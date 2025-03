Comment utiliser un diagramme de causes et d'effets pour la résolution de problèmes ?

De la théorie du chaos à l'analyse marketing, la recherche innée de sens par l'homme s'articule souvent autour de la relation de cause à effet. Pour chaque expérience, nous cherchons à en connaître la cause. Pour chaque action, nous voulons prévoir les conséquences ou les effets

Ce phénomène est particulièrement courant dans le monde des entreprises, où tout travail est une série de tâches conjonctives, ce qui signifie que si l'une d'entre elles tourne mal, tout s'effondre comme un jeu de cartes.

Pour éviter cela, les chefs d'entreprise et les gestionnaires de projet utilisent un outil appelé diagramme des causes et des effets, qui permet de cartographier les déclencheurs et les raisons d'évènements spécifiques.

Dans cet article de blog, nous allons voir comment vous pouvez utiliser ces diagrammes de cause et d'effet dans votre organisation pour résoudre des problèmes complexes.

Qu'est-ce qu'un diagramme de cause et d'effet?

Un diagramme de causes et d'effets est une représentation visuelle des causes potentielles d'un évènement donné. Le diagramme émet l'hypothèse que chaque cause (c'est-à-dire un écart, une imperfection ou une erreur) est une source de variation dans le résultat final.

En termes simples, si vous ajoutez deux tasses de sucre à votre café au lieu des deux cuillères recommandées (une erreur), vous aurez une boisson trop sucrée ! Si vous ajoutez trop de lait (un écart), vous aurez un café trop faible.

Conçus par le célèbre théoricien de l'organisation Kaoru Ishikawa dans les années 1920, les diagrammes de cause et d'effet, également appelés diagrammes en arête de poisson ou diagrammes d'Ishikawa, sont des outils puissants pour la pensée systémique . Ils permettent de comprendre et de gérer efficacement des processus industriels complexes.

exemple de diagramme d'Ishikawa (Source:) Wikimedia Commons )

Importance des diagrammes de cause et d'effet

Un bon diagramme de causes et d'effets permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Il identifie clairement les facteurs contributifs, en paramétrant tout le reste. Il peut s'agir d'un formidable outil de résolution de problèmes, quel que soit le secteur d'activité.

Dans les entreprises, et plus particulièrement dans le domaine du développement de produits, les équipes utilisent le diagramme en arête de poisson pour explorer les causes profondes d'un évènement inattendu.

Par exemple, en cas de panne imprévue, l'équipe chargée des opérations informatiques peut utiliser le diagramme en arête de poisson pour comprendre tous les facteurs contributifs avant d'identifier la cause réelle.

Dans la gestion de projet, le diagramme en arête de poisson est souvent utilisé dans la planification des ressources. Les gestionnaires de projet simulent des versions du résultat attendu en fonction d'une combinaison de facteurs de causalité, tels que les personnes, les processus et la technologie.

Dans le cadre du contrôle de la qualité, tel que prévu par $$$a, les équipes présentent les facteurs contributifs, tels que les mesures, les matériaux, les personnes, les processus, les machines, etc. afin d'identifier ce qui est à l'origine du produit défectueux.

Dans tous les secteurs, les avantages des diagrammes de cause et d'effet sont incontestables.

Clarté : Compréhension des différents facteurs qui se croisent et qui sont à l'origine d'un défaut ou d'un évènement

: Compréhension des différents facteurs qui se croisent et qui sont à l'origine d'un défaut ou d'un évènement Rapidité : Accélération de la résolution des problèmes sur la base d'un mappage complet de tous les éléments liés au processus

: Accélération de la résolution des problèmes sur la base d'un mappage complet de tous les éléments liés au processus Efficacité : Capacité à simuler les résultats potentiels des changements apportés au processus et à s'adapter en conséquence

: Capacité à simuler les résultats potentiels des changements apportés au processus et à s'adapter en conséquence Efficacité : capacité à simuler les résultats potentiels des changements apportés au processus et à s'adapter en conséquence : Délimitation des causes et des symptômes pour comprendre ce qui se passe réellement

Voyons comment cela pourrait fonctionner dans la pratique.

Composants d'un diagramme de cause et d'effet

Bien qu'extrêmement simple, le diagramme de cause et d'effet comprend un certain nombre de composants, tels que :

Panneaux : Le diagramme de causes et d'effets est visualisé en deux parties. Sur la gauche se trouvent toutes les causes potentielles ou facteurs contributifs, tels que le matériel, la main-d'œuvre, l'environnement, etc. À droite se trouve l'effet ou le problème.

La colonne vertébrale centrale : La colonne vertébrale centrale relie les deux côtés, en allant de gauche à droite, et est ensuite connectée aux différents facteurs contributifs primaires et secondaires.

Causes primaires : Chaque facteur contributif a généralement une cause primaire. Par exemple, la mauvaise qualité des matériaux peut être la cause première du défaut, ce qui est représenté comme tel dans le diagramme.

Causes secondaires : Le défaut peut également avoir des causes secondaires qui accentuent la cause primaire. Par exemple, le stockage d'un matériau de mauvaise qualité dans un entrepôt humide peut avoir eu un impact sur la production.

En fonction de la structure de votre organisation et de votre processus, vous pouvez avoir un nombre illimité de facteurs contributifs, qui sont visualisés sous forme d'arêtes de poisson.

Maintenant que vous savez à quoi correspond chaque forme du diagramme, nous allons en créer un.

La création d'un diagramme de causes et d'effets est également un moyen de comprendre les processus dans leurs moindres détails. Soyez donc attentif et explorez chaque étape.

1. Identifier l'effet

Le diagramme des causes et des effets se dessine de préférence à partir de la droite. Avant de prendre une décision, identifiez l'effet, l'erreur, le problème ou la question. Veillez à ce que votre définition de l'effet soit précise et facilement compréhensible par toutes les parties prenantes.

Par exemple, au lieu de dire : "La qualité a baissé", vous pourriez définir l'effet comme suit : "Le nombre de bugs dans le code de production a augmenté de 20 % au cours des trois derniers mois."

Voici quelques exemples modèles d'énoncés de problèmes pour s'inspirer.

Dessinez maintenant la fine colonne vertébrale centrale avec une flèche pointant vers l'effet.

2. Identifier les facteurs contributifs

N'oubliez pas qu'il peut y avoir un nombre quelconque de facteurs qui influencent le résultat d'une manière ou d'une autre. Il est préférable de les lister tous dans votre diagramme. Pour identifier ces grandes catégories de facteurs, vous pouvez utiliser l'une des approches suivantes.

Remue-méninges : Réunissez votre équipe pour jeter des idées sur un Tableau. Posez aux membres de l'équipe concernés des questions sur ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi.

Par exemple, vous pourriez réunir des analystes d'entreprise, des développeurs et des testeurs pour étudier les raisons de l'augmentation du nombre de bugs. Tableaux blancs ClickUp est un excellent moyen d'ajouter des notes autocollantes, du texte, des commentaires, etc.

un brainstorming efficace avec les tableaux blancs ClickUp_

Si vous êtes novice en matière de collaboration virtuelle ou d'utilisation du diagramme d'Ishikawa, essayez les outils suivants Le modèle de diagramme de cause et d'effet de ClickUp . Ce modèle de tableau blanc entièrement personnalisable et adapté aux débutants permet de cartographier les relations de cause à effet et d'identifier les causes profondes de manière efficace.

Modèle de diagramme de cause et d'effet de ClickUp

Si vous êtes novice en la matière, vous pouvez également dessiner la balise diagramme en arête de poisson dans Excel .

Cartographie du processus : Planifiez étape par étape l'ensemble du processus qui conduit à l'effet. Par exemple, dans le cas de bogues de logiciels, cela peut impliquer des étapes telles que :

Codage

Révision du code

Les tests

Suivi des bugs

Déploiement de la productivité

Lecture bonus : Utilisez n'importe quel modèle d'organigramme pour accélérer cette étape.

Utiliser un cadre de travail : En tant qu'outil très populaire, il existe un certain nombre de cadres et de modèles qui assistent le diagramme de cause et d'effet.

