10 meilleurs logiciels de CRM pour la gestion des actifs en 2025

La gestion des actifs financiers et l'établissement de relations solides avec les clients sont essentiels à la réussite dans le secteur de la gestion d'actifs.

Sans les outils adéquats, vous risquez de manquer d'efficacité, de désorganiser vos données et de rater des opportunités de croissance. Un CRM de gestion d'actifs efficace peut transformer la façon dont vous suivez les actifs, traitez les clients, stimulez la fidélité des clients et restez au fait des exigences réglementaires.

Alors, comment faire pour trouver une solution CRM adaptée à la gestion des actifs ?

Ce guide explorera les 10 meilleures solutions logicielles de gestion des actifs pour vous aider à gérer efficacement les actifs. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes

clickUp : Le meilleur pour la gestion de projet en finance et les relations avec les clients

✅ Salesforce : Le meilleur pour gérer efficacement les relations avec les clients

microsoft Dynamics : Le meilleur pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement

altvia : Meilleur pour la gestion des opérations de capital-investissement

dealCloud : Meilleur pour la gestion des pipelines de transactions dans les services financiers

hubSpot : Meilleur pour améliorer l'engagement des clients

pipedrive : Le meilleur pour simplifier la gestion des affaires et automatiser les flux de travail

✅ Backstop Solutions : Le meilleur pour la gestion des relations avec les investisseurs et du portefeuille

satuit : Meilleur pour l'établissement de relations avec les investisseurs

redtail CRM : Le meilleur pour le suivi des données des clients et la gestion des relations avec les clients

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de CRM pour la gestion d'actifs ?

Lorsque vous recherchez la meilleure solution de gestion des actifs, donnez la priorité aux fonctionnalités qui améliorent la productivité, optimisent les processus et renforcent les relations avec les clients. Voici quelques fonctionnalités essentielles à prendre en compte Logiciel de gestion de la relation client (CRM) :

Tableau de bord centralisé : Fournir aux gestionnaires d'actifs un aperçu des données sur les actifs, des relations avec les clients et de la performance du portfolio pour une gestion sans faille

: Fournir aux gestionnaires d'actifs un aperçu des données sur les actifs, des relations avec les clients et de la performance du portfolio pour une gestion sans faille Gestion des données clients : Permettre aux sociétés de gestion d'actifs d'organiser et de mettre à jour les informations sur les clients, garantissant l'efficacité des rapports et de la gestion des relations avec les investisseurs

: Permettre aux sociétés de gestion d'actifs d'organiser et de mettre à jour les informations sur les clients, garantissant l'efficacité des rapports et de la gestion des relations avec les investisseurs Outils de suivi des actifs : Outils de suivi des actifs : facilitent la gestion des actifs à distance en surveillant les actifs physiques et financiers en temps réel, assurant ainsi une meilleure gestion du portefeuille

: Outils de suivi des actifs : facilitent la gestion des actifs à distance en surveillant les actifs physiques et financiers en temps réel, assurant ainsi une meilleure gestion du portefeuille Affichages multiples : Offrir des options flexibles telles que des listes, des calendriers ou des vues Kanban pour aider les gestionnaires d'actifs à visualiser les tâches, à gérer les activités et à suivre efficacement les performances du portefeuille

: Offrir des options flexibles telles que des listes, des calendriers ou des vues Kanban pour aider les gestionnaires d'actifs à visualiser les tâches, à gérer les activités et à suivre efficacement les performances du portefeuille Champs personnalisables : Permettre aux sociétés de gestion d'actifs d'adapter les systèmes CRM aux besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui en fait une solution spécialisée pour l'industrie

: Permettre aux sociétés de gestion d'actifs d'adapter les systèmes CRM aux besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui en fait une solution spécialisée pour l'industrie Gestion de la documentation : Gestion de la documentation : permet aux sociétés de gestion d'actifs de stocker, d'organiser et de récupérer les documents essentiels, tels que les contrats, les licences de logiciels et les rapports des clients, au sein du système de gestion de la relation client

: Gestion de la documentation : permet aux sociétés de gestion d'actifs de stocker, d'organiser et de récupérer les documents essentiels, tels que les contrats, les licences de logiciels et les rapports des clients, au sein du système de gestion de la relation client Conformité réglementaire : Aider les entreprises à respecter les nouvelles réglementations et les dates de renouvellement tout en assurant des rapports précis pour les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs

: Aider les entreprises à respecter les nouvelles réglementations et les dates de renouvellement tout en assurant des rapports précis pour les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs Gestion des e-mails : Rationaliser la communication en un seul endroit pour suivre les interactions, gérer les suivis et améliorer les relations avec les clients dans l'ensemble du secteur

Les 10 meilleurs logiciels CRM de gestion des actifs à utiliser

Voici les 10 meilleurs logiciels de gestion d'actifs pour vous aider à affiner vos opérations et à stimuler la croissance dans le secteur concurrentiel de la gestion d'actifs :

1. ClickUp (🏆 Meilleur pour la gestion des projets financiers et les relations personnalisées) ClickUp est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat - le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec ClickUp, vous pouvez optimiser les tâches de vos projets financiers, suivre les dépenses et gérer les flux de travail financiers. Il vous permet également de définir des objectifs clairs, de suivre la progression sans effort et de collaborer avec votre équipe en temps réel.

En savoir plus

Outil de CRM ClickUp

L'outil Outil de CRM ClickUp vous permet de gérer toutes vos relations personnalisées de manière transparente. Il vous permet de suivre les prospects, les affaires, les contacts et les étapes commerciales au sein d'une seule et même plateforme. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, telles que les statuts personnalisés, les champs personnalisés et les affichages multiples, vous pouvez adapter le système CRM pour qu'il corresponde parfaitement à votre flux de travail de gestion des actifs.

En savoir plus

ClickUp Kanban

Par exemple, vous pouvez créer des champs personnalisés comme Date de suivi ou Taille du marché pour mieux organiser vos prospects et hiérarchiser les tâches. L'outil vous permet de visualiser toutes vos étapes commerciales en ClickUp Kanban afficher et faire glisser les affaires au fur et à mesure de leur progression.

Ce qui rend l'utilisation de la solution CRM encore meilleure, c'est l'outil de gestion de la relation client de ClickUp Kanban Automatisations ClickUp est une fonction de ClickUp Automations. Elle vous permet de définir des paramètres de rappel pour les paramètres de suivi ou d'être averti lorsqu'un contrat change de statut, afin que rien ne soit oublié.

Découvrez comment ClickUp Automatisations peut aider votre équipe

De plus, ClickUp propose des milliers de modèles personnalisables pour tous les besoins de l'entreprise.

Qu'il s'agisse de mettre en place des tâches de suivi, de surveiller les étapes commerciales ou d'utiliser l'automatisation pour envoyer des notifications lorsqu'une tâche est due Modèle ClickUp CRM simplifie tout.

Le modèle Modèle de gestion des actifs ClickUp permet également de suivre et de gérer les actifs tels que l'équipement, les logiciels ou les stocks. Il vous permet de surveiller les conditions des actifs, de suivre les réparations et d'enregistrer les détails des achats efficacement sans aucun problème.

📍ClickUp meilleures fonctionnalités

Visualisez et organisez la progression des clients à travers les différentes étapes du compte, de l'onboarding à la rétention, le tout dans une seule interface avec ClickUp Kanban

Utilisez des widgets pour surveiller les indicateurs clés tels que la valeur à vie des clients, la taille moyenne des transactions et les taux de fidélisation en temps réel en utilisant Tableaux de bord ClickUp Rédiger des propositions, des procédures opératoires normalisées (SOP) et des wikis de manière collaborative avec Documents ClickUp Automatiser les tâches répétitives telles que l'affectation des tâches, la mise à jour des statuts ou l'envoi d'e-mails de suivi avec ClickUp Automations

Surveillez la durée des tâches, en assurant une facturation précise et une analyse des coûts pour les projets liés aux finances avec ClickUp Suivi du temps 🔍 Limites de ClickUp

