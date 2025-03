Comment se faire porter pâle par un message texte (+Exemples)

Vous souvenez-vous de la comédie de 1986 Ferris Bueller's Day Off ?

Ferris avait un forfait pour simuler un congé de maladie et profiter de sa liberté. Bien que ses pitreries soient hilarantes, la plupart d'entre nous n'ont pas le luxe ou l'absence de sens moral nécessaire pour réaliser un tel coup.

Mais les jours où vous vous réveillez avec le moral en berne, se forcer n'est pas la meilleure option. Il est essentiel de se faire porter pâle pour maintenir l'honnêteté et le professionnalisme au sein de l'entreprise la communication au sein de l'équipe et le respect de la politique de l'entreprise.

Que vous soyez grippé, confronté à une urgence familiale ou que vous ayez simplement besoin d'une journée de santé mentale, cet article vous aidera à rédiger des messages textuels sur la façon de se faire porter malade à l'aide de divers exemples et modèles.

De simples modifications peuvent transformer un vague "Je suis absent aujourd'hui" en un message clair "Je suis souffrant et je m'assure que mes tâches sont couvertes", ce qui vous permettra de maintenir votre réputation au travail, sans avoir à recourir à des stratagèmes !

### Bonnes pratiques pour l'envoi d'un texte de congé de maladie

La communication est une devise lorsque l'on travaille en équipe. Mais pourquoi est-il préférable d'envoyer un texte plutôt que de se faire porter pâle ? En termes simples, le texte est pratique pour l'expéditeur comme pour le destinataire.

Votre patron ou votre responsable peut lire le message quand il le souhaite, ce qui évite d'interrompre son flux de travail. De plus, contrairement aux appels téléphoniques, les textes fournissent une trace écrite de votre communication, ce qui réduit les risques de malentendus.

👀 **Du fait ?

Une étude du Bureau des statistiques du travail des États-Unis rapporte que 63 % des travailleurs aux États-Unis bénéficient en moyenne de huit jours de maladie payés par an après un an de travail.

Votre la messagerie de l'entreprise reflète votre professionnalisme, votre respect et votre intégrité au travail. A bien rédigé en dehors du bureau est un gage de clarté et minimise les perturbations pour votre équipe.

À l'inverse, un message de maladie mal rédigé peut créer de la confusion, perturber votre équipe et vous faire perdre du temps l'équilibre entre le travail et la vie privée en mettant à rude épreuve les relations, voire en violant les politiques de l'entreprise qui prévoient des congés de maladie rémunérés assortis d'exigences spécifiques.

Lire aussi: Récupérez vos heures : 10 meilleurs outils de gestion de la boîte de réception pour une efficacité maximale Voici quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à éviter toute complication inutile.

Soyez bref et clair

Faites-vous partie des personnes qui se sentent coupables de prendre des congés de maladie ? Bien que vous ne le deviez pas, cela pourrait avoir pour résultat que vous expliquiez trop votre situation.

Lorsque vous informez votre supérieur hiérarchique, évitez d'en faire trop ou de donner de longues explications. Limitez-vous à l'essentiel :

Adressez-vous à votre patron de manière formelle

Mentionnez la raison de votre absence

Précisez votre forfait pour la gestion des tâches

Indiquez vos disponibilités pour les jours suivants ou à venir

Votre supérieur n'a pas besoin d'une longue description de vos symptômes. En restant concis, vous faites preuve de respect pour son temps et de professionnalisme.

📌 Exemple:

je suis malade aujourd'hui et je ne pourrai pas venir. Je suis malade aujourd'hui et ne pourrai pas me rendre au travail. J'ai informé l'équipe de mon absence et je vous tiendrai au courant ce soir de ma disponibilité pour demain. Merci. "

Notifier le plus tôt possible

De nombreux employeurs apprécient d'être prévenus le plus tôt possible lorsque vous manquez du travail. Ils ont ainsi le temps d'adapter les horaires ou de trouver une couverture.

Par conséquent, si vous sentez que la gorge vous démange après avoir quitté le travail, il est préférable d'envoyer votre texte aujourd'hui plutôt que de donner un court préavis demain.

Plus vous communiquez tôt votre incapacité à venir au travail, mieux c'est pour toutes les parties concernées. Il s'agit de minimiser les perturbations et de veiller à ce que le travail se déroule sans heurts.

📌 Exemple:

"Bonsoir, John. J'ai quitté le travail en me sentant mal aujourd'hui et je dois me faire porter pâle pour demain. J'en ai informé l'équipe et je voulais vous en faire part immédiatement afin que vous puissiez prendre des dispositions pour mon absence. Je vous tiendrai au courant demain. Je vous tiendrai au courant demain

Fournir les informations nécessaires

En fonction de la politique de l'entreprise, vous devrez peut-être fournir des détails tels qu'une note du médecin ou la date prévue de votre retour. Il est préférable de discuter de ces exigences avec votre supérieur hiérarchique au préalable.

N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de partager des détails personnels - juste assez pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas travailler et combien de temps vous serez absent.

📌 Example:

"Bonjour, John. Je ressens les symptômes de la grippe et je dois prendre trois jours de congé de maladie. J'en informerai l'équipe et fournirai une note du médecin si nécessaire. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'autre chose. Je vous remercie de votre compréhension

Modèles et exemples de textes sur les congés de maladie

Un texte professionnel est important, mais cela fait-il que vous devez vous asseoir pour rédiger le message parfait avec un thermomètre dans la bouche ? Absolument pas !

Utilisez ces modèles personnalisables de modèles de communication pour rédiger des messages appropriés à l'intention de votre supérieur hiérarchique ou de votre patron.

Texte de base sur les congés de maladie

Un texte de base sur les jours de maladie est parfait pour une maladie soudaine et de courte durée. Il est direct et fournit les informations nécessaires sans être trop détaillé.

📝 Modèle:

"Bonjour, [nom du patron]. Je ne me sens pas bien et je dois prendre un congé de maladie. J'ai contacté \N[nom du collègue] pour me remplacer. Je vous informerai plus tard dans la journée si je peux reprendre le travail demain. Je vous remercie de votre compréhension."

Exemple de congé de maladie prolongé

Si vous avez besoin de plusieurs jours de congé, par exemple pour une convalescence ou une intervention chirurgicale, communiquez la durée prévue de votre congé et les dispositions prises pour votre travail. Le fait d'être franc au sujet de votre absence prévue aidera votre patron à gérer les ressources de manière efficace.

📝 Modèle de congé de maladie prolongé:

"Bonjour, \N[nom du patron]. On m'a diagnostiqué \Nune maladie et j'ai besoin de repos de \N[date début] à \N[date de fin]. \N- [Nom du collègue] a gentiment accepté de me remplacer. Veuillez me faire savoir si vous avez besoin de documents ou d'autres détails pour faciliter le transfert. Je vous remercie."

📝 Modèle de congé de convalescence chirurgicale:

"Bonjour, [nom du patron]. Je vais subir une intervention chirurgicale et j'aurai besoin de temps pour me rétablir. Mon médecin m'a recommandé de me reposer de \N[date de début] à \N[date de fin], période pendant laquelle je serai en congé. Toutefois, je vous tiendrai au courant de mon rétablissement et m'assurerai que tout mon travail est couvert avant de partir. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'une note du médecin ou de plus amples détails. Je vous remercie pour votre assistance."

Urgences familiales

Parfois, les urgences ne sont pas liées à votre santé mais à des membres de votre famille. Dans ces situations, vous devez être tout aussi clair et respectueux.

Faites savoir à votre patron que vous vous occupez d'une situation urgente, mais évitez les détails personnels inutiles.

📝 Modèle de congé pour membre de la famille malade:

"Bonjour, [nom du patron]. Je dois prendre congé aujourd'hui pour m'occuper d'un membre de ma famille malade. Je veillerai à ce que mes tâches soient couvertes et vous tiendrai au courant si du temps supplémentaire est nécessaire. Je vous remercie de votre compréhension."

📝 Modèle de congé pour enfant malade:

"Bonjour, [nom du patron]. Mon enfant est souffrant et je dois rester à l'Accueil pour m'en occuper. Pendant ce temps, \N[nom du collègue] a gentiment accepté de prendre en charge toutes mes tâches principales. Je vous informerai d'ici la fin de la journée de ma disponibilité pour demain. Je vous remercie de votre attention pendant cette période."

📝 Modèle de congé de deuil:

Perdre un être cher n'est jamais facile, et le congé de deuil vous permet de faire votre deuil et de gérer vos responsabilités sans le stress supplémentaire du travail.

Prévenez directement votre patron et fournissez les détails nécessaires tout en gardant le message bref et respectueux.

"Bonjour, M. [nom du patron]. J'ai récemment perdu un membre de ma famille proche et je vais devoir prendre quelques jours de congé de deuil pour être avec ma famille. Je serai absent du travail à partir de \N[date de début] et reviendrai le \N[date de retour]. Je vous remercie de votre compréhension."

📝 Modèle de congé pour urgence familiale:

"Bonjour, \N[nom du patron]. Je dois faire face à une urgence familiale qui requiert mon attention immédiate. J'ai fait part de mon absence à l'équipe, et \N[nom du collègue] aura l'amabilité de me remplacer aujourd'hui. Je reprendrai le travail demain. Je vous remercie de votre patience."

Journée de la santé mentale

L'épuisement professionnel n'est pas une plaisanterie. En effet, il a été rapporté que 52% des travailleurs sont victimes d'épuisement professionnel et 67 % d'entre eux déclarent que leur état s'est aggravé après la pandémie de COVID-19.

L'équilibre entre le travail et la vie privée est devenu plus important que jamais, et il est tout aussi important de prendre un jour de congé pour la santé mentale que pour la maladie physique créer un environnement de travail positif .

📝 Modèle:

"Bonjour, [nom du patron]. Je me sens mentalement dépassé aujourd'hui et je pense qu'il est préférable pour mon bien-être de prendre une journée de santé mentale. J'ai prévu de me reposer et de me ressourcer, et je reprendrai le travail demain. J'en ai informé l'équipe, qui a accepté de me remplacer. Je vous remercie de votre compréhension

Informer les collègues

Si votre absence a des répercussions sur la collaboration au sein de l'équipe, veillez à en informer vos coéquipiers de manière claire et instantanément par le biais de la messagerie sur la progression et la propriété de vos tâches.

Une communication effacée peut minimiser les perturbations, en particulier dans les environnements de travail rapides. Et la disponibilité des logiciels de communication d'équipe a grandement facilité l'information de votre équipe.

📝 Informer les collègues modèle:

"Salut l'équipe ! Je ne suis pas très bien aujourd'hui et je prends un congé de maladie. J'ai mis à jour [des tâches spécifiques] sur notre Tableau ClickUp, y compris les échéances, les étiquettes de priorité et les notes pour des tâches spécifiques. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'éclaircissements. Merci de faire avancer le projet !"

📝 Modèle de couverture d'un collègue spécifique:

"Bonjour, [nom du collègue]. J'ai une urgence familiale et je ne pourrai pas me rendre au travail aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, couvrir \N[tâche spécifique] pour moi ? J'ai partagé tous les détails dans [outil] sous la section [nom de la tâche/du projet]. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires. J'apprécie votre aide !"

Ce qu'il faut éviter lorsqu'on envoie un texte en cas de maladie

Un texte de congé de maladie doit être professionnel et respectueux. Voici quelques erreurs courantes à éviter pour que vous puissiez maintenir ces normes.

Utiliser un langage informel

Maintenez toujours un ton professionnel dans vos communications, même en cas de maladie. Utilisez des salutations correctes, des phrases achevées et des fermetures appropriées au lieu de messages tels que "Yo, je suis malade. Je ne serai pas là. Peace out !"

Utilisez l'un des modèles ci-dessus ou essayez Outils d'écriture IA pour rédiger un message professionnel. Cela témoigne d'un respect des relations sur le lieu de travail et maintient votre image professionnelle.

Être verbeux

Veillez à ce que votre message soit clair et précis. Concentrez-vous sur les informations essentielles - la raison de votre absence, sa durée et les forfaits de travail.

Évitez les détails inutiles qui n'aident pas le lieu de travail à comprendre votre situation.

Ne pas respecter le protocole de l'entreprise

Si votre entreprise exige des documents ou des périodes de préavis spécifiques, mentionnez-les dans votre message. Vous montrerez ainsi que vous connaissez et respectez les politiques de l'entreprise.

Ne pas préciser la propriété de la tâche

Indiquez comment votre équipe ou vos collègues s'acquitteront de vos responsabilités en votre absence. Mentionnez qui s'occupera de tâches ou de projets spécifiques et veillez à ce que toutes les informations nécessaires soient accessibles à votre équipe.

Messages peu clairs

Évitez d'embrouiller votre supérieur avec des messages vagues du type : "Il se peut que je ne sois pas au travail aujourd'hui." Au lieu de cela, soyez direct quant à votre situation.

L'ambiguïté peut entraîner des malentendus, affecter le flux de travail et créer un stress inutile pour votre manager et votre équipe.

Au lieu d'attendre la dernière minute pour faire preuve de clarté, envoyez un texte de maladie rapidement afin que votre équipe ait le temps de vous remplacer.

Partage excessif

Il est inutile de donner des détails médicaux intimes. Contentez-vous d'informations de base qui aideront votre équipe à établir des forfaits en cas de maladie inattendue. Le partage excessif porte non seulement atteinte à votre confidentialité, mais peut également mettre les autres mal à l'aise.

⚠️ Voici un exemple de ce qu'il ne faut PAS faire:

"Bonjour, $$a, j'ai eu une nuit difficile avec des problèmes d'estomac et je suis aux toilettes depuis 2 heures du matin. Je ne peux pas venir aujourd'hui." Il vaut mieux ne pas donner ce genre de détails.

Cela ne fera que mettre votre supérieur mal à l'aise sans l'aider à savoir combien de temps vous êtes en congé et comment votre travail est géré en votre absence.

💡 Conseil de pro: Les exceptions au partage de détails médicaux pour votre congé de maladie comprennent les détails et/ou la documentation requis en vertu de la loi de 1993 sur le congé familial et médical (Family and Medical Leave Act 1993).

Utiliser ClickUp pour rédiger des messages sur les congés de maladie et pour partager les mises à jour de l'équipe

Communiquer avec votre équipe n'a pas besoin d'être une corvée lorsque vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Un simple outil de communication sur le lieu de travail peut faire toute la différence.

En tant qu'outil de gestion de projet et de collaboration, ClickUp offre diverses fonctionnalités qui simplifient la gestion des absences, garantissant une communication claire et une perturbation minimale du flux de travail.

ClickUp Disc pour l'envoi de messages

Utiliser ClickUp Discuter pour envoyer un message de congé maladie directement à votre équipe (via un chat de groupe) ou à votre manager (via un DM privé).

Apportez toute votre communication d'équipe là où vous travaillez avec ClickUp Chat

Lorsque vous partagez la mise à jour dans un groupe ou un canal d'équipe, vous pouvez également épingler votre notification d'absence afin qu'elle soit visible par tous les membres du groupe.

Parce que ClickUp Chat rassemble vos messages et votre travail, il est également plus facile de partager les tâches sur lesquelles vous travaillez et de suggérer un transfert pour les tâches urgentes, sans avoir à se déplacer d'un endroit à l'autre applications de messagerie pour entreprises . Il n'est pas nécessaire de copier-coller l'intégralité du contexte ; il suffit de mettre à jour le chat lié à la tâche concernée avec les détails nécessaires.

N'oubliez pas d'utiliser les @mentions pour étiqueter des collègues spécifiques à des fins d'action (en particulier ceux qui peuvent vous remplacer) et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Le plus beau ? L'interface intuitive de ClickUp Chat vous permet de ne pas perdre votre message dans les fils d'e-mails ou sur d'autres plateformes.

💡Pro Tip : Créez un modèle de réponse enregistré pour les notifications de maladie dans le chat afin de pouvoir le réutiliser en cas de besoin.

ClickUp Brain pour rédiger un message d'arrêt maladie

Si vous ne savez pas comment formuler votre message, ClickUp Brain propose des modèles et des idées.

Utilisez l'IA pour gagner du temps et rédiger le message parfait avec ClickUp Brain

Rédigez des messages professionnels et concis sur les congés maladie et personnalisez-les en fonction de votre situation. Il vous suffit de saisir vos coordonnées et l'IA vous propose un message impeccable couvrant toutes les situations : un congé de maladie de courte durée, un congé prolongé ou une urgence familiale.

Cela vous permet de gagner du temps et de vous assurer que votre message trouve le bon ton, même lorsque vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme.

Automatisation des mises à jour

Vous partez en congé prolongé ? Tenez votre équipe au courant des tâches grâce aux fonctions d'automatisation de ClickUp.

Travaillez plus intelligemment et automatisez votre communication avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisations vous permettent d'envoyer et de planifier des messages automatisés, d'assigner des tâches, de mettre à jour le statut des projets ou d'informer vos coéquipiers de votre absence de manière automatique.

Vous pouvez définir une règle d'automatisation pour avertir votre responsable lorsque vous mettez à jour le statut d'une tâche à " En attente " ou " En cours " Vous pouvez ajouter des commentaires pour mettre en contexte et même joindre des pièces jointes.

Ainsi, votre équipe sait exactement où en sont les projets et ce qui nécessite une attention particulière, de stimuler la productivité jusqu'à ce que vous soyez bien reposé.

Reprendre son souffle pendant que ClickUp fait tourner les choses

Contrairement à Ferris Bueller, les professionnels d'aujourd'hui ne font pas semblant d'être malades - nous communiquons intelligemment. L'envoi d'un texte en cas de maladie n'a pas besoin d'être un message parfait, mais doit projeter le professionnalisme et la responsabilité et maintenir la confiance.

Les employeurs ne recherchent pas des cœurs courageux qui tiennent bon - votre santé est importante ! Ils apprécient plutôt les communicateurs clairs qui ne laissent pas leur équipe dans l'expectative, s'interrogeant sur une absence inexpliquée ou sur leur statut de travail.

ClickUp vous aide à gérer votre absence, à faire avancer les projets et à reprendre le travail en vous sentant assisté et valorisé. La prochaine fois, concentrez-vous sur votre rétablissement, en sachant que votre travail est pris en charge. Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès maintenant !