Par exemple, dans le secteur de la fabrication, les cinq M - main-d'œuvre, matériaux, méthodes, machines et mesures - sont identifiés comme des facteurs contributifs.

De même, vous pouvez trouver un modèle qui fonctionne dans votre entreprise. Placez les facteurs contributifs dans des rectangles individuels sur le côté gauche. Tracez des flèches de connexion vers la colonne centrale.

3. Identifier les causes principales

Sous chaque facteur contributif, dressez la liste des causes principales. Par exemple, les causes possibles d'une augmentation des bugs logiciels pourraient être les suivantes.

Codage : Erreurs de programmation, erreurs de logique

: Erreurs de programmation, erreurs de logique Revue de code : Lacunes dans le processus, contraintes de temps pour les développeurs seniors

: Lacunes dans le processus, contraintes de temps pour les développeurs seniors Tests : Tests inadéquats, cas d'utilisation incomplets

: Tests inadéquats, cas d'utilisation incomplets Suivi des bugs : Suivi manuel, descriptions de bug incomplètes

Tracez des connecteurs entre chaque cause primaire et la colonne vertébrale centrale pour indiquer la relation de cause à effet.

4. Identifier les causes secondaires (le cas échéant)

Parfois, il peut y avoir une raison pour que l'une ou l'autre des causes primaires se produise.

Par exemple, il pourrait y avoir une augmentation des erreurs de programmation en raison d'un manque de normes à l'échelle de l'organisation pour l'écriture d'un code de haute qualité.

En dehors du domaine de l'ingénierie, des erreurs de logique peuvent se produire en raison de l'embauche de candidats inadaptés ou inexpérimentés.

Dessinez des connecteurs de la source secondaire à la source primaire pour montrer les relations étendues. Terminé, votre diagramme ressemblera à ce qui suit.

la structure du diagramme d'Ishikawa (Source:Ishikawa diagram structure (Source:_Ishikawa diagram structure)) Wikimedia Commons )

5. Confirmer l'exactitude et la validité

Une fois que vous avez dessiné l'ensemble du diagramme de cause à effet, il est temps de valider tout une nouvelle fois. Assurez-vous que :

Chaque cause suit un enchaînement logique jusqu'à l'effet

Chaque étape s'inscrit dans le cadre opérationnel de l'effet étudié

Les causes de troisième ou quatrième ordre sont intégrées avec précision

Tous les facteurs contributifs ont été étudiés de manière détaillée, en couvrant toutes les causes globales

Voilà pour les bases. Avec quelques conseils et astuces, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos diagrammes de cause et d'effet. Voici comment.

Conseils pour des diagrammes de cause et d'effet efficaces

Lorsqu'un effet est simple, comme une tasse de café à la saveur sucrée, les causes sont faciles à mapper. Cependant, les problèmes des entreprises sont rarement simples. Une chose apparemment évidente, comme un bug dans le code, peut avoir un certain nombre de causes. Pour dessiner et utiliser efficacement les diagrammes de causes et d'effets, il convient de suivre les bonnes pratiques suivantes.

$$$a Utilisez-le comme un cadre (et non comme une Révision)

Le diagramme de causes et d'effets n'est pas la preuve d'un problème. Il s'agit simplement d'un outil qui vous aide à élaborer une théorie. Il permet de visualiser tous les facteurs susceptibles d'être à l'origine du problème. La meilleure utilisation des diagrammes en arêtes de poisson consiste à s'en servir comme cadre pour rechercher la véritable cause profonde du problème.

⚡️Template Archive: Modèles de diagrammes en arête de poisson

Le rendre complet (pas complexe)

Un bon diagramme de causes et d'effets doit fournir à l'enquêteur une liste exhaustive de tout ce qu'il doit examiner. Veillez donc à ne pas omettre d'ajouter un élément parce que vous pensez qu'il est insignifiant ou qu'il n'est pas lié à l'effet.

À faire, cependant, attention à ne pas ajouter trop d'éléments non pertinents. Cela pourrait rendre le diagramme alambiqué et difficile à interpréter.

Embrasser la répétition (et non la redondance)

La même cause primaire ou secondaire peut relever de deux facteurs contributifs. Dans l'exemple des bugs de logiciels, le manque de compétences peut être une cause primaire dans le cadre du codage et des tests. Il est gratuit d'ajouter les deux car ils sont distincts.

