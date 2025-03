Modèles Excel gratuits de suivi de la productivité pour les équipes

_On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas

Peter Drucker, consultant et éducateur américain d'origine autrichienne

Cette affirmation est particulièrement vraie dans le domaine de la productivité, où un seul faux pas non suivi peut perturber l'ensemble du processus de fabrication. Selon une étude, 82% des entreprises ont subi des temps d'arrêt non planifiés dans leurs processus de fabrication, ce qui peut coûter jusqu'à 260 000 dollars par heure !

Même les meilleurs systèmes d'exécution de la fabrication (MES) peuvent avoir du mal à suivre, ce qui entraîne des ruptures de stock, des temps d'arrêt, des retards dans les calendriers de production et un gaspillage de ressources qui perturbe les opérations.

La solution est aussi simple que d'utiliser les bonnes techniques de planification de la production. Des modèles de planification de la production efficaces peuvent aider votre équipe à suivre les niveaux de stock, les taux d'erreur et les temps de latence sans effort.

Cet article de blog explorera les modèles Excel gratuits de suivi de la production, qui permettent un processus de production rationalisé et vous aident à planifier à l'avance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de suivi de la production ?

Un bon modèle Excel de suivi de la production est une feuille de calcul structurée qui permet de surveiller et d'analyser efficacement les processus de production, notamment les tâches, les échéanciers, l'affectation des ressources et les indicateurs de production.

Voici ce que vous devez rechercher :

Clarité et simplicité : Un langage simple, des titres clairs, des cellules faciles à lire et une disposition nette pour que même les membres les plus occupés de votre équipe puissent le comprendre

: Un langage simple, des titres clairs, des cellules faciles à lire et une disposition nette pour que même les membres les plus occupés de votre équipe puissent le comprendre Mises à jour en temps réel : Affiche les changements en temps réel, ce qui facilite la détection immédiate des retards ou des divergences

: Affiche les changements en temps réel, ce qui facilite la détection immédiate des retards ou des divergences Indicateurs personnalisables : Permet de personnaliser et de suivre les détails de vos opérations, tels que les niveaux de stock, les taux d'erreur ou les durées de cycle

: Permet de personnaliser et de suivre les détails de vos opérations, tels que les niveaux de stock, les taux d'erreur ou les durées de cycle Automatisation : Automatisation : capacité à gérer toutes les opérations mathématiques (calcul des totaux, des moyennes et des écarts)

: Automatisation : capacité à gérer toutes les opérations mathématiques (calcul des totaux, des moyennes et des écarts) Aides visuelles : Des couleurs, des diagrammes, des tableaux de bord et des graphiques vous permettent d'identifier rapidement les tendances et les problèmes et de mettre en évidence les valeurs aberrantes en quelques secondes

Maintenant, trouvons le modèle qui répond le mieux aux besoins de votre équipe et qui rendra vos flux de travail imparables !

Modèles Excel de suivi de la productivité

Une équipe de production est comme l'équipe en coulisses qui gère toutes les opérations nécessaires à la mise en place d'un spectacle réussi. Discutons des meilleurs modèles de suivi de la production dans Excel pour les garder sur la bonne voie.

1. Modèle de planification de la production par Anvyl

via Anvyl Le modèle de rampe de capacité présenté dans le modèle de planification de la production d'Anvyl aide à planifier votre expédition et votre calendrier de production en organisant les détails clés du projet, la capacité de rampe et les plans d'expédition sur plusieurs semaines.

Le modèle commence par les paramètres d'entrée tels que le volume annuel estimé, la capacité mensuelle maximale et les dates clés, qui définissent les limites et les délais de production. La section capacité de montée en charge indique la marge et la capacité de production sur plusieurs semaines, ce qui permet une montée en charge efficace sans surcharger les ressources.

La section Plan d'expédition permet également d'aligner les expéditions sur la production, en indiquant les dates d'expédition et les volumes cumulés afin d'organiser le calendrier de fabrication.

✨Idéal pour les équipes de fabrication de petite et moyenne taille dans des secteurs tels que l'électronique ou les biens de consommation

2. Rapport sur l'efficacité d'une chaîne de production : modèle de mise en forme et de formule par l'étude de vêtements en ligne

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-85.png Modèle de rapport sur l'efficacité de la chaîne de production : modèle excel de suivi de la production /$img/

via OCS (Online Clothing Study) Vous voulez connaître le secret d'un processus de production exceptionnel ? Tout est dans le suivi. Ce modèle de rapport sur l'efficacité de la chaîne de production et de formule de l'étude sur les vêtements en ligne permet aux unités de fabrication de vêtements de suivre l'efficacité de la chaîne de production quotidiennement et mensuellement.

Ce modèle gratuit de calendrier de production calcule l'efficacité de la ligne à l'aide d'une formule et de quelques données clés : main-d'œuvre journalière, heures travaillées, rendement de la ligne, et SAM (minutes standard autorisées) du vêtement.

Il suffit d'entrer ces quatre points de données, et le modèle calcule automatiquement le total des minutes travaillées produites par SAM et l'efficacité quotidienne de la ligne. Les colonnes protégées garantissent que les formules restent intactes, ce qui réduit les erreurs.

✨Idéal pour les petites équipes à la recherche d'un outil facile à personnaliser pour rationaliser la planification de la production, optimiser les flux de travail et minimiser les goulets d'étranglement

3. Modèle de commande de travail par Vertex42

via Sommet42 Le modèle de commande de travail de Vertex42 est un fichier Excel conçu pour gérer les tâches d'entretien, de réparation et de maintenance. Il comprend deux formulaires de commande de travail personnalisables sur des onglets de feuille de calcul distincts, ce qui permet d'accéder facilement à plusieurs commandes de travail dans un seul fichier.

Ce modèle gratuit est idéal pour les petits projets, la création de forfaits de travail ou de générer des devis. Vous pouvez adapter chaque commande de travail aux détails d'un travail spécifique, ce qui la rend polyvalente et conviviale.

Pour ceux qui souhaitent créer des équipes commerciales, Vertex42 propose également un formulaire de commande séparé. Inspiré de leur modèle de devis gratuit, ce modèle de commande convient à l'organisation des tâches, au suivi des exigences du travail et à l'amélioration du flux de travail pour les petites entreprises de services.

✨Idéal pour gérer les commandes de travail internes liées aux réparations matérielles, aux mises à jour logicielles et à la maintenance du système, en aidant les équipes à rester organisées

4. Liste d'inventaire avec modèle de mise en évidence des commandes par Microsoft

via Microsoft 365 Le modèle de liste d'inventaire avec mise en évidence des commandes de Microsoft est un outil simple et accessible pour le suivi et la gestion des stocks. Conçu en Excel, il vous permet de cataloguer les éléments par identifiant d'inventaire, nom, description, prix unitaire, quantité en stock et valeur totale de l'inventaire.

Le modèle comprend une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les éléments qui nécessitent un réapprovisionnement, ce qui permet d'identifier facilement les articles à faible stock en un coup d'œil. Cet outil de suivi du temps est idéal pour organiser et surveiller les niveaux de stock, assurer un réapprovisionnement en temps voulu et fournir un aperçu clair de la valeur du stock.

✨Idéal pour les détaillants ou les boutiques de commerce électronique à la recherche d'un outil de suivi d'inventaire facile à utiliser et personnalisable

5. Modèle de suivi d'inventaire pour le commerce de détail par Indzara

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-87.png Retail Inventory Tracker Template : modèle excel de suivi de la production /$$$img/

via Indzara Le Retail Inventory Tracker d'Indzara est un modèle de Google Sheets gratuit qui permet aux propriétaires d'entreprises de vente au détail de gérer leurs stocks. Il suit la disponibilité des produits, calcule les points de commande et fournit des informations sur les performances des fournisseurs et des clients.

Les fonctionnalités clés incluent:

Gestion des commandes pour les ventes, les achats et les ajustements

Suivi des stocks avec alertes sur le point de réapprovisionnement

Calculs financiers, y compris le coût des marchandises vendues (COGS) et le bénéfice

Rapports interactifs avec tendances sur 12 mois

Installation facile avec des instructions claires

idéal pour les propriétaires de petites entreprises de vente au détail qui ont besoin d'un moyen simple et efficace de gérer les stocks, de suivre les commandes et d'optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement à l'aide de Google Sheets

6. Modèle de rapport de productivité quotidien par Studio Binder

via Studio Binder Prenez le contrôle de votre production cinématographique ou vidéo avec ce modèle de rapports de production quotidiens tout-en-un de Studio Binder. Qu'il s'agisse de rapports de production quotidiens ou de relevés de temps pour l'équipe ou les talents, ce modèle vous permet d'organiser votre tournage et de rester sur la bonne voie.

Suivez les heures d'appel de l'équipe, les heures de tournage et les pauses repas, gérez les emplacements et surveillez votre équipe de production principale. Le modèle comporte également des espaces réservés aux détails de l'emplacement, aux noms des membres de l'équipe et aux informations sur l'utilisation des médias.

Ces sections améliorent l'organisation, facilitent la prise de décision, aident à la conformité juridique et financière et fournissent des informations précieuses pour la post-production. En outre, le modèle comporte des sections pour les notes techniques et d'équipement et les notes audio.

idéal pour les directeurs de production et les coordinateurs qui ont besoin d'un outil simple pour suivre les heures de travail de l'équipe, les dépenses, l'utilisation des médias et d'autres détails quotidiens de la production en un seul endroit

7. Modèle de plan de capacité de production par WPS

via Modèle WPS Le modèle de plan de capacité de production de WPS est un outil complet de planification et de suivi de l'efficacité de la production pour plusieurs produits et appareils.

Il suit tous les aspects de la gestion de la production, depuis les sorties quotidiennes forfaitaires jusqu'aux performances en temps réel et aux obstacles potentiels tels que les pannes d'équipement ou les pénuries de main-d'œuvre.

Les ventilations détaillées par produit et par appareil facilitent la détection des inefficacités, d'optimiser le calendrier de production, et de fermer l'écart entre les objectifs et les réalisations. Le suivi en temps réel et les ratios d'écart basés sur le pourcentage vous permettent de prendre des décisions plus judicieuses et de réduire l'écart entre les objectifs et les résultats d'améliorer la productivité du personnel .

✨Idéal pour les équipes de production qui ont besoin d'un moyen détaillé et organisé pour suivre les feuilles de temps, les emplacements, l'utilisation des médias, les heures de l'équipe et des talents, les sorties et les informations de restauration tout au long du processus de production

Limites de l'utilisation d'Excel pour le suivi de la production

Excel est pratique, mais ses modèles peinent à suivre l'évolution de la production.

Voici pourquoi :

Contraintes d'évolutivité

Excel a du mal à gérer les grands ensembles de données, ce qui entraîne des goulets d'étranglement au niveau des performances. Les incidents critiques, comme le Mésaventure des données COVID-19 a révélé ses limites en termes de lignes, ce qui a conduit à des entrées manquées et à des pannes potentielles. Ses limites techniques, telles qu'un maximum de 1 048 576 lignes, peuvent entraver les projets nécessitant un traitement approfondi des données.

Absence de données en temps réel et d'intégration d'automatisations de données

L'intégration d'Automatisations avec d'autres systèmes automatisés n'est pas aisée, ce qui limite sa capacité à gérer des données en temps réel.

De plus, la nature statique d'Excel l'empêche de se synchroniser avec les bases de données ou de mettre à jour les données en temps réel, ce qui oblige souvent les utilisateurs à travailler avec des informations obsolètes.

Bien qu'Excel assiste l'automatisation de base par le biais de macros, la personnalisation de ces dernières nécessite une connaissance des macros VBA (Visual Basic Application), ce qui dépasse les compétences de la plupart des utilisateurs. Pour les tâches récurrentes, ce manque d'automatisation conviviale peut augmenter la charge de travail manuelle, retarder les réponses et entraîner des problèmes de performance.

Défis de la collaboration

La collaboration dans Excel est limitée. Le contrôle des versions devient un cauchemar lorsque les utilisateurs partagent des fichiers mis à jour par e-mail ou sur des disques partagés. Même avec les options du cloud, les modifications en cours simultanées peuvent entraîner des conflits, des références brisées et des erreurs.

Propice aux erreurs

Excel est très sensible aux erreurs humaines, telles que les formules incorrectes ou les écrasements accidentels. Ces erreurs sont souvent difficiles à tracer et peuvent se transformer en cascade en inexactitudes importantes.

Fonctionnalités avancées et options de rapports limitées

Les fonctionnalités d'analyse, de visualisation et de rapports sophistiqués sont limitées. Les modèles Excel ne disposent pas des tableaux de bord, des analyses et des dépendances de tâches dont les équipes de production peuvent avoir besoin.

Sécurité

Le manque de cryptage robuste d'Excel le rend vulnérable aux violations de données, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des informations sensibles telles que les IPI. Si la protection par mot de passe peut dissuader les accès occasionnels, elle n'est pas suffisante pour contrecarrer les pirates déterminés.

