Les codeurs et les analystes de données ont eu la vie dure avec ChatGPT dans le passé.

Bien que l'outil offre de nombreuses fonctions basées sur le texte, telles que la recherche, l'idéation, la rédaction et la résumée, il n'a pas réussi à satisfaire des besoins tels que la création de scripts et l'analyse de données - jusqu'à récemment !

Avec l'introduction de plugins, la polyvalence de ChatGPT s'est accrue, en particulier dans le domaine du code. Grâce au ChatGPT Code Interpreter, vous êtes maintenant en mesure de manipuler des ensembles de données pour obtenir les résultats souhaités.

Dans ce blog, nous allons voir comment vous pouvez utiliser l'interprète de code pour améliorer votre flux de travail et vos compétences en gestion de projet.

Qu'est-ce que le ChatGPT Code Interpreter ?

Le ChatGPT Code Interpreter, maintenant connu sous le nom de Data Analyst, est un plugin GPT d'OpenAI qui étend les fonctions de base de la plateforme ChatGPT.

L'outil analyse les données, trouve les erreurs de codage pour améliorer l'efficacité, et génère des extraits de code pour les flux de travail existants. Il améliore même vos compétences en gestion de projet avec l'automatisation des tâches, les visualisations de données et la génération de scripts pour les outils de collaboration d'équipe !

Alors que ChatGPT fournit des réponses, résume du texte ou écrit tout ce que vous voulez qu'il écrive (y compris du code), l'Analyste de données exécute des fonctions plus complexes basées sur l'IA, comme l'analyse de données ou la transcription audio sur vos fichiers média ou texte. 🧩

📌 Veuillez noter: Initialement, l'Interprète de code était une fonctionnalité premium disponible uniquement pour les abonnés de ChatGPT Plus. Mais après son rebranding en tant qu'Analyste de données, elle est disponible pour tout le monde. Cependant, nous l'aborderons toujours sous le nom d'Interprète de code dans cet article, car ce nom reste populaire parmi les utilisateurs.

Fonctionnalités principales et cas d'utilisation de Code Interpreter by ChatGPT

La plupart des utilisations de ChatGPT Code Interpreter peuvent être regroupées en quatre cas d'utilisation principaux, qui sont détaillés ci-dessous :

1. Analyse et visualisation des données

Vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes considérables pour des analystes de données lorsque vous avez le plugin ChatGPT Code Interpreter. Il peut analyser vos données et fournir des explications faciles à comprendre, achevées par des visualisations et des graphiques, pour vous aider à donner un sens à vos ensembles de données. 🧠

Par exemple, si vous êtes un négociateur en bourse, vous pouvez prendre un ensemble de données qui compile les données de volume et les mouvements de marché des actions du S&P 500 pour un mois dans un fichier CSV. Téléchargez le fichier dans ChatGPT Code Interpreter et demandez-lui de trouver des modèles dans vos données. Il découvrira tous les modèles entre les mouvements du marché et le volume, et les partagera avec vous sous forme de texte simple et de graphiques.

2. Débogage et test du code

Si vous êtes un développeur et que vous vous demandez comment utiliser l'IA pour le développement de logiciels l'interpréteur de code ChatGPT est un bon point de départ. Vous pouvez l'utiliser pour déboguer et tester votre code.

Vous pouvez télécharger votre (vos) fichier(s) de code et lui demander d'identifier tous les bugs qui pourraient potentiellement causer des erreurs dans votre code.

Une parenthèse ouverte ici et là, une variable incorrecte appelée quelque part, ou peut-être une fonction que vous avez oublié de définir - Code Interpreter peut les détecter et les corriger grâce à des invitations précises et vous aider à à devenir un meilleur programmeur . Il est temps de finaliser ces paramètres d'examen du code par l'IA.

3. Manipulation de fichiers

En plus de vous aider à gérer l'analyse des données et les développement de logiciels , ChatGPT Code Interpreter vous permet de convertir, recadrer et même modifier vos fichiers.

Par exemple, vous pouvez télécharger une image dans une forme et écrire une invite, demandant au plugin de :

La mettre en forme dans un autre format

La recadrer ou la redimensionner (avec ou sans compression)

D'en fournir une version en niveaux de gris

Il en va de même pour les fichiers texte : vous pouvez télécharger votre fichier dans un format de texte, demander une sortie dans un autre format ou demander à l'interprète de code d'apporter des modifications au fichier. 📝

4. Résoudre des équations mathématiques

ChatGPT Code Interpreter peut également résoudre des équations mathématiques complexes que vous auriez du mal à résoudre avec la version de base de ChatGPT. Lorsque vous trouvez un problème complexe dans votre manuel de mathématiques, vous pouvez cliquer sur une photo de ce problème, la télécharger vers Code Interpreter et lui demander de résoudre l'équation dans votre image.

Non seulement il vous fournira la bonne réponse, mais il vous expliquera également comment il y est parvenu dans les moindres détails. Un cauchemar pour les professeurs de maths sceptiques face à leurs élèves, n'est-ce pas ? 😉

Cette fonction peut être utile dans les secteurs de l'éducation, de la cryptographie, de la modélisation de données et de la construction.

Maintenant que vous savez ce que vous pouvez accomplir avec ChatGPT Code Interpreter, vous devez vous demander comment commencer à l'utiliser, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est très simple.

Cependant, avant de pouvoir l'utiliser, vous devez l'activer. Suivez les étapes expliquées ci-dessous :

Étape 1 : Aller à Explorer les TPG

Connectez-vous à ChatGPT avec votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un. Une fois connecté, vous verrez une option Explorer les TPG dans la barre latérale. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des plugins ChatGPT disponibles.

via ChatGPT

Étape 2 : Trouver le TPG de l'analyste de données

L'étape suivante consiste à trouver le GPT de l'analyste de données. Pour le faire, vous pouvez soit défiler vers le bas et naviguer jusqu'à la section 'By ChatGPT' ou simplement le rechercher à partir de la barre de recherche. Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez dessus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ChatGPT-Code-Interpreter-Data-Analyst-plugin-1400x822.png ChatGPT Data Analyst) plugin /$$img/

Dans la fenêtre contextuelle Data Analyst, vous pouvez voir que ses fonctions incluent la fonction "Code Interpreter and Data Analysis" (Interprète de code et analyse de données). Cliquez sur le bouton 'Start Chat' pour activer Data Analyst GPT au lieu du ChatGPT standard.

Étape 3 : Cliquez sur le bouton "Start Chat"

Étape 4 : Commencer à discuter et à travailler

Vous allez maintenant vous retrouver dans une nouvelle fenêtre de discussion de Data Analyst. C'est ici que vous pouvez travailler avec son Interprète de code alimenté par l'IA et téléchargez vos fichiers pour l'analyse et le traitement des données.

L'utilisation de ChatGPT Code Interpreter est assez simple. Joignez la pièce jointe avec laquelle vous voulez travailler, envoyez-la avec l'invite, instructions que vous souhaitez. 📎

Il peut s'agir d'un fichier de code, d'une image, d'un document texte, d'une feuille de calcul Excel ou de tout autre type de fichier (à l'exception des exécutables).

Code Interpreter l'analysera pour vous, effectuera l'action souhaitée et renverra un résultat. Vous pouvez ensuite télécharger le fichier de sortie ou demander des modifications supplémentaires si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Examinons le processus en détail.

Étape 1 : Téléchargement de vos données ou fichiers

La première étape consiste à télécharger les données ou les fichiers que vous souhaitez faire analyser par ChatGPT Code Interpreter :

Vous pouvez télécharger vos fichiers vers ChatGPT Code Interpreter comme vous le feriez pour un e-mail ou un message texte sur WhatsApp. Cliquez sur l'icône en forme de trombone à côté du champ texte pour ajouter votre fichier de données en pièce jointe avec votre invite/instructions.

Les sélections multiples sont autorisées, vous pouvez donc maintenir la touche Ctrl de votre clavier tout en sélectionnant les fichiers si vous souhaitez télécharger plusieurs fichiers. 📚

Étape 2 : Interpréter vos données

Une fois vos données téléchargées, vous devez demander à l'interprète de code ChatGPT de les analyser afin qu'il puisse comprendre le contenu du fichier. Vous pouvez envoyer une invite comme celle-ci avec votre fichier téléchargé :

"Interprétez ces données. "

Une fois que vous aurez envoyé votre fichier avec cette invite, l'interprète de code l'analysera et vous indiquera ce qu'il a trouvé dans le fichier.

Vous pouvez vérifier si ses interprétations sont correctes ou non. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez envoyer une autre invite pour signaler l'erreur, et il rectifiera son interprétation des données en arrière-plan.

Étape 3 : Nettoyer vos données

La prochaine chose à faire est de nettoyer vos données pour supprimer les lignes vides, les doublons ou tout autre problème qui pourrait affecter les résultats de votre analyse de données. Pour faire cela, envoyez l'invite suivante à ChatGPT Code Interpreter :

"Nettoyez ces données et supprimez toutes les erreurs qui peuvent affecter la qualité des résultats. "

Une fois que vous avez envoyé cette invite, l'interprète de code nettoiera vos données et résumera ses changements et leurs raisons. Il peut détecter le type de données et ses erreurs courantes, les nettoyer sans nécessiter d'instructions de votre part. 🙌

Étape 4 : Extraire les tendances et apporter des modifications

En fonction de ce que vous souhaitez apprendre de vos données, vous pouvez commencer à envoyer des invitations pour extraire ces informations. Vous pouvez extraire des tendances, des modèles, des anomalies, des bugs et d'autres types d'informations de vos données ou de votre fichier. Vous pouvez également apporter des modifications au fichier en envoyant une invite, instructions.

🌟 ChatGPT invite, modèles d'instructions pour extraire les résultats et apporter des modifications à vos données

"Analysez les modèles cachés dans ces données"

"Analysez les tendances dans ces données

"Identifier les valeurs aberrantes dans cet ensemble de données

"Identifiez les anomalies dans cet ensemble de données

"Partagez avec moi les 10 apprentissages cruciaux de ces données"

"Fournissez des graphiques individuels pour chaque tendance/modèle/apprentissage"

"Trouvez les bugs dans ce code

"Modifiez ce fichier pour supprimer toutes les instances de [ce que vous voulez supprimer]"

"Déboguer ce code"

Il ne s'agit là que de quelques exemples. Si vous souhaitez qu'une autre action soit effectuée, vous pouvez modifier ces invitations, voire en écrire de nouvelles en fonction de vos besoins.

Étape 5 : Téléchargez vos résultats

Enfin, sur la base des invitations que vous avez envoyées, ChatGPT Code Interpreter effectuera l'analyse souhaitée et fournira un résultat.

Si vous avez demandé des tendances ou des modèles, il fournira une explication des tendances identifiées avec graphiques et visualisations. Si vous avez demandé de déboguer votre code ou de modifier un fichier, il fournira un fichier de sortie après avoir effectué les modifications que vous avez demandées.

Vous pouvez ensuite télécharger le fichier et l'utiliser comme bon vous semble . 🤩

Télécharger les fichiers de sortie de ChatGPT Code Interpreter est également aussi facile que de les télécharger à partir d'un e-mail ou d'un message de discussion. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien de téléchargement fourni avec le fichier de sortie.

S'il n'y a pas de lien vers le fichier (comme c'est généralement le cas pour les tendances et les modèles), vous pouvez demander à l'interprète de code de générer un fichier téléchargeable contenant cette information. Voici l'invite, instructions pour le faire :

"Placez ces informations dans un document téléchargeable (doc/pdf) et partagez le lien de téléchargement. "

Une fois que vous aurez envoyé cette invite, le résultat sera partagé avec vous dans la forme de fichier que vous avez demandée. Vous pouvez cliquer sur son lien de téléchargement et télécharger le fichier.

Considérations de sécurité pour l'interprète de code

Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, la fonction d'exécution de code s'accompagne également de certains problèmes de sécurité, tels que la possibilité d'injections de code et de failles non corrigées. ChatGPT Code Interpreter n'est pas différent.

Sa capacité à exécuter du code Python et à accéder à des sites web tiers l'a rendu vulnérable aux attaques par injection d'instructions, qui permettent aux attaquants d'exécuter des scripts malveillants à partir d'un autre site web.

Ces scripts peuvent demander au plugin d'effectuer n'importe quelle action sur le serveur. Par instance, il peut demander d'extraire le contenu des fichiers à l'intérieur d'un dossier spécifique. Matériel de Tom a étudié cette vulnérabilité en détail, en montrant comment le ChatGPT Code Interpreter est amené à exécuter des scripts malveillants à partir d'un serveur tiers. Lorsque j'ai demandé spécifiquement à l'Interprète de code si son IA était ou non vulnérable aux attaques par injection d'instructions, voici ce qu'il m'a répondu :

Manifestement, personne n'accepte ses propres défauts ! Pas même l'IA. 😄

Cette vulnérabilité a été découverte pour la première fois en novembre 2023. Cependant, OpenAI n'a pas encore fourni de preuve directe de la Révision de ce problème.

De plus, ces attaques sont complexes à exécuter - elles nécessitent que les utilisateurs envoient une invite, demandant d'accéder à n'importe quel site web malveillant. Bien qu'il soit possible d'inciter les gens à envoyer de telles commandes par le biais de l'ingénierie sociale, les chances sont assez faibles.

Limites de l'interpréteur de code

Bien que l'interprète de code soit l'une des fonctionnalités les plus avancées de ChatGPT, il n'est pas sans ses propres limites. Il y a plusieurs restrictions sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec lui, y compris :

Les limites de taille des fichiers: Vous ne pouvez pas télécharger un fichier de plus de 100MB

Vous ne pouvez pas télécharger un fichier de plus de 100MB Limites de temps: Il existe une limite de temps pour une tâche. Si une tâche prend plus de 60 secondes, elle aboutira à un dépassement de délai

Il existe une limite de temps pour une tâche. Si une tâche prend plus de 60 secondes, elle aboutira à un dépassement de délai Limites des types de fichiers: La plupart des formats de texte et d'image courants (PNG, JPEG, CSV, JSON) sont assistés, mais les fichiers vidéo, les GIF animés et les autres formats de fichiers propriétaires ne sont pas pris en charge

La plupart des formats de texte et d'image courants (PNG, JPEG, CSV, JSON) sont assistés, mais les fichiers vidéo, les GIF animés et les autres formats de fichiers propriétaires ne sont pas pris en charge Concurrence: Les demandes sont exécutées de manière séquentielle, de sorte que plusieurs processus ne peuvent pas être exécutés simultanément

Ces restrictions sont en place pour s'assurer que ChatGPT Code Interpreter reste utile pour les utilisateurs.

Si vous souhaitez les contourner et traiter des fichiers plus volumineux nécessitant plus de temps de calcul, vous pouvez essayer de les décomposer en plusieurs fichiers plus petits avant de les télécharger vers l'interpréteur de code. 🙌

Si vous êtes un développeur de logiciels ou un analyste de données cherchant à stimuler votre productivité avec ChatGPT Code Interpreter, vous êtes sur la bonne voie.

Mais vous pouvez vraiment passer au niveau supérieur si vous combinez ClickUp avec l'interprète de code. ClickUp est l'application tout pour le travail avec de solides fonctionnalités de gestion des tâches, de collaboration et d'IA qui vous permettent de gérer tous les aspects de votre travail à partir d'un seul endroit.

La combinaison des atouts de ClickUp en matière de gestion de projet avec les capacités avancées d'analyse de données et d'automatisation des outils d'IA tels que l'interprète de code débloque un niveau supérieur d'efficacité.

Voyons comment vous pouvez utiliser l'interprète de code ChatGPT avec ClickUp.

1. Achevez votre code plus rapidement

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain vous aide à achever vos projets de codage plus rapidement en vous fournissant des suggestions de code au fur et à mesure que vous écrivez votre code (beaucoup de comme GitHub Copilot ).

Il travaille parfaitement avec tous les langages de programmation populaires, de sorte que vous obtenez des suggestions quel que soit le langage dans lequel vous codez. Il s'agit donc d'un outil de recherche robuste Alternative à ChatGPT pour les codeurs .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-398.png ClickUp Brain /$$img/

Obtenir des suggestions de code par ClickUp Brain

Mais le génie de ClickUp pour les développeurs de logiciels ne s'arrête pas là.

Les Intégration de GitHub pour ClickUp permet un contrôle de version intégré sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Vous pouvez voir toute votre activité GitHub dans le flux ClickUp et agir sur les demandes de tirage depuis l'environnement ClickUp.

Il en va de même pour la mise à jour de la progression de votre travail en ClickUp depuis Github - mettez à jour les statuts des tâches depuis Github lui-même en mentionnant l'identifiant ou la description de la tâche dans vos messages de validation. Une fois que vous avez achevé votre code à l'aide de ces fonctionnalités, utilisez ChatGPT Code Interpreter pour le déboguer et le tester. 🧪

2. Rationaliser la collaboration au sein de l'équipe

Au rayon de la collaboration d'équipe, ClickUp n'a pas de concurrence avec ChatGPT .

Ses fonctionnalités de collaboration vous permettent de travailler avec les membres de votre équipe sur les fichiers de codage. Vous pouvez partager les fichiers de codage avec les membres de l'équipe dans l'environnement ClickUp et discuter de toute modification nécessaire dans les commentaires de la tâche ou dans la section ClickUp Discuter clickUp Chat, la fonction de discussion intégrée à la plateforme.

Les managers peuvent également attribuer différents fichiers de code aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail. Une fois terminé, il vous suffit de marquer votre travail comme étant achevé dans Tâches ClickUp , mettant automatiquement à jour la progression globale du projet. ✅

Attribuez des commentaires aux membres de l'équipe dans les tâches ClickUp pour renforcer la responsabilité et la collaboration

💡Pro Tip: Si votre équipe utilise Slack pour la communication, vous pouvez également utiliser.. L'intégration de Slack par ClickUp pour rationaliser la communication et le partage de fichiers.

3. Organisez vos projets de code

En cours, vous pouvez également suivre la progression de tous vos projets de codage à l'aide d'outils personnalisés Tableaux de bord ClickUp .

Visualisez la charge de travail de l'équipe, la productivité individuelle, la vélocité du sprint, et plus encore sur vos tableaux de bord et partagez-les avec vos clients si nécessaire.

Créez plusieurs tableaux de bord pour suivre différents projets ou paramètres, et récupérez facilement des informations de n'importe quel tableau de bord en posant des questions à ClickUp Brain.

Obtenez un aperçu des charges de travail, de la progression des tâches, des jalons et des sprints avec les tableaux de bord ClickUp

Maximisez vos capacités d'analyse de données avec ClickUp et ChatGPT Code Interpreter

Stimuler votre productivité avec l'IA est devenu la norme, en particulier pour les projets de développement de logiciels et d'analyse de données.

L'utilisation de plateformes de gestion de projet par IA comme ClickUp, aux côtés d'outils comme ChatGPT Code Interpreter, vous aide à accroître votre efficacité et votre productivité, en vous assurant d'avoir toujours une longueur d'avance. Essayez ClickUp gratuitement et réunissez le meilleur des capacités IA et des fonctionnalités de gestion de projet sous une même plateforme.