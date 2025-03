Les 10 meilleurs concurrents et alternatives à RingCentral en 2025

Que vous soyez à la tête d'une startup, d'une petite ou moyenne entreprise, ou d'une multinationale, vous avez besoin d'un système téléphonique cloud pour vos communications d'entreprise.

RingCentral est l'un des systèmes téléphoniques d'entreprise les plus répandus. Il offre des fonctionnalités telles que des solutions de centre de contact omnicanal, un assistant personnel IA pour la messagerie d'équipe et la prise de notes, et un système téléphonique VoIP intégré.

Cependant, en raison de défis tels que les frais de conformité, la surfacturation des fonctionnalités avancées, les limites de temps sur les appels actifs et les problèmes d'assistance, les adeptes de la VoIP aguerris cherchent des concurrents à RingCentral pour combler ces lacunes.

Dans cet article, nous présentons les meilleures alternatives à RingCentral, leurs avantages et leurs inconvénients, afin de vous aider à faire le bon choix.

⏰60-Second Summary

Dialpad : Le meilleur pour les flux de travail de communication basés sur l'IA OpenPhone : Le meilleur pour les startups et les petites entreprises Nextiva : le meilleur pour les équipes hybrides et distantes Zoom Phone : Le meilleur pour les équipes dans l'écosystème Zoom 8×8 : Le meilleur pour les appels internationaux illimités Ooma Office : Idéal pour les équipes disposant d'un budget limité Vonage : Le meilleur pour les flux de travail personnalisés Grasshopper : Le meilleur pour les solopreneurs Ringover : Le meilleur pour l'analyse avancée des clients Phonexa : Le meilleur pour le suivi des appels multicanaux

Que rechercher dans les alternatives à RingCentral ?

Existe-t-il une solution idéale système téléphonique cloud pour vos besoins ?

L'objectif premier des systèmes VoIP est de passer des appels téléphoniques via l'internet. Mais l'outil adapté à votre entreprise doit également présenter les fonctionnalités suivantes :

Flexibilité basée sur le cloud: Choisissez une plateforme de communication basée sur le cloud à laquelle votre équipe peut accéder de n'importe où, permettant le travail télétravail sans sacrifier l'efficacité

Choisissez une plateforme de communication basée sur le cloud à laquelle votre équipe peut accéder de n'importe où, permettant le travail télétravail sans sacrifier l'efficacité Qualité d'appel exceptionnelle: Trouvez un outil qui offre un son clair et un nombre minimal d'appels interrompus

Trouvez un outil qui offre un son clair et un nombre minimal d'appels interrompus Des informations détaillées et exploitables: Choisissez une solution capable de suivre les volumes d'appels et les performances de l'équipe afin de mettre en œuvre des améliorations basées sur des données

Choisissez une solution capable de suivre les volumes d'appels et les performances de l'équipe afin de mettre en œuvre des améliorations basées sur des données Large intervalle d'intégrations: Choisissez une plateforme qui s'intègre avec d'autres outils de CRM et de productivité afin de réduire les changements constants d'applications

Choisissez une plateforme qui s'intègre avec d'autres outils de CRM et de productivité afin de réduire les changements constants d'applications Enregistrement et transfert d'appels: Optez pour un outil doté de ces fonctionnalités avancées, car elles facilitent l'assurance qualité et la formation

Optez pour un outil doté de ces fonctionnalités avancées, car elles facilitent l'assurance qualité et la formation Analyse de données alimentée par l'IA: Choisissez un outil qui assiste le routage et l'analyse des sentiments par l'IA pour faciliter un service client personnalisé

Les 10 meilleures alternatives à RingCentral

Voici notre liste des 10 meilleures alternatives à RingCentral. Que vous cherchiez à améliorer la collaboration entre les équipes distantes ou que vous souhaitiez un outil pour faciliter les appels internationaux, ces options se distinguent par leurs fonctions uniques.

1. Dialpad (le meilleur pour les flux de travail de communication basés sur l'IA)

via Pavé numérique Dialpad est une excellente alternative à RingCentral qui combine la voix, la vidéo, la messagerie et les outils de centre de contact en une seule plateforme basée sur le cloud, sans pépin et facile à utiliser.