Alternative aux modèles Excel de suivi de la production

Le suivi de la production devenant de plus en plus complexe, il peut être préjudiciable de s'appuyer sur Excel. Heureusement, des outils comme ClickUp offrent une solution plus intelligente.

ClickUp est une solution moderne, tout-en-un gestion de projet pour l'industrie manufacturière qui améliore les processus grâce à une gestion efficace des tâches, à la définition d'objectifs, à la collaboration et à un suivi personnalisable. Il dispose de plusieurs modèles préconstruits pour maintenir votre calendrier de fabrication sur la bonne voie.

Examinons-les un par un !

1. Le modèle de suivi de la productivité ClickUp

Le modèle Modèle de suivi de la productivité ClickUp est un modèle convivial pour les débutants qui vous aide à passer en douceur de la préproduction à la livraison de manière productive.

Ce modèle permet de rester organisé sans effort avec des Statuts personnalisés comme En cours, À faire et Achevé pour suivre chaque étape. Saisissez les détails essentiels à l'aide de 11 champs personnalisés, de l'approbation du client aux liens vers le storyboard.

Besoin de plus de clarté ? Essayez ses six affichages personnalisés intuitifs, dont Calendrier et Besoin d'attention, pour un accès rapide aux mises à jour. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les Étiquettes, les E-mails et les Avertissements de dépendance, vous repérerez les obstacles avant qu'ils ne surviennent.

✨Idéal pour les équipes de production vidéo, les agences de création et les gestionnaires de projet qui souhaitent synchroniser les flux de travail, suivre la progression et fournir un contenu de haute qualité dans les délais impartis

2. Le modèle ClickUp d'analyse des coûts de production

Le modèle d'analyse des coûts de production ClickUp Modèle d'analyse des coûts de production agit comme une boussole financière. Il affiche une vue d'ensemble des coûts de votre projet, des dépenses directes aux frais généraux cachés.

Ce puissant modèle va au-delà de l'analyse traditionnelle des coûts en prenant en compte tous les coûts cachés, tels que la main-d'œuvre, les coûts d'opportunité et les mesures de contrôle de la qualité. Il vous permet de créer des propositions de budget de projet complètes tout en offrant d'autres avantages clés:

il vous permet de créer des propositions de budget de projet complètes tout en offrant d'autres avantages clés : Décomposez vos coûts en détails granulaires, y compris les matériaux, la main d'œuvre et les frais généraux

Décomposez vos coûts en détails granulaires, y compris les matériaux, la main d'œuvre et les frais généraux Suivez votre budget par rapport aux coûts prévus pour garantir la santé financière de votre projet

par rapport aux coûts prévus pour garantir la santé financière de votre projet Identifiez et éliminez les goulots d'étranglement de la productivité en utilisant des indicateurs clés et des KPI pour maximiser la production

en utilisant des indicateurs clés et des KPI pour maximiser la production Anticipez les fluctuations des coûts et leur impact à l'aide d'outils de visualisation en temps réel et ajustez votre stratégie en conséquence

Idéal pour les gestionnaires de projet et les analystes financiers qui ont besoin d'un outil complet pour suivre et analyser les dépenses

3. Le modèle ClickUp de rapport quotidien de productivité

Vous en avez assez de votre planning de production désorganisé ? Le modèle Modèle de rapport de production quotidien ClickUp est là pour simplifier vos opérations quotidiennes ! Ce modèle fournit un aperçu clair et actualisé de la progression, vous aidant à suivre les performances des équipes, les temps d'arrêt des machines, l'utilisation des matières premières, etc.

Grâce aux Statuts personnalisés pour le suivi des tâches et aux Champs personnalisés pour une catégorisation détaillée, la gestion des activités quotidiennes n'a jamais été aussi simple. Créez des flux de travail en utilisant des Vues Gantt personnalisées comme la Liste, le Gantt et le Calendrier pour rester organisé.

Des fonctionnalités avancées comme les dépendances des tâches, les Étiquettes et les Notifications assurent une gestion fluide des processus. Mon travail permet également un suivi précis du temps de travail individuel, en enregistrant les heures d'entrée et de sortie. Ces informations sont cruciales pour un calcul précis des salaires et une planification efficace.

idéal pour les équipes de production dans divers paramètres de production, tels que la production de films, la construction et l'organisation d'évènements, qui ont besoin d'une méthode avancée et pratique pour gérer le temps et la main d'œuvre

Presque la moitié des dirigeants de l'industrie manufacturière citent le respect des délais et la gestion des coûts des projets comme leurs principaux défis. Un forfait efficace n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité.

4. Le modèle de plan de projet de fabrication ClickUp

C'est ici que le Modèle de plan de projet de fabrication ClickUp est là ! Il vous aide à fixer des objectifs clairs, à créer des listes de tâches gérables et à suivre facilement les cours. De la définition des objectifs du projet, des échéanciers et des besoins en ressources à l'organisation des fournisseurs, des travailleurs et des matières premières, tout peut être contrôlé à partir d'un seul endroit.

Le modèle est divisé en plusieurs sections dédiées à la planification et à la gestion de projet. Il s'agit notamment d'un résumé, de la gestion de l'étendue, de la gestion des risques, du forfait de déploiement, du calendrier de production du projet et des plans de coûts et de budget.

En outre, le modèle comprend des fonctionnalités telles que l'affectation des tâches, le suivi de la progression et une vue Tableau Kanban pour la gestion visuelle du projet. Cela permet de réduire la durée consacrée au forfait tout en garantissant une meilleure estimation des coûts et une exécution plus rapide.

✨Idéal pour les gestionnaires de projet qui souhaitent simplifier leur flux de travail et assurer la livraison des projets dans les délais. Effacées, les équipes qui souhaitent améliorer la collaboration et le compte rendu grâce à des tâches et des délais clairs

5. Le modèle de plan de communication ClickUp pour la fabrication

Le ClickUp Manufacturing Modèle de plan de communication pour la fabrication aide les équipes de fabrication à améliorer la communication en proposant des outils pour organiser les détails du projet, les objectifs, les listes de parties prenantes et les évaluations.

Il garantit la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse des concurrents, l'analyse SWOT et l'analyse PEST. Grâce à une matrice claire et à des points d'action, ce modèle permet d'aligner les parties prenantes, d'assister la gestion des ressources et de veiller à ce que les projets respectent le calendrier.

Les statuts personnalisés tels que Pending Review et Achevé permettent aux équipes de suivre efficacement la progression de la communication. Les champs personnalisés saisissent des détails clés tels que les destinataires, les types de messages et les échéances, garantissant ainsi une bonne organisation des tâches et leur accessibilité.

idéal pour les équipes de fabrication qui cherchent à améliorer la communication, à minimiser les erreurs de communication et à accélérer la collaboration entre les départements, les fournisseurs et les parties prenantes pour une exécution efficace des projets

6. Le modèle de calendrier de développement ClickUp

Les délais de développement vous dépassent ? Simplifions les choses avec le Modèle de calendrier de développement ClickUp !

Ce modèle permet de s'assurer que votre projet reste sur la bonne voie, qu'il s'agisse du suivi d'un nouveau produit ou de l'amélioration de vos offres actuelles.

Voici comment il peut vous aider :

Gestion visuelle des tâches : Les échéanciers interactifs facilitent le suivi de la progression en un coup d'œil

: Les échéanciers interactifs facilitent le suivi de la progression en un coup d'œil Collaboration transparente : Gardez votre équipe et les parties prenantes alignées avec des mises à jour en temps réel et des fonctionnalités partagées

: Gardez votre équipe et les parties prenantes alignées avec des mises à jour en temps réel et des fonctionnalités partagées Rappels automatisés : Ne manquez jamais une échéance, grâce aux alertes garantissant l'exécution de chaque tâche en temps voulu

: Ne manquez jamais une échéance, grâce aux alertes garantissant l'exécution de chaque tâche en temps voulu Statuts personnalisés : Utilisez des sections telles que En cours, Terminé ou Besoin de contribution pour suivre les étapes de votre projet

: Utilisez des sections telles que En cours, Terminé ou Besoin de contribution pour suivre les étapes de votre projet Outils axés sur le projet : Utilisez des checklists, des étiquettes et des avertissements de dépendance pour garder une étape d'avance

idéal pour les propriétaires de produits qui souhaitent livrer des produits dans les délais et dans le respect du budget, ainsi que pour les responsables de l'ingénierie qui supervisent des projets à grande échelle et la gestion d'équipe

7. Le modèle de gestion des stocks ClickUp

Allégez votre charge de travail en matière de gestion des stocks avec le modèle de gestion des stocks ClickUp Modèle de gestion des stocks ClickUp .

Ses fonctionnalités hautement personnalisables simplifient le suivi des stocks et éliminent les tracas liés à la création d'un système de gestion des stocks à partir de zéro.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre les stocks : Suivre les niveaux de stock avec des Statuts personnalisés comme En stock, Plus utilisé et En rupture de stock pour une visibilité en temps réel de la disponibilité des éléments, des mouvements et des fluctuations de coûts

Suivre les niveaux de stock avec des comme pour une visibilité en temps réel de la disponibilité des éléments, des mouvements et des fluctuations de coûts Gérer les détails des produits : Organisez les prix, les images et les informations clés dans une base de données conviviale. Utilisez les champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs tels que prochaine commande, responsable des opérations, commandé, stock actuel et quantité commandée afin d'organiser le suivi de votre inventaire

: Organisez les prix, les images et les informations clés dans une base de données conviviale. Utilisez les pour catégoriser et ajouter des attributs tels que afin d'organiser le suivi de votre inventaire Analysez les tendances : Évaluez les modèles d'inventaire pour prendre des décisions de réapprovisionnement plus intelligentes

idéal pour les entreprises, les entrepôts et les détaillants qui souhaitent améliorer la planification des stocks et le suivi, maintenir les données sur les produits et prendre des décisions de réapprovisionnement plus intelligentes grâce à un système convivial

8. Le modèle de gestion des commandes ClickUp

Le modèle Modèle d'exécution de commande ClickUp vous permet d'organiser votre processus d'expédition, en garantissant des livraisons dans les délais et une gestion efficace des commandes.

Il permet de suivre, de gérer et d'exécuter les commandes selon leurs dates d'échéance tout en vérifiant la disponibilité des produits et les besoins en stock. Le modèle vous aide également à informer les clients du statut de leur commande une fois que les éléments sont emballés et prêts.

Pourquoi vous l'aimerez :

Standardise le processus d'exécution des commandes

le processus d'exécution des commandes **Optimise la gestion de la disponibilité des produits

Assure une documentation correcte de toutes les commandes

de toutes les commandes Améliore l'expérience client grâce à une communication claire

✨Idéal pour les entreprises de commerce électronique qui souhaitent dynamiser l'exécution de leurs commandes et améliorer l'efficacité des livraisons

9. Le modèle de commande et d'inventaire ClickUp

À faire.. 34% des entreprises déclarent avoir perdu des clients en raison de ruptures de stock ?

Évitez le chaos avec le Modèle de commande et d'inventaire ClickUp .

Il simplifie le processus de commande des produits, surveille les niveaux de stock pour éviter les ruptures de stock coûteuses et contrôle les coûts d'achat pour maximiser les profits.

Voici pourquoi vous devez l'essayer :

Des alertes automatisées vous informent lorsque le stock est faible

vous informent lorsque le stock est faible Des alertes automatisées vous préviennent en cas de rupture de stock

vous préviennent en cas de rupture de stock Une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement garantit le bon déroulement des opérations

garantit le bon déroulement des opérations une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement garantit le bon déroulement des opérations Des opérations commerciales ininterrompues et le contrôle des stocks

✨Idéal pour les entreprises qui cherchent à optimiser la gestion des stocks, à rationaliser les commandes, à prévenir les ruptures de stock ou les surstocks coûteux, et à maintenir les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Voici ce qu'il faut faire Donka Stoycheva conseiller juridique général, BioPharma Laboratories Ltd, parle de l'utilisation de ClickUp.

C'est un outil formidable pour l'automatisation des processus répétitifs, pour accroître la visibilité et le compte rendu et, franchement, pour éviter d'avoir à faire trois fois le tour de l'usine pour recueillir des informations auprès de trois membres différents de l'équipe. Je suppose que les gens l'utilisent surtout pour l'assistance à leur administration ou à leurs projets, mais nous l'avons très bien mis en œuvre pour numériser notre processus de fabrication.

Donka Stoycheva, conseillère juridique générale, BioPharma Laboratories Ltd

Tournez-vous vers ClickUp pour l'excellence de la production !

Suivre la production dans Excel, c'est comme conduire une voiture manuelle à l'heure de pointe - fonctionnel mais épuisant. Excel peut organiser les données pendant un certain temps, mais il manque la collaboration en temps réel, l'automatisation et l'évolutivité.

C'est là que ClickUp intervient.

Il automatise les flux de travail, attribue les tâches et les emplois, classe les priorités et visualise les échéanciers de production. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez analyser les performances de production, mesurer la réussite et proposer des économies à long terme en quelques clics.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui. C'est gratuit !