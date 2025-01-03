Comment modifier l'arrière-plan des équipes pour les réunions virtuelles ?

Un bon point pour les réunions Microsoft Teams ? Les arrière-plans virtuels vibrants !

Vous n'avez pas à vous soucier de trouver l'endroit idéal à l'Accueil ou à vous précipiter pour cacher le désordre à la dernière minute. Il suffit de flouter l'arrière-plan ou de choisir un paysage pittoresque, et vous êtes prêt à rejoindre la réunion.

Mais l'application de ces arrière-plans peut s'avérer délicate, surtout si vous rejoignez la réunion depuis un navigateur. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment modifier votre arrière-plan dans Microsoft Teams.

⏰ Résumé en 60 secondes

Microsoft Teams vous permet de changer votre arrière-plan pendant les réunions pour masquer le désordre ou ajouter des vues amusantes et pittoresques

Vous pouvez le faire avant de participer à la réunion en cliquant sur Filtres d'arrière-plan ou pendant la réunion via l'option Plus

ou pendant la réunion via l'option Pour modifier votre arrière-plan, sélectionnez parmi les options ou téléchargez une image d'arrière-plan personnalisée, prévisualisez-la, ajustez votre position et cliquez sur Appliquer

Adaptez votre arrière-plan au ton de la réunion, assurez-vous d'un bon éclairage, restez simple pour éviter les distractions et coordonnez votre arrière-plan avec votre tenue pour un look soigné

Les effets d'arrière-plan peuvent parfois nuire aux performances de l'appareil, en particulier sur les ordinateurs plus anciens

Voici un guide étape par étape sur la manière de modifier votre arrière-plan dans Teams :

Changer l'image d'arrière-plan de Teams avant de rejoindre la réunion

Étape 1 : Ouvrez Microsoft Teams

Pour commencer, ouvrez l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Si vous n'êtes pas déjà connecté, entrez les identifiants de votre compte Microsoft pour accéder à la plateforme.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6.png Comment changer de fond d'écran sur Teams : Se connecter à Teams /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de se connecter à l'équipe Microsoft Teams

Étape 2 : Démarrer ou rejoindre une réunion

Accédez à l'onglet Calendrier, sélectionnez une réunion programmée et cliquez sur Jointer. Si vous souhaitez démarrer une réunion immédiatement, cliquez sur Nouvelle réunion dans le coin supérieur droit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-1400x788.png Comment modifier l'arrière-plan sur Teams : Démarrer ou rejoindre une réunion d'équipes /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une entreprise Microsoft Teams

Étape 3 : Accéder aux paramètres d'arrière-plan

Vous remarquerez un écran de pré-jonction avant de rejoindre la réunion. Cliquez sur l'icône Filtres d'arrière-plan pour explorer différentes images d'arrière-plan.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5.png Comment modifier l'arrière-plan sur Teams : Accéder aux paramètres d'arrière-plan /$$img/

Étape 4 : Choisir un effet d'arrière-plan

Lorsque vous cliquez sur les filtres d'arrière-plan, un panneau latéral avec plusieurs images d'arrière-plan s'affiche. Vous pouvez sélectionner Flou si vous souhaitez conserver votre arrière-plan mais masquer toute distraction.

Si vous voulez un nouvel arrière-plan, vous pouvez choisir parmi de nombreuses options préchargées, comme des Accueils chaleureux, des dessins abstraits et des vues panoramiques. Vous êtes d'humeur festive ? Choisissez un arrière-plan festif ou saisonnier pour vous mettre dans l'ambiance !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-1400x1095.png Comment changer l'arrière-plan sur Teams : Choisissez un effet d'arrière-plan /$$$img/

Étape 5 : Prévisualisation de l'arrière-plan

Après avoir sélectionné une image d'arrière-plan, cliquez sur Aperçu pour voir comment elle apparaît derrière vous. Cela vous permet d'ajuster votre position et de vous assurer que l'arrière-plan est correct avant de rejoindre la réunion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image11-1.png Comment modifier l'arrière-plan sur Teams : Prévisualiser l'arrière-plan /$$$img/

Étape 6 : S'inscrire et participer à la réunion

Une fois que vous êtes satisfait de l'arrière-plan, cliquez sur Appliquer pour ajouter l'arrière-plan personnalisé. Cliquez ensuite sur Jjoindre maintenant pour participer à la réunion.

💡Pro Tip : Si vous souhaitez supprimer votre arrière-plan et revenir à votre environnement normal, cliquez sur la première image (avec un cercle et une ligne diagonale qui la traverse). Cela désactivera tous les effets d'arrière-plan.

Changer l'image de fond de Teams pendant une réunion

Voici les étapes à suivre pour définir différents arrière-plans dans Teams après avoir rejoint la réunion.👇

Étape 1 : Accéder aux options "Plus"

Allez dans le menu supérieur, localisez l'icône de l'ellipse (...), puis cliquez sur Plus. Sélectionnez Effets d'arrière-plan.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-1400x576.png Comment changer l'arrière-plan sur Teams pendant une réunion ? /$$$img/

Étape 2 : Sélection d'un arrière-plan

Dans le menu contextuel, sélectionnez un arrière-plan approprié. Vous pouvez choisir parmi les options par défaut, rendre votre arrière-plan flou ou télécharger votre propre image. Assurez-vous que votre arrière-plan est adapté à l'agenda de la réunion.

Étape 3 : Prévisualisation avant application

Vous voulez tester l'apparence de l'arrière-plan ? Cliquez sur Preview pour vérifier l'arrière-plan avant de le rendre visible à tous.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10.png Prévisualiser l'arrière-plan avant de l'appliquer /$$$img/

Étape 5 : Appliquer l'arrière-plan

Vous êtes satisfait de votre choix ? Cliquez sur Appliquer et le tour est joué !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9.png Appliquez votre arrière-plan /$$img/

🔍 Le saviez-vous ? Microsoft Teams vous permet d'ajouter des arrière-plans personnalisés. Allez sur le bouton Ajouter nouveau dans le panneau d'arrière-plan et téléchargez le logo de votre entreprise, la photo de votre équipe ou une image de votre destination de vacances favorite.

Conseils pour choisir l'arrière-plan parfait pour une réunion Microsoft Teams

Voici quelques conseils à garder à l'esprit lors du choix de l'arrière-plan d'une réunion Teams :

🖼️ Faites correspondre l'arrière-plan à l'ambiance de la réunion

Pensez à l'ambiance que vous souhaitez créer. Vous discutez en équipe de manière décontractée ? Optez pour quelque chose de vivant ou d'amusant pour rester dans la légèreté. Réunion avec des cadres supérieurs ou des clients ? Privilégiez les arrière-plans propres et minimalistes dans des tons neutres. Votre arrière-plan peut subtilement donner le ton de la réunion - utilisez-le à votre avantage !

💡Visualisez le travail de l'arrière-plan avec votre éclairage

L'éclairage peut faire toute la différence. Il faut toujours prévoir l'arrière-plan avant le début de la réunion. Un visage lumineux avec des ombres dures ou un arrière-plan trop sombre peut être distrayant. Ajustez votre éclairage en fonction de l'arrière-plan - c'est une solution rapide qui vous donne l'air poli et professionnel.

🌟 Mettez en valeur votre personnalité

Pourquoi ne pas laisser votre arrière-plan en dire un peu plus sur vous ? Une bibliothèque confortable, un paysage urbain époustouflant ou même un clin d'œil subtil à votre favori peuvent ajouter une touche personnelle. C'est un excellent moyen de rendre les discussions plus engageantes et d'aider les gens à se rapprocher de vous.

🎯 Gardez l'arrière-plan simple et concentré

Évitez de choisir des arrière-plans qui attirent l'attention. Les motifs chargés ou les arrière-plans animés peuvent sembler amusants, mais ils peuvent détourner l'attention de vous. Un design propre et épuré met l'accent sur ce que vous dites et non sur ce qui se passe derrière vous.

👔 Coordonnez l'arrière-plan avec votre tenue

Ce que vous portez doit compléter, et non heurter, votre arrière-plan. Si votre arrière-plan est coloré, optez pour des vêtements aux tons neutres et unis. Si vous portez des couleurs similaires à celles de votre arrière-plan, vous risquez de vous fondre dans la masse (et pas dans le bon sens du terme). Prenez le temps de vérifier la combinaison - c'est une petite étape qui contribue grandement à vous donner une allure élégante.

Limites de l'utilisation de Microsoft Teams pour les réunions

Microsoft Teams est formidable, mais il est assorti de limites. Voici quelques-uns des défis que vous pourriez rencontrer :

La prise de notes peut être frustrante

La fonctionnalité intégrée "Notes de réunion" est basique et offre une mise en forme minimale du texte, comme les puces et le texte simple. Il n'y a pas d'assistance pour la modification en cours, ce qui rend difficile l'organisation efficace des détails d'une réunion complexe.

De plus, les notes ne sont visibles que par les participants à la réunion. Vous devrez donc prendre des étapes supplémentaires pour partager vos notes avec d'autres parties prenantes. Et si vous souhaitez créer des tâches de suivi à partir de vos notes, il n'y a aucune gestion des tâches intégrée, ce qui vous oblige à passer à un autre outil et perturbe votre flux de travail pour les réunions en ligne.

Les effets d'arrière-plan peuvent avoir un impact sur les performances

L'utilisation d'arrière-plans et d'effets personnalisés dans Microsoft Teams peut améliorer votre apparence à l'écran, mais aussi solliciter votre appareil. Les effets d'arrière-plan consomment beaucoup de ressources système, ce qui peut entraîner un décalage ou même un blocage pendant les réunions, en particulier sur les ordinateurs plus anciens.

La vitesse de l'internet joue également un rôle important dans le fonctionnement des réunions l'organisation de réunions efficaces . Teams peut désactiver automatiquement les effets vidéo d'arrière-plan utilisés pour maintenir la qualité de l'appel si votre connexion est instable ou si votre bande passante est faible. Cela peut s'avérer gênant lorsque vous souhaitez conserver un aspect professionnel mais que vous êtes confronté à des limites techniques.

Outils de gestion de réunion limités Les fonctionnalités de Microsoft Teams sont insuffisantes lorsqu'il s'agit de gérer des réunions au-delà des simples visioconférences. Il n'existe aucune fonctionnalité intégrée permettant de créer des agendas de réunion détaillés ou d'assurer le suivi des tâches directement au sein de la plateforme. Vous devrez faire appel à des outils externes ou à des méthodes manuelles pour organiser les réunions.

L'attribution d'éléments d'action ou le suivi des tâches après une réunion est également un problème. Teams ne disposant pas d'une gestion des tâches intégrée, vous devez basculer vers une autre application pour attribuer et suivre les tâches. Cela interrompt votre flux de travail et rend plus difficile le suivi des éléments d'action importants.

Pas de résumé automatique des réunions

Un autre inconvénient de Microsoft Teams est que, bien que vous puissiez enregistrer des réunions, il ne génère pas automatiquement de résumés, de notes ou d'éléments d'action pour vous. Vous devrez noter manuellement les points clés ou vous appuyer sur des outils tiers pour garder une trace des décisions et des étapes d'action.

Sans automatisation intégrée, il est facile de passer à côté de détails importants, ce qui peut rendre le suivi post-réunion un peu plus fastidieux et chronophage.

Voici ce qu'une utilisateur reddit a dit à propos de MS Teams :

_Microsoft Teams ressemble à une version de Discord axée sur l'entreprise qui essaie d'être une super application, intégrant des outils tels que Word, Excel et Outlook. Cependant, sa complexité peut causer des pépins, notamment lorsqu'il s'agit de rejoindre des discussions vocales, qui souvent ne s'affichent pas de manière fiable

Organiser des réunions avec ClickUp

Si Microsoft Teams est une excellente solution pour organiser des réunions, il n'en reste pas moins qu'il est difficile de s'y retrouver réunions en ligne il n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de gérer les éléments d'action et les abonnements.

C'est là que le Réunions ClickUp entre en jeu. Il s'agit d'un puissant assistant de réunion conçu pour vous aider à rester organisé lors de vos réunions et vous permettre une collaboration en temps réel . Vous pouvez l'utiliser pour programmer rapidement des réunions, envoyer des invitations et ajouter tous les détails tels que la date, l'heure et l'emplacement (ou un lien virtuel).

Il vous permet également d'établir des paramètres d'agenda à l'avance afin que tout le monde sache ce qui est sur le tableau. Au cours de la réunion, une personne dédiée à la ClickUp Doc est disponible pour prendre des notes, suivre les éléments d'action et enregistrer les décisions clés. Tout suivi peut être abonné à ce moment-là, pour s'assurer que rien n'est oublié (nous y reviendrons plus tard !).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Meetings-1.png Utilisez ClickUp Meetings pour planifier des réunions et prendre des notes /$$$img/

utilisez ClickUp Meetings comme assistant de réunion _pour planifier des réunions et prendre des notes

Nous utilisons ClickUp quotidiennement comme toile de fond pour organiser toutes les réunions de projet avec les clients, les réunions internes de planification de projet, les réunions internes sur la progression du projet et les sessions de planification des ressources. Nous l'utilisons également pour favoriser la propriété des tâches avec les clients finaux, ce qui permet de clarifier les responsabilités.