Veillez toutefois à ne pas vous répéter inutilement. Par exemple, le manque de compétences et le manque d'expérience peuvent avoir la même signification dans ce contexte et il n'est pas nécessaire de les répéter.

Utiliser de manière proactive (et pas seulement de manière réactive)

Souvent, les équipes utilisent le diagramme de cause et d'effet pour remonter aux racines d'un problème. Mais ce n'est pas la seule façon de procéder. Vous pouvez également l'utiliser pour simuler les problèmes potentiels d'un choix que vous faites.

Par exemple, dans le cadre du codage, disons que l'erreur de programmation est une cause principale. Vous pouvez émettre l'hypothèse qu'un changement de langage de programmation pourrait avoir un impact sur le résultat. Sur cette base, vous pouvez simuler dans quelle mesure cela résoudra le problème et prendre des décisions en conséquence.

Prenons quelques exemples pour illustrer cela.

Exemples de diagrammes de causes et d'effets

Un diagramme de cause et d'effet est une visualisation directe d'une relation entre les raisons et les conséquences. Vous pouvez choisir de le mapper sous le formulaire qui vous convient le mieux. En voici quelques-uns exemples de diagrammes pour s'inspirer.

Analyse des processus

diagramme d'analyse des processus (Source:) TIBCO )_

Commençons par l'un des plus simples exemples de diagrammes de flux de travail . Ce diagramme de TIBCO prend en compte l'ensemble du processus d'alimentation d'une lampe afin d'identifier les raisons possibles de son dysfonctionnement.

Gestion de la qualité

guide pour le contrôle de la qualité (Source:) Université de l'Alberta )_

L'exemple suivant est tiré du livre Guide to Quality Control du créateur original, Kauro Ishikawa. Ce diagramme illustre tout ce qui est nécessaire pour obtenir un "riz délicieux"

Analyse des causes profondes

analyse des causes profondes des plaintes relatives aux services (Source:) Guide d'étude Six Sigma )_

Comme son nom l'indique, un diagramme en arêtes de poisson relie diverses raisons possibles à l'aide des arêtes d'un poisson. Dans cet exemple tiré du guide d'étude Six Sigma, le diagramme des causes et des effets est utilisé pour étudier les raisons des réclamations de service dues à l'imprécision du diamètre des joints.

⚡️Centre de modèles: Autre modèles d'analyse des causes profondes à choisir.

Contrôle des problèmes

Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp

Dans votre gestion de projet, lorsque vous rencontrez un problème, le diagramme en arête de poisson est un excellent outil de diagnostic. Voici comment réaliser une analyse des causes profondes à l'aide d'un modèle. Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp est un cadre de niveau intermédiaire, entièrement personnalisable, qui vous permet d'analyser les données, d'identifier le cœur du problème et de trouver des solutions efficaces et durables.

Qu'il s'agisse de remonter à la source d'un bug logiciel ou d'identifier des problèmes dans votre chaîne de montage, ce modèle facilite la résolution des problèmes.

Analyse du comportement et prédictions

le diagramme de prédictibilité du modèle pour les ingénieurs en fiabilité des systèmes (Source:) Porte de recherche )_

Cette figure issue d'une étude de recherche montre toutes les causes et sous-causes potentielles des problèmes de fiabilité des systèmes. Elle utilise le diagramme en arête de poisson pour créer un outil permettant aux ingénieurs en fiabilité de modéliser, d'analyser et de prédire les comportements des systèmes industriels.

Gestion de l'information

obstacles au déploiement efficace des ressources d'information (Source:) Chefs de file en matière de données )_

Ce diagramme de cause à effet résume tous les obstacles qui empêchent les entreprises de gérer leurs données comme un actif commercial. Il s'appuie sur les contributions de scientifiques et de chefs d'entreprise d'Australie, d'Afrique du Sud et des États-Unis pour inspirer des discussions sur la gestion efficace de l'information.

