7 modèles gratuits de ChatGPT pour des flux de travail rationalisés

L'échéance se profile à l'horizon et toutes les idées semblent superflues. Soudain, vous vous retrouvez face à un document vierge, à la recherche de mots. Vous ouvrez ChatGPT, tapez quelques invites, et espérez qu'il résoudra votre problème comme par magie.

Mais ce n'est pas le cas. Après tout, comme tout outil IA, sa qualité dépend des instructions que vous lui donnez. C'est là que les modèles de ChatGPT peuvent vous guider, vous et l'algorithme.

Les modèles vous donnent des invitations structurées pour maximiser le potentiel de l'outil, qu'il s'agisse de rédiger de simples e-mails ou d'organiser des projets de grande envergure. Plus besoin de créer des invites à partir de zéro !

Dans cet article, nous allons examiner sept modèles gratuits d'invitations ChatGPT qui transformeront votre flux de travail. C'est parti ! 💪

Qu'est-ce que les modèles ChatGPT?

Les modèles ChatGPT sont des invitations prédéfinies qui fournissent un moyen efficace d'interagir avec le ChatGPT d'OpenAI et d'obtenir de meilleurs résultats. Ils servent de modèles pour vous guider dans la génération de réponses ou de contenus ciblés ou pertinents de manière efficace à partir de l'outil.

Il existe plusieurs modèles adaptés à différents besoins. Voici quelques exemples de leurs cas d'utilisation création de contenu , le brainstorming, la modification en cours, la programmation, l'analyse, etc. Voici quelques besoins auxquels ces modèles répondent :

Création de contenu: Pour aider à la rédaction d'articles, de posts sur les médias sociaux, d'e-mails, etc.

Pour aider à la rédaction d'articles, de posts sur les médias sociaux, d'e-mails, etc. Stratégie pour les campagnes de marketing: Pour trouver des idées de campagne, y compris des thèmes, un public cible et des stratégies de messagerie ; également pour suivre les indicateurs de campagne pour l'analyse des données

Pour trouver des idées de campagne, y compris des thèmes, un public cible et des stratégies de messagerie ; également pour suivre les indicateurs de campagne pour l'analyse des données Recrutement et embauche: Créer des descriptions de poste, des questions d'entretien courantes et des checklists d'intégration

Créer des descriptions de poste, des questions d'entretien courantes et des checklists d'intégration Gestion de projet: Créer des chartes de projet et des échéanciers et allouer des ressources

Créer des chartes de projet et des échéanciers et allouer des ressources **Optimisation du référencement : pour rédiger des titres et des méta-descriptions riches en mots-clés

Vous pouvez même modifier ces modèles pour améliorer leur efficacité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de ChatGPT?

ChatGPT, comme tout autre outil, est aussi efficace que la façon dont vous l'utilisez. À faire le travail de ChatGPT ? Vous devez lui donner les bonnes invitations, instructions pour générer un résultat de qualité. Les paramètres d'un excellent modèle ChatGPTa sont sa praticité, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.

Examinons quelques éléments d'un bon modèle : 👇

Effacées: Il doit comporter des instructions ou des invites claires qui précisent le résultat souhaité sans aucune ambiguïté

Il doit comporter des instructions ou des invites claires qui précisent le résultat souhaité sans aucune ambiguïté Spécificité: Il doit être axé sur une tâche ou un type de contenu particulier, afin que les réponses soient pertinentes et ciblées

Il doit être axé sur une tâche ou un type de contenu particulier, afin que les réponses soient pertinentes et ciblées **La concision : elle doit être brève et directe, vous fournissant de nouvelles invitations suffisamment détaillées

**Flexibilité : il doit être personnalisable, vous invitant à explorer diverses idées ou angles au sein de sa structure

**Pertinence : il doit correspondre au public ou à l'objectif visé, de sorte que le contenu trouve un écho auprès de la population cible

7 modèles gratuits de ChatGPT

Que vous élaboriez des stratégies de marketing, organisiez des projets ou réfléchissiez à de nouvelles idées d'écriture créative, nous avons un modèle pour vous.

Voici une liste de 7 modèles gratuits Modèles d'invitations, instructions IA pour ChatGPT qui vous aideront à gagner du temps et à être multitâches comme un pro.

1. ClickUp ChatGPT Invites, instructions pour le modèle de marketing

Créez des titres marketing, décrivez les fonctionnalités de vos produits et écrivez des scripts vidéo avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

Le ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de marketing offre 600+ invites, conçues pour stimuler vos efforts de marketing. Avec cette collection, vous obtiendrez des idées créatives et des stratégies pratiques pour tout, du marketing de contenu aux campagnes d'e-mail. Il vous aide également à utiliser ChatGPT pour les médias sociaux .

Les invitations sont flexibles, ce qui vous permet de trouver celle qui convient le mieux au défi marketing auquel vous êtes confronté. Vous pouvez également les utiliser directement dans ClickUp pour rester organisé et garder vos campagnes sur le suivi.

💡 Exemple d'invite, instructions: "Répondre aux préoccupations ou aux objets potentiels des jeunes adultes concernant la mode durable et les rassurer

✨ Idéal pour: Les spécialistes du marketing de contenu, les responsables des médias sociaux et les chefs du marketing

🧠 Did You Know? (Le saviez-vous ?) Développement de logiciels, marketing et service à la clientèle sont trois champs qui affichent le taux le plus élevé d'adoption et d'investissement dans l'IA.

2. ClickUp ChatGPT invites, instructions pour le modèle RH

Générez des modèles détaillés sur le processus d'intégration des employés ou même un système d'évaluation des employés avec ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template

Le ClickUp ChatGPT Invites, instructions pour le modèle RH est une ressource complète pour les professionnels des RH qui cherchent à améliorer leurs pratiques avec des insights pilotés par l'IA. Avec 140+ invites, couvrant des sujets RH clés, il vous aide à trouver des idées et des stratégies adaptées aux besoins de votre organisation.

Vous pouvez également les personnaliser facilement pour diverses tâches, comme la rédaction de descriptions de postes ou la planification d'initiatives d'engagement des employés.Vous disposez ainsi d'un moyen réfléchi d'aligner les invites sur la culture et les objectifs de votre entreprise.

Le modèle s'intègre également à ClickUp Brain , facilitant le brainstorming et la rédaction de contenu directement avec l'IA. Avec tout en un seul endroit, vous pouvez gérer vos tâches RH et créer des documents de manière plus efficace et collaborative.

💡 Exemple d'invite, instructions: 'Créez une description de poste pour un éditeur vidéo qui attirera des candidats qualifiés possédant les compétences et l'expérience requises.'

✨ Idéal pour: Professionnels des RH, responsables des ressources humaines et de la culture, personnel L&D

🧠 Did You Know? (Le saviez-vous ?) 38% des responsables RH ont exploré ou mis en œuvre des solutions IA pour améliorer l'efficacité des processus au sein de leur organisation.

3. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour l'ingénierie

Générez tout, des fonctions de langage de programmation aux algorithmes, pour résoudre des problèmes avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

Le ClickUp ChatGPT Invites, instructions pour le modèle d'ingénierie offre aux ingénieurs en logiciel un moyen structuré de relever les défis de la programmation. C'est un outil utile pour les invitations à l'ingénierie , d'améliorer la résolution des problèmes et de rationaliser la gestion des projets.

Avec 200+ invites, couvrant une variété de sujets d'ingénierie, vous pouvez générer des idées nouvelles pour les projets, écrire du code les chercheurs ont la possibilité de se tenir au courant des dernières tendances et de réfléchir à des solutions pour des problèmes complexes.

💡 Exemple d'invite: " Je veux développer un système capable de détecter des voitures à partir d'images en utilisant l'apprentissage automatique " ou " Je veux que tu écrives du code pour cette application afin qu'elle fonctionne plus rapidement et plus efficacement "

✨ Idéal pour: Ingénieurs en développement logiciel, Front-end et Back-end folks, responsable de l'ingénierie

4. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour la finance

Créez des invitations pour améliorer vos connaissances financières avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Finance

Le ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de finance est un excellent moyen de simplifier la gestion financière. **Avec plus de 150 invitations, vous pouvez décomposer les concepts financiers délicats d'une manière facile à comprendre

Que vous commenciez à peine à aborder un sujet et que vous souhaitiez utiliser ChatGPT pour la recherche ou vous cherchez à élaborer un forfait financier pour atteindre vos objectifs à long terme, vous trouverez des invites qui vous guideront pas à pas.

💡 Exemple d'invite: 'J'ai besoin d'aide pour comprendre les bases de l'investissement initial, comme les actions, les obligations et les fonds communs de placement, et comment ils peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs financiers à long terme.'

✨ Idéal pour: Les personnes de la génération du millénaire et de la génération Z qui veulent établir un forfait de finances personnelles et bien comprendre leur argent

5. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour l'écriture

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Writing aide les auteurs à écrire des biographies, des blogs et même des livres

Le ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'écriture est votre assistant d'écriture et votre compagnon avec plus de 200 invitations, conçues pour aider les écrivains de différentes expériences. Grâce à sa capacité exceptionnelle de traitement du langage naturel (NLP), vous pouvez créer un contenu qui correspond à votre style et à vos préférences en matière de sujets.

Il génère des idées créatives pour tout type d'article, de billet de blog ou de texte persuasif. Il vous aide également à améliorer votre style d'écriture et à personnaliser chaque invite, afin d'affiner des détails tels que le type de document ou le public visé, pour que le contenu soit parfaitement adapté et attrayant. Son intégration à ClickUp vous permet de l'incorporer facilement à votre flux de travail.

💡 **Invitation, $$$a : "Je veux écrire un blog convaincant d'une longueur appropriée pour intéresser les professionnels de la santé. Veillez à ce que le blog se démarque des concurrents.'' ou 'Je cherche des techniques pour rédiger des descriptions de produits claires et concises afin d'en communiquer les fonctionnalités à un public de la génération Z''.

✨ Idéal pour: Rédacteurs de contenu, responsables marketing, responsables de marque

6. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour la gestion de projet

Générez des idées de projets pour les besoins de votre entreprise avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management

Le ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion de projet offre une incroyable collection de plus de 190 invites, instructions pour rendre la gestion de projet plus fluide et personnalisée. Il vous aide à générer des idées, à créer des tâches et à établir des échéanciers, tous spécifiques aux besoins de vos projets.

Son intégration avec ClickUp Brain vous permet de générer du contenu directement sur la plateforme. Cela permet de garder tout au même endroit, ce qui aide à la rapidité et à la gestion transparente. Une autre grande fonctionnalité qui différencie ce modèle est son intégration avec Les affichages personnalisés de ClickUp .

Vous pouvez ainsi visualiser clairement les échéanciers et la progression des tâches, ce qui permet à tous les membres de votre équipe d'être sur la même page.

Dans l'ensemble, ce modèle vous offre une combinaison puissante d'invites sur mesure, une intégration IA fluide et des options de visualisation flexibles, ce qui en fait un choix solide pour une gestion de projet efficace.

💡Invite$$a$exemple:" J'ai besoin de créer un forfait de projet pour le développement d'un site Web afin de rester organisé et sur la bonne voie " ou " Je cherche des stratégies pour assurer la réussite de la livraison du projet et minimiser les risques liés à la refonte du produit

✨ Idéal pour : Les gestionnaires de projet, les titres de département et les personnes qui veulent rationaliser leur flux de travail

7. ClickUp ChatGPT invites, instructions pour la gestion des produits

Comprendre les besoins des clients et créer une documentation sur les produits avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

Le ClickUp ChatGPT Invites, instructions pour le modèle de gestion des produits vous propose plus de 130 invites, instructions ciblées qui couvrent tout, du brainstorming à l'élaboration d'une stratégie. It est un outil formidable pour les chefs de produit afin de mieux comprendre les besoins des clients et de créer des produits qui seront aimés de tous.

L'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il met l'accent sur les commentaires des clients. Vous trouverez des invites conçues pour identifier les points douloureux et développer des fonctionnalités qui résolvent réellement les problèmes des utilisateurs. L'accent mis sur la conception centrée sur l'utilisateur vous aide à créer des produits que vos clients aimeront utiliser.

💡Invitation type: "Je dois élaborer une feuille de route pour le lancement d'un produit de soin de la peau ; inclure les principaux jalons et les points de retour d'information des clients Cette invite vous guidera à travers les échéanciers, les fonctionnalités et les besoins des clients en une seule fois.

✨ Idéal pour: Chefs de produit, responsables de la conception, chefs de produit, fondateurs

Débloquer le plein potentiel de ChatGPT avec ClickUp

Avec ces sept modèles gratuits de ChatGPT à portée de main, vous êtes sur la bonne voie pour stimuler la productivité de votre équipe. Ils vous aideront à gagner du temps sur les tâches répétitives, à générer des idées nouvelles et à organiser le contenu sans vous laisser déborder.

En associant ces modèles à ClickUp, vous obtenez le duo parfait pour une efficacité optimale. Vous connecterez votre équipe sur une plateforme de gestion de projet tout-en-un et garderez vos projets sur la bonne voie. Et le plus beau, c'est qu'ils sont gratuits ! Ils sont gratuits !

Alors, pourquoi attendre ? Transformez dès maintenant votre façon de travailler. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !