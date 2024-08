10 meilleurs systèmes téléphoniques en nuage en 2024 (avis et prix)

Toute entreprise a besoin d'une communication cohérente entre les équipes.

Les systèmes téléphoniques traditionnels et les lignes de téléphone portable sont souvent peu fiables, peu pratiques et trop coûteux lorsque vous souhaitez réunir votre équipe et initier une collaboration .

Un système téléphonique cloud est l'un des moyens les plus rentables de mettre en place un système de communications unifiées.

Grâce à leur polyvalence, le marché des systèmes téléphoniques dans le cloud s'est considérablement développé. On estime que le marché de la VoIP atteindra 194,5 milliards de dollars d'ici 2024 .

L'augmentation des taux d'utilisation est tout à fait évidente, puisque même en 2021, 31 % des entreprises s'appuient sur un système de voix sur IP. Un autocommutateur privé ou PBX hébergé est un exemple de système téléphonique basé sur le cloud.

Comme de plus en plus d'entreprises optent pour un logiciel de système téléphonique dans le cloud, il devient crucial d'être prudent lors du choix du logiciel.

À faire pour décider du meilleur pour votre équipe ou votre organisation ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour résoudre ce dilemme. Examinons les 10 meilleurs systèmes téléphoniques cloud en 2024.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les systèmes téléphoniques cloud ?

Il existe une myriade de systèmes téléphoniques cloud, tous dotés de fonctionnalités uniques. Cependant, voici quelques fonctionnalités standard à attendre de tout système téléphonique cloud.

Veillez à les prendre en compte lorsque vous en choisirez un nouveau :

Fiabilité: Assurez-vous que le système VoIP offre des services fiables, sans interruption de service

Intégration: Considérez les capacités d'intégration avec d'autres outils d'entreprise tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et les plates-formes de collaboration

10 meilleurs systèmes téléphoniques cloud à utiliser en 2024

1. Aircall

via Appel d'air Cette plateforme de téléphonie et de communication pour entreprises vise à transformer chaque appel en un point de contact significatif. Son atout clé réside dans son intégration transparente avec diverses applications pertinentes.

Le système téléphonique virtuel d'AirCall est une autre fonctionnalité remarquable, prestataire d'une solution de communication professionnelle et évolutive pour les entreprises.

De plus, AirCall propose des analyses avancées et des services de gestion des appels des outils de rapports qui fournissent des informations précieuses sur les performances en matière de communication.

Les meilleures fonctionnalités d'Aircall

Intégrations pertinentes: Boostez votre productivité grâce à un accès immédiat aux informations essentielles. Intégrez Aircall à votre CRM, à votre service d'assistance et à d'autres applications cruciales telles que HubSpot et Salesforce

Boostez votre productivité grâce à un accès immédiat aux informations essentielles. Intégrez Aircall à votre CRM, à votre service d'assistance et à d'autres applications cruciales telles que HubSpot et Salesforce Système téléphonique virtuel: Simplifiez la communication de votre entreprise grâce au système téléphonique virtuel d'Aircall. Configurez des numéros locaux et internationaux sans effort, créez des menus SVI personnalisés et acheminez les appels en toute simplicité

Simplifiez la communication de votre entreprise grâce au système téléphonique virtuel d'Aircall. Configurez des numéros locaux et internationaux sans effort, créez des menus SVI personnalisés et acheminez les appels en toute simplicité Outils de rapports et d'analyse: Explorez vos données d'appels avec les outils d'analyse et de rapports robustes d'AirCall. Découvrez des informations précieuses sur les performances des appels grâce à des fonctionnalités telles que la surveillance des appels, l'enregistrement et l'analyse des sentiments. Suivez les performances des agents, identifiez les opportunités de formation et saisissez les sentiments des clients

Limites d'AirCall

Le processus de connexion doit être plus intuitif, car il ne cesse de déconnecter les utilisateurs

L'application demande trop souvent un retour d'information, ce qui en fait un élément irritant

Manque de stabilité sur Mac

L'intégration des SMS pourrait être améliorée

Prix d'Aircall

Essentiel: 30$/licence

30$/licence Professionnel: $50/licence

$50/licence Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (930+ avis)

4.3/5 (930+ avis) Capterra: 4.2/5 (400+ commentaires)

2. Nextiva

via Nextiva Nextiva est une solution VoIP efficace avec des fonctionnalités remarquables telles que l'application NextivaONE, qui transforme votre appareil mobile en bureau virtuel.

La fonctionnalité d'appel à trois de Nextiva s'avère pratique lorsque vous devez collaborer avec des coéquipiers ou résoudre collectivement des problèmes de clients. Sa fonctionnalité de présence d'appel vous permet de surveiller quels agents sont en ligne et de diriger efficacement vos clients ou d'autres appelants.

Les meilleures fonctionnalités de Nextiva

NextivaOne: Permet de transformer votre appareil mobile en bureau portable grâce à l'application NextivaONE. Elle vous assure de rester connecté en déplacement

Permet de transformer votre appareil mobile en bureau portable grâce à l'application NextivaONE. Elle vous assure de rester connecté en déplacement Appel à trois: Collaborez de manière transparente avec votre coéquipier ou partenaire en utilisant la fonctionnalité parfaite : l'appel à trois. Au lieu de gérer deux appels distincts et de répéter les informations, rationalisez votre productivité en passant un seul appel téléphonique

Collaborez de manière transparente avec votre coéquipier ou partenaire en utilisant la fonctionnalité parfaite : l'appel à trois. Au lieu de gérer deux appels distincts et de répéter les informations, rationalisez votre productivité en passant un seul appel téléphonique Présence d'appel: Surveillez le statut téléphonique de vos employés ou collègues sans effort grâce à la fonctionnalité Présence d'appel. Utilisez cet indicateur de statut pour guider les clients vers la bonne personne au lieu de les diriger vers un employé occupé

Limites de Nextiva

L'installation de la messagerie vocale doit être plus intuitive et plus facile

Les connexions sans fil des ordinateurs de poche posent parfois des problèmes

Un paramètre permettant d'effacer les messages téléphoniques devrait être ajouté

Les applications téléphoniques peuvent parfois présenter des bogues

Prix du Nextiva

Essentiel: $17.39/utilisateur/mois

$17.39/utilisateur/mois Professionnel: $20.74/utilisateur/mois

$20.74/utilisateur/mois Enterprise: $27.44/utilisateur/mois

G2: 4.5/5 (2,800+ évaluations)

4.5/5 (2,800+ évaluations) Capterra: 4.5/5 (510+ évaluations)

3. Aller à

via Aller à GoTo Connect est la réponse de GoTo à un système téléphonique cloud dont l'objectif principal est d'unifier la communication et la collaboration au sein et en dehors de l'entreprise.

Il s'intègre à d'innombrables modes de téléphone de bureau, permettant aux agents d'accéder aux appels et autres formulaires de communication directement via leur ordinateur portable.

GoTo meilleures fonctionnalités

Compatibilité avec les téléphones de bureau: Modernisez votre centre d'appels en intégrant tous vos téléphones de bureau à GoTo Connect. La solution de téléphonie dans le cloud est compatible avec plus de 180 modèles de téléphones de bureau

Modernisez votre centre d'appels en intégrant tous vos téléphones de bureau à GoTo Connect. La solution de téléphonie dans le cloud est compatible avec plus de 180 modèles de téléphones de bureau Applications de bureau faciles à utiliser: Restez dans le coup sans effort en gérant vos appels directement depuis votre ordinateur portable. Qu'il s'agisse d'appeler, de discuter ou d'envoyer des textes, les applications web et de bureau vous facilitent la tâche

Restez dans le coup sans effort en gérant vos appels directement depuis votre ordinateur portable. Qu'il s'agisse d'appeler, de discuter ou d'envoyer des textes, les applications web et de bureau vous facilitent la tâche Paramètres d'administration puissants: La gestion de vos appels d'entreprise se fait sans effort grâce aux fonctionnalités d'administration de GoTo Connect. L'éditeur de plans de numérotation convivial, avec sa simplicité de glisser-déposer, affiche clairement vos flux d'appels personnalisés. Gérez les plans d'acheminement des appels de manière transparente et bénéficiez d'une visibilité sans précédent grâce aux rapports et tableaux de bord de GoTo Connect

Limites de GoTo

Les mises à jour prennent souvent du temps à se mettre en place

Assistance limitée lors de l'intégration

Manque de synchronisation des e-mails

Les intégrations doivent être plus intuitives

Prix de GoTo

Basic: $27/utilisateur/mois

$27/utilisateur/mois Standard: $32/utilisateur/mois

G2: 4.4/5 (1,200+ évaluations)

4.4/5 (1,200+ évaluations) Capterra: 4.5/5 (650+ évaluations)

4. RingCentral

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ringcentral.png RingCentral /$$$img/

via RingCentral RingCentral se spécialise dans l'aide aux petites entreprises et donne accès à des services de téléphonie de classe mondiale un service personnalisé de classe mondiale à l'aide d'une solution hautement évolutive.

Vous pouvez utiliser ses nombreux avantages de service à la clientèle pour faire bonne impression sur vos clients. Il fournit une pléthore d'options lorsqu'il s'agit de traiter les numéros de téléphone d'entreprise.

Il vous aide également à rester connecté avec vos clients et votre équipe par le biais d'une application unifiée et conviviale pour les mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Solutions de service à la clientèle: Utilisez les modules d'amélioration CX de RingCentral pour vous engager auprès des clients. Paramétrez les paramètres d'accueil des clients et le routage des appels en fonction des clients pour faciliter l'efficacitéentreprise-client communication *Options de numéro de téléphone Business: Conservez votre numéro actuel, obtenez un nouveau numéro avec un code régional reconnaissable, configurez un numéro gratuit national ou créez un nombre de vanité personnalisé pour votre entreprise

Utilisez les modules d'amélioration CX de RingCentral pour vous engager auprès des clients. Paramétrez les paramètres d'accueil des clients et le routage des appels en fonction des clients pour faciliter l'efficacitéentreprise-client communication *Options de numéro de téléphone Business: Conservez votre numéro actuel, obtenez un nouveau numéro avec un code régional reconnaissable, configurez un numéro gratuit national ou créez un nombre de vanité personnalisé pour votre entreprise Application unique: Restez connecté aux derniers événements en déplacement grâce à une application unifiée qui vous permet d'accéder à tous vos appels, textes et informations via n'importe quel appareil

Limites de RingCentral

Intégrations limitées

Manque d'assistance pour les téléphones de bureau

Interface utilisateur lourde pour la gestion des extensions

L'installation des textes peut être déroutante

Prix RingCentral

Core: $20/utilisateur/mois

$20/utilisateur/mois Avancé: 25 $/utilisateur/mois

25 $/utilisateur/mois Ultra: $35/utilisateur/mois

G2: 3.9/5 (750+ évaluations)

3.9/5 (750+ évaluations) Capterra: 4.2/5 (1,160+ évaluations)

5. Ooma

via Ooma Ooma est un système téléphonique basé sur le cloud qui simplifie la communication des entreprises pour vous aider à faire plus de choses pendant les heures de travail.

Son principal mécanisme de gain de temps est la réceptionniste virtuelle intelligente.

Il vous permet de garder plusieurs parties pertinentes dans la boucle grâce à sa fonctionnalité de multi-sonnerie et de groupes de sonneries. Il vous protège également et vous fait gagner encore plus de temps grâce à sa fonction améliorée de blocage des appels.

Les meilleures fonctionnalités d'Ooma

Réceptionniste virtuelle: Automatisez la gestion de vos appels entrants grâce à la réceptionniste virtuelle intelligente d'Ooma. Acheminez et envoyez des messages aux appelants et mettez en place des paramètres multiples

Automatisez la gestion de vos appels entrants grâce à la réceptionniste virtuelle intelligente d'Ooma. Acheminez et envoyez des messages aux appelants et mettez en place des paramètres multiples Blocage d'appels avancé: Économisez de précieuses heures d'affaires et protégez-vous des appels de spam et des escrocs en utilisant le système de blocage d'appels avancé d'Ooma

Économisez de précieuses heures d'affaires et protégez-vous des appels de spam et des escrocs en utilisant le système de blocage d'appels avancé d'Ooma Communication à l'échelle de l'équipe: Exploitez les fonctionnalités de sonnerie multiple et de sonnerie de groupe d'Ooma pour permettre à un seul appel d'être pris sur plusieurs téléphones appartenant à plusieurs personnes

Limites d'Ooma

Le processus d'installation est difficile à naviguer

Absence de paramètres conditionnels automatisés pour le renvoi d'appel

Ne fait pas de fax d'équipe

Peut être mis à niveau avec des listes de numérotation rapide pour plusieurs bureaux

Prix d'Ooma

Basic: Gratuit

Gratuit Ooma Office Essentials: $19.95/utilisateur/mois

$19.95/utilisateur/mois Ooma Office Pro: $24.95/utilisateur/mois

$24.95/utilisateur/mois Ooma Office Pro Plus: $29.95/utilisateur/mois

G2: 4.5/5 (80+ évaluations)

4.5/5 (80+ évaluations) Capterra: 4.4/5 (160+ évaluations)

6. Zoom

via Zoom Zoom est un nom bien connu sur le marché des systèmes téléphoniques basés sur le cloud en raison de la richesse de ses fonctionnalités, de sa commodité et de sa facilité d'accès.

Bien qu'il soit livré avec les fonctionnalités VoIP les plus communément attendues, il arbore quelques touches uniques qui le distinguent.

La fonctionnalité d'annulation du bruit est un compagnon silencieux (jeu de mots) mais utile pendant les heures de travail chargées. Zoom suit l'activité de tous vos contacts pour savoir s'ils sont disponibles.

La fonctionnalité de transcription du texte est également un ajout intéressant qui permet de prendre rapidement des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Annulation du bruit: Éliminez les distractions et les obstacles inutiles et concentrez-vous sur votre appel

Éliminez les distractions et les obstacles inutiles et concentrez-vous sur votre appel Indicateur de présence: Extrayez des informations précieuses sur l'emploi du temps de votre interlocuteurde vos clients et contacts les plus importants. La fonction d'indicateur de présence permet de savoir si un contact est disponible, occupé ou en réunion et, s'il est occupé, de tirer parti de la fonctionnalité "Me prévenir lorsqu'il est disponible" pour recevoir des alertes automatiques dès qu'il est disponible

Extrayez des informations précieuses sur l'emploi du temps de votre interlocuteurde vos clients et contacts les plus importants. La fonction d'indicateur de présence permet de savoir si un contact est disponible, occupé ou en réunion et, s'il est occupé, de tirer parti de la fonctionnalité "Me prévenir lorsqu'il est disponible" pour recevoir des alertes automatiques dès qu'il est disponible Transcription des messages vocaux: Recevez une transcription texte de vos messages vocaux pour une lecture rapide, améliorant ainsi l'accessibilité pour les employés malentendants

Limites de Zoom

La version gratuite a un temps d'appel et une fonction d'appel limités

Périphériques de capture HDMI approuvés et obsolètes

Il arrive que des alertes ou des notifications ne s'affichent pas

Assistance client médiocre

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 149,90 $/an/utilisateur

149,90 $/an/utilisateur Business: $219.90/an/utilisateur

$219.90/an/utilisateur Business Plus: 269,90 $/an/utilisateur

269,90 $/an/utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (53,870+ évaluations)

4.5/5 (53,870+ évaluations) Capterra: 4.6/5 (13,710+ évaluations)

7. Sauterelle

via Sauterelle Grasshopper est l'un des fournisseurs de systèmes téléphoniques cloud robustes axés sur le client qui vous aide à interagir avec vos clients de manière plus professionnelle. Séparez votre travail de votre vie personnelle avec un numéro de téléphone virtuel.

Vous recevez une notification concernant la nature d'un appel, qu'il s'agisse d'une entreprise ou autre, vous permettant de mettre en avant votre meilleure voix dans les deux situations. Les fonctionnalités avancées de routage des appels vous permettent de recevoir tous les appels téléphoniques.

Grasshopper meilleures fonctionnalités

Numéro de téléphone virtuel: Sécurisez un numéro de téléphone virtuel pour votre Business, débloquant ainsi les fonctionnalités d'un système téléphonique robuste sans avoir besoin d'appareils supplémentaires. Votre nombre reste privé, ce qui vous permet d'être toujours au courant lorsqu'une entreprise vous contacte

Sécurisez un numéro de téléphone virtuel pour votre Business, débloquant ainsi les fonctionnalités d'un système téléphonique robuste sans avoir besoin d'appareils supplémentaires. Votre nombre reste privé, ce qui vous permet d'être toujours au courant lorsqu'une entreprise vous contacte Amélioration des appels professionnels: Restez informé grâce à Grasshopper, qui vous avertit des appels professionnels et vous permet de vous présenter sous votre meilleur jour. Vous pouvez accéder à des messages d'accueil et à des extensions personnalisés, ce qui garantit que les appelants sont dirigés vers le bon service ou le bon employé

Restez informé grâce à Grasshopper, qui vous avertit des appels professionnels et vous permet de vous présenter sous votre meilleur jour. Vous pouvez accéder à des messages d'accueil et à des extensions personnalisés, ce qui garantit que les appelants sont dirigés vers le bon service ou le bon employé Routage d'appels avancé: Restez connecté avec les applications de bureau ou mobiles, en gérant les appels et les textes d'entreprise depuis n'importe où. Gérez plusieurs appels simultanément en les acheminant vers un autre téléphone ou un membre de l'équipe, en veillant à ce que vos clients ne rencontrent jamais de signal d'occupation

Limites de Grasshopper

Il y a des problèmes techniques qui font que les messages ne sont pas envoyés ou ne peuvent pas être reçus

Messages ne permettant pas d'envoyer des messages à plusieurs personnes sans créer un groupe de discussion

Les capacités de synchronisation sur plusieurs appareils sont un peu insuffisantes

Prix de Grasshopper

True Solo: $14/mois facturé annuellement

$14/mois facturé annuellement Solo Plus: 28$/mois facturés annuellement

28$/mois facturés annuellement Partenaire: 46 $/mois facturés annuellement

46 $/mois facturés annuellement Small Business: 80 $/mois facturés annuellement

G2: 4/5 (140+ évaluations)

4/5 (140+ évaluations) Capterra: 4.4/5 (330+ évaluations)

8. Vonage

via Vonage Vonage est une suite complète de communication d'entreprise avec une accessibilité sur des appareils multiples et variés.

Le support est centré sur le consommateur à certains égards, car il est doté d'une boîte de réception entreprise qui vous permet de communiquer avec vos clients sur leurs plateformes préférées. Il dispose également d'un Assistant virtuel IA qui aide à l'engagement des clients.

Si l'application de base est raisonnablement compétente, le Centre d'applications de Vonage propose également de nombreuses intégrations pertinentes et de grande valeur.

Les meilleures fonctionnalités de Vonage

Assistant virtuel IA: L'assistant virtuel IA de Vonage vous permet de constituer une nouvelle main-d'œuvre numérique qui complète votre équipe humaine. Lancez des interactions immédiates avec les clients, guidez les discussions pour comprendre leurs besoins et exécutez les actions nécessaires de manière transparente

L'assistant virtuel IA de Vonage vous permet de constituer une nouvelle main-d'œuvre numérique qui complète votre équipe humaine. Lancez des interactions immédiates avec les clients, guidez les discussions pour comprendre leurs besoins et exécutez les actions nécessaires de manière transparente Boîte de réception Business: Engagez et collaborez avec les clients sur leur canal préféré, que ce soit par SMS, MMS ou Facebook Messenger

Engagez et collaborez avec les clients sur leur canal préféré, que ce soit par SMS, MMS ou Facebook Messenger Centre d'applications de Vonage: Personnalisez votre expérience des communications Business de Vonage en utilisant le Centre d'applications de Vonage. Intégrez les applications CRM et d'entreprise essentielles dans la plateforme VBC, accessible de façon transparente sur le bureau et le mobile

Limites de Vonage

Indisponibilité de personnes réelles dans le service à la clientèle

Assistance en ligne par discussion problématique

Nonhistorique de l'enregistrement des appels affichage

Le texte discuté ne peut pas gérer les fichiers d'images

Prix de Vonage

Mobile: 19,99 $ par mois par ligne

19,99 $ par mois par ligne Premium: 29,99 $ par mois par ligne

29,99 $ par mois par ligne Avancé: 39,99 $ par mois par ligne

G2: 4.3/5 (430+ reviews)

4.3/5 (430+ reviews) Capterra: 4.1/5 (300+ commentaires)

9. Pavé numérique

via Pavé numérique Dialpad offre de nombreuses fonctionnalités avancées pour rationaliser les communications d'entreprise et améliorer la productivité.

Dialpad vous permet d'établir une connexion avec vos clients sur plusieurs canaux grâce à des fonctionnalités de messagerie omnicanale. Les fonctionnalités de rapports et d'analyse qu'il propose sont également puissantes.

Mais IA Voice reste leur fonctionnalité la plus remarquable, en plus de toutes les fonctionnalités nécessaires pour passer et recevoir des appels.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Voix IA: Améliorez votre communication avec le système téléphonique d'entreprise de Dialpad, offrant des fonctionnalités essentielles telles que le routage des appels, le renvoi d'appel, la réponse vocale interactive (SVI), et plus encore pour une gestion efficace des appels

Améliorez votre communication avec le système téléphonique d'entreprise de Dialpad, offrant des fonctionnalités essentielles telles que le routage des appels, le renvoi d'appel, la réponse vocale interactive (SVI), et plus encore pour une gestion efficace des appels Messagerie omnicanale: Adoptez une approche omnicanale pour donner activement la priorité à la satisfaction des clients, améliorer la fidélisation et, en fin de compte, renforcer votre résultat net. Contactez les clients sur leurs plates-formes préférées et pendant leurs heures les plus actives

Adoptez une approche omnicanale pour donner activement la priorité à la satisfaction des clients, améliorer la fidélisation et, en fin de compte, renforcer votre résultat net. Contactez les clients sur leurs plates-formes préférées et pendant leurs heures les plus actives Analyse du centre de contact: Examinez les données des clients et saisissez les indicateurs essentiels au sein du centre de contact. Maintenir une compréhension constante des performances de l'équipe, des appels négligés aux appels abandonnés, en assurant un aperçu clair à tout moment

Limites du Dialpad

Manque de personnalisation

Le chargement des données analytiques est trop long

Problèmes de compatibilité avec les casques sans fil

Des utilisateurs se sont plaints de lenteurs aux heures de pointe

Prix du Dialpad

Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (210+ commentaires)

4.3/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (500+ commentaires)

10. GetVoIP

via GetVoIP GetVoIP n'est pas un logiciel conventionnel de communication . Il s'agit d'un référentiel en ligne d'outils dédiés à la VoIP qui vous aide à comparer et à choisir celui qui correspond aux besoins de votre entreprise.

La fonctionnalité avancée QuoteMatch vous permet d'obtenir des devis instantanés des meilleurs fournisseurs, en fonction de la taille de votre équipe. De plus, ses guides de comparaison vous permettent de prendre de meilleures décisions d'entreprise. Il propose également une sélection par catégorie des meilleurs outils dans divers domaines liés à l'entreprise.

GetVoIP meilleures fonctionnalités

**Utilisez QuickMatch pour entrer le nombre d'employés que vous avez actuellement, et l'outil vous donne automatiquement des informations sur les devis des meilleurs fournisseurs qui conviennent le mieux à la taille de votre entreprise

Guides de comparaison: Utilisez les informations détaillées fournies par les guides de comparaison pour prendre une décision éclairée et rentable. Ils vous informent sur les avantages et les inconvénients de chaque solution

Utilisez les informations détaillées fournies par les guides de comparaison pour prendre une décision éclairée et rentable. Ils vous informent sur les avantages et les inconvénients de chaque solution Sélection d'outils classés par catégories: Recherchez exactement ce que vous voulez en utilisant la section des outils classés par catégories. Les catégories sont nuancées et comportent des entrées telles que VoIP entreprise, Call Center, Unified Comms, Hosted PBX, SIP Trunking, IVR systems, Conferencing, et bien d'autres encore

Limites de GetVoIP

Il ne s'agit pas d'un logiciel dédié à la VoIP, mais d'une plateforme qui permet de comparer les solutions de VoIP existantes

À ne fait aucun fournisseur prestataire et se contente de renvoyer à des solutions externes

Prix de GetVoIP

$$$A

Évaluation de GetVoIP

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Autres outils de communication

En tant qu'entreprise prospère, vous devez aller au-delà du choix des meilleures fonctionnalités et opter pour une solution qui accentue votre les activités de l'entreprise comme le fait ClickUp.

Voici comment ClickUp vous aide à gérer les appels sortants ou entrants avec votre équipe et vos clients.

ClickUp

ClickUp offre des outils de communication utiles et sans encombrement tels que ClickUp Clip qui vous permet de transmettre votre message avec précision et contexte en partageant des enregistrements d'écran. L'effet de levier ClickUp Discuter pour centraliser la communication au sein de l'équipe afin de partager les mises à jour, de lier les ressources et d'encourager la participation des membres de l'équipe une collaboration sans faille . Utiliser Commentaires ClickUp pour générer instantanément des éléments d'action et les assigner à des membres spécifiques de l'équipe.

Faites passer votre message en quelques secondes grâce à la fonctionnalité Clip vidéo de ClickUp

ClickUp Chat: Rationalisez la communication au sein de l'équipe en fusionnant divers outils et des discussions éparses. Utilisez ClickUp Chat pour partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer au sein d'une plateforme centralisée

Partagez facilement des mises à jour, des liens, des réactions et consolidez les discussions importantes avec l'affichage Chat dans ClickUp

Tableau de bord ClickUp partagé: Illustrez votre travail de manière exhaustive pour votre équipe grâce à des représentations visuelles. Les tableaux de bord sont la méthode optimale pour afficher des vues d'ensemble de toutes les activités au sein de votre espace de travail. Partagez ces tableaux de bord entre les membres de votre équipe pour faciliter une communication visuelle claire et concise

Illustrez votre travail de manière exhaustive pour votre équipe grâce à des représentations visuelles. Les tableaux de bord sont la méthode optimale pour afficher des vues d'ensemble de toutes les activités au sein de votre espace de travail. Partagez ces tableaux de bord entre les membres de votre équipe pour faciliter une communication visuelle claire et concise ClickUp Offline : Les fonctionnalités de base de la plateforme travaillent bien même sans connexion internet

: Les fonctionnalités de base de la plateforme travaillent bien même sans connexion internet ClickUp Comments : rationalisez votre flux de travail en générant instantanément des éléments d'action grâce aux commentaires assignés. Attribuez ces tâches à d'autres personnes ou à vous-même, en répondant au besoin d'une gestion rapide et efficace, car les commentaires aboutissent souvent à une action et les détails peuvent se perdre dans le processus

: rationalisez votre flux de travail en générant instantanément des éléments d'action grâce aux commentaires assignés. Attribuez ces tâches à d'autres personnes ou à vous-même, en répondant au besoin d'une gestion rapide et efficace, car les commentaires aboutissent souvent à une action et les détails peuvent se perdre dans le processus Intégration de ClickUp Email: Améliorez la communication externe en utilisant l'e-mail comme méthode préférée pour communiquer avec des personnes en dehors de votre environnement ClickUp. Réduisez la dépendance aux e-mails internes en activant l'e-mail dans ClickUp ClickApp. Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Les limites de ClickUp

Pas de fonctionnalité intégrée de téléphonie vocale sur le cloud internet

Certains utilisateurs ont rapporté qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à l'interface

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Communication transparente grâce à la VoIP

La communication est un domaine impitoyable. Elle peut être un point de douleur si vous laissez la mauvaise communication et les redondances se développer au sein de vos silos de communication. À l'inverse, elle deviendra un catalyseur de réussite si vous tirez parti de sa puissance en utilisant des systèmes de communication de qualité tels que ClickUp.

N'oubliez pas que le choix d'un fournisseur de services de téléphonie dans le cloud par rapport aux téléphones traditionnels n'est pas une fin en soi. Considérez-le comme une opportunité d'adopter un outil complet qui élève votre jeu de communication et offre un.. une affiche holistique à 360 de toutes les facettes de votre entreprise.