Modèles gratuits de suivi des tâches dans Excel

La gestion d'un projet de grande envergure avec des équipes distribuées peut rapidement transformer la feuille de calcul la plus méticuleuse en un patchwork de confusion.

Un système de suivi des tâches bien organisé peut considérablement stimuler la productivité et simplifier le flux de travail. Grâce à sa polyvalence et à sa flexibilité, Excel offre une plateforme idéale pour créer des systèmes de suivi des tâches personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques.

Cet article de blog complet explorera les modèles de suivi des tâches Excel gratuits, en discutant de leurs avantages, de leurs fonctionnalités clés et de la façon de les utiliser efficacement.

Que vous soyez un chef de projet, un freelance ou une entreprise très occupée, ces modèles peuvent révolutionner votre approche de la gestion des tâches.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des tâches Excel ?

Un modèle de suivi des tâches Excel est une feuille de calcul préconçue qui fournit un cadre structuré pour la gestion et le suivi des tâches. Il comprend généralement des colonnes pour les informations essentielles telles que :

Nom de la tâche: Une brève description de la tâche

Une brève description de la tâche Description de la tâche: Explication détaillée de la tâche

Explication détaillée de la tâche Date de début: La date à laquelle la tâche commence

La date à laquelle la tâche commence Date d'échéance: La date limite pour achever la tâche

La date limite pour achever la tâche Priorité: L'importance ou l'urgence de la tâche

L'importance ou l'urgence de la tâche Statut: L'état actuel de la tâche (par exemple, non commencée, en cours de progression, achevée)

L'état actuel de la tâche (par exemple, non commencée, en cours de progression, achevée) Affecté à: La personne responsable de l'achèvement de la tâche

La personne responsable de l'achèvement de la tâche Notes: Commentaires ou détails supplémentaires sur la tâche

Personnalisez ces modèles en ajoutant ou en supprimant des colonnes selon vos besoins.

Utilisez-les pour des objectifs personnels et des tâches telles que l'acquisition d'habitudes et les listes de tâches hebdomadaires à faire à la maison ou au bureau. Vous pouvez également les utiliser pour gérer de grands projets collaboratifs avec des équipes distribuées et la budgétisation de projets grâce à des modèles plus polyvalents avec des tableaux de bord et des intégrations de logiciels de présentation.

💡 Conseil de pro: Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence visuellement les tâches ou les échéances importantes dans votre feuille de calcul. Par exemple, vous pouvez utiliser un code couleur pour les tâches en fonction de leur niveau de priorité ou de la proximité de leur date d'échéance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de suivi des tâches ?

À l'heure où il y a tant de choix, comment faire pour choisir le meilleur modèle de suivi des tâches ? modèle de liste de tâches qui vous convient le mieux ? Idéalement, le modèle que vous utilisez devrait avoir les caractéristiques suivantes :

Champs personnalisables: Options pour ajouter des colonnes supplémentaires pour les besoins spécifiques du projet, comme la personne assignée, l'estimation de la durée ou les notes

Options pour ajouter des colonnes supplémentaires pour les besoins spécifiques du projet, comme la personne assignée, l'estimation de la durée ou les notes Indicateurs visuels : Codes couleur, icônes ou barres de progression pour identifier rapidement le statut et la priorité de la tâche

Codes couleur, icônes ou barres de progression pour identifier rapidement le statut et la priorité de la tâche Filtrage et tri des tâches: Différents critères pour trouver rapidement les tâches et les classer par ordre de priorité

Différents critères pour trouver rapidement les tâches et les classer par ordre de priorité Intégration de formules: Formules pour calculer la durée des tâches, le temps restant ou le pourcentage d'achevé

Formules pour calculer la durée des tâches, le temps restant ou le pourcentage d'achevé Structure claire et concise: Une disposition facile à comprendre avec des colonnes bien définies pour le nom de la tâche, la date d'échéance, la priorité, le statut, etc.

Une disposition facile à comprendre avec des colonnes bien définies pour le nom de la tâche, la date d'échéance, la priorité, le statut, etc. Intégration avec d'autres outils: Compatibilité avec les logiciels de gestion de projet ou les applications de calendrier pour un transfert de données transparent

Compatibilité avec les logiciels de gestion de projet ou les applications de calendrier pour un transfert de données transparent Interface conviviale: Une conception intuitive qui minimise la courbe d'apprentissage et maximise l'efficacité

Une conception intuitive qui minimise la courbe d'apprentissage et maximise l'efficacité Flexibilité: La possibilité d'adapter le modèle à différents types de projets et tailles d'équipes

Tenez compte de ces facteurs pour sélectionner un modèle de suivi des tâches qui vous permettra de gérer efficacement vos projets.

👀 Le saviez-vous ? À l'origine, Excel a été conçu comme un tableur destiné aux analystes financiers. Il a depuis évolué pour devenir un outil polyvalent utilisé pour un large intervalle d'applications.

Modèles gratuits de suivi des tâches dans Excel

Voici cinq modèles de suivi de tâches Excel qui faciliteront le suivi de vos projets en un coup d'œil :

1. Le modèle de suivi des tâches Excel par l'équipe Gantt

via Diagramme de Gantt de l'équipe L'équipe Modèle Excel de suivi des tâches par l'équipe Gantt est un modèle de suivi des tâches gratuit et pratique qui vous permet d'organiser rapidement vos feuilles Excel et qui présente quelques fonctionnalités intéressantes.

Glissez-déposez les éléments pour les trier facilement. Collaborez en temps réel avec les propriétaires de votre projet. Obtenez un aperçu rapide de vos priorités hebdomadaires pour chaque jour et chaque tâche. Ce modèle Excel offre des fonctionnalités telles que la définition des propriétaires des tâches, les dates d'échéance, le suivi des dépendances et, bien sûr, la possibilité de créer un diagramme de Gantt.

✨Idéal pour: Les petites équipes qui peuvent tirer parti de ses fonctionnalités collaboratives pour une coordination et une gestion des tâches en temps réel

2. Le suivi des tâches quotidiennes et mensuelles par Template.net

via Template.net Sans fioritures, ciblé et épuré, le site Web de la Modèle de suivi des tâches quotidiennes et mensuelles par Template.net offre une approche simplifiée de la gestion de projet. Le tracker est divisé en un tableau de bord, une vue de la progression mensuelle et une vue des tâches quotidiennes.

Il vous permet de :

Visualiser le statut du projet dans des graphiques rapides et des diagrammes de Gantt

Obtenir un aperçu de l'état d'avancement des tâches sur une base mensuelle grâce à trois étapes de progression : "Non commencé", "En cours" et "Achevé"

Triez les priorités dans la section des tâches quotidiennes, en vous donnant un décompte des tâches faibles, moyennes et élevées. Zoom sur les tâches les plus urgentes

Le suivi mensuel vous permet d'avoir une vision à plus long terme de l'évolution de votre projet. Vous pouvez alors modifier ou réinitialiser les priorités, l'affectation des ressources et d'autres facteurs du projet en fonction de vos besoins

idéal pour: Les individus ou les petites équipes qui gèrent des projets simples

3. Le modèle de suivi des tâches quotidiennes par Template.net

via Template.net Si vous cherchez un moyen simple de prendre de l'avance sur votre journée, le Modèle de suivi des tâches quotidiennes de Template.net peut vous aider. Utilisez-le pour diviser votre travail en micro-sessions et suivre chaque tâche.

Avec une heure de début et de fin pour chaque tâche, vous obtiendrez une image claire du temps que vous passez sur les différentes tâches. Cela vous permet également d'identifier les activités qui vous font perdre du temps et de chercher à les améliorer. Vous disposez également d'un outil de suivi de l'achèvement des tâches (Oui/Non) et d'un diagramme circulaire de l'état d'achèvement des tâches dans un mini tableau de bord pour indiquer la progression de l'activité.

Ce modèle de checklist bien conçu élimine les informations distrayantes dont vous n'avez peut-être pas besoin et vous permet de rester concentré.

idéal pour: Ceux qui bénéficient d'un suivi du temps structuré et qui cherchent à améliorer leurs techniques de gestion du temps

4. Le modèle d'échéancier de projet de quatre semaines de Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-295.png Le modèle d'échéancier du projet de quatre semaines : task tracker excel /$$img/

via Microsoft365Modèle d'échéancier de projet de quatre semaines de Microsoft de Microsoft offre un moyen simple mais efficace de gérer vos projets.

Ce modèle de liste de tâches hebdomadaires vous permet de :

Créer et assigner des tâches: Ajouter et assigner facilement des tâches aux membres de l'équipe

Ajouter et assigner facilement des tâches aux membres de l'équipe Suivre les jalons: Visualiser les jalons clés du projet sur un échéancier clair

Visualiser les jalons clés du projet sur un échéancier clair Mettre à jour les statuts: Surveiller la progression du projet avec des mises à jour de statut en temps réel

Surveiller la progression du projet avec des mises à jour de statut en temps réel Personnalisez votre affichage: Personnalisez votre modèle avec des polices, des couleurs et même des animations

Personnalisez votre modèle avec des polices, des couleurs et même des animations Intégration transparente: Tirez parti de la puissance de Microsoft Office pour une collaboration et une création de présentations sans effort

✨Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui s'occupent de différentes parties prenantes et qui doivent présenter régulièrement des données sur la progression du projet

5. Le modèle de tableur de gestion des tâches par Échéancier Office

via Échéancier du bureau Une gestion de projet efficace repose sur un suivi des tâches et une gestion du temps précis. Le Modèle de feuille de calcul pour la gestion des tâches par Échéancier Office permet aux équipes de :

Visualiser la progression: Obtenir une vue d'ensemble du projet grâce à un diagramme de Gantt clair, mettant en évidence les dépendances entre les tâches et les échéanciers

Obtenir une vue d'ensemble du projet grâce à un diagramme de Gantt clair, mettant en évidence les dépendances entre les tâches et les échéanciers Prioriser les tâches: Identifier facilement les tâches en retard et celles qui approchent de la date limite, afin de s'assurer qu'elles seront achevées dans les temps

Identifier facilement les tâches en retard et celles qui approchent de la date limite, afin de s'assurer qu'elles seront achevées dans les temps Suivez le temps avec précision: Calculez automatiquement le nombre d'heures restantes et le pourcentage d'achèvement pour chaque tâche

Calculez automatiquement le nombre d'heures restantes et le pourcentage d'achèvement pour chaque tâche Optimiser la charge de travail: Planifier et allouer efficacement les ressources en fonction du statut des tâches en temps réel

L'intégration de cet outil puissant dans votre flux de travail peut accroître la productivité, améliorer la prise de décision et garantir la livraison des projets dans les délais impartis.

idéal pour: Pour les gestionnaires de projet ou les chefs d'équipe qui souhaitent assigner des tâches, surveiller les performances de l'équipe et identifier les goulets d'étranglement potentiels

Limites de l'utilisation d'Excel pour le suivi des tâches

Si Excel peut être un outil polyvalent pour le suivi des tâches, il présente certaines limites qui peuvent entraver une gestion de projet efficace, en particulier pour les projets complexes ou les grandes équipes :

Capacités limitées de gestion des tâches: Excel ne dispose pas de fonctionnalités dédiées à la hiérarchisation des tâches, aux dépendances et au suivi du temps

Excel ne dispose pas de fonctionnalités dédiées à la hiérarchisation des tâches, aux dépendances et au suivi du temps Pas de suivi du temps intégré: Bien que vous puissiez saisir manuellement le temps passé sur les tâches, il n'y a pas de système de suivi du temps automatisé

Bien que vous puissiez saisir manuellement le temps passé sur les tâches, il n'y a pas de système de suivi du temps automatisé **Difficulté à gérer des projets de grande envergure : au fur et à mesure que les projets gagnent en complexité et que la taille de l'équipe augmente, les mises à jour et le suivi manuels deviennent fastidieux

Collaboration limitée pour les grandes équipes: Bien qu'Excel vous permette de partager l'accès aux feuilles de calcul, il peut être difficile d'assurer la coordination, le suivi des modifications et la maintenance d'un contrôle de version fiable avec un grand nombre d'utilisateurs

Bien qu'Excel vous permette de partager l'accès aux feuilles de calcul, il peut être difficile d'assurer la coordination, le suivi des modifications et la maintenance d'un contrôle de version fiable avec un grand nombre d'utilisateurs **La mise à jour manuelle des statuts des tâches, des échéances et des cours peut prendre beaucoup de temps, en particulier pour les mises à jour fréquentes

Risque d'erreur humaine: L'entrée manuelle de données augmente la probabilité d'erreurs et d'incohérences

L'entrée manuelle de données augmente la probabilité d'erreurs et d'incohérences **Excel offre des fonctionnalités de rapports de base, mais elles peuvent ne pas être suffisantes pour une analyse approfondie et une prise de décision

Manque d'analyses avancées: Vous devrez créer des formules personnalisées et des tableaux croisés dynamiques pour extraire des informations de vos données

Comment résoudre ces limites ?

Pour une gestion de projet plus sophistiquée, de nombreux outils de gestion de projet dédiés offrent des fonctionnalités spécialisées et des flux de travail rationalisés.

Modèles alternatifs de suivi des tâches dans Excel

Vous souhaitez remplacer votre suivi des tâches Excel par un environnement de travail dynamique qui combine les tâches, les échéanciers et les mises à jour en temps réel en un seul endroit ? ClickUp -l'application de tout pour le travail, vous soutient !

Grâce à la suite de gestion de projet avancée de ClickUp, vous pouvez suivre vos projets à votre façon et les afficher dans plusieurs vues, telles que la Liste, le Tableau ou les vues Gantt - plus besoin de mettre en forme manuellement à l'aide d'Excel.

ClickUp vous permet également d'automatiser les tâches récurrentes, telles que l'envoi de mises à jour par e-mail, la génération de rapports résumés sur les projets et l'attribution des tâches aux bonnes personnes à la bonne étape.

Vous pouvez même centraliser les commentaires, les pièces jointes et les mises à jour au sein des tâches pour un meilleur alignement de l'équipe - plus d'onglets Excel désordonnés.

Voyons comment les modèles de suivi de tâches ClickUp vous facilitent la vie (au travail).

1. Le modèle ClickUp de gestion simple des tâches

Télécharger ce modèle Modèle simple de gestion des tâches de ClickUp est là pour vous aider à rester organisé et productif sans stress.

Ce modèle convivial offre une approche directe de la gestion des tâches, vous permettant de :

Créer des listes de tâches quotidiennes : Planifier sans effort votre journée, qu'il s'agisse de votre travail, de vos projets personnels ou de vos validations familiales

Planifier sans effort votre journée, qu'il s'agisse de votre travail, de vos projets personnels ou de vos validations familiales Classer les tâches par ordre de priorité: Classer facilement les tâches par ordre d'importance et d'urgence, pour vous assurer de vous concentrer sur ce qui compte le plus

Classer facilement les tâches par ordre d'importance et d'urgence, pour vous assurer de vous concentrer sur ce qui compte le plus Visualisez votre flux de travail: Utilisez la fonction Tableaux Kanban de ClickUp ou les vues Liste de ClickUp pour visualiser vos tâches et suivre votre progression

Utilisez la fonction Tableaux Kanban de ClickUp ou les vues Liste de ClickUp pour visualiser vos tâches et suivre votre progression Restez responsable: Fixez des paramètres et des rappels, et suivez votre progression pour rester motivé et atteindre vos objectifs

idéal pour: Les équipes de 2 à 5 personnes qui ont besoin d'un moyen simple de collaborer sur des projets et de suivre la progression

2. Le modèle ClickUp de gestion des tâches quotidiennes

Télécharger ce modèle

Vous vous sentez dépassé par votre liste de tâches quotidiennes ? Modèle d'agenda quotidien de ClickUp est la solution parfaite pour vous aider à rester organisé et productif.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Simplifier votre routine : Créer des tâches récurrentes, définir des dates d'échéance et programmer des rappels pour une gestion des tâches sans effort

Créer des tâches récurrentes, définir des dates d'échéance et programmer des rappels pour une gestion des tâches sans effort Fixer des priorités de manière efficace: Organiser vos tâches et allouer du temps pour votre travail et vos validations personnelles

Organiser vos tâches et allouer du temps pour votre travail et vos validations personnelles Augmentez votre productivité: Restez concentré et obtenez plus en vous attaquant systématiquement à vos tâches

Restez concentré et obtenez plus en vous attaquant systématiquement à vos tâches **Effacées : réduisez le stress et l'anxiété en ayant un forfait clair pour votre journée

Idéal pour: Ceux qui commencent à utiliser des outils de gestion de projet et veulent une solution conviviale

🧠Fun Fact : La Harvard Business Review rapporte que l'individu moyen dispose d'environ 15 objectifs et projets en cours à tout moment. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons besoin de listes de choses à faire et de traqueurs de tâches pour tout comprendre !

3. Le modèle de liste de tâches du projet ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de liste de tâches de projet de ClickUp est un outil puissant conçu pour vous aider à gérer efficacement des projets complexes.

Ce modèle polyvalent affiche plusieurs vues pour s'adapter à vos préférences :

Vue Document: Créez des forfaits de projet détaillés, rédigez des notes de réunion et collaborez avec votre équipe

Créez des forfaits de projet détaillés, rédigez des notes de réunion et collaborez avec votre équipe Vue Tableau : Suivez visuellement la progression des tâches à l'aide d'un tableau de type Kanban. Glissez et déposez facilement les tâches dans des couloirs pour gérer les flux de travail

Suivez visuellement la progression des tâches à l'aide d'un tableau de type Kanban. Glissez et déposez facilement les tâches dans des couloirs pour gérer les flux de travail Vue Liste: Organisez les tâches dans une liste simple et linéaire pour obtenir un aperçu clair des tâches forfaitaires, en cours et achevées

Organisez les tâches dans une liste simple et linéaire pour obtenir un aperçu clair des tâches forfaitaires, en cours et achevées Affichage du calendrier: Visualisez les échéances et planifiez les tâches sur un calendrier pour ne jamais manquer les échéances importantes

Grâce aux trois statuts personnalisés du modèle - " À faire ", " En cours " et " Achevé " - vous pouvez facilement suivre la progression de vos tâches et identifier les goulets d'étranglement potentiels.

En exploitant davantage les puissantes fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, améliorer la collaboration et atteindre les objectifs de votre projet.

idéal pour: Les chefs de projet pour gérer et suivre efficacement des projets complexes comportant de multiples tâches et dépendances

Voici ce qu'un client a à dire sur l'utilisation de ClickUp pour la gestion de projet :

_La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile entre tous les départements de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet est lancé, nous pouvons utiliser un modèle qui génère immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, les tâches sont automatiquement attribuées à chacun, de sorte qu'il n'y a pas de confusion quant à savoir qui doit faire quelle partie du travail Will Helliwell Chef adjoint de l'ingénierie chez Inform Communications Ltd, Chef adjoint de l'ingénierie chez Inform Communications Ltd, Chef adjoint de l'ingénierie chez Inform Communications Ltd

4. Le modèle de gestion des tâches ClickUp

Télécharger ce modèle

La gestion efficace des tâches est cruciale pour toute équipe en situation de réussite. Le modèle polyvalent Modèle de gestion des tâches ClickUp est conçu pour permettre aux équipes de toutes tailles de rationaliser leurs flux de travail et d'atteindre leurs objectifs.

Avec le modèle de gestion des tâches de ClickUp, votre équipe peut :

Visualiser et organiser les tâches : Utiliser les vues Liste, Tableau et Calendrier pour répondre aux préférences de votre équipe. Hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Utiliser les vues Liste, Tableau et Calendrier pour répondre aux préférences de votre équipe. Hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence Gérer efficacement les flux de travail: Suivre la progression des tâches, identifier les goulots d'étranglement potentiels et optimiser l'allocation des ressources pour maximiser la productivité

Suivre la progression des tâches, identifier les goulots d'étranglement potentiels et optimiser l'allocation des ressources pour maximiser la productivité Collaborez en toute transparence: Collaborez sans effort avec les membres de l'équipe grâce aux mentions, aux @mentions et au partage de fichiers. Organisez des réunions virtuelles et des brainstormings directement sur la plateforme grâce à la puissante fonction de partage de fichiers ClickUp Chat qui combine la gestion du travail avec une communication transparente

✨Idéal pour: Les gestionnaires de projet pour organiser et suivre des projets complexes

5. Le modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Télécharger ce modèle

Nous comprenons que le suivi de multiples tâches et échéances peut être accablant. Modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et productif.

Avec ce modèle polyvalent, vous pouvez :

Visualiser votre emploi du temps: Facilementvoir votre liste de tâches et les échéances dans un affichage clair du Calendrier

Facilementvoir votre liste de tâches et les échéances dans un affichage clair du Calendrier **Organisez les tâches en catégories et définissez des paramètres de priorité

Suivre les progrès: Surveillez votre progression et faites les ajustements nécessaires

Surveillez votre progression et faites les ajustements nécessaires Ne pas perdre de vue les échéances: Fixer des rappels et des alertes pour s'assurer que les tâches sont achevées dans les délais

En outre, tirez parti de La vue Tableur de ClickUp pour une gestion avancée des tâches. Grâce à la fonction glisser-déposer et aux tableaux intuitifs, organisez et modifiez rapidement les tâches en vrac.

Coordonnez les forfaits des projets et limitez les risques grâce à des bases de données non liées à des codes. Partagez facilement les tâches et les mises à jour avec les membres de l'équipe à l'aide de liens rapides et de la messagerie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Table-View.gif ClickUp-Vue Tableur /$$img/

Identifier les dépendances à l'aide d'étiquettes simples dans la vue Tableur de ClickUp

📌 Par exemple, disons que vous gérez le lancement d'un produit avec plusieurs équipes.

Dans la vue Tableur de ClickUp, vous pouvez créer une base de données sans code pour suivre des tâches telles que la création de contenu, la conception d'annonces et les évènements de lancement. Glissez-déposez les tâches pour ajuster les priorités ou les réaffecter en fonction des délais. Utilisez des bases de données liées pour connecter les tâches liées au marketing au suivi du budget, afin de garantir l'alignement de chaque équipe. Partagez rapidement les mises à jour de la progression avec les parties prenantes en générant un lien partageable et gardez l'équipe sur la bonne voie avec des commentaires en cours de tâche et des notifications en temps réel.

✨Idéal pour: Les personnes qui veulent un moyen visuel d'organiser leur calendrier de tâches

6. Le modèle ClickUp du travail à faire

Télécharger ce modèle La montagne de tâches vous pèse-t-elle ? Modèle de travail à faire de ClickUp vous permet d'achever votre liste à faire et de stimuler votre productivité.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Prioriser avec facilité: Classer les tâches par ordre d'importancel'effort ou l'urgence pour se concentrer sur ce qui compte le plus

Classer les tâches par ordre d'importancel'effort ou l'urgence pour se concentrer sur ce qui compte le plus Organisez efficacement: Structurez vos projets en listes claires avec des sous-tâches et des dates d'échéance

Structurez vos projets en listes claires avec des sous-tâches et des dates d'échéance Visualisez votre progression: Suivez votre flux de travail visuellement avec des tableaux Kanban ou des diagrammes de Gantt

Suivez votre flux de travail visuellement avec des tableaux Kanban ou des diagrammes de Gantt Personnalisez votre modèle: Adaptez le modèle à vos besoins spécifiques avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés

Adaptez le modèle à vos besoins spécifiques avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés Gestion de projet avancée: Exploitez le suivi du temps, les dépendances des tâches et les notifications par e-mail au sein de ClickUp pour une gestion de projet efficace

Idéal pour: Les entreprises, les étudiants et tous ceux qui ont besoin de gérer leurs tâches gérer des tâches multiples et des projets simultanément

7. Le modèle ClickUp Simple To-Dos

Télécharger ce modèle Modèle simple de ClickUp pour les tâches à accomplir est une solution simple pour gérer vos tâches. Son interface propre et intuitive vous permet de visualiser facilement vos tâches, leur statut, leurs dates d'échéance et les membres de l'équipe qui y sont affectés.

En se concentrant sur les informations essentielles, ce modèle vous aide à hiérarchiser efficacement vos priorités et à répartir votre temps de manière efficiente. Avec les avantages supplémentaires de l'automatisation et des fonctionnalités alimentées par l'IA, vous pouvez rationaliser votre flux de travail et stimuler la productivité.

Le plus beau ? Le modèle inclut trois configurations ClickUp pour s'assurer que vos tâches sont accessibles et organisées : Toutes les tâches, Tâches classées par ordre de priorité et Tableau de statut.

Que vous soyez seul ou que vous fassiez partie d'une équipe, ce modèle à la fois simple et puissant est l'outil idéal pour vous permettre de rester organisé et sur la bonne voie.

✨Idéal pour: Les Teams qui ont besoin d'un outil de base pour collaborer sur les tâches et suivre la progression

👀 Le saviez-vous ? Achever une tâche libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui vous procure un mini "sentiment d'accomplissement" qui vous motive à passer à l'action.

8. Le modèle de liste d'activités ClickUp

Télécharger ce modèle

La gestion de projets complexes, impliquant plusieurs équipes, exige une solution robuste et flexible. Modèle de liste d'activités de ClickUp est l'outil idéal pour les gestionnaires de projet et les PMO expérimentés.

Ce modèle permet une collaboration transparente entre les équipes en créant un hub centralisé pour les activités critiques du projet. Vous pouvez facilement :

Visualiser la progression: Utiliser des diagrammes de Gantt pour suivre les échéanciers et les jalons du projet

Utiliser des diagrammes de Gantt pour suivre les échéanciers et les jalons du projet Attribuer la propriété: Définir clairement l'équipe responsable de chaque activité en utilisant le modèle de Gantt Champs personnalisés dans ClickUp Collaborez efficacement: Favorisez la collaboration en temps réel entre les équipes afin d'assurer une exécution sans heurts

Définir clairement l'équipe responsable de chaque activité en utilisant le modèle de Gantt Champs personnalisés dans ClickUp Affichez les détails: Utilisez des sous-tâches imbriquées et des étiquettes pour décomposer les activités en éléments plus petits et plus faciles à gérer

✨Idéal pour: Les équipes qui collaborent à des projets de grande envergure et qui souhaitent assurer une coordination et une communication harmonieuses

💡 Pro Tip: Utilisez les fonctionnalités d'épreuvage et d'approbation de ClickUp pour rationaliser les processus de révision et de retour d'information.

Gardez les projets sur la bonne voie avec ClickUp

Les modèles de suivi des tâches sont des outils essentiels pour la gestion de projets de toutes tailles. Qu'il s'agisse de créer une simple habitude ou de diriger un projet complexe à plusieurs équipes, un modèle bien conçu peut vous aider à rester organisé et concentré. Vous pouvez facilement suivre la progression et assurer l'achèvement du projet en temps voulu grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches, les délais et les flux de travail.

Les modèles de suivi des tâches ClickUp offrent un intervalle d'options personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous gériez des objectifs personnels ou que vous coordonniez des projets transversaux, vous pouvez :

Organiser les tâches du projet en catégories et sous-catégories pour faciliter la navigation

Paramétrer des statuts personnalisés tels que "En cours de révision" ou "Prêt à être lancé" pour un suivi précis

Passer d'une vue Tableau à l'autre - comme les tableaux Kanban pour les flux de travail ou les calendriers pour les échéances - en fonction de la façon dont votre cerveau fonctionne le mieux

De plus, les outils d'automatisation et d'IA de ClickUp réduisent le travail répétitif, ce qui vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte. ClickUp vous offre un outil de suivi des tâches qui n'est pas seulement un outil, mais un assistant qui travaille avec vous.

Alors, pourquoi attendre ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et regardez cette liste de choses à faire s'effacer d'elle-même !