Sa fonctionnalité Voice Intelligence (Vi), qui offre la transcription en temps réel, l'analyse des sentiments et le coaching d'appel, est particulièrement impressionnante. Elle peut même générer automatiquement des résumés et suivre les mots-clés pour vous aider à mieux communiquer.

Dialpad meilleures fonctionnalités

Assistant de réunion alimenté par l'IA : Utilisez les " récapitulatifs de l'IA " - résumés et notes de réunion - pour que tout le monde soit sur la même page

: Utilisez les " récapitulatifs de l'IA " - résumés et notes de réunion - pour que tout le monde soit sur la même page Intégration : Intégrez avec les systèmes CRM populaires et les outils de productivité, tels que Zendesk, Salesforce, etc.

Limites du Dialpad

Certains utilisateurs font état d'une qualité d'appel irrégulière, en particulier dans les zones où la connexion internet est médiocre

L'outil manque de flexibilité en termes de traitement et d'acheminement des appels pour les départements

Prix du Dialpad

Communication d'entreprise

Standard: $27/mois par utilisateur

$27/mois par utilisateur Pro: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Réunions IA

Free

Business : 20 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (1,800+ reviews)

4.4/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.2/5 (500+ avis)

2. OpenPhone (Meilleur pour les startups et les petites entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/OpenPhone-Dashboard-1400x787.png Tableau de bord OpenPhone /$$$img/

via OpenPhone Avec OpenPhone, vous pouvez passer des appels, envoyer des textes et définir des heures d'ouverture avec des paramètres personnalisés à partir de n'importe quel appareil de votre choix. Parmi les autres fonctionnalités notables, citons la transcription des messages vocaux, la réception automatique et l'intégration des e-mails.

L'outil s'intègre de manière transparente à HubSpot pour enregistrer automatiquement les appels, les textes et les messages vocaux, ce qui facilite la maintenance des dossiers clients à jour sans avoir à saisir manuellement des données.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenPhone

Réponses IA : Obtenez des réponses textuelles suggérées par l'IA en fonction du contexte de la discussion

: Obtenez des réponses textuelles suggérées par l'IA en fonction du contexte de la discussion Filtres de messages : Utilisez des filtres et des libellés pour catégoriser et localiser rapidement des discussions spécifiques

: Utilisez des filtres et des libellés pour catégoriser et localiser rapidement des discussions spécifiques Transcriptions des messages vocaux : Obtenez des transcriptions ainsi que des enregistrements audio de tous les appels qui arrivent sur la messagerie vocale lorsque vous n'êtes pas disponible pour prendre des appels

Limites d'OpenPhone

Le processus d'installation initial peut être déroutant, en particulier lors de la configuration d'intégrations ou de fonctionnalités personnalisées

Teams ne propose pas d'analyse avancée des appels, ce qui serait utile pour les équipes ayant besoin d'une vision plus approfondie des performances des appels

Prix d'OpenPhone

Free

Débutant: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Business: 33$/mois par utilisateur

33$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (50+ commentaires)

3. Nextiva (le meilleur pour les équipes hybrides et distantes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Nextiva-Dashboard-1400x963.png Tableau de bord de Nextiva : Les concurrents de RingCentral /$$$img/

via Nextiva Nextiva offre une expérience client unifiée avec des fonctionnalités clés telles que les appels nationaux illimités, les conférences téléphoniques, les salles de collaboration, la transcription des messages vocaux et un standard à plusieurs niveaux. De plus, il peut s'intégrer à plus de 24 équipes, notamment Zendesk, ConnectWise et Microsoft Teams.

La fonctionnalité la plus impressionnante de Nexativa est sa haute qualité vidéo conférence asynchrone de haute qualité (qui assiste plus de 250 participants), ce qui en fait un outil idéal pour les équipes d'assistance à distance.

Nextiva meilleures fonctionnalités

Indicateurs de performance en temps réel : Affichez les SLA et les KPI sur les widgets de la page Accueil pour augmenter la responsabilité au sein des équipes et améliorer la productivité

: Affichez les SLA et les KPI sur les widgets de la page Accueil pour augmenter la responsabilité au sein des équipes et améliorer la productivité Communication centralisée : Consolidez les discussions de l'équipe à travers les appels téléphoniques, les textes, le chat, la vidéo et plus encore dans une seule plateforme

: Consolidez les discussions de l'équipe à travers les appels téléphoniques, les textes, le chat, la vidéo et plus encore dans une seule plateforme Tableaux de bord personnalisés : Analysez les données sur des tableaux de bord personnalisés et intuitifs pour une prise de décision éclairée

Limites de Nextiva

Le service n'est pas fiable et n'est pas le plus intuitif ou le plus convivial

L'application Nextiva a parfois des ratés et vous ne pouvez pas faire taire l'alerte sur votre bureau sans être en mode " Ne pas déranger "

Prix de Nextiva

Petite entreprise Digital: 25$/mois par utilisateur Core: 36 $/mois par utilisateur Engage: 50 $/mois par utilisateur Power Suite: 75 $/mois par utilisateur

Enterprise Essentiel: $129/mois par agent Professionnel: $159/mois par agent Premium: 199$/mois par agent



G2: 4.5/5 (3,200+ reviews)

4.5/5 (3,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (900+ avis)

4. Zoom Phone (Meilleur pour les équipes dans l'écosystème Zoom)

via Téléphone Zoom La solution VoIP basée sur le cloud de Zoom Phone est dotée de fonctionnalités telles que la transcription des messages vocaux, des standardistes illimités et l'enregistrement des appels. Plus, son compagnon IA, un énorme gain de temps pour toute entreprise, peut compiler des résumés après appel et extraire des tâches des messages vocaux.

Zoom Phone meilleures fonctionnalités

Collaboration en équipe : Discutez avec les membres de votre équipe, partagez des fichiers et obtenez des résumés des fils de discussion afin de rattraper rapidement votre retard

: Discutez avec les membres de votre équipe, partagez des fichiers et obtenez des résumés des fils de discussion afin de rattraper rapidement votre retard Enregistrement des appels : Enregistrez les appels et utilisez les transcriptions et les playbacks pour retrouver rapidement les informations

Limites de Zoom Phone

Certains utilisateurs ont signalé que le processus d'installation était déroutant, que le routage des appels et d'autres fonctions n'étaient pas clairs et qu'il était difficile de les paramétrer

Si la connexion internet n'est pas stable, la qualité de la réunion peut en être affectée

Prix du Zoom Phone

US & Canada Metered: A partir de 10$/mois par utilisateur

A partir de 10$/mois par utilisateur US & Canada Unlimited: A partir de $15/mois par utilisateur

A partir de $15/mois par utilisateur Pro Plus: 21,99 $/mois par utilisateur

21,99 $/mois par utilisateur Business Plus: 26,99 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.6/5 (200+ reviews)

5. 8×8 (Le meilleur pour les appels internationaux illimités)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8×8-Tableau de bord-1400x940.png tableau de bord de 8×8 : Les concurrents de RingCentral /$$$img/

via 8×8 8×8 propose des appels vocaux illimités dans 14 pays. C'est une alternative fiable à RingCentral, qui limite les appels et les textes aux États-Unis et au Canada et facture un supplément pour les appels internationaux.

Au-delà des fonctionnalités de communication standard, 8×8 inclut l'analyse de la parole pour un aperçu en temps réel des tendances de la discussion, du sentiment des clients et de l'activité des agents. Vous obtenez également des transcriptions partageables et générées automatiquement après l'appel.

8×8 meilleures fonctionnalités

Surveillance des appels : Encadrez les agents pendant les appels en direct ou intervenez directement à l'aide de la fonctionnalité de barge d'appel en cas de besoin

: Encadrez les agents pendant les appels en direct ou intervenez directement à l'aide de la fonctionnalité de barge d'appel en cas de besoin Conférences audio et vidéo : Organisez des réunions pouvant accueillir jusqu'à 500 participants et obtenez des résumés générés par l'IA, des instantanés de contenu, des enregistrements, l'historique des discussions, etc

: Organisez des réunions pouvant accueillir jusqu'à 500 participants et obtenez des résumés générés par l'IA, des instantanés de contenu, des enregistrements, l'historique des discussions, etc Analyse des données : Collectez et analysez les données des communications à travers le cloud pour prendre de meilleures décisions d'entreprise

8×8 limites

Les notifications des applications bureau et mobile ne sont pas liées en temps réel

Les fonctionnalités de vidéo conférence sont un peu défaillantes, ce qui en fait une solution de travail télétravail inadaptée

Prix de 8×8

Tarifs personnalisés

G2: 4.2/5 (700+ commentaires)

4.2/5 (700+ commentaires) Capterra: 4/5 (300+ avis)

6. Ooma Office (Meilleur pour les équipes disposant d'un budget limité)

via Bureau Ooma Ooma Office est un choix solide pour les petites entreprises dont le budget est serré. Son forfait de base comprend des fonctionnalités avancées telles que les répondeurs automatiques, le fax virtuel, les groupes de sonneries et un système de sonorisation.

En outre, cet outil offre la messagerie vocale, le renvoi d'appel et 500 minutes d'appels gratuits par mois. Vous pouvez effectuer des appels illimités aux États-Unis et au Canada et des appels internationaux illimités vers plus de 60 pays. Son interface intuitive et facile à utiliser peut s'intégrer à des outils de gestion de la relation client tels que Salesforce, Microsoft 365 et Google environnements de travail.

Ooma Office meilleures fonctionnalités

Réceptionniste virtuelle : Acheminez les appels vers les extensions appropriées et créez des messages personnalisés pour les différentes fonctions de l'entreprise, les heures d'ouverture et les emplacements

: Acheminez les appels vers les extensions appropriées et créez des messages personnalisés pour les différentes fonctions de l'entreprise, les heures d'ouverture et les emplacements Groupes de sonneries : Créez des groupes de sonneries pour différents départements et faites sonner les numéros associés de façon séquentielle ou en une seule fois

: Créez des groupes de sonneries pour différents départements et faites sonner les numéros associés de façon séquentielle ou en une seule fois Vidéoconférence : Rendez les réunions d'équipe plus productives grâce à des fonctionnalités telles que la suppression du bruit de fond, le partage simultané d'écran, les tableaux blancs en ligne, etc.

Limites d'Ooma Office

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de non-réception de messages et de non-transfert d'appels

La messagerie vocale n'est pas toujours enregistrée ou transcrite correctement

Prix d'Ooma Office

Essentiel: $19.95/mois par utilisateur

$19.95/mois par utilisateur Pro: $24.95/mois par utilisateur

$24.95/mois par utilisateur Pro Plus: $29.95/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

7. Vonage (Meilleur pour les flux de travail personnalisés)

via Vonage La solution VoIP basée sur le cloud de Vonage est livrée avec une bibliothèque d'API étendue, permettant aux entreprises de personnaliser et d'intégrer des applications de communication directement dans leur système téléphonique professionnel. Elle propose également des modules complémentaires tels que le texte personnalisé inter-canal, l'enregistrement des appels, la mise en file d'attente et le fax virtuel et vous permet d'héberger et de de planifier des conférences virtuelles avec jusqu'à 200 participants.

Avec Vonage, vous pouvez passer des appels illimités et de haute qualité, participer à des discussions d'équipe et à des conférences virtuelles des vidéoconférences et utilisent des fonctionnalités de communication intelligentes telles que les réponses automatisées, les files d'attente, les SVI et l'enregistrement des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Vonage

Remue-méninges collaboratif : Faites du remue-méninges avec les membres de votre équipe pendant les réunions sur un tableau blanc virtuel

: Faites du remue-méninges avec les membres de votre équipe pendant les réunions sur un tableau blanc virtuel Tarification flexible : Commencez par un forfait de base et ne payez que pour les fonctionnalités que vous choisissez, en décidant du coût en fonction de vos besoins

: Commencez par un forfait de base et ne payez que pour les fonctionnalités que vous choisissez, en décidant du coût en fonction de vos besoins Assistant IA : Utilisez un assistant virtuel alimenté par l'IA pour l'acheminement des appels ou l'automatisation de l'assistance de base

Limites de Vonage

Certains utilisateurs ont estimé que l'intégration d'applications tierces dans Vonage était difficile et nécessitait une expertise technique dédiée

Les chutes d'appel, les décalages, les échos et la mauvaise connexion nuisent souvent à l'expérience globale de l'utilisateur

Prix de Vonage

Mobile: 19,99 $/mois par extension

19,99 $/mois par extension Premium: $29.99/mois par extension

$29.99/mois par extension Avancé: 39,99 $/mois par extension

G2: 4.3/5 (400+ reviews)

4.3/5 (400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (300+ commentaires)

8. Grasshopper (Meilleur pour les solopreneurs)

via Sauterelle Si vous êtes une armée unipersonnelle à la recherche d'un logiciel simple mais professionnel, Grasshopper est le meilleur choix pour vous système téléphonique en nuage grasshopper est un bon choix. Grasshopper vous permet de transférer les appels vers n'importe quel appareil, de créer des extensions illimitées et de configurer des paramètres d'accueil personnalisés pour votre entreprise. Il transcrit même les messages vocaux et vous les envoie par e-mail, ce qui vous permet de ne jamais manquer de messages importants.

Lorsque vous vous inscrivez sur Grasshopper, vous pouvez choisir entre un numéro gratuit, un numéro local ou un numéro fantôme, ou même transférer votre nombre existant. De plus, vous avez accès à des outils tels que les SMS illimités, les réponses automatiques et les extensions de numéros de téléphone.

Meilleures fonctionnalités de Grasshopper

Serveur automatique : Utilisez le standard automatique 24/7 pour recevoir les appels, diriger les clients vers le self-service et prendre les messages

: Utilisez le standard automatique 24/7 pour recevoir les appels, diriger les clients vers le self-service et prendre les messages Réponses instantanées : Paramétrez des réponses textuelles automatiques avec des images et des liens hypertextes pour répondre aux clients qui vous contactent en dehors des heures de bureau

: Paramétrez des réponses textuelles automatiques avec des images et des liens hypertextes pour répondre aux clients qui vous contactent en dehors des heures de bureau Renvoi d'appel : Rediriger les appels de requête de routine vers des extensions d'information et utiliser des messages d'accueil personnalisés pour faire patienter les clients

Limites de Grasshopper

Il n'est pas possible d'envoyer des textes en masse ou des textes multiples à plusieurs personnes sans qu'elles ne voient les numéros de téléphone des uns et des autres

Certains utilisateurs ont rapporté que la plateforme était lente et visuellement dépassée, et que l'application pour smartphone présentait de multiples pépins

Prix de Grasshopper

True Solo: $14/mois

$14/mois Solo Plus: 25 $/mois

25 $/mois Small Business: 55 $/mois

G2: 4/5 (100+ commentaires)

4/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (300+ avis)

9. Ringover (Meilleur pour l'analyse avancée des clients)

via Ringover (anneau) Ringover est une option solide pour les équipes commerciales et de service à la clientèle en raison de ses analyses en temps réel alimentées par l'IA et de ses insights intelligents. L'outil ne se contente pas de transcrire les appels - il les étiquette et les catégorise en fonction du sentiment, des mots-clés et de la qualité de l'appel.

L'analyse avancée des sentiments et le suivi des mots clés aident les équipes à créer des des agendas de conférence et des points de discussion visant à améliorer la satisfaction et l'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Ringover

Analytiques et rapports : Obtenez un aperçu achevé des activités et des performances des membres de votre équipe sur un tableau de bord en temps réel accessible sur les applications mobiles et bureau

: Obtenez un aperçu achevé des activités et des performances des membres de votre équipe sur un tableau de bord en temps réel accessible sur les applications mobiles et bureau Intégration : Intégrez avec des outils de CRM, de communication, de stockage et de productivité pour rationaliser les flux de travail de l'entreprise

: Intégrez avec des outils de CRM, de communication, de stockage et de productivité pour rationaliser les flux de travail de l'entreprise Fixation d'objectifs et KPI : Établir des objectifs et des KPI clairs pour mesurer la progression et définir des paramètres

Limites du Ringover

La stabilité de la communication pose quelques problèmes et le logiciel (application bureau) comporte de nombreux bugs

Certains utilisateurs ont eu du mal à passer d'une ligne téléphonique à l'autre

Prix de Ringover

Smart: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business: 54 $/mois par utilisateur

54 $/mois par utilisateur Avancé: 64 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ commentaires)

10. Phonexa (Meilleur pour les équipes de marketing)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Phonexa-Dashboard.png Tableau de bord de Phonexa /$$img/

via Phonexa Phonexa, une alternative populaire à RingCentral, est une solution d'automatisation marketing polyvalente qui combine le suivi des appels, la distribution des leads et l'analyse dans un système unifié.

Sa plateforme 'Call Logic' gère et suit les appels avec des aperçus détaillés à travers des canaux tels que la recherche payante, les médias sociaux, les campagnes d'e-mail et le marketing hors ligne. Elle aide les spécialistes du marketing à obtenir une visibilité totale sur la qualité des appels, les taux de conversion et la durée des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Phonexa

Routage des appels : Suivi des prospects provenant de plusieurs canaux marketing et acheminement vers les bonnes équipes commerciales

: Suivi des prospects provenant de plusieurs canaux marketing et acheminement vers les bonnes équipes commerciales SVI : Utilisez la fonction SVI et un studio vocal pour le libre-service et la planification des rappels

: Utilisez la fonction SVI et un studio vocal pour le libre-service et la planification des rappels Tableaux de bord personnalisés : Obtenez des informations en temps réel sur les performances de la campagne sur des tableaux de bord dynamiques et personnalisables

Limites de Phonexa

À ne pas permettre la recherche de prospects par numéro de téléphone au lieu des seules adresses e-mail et identifiants de prospects

Les capacités de ML et d'IA pour effectuer des analyses approfondies sont manquantes

Prix de Phonexa

Lite: 250$/mois

250$/mois Premium: 500$/mois

500$/mois Enterprise: 1000$/mois

1000$/mois Personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (100+ commentaires)

4.9/5 (100+ commentaires) Capterra: 5/5 (60+ avis)

Autres outils de communication vidéo

Il existe d'autres outils de la communication au sein de l'équipe que des appels et des messages texte illimités. L'outil idéal ne se contente pas de simplifier la collaboration au sein de l'équipe, mais gère tous les autres aspects de votre entreprise avec la même expertise.

Roulement de tambour 🥁 : ClickUp , l'application tout pour le travail, correspond le mieux à cette approche intégrée.

Plateforme de gestion de projet par IA, ClickUp centralise la communication et maintient votre productivité sur la bonne voie - le tout sur une seule plateforme.

ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration de bout en bout

De la gestion de projet à la collaboration d'équipe, gérez tout dans un environnement de travail unique avec ClickUp

ClickUp regroupe la communication professionnelle et la gestion des tâches en un seul endroit, ce qui vous permet de faire les choses plus rapidement sans avoir à passer d'une application à l'autre. ClickUp Chat clickUp Chat, transforme un message en tâche d'un simple clic, et les informations associées dans les discussions, les documents, les notes, etc. sont automatiquement liées. De cette manière, le contexte n'est pas perdu et tout le monde est toujours sur la même page.

La centralisation, ou convergence, comme nous l'appelons, est une fonctionnalité très utile lorsque vous traitez des centaines d'appels vocaux par jour.

Que vous utilisiez RingCentral ou ses alternatives, vous pouvez utiliser ClickUp pour récupérer toutes vos notes de l'appel dans un Document ClickUp , créer des éléments d'action à partir des notes en utilisant **Tâches ClickUp , assignez-les aux bonnes personnes, et le tour est joué !

Faites vos adieux au changement de contexte avec ClickUp Chat, qui combine votre travail et vos discussions en une seule plateforme

De plus, vous avez ClickUp SyncUps qui sont des réunions quotidiennes rapides où vous pouvez se connecter instantanément avec vos coéquipiers pour des communications en temps réel sans tracas, que ce soit en tête-à-tête ou en discutant en groupe.

Vous souhaitez sauvegarder une réunion ou une réunion quotidienne ? Il suffit d'utiliser le Clip.

Que vous documentiez des processus, que vous expliquiez des étapes de dépannage ou que vous fassiez le point sur un projet, utilisez ClickUp Clips pour capturer tout dans une vidéo sans passer d'un outil à l'autre. Après la réunion, les Teams peuvent être partagés avec tous les membres de l'équipe pour s'assurer que tout le monde sait ce qu'il faut faire et comment le faire. Si vous souhaitez les rendre publics, il suffit de mettre à jour les permissions.

Une fois la vidéo enregistrée, ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, le transcrit automatiquement. Vous pouvez facilement rechercher des mots-clés dans la transcription pour accéder directement aux parties les plus importantes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-4.gif ClickUp Clips : Les concurrents de RingCentral /$$$img/

Créez des tutoriels ou de courtes vidéos de discussion pour votre équipe avec ClickUp Clips

Le coup de maître dans tout cela est Réunions ClickUp qui combine les services intelligents de l'agenda des réunions et les suivis grâce à une plateforme de gestion de projet.

Tous les enregistrements des réunions sont automatiquement sauvegardés et liés aux tâches liées, créant ainsi une archive accessible pour référence future. Et ce n'est pas tout :

Gestion intégrée des tâches : Planifiez, organisez et enregistrez des réunions dans le même environnement de travail que celui où vous suivez vos tâches et vos objectifs

: Planifiez, organisez et enregistrez des réunions dans le même environnement de travail que celui où vous suivez vos tâches et vos objectifs Collaboration en temps réel : Partagez des écrans, liez des tâches et discutez en direct avec jusqu'à 200 personnes dans un seul SyncUp

: Partagez des écrans, liez des tâches et discutez en direct avec jusqu'à 200 personnes dans un seul SyncUp Partage d'écran : enregistrez des clips et joignez-les à n'importe quelle discussion ou tâche, commentez des sections spécifiques pour des requêtes/feedback ciblés, et recherchez des informations avec des transcriptions alimentées par l'IA

: enregistrez des clips et joignez-les à n'importe quelle discussion ou tâche, commentez des sections spécifiques pour des requêtes/feedback ciblés, et recherchez des informations avec des transcriptions alimentées par l'IA Gestionnaire de réunions : Dynamisez vos réunions grâce à Checklists de tâches ClickUp pour suivre l'agenda et les éléments d'action, Attribuer des commentaires de ClickUp pour s'assurer que chaque tâche est jointe à son propriétaire légitime, et Tâches récurrentes de ClickUp pour automatiser les suivis et les rappels

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/1-on-1s-Template-by-ClickUp™.png modèle 1-on-1s par ClickUp /$$img/

Réunissez votre équipe pour un brainstorming, la planification d'un projet, et plus encore avec ClickUp Meetings

Limites de ClickUp

ClickUp offre un vaste tableau de fonctionnalités, ce qui peut parfois s'avérer déconcertant

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

G2 : 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Avoir des discussions ininterrompues avec ClickUp

Les équipes modernes, alimentées par les meilleurs outils, sont les championnes de la communication d'entreprise.

Les meilleures alternatives à RingCentral s'adaptent à votre entreprise, offrent une assistance client proactive et une tarification transparente. La partie appel étant réglée, il ne vous reste plus qu'à trouver la bonne plateforme pour intégrer toutes ces informations dans votre entreprise.

Pour cela, ClickUp est le premier choix des leaders de la VoIP, combinant des fonctionnalités telles que ClickUp Chat, ClickUp Brain et ClickUp Clips avec la gestion de projet.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de communiquer avec les membres de votre équipe ; vous pouvez leur assigner des tâches, fixer des objectifs et suivre leur progression, éliminant ainsi les silos de communication.

Pour voir comment la gestion de projet optimise vos outils de communication d'entreprise, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .