Avez-vous déjà eu l'impression que votre document Google Docs n'en faisait qu'à sa tête ?

Vous savez, ces moments où vous êtes en train de rédiger votre essai ou votre rapport et où, soudain, un saut de page indésirable apparaît, ruinant votre disposition et votre flux.

Ces sauts de page peuvent être accidentels ou insérés à cause d'une image, d'un tableau ou d'autres bizarreries de mise en forme. Quoi qu'il en soit, ils transforment un document par ailleurs homogène en un cauchemar de mise en forme.

Heureusement, il est assez simple de savoir comment supprimer un saut de page dans Google Docs. Allons-y étape par étape et redonnez vie à votre mise en forme avec astuces simples pour Google Docs .

⏰ Résumé en 60 secondes

Google Docs est idéal pour une collaboration simple et en temps réel, mais il peut s'avérer difficile de mettre en forme des documents complexes et volumineux

Dans Google Docs, il est facile de supprimer les sauts de page indésirables. Double-cliquez sur le saut de page ou passez en mode sans page pour une disposition fluide et ininterrompue

Le mode sans page offre une grande souplesse, mais certains éléments tels que les en-têtes, les pieds de page et les tableaux risquent de ne pas fonctionner aussi bien

Si vous rencontrez des problèmes avec les sauts de page masqués, utilisez l'option "Afficher les caractères non imprimables", ajustez l'espacement des lignes, fixez les marges ou supprimez les sauts de section

Si Google Docs répond parfaitement aux besoins de base, il présente des limites en ce qui concerne la mise en forme avancée, la collaboration étendue et la sécurité

ClickUp Docs, en revanche, se connecte directement aux flux de travail, ce qui en fait un choix plus puissant pour les équipes et les personnes qui gèrent des projets complexes

La prochaine fois que votre formatage se dérègle sur Google Docs, respirez profondément, calmez vos nerfs et suivez ces solutions simples :

Double-clic pour supprimer un saut de page

C'est le moyen le plus simple de se débarrasser des sauts de page difficiles, en particulier lorsque vous êtes pressé.

Repérez la position du saut de page dans votre document Google Double-cliquez sur le saut de page

Cette opération fusionne les pages en une seule, mais laisse une ligne pointillée indiquant l'emplacement du saut de page.

Mais qu'en est-il si vous souhaitez éliminer la ligne pointillée inutile ? Vous disposez également d'une option pour cela !

👀 Le saviez-vous ? Avant que Google Docs ne devienne la centrale de logiciel de collaboration documentaire il s'agissait au départ d'un modeste outil appelé Writely. En 2006, Google a acquis Writerly, un traitement de texte en ligne développé par Upstartle, une petite startup.

À l'époque, Writely était un concept révolutionnaire. Il permettait aux utilisateurs de créer, modifier et partager des documents entièrement en ligne. Lorsque Google a pris le contrôle, il a fusionné les fonctionnalités innovantes de Writerly avec son écosystème, jetant ainsi les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Google Docs.

Passer en mode sans page

Le mode sans page élimine les contraintes liées aux pages traditionnelles en fournissant un disposition personnalisable et ininterrompue . Vous pouvez passer au mode sans page de deux manières.

Option 1

Allez dans Fichier et cliquez sur Installation de la page

via Google Docs

Sélectionnez l'onglet Sans pagination Vous pouvez également modifier la couleur d'arrière-plan pour obtenir un aspect personnalisé Cliquez sur Ok

Option 2

Allez dans Format et cliquez sur Passer à Format sans page.

Vous pouvez également ajuster la largeur de votre document sans page.

Allez dans Affichage, cliquez sur Largeur du texte et choisissez entre Étroit, Moyen, Large et Complet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-4-1400x658.jpeg Largeur du texte /$$$img/

Si vous avez déjà essayé d'insérer de grands tableaux, des images ou des schémas détaillés dans une disposition traditionnelle, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Le mode sans page fournit un espace plus large, permettant le défilement horizontal pour une meilleure visualisation des données.

Toutefois, si un tableau s'étend sur toute la longueur du document en mode sans page, il sera raccourci lorsque vous repasserez en mode pages.

Si le mode sans page offre une certaine souplesse, certains éléments comme les en-têtes, les pieds de page, les colonnes, les filigranes et les notes de bas de page disparaissent. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le fait de repasser en mode page les rétablit.

💡Pro Tip: Avant de passer du mode Pageless au mode Pages, évaluez si le tableau sera imprimé ou partagé au format PDF. Le mode Pageless est parfait s'il est destiné à une collaboration ou à un affichage en ligne. Mais si le document est destiné à être imprimé, ajustez la largeur et les marges en conséquence.

Il est tout aussi facile de revenir au format page.

Option 1

Une fois de plus, allez dans Fichier et cliquez sur Installation des pages Sélectionnez l'onglet Pages Cliquez sur Ok pour rétablir la disposition standard

Option 2

Allez dans Format et cliquez sur Basculer vers le format des pages

Une fois que vous êtes repassé au format Pages, examinez à nouveau tous vos tableaux et images pour vérifier que vous n'avez pas perdu de contenu.

Autres méthodes de dépannage pour se débarrasser des sauts de page

Les sauts de page dans Google Docs peuvent parfois être difficiles à gérer ou à éliminer. Voici quelques solutions pour résoudre ce problème :

🛠️ Vérifier la présence de sauts de page cachés

Votre chat a-t-il déjà marché sur votre clavier et les mots se sont soudainement retrouvés à six pages d'intervalle ? Dans ce cas, utilisez le menu Afficher pour activer l'option "Afficher les caractères non imprimables" Cette option permet d'afficher les marques de paragraphe, les coupures et autres éléments de mise en forme cachés.

🛠️ Ajuster l'espacement des lignes

Un espacement excessif entre les lignes ou les paragraphes peut faire passer le texte à la page suivante. Sélectionnez le paragraphe, allez dans Format, cliquez sur Espacement des lignes et des paragraphes, et définissez une valeur standard comme 1,15.

🛠️ Fixer les marges

Des marges mal alignées peuvent provoquer des ruptures. Pour éviter les problèmes de mise en forme, allez dans Fichier, cliquez sur Installation de la page et réglez les marges supérieure, inférieure, gauche et droite.

🛠️ Masquer les sauts de section

Un saut de section sur la même page ou dans la section suivante peut imiter un saut de page. Faites défiler l'écran jusqu'au saut de page, cliquez dessus et appuyez sur les touches d'effacement ou de suppression.

🛠️ Passer de la disposition pour l'impression à la disposition pour le web

Parfois, le problème n'est visible que dans certaines affichages. Passez de la disposition imprimée à l'affichage sans page pour identifier et résoudre les problèmes de mise en forme.

💡Pro Tip: Vérifiez plusieurs fois le plan de votre document pour détecter toute rupture inattendue qui pourrait perturber votre flux.

Limites de l'utilisation de Google Docs

Google Docs est largement apprécié pour sa simplicité d'utilisation outil de collaboration en équipe . Cependant, comme tout outil, il présente des limites qui peuvent ne pas convenir à tous les cas d'utilisation. Examinons quelques-unes de ces lacunes.

❗️Formatting options

Google Docs est idéal pour rédiger des documents texte simples, mais il présente des lacunes en ce qui concerne les outils de mise en forme avancés. Par exemple, si vous pouvez modifier les marges et appliquer des styles de texte de base, les options telles que l'habillage personnalisé du texte ou les en-têtes et pieds de page dynamiques sont soit limitées, soit inexistantes.

❗️Table fonctionnalités

Les tableaux dans Google Docs sont minimaux. Ils disposent d'options restreintes pour personnaliser l'espace des cellules ou appliquer des styles complexes. Cela peut s'avérer frustrant pour les utilisateurs qui gèrent des ensembles de données plus importants ou des dispositions de tableau complexes.

❗️Collaboration défis

Si la modification en cours est un atout, elle peut aussi entraîner des écrasements accidentels ou des confusions lorsque plusieurs utilisateurs travaillent simultanément. Par exemple, deux membres de l'équipe peuvent modifier le même paragraphe, ce qui entraîne une confusion ou la perte d'informations importantes.

❗️Limited compatibilité avec les fichiers non Google

Bien que Google Docs assiste l'importation et l'exportation de formes courantes telles que Microsoft Word et PDF, sa compatibilité n'est pas toujours parfaite. La conversion des documents peut entraîner des erreurs de mise en forme, telles que des tableaux mal placés, des images cassées ou des styles de police de caractères incohérents.

❗️Security préoccupations

Étant basé sur le cloud, Google Docs repose fortement sur la sécurité Internet. Un accès non autorisé, des tentatives d'hameçonnage ou des mots de passe faibles peuvent exposer des documents sensibles, en particulier dans les environnements partagés

Google Docs pourrait vous convenir si vous recherchez la simplicité et la collaboration à petite échelle. Cependant, ces inconvénients mettent en évidence la nécessité d'un Alternative à Google Docs pour les entreprises et les équipes gérant des projets complexes - un outil plus polyvalent comme ClickUp.

Créer des pages et des documents avec ClickUp ClickUp est l'application Tout pour le travail, conçue pour révolutionner la création, la gestion et la collaboration en matière de contenu. Ses fonctionnalités assorties la rendent très polyvalente, notamment pour la création et la gestion de contenus de toutes sortes.

Créer sans effort des documents hautement personnalisables ClickUp Documents facilite la création de documents visuellement attrayants, tels que des wikis, des bases de connaissances ou des forfaits de projet détaillés.

Et le plus beau ? Vous pouvez connecter vos documents directement à vos flux de travail. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre. Faites du brainstorming, documentez vos idées et assignez des tâches, le tout en un seul endroit.

Organisez vos projets en connectant toutes vos tâches et tous vos documents en un seul endroit avec ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet d'ajouter des pages, des mises en forme et des documents à votre flux de travail de contenu en quelques clics. Vous voulez booster encore plus votre productivité ? Avec ClickUp Docs, vous pouvez :

Mettre à jour des documents en temps réel, étiqueter votre équipe pour obtenir des commentaires, et transformer des idées en tâches traçables,garder le contrôle de la version des documents Vous avez des fichiers dans Google Docs ou Microsoft Office ? Pas de problème ! ClickUp vous permet de les synchroniser ou de les importer en toute transparence

en temps réel, étiqueter votre équipe pour obtenir des commentaires, et transformer des idées en tâches traçables,garder le contrôle de la version des documents Mettez à jour les statuts de vos projets, assignez des tâches et sous-tâches, ou même ajoutez des widgets directement dans votre éditeur de documents. N'oubliez pas de les suivre en temps réel. Un vrai gain de temps !

directement dans votre éditeur de documents. N'oubliez pas de les suivre en temps réel. Un vrai gain de temps ! Vous avez des processus/contenus que vous utilisez souvent ? Enregistrez-les en tant que modèles et évitez de les retravailler à chaque fois

Travaillez ensemble de n'importe où, en temps réel, avec ClickUp Docs

Partagez votre travail sans vous soucier de la sécurité

Le partage de vos documents ne devrait pas être une question de sécurité, n'est-ce pas ? ClickUp Docs facilite le partage de vos documents en toute sécurité et avec un contrôle total sur qui peut les voir ou les modifier.

Cette fonctionnalité est idéale pour :

Contrôler l'accès pour les membres de l'équipe, les invités ou le public

pour les membres de l'équipe, les invités ou le public Décider qui peut modifier , commenter ou simplement afficher vos documents

, commenter ou simplement afficher vos documents Partager des liens sans effort tout en gardant les informations sensibles sous clé

Sécurisez vos documents avec une confidentialité personnalisable et un contrôle d'accès facile avec ClickUp Docs

Qu'il s'agisse d'une proposition confidentielle ou d'un projet collaboratif, ClickUp garantit la sécurité de vos données tout en gardant tout le monde au courant.

Écrire plus intelligemment, pas plus difficilement

Dites bonjour à ClickUp Brain votre IA personnelle assistant d'écriture, éditeur et générateur d'idées.

Cette petite fonctionnalité astucieuse apporte la puissance de l'IA dans votre flux de travail de contenu, ouvrant une énorme vista de possibilités pour faciliter la création et la gestion de contenu.

Vous avez besoin d'un sujet de blog, d'un brouillon d'e-mail ou d'un résumé ? Terminé en quelques secondes !

ou d'un résumé ? Terminé en quelques secondes ! Vérifiez automatiquement les problèmes de typographie et de grammaire r ; aucun plugin n'est nécessaire

r ; aucun plugin n'est nécessaire Faites un brainstorming et affinez vos idées plus rapidement que jamais

et affinez vos idées plus rapidement que jamais Gardez le meilleur pour la fin : résumez de longs documents ou des mises à jour de tâches en demandant simplement à votre assistant

Boostez votre création de contenu grâce à ClickUp Brain, alimenté par l'IA

Par utiliser l'IA pour la documentation et l'organisation de vos flux de travail, ClickUp vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : créer du contenu !

Mettre en forme en toute simplicité avec ClickUp

Si vous êtes un professionnel, un étudiant ou une petite entreprise à la recherche d'un traitement de texte basique et facile à utiliser, Google Docs est peut-être la solution qu'il vous faut.

Mais si vous recherchez une solution tout-en-un pour simplifier votre documentation complexe et la gestion globale de vos tâches, ClickUp est l'outil qu'il vous faut.

ClickUp est une solution unique pour tous vos besoins en matière de documentation. Il peut intégrer la création de contenu, la gestion de projet et la collaboration tout en préservant la confidentialité.

Dépassez les limites des éditeurs de documents traditionnels avec ClickUp. Ne vous contentez pas de créer des documents, mais intégrez-les dans vos systèmes sans effort. Faites le bon choix.. créez un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !