12 modèles de planification de mariage gratuits pour organiser le mariage de vos rêves

L'organisation d'un mariage implique de maîtriser un tourbillon de décisions, de délais et de détails. Pour les couples comme pour les organisateurs, le défi consiste à rester organisé tout en veillant à ce que chaque élément soit personnalisé. C'est là qu'interviennent les modèles de planification de mariage, non pas comme des solutions à l'emporte-pièce, mais comme des outils que vous pouvez modeler pour qu'ils correspondent à votre vision unique. ✨

Voyons comment ces modèles peuvent vous aider à transformer vos idées en une célébration mémorable.

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de mariage ?

Les modèles d'organisation de mariage sont des outils pratiques qui vous permettent de planifier votre évènement de manière organisée et gratuite. Ils centralisent tout, des budgets aux échéanciers en passant par les listes d'invités et les diagrammes de place, en un seul endroit. Entièrement personnalisables, ces dispositions apportent clarté et contrôle au processus tout en laissant place à vos idées créatives.

Par exemple, le ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour un évènement de mariage vous aide à planifier l'ensemble de votre projet sur un échéancier interactif, offrant une vue Effacée de toutes vos tâches. Vous pouvez facilement assigner ces tâches à votre équipe de mariage (parce que, soyons réalistes, ce n'est pas vraiment le travail d'une seule personne !)

💡Pro Tip: Les contraintes sont inévitables dans votre gestion de projet d'évènement mais ils peuvent aussi inspirer des solutions créatives. Par exemple, si l'espace est restreint, les modèles avec des forfaits sur mesure peuvent vous aider à maximiser les zones proches pour des places supplémentaires ou un salon extérieur.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organisation de mariage ?

Un modèle de planification solide permet à votre mariage d'être organisé, amusant et flexible. Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

Personnalisable : Choisissez un modèle qui répond à vos besoins spécifiques, des listes d'invités aux échéanciers et aux budgets

: Choisissez un modèle qui répond à vos besoins spécifiques, des listes d'invités aux échéanciers et aux budgets Facile à utiliser : Sélectionnez une disposition simple et intuitive qui peut vous aider à rester organisé avec un minimum d'efforts

: Sélectionnez une disposition simple et intuitive qui peut vous aider à rester organisé avec un minimum d'efforts Suivi des tâches : Optez pour un modèle qui vous permet d'assigner des tâches, de fixer des paramètres et d'envoyer des rappels, ce qui vous donne un contrôle total

: Optez pour un modèle qui vous permet d'assigner des tâches, de fixer des paramètres et d'envoyer des rappels, ce qui vous donne un contrôle total Collaboration : Choisissez un modèle que vous pouvez partager avec votre équipe ou vos fournisseurs pour que tout le monde soit sur la même page

: Choisissez un modèle que vous pouvez partager avec votre équipe ou vos fournisseurs pour que tout le monde soit sur la même page Respectueux de votre budget : Recherchez un modèle qui suit les dépenses en temps réel afin de respecter votre budget et d'éviter les mauvaises surprises

: Recherchez un modèle qui suit les dépenses en temps réel afin de respecter votre budget et d'éviter les mauvaises surprises Flexible : Trouvez un modèle qui s'adapte facilement aux changements ou aux nouvelles idées qui surgissent au cours du processus de planification

12 modèles de planification de mariage Outils logiciels pour l'organisation d'évènements sont un excellent moyen de forfaiter (et d'organiser) des mariages de rêve.

ClickUp , l'application tout pour le travail qui gère à la fois vos projets personnels et professionnels, est aussi votre hub tout-en-un pour l'organisation de votre mariage. Avec des modèles personnalisables pour le suivi des budgets, des listes d'invités, des détails sur les fournisseurs et des calendriers, ClickUp vous aide à rester organisé du début à la fin.

Vous pouvez passer d'une vue à l'autre (liste, Tableau, Calendrier, etc.) pour afficher vos forfaits comme vous l'entendez. Vous pouvez également assigner des tâches à l'équipe du mariage, fixer des paramètres et collaborer avec les fournisseurs, le tout en temps réel.

Qu'est-ce qui différencie ClickUp ? Son assistant IA, ClickUp Brain clickUp Brain vous aide à trouver des idées et à automatiser les tâches répétitives, tandis que les intégrations avec vos applications favorites garantissent que tous vos outils de planification fonctionnent ensemble en un seul endroit.

Mais si vos besoins sont plus simples, il existe d'autres outils faciles à utiliser qui pourraient vous être utiles. Mettez votre chapeau de planificateur de fêtes et explorez ci-dessous le meilleur des deux mondes.

1. Modèle de planificateur de mariage ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle facile à utiliser pour les débutants Modèle de planificateur de mariage ClickUp est une page Wiki avec une checklist de mariage prédéfinie pour suivre chaque détail, de la réservation des fournisseurs à l'obtention de votre licence de mariage. Les tâches sont faciles à déléguer : vous pouvez les attribuer par personne, priorité et date limite, afin que chacun connaisse son rôle.

De plus, un tableau de couverture vous aide à organiser votre budget, le lieu et le motif du mariage en un seul endroit. Qu'il s'agisse d'une soirée vintage ou d'une fête bricolée, un menu déroulant vous permet d'étiqueter le style de votre mariage. Une barre de progression automatique se met à jour au fur et à mesure que vous cochez des tâches, ce qui vous permet de visualiser de manière satisfaisante à quel point vous êtes proche de l'installation de vos rêves.

Vous pouvez pousser ce modèle encore plus loin avec les fonctionnalités IA de ClickUp Brain. Obtenez des informations en temps réel pour ajuster l'échéancier, repérer les goulots d'étranglement potentiels, et plus encore pour garder le tout sur la bonne voie.

⚡️Best pour: Les planificateurs de mariage qui organisent des mariages de petite à moyenne taille

2. Modèle ClickUp de préparation au mariage

Télécharger ce modèle

Le Modèle ClickUp de préparation au mariage est une option conviviale pour les débutants, qui permet de clarifier et d'organiser les préparatifs de votre mariage.

Sa vue en liste regroupe toutes vos activités par échéancier (de 6 à 9 mois avant à 1 semaine avant), achevé par une barre de progression automatique pour suivre ce que vous avez achevé. Il indique également qui est responsable de chaque tâche et à quel moment.

La vue Tableau, quant à elle, offre une disposition de type Kanban qui transforme votre liste à faire en un échéancier visuel codé en couleur pour faciliter le suivi.

Pour couronner le tout, utilisez ClickUp Discuter pour que vos discussions se poursuivent. Qu'il s'agisse de régler des détails de dernière minute ou de confirmer la disposition des places, les organisateurs de mariage, la famille et les fournisseurs peuvent discuter en temps réel. Vous pouvez également transformer vos messages en tâches en un seul clic et en assurer le suivi pour une meilleure responsabilisation et une meilleure prévisibilité de votre forfait. De plus, vous disposez d'un environnement de travail unique (pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre).

⚡️Best pour: Les couples qui prévoient plusieurs cérémonies et qui suivent les tâches à différentes étapes du mariage

3. ClickUp Modèle de planification de la fête

Télécharger ce modèle Le modèle de planification de fête ClickUp vous permet d'organiser facilement créer une checklist pour l'organisation d'évènements pour éviter le stress de dernière minute le jour J.

Elle affiche à la fois une liste et un tableau qui organise les tâches par étape de l'évènement (comme "Préparation", "Jour de l'évènement" et "Fermé") pour une planification plus souple.

Chaque tâche comprend des champs personnalisés pour l'assigné, la date d'échéance et la progression, ce qui vous permet de voir où en sont les choses. De plus, chaque tâche comporte des sous-tâches pour en détailler les détails. Achevez-les et vous verrez la barre de progression se remplir automatiquement.

$$$a pour: Les organisateurs de fêtes professionnelles qui organisent un jalon, comme un 50e anniversaire

4. ClickUp Grand modèle de planification d'évènement

Télécharger ce modèle

Le ClickUp Grand modèle de planification d'évènement est une option avancée avec des des checklists pour l'organisation d'évènements pour la gestion d'évènements complexes.

Paramétrées au niveau du dossier en Hiérarchie du projet ClickUp il comprend un sous-dossier "Plan du projet d'évènement" avec plusieurs vues, y compris un diagramme Gantt pour visualiser l'échéancier et les dépendances de votre évènement.

Et le plus beau, c'est qu'il est polyvalent Le modèle est polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour forfaiter tous les types de grands évènements, en plus des mariages.

Le modèle gère également les réponses des participants et des parrains, en organisant automatiquement les réponses dans des tableaux pour une consultation facile.

Le sous-dossier Parrains et exposants comporte un formulaire prédéfini pour recueillir les intérêts des sponsors, les données étant automatiquement affichées dans des vues Liste et Tableau regroupées par niveau de sponsoring (comme "Or", "Argent" et "Bronze"). Vous pouvez également suivre les dépenses et les inscrits dans des sous-dossiers dédiés.

Enfin, le sous-dossier 'Meeting Minutes' permet d'organiser les discussions de l'équipe, avec un espace pour les ordres du jour, les éléments d'action et les notes sur des pages de type wiki.

⚡️Best pour: Les organisateurs d'évènements gérant des salons professionnels à grande échelle, des activations marketing ou des festivals, et les planificateurs de mariages à grande échelle

5. Modèle de budget d'évènement ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de budget d'évènement ClickUp est une disposition avancée conçue pour contrôler les dépenses liées à votre évènement. Défini au niveau du dossier, il permet de suivre tout, des détails de votre évènement aux dépenses réelles, ce qui est parfait pour planifier un mariage sans stress.

Le sous-dossier 'Événements' comprend des données clés telles que la date de l'évènement, le type (comme une fête ou un séminaire), le lieu, le budget et les dépenses totales. Il comprend également une vue Tableau pour le suivi du statut des évènements et une vue 'Calendrier des évènements' pour garder toutes les dates dans l'ordre.

Dans le sous-dossier 'Éléments d'action et dépenses', vous pouvez suivre les tâches individuelles, l'argent réellement dépensé, le budget alloué, les factures et les fournisseurs, tous regroupés par statut pour un accès rapide.

Le sous-dossier 'Venue/Service' organise la gestion des fournisseurs, y compris les traiteurs et les divertissements. Vous pouvez ajouter des informations de contact, télécharger des documents tels qu'une liste de prises de vue et trier tout par catégorie dans des listes et des tableaux pratiques.

⚡️Best pour: Les coordinateurs de conférence qui travaillent au paramètre d'un gala de collecte de fonds et les couples qui veulent forfaiter un mariage en gardant les dépenses sous contrôle

6. Modèle de document de planification d'évènements ClickUp

Télécharger ce modèle

Le modèle facile à utiliser pour les débutants Modèle de document de planification d'évènements ClickUp est une collection de quatre pages wiki simples, vous aidant à documenter chaque détail de vos évènements.

La page 'Informations générales' couvre les détails tels que la date de l'évènement, l'heure, les directions du lieu et le programme du jour du mariage. La page 'Détails de l'installation' est une checklist pour les évènements secondaires tels que l'inscription et l'heure du cocktail, permettant de s'assurer que chaque aspect est pris en compte.

La page "Liste d'invitations " répertorie les invités, les RSVP et les adresses postales sous forme de tableau, tandis que la page "Liste des fournisseurs " organise la liste des fournisseurs, y compris les instructions spéciales telles que les régimes alimentaires.

⚡️Best pour: Les organisateurs de mariage à la recherche de des dispositions pour le salon pour l'organisation d'expositions sur le mariage

7. Modèle de diagramme de places pour un mariage par Canva

via CanvaLe modèle de diagramme des places pour le mariage par Canva allie style et fonction pour simplifier le plan de table de votre mariage. Doté d'une esthétique vintage or et crème, il ajoute une touche d'élégance à votre grand jour.

En haut, vous trouverez un espace réservé aux noms des mariés dans une police $$$a, suivi d'une brève note sur le repas de mariage.

Le plan de table personnalisé comprend une table VIP, une table parents et des tables invités numérotées, de six places chacune. Les noms sont inscrits à côté de chaque tableau et de chaque place, afin que chacun sache où aller.

Ce plan modèle de diagramme des places est personnalisable en ligne dans Canva, vous pouvez donc peaufiner le design pour l'adapter à votre thème, puis le télécharger pour l'imprimer ou le partager numériquement.

⚡️Best pour: Les organisateurs de mariage qui gèrent une liste d'invités importante et qui veulent s'assurer que les invités sont regroupés en fonction de leurs préférences

8. Modèle Excel de checklist de mariage par Adnia

via AdniaLa checklist des modèles de mariage en Excel d'Adnia est une checklist imprimable, basée sur un échéancier, dont la fonctionnalité est un design épuré avec de luxueux accents dorés.

Que vous soyez dans la phase de planification à 12 mois ou dans le compte à rebours de la dernière semaine, les feuilles de calcul de planification de mariage comme celle-ci peuvent vous aider à organiser chaque détail de votre grand jour.

Cela commence par les grandes tâches comme le paramètre du budget, la confirmation du lieu et la réservation de l'officiant. Puis, au fil des mois, il suit les tâches telles que l'envoi des save-the-dates, le suivi des RSVP et l'organisation de votre liste de cadeaux.

Le modèle comporte également un onglet Assistance intégré qui utilise des formules pour vous aider à suivre visuellement la progression

⚡️Best pour: Les couples à la recherche de des modèles Excel pour l'organisation de fêtes pour suivre les jalons du mariage

9. Modèle d'échéancier de mariage par Canva

via CanvaModèle d'échéancier de mariage par Canva est une disposition bien conçue pour cartographier tous les moments incontournables de votre célébration.

Ce modèle personnalisable permet de s'assurer que tout le monde, des mariés aux invités, reste sur la bonne voie grâce à un échéancier détaillé. La disposition prédéfinie commence par l'arrivée du photographe et se poursuit par des moments clés tels que la cérémonie, l'heure du cocktail, le service de restauration, la découpe du gâteau et l'adieu final.

Le fond sombre aux accents dorés et les dessins au trait minimalistes des mariés renforcent l'élégance du modèle.

Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage Échéancier de mariage

10. Modèle de planificateur de budget de mariage par Botanical Paperworks

via Papiers botaniquesModèle de planificateur de budget de mariage par Botanical Paperworks fournit une ventilation détaillée, en cinq pages, des dépenses liées à votre mariage. Il organise les coûts en catégories claires comme la papeterie, la cérémonie, le transport, la réception, et plus encore.

Chaque section de cette feuille de calcul du budget de mariage énumère le budget estimé, le montant réel dépensé et tout ajustement budgétaire, vous aidant ainsi à garder le contrôle de tous les coûts, de la préparation à la réception.

Ce modèle imprimable allie élégance et praticité grâce à son design épuré et à sa palette de couleurs chic, rose tendre et gris.

⚡️Best pour: Les couples qui travaillent avec un budget de mariage serré et qui ont besoin de suivre toutes les dépenses liées au mariage

11. Modèle de liste d'invités pour un mariage par Botanical Paperworks

via Papiers botaniquesModèle de liste d'invités pour un mariage par Botanical Paperworks est une disposition imprimable permettant aux couples d'organiser et de suivre efficacement leur liste d'invités.

Cette feuille de travail de trois pages divise la tâche en sections faciles à suivre. Elle commence par un aperçu des côtés de la mariée et du côté du marié de la liste des invités, en les classant en fonction de leur relation avec le couple (famille, amis ou collègues de travail, par exemple).

Chaque invité est marqué d'un Oui/Non pour l'invitation et d'une colonne séparée pour les plus-ones. La feuille de calcul calcule également le nombre total d'invitations nécessaires et fournit un compte d'invitations par page pour suivre le nombre total d'invitations à envoyer.

Pour plus de commodité, intégrez ce modèle à un logiciel de gestion de site pour améliorer la coordination entre les RSVP et la logistique des lieux.

⚡️Best pour: Les couples qui prévoient un mariage avec une liste d'invités importante et qui ont besoin d'un moyen systématique d'organiser les invitations

12. Modèle de checklist pour l'organisation d'un mariage par xTiles

via xTilesModèle de checklist pour l'organisation d'un mariage par xTiles est parfait pour les couples qui veulent un moyen visuellement engageant de rester en tête de leurs tâches de mariage.

Ce modèle en ligne vous aide à suivre votre progression à mesure que vous approchez du jour du mariage. Il comporte des sections qui répartissent les tâches en fonction de l'échéancier (des "fiançailles" à "l'après-mariage").

Les cartes de tâches interactives permettent de cocher facilement les éléments achevés, tandis que le mood board et les modèles prédéfinis offrent un espace créatif pour l'inspiration visuelle et l'organisation des documents.

⚡️Best pour: Les couples nouvellement fiancés qui commencent à planifier leur mariage

Préparez votre grand jour à votre façon avec ClickUp

Le stress lié à l'organisation d'un mariage est bien réel : des forfaits dispersés, des détails manquants et un chaos de fournisseurs répartis dans des applications et des feuilles de calcul à n'en plus finir.

Les modèles ClickUp facilitent les choses (et, osons le dire, les rendent amusantes !) en regroupant tout, de l'établissement du budget à l'échéancier personnalisé, sous un même toit numérique. Parcourez les vues Liste, Tableau ou Gantt tout en assignant des tâches à votre équipe et en suivant la progression grâce à des mises à jour automatiques.

Besoin d'aide pour hiérarchiser les tâches ? ClickUp Brain offre des perspectives alimentées par l'IA pour optimiser les calendriers et repérer les goulets d'étranglement.

Besoin de garder les contrats et les e-mails à portée de main ? Les intégrations avec les outils favoris comme Google Drive et Outlook facilitent les choses.

Et la cerise sur le gâteau ? Tous ces modèles sont absolument gratuits. 💰 S'inscrire gratuitement sur ClickUp et dites "À faire" à un mariage sans accroc et parfaitement planifié.