Comment faire un retrait suspendu dans Google Docs ?

Vous avez passé des heures à peaufiner votre mémoire de recherche, mais tout semble chaotique lorsqu'il s'agit des citations. Les lignes se brouillent et vous ne parvenez pas à distinguer facilement la fin d'une citation du début de la suivante.

C'est là que les retraits suspendus entrent en jeu. En mettant en forme chaque citation de manière à ce que toutes les lignes sauf la première soient en retrait, les tirets suspendus permettent aux lecteurs de repérer rapidement les citations individuelles. À faire que votre document ait l'air plus organisé, il en améliore aussi la lisibilité.

Google Docs, une application populaire de logiciel de modification en cours de documents le logiciel d'édition de documents /%href/ permet d'appliquer facilement des retraits suspendus à vos documents. Que vous travailliez sur un document de recherche, un essai ou un document professionnel, cet outil peut vous aider à créer des citations propres et soignées en quelques étapes seulement.

Dans cet article de blog, nous vous expliquons comment appliquer un retrait suspendu dans Google Docs.

Qu'est-ce qu'un retrait suspendu ?

Un retrait suspendu est une technique de mise en forme dans laquelle la première ligne d'un paragraphe est alignée sur la marge de gauche tandis que les lignes suivantes sont en retrait. Cette forme permet de distinguer facilement les entrées ou les sources individuelles dans une liste, telle que des citations multiples ou une liste de références.

Les retraits suspendus sont couramment utilisés dans :

Bibliographies: Pour distinguer clairement les différentes citations, ce qui permet aux lecteurs de trouver plus facilement des sources spécifiques

**les listes numérotées ou à puces : pour créer une apparence propre et structurée, en particulier lorsqu'il s'agit de listes complexes

Fait amusant: Les alinéas suspendus sont antérieurs de plusieurs siècles aux traitements de texte modernes tels que Google Docs ! Ils étaient utilisés dans tout, des manuscrits aux machines à écrire, bien avant que les outils numériques ne facilitent la mise en forme.

Exemples dans la rédaction académique et les documents professionnels

Les retraits suspendus sont largement utilisés dans les documents universitaires, y compris les diplômes de doctorat. L'APA (recommandée par l'American Psychology Association) est le plus populaire des styles de citation.

Les statistiques sur l'utilisation du style de citation APA - qui nécessite des tirets suspendus - indiquent que pour les diplômes de doctorat délivrés aux États-Unis, 85.9% étaient dans des champs qui requièrent le style de citations APA (53.6%) ou autorisent en option le style APA pour les citations (32,3 %).

Dans l'ensemble, la communauté universitaire de l'enseignement supérieur a convergé vers ce style d'écriture dominant, avec 70 % de tous les diplômes universitaires exigent le style APA ou l'autorisent en tant qu'option pour la rédaction des travaux universitaires.

Les alinéas suspendus créent une structure propre et organisée, ce qui permet aux lecteurs de suivre et d'assimiler plus facilement les informations, comme le montre l'illustration ci-dessous.

via bibme.org Lorsque vous créez des indents suspendus pour un bloc de citation, gardez à l'esprit ce qui suit :

Fournir une introduction à la citation

Commencez la citation sur une nouvelle ligne. Aucun guillemet n'est nécessaire

Mettez en retrait chaque ligne de la citation d'un demi-pouce

Aucune période n'est nécessaire après la parenthèse à la fin de la citation

via Google Docs Règles à garder à l'esprit lors de l'application d'un retrait suspendu à une liste numérotée:

Assurer une numérotation cohérente Veillez à ce que le texte soit correctement indenté, généralement d'un demi-pouce ou plus Évitez de surcharger la liste. Pour une meilleure lisibilité, divisez les listes volumineuses en sections plus petites Veillez à ce que l'espacement entre les éléments de la liste soit cohérent

Dans les paramètres professionnels, les alinéas suspendus sont utilisés dans les documents juridiques, les rapports et les propositions pour distinguer les différentes sections ou clauses d'un document.

Les alinéas suspendus sont un outil puissant pour améliorer la lisibilité des longues listes dans les rapports universitaires et les rapports d'entreprise. Voyons maintenant comment l'appliquer dans Google Docs.

Guide étape par étape pour appliquer un retrait suspendu dans Google Docs (version bureau ou version en ligne)

Le paramétrage d'un retrait suspendu dans Google Docs est un processus simple. Suivez ces étapes pour ajouter une touche professionnelle à votre travail :

Étape 1: Dans le menu supérieur, cliquez sur Format, puis sur Aligner et indenter et cliquez sur Options d'indentation

via Google Docs

Étape 2: Sélectionnez Suspension dans le menu déroulant sous Retrait spécial dans la boîte pop-up. Saisissez 0,5 dans le champ situé à côté de ce menu déroulant, puis cliquez sur Appliquer

via Google Docs Vous devriez obtenir l'indentation requise dans le texte sélectionné, comme indiqué ci-dessous

via Google Docs 💡Pro Tip: Vous pouvez copier les retraits suspendus d'un document à l'autre :

Mettez en surbrillance le texte en retrait et appuyez sur Ctrl + C (Windows) ou Cmd + C (Mac)

(Windows) ou (Mac) Collez le texte dans un autre document pour conserver la mise en forme du retrait suspendu

Modifier le contenu du texte tout en conservant sa structure

$$$a Guide étape par étape pour appliquer un retrait suspendu dans Google Docs (version mobile)

Vous ne pouvez pas créer de retrait suspendu dans la version mobile de Google Docs. Toutefois, vous pouvez utiliser une solution de contournement pour donner l'impression que votre paragraphe ou votre citation comporte un retrait suspendu :

Étape 1: Appuyez sur la touche retour au début de la première ligne et placez votre curseur au début de la deuxième ligne

via Android

Étape 2: Utilisez l'option d'augmentation de la mise en retrait dans la barre d'outils de Google Docs. (Selon la taille de votre appareil, vous devrez peut-être le maintenir en mode paysage pour voir l'option d'indentation).

via Android Si vous utilisez iOS, ne vous inquiétez pas : vous pouvez suivre les mêmes étapes, car l'interface est identique à celle d'Android.

Résolution des problèmes courants liés aux retraits suspendus dans Google Docs

Bien que les retraits suspendus puissent améliorer considérablement la lisibilité de vos documents, leur mise en œuvre dans Google Docs peut parfois s'avérer délicate. Voici quelques problèmes courants et des solutions pour vous aider à obtenir une indentation parfaite :

Problème 1 : Mise en retrait de l'ensemble du paragraphe au lieu des seules lignes suivantes

Ce problème survient généralement lorsque les utilisateurs appliquent par erreur l'option Retrait de la première ligne ou Alignement à gauche au lieu d'ajuster les paramètres de retrait suspendu.

via Google Docs Décortiquons les éléments clés :

Marge gauche: Le bord le plus à gauche de la règle représente la marge gauche de votre document

Le bord le plus à gauche de la règle représente la marge gauche de votre document Marqueur de retrait de la première ligne: Ce marqueur, généralement un rectangle bleu, contrôle le retrait de la première ligne d'un paragraphe

Ce marqueur, généralement un rectangle bleu, contrôle le retrait de la première ligne d'un paragraphe Marqueur de retrait gauche: Ce marqueur, généralement un triangle bleu, contrôle le retrait de toutes les lignes à l'exception de la première ligne d'un paragraphe

Étapes de la création d'un retrait suspendu à l'aide d'un support visuel

Suivez ces étapes simples pour vous assurer que votre document est correctement mis en forme :

Sélectionnez le paragraphe: Mettez en surbrillance le paragraphe que vous souhaitez mettre en forme avec un retrait suspendu Ajustez la marque de retrait de la première ligne: Faites glisser la marque de retrait de la première ligne, le rectangle bleu, vers la gauche, en la ramenant vers la marge gauche. Cela mettra en retrait la première ligne du paragraphe Ajustez le marqueur de retrait gauche: Faites glisser le marqueur de retrait gauche, le triangle bleu, vers la droite, en créant un retrait pour toutes les lignes à l'exception de la première

Comme vous pouvez le voir sur l'image, le marqueur de retrait de la première ligne (le rectangle bleu) est positionné plus près de la marge de gauche, tandis que le marqueur de retrait de gauche (le triangle bleu) est positionné plus à droite. Cela permet d'obtenir l'effet de retrait suspendu souhaité.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour modifier en cours et mettre en forme des documents

Si Google Docs offre un environnement de travail en ligne pratique, ses limites peuvent nuire à la productivité, en particulier pour les projets complexes et la collaboration en équipe.

1. Dépendance à l'égard d'une connexion internet

La principale fonction de Google Docs repose sur une connexion internet stable. Cela peut s'avérer gênant si vous devez travailler hors ligne ou dans des zones où la connexion est médiocre. Bien qu'il offre certaines capacités hors ligne, celles-ci sont limitées à la modification en cours et à la manipulation de texte.

2. Problèmes de performance avec les documents volumineux

Lorsqu'il s'agit de fichiers volumineux, en particulier ceux qui dépassent 1,5 Go, Google Docs peut devenir léthargique et moins réactif. Cela rend la modification en cours et la navigation dans le document plus difficiles, surtout s'il contient de nombreuses images, des tableaux et des mises en forme complexes.

3. Intégrations limitées avec d'autres logiciels

Si Google Docs s'intègre bien aux autres outils de l'environnement de travail de Google, sa compatibilité avec les applications et logiciels tiers est plus limitée. Cela peut constituer un inconvénient si vous vous appuyez sur des outils spécialisés tels que GitHub qui ne s'intègrent pas directement à Google Docs, ce qui risque d'entraver vos flux de travail.

4. Restrictions sur la modification en cours et la mise en forme avancée

L'éditeur de texte enrichi de Google Docs ne dispose pas des fonctionnalités de mise en forme avancée des applications de bureau. Cela peut limiter votre capacité à créer des documents complexes avec des options de paragraphe détaillées et des effets de texte spécifiques.

La solution ? Essayez Alternatives à Google Docs comme ClickUp, qui offrent des fonctionnalités plus avancées et une meilleure intégration et vous permettent d'indenter automatiquement vos documents.

Améliorer la modification en cours des documents avec ClickUp ClickUp est l'application Tout pour le travail conçue pour améliorer les flux de travail, renforcer la collaboration au sein des équipes et stimuler la productivité. De la gestion des projets à la gestion des connaissances, ClickUp fait tout avec des fonctionnalités puissantes qui sont encore améliorées grâce à ses capacités d'IA intégrées.

Documents ClickUp répond aux limites de Google Docs, en fournissant une plateforme robuste et conviviale pour la création, la modification en cours et la collaboration sur des documents, le tout au sein de l'écosystème robuste de ClickUp.

Accédez à tout en un seul endroit, affichez les flux de travail mis à jour, modifiez les statuts des projets, assignez des tâches, et plus encore en liant vos documents ClickUp à votre site Web Tâches ClickUp

1. Modification en cours

Contrairement à Google Docs et Microsoft Word, dont les capacités hors ligne sont limitées, ClickUp Docs vous permet de travailler en toute transparence même sans connexion internet. Toutes vos modifications en cours sont enregistrées localement et automatiquement synchronisées sur le cloud une fois que vous êtes de nouveau en ligne. Cela garantit un travail ininterrompu, vous rendant productif même pendant un vol.

2. Modification en cours

Avec Détection de la collaboration par ClickUp grâce à la détection de collaboration de ClickUp, vous pouvez recevoir des notifications instantanées sur les personnes qui affichent une tâche ou qui ajoutent un commentaire à un document sur lequel vous travaillez. Vous débloquez ainsi un retour d'information instantané sur les changements de statut et les nouveaux ajouts de texte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-33.gif ClickUp Documents /$$img/

Permettez à plusieurs membres d'une équipe de travailler simultanément sur le même document grâce à la modification en cours de ClickUp Docs

Suivez les modifications, laissez des commentaires et assignez des tâches directement dans le document, éliminant ainsi le besoin de canaux de communication séparés et de luttes pour le contrôle des versions. Partagez-le en toute sécurité à l'aide d'un lien public ou privé.

ClickUp propose également une option de partage de documents que Google peut indexer. En revanche, dans Google Docs, aucun paramètre direct n'indique explicitement que les moteurs de recherche indexeront les documents.

Depuis que nous avons adopté ClickUp, nos équipes ont lentement abandonné Google Docs pour la documentation et celle-ci s'est considérablement améliorée Mitch Stephens responsable du programme technique chez Shipt

3. Mise en forme et dispositions avancées

ClickUp Docs vous permet de créer des documents visuellement attrayants et bien structurés. Sa riche barre d'outils de mise en forme offre un intervalle d'options plus large que celui de Google Docs.

Des fonctionnalités de base telles que les titres, les styles de texte et les listes à puces aux options avancées telles que les tableaux, les checklists et l'intégration multimédia, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour améliorer la création et l'organisation de vos documents.

Et avec plus de 15 Affichages ClickUp ou des dispositions pour vos projets, vous serez en mesure de partager des présentations professionnelles, des documents juridiques et des supports marketing sans effort avec votre équipe, vos clients et d'autres personnes.

4. Une puissance d'intégration pour un flux de travail connecté

ClickUp s'intègre parfaitement à logiciel de collaboration documentaire et des plateformes telles que Slack, Google Drive, Google Docs, OneDrive, Zapier et Dropbox, rassemblant tous vos documents dans un hub centralisé et réduisant le changement de plateforme.

5. Assistant d'écriture alimenté par l'IA ClickUp Brain est une fonctionnalité IA de pointe intégrée à ClickUp, qui agit comme votre partenaire d'entraînement intelligent et vous permet d'améliorer votre performance

outil d'écriture qui transforme la façon dont vous créez des documents.

ClickUp Brain

Voici un aperçu des nombreux avantages de ClickUp Brain pour la création de contenu :

Suggestions en temps réel: Offre des conseils de modification en cours de route, y compris la vérification de la grammaire et de l'orthographe, pour affiner votre contenu afin d'en améliorer la lisibilité et la précision

Offre des conseils de modification en cours de route, y compris la vérification de la grammaire et de l'orthographe, pour affiner votre contenu afin d'en améliorer la lisibilité et la précision Résumer le contenu: Résume rapidement les sections longues pour créer des aperçus concis, utiles pour vos rapports de recherche

Résume rapidement les sections longues pour créer des aperçus concis, utiles pour vos rapports de recherche **Génération de contenu : génère des idées ou des projets à partir de vos données, ce qui permet de gagner du temps lors des séances de remue-méninges et de la rédaction

**Amélioration de la clarté : Effacées, vos documents sont non seulement clairs mais aussi adaptés à votre public grâce à des informations contextuelles

Simplifiez la gestion et la modification en cours de vos documents avec ClickUp

Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez maîtriser l'art des retraits suspendus dans Google Docs. Que vous rédigiez un mémoire de recherche ou un rapport d'entreprise, cette simple technique de mise en forme peut considérablement améliorer la lisibilité et le professionnalisme de votre document.

Mais pourquoi s'arrêter à Google Docs ? Les ClickUp Docs sont plus polyvalents, plus esthétiques et mieux intégrés à votre flux de travail. Grâce à des options de mise en forme avancées, vous pouvez non seulement appliquer un retrait suspendu à vos documents de recherche, mais aussi créer de superbes mémos, présentations, propositions, et bien plus encore.

Et avec ClickUp Brain, vous ne serez plus jamais confronté au bloc de la rédaction. Commencer avec ClickUp dès aujourd'hui !