Diagramme en arête de poisson personnalisable

Modèle gratuit de diagramme en arête de poisson de ClickUp

Si vous planifiez un processus aussi complexe que celui-ci, le diagramme en Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp est un excellent point de départ. Ce modèle de niveau intermédiaire permet de classer toutes les causes en fonction de l'environnement, de la machine, de l'homme, du matériel et de la méthode, afin de définir les connexions entre le problème et les facteurs qui l'influencent.

Causes et effets interconnectés

le diagramme des causes et des effets de l'augmentation des coûts (Source:) Paradigme visuel )_

S'éloignant du style traditionnel en arête de poisson, ce diagramme permet de démontrer comment l'effet d'un processus peut devenir la cause du suivant. Il s'agit d'une boîte à outils de qualité utile pour visualiser les causes et les effets interconnectés de n'importe quel processus.

Comme le montrent les exemples ci-dessus, il n'existe pas de méthode unique pour créer un diagramme de cause à effet. Il en existe plusieurs outils d'analyse des causes profondes pour vos différents besoins. Cependant, il y a des erreurs que vous pouvez éviter.

Erreurs courantes à éviter

Lorsqu'il est bien utilisé, le diagramme de cause à effet est un outil puissant. Cependant, lorsqu'il est mal utilisé, il peut avoir des effets néfastes. Voici quelques erreurs à éviter lors de la création et de l'utilisation du diagramme en arête de poisson.

Prendre une décision à la hâte

Un bon diagramme de causes et d'effets doit être approfondi et complet. Souvent, les équipes dessinent un diagramme de base et s'empressent de l'utiliser pour prendre des décisions, ce qui nuit à l'utilité du diagramme.

Dessinez le diagramme soigneusement et achevé. Faites des recherches approfondies sur l'ensemble du processus et assurez-vous d'avoir tout envisagé. À fait, vérifiez à nouveau.

Définir les problèmes de manière imprécise

Le diagramme de cause et d'effet n'est utile que dans la mesure où il est précis. Parfois, les équipes commettent l'erreur d'ajouter des causes inexactes ou sans rapport au diagramme. Elles peuvent également créer des relations de cause à effet incorrectes.

Obtenez l'assistance d'un expert lors de l'élaboration du diagramme. Examinez le diagramme avec plusieurs experts en la matière pour vous assurer de son exactitude.

Erreur dans les causes potentielles pour les données

Le diagramme d'Ishikawa ne fait que visualiser toutes les causes possibles d'un effet/événement. Il ne fournit pas nécessairement de données sur l'élément qui est à l'origine de l'évènement.

Utilisez le diagramme de cause et d'effet pour formuler des théories. Ensuite, testez indépendamment la cohérence logique de la théorie et de chaque relation de cause à effet avant d'arriver à une conclusion.

Garder le diagramme statique

Le diagramme d'Ishikawa n'est précis qu'au moment de sa création. Les processus évoluent et changent au fil du temps. En le gardant statique, il ne tient pas compte des changements récents, ce qui le rend inefficace pour résoudre les problèmes.

Mettez à jour votre diagramme des causes et des effets à intervalles réguliers. Avant de l'utiliser pour une analyse des causes profondes, assurez-vous qu'il est à jour.

Créer un effet positif avec ClickUp

Les processus d'entreprise modernes sont complexes et souvent invisibles. Prenons l'exemple des logiciels. Aujourd'hui, les équipes décomposent les gros logiciels en minuscules fonctionnalités et les déploient en tant qu'unités indépendantes mais interconnectées. Cela signifie que si une fonctionnalité fonctionne mal, cela peut être dû à la myriade d'autres fonctionnalités auxquelles elle est connectée.

Dans de tels scénarios, un bon diagramme de cause et d'effet peut être un outil visuel puissant pour remonter des problèmes à leurs solutions. Il aide à comprendre clairement le paysage du problème. En conséquence, vous pouvez également modéliser et simuler des solutions pour voir si elles auront des conséquences inattendues.

Que vous dessiniez un diagramme d'architecture complexe dans le format de cause à effet ou que vous mappiez simplement vos processus, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour le gérer. Les Tableaux blancs ClickUp constituent un moyen flexible, personnalisable et reproductible de gérer les causes et les effets. Résoudre les problèmes efficacement. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .