui peuvent traiter les commandes d'automatisation en langage naturel.

💡Pro Tip: Si vous avez du mal à reformuler des phrases maladroites ou si vous avez besoin de peaufiner un contenu existant, ClickUp Brain peut vous aider. Il affine le flux, la structure et la lisibilité des phrases, en proposant des suggestions pour resserrer votre message ou améliorer le choix des mots.

Suivi des campagnes et récupération des connaissances

Contrairement à l'IA de Jasper, qui génère principalement des idées, ClickUp Brain agit comme une base de connaissances marketing, connectant les détails de la campagne, les fichiers de l'équipe et les analyses pour un accès instantané. Cette multifonctionnalité en fait l'un des outils les plus puissants du marché Alternatives à Jasper IA .

Besoin de revoir les performances de votre dernière campagne ? Demandez au Cerveau : "Quel est le CTR de la dernière campagne d'e-mail ?" pour obtenir des informations immédiates.

Obtenez des mises à jour instantanées sur toutes les discussions ou les tâches pour assurer l'alignement de l'équipe avec ClickUp Brain

Collaboration d'équipe

Vous souhaitez créer un flux de travail transparent pour vos équipes de contenu ? ClickUp Brain + ClickUp Chat est votre réponse. ClickUp Brain vous permet d'organiser et de stocker toutes vos idées, notes et ressources en un seul endroit, ce qui facilite le suivi et l'approfondissement des concepts de contenu.

Dans le même temps, ClickUp Chat centralise la communication afin que les membres de l'équipe puissent rapidement partager leurs commentaires, discuter des changements ou poser des questions, sans passer d'une plateforme à l'autre. Cette combinaison permet non seulement de rationaliser la collaboration, mais aussi de s'assurer que tout reste connecté, ce qui permet aux équipes de rester plus facilement sur la même page et de créer rapidement un contenu de haute qualité.

Modèles prédéfinis

Pour vous faciliter la tâche, ClickUp dispose d'une bibliothèque étendue de modèles spécifiques au marketing Modèles d'invitations IA spécifiques au marketing . Plus besoin de réfléchir à des invitations, des instructions ou de partir de zéro.

Par exemple, modèles de stratégie de marketing de contenu sont idéaux pour les équipes marketing à court de temps et aux responsabilités multiples.

Transformer les invitations IA en projets réussis avec ClickUp

Jasper IA vous permet de rédiger différents types de contenu et de lancer des idées créatives. Mais cela ne va pas plus loin. Il ne dispose d'aucun outil de gestion de projet intégré qui vous aidera à centraliser vos stratégies de marketing de contenu.

Si vous recherchez un outil de gestion de projet avec des fonctionnalités IA intégrées, ClickUp est le meilleur choix.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet polyvalente qui rationalise vos flux de travail grâce à des outils robustes de gestion des tâches, de suivi de la progression des projets et de coordination des efforts entre les équipes.

ClickUp Brain est une ressource précieuse au sein de l'environnement travailUp qui améliore la gestion des tâches, la création de contenu et la collaboration au sein de l'équipe. Il va au-delà de l'aide à la rédaction de base en intégrant en douceur l'IA dans vos flux de travail quotidiens, rendant même les projets les plus complexes plus faciles à gérer et à exécuter.

