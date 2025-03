Les 12 meilleurs logiciels et plateformes SaaS en marque blanche

Vous en avez assez de la routine technologique ? Vous voulez offrir des solutions logicielles sans le chaos du code ? Le SaaS en marque blanche est votre solution !

Imaginez que vous puissiez lancer votre propre logiciel sans avoir à vous soucier du développement. C'est la force des plateformes SaaS en marque blanche. Ces plateformes vous permettent de changer de marque et de revendre des logiciels prêts à l'emploi, ce qui vous fait gagner du temps, de l'argent et d'innombrables nuits blanches

Tout le monde s'engouffre dans la brèche du SaaS en marque blanche, des professionnels de l'e-mail marketing à ceux de l'informatique médias sociaux et des professionnels de la gestion de projet aux créateurs de sites web.

Nous avons dressé une liste des 12 meilleures plateformes SaaS en marque blanche pour vous aider à trouver votre bonheur. Commençons par le début !

⏰ Résumé en 60 secondes

🔮 Le SaaS en marque blanche désigne un produit ou un service logiciel développé et détenu par une entreprise, mais rebaptisé et revendu par une autre entreprise sous sa propre marque.

🔮 Le SaaS en marque blanche offre un intervalle d'avantages, notamment la réduction du temps et des coûts de développement, l'évolutivité, une mise sur le marché plus rapide et la concentration sur les compétences de base.

🔮 Voici un tour d'horizon des 12 meilleurs outils SaaS en marque blanche :

ClickUp: Meilleur pour la gestion de projet personnalisable avec une marque en marque blanche ActiveCampaign: Meilleur outil pour l'automatisation du marketing et la gestion de la relation client AgencyAnalytics: Idéal pour les agences de marketing numérique à la recherche de rapports et d'analyses rationalisés Simvoly: Meilleur pour la création de sites web personnalisables et d'entonnoirs de vente SocialPilot: Idéal pour la gestion efficace de plusieurs comptes de médias sociaux Weblium: Le meilleur pour créer des sites web en marque blanche rapidement et facilement Akkio: Le meilleur pour l'analyse prédictive en marque blanche pilotée par l'IA Clinked: Meilleur pour la collaboration sécurisée avec les clients et le partage de documents PandaHR: Meilleur pour la rationalisation des processus RH avec une personnalisation en marque blanche Mautic: Le meilleur pour l'automatisation du marketing open-source avec des capacités en marque blanche Invoice Ninja: Meilleure solution de facturation simple et personnalisable Landingi: Meilleure solution pour un constructeur de pages d'atterrissage en marque blanche avec des fonctionnalités de personnalisation

Qu'est-ce qu'un logiciel SaaS en marque blanche ?

Un logiciel SaaS en marque blanche est un produit logiciel préconstruit, développé par une entreprise et rebaptisé par une autre pour le vendre comme s'il s'agissait du sien. Il est destiné aux entreprises qui cherchent à fournir des solutions logicielles sous leur propre libellé sans investir lourdement dans le développement.

Ces outils permettent généralement de modifier la marque, par exemple en personnalisant les logos, les couleurs et les domaines, ce qui permet aux entreprises de maintenir leur identité unique tout en se développant rapidement.

En optant pour des solutions SaaS en marque blanche, les entreprises peuvent résoudre des problèmes cruciaux tels que la réduction des délais de mise sur le marché, la minimisation des coûts de développement et la réunion de la demande des clients avec des solutions prêtes à être commercialisées et personnalisées

Les avantages clés des plateformes SaaS en marque blanche

Certains des avantages des logiciels en marque blanche comprennent :

Coûts de développement réduits : Économiser des ressources en tirant parti de solutions pré-construites en marque blanche au lieu de créer un logiciel à partir de zéro

: Économiser des ressources en tirant parti de solutions pré-construites en marque blanche au lieu de créer un logiciel à partir de zéro Délai de mise sur le marché plus rapide : Lancement rapide de produits SaaS en marque blanche pour répondre aux demandes des clients

: Lancement rapide de produits SaaS en marque blanche pour répondre aux demandes des clients Marque personnalisable : Personnalisez avec des logos, des domaines personnalisés et des thèmes uniques pour refléter l'identité de votre marque

: Personnalisez avec des logos, des domaines personnalisés et des thèmes uniques pour refléter l'identité de votre marque Accès à des fonctionnalités avancées : Offrez des outils de pointe tels que des capacités d'analyse, le marketing par e-mail et des fonctionnalités de collaboration

: Offrez des outils de pointe tels que des capacités d'analyse, le marketing par e-mail et des fonctionnalités de collaboration Solutions évolutives : Répondre aux besoins croissants de l'entreprise sans se soucier de l'infrastructure ou de la capacité

: Répondre aux besoins croissants de l'entreprise sans se soucier de l'infrastructure ou de la capacité Se concentrer sur les compétences de base : Déléguez la gestion de la technologie aux fournisseurs, tout en donnant la priorité à vos clients et à vos services

: Déléguez la gestion de la technologie aux fournisseurs, tout en donnant la priorité à vos clients et à vos services Potentiel de revenus accru : Introduisez de nouveaux services en marque blanche ou élargissez vos offres actuelles pour augmenter vos revenus

Ces avantages permettent aux agences de marketing numérique, aux fournisseurs SaaS et aux entrepreneurs d'établir de solides positions sur le marché avec un risque opérationnel minimal.

Le SaaS en marque blanche permet aux entreprises d'accéder à des solutions logicielles entièrement développées qu'elles peuvent renommer et proposer comme étant les leurs. Le fournisseur crée le logiciel et vous vous occupez de le personnaliser pour qu'il corresponde à l'identité de votre marque, des logos aux thèmes, afin qu'il vous apparaisse comme entièrement vôtre

Par exemple, une agence de marketing numérique peut utiliser un outil de gestion des médias sociaux en marque blanche. Au lieu de développer un logiciel, elle le renomme, le propose à ses clients et gère leurs comptes de médias sociaux sous le logo de l'agence.

Cela permet à l'agence de se concentrer sur la création de stratégies et de contenus tout en laissant au fournisseur le soin de gérer le logiciel.

Le SaaS en marque blanche permet aux entreprises d'évoluer rapidement, de fournir des solutions de haute qualité et d'améliorer les relations avec les clients sans avoir à réinventer la roue

Que faut-il rechercher dans un logiciel SaaS en marque blanche ?

Lorsque vous recherchez le logiciel SaaS en marque blanche idéal, concentrez-vous sur quelques fonctionnalités clés qui répondront aux besoins de votre entreprise et faciliteront la mise à l'échelle et le changement de marque pour vos clients.

Voici ce qu'il faut privilégier :

Personnalisation : Assurez-vous que la plateforme vous permet de personnaliser entièrement le logiciel - logos, couleurs et dispositions - afin qu'il vous ressemble. Recherchez des interfaces de type "glisser-déposer" pour personnaliser facilement l'expérience

: Assurez-vous que la plateforme vous permet de personnaliser entièrement le logiciel - logos, couleurs et dispositions - afin qu'il vous ressemble. Recherchez des interfaces de type "glisser-déposer" pour personnaliser facilement l'expérience Évolutivité : Une solution en marque blanche doit évoluer avec vous. Choisissez des plates-formes qui assistent l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de fonctionnalités au fur et à mesure que votre clientèle s'élargit

: Une solution en marque blanche doit évoluer avec vous. Choisissez des plates-formes qui assistent l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de fonctionnalités au fur et à mesure que votre clientèle s'élargit Sécurité : Les données sensibles des clients étant en jeu, la sécurité n'est pas négociable. Optez pour des solutions dotées d'un cryptage de premier ordre et de fonctionnalités d'authentification robustes

: Les données sensibles des clients étant en jeu, la sécurité n'est pas négociable. Optez pour des solutions dotées d'un cryptage de premier ordre et de fonctionnalités d'authentification robustes Capacités d'intégration : Assurez-vous que le logiciel est compatible avec vos outils actuels tels que les plateformes de gestion de la relation client, de marketing et de gestion de projet

: Assurez-vous que le logiciel est compatible avec vos outils actuels tels que les plateformes de gestion de la relation client, de marketing et de gestion de projet Assistance client : Recherchez des équipes d'assistance réactives qui vous aident à résoudre rapidement tout problème, en particulier si vous gérez plusieurs comptes en marque blanche

En vous concentrant sur ces facteurs, vous pouvez choisir une plateforme SaaS en marque blanche qui assiste votre entreprise et vos clients.

Les 12 meilleures plateformes en marque blanche à utiliser

Voici les meilleures options à considérer pour votre entreprise :

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet personnalisable avec une marque blanche) ClickUp s'est rapidement imposé comme un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles, grâce à son ensemble de fonctionnalités robustes et à ses paramètres de personnalisation inégalés.

Cet outil polyvalent est véritablement l'application Tout pour le travail, et offre une solution complète pour la gestion des tâches, la collaboration sur les documents, le suivi du temps, et bien plus encore.

Gestion de projet ClickUp

Accélérez la planification et l'exécution de vos projets de marque blanche en utilisant ClickUp Project Management La gestion de projet de ClickUp est idéale pour les équipes travaillant sur des projets SaaS en marque blanche, permettant aux entreprises de fournir efficacement des solutions libellées.

Ses fonctionnalités personnalisables vous permettent d'adapter la plateforme à vos besoins spécifiques en matière de marque et de flux de travail, garantissant ainsi une expérience transparente pour vos clients.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des environnements de travail dédiés à chaque projet, assigner des tâches aux membres de l'équipe, suivre la progression et gérer efficacement les délais.

ClickUp Marque blanche

Libellez l'outil pour qu'il corresponde aux directives de votre marque en utilisant le White-Labeling de ClickUp La marque blanche de ClickUp permet aux environnements de travail des entreprises de créer une expérience de marque à part entière pour les équipes internes et les clients externes

Cette fonctionnalité vous permettra de personnaliser les éléments clés de la marque tels que les logos, les couleurs et les URL de l'espace de travail.

Qu'il s'agisse d'héberger des tableaux de bord destinés aux clients ou des projets internes, le libellé blanc s'aligne parfaitement sur l'identité de votre marque, offrant un aspect poli et professionnel qui trouve un écho auprès des utilisateurs.

ClickUp offre une solution évolutive pour les entreprises de toutes tailles. Au fur et à mesure que votre équipe et la complexité de vos projets augmentent, ClickUp peut facilement s'adapter à l'accroissement de la charge de travail. Son infrastructure flexible permet une mise à l'échelle transparente, garantissant que votre organisation peut gérer des charges d'utilisateurs et des volumes de données accrus sans compromettre les performances.

ClickUp Sécurité

Assurez une protection maximale des données avec ClickUp Security

De plus, la sécurité est une priorité absolue pour ClickUp. Avec La sécurité de ClickUp avec ClickUp, les données sensibles sont cryptées au repos et en transit, ce qui les protège contre tout accès non autorisé. La plateforme adhère aux normes et réglementations de l'industrie pour garantir la confidentialité et la sécurité des données, telles que GDPR et SOC 2 Type II

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organiser et hiérarchiser efficacement la charge de travail avec Tâches ClickUp . Des fonctionnalités telles que les sous-tâches, les dépendances et les dates d'échéance vous permettent de décomposer des projets complexes en éléments gérables

Tirez parti d'une collaboration documentaire efficace dans une plateforme centralisée pour le stockage et le partage de fichiers avec ClickUp Documents Contrôlez avec précision le temps passé sur les tâches grâce à la fonction intégrée de ClickUp Fonctionnalité de suivi du temps intégrée à ClickUp . Ces données peuvent être utilisées pour générer des rapports de temps détaillés, fournissant des informations précieuses sur la productivité de l'équipe et l'affectation des ressources

Visualisez les indicateurs clés et la progression du projet grâce à la fonction /%href/ Tableaux de bord ClickUp . En sélectionnant des widgets et des diagrammes pertinents, les équipes peuvent suivre l'achèvement des tâches, le temps passé et d'autres données essentielles en temps réel

Intégration transparente avec un large intervalle d'outils populaires, y compris Google Agenda, Slack, Zoom, et plus encore, avec ClickUp Integrations

Limites de ClickUp

En raison de ses fonctionnalités étendues et de ses possibilités de personnalisation, les nouveaux utilisateurs peuvent trouver que l'onboarding et l'installation prennent un peu de temps

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par espace de travail, par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

ClickUp nous aide à achever et à livrer les projets dans les délais avec une grande précision. Nous sommes maintenant mieux organisés et prêts à ajouter d'autres projets à notre échéancier, car la gestion de projet est maintenant un processus fluide

Sarah Mckinney, Ingénieur en chef chez SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (Meilleur pour l'automatisation du marketing et la gestion de la relation client)

via

Campagne active

ActiveCampaign élève les entreprises avec l'engagement des clients grâce à des stratégies axées sur les données. Il s'intègre de manière transparente dans les flux de travail existants, ce qui en fait un bon choix pour les agences et les entrepreneurs qui ont besoin de solutions évolutives et de marque.

Sa flexibilité permet aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des tendances marketing tout en se concentrant fortement sur les relations avec les clients. ActiveCampaign simplifie la mise en place d'une communication cohérente et fidèle à la marque sur tous les points de contact, aidant ainsi les entreprises à créer des campagnes marketing percutantes

expériences personnalisées

.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Automatisation des flux de travail à l'aide de déclencheurs, d'actions et de conditions pour faciliter les efforts de marketing et garantir des interactions avec les clients en temps voulu

Concevoir des e-mails réactifs avec des constructeurs et des modèles par glisser-déposer, offrant des options de personnalisation et de contenu dynamique

Créer des parcours clients personnalisés à l'aide d'un suivi détaillé des comportements et des données d'engagement

Synchroniser ActiveCampaign avec les systèmes CRM pour gérer les prospects, suivre les interactions et améliorer efficacement les processus de vente

Limites d'ActiveCampaign

Une abondance de fonctionnalités peut submerger les débutants ou les entreprises ayant une expertise technique limitée

Les utilisateurs font souvent état de difficultés à maîtriser les outils avancés d'automatisation ou de segmentation

Prix d'ActiveCampaign

**A partir de 15 $/mois pour un maximum de 1 000 contacts

Plus: À partir de 49 $/mois pour 1 000 contacts maximum

À partir de 49 $/mois pour 1 000 contacts maximum Pro: À partir de 79 $/mois pour 1 000 contacts

À partir de 79 $/mois pour 1 000 contacts Enterprise: à partir de 145

G2: 4.5/5 (13,000+ reviews)

4.5/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,400+ commentaires)

Lire aussi: 10 exemples de kits de marque pour inspirer la construction du vôtre Simvoly permet aux entreprises et aux agences de proposer une plateforme de création de sites web et d'entonnoirs de vente entièrement personnalisée. Son interface intuitive garantit que n'importe qui, du débutant au développeur chevronné, peut créer des sites Web réactifs et des entonnoirs de vente efficaces à des coûts de développement Web minimes.

La marque blanche permet également aux entreprises de revendre ces solutions sous leur propre marque, achevée avec des domaines personnalisés et des options de marque, ce qui en fait un concurrent de taille sur le marché des SaaS en marque blanche.

Les meilleures fonctionnalités de Simvoly

Créez, testez et optimisez des entonnoirs avec des fonctionnalités de vente à la hausse et à la baisse

Vente de produits numériques et physiques sans frais de transaction supplémentaires

Créer des sites web et des entonnoirs avec des éléments et des modèles préconçus

Limites de Simvoly

Assistance limitée pour les applications tierces par rapport à des concurrents plus importants

Forums et ressources d'assistance moins étendus

Prix de Simvoly

Personnel : 18$/mois

: 18$/mois Business : 36$/mois

: 36$/mois Croissance : 69 $/mois

: 69 $/mois Pro : 179$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

5. SocialPilot (Idéal pour gérer efficacement plusieurs comptes de médias sociaux)

via SocialPilot Si vous êtes une agence numérique, un spécialiste du marketing ou une petite entreprise cherchant à centraliser vos efforts en matière de médias sociaux sous un même toit, vous pouvez essayer SocialPilot. Conçu pour relever les défis de la gestion de plusieurs comptes clients, il simplifie la coordination des campagnes et aide votre image de marque à travers les plateformes.

Grâce à ses solutions évolutives, SocialPilot permet aux équipes de gérer des projets complexes sans compromettre la vitesse ou la qualité, ce qui en fait un choix de confiance pour les agences en pleine croissance.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Offrez une expérience personnalisée en marquant le tableau de bord du client avec votre logo et votre design

Obtenir des informations exploitables pour mesurer et améliorer les performances sur différentes plateformes

Attribuez des rôles, suivez les tâches et maintenez l'efficacité du flux de travail au sein de votre équipe

Limites de SocialPilot

Les analyses avancées manquent de profondeur par rapport à des outils plus coûteux

L'interface semble légèrement dépassée pour certains utilisateurs

Prix de SocialPilot

Essentiel : 30$/mois

: 30$/mois Standard : 50$/mois

: 50$/mois Premium : 100 $/mois

: 100 $/mois Ultimate : 200 $/mois

: 200 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (300+ commentaires)

6. Weblium (Le meilleur pour créer des sites web en marque blanche rapidement et facilement)

via Weblium Weblium est un constructeur de sites web de pointe, conçu pour créer des sites web professionnels libellés en marque blanche à des coûts de développement web minimes. Il offre une interface rapide et conviviale qui simplifie le processus de création de sites web.

Avec des outils pilotés par l'IA et des modèles personnalisables, Weblium permet à ses clients d'élaborer leurs libellés privés tout en maintenant leur marque. C'est un bon choix pour ceux qui ont besoin de solutions de conception web efficaces et évolutives.

Meilleures fonctionnalités de Weblium

Fournir à ses clients des sites web de marque époustouflants sans afficher le nom de Weblium

Simplifier et automatiser la création de sites web et les décisions de conception en fonction des préférences des utilisateurs

Créer des adresses web personnalisées pour renforcer l'identité de la marque

Créer des sites web réactifs sans nécessiter de compétences techniques avancées

Limites de Weblium

Manque d'options avancées de personnalisation du référencement par rapport aux outils de référencement dédiés

La bibliothèque de modèles, bien qu'élégante, peut ne pas être assez étendue pour les entreprises de niche

Prix de Weblium

Forfait Free

Pro Plan : 15$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

7. Akkio (Meilleur pour l'analyse prédictive en marque blanche pilotée par l'IA)

via Akkio Plateforme d'IA intuitive, Akkio simplifie l'analyse prédictive pour les entreprises sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Parfait pour les agences de marketing, les fournisseurs SaaS et les propriétaires d'entreprises, Akkio s'intègre de manière transparente à divers ensembles de données pour fournir des informations exploitables. Ses capacités en marque blanche permettent aux organisations de proposer des analyses alimentées par l'IA sous leur marque.

Les meilleures fonctionnalités d'Akkio

Construire et déployer des modèles IA sans expertise en programmation à l'aide d'une plateforme sans code

Connexion avec des outils populaires tels que Salesforce, HubSpot et Google Sheets

Utilisez l'IA pour prévoir les tendances, le comportement des clients et les résultats de l'entreprise

Les limites d'Akkio

Fonctionnalités limitées pour la science des données avancée par rapport aux plateformes d'analyse traditionnelles

Elle peut ne pas bien répondre aux entreprises qui ont besoin d'une personnalisation approfondie des données

Prix d'Akkio

Affichage : Free

: Free Basic : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Professionnel : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Construit sur mesure : 999 $/mois

: 999 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : Pas assez d'évaluations

8. Clinked (Meilleur pour la collaboration sécurisée avec les clients et le partage de documents)

via Enchaîné Clinked est une plateforme de collaboration conçue pour les entreprises qui ont besoin de portails clients sécurisés et de solutions en marque blanche. Elle peut être utile aux agences, aux cabinets d'avocats et aux fournisseurs de services financiers qui privilégient la confidentialité et une image de marque centrée sur le client.

Clinked permet aux organisations de créer des portails personnalisés avec une marque propre, améliorant ainsi la communication avec les clients et la gestion des documents dans un environnement sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités de Clinked

Partager, stocker et gérer des fichiers en toute sécurité grâce au cryptage

Facilitez les discussions, les discussions de groupe et les tâches directement au sein de la plateforme

Utilisez les applications mobiles de Clinked pour une communication et des mises à jour en déplacement

Limites de Clinked

Options de personnalisation de l'interface limitées par rapport aux concurrents

Les intégrations avancées avec des outils tiers sont relativement peu nombreuses

Prix de Clinked

Lite : 119 $/mois

: 119 $/mois Standard : 299 $/mois

: 299 $/mois Premium : 599 $/mois

: 599 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (90+ commentaires)

9. PandaHR (Meilleur pour la rationalisation des processus RH avec une personnalisation en marque blanche)

via PandaHR PandaHR est une plateforme de gestion des ressources humaines conçue pour simplifier les opérations RH des entreprises de toutes tailles.

Conçue pour les consultants en RH, les fournisseurs de SaaS et les agences de recrutement, les capacités de PandaHR en marque blanche permettent aux entreprises de donner une nouvelle image à la plateforme et d'offrir des solutions RH sous leur nom.

Les meilleures fonctionnalités de PandaHR

Suivi de l'intégration, des performances et de la sortie du personnel en toute simplicité

Simplifier la publication des offres d'emploi, la sélection des candidats et la communication

Contrôlez les congés payés, les absences et les temps enregistrés grâce au suivi intégré

Limites de PandaHR

Les fonctionnalités de rapports sont basiques et peuvent nécessiter un travail manuel pour les analyses complexes

Base de connaissances réduite pour la formation des utilisateurs et le dépannage

Prix de PandaHR

Payez au fur et à mesure : 1,03 $ par employé et par mois

Évaluations et critiques de PandaHR

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra : Aucune évaluation disponible

10. Mautic (Meilleur pour l'automatisation du marketing open-source avec des capacités en marque blanche)

via Mautique En tant qu'outil robuste à code source ouvert, le l'automatisation du marketing mautic convient aux entreprises et aux agences à la recherche d'une solution évolutive et personnalisable. Ses capacités en marque blanche permettent aux entreprises d'offrir des services d'automatisation du marketing sur mesure et sous leur marque.

Avec Mautic, les utilisateurs peuvent créer des parcours clients personnalisés, automatiser des campagnes d'e-mailing et analyser les performances marketing, en bénéficiant d'un contrôle total sur l'image de marque et le déploiement.

Les meilleures fonctionnalités de Mautic

Rebrand avec votre logo, vos couleurs et vos domaines personnalisés pour offrir des solutions de marque

Utilisez des outils axés sur les données pour regrouper les clients en vue de campagnes personnalisées

Exécutez des tests A/B sur vos campagnes pour optimiser les performances en fonction des données en temps réel

Limites de Mautic

Nécessite une expertise technique pour l'installation initiale et la maintenance

Assistance limitée par rapport aux plateformes propriétaires, sauf s'il s'agit d'une tierce partie

Prix de Mautic

Free Forever (gratuit pour toujours)

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) Capterra : Pas assez d'évaluations

11. Invoice Ninja (Meilleur pour les solutions de facturation simples et personnalisables)

via Facture Ninja Si vous êtes une entreprise ou un freelance et que vous avez besoin d'un logiciel de facturation polyvalent et convivial, Invoice Ninja serait un excellent choix. Il fournit des modèles de facturation personnalisables, un traitement des paiements intégré et un flux de travail simplifié pour le suivi du temps, la gestion des projets et les dépenses.

La plateforme multifonctionnelle d'Invoice Ninja simplifie la facturation pour les petites entreprises et les grandes entreprises, facilitant ainsi le suivi des paiements et l'amélioration du flux de trésorerie.

Les meilleures fonctionnalités d'Invoice Ninja

Créez des factures dans plus de 100 devises, facilitant ainsi les transactions commerciales internationales

Bénéficier d'une assistance pour de multiples options de paiement, y compris PayPal, ACH et carte de crédit

Bénéficier d'une intégration avec plus de 40 applications, y compris Zapier et des outils de comptabilité

Limites d'Invoice Ninja

Fonctionnalités de rapports limitées sur les forfaits de niveau inférieur

Bugs ou pépins occasionnels notés par certains utilisateurs

Prix de Invoice Ninja

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Ninja Pro : 12$/mois

: 12$/mois Entreprise : 16$/mois et plus

Invoice Ninja évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

12. Landingi (Meilleur constructeur de pages d'atterrissage en marque blanche avec des fonctionnalités de personnalisation)

via Landingi Que vous construisiez des pages de génération de leads ou des entonnoirs marketing, Landingi permet d'achever le design, l'image de marque et les fonctions. Il s'agit d'une plateforme puissante pour la création de pages d'atterrissage .

Grâce à des fonctionnalités faciles de glisser-déposer et à une large sélection de modèles, les entreprises peuvent fournir des pages d'atterrissage performantes qui reflètent les marques de leurs clients sans avoir besoin de développer la technologie à partir de zéro.

Landingi meilleures fonctionnalités

Concevez et personnalisez des pages d'atterrissage sans aucune connaissance en matière de code

Réalisez des expériences sur les performances des pages d'atterrissage pour optimiser les taux de discussion

Connexion avecSystèmes CRM, outils d'e-mail marketinget d'autres applications pour améliorer les flux de travail

Les limites de Landingi

Options de personnalisation avancées limitées par rapport à d'autres plateformes pour les utilisateurs expérimentés

Certaines intégrations ne sont disponibles que dans les forfaits de niveau supérieur

Prix de Landingi

Free

Lite : 29$/mois

: 29$/mois Professionnel : 69$/mois

: 69$/mois Unlimited : 990 $/mois

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

Choisissez la solution SaaS en marque blanche la mieux adaptée à vos besoins

Les plateformes SaaS en marque blanche changent la donne pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs offres de services tout en préservant l'identité unique de leur marque.

Parmi celles-ci, ClickUp est le choix ultime pour les organisations à la recherche d'une solution polyvalente et personnalisable.

Grâce à sa robustesse, ClickUp outils de gestion de projet clickUp permet aux entreprises de fournir des solutions en marque blanche qui sont à la fois efficaces et percutantes, grâce à des fonctionnalités de collaboration transparentes et à des capacités d'amélioration de la productivité.

ClickUp permet d'éviter le long processus de développement de logiciels tout en profitant des avantages d'un outil hautement évolutif et centré sur le client. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et tirez parti de tout le potentiel des solutions en marque blanche qui propulseront votre marque vers de nouveaux sommets !