Andrew Houghton, chef de produit senior chez Aptean

Résumer les notes de réunion avec l'IA

Les réunions peuvent souvent durer longtemps, ce qui rend difficile le suivi de chaque détail ou point d'action. C'est là qu'intervient l'IA ClickUp Brain devient inestimable. Au lieu de parcourir manuellement des pages pour lire les comptes rendus des réunions, vous pouvez saisir vos notes directement dans ClickUp Brain.

L'assistant alimenté par l'IA va analyser le contenu de la réunion, identifier les points clés et générer un résumé clair et concis. Il met en évidence les points importants à retenir, les éléments d'action et les prochaines étapes, ce qui permet de gagner du temps et de s'assurer que rien d'important n'est négligé.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12.png Créez des résumés pour vos notes de réunion avec ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$cta/

Enregistrer des clips pour partager des messages

Bien sûr, Microsoft Teams vous permet d'enregistrer des réunions virtuelles -mais qui a le temps de revoir des heures d'images ? Parfois, il suffit de capturer les éléments importants. C'est là qu'intervient le ClickUp Clips vient dans.

Avec Clips, vous pouvez enregistrer ce qui compte, qu'il s'agisse d'un point de discussion clé, d'une présentation rapide ou de l'explication d'une tâche importante. Plus besoin de parcourir de longs enregistrements ; il vous suffit de enregistrer quand quelque chose d'important se présente, et de le partager instantanément avec votre équipe. C'est simple, rapide et efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-1400x860.png ClickUp Teams_ comment changer le fond d'écran des équipes /$$$img/

enregistrer des parties spécifiques d'une réunion avec ClickUp Clips_

Attribuer des tâches rapidement après les réunions

Nous terminons souvent les réunions avec un tas de notes, mais les transformer en tâches est une toute autre affaire. Grâce à ses fonctionnalités d'attribution de commentaires et de tâches, ClickUp Meetings transforme les discussions de la réunion en étapes réalisables en quelques secondes.

Au lieu de laisser des notes éparpillées dans les documents, vous pouvez souligner les points clés et les assigner comme tâches directement à partir de vos notes de réunion. Utilisez cette fonctionnalité pour déléguer des éléments d'action spécifiques aux membres de l'équipe, achevés avec des délais et des priorités.

Pour les tâches plus complexes, créez des tâches dédiées Tâches ClickUp vous pouvez créer des tâches, les lier à des projets pertinents et suivre leur progression en temps réel. À faire : ne pas passer d'un outil à l'autre et ne pas perdre le fil des responsabilités.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8.png Utilisez ClickUp Tasks pour suivre la progression des tâches /$$img/

créez des tâches à partir des informations exploitables de vos réunions avec ClickUp Tasks_

Intégration transparente des applications de réunion

Avec ClickUp, vous bénéficiez également de Intégration de Microsoft Teams les réunions sont ainsi axées sur l'action, ce qui garantit un suivi efficace de tous les points importants. Vous pouvez également intégrer en toute transparence Zoom et Google Meet, ainsi que des outils de calendrier populaires tels que Google Calendrier et Outlook, directement dans ClickUp. Cela facilite la gestion de vos réunions et transforme les discussions en tâches exploitables, garantissant que rien d'important n'est négligé.

Essayez ClickUp pour vos réunions

Changer l'arrière-plan de votre réunion dans Microsoft Teams est très simple. Il vous suffit de naviguer jusqu'aux filtres d'arrière-plan, de sélectionner l'arrière-plan de votre choix et de l'appliquer. Si Teams est parfait pour les visuels, il manque d'outils efficaces pour prendre des notes de réunion ou assigner des éléments d'action.

C'est là que ClickUp intervient en tant qu'excellent assistant de réunion.

Il peut facilement planifier des réunions, capturer des notes, assigner des tâches et suivre la progression, garantissant ainsi que vos réunions sont professionnelles et productives. Avec des outils de suivi des tâches, de communication en temps réel et des intégrations, ClickUp fournit tout ce dont votre équipe a besoin pour rester sur la bonne voie et travailler efficacement.

Prêt à améliorer le travail de votre équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui. La mise en route est gratuite et l'assistance aux équipes d'assistance de toutes tailles.