L'application mobile ClickUp peut ne pas avoir toutes les fonctionnalités de la version bureau

La plateforme peut être compliquée pour les nouveaux utilisateurs non initiés à la technologie

💰 Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

_ClickUp est un outil de gestion de projet complet et exceptionnel qui nous permet d'organiser notre équipe de travail, de collaborer efficacement et d'automatiser les tâches dans un seul environnement. Il nous offre des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les documents collaboratifs, les automatisations sans code et le suivi du temps Un évaluateur sur G2 2. Salesforce (🏆 Le meilleur pour gérer efficacement les relations avec les clients)

le site web de l'entreprise est en anglais https://www.salesforce.com/in/financial-services/asset-management-crm/ Salesforce /%href/

Salesforce est un puissant CRM basé sur le cloud qui aide les gestionnaires d'actifs, les conseillers financiers et les sociétés d'investissement à organiser les données de leurs clients, à suivre les actifs financiers et à améliorer la gestion des relations avec les investisseurs.

Les fonctionnalités de Salesforce simplifient les processus complexes tels que l'accueil des clients et le suivi de la conformité, comme les flux de travail automatisés, les analyses en temps réel et les tableaux de bord personnalisables.

📌 Exemple : Les conseillers peuvent l'utiliser pour générer des rapports personnalisés pour les investisseurs institutionnels, assurant ainsi une meilleure prise de décision et la fidélisation des clients.

📍Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Suivez les objectifs, les investissements et les écosystèmes familiaux pour une meilleure planification financière

Stimulez l'efficacité grâce à l'automatisation de l'accueil des clients et de la gestion des documents

Utilisez l'analyse prédictive pour anticiper les besoins des clients

🔍Les limites de Salesforce

Il est mieux adapté aux entreprises, et non aux opérations à petite échelle, en raison des coûts élevés

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes de flux de travail lorsqu'ils travaillent sur de grands ensembles de données

💰Tarification de Salesforce

Salesforce : 300 $/mois par utilisateur

: 300 $/mois par utilisateur Service : 300 $/mois par utilisateur

: 300 $/mois par utilisateur Vente et service : 325 $/mois par utilisateur

: 325 $/mois par utilisateur Einstein 1 pour les ventes et le service : 700 $/mois par utilisateur

⭐Évaluations et critiques de Salesforce

G2: 4.2/5 (plus de 20 évaluations)

4.2/5 (plus de 20 évaluations) Capterra: N/A (pas assez d'évaluations)

_Salesforce est la plateforme que nous utilisons dans notre entreprise pour servir nos clients et leur offrir une expérience satisfaisante. Salesforce dispose d'un système d'intelligence artificielle qui analyse le comportement et les besoins de nos clients et génère automatiquement des suggestions d'applications pour répondre à leurs réunions Un évaluateur sur G2 💡 Pro Tip: Optimize your Processus CRM avec ces cinq étapes essentielles pour élaborer votre stratégie efficacement ! Utilisez les données et les efforts de marketing pour repérer les clients potentiels

Concluez l'affaire avec des propositions et des abonnements clairs et opportuns

Déterminez les clients potentiels qui correspondent à votre cible et à vos priorités

Assurez la satisfaction en répondant aux requêtes et en encourageant la fidélité

Établissez des relations grâce à une communication et des offres personnalisées

3. Microsoft Dynamics (🏆Le meilleur pour rationaliser les opérations de la chaîne d'approvisionnement)

la société est en train de se développer et de s'adapter à l'évolution du marché DealCloud DealCloud est un CRM de gestion d'actifs de premier plan conçu pour la banque d'investissement, le capital-investissement, l'immobilier et d'autres services professionnels. Vous pouvez l'utiliser pour gérer les pipelines, suivre les relations et améliorer l'exécution des transactions.

Deal Cloud permet aux entreprises de centraliser les données, d'optimiser les flux de travail et d'améliorer la collaboration. Il offre également des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisés, des outils de rapports et des insights pilotés par l'IA.

Ces capacités simplifient le suivi des portefeuilles, la gestion de la conformité et les tâches de suivi des opportunités.

📍DealCloud meilleures fonctionnalités

Personnalisez les tableaux de bord pour afficher les pipelines d'affaires, les indicateurs clés de performance et l'activité de l'équipe en un seul endroit

Suivez les relations en liant les contacts et les comptes, afin de ne manquer aucune connexion dans la poursuite des affaires

Générer des rapports détaillés avec des analyses intégrées pour le suivi des performances et les mises à jour des investisseurs

🔍 Limites de DealCloud

Les utilisateurs ont noté que sa fonctionnalité de marketing par e-mail n'est pas intuitive et conviviale

Ses fonctions de rapports et d'exportation sont lentes et comportent des bugs

💰DealCloud pricing

Tarification personnalisée

⭐ Evaluations et critiques de DealCloud

G2: N/A (pas assez d'évaluations)

N/A (pas assez d'évaluations) Capterra: 4.5/5 (20 évaluations)

6. HubSpot (🏆 Meilleur pour améliorer l'engagement des clients)

Backstop Solutions Backstop Solutions optimise la gestion des opérations des investisseurs, des fonds spéculatifs et des sociétés de capital-investissement. Ce logiciel de gestion d'actifs simplifie les flux de travail, stimule la diligence raisonnable et favorise la collaboration.

Vous pouvez utiliser ses fonctionnalités telles que le stockage centralisé des données, les outils de rapports et les analyses de performance pour les relations avec les investisseurs, la gestion de portefeuille et le suivi de la conformité.

Par exemple, il vous permet d'automatiser les mises à jour des clients et d'accéder à des informations en temps réel sur le portefeuille afin d'améliorer la communication et l'efficacité.

📍 Les meilleures fonctionnalités de Backstop Solutions

Gérez les relations avec les investisseurs grâce à un suivi centralisé des contacts et des activités afin d'améliorer la communication avec les clients

Automatisation des flux de travail pour des processus opérationnels plus rapides et sans erreur dans tous les départements

Surveiller la performance des portefeuilles à l'aide d'analyses en temps réel pour de meilleures décisions d'investissement

🔍Backstop Solutions limitations

Il ne propose pas d'essai gratuit ou de version gratuite pour tester avant d'acheter les forfaits d'abonnement

Les utilisateurs ont noté que l'outil traîne lors du travail sur de grands ensembles de données

💰Backstop Solutions pricing

Tarifs personnalisés

⭐ Évaluations et critiques de Backstop Solutions

G2: 4.7/5 (40 commentaires)

4.7/5 (40 commentaires) Capterra: N/A (pas assez d'évaluations)

💡 Pro Tip: Wondering comment une gestion efficace des actifs informatiques aide votre entreprise ? Vous pouvez réduire les coûts, améliorer la productivité et renforcer la sécurité en suivant et en gérant efficacement vos actifs informatiques. Pour cela, il faut

Éviter les achats inutiles en optimisant l'utilisation des ressources informatiques existantes

Identifier et atténuer les risques en veillant à ce que tous les actifs soient mis à jour et conformes

Optimiser les opérations en sachant quels outils et systèmes sont disponibles et fonctionnent⚙

9. Satuit (🏆 Meilleur pour construire des relations avec les investisseurs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/9.-Satuit-🏆Best-for-building-investor-relationships.png Satuit /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience des autres la vie de l'homme est en danger Satuit est un logiciel de gestion d'actifs sur mesure destiné aux gestionnaires de patrimoine, aux sociétés de capital-investissement et aux gestionnaires d'actifs. Il excelle dans la gestion des relations, la communication avec les clients et la conformité réglementaire.

Satuit facilite le suivi des e-mails et la gestion des engagements des clients. Il vous aide également à améliorer la croissance de votre entreprise et à renforcer la satisfaction de vos clients.

Ses intégrations transparentes avec des outils tels que DocuSign et des systèmes de portfolio améliorent la précision du flux de travail et l'efficacité opérationnelle.

📍Satuit meilleures fonctionnalités

Suivre les relations avec les clients grâce à des tableaux de bord personnalisés pour une vision en temps réel

Contrôler les tâches de conformité avec des pistes d'audit et des fonctionnalités de rapports

Automatisation du suivi des communications à travers les e-mails, les appels et les réunions

🔍Satuit limitations

Les utilisateurs ont signalé que les forfaits de l'outil ne sont pas très transparents

L'interface utilisateur de l'outil n'est pas très intuitive

💰Tarification de Satuit

Satuit Essentials : 150$/mois

: 150$/mois Satuit Premium : A partir de 200$/mois

: A partir de 200$/mois Satuit Enterprise : à partir de 300 $/mois A partir de 300$/mois

⭐Satuit évaluations et critiques

G2: N/A (pas assez d'évaluations)

N/A (pas assez d'évaluations) Capterra: N/A (pas assez d'évaluations)

_Le logiciel répond à nos besoins en matière de gestion de la relation client et est continuellement amélioré. L'équipe chargée des relations avec les clients est remarquable et toujours disponible pour nous aider. De plus, des webinaires de formation sont régulièrement proposés Un évaluateur sur G2 10. Redtail CRM (🏆 Le meilleur pour le suivi des données clients et la gestion des relations clients)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/10.-Redtail-CRM-🏆Best-for-tracking-client-data-and-managing-client-relationships.png Redtail CRM /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à un fournisseur de services de gestion de la relation client le site web de Redtail CRM Redtail CRM est un logiciel de gestion de fortune conçu pour les professionnels de la finance, en particulier les conseillers et les planificateurs, afin d'améliorer la gestion de la relation client.

Il offre une interface intuitive qui améliore les flux de travail, suit les données des clients et automatise les tâches clés telles que le marketing par e-mail en masse et la génération de rapports.

Vous pouvez facilement organiser vos dossiers clients et vos prospects à l'aide de Redtail et même automatiser certaines tâches, comme l'attribution d'actions spécifiques à des clients ou à des membres de l'équipe. Vous gagnez ainsi du temps et augmentez votre productivité.

📍Redtail CRM meilleures fonctionnalités

Suivez les données des clients de manière transparente grâce à des profils complets, garantissant un accès facile aux informations clés

Automatisez efficacement les flux de travail pour gérer les tâches répétitives et suivre la progression

Intégrer des outils financiers tels que Morningstar et Riskalyze pour une meilleure fonction

🔍 Limites de Redtail CRM

Certains utilisateurs affirment que l'interface utilisateur de l'outil est dépassée

Il offre des intégrations limitées par rapport à d'autres solutions de gestion de la relation client populaires

💰 Prix de Redtail CRM

Lancement 45$/mois par utilisateur

45$/mois par utilisateur Croissance : 65 $/mois par utilisateur

: 65 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (130 commentaires)

4.3/5 (130 commentaires) Capterra: 4.1/5 (80 commentaires)

🔍 Did You Know? Les e-mails marketing personnalisés peuvent augmenter les taux de clics de.. 14% et les discussions de 10 %. Un CRM peut vous aider à segmenter votre public et à adapter vos messages. 🎯

Créer votre marque dans l'industrie de la gestion d'actifs avec ClickUp!

Une gestion efficace des actifs est cruciale car elle garantit une utilisation optimale des ressources, réduit les coûts et minimise les risques.

Par exemple, un gestionnaire de portefeuille peut utiliser les plateformes CRM de gestion d'actifs listées ci-dessus pour suivre les investissements de ses clients, analyser les tendances du marché et générer des rapports personnalisés.

Mais si vous êtes à la recherche d'un outil avancé et riche en fonctionnalités pour gérer votre projet financier, stocker les données de vos clients et améliorer les relations avec eux, pensez à ClickUp.

Il vous aide à suivre les actifs, à gérer les calendriers de maintenance, à générer des rapports et à collaborer avec les membres de l'équipe, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et révolutionnez votre processus de gestion des actifs !