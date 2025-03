Nous avons tous des objectifs financiers. Il peut s'agir d'acheter une voiture, de prendre une retraite anticipée, de partir en vacances pendant un mois, ou de tout cela à la fois. Mais pour les atteindre, il faut une planification financière minutieuse.

🧠 Fun Fact: Le manque de ressources financières et d'options de financement a été classé comme l'obstacle numéro un à la réalisation des objectifs pour les 64 % de la population américaine de la génération Z en 2023.

Lorsqu'il s'agit de gérer ses finances personnelles et de créer une stratégie d'investissement, la plupart des gens trouvent inutile ou sont débilités par l'idée d'évaluer leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.

Que vous apparteniez au premier lot ou au second, les modèles de bilan personnel sont tout ce dont vous avez besoin pour commencer à établir un état des finances personnelles.

Poursuivez votre lecture et découvrez les meilleurs modèles de bilan personnel pour la gestion des finances personnelles. Utilisez ces ressources gratuites pour créer des états financiers, déterminer votre valeur nette, élaborer une stratégie pour votre prochain déménagement - tout ! ✅️

Commençons.

**Qu'est-ce qu'un modèle de bilan personnel ?

Également appelé modèle d'état financier personnel, un modèle de bilan personnel est un document modifiable qui vous permet de suivre et de déterminer votre situation financière à un moment précis. Ces modèles sont préformatés et personnalisables, avec des champs dédiés à la liste des actifs, des passifs et de la valeur nette, à l'instar du bilan traditionnel d'une entreprise.

À faire? Luca Pacioli, salué par beaucoup comme le "père de la comptabilité", a révolutionné la tenue des comptes à la fin du XIVe siècle en introduisant le concept de comptabilité en partie double. Cette innovation révolutionnaire a posé les paramètres du bilan moderne sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui.

Grâce à ces documents, vous rassemblez sans effort des données et des détails financiers utiles - revenus, dépenses, dettes, emprunts, investissements, etc. - pour la tenue des livres, le formulaire des états financiers, l'évaluation de votre santé financière et la définition d'objectifs financiers. 🎯

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de bilan personnel?

L'idée d'un bon modèle de bilan personnel est subjective car elle dépend de deux facteurs individuels : les besoins de l'utilisateur et son expertise en la matière.

Cependant, voici quelques caractéristiques que vous devriez rechercher dans un modèle de bilan financier personnel pour vous assurer qu'il est de haute qualité et adapté, quels que soient vos besoins et votre expertise :

Structure épurée: Optez pour un modèle de bilan personnel dont la forme est épurée. Idéalement, vous devriez être en mesure d'afficher et de suivre tous vos actifs, passifs et capitaux propres sans l'aide d'un conseiller financier professionnel 🙎

Optez pour un modèle de bilan personnel dont la forme est épurée. Idéalement, vous devriez être en mesure d'afficher et de suivre tous vos actifs, passifs et capitaux propres sans l'aide d'un conseiller financier professionnel 🙎 Couverture complète: Recherchez un modèle de bilan financier personnel qui inclut des dispositions pour tout - hypothèques, prêts, revenus, argent dans les comptes d'épargne, gains en capital, investissements de valeur significative, etc... - en un seul endroit pour une évaluation rapide et facile 💯

Recherchez un modèle de bilan financier personnel qui inclut des dispositions pour tout - hypothèques, prêts, revenus, argent dans les comptes d'épargne, gains en capital, investissements de valeur significative, etc... - en un seul endroit pour une évaluation rapide et facile 💯 Calculs automatisés: Choisissez un modèle de bilan personnel qui élimine le besoin de calculs manuels. Vous devriez être en mesure de calculer automatiquement des chiffres tels que le total des prêts personnels, la valeur actuelle de la propriété, etc. grâce à des formules intégrées 🧮

Choisissez un modèle de bilan personnel qui élimine le besoin de calculs manuels. Vous devriez être en mesure de calculer automatiquement des chiffres tels que le total des prêts personnels, la valeur actuelle de la propriété, etc. grâce à des formules intégrées 🧮 Personnalisation: Sélectionnez un modèle d'état financier personnel qui vous permet de personnaliser les champs. Par exemple, il devrait vous permettre d'ajouter/supprimer des sous-catégories, comme l'actif à court terme, le passif à court terme, le passif à long terme, les prêts à court terme, les gains à court terme, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, etc. pour s'aligner sur vos besoins 🛠️

Sélectionnez un modèle d'état financier personnel qui vous permet de personnaliser les champs. Par exemple, il devrait vous permettre d'ajouter/supprimer des sous-catégories, comme l'actif à court terme, le passif à court terme, le passif à long terme, les prêts à court terme, les gains à court terme, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, etc. pour s'aligner sur vos besoins 🛠️ Aides visuelles: Choisissez un modèle d'état financier personnel qui visualise les chiffres et les données importants sous forme de graphiques, de diagrammes, etc. pour une meilleure compréhension et une meilleure prise de décision 😎

💡 Pro Tip: Créez un modèle d'état financier personnel un forfait financier bien structuré pour obtenir la tranquillité d'esprit que procure une bonne préparation financière aux surprises de la vie !

10 modèles de bilan personnel

Utilisez ces ressources gratuites et de grande qualité pour calculer votre valeur nette et de forfaiter facilement vos finances.

1. Modèle de bilan personnel ClickUp

Imaginez un document qui indique avec précision et sans effort ce que vous possédez et ce que vous devez, l'état de vos flux de trésorerie, etc. Le

Modèle de bilan personnel ClickUp

c'est tout cela et bien plus encore.

Facile à utiliser et à personnaliser, ce modèle a pour principal objectif de vous afficher clairement l'ensemble de vos passifs et de vos actifs. Vérifiez tout sans effort, qu'il s'agisse du nombre de paiements de prêts à effectuer ou du nombre d'investissements à court terme que vous possédez !

Mais ce n'est pas tout !

Ce modèle vous aide également à modifier votre stratégie d'investissement en mettant en évidence vos placements dans des fonds communs de placement, des actions, des obligations, etc. et en indiquant leurs risques et opportunités potentiels.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Assurer une réussite continue en comprenant et en développant les flux de trésorerie et de revenus nécessaires

Personnalisez les statuts pour suivre la progression de vos états financiers

Utilisez plusieurs vues comme Liste, Gantt et Charge de travail pour une meilleure gestion

Collaborez avec votre équipe sur les objectifs financiers grâce aux réactions aux commentaires et à l'IA

Ideal for: Les individus qui recherchent un modèle simple pour créer des états financiers personnels et suivre leurs actifs, leurs investissements et leur valeur nette.

2. ClickUp Modèle de tableau de bord prospectif personnel

À avez-vous mis en place vos objectifs financiers ? Si c'est le cas, le Modèle de tableau de bord prospectif personnel ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour faire une étape de plus vers leur réalisation !

Ce modèle fonctionne de manière stratégique en paramétrant des indicateurs de performance clés et en les suivant pour s'assurer que tous vos mouvements financiers s'alignent sur vos objets. Chaque fois que vous vous écartez de votre objet, le modèle signale l'ICP pour que vous restiez discipliné et responsable.

Au fil du temps, ce modèle améliore votre relation avec l'argent et vous aide à créer un forfait infaillible pour la gestion de vos finances.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Améliorez le suivi des indicateurs clés de performance grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les tâches classées par ordre de priorité et les sous-tâches imbriquées

Organisez les cibles financières, les délais et la progression avec des champs personnalisés

Utilisez les données pour améliorer votre prise de décision financière

Continuez à mettre à jour et à réviser ce modèle de tableau blanc en définissant des tâches récurrentes sur ClickUp

Idéal pour: Les individus à la recherche d'un modèle de bilan financier personnel pour définir et suivre les KPI financiers pour une meilleure gestion des objectifs.

3. ClickUp modèle de grand livre

Bien qu'il soit principalement conçu pour aider les petites entreprises à comparer l'ensemble de leurs actifs et de leurs dépenses, le

Modèle de grand livre ClickUp

permet de générer facilement un état financier personnel.

Comment ? Ce modèle facile à utiliser et à personnaliser se spécialise dans les domaines suivants la maintenance de grands livres précis des transactions de débit et de crédit. Il s'avère donc utile pour gérer les flux de trésorerie, en particulier pour déterminer les sources d'entrées et de sorties de fonds. Par conséquent, les données du modèle permettent de compléter la préparation des états financiers personnels.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Accédez à l'information et organisez-la à l'aide de cinq affichages uniques, tels que le grand livre, la perte de profit et les transactions

Obtenez toutes les informations transactionnelles essentielles en un seul endroit pour les visualiserSuivi de plusieurs comptes Le Modèle d'état financier personnel de Vertex42 est une ressource polyvalente.

Il est divisé en trois parties - bilan personnel, flux de trésorerie personnel et état financier personnel. Elles traitent de toutes vos entrées et sorties d'argent, de votre passif et de votre actif afin de générer votre état financier et de vous aider à remplir votre déclaration d'impôts.

En outre, ce modèle s'avère utile pour déterminer la valeur marchande des actifs tels que les biens immobiliers, la valeur nette de l'habitation, etc.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Calculez des ratios financiers courants mais efficaces tels que le ratio dette/actif, le ratio dette/revenu et le ratio de liquidité de base

Simplifier la déclaration d'impôts et les évaluations financières grâce à la saisie de données complètes

Listez toutes vos informations de contact pour les demandes de prêt grâce à la fiche d'information

Idéal pour: Les personnes qui gèrent des comptes de retraite et des états financiers personnels, qui suivent les flux de trésorerie et qui évaluent les actifs tels que les biens immobiliers et la valeur nette de la maison.

9. Modèle de bilan de démarrage par Template.net

Bien qu'il soit conçu pour analyser les finances des petites entreprises, le Startup Balance Sheet Template by Template.net est également utile pour simplifier votre processus de comptabilité.

Utilisez la conception visuelle simple pour lister et suivre tous vos actifs fixes, vos actifs liquides, vos passifs fixes, vos passifs courants et d'autres détails pour déterminer la valeur de vos capitaux propres. Ce modèle se distingue également par sa facilité d'utilisation et de compréhension.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Suivez facilement l'évolution de l'actif, du passif et des capitaux propres dans une seule et même feuille

Affecter efficacement les ressources et concevoir des stratégies de croissance grâce à la clarté financière

Affichez les colonnes en fonction des mois pour obtenir une vue horizontale de vos finances

Idéal pour: Les petites entreprises ou les jeunes professionnels qui débutent et recherchent un modèle en ligne pour gérer sans effort les actifs, les passifs et les capitaux propres pour une meilleure planification financière.

💡 Conseil de pro: Les tâches comptables personnelles ou d'entreprise telles que l'entrée de données, le traitement des factures ou les réconciliations semblent souvent fastidieuses et prennent beaucoup de temps et d'efforts. La solution ? Des outils d'IA pour la comptabilité et la finance ! 🤖

Voici les avantages de l'utilisation de l'IA pour les besoins de la comptabilité :

Automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps ✅

Réduire les erreurs lors des calculs et de l'entrée des données ✅

Libérer la bande passante mentale pour les activités financières à fort impact comme la prise de décision stratégique et le forfait ✅

Simplifiez votre flux de travail, réduisez vos coûts et augmentez les performances de votre entreprise - tout cela grâce à l'outil de gestion de l'information de l'entreprise puissance de l'IA ! ✨

10. Modèle de bilan trimestriel par Template.net

Ce modèle fondamental consolide tous vos actifs fixes, actifs courants, passifs à long terme, passifs à court terme, etc. pour vous afficher une vue trimestrielle des capitaux propres de votre entreprise. Hautement personnalisable, vous pouvez facilement l'utiliser à des fins personnelles, c'est-à-dire pour déterminer votre valeur nette.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Maintenez la qualité grâce à ce modèle conforme aux normes de l'industrie et disponible en six formes différentes, y compris Microsoft Excel et Apple Numbers

Suivez l'évolution des capitaux propres de votre entreprise au fil du temps grâce à des rapports détaillés

Personnalisable pour le suivi financier des entreprises et des particuliers

Idéal pour: Les entreprises à la recherche d'un modèle complet pour suivre les finances trimestrielles, y compris les actifs, les passifs et les capitaux propres.

Gérez vos finances personnelles de manière intelligente avec ClickUp

La gestion de vos finances peut sembler décourageante, mais elle n'est pas négociable pour assurer votre sécurité financière.

Les modèles de bilan personnel de ClickUp constituent une solution unique pour le suivi de l'actif, du passif et de la valeur nette, décrivant clairement votre situation financière.

