Comment utiliser l'IA pour réviser des documents ?

L'examen des documents ressemble souvent à un processus sans fin - projet après projet, révisions qui s'empilent et détails importants manqués en cours de route.

Pour les équipes juridiques et les professionnels des entreprises, il ne s'agit pas seulement d'une perte de temps, mais d'un défi de taille où la précision est essentielle.

Soyons honnêtes. Le processus peut encore sembler lent et sujet aux erreurs, même avec des checklists ou un contrôle des versions. À mesure que la complexité et le volume des documents augmentent, les méthodes traditionnelles ne suffisent tout simplement plus.

C'est là que l'IA peut faire toute la différence.

Les outils IA rendent l'automatisation des documents d'entreprise et juridiques plus rapide et plus précise en repérant les nuances, en signalant les problèmes, en suggérant un meilleur langage et en garantissant la conformité, tout en économisant un temps précieux.

Dans ce guide, nous allons explorer comment vous pouvez utiliser l'IA pour réviser les documents afin que votre équipe puisse se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée en toute confiance.

Qu'est-ce qu'une révision de documents alimentée par l'IA ?

La révision de documents alimentée par l'IA utilise des technologies avancées telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'IA générative pour analyser et réviser de grands paramètres de documents. Les tâches qui nécessitaient traditionnellement des heures ou des jours d'efforts manuels peuvent désormais être achevées en quelques minutes.

Les équipes juridiques, en particulier dans le domaine de l'eDiscovery, en bénéficient de manière significative processus d'examen de la documentation . Il leur permet de passer au crible de vastes collections d'informations stockées électroniquement (ESI) afin de trouver des documents pertinents pour les procédures.

De même, les équipes d'entreprise s'appuient sur l'IA pour accélérer l'examen des contrats fournisseurs, des politiques et des documents financiers. Ces outils améliorent l'efficacité et aident à garantir la conformité avec des réglementations telles que GDPR et SOX tout en signalant les risques potentiels ou les divergences.

En utilisant IA pour la documentation offre plusieurs avantages clés :

Rapidité et efficacité : L'IA automatise les tâches répétitives comme l'extraction de données (nom, adresses et dates) et organise les documents en différentes catégories pour un accès rapide. Cela permet de réduire le temps et les efforts, d'accélérer les révisions de documents et d'améliorer la qualité des documentsle flux de travail de la gestion des documents efficacité

Capacités de recherche avancées : Grâce au traitement du langage naturel (NLP), l'IA comprend le contexte du document, ce qui permet d'identifier avec précision les mots-clés ou les phrases pertinentes - et d'améliorer ainsi les performances des recherches traditionnelles par mots-clés

Précision accrue : Outils d'IA minimisent l'erreur humaine, garantissant que des informations importantes ne sont pas négligées. Ces outils peuvent également signaler des incohérences, ce qui rend le processus d'examen plus approfondi

Algorithmes personnalisables : Les outils d'IA peuvent être adaptés à des besoins d'examen spécifiques. Par instance, les équipes juridiques peuvent programmer l'IA pour analyser les clauses contractuelles ou la terminologie spécifique à un cas, tandis que les équipes d'entreprise peuvent se concentrer sur les contrôles de conformité comme les exigences GDPR ou SOX

Identification des risques et de la conformité : L'examen des documents juridiques par l'IA signale les documents présentant des risques potentiels, tels que des clauses non conformes, des problèmes de sécurité des données ou des responsabilités juridiques, ce qui permet d'éviter les oublis critiques

Réduction des coûts : En accélérant le processus d'examen et en réduisant le travail manuel, l'IA diminue les coûts liés à l'analyse des documents, ce qui la rend plus respectueuse du budget des équipes aide à réduire les coûts associés à l'analyse des documents juridiques

🔎Did You Know? A étude de 500 cas d'eDiscovery a révélé que l'utilisation d'une approche " human-in-the-loop ", où des experts humains examinent les suggestions de l'IA, a abouti à des taux de précision supérieurs de 22 % à ceux des évaluations entièrement automatisées ou manuelles. Cela montre que si l'IA est puissante, la supervision humaine stimule sa précision, en particulier dans les affaires juridiques complexes.

Exemples d'examens de documents générés par l'IA

L'IA générative transforme le processus de révision des documents dans des secteurs comme le juridique et la conformité, en particulier dans les domaines à fort volume tels que le contentieux et la gestion des contrats. Voici quelques exemples de la façon dont l'IA générative a transformé le processus de révision des documents IA stimule la productivité :

1. eDiscovery

La découverte électronique est le processus de collecte, d'examen et de catégorisation des informations stockées électroniquement (ESI) en vue d'une procédure judiciaire. Il s'agit de données précieuses provenant d'appareils, d'e-mails d'entreprise, de stockage cloud, de médias sociaux et d'autres sources numériques susceptibles de contenir des preuves liées à une affaire.

Les outils d'IA aident les équipes juridiques à identifier rapidement les preuves critiques en classant les documents par pertinence. Ils peuvent ainsi se concentrer en priorité sur les informations les plus importantes. En outre, ces systèmes simplifient des tâches telles que l'évaluation précoce des cas, les enquêtes internes et la gestion des demandes au titre de la loi sur la liberté de l'information (FOIA).

2. Analyse des contrats

Les outils IA génératifs résument automatiquement les contrats en mettant en évidence les points essentiels tels que les modalités de paiement, les délais et les obligations. Cela permet aux équipes d'identifier rapidement les points nécessitant une attention particulière, tels que les clauses manquantes ou les termes à risque.

De plus, les systèmes d'IA identifient les formulations obsolètes dans les les documents de processus qui peuvent ne pas correspondre aux normes juridiques actuelles ou aux exigences réglementaires. Cela aide les équipes juridiques à atténuer les risques et à garantir la conformité avec les lois en évolution, telles que les réglementations sur la confidentialité des données ou les nouvelles normes sectorielles.

3. Conformité et gestion des risques

Les systèmes IA suivent les exigences de conformité telles que GDPR ou les lois anti-blanchiment d'argent, en suivant les problèmes potentiels en temps réel. Cette approche proactive garantit la conformité et offre des solutions pour combler les lacunes, en évitant les amendes ou les ennuis juridiques.

Les fonctionnalités clés des outils d'examen de documents de l'IA

Avec d'innombrables outils de gestion de documents IA disponibles, il peut être difficile de choisir le bon. Quel que soit le choix, assurez-vous que l'outil possède ces fonctionnalités essentielles :

Catégorisation automatisée des documents: L'outil devrait identifier des modèles pour trier, catégoriser et hiérarchiser les documents par type, pertinence ou contenu, réduisant ainsi l'effort manuel et mettant en évidence les informations critiques

L'outil devrait identifier des modèles pour trier, catégoriser et hiérarchiser les documents par type, pertinence ou contenu, réduisant ainsi l'effort manuel et mettant en évidence les informations critiques Traitement des données en temps réel: Le système IA devrait traiter de grands ensembles de données en temps réel. Cela permet aux équipes juridiques de suivre et d'analyser les documents à travers de multiples sources - des e-mails aux posts sur les médias sociaux

Le système IA devrait traiter de grands ensembles de données en temps réel. Cela permet aux équipes juridiques de suivre et d'analyser les documents à travers de multiples sources - des e-mails aux posts sur les médias sociaux Vérification de la conformité réglementaire: Il devrait s'assurer que les documents numérisés sont conformes aux lois et réglementations pertinentes, telles que GDPR ou HIPAA, en identifiant les informations sensibles et en signalant les problèmes de conformité potentiels

Il devrait s'assurer que les documents numérisés sont conformes aux lois et réglementations pertinentes, telles que GDPR ou HIPAA, en identifiant les informations sensibles et en signalant les problèmes de conformité potentiels Pistes d'audit: L'outil d'examen des documents IA devrait maintenir un enregistrement des modifications pour une collaboration fluide et permettre des retours en arrière vers des versions antérieures en cas de besoin

Dans l'ensemble, votre objectif devrait être de sélectionner un logiciel piloté par l'IA qui permet aux équipes juridiques de se concentrer sur des analyses plus prioritaires et de prendre des décisions plus éclairées dans des cas complexes.

Maintenant que vous savez comment l'IA peut élever votre processus de révision des documents et l'importance de choisir les bons outils pilotés par l'IA, il est temps de passer à l'action. ClickUp , une plateforme complète de gestion de projet, améliore les flux de travail d'examen des documents de bout en bout avec des modèles prédéfinis, une automatisation avancée, des intégrations et la puissance de l'IA.

Sa collaboration en temps réel et son les outils d'automatisation des documents éliminent la nécessité de passer au crible des fichiers interminables ou de passer des heures à réviser manuellement des documents. ClickUp peut vous aider à organiser, catégoriser et signaler les erreurs dans le contenu critique afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Vous voulez voir comment cela fonctionne ? Jetons un coup d'œil. 👀

Organisez vos documents avec ClickUp Docs ClickUp Documents fait office de hub centralisé pour tous vos documents, ce qui facilite leur organisation, leur stockage et leur partage avec les parties prenantes tout au long du processus d'examen.

Organiser et partager des documents au sein de ClickUp Docs pour des flux de travail de révision efficaces

Il permet de collaborer en temps réel, d'ajouter des commentaires, d'effectuer des modifications et de suivre les révisions. L'outil contrôle de la version du document permet aux équipes juridiques de suivre facilement les mises à jour de contrats et les révisions d'affaires, afin de ne rien manquer.

De même, il fournit aux équipes des entreprises un enregistrement chronologique détaillé de chaque modification, avec horodatage et nom des collaborateurs. Ce niveau de transparence élimine toute confusion, en particulier dans les projets impliquant plusieurs parties prenantes.

Vous pouvez rationaliser davantage votre processus de révision via ClickUp Tasks en utilisant les outils suivants Statuts personnalisés comme en progression, achevé et rejeté, ainsi que des statuts simples de type Checklists de tâches dans ClickUp pour chaque activité (terminée ou non).

Cela vous permet de :

Suivre la progression sans effort: Qu'il s'agisse de suivre les mises à jour d'un dossier juridique ou les approbations de documents d'entreprise, vous saurez toujours ce qui se passe

Qu'il s'agisse de suivre les mises à jour d'un dossier juridique ou les approbations de documents d'entreprise, vous saurez toujours ce qui se passe Couvrir toutes les bases: De la révision des contrats à la mise à jour des politiques, des statuts clairs et des checklists permettent de s'assurer que chaque tâche est achevée et qu'aucun détail n'a été négligé

De la révision des contrats à la mise à jour des politiques, des statuts clairs et des checklists permettent de s'assurer que chaque tâche est achevée et qu'aucun détail n'a été négligé Améliorer la collaboration: Qu'il s'agisse d'une équipe juridique s'attaquant à des dossiers ou d'une équipe d'entreprise examinant des documents financiers, tout le monde reste synchronisé et sur la même page

Qu'il s'agisse d'une équipe juridique s'attaquant à des dossiers ou d'une équipe d'entreprise examinant des documents financiers, tout le monde reste synchronisé et sur la même page Promotion de la responsabilité: Grâce aux fonctionnalités avancées de gestion des tâches, vous pouvez vous assurer que chaque membre de l'équipe comprend clairement les rôles, les responsabilités, les échéanciers et les dépendances

Simplifiez la délégation et le suivi des tâches grâce aux Checklists de tâches dans ClickUp

Améliorer la révision des documents avec ClickUp Brain ClickUp Brain vous aide à réviser les documents plus rapidement en générant automatiquement des résumés clairs et concis. Cela permet aux parties prenantes d'accéder rapidement aux éléments d'action et de créer des tâches pour les membres de l'équipe concernés.

Automatisez la création de tâches, générez des résumés et améliorez la qualité des documents avec ClickUp Brain

ClickUp Brain améliore également vos documents en corrigeant la grammaire, en suggérant des améliorations et en affinant les phrases pour une meilleure clarté et un meilleur ton. Par instance, si vous préparez une mise à jour du projet pour les parties prenantes, il s'assure que les indicateurs clés et les résultats sont bien mis en évidence pour aider les parties prenantes à saisir rapidement les informations les plus importantes.

Lorsque vous révisez des documents, vous pouvez également poser des questions spécifiques sur le document, les tâches ou les personnes concernées. Il fournit des réponses instantanées et précises pour vous aider à prendre des décisions éclairées sans avoir à chercher dans divers outils.

Voici quelques questions que vous pouvez essayer:

📌 Quels sont les principaux enseignements à tirer de ce document ?

📌 Qui est chargé d'examiner cette tâche ou ce document ?

📌 Existe-t-il des éléments d'action en suspens liés à ce projet ?

📌 Quelle est la date limite pour l'examen de ce document ?

📌 Ce document est-il aligné sur les dernières mises à jour du projet ?

Rationaliser les flux de travail de révision des documents avec ClickUp Automatisation Plus de 100 Automatisations de ClickUp permettent d'optimiser davantage vos flux de travail de révision de documents. Avec l'automatisation pré-construite et personnalisée, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour les statuts, et faire en sorte que tout se passe bien.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Automatisation de l'attribution des tâches, des mises à jour de statut et des rappels de suivi dans ClickUp

Par exemple, vous pouvez établir une règle d'automatisation personnalisée pour créer une tâche lorsqu'un document est téléchargé. Lorsque le réviseur le marque comme " En cours ", le statut est automatiquement mis à jour et une tâche de suivi des révisions est créée. Cela peut également déclencher un rappel pour que le réviseur vérifie le document dans 48 heures.

Voici quelques moyens intelligents d'optimiser encore davantage la révision de vos documents grâce à l'automatisation :

Création instantanée de tâches : Créez automatiquement des tâches lorsque les documents sont téléchargés, en veillant à ce que les révisions soient auto-assignées

: Créez automatiquement des tâches lorsque les documents sont téléchargés, en veillant à ce que les révisions soient auto-assignées Mise à jour automatique des statuts : Paramétrez le système pour qu'il mette à jour le statut du document au fur et à mesure qu'il passe par les différentes étapes, de "En cours" à "Révisé"

: Paramétrez le système pour qu'il mette à jour le statut du document au fur et à mesure qu'il passe par les différentes étapes, de "En cours" à "Révisé" Rappels programmés : Déclenchez automatiquement des rappels pour assurer le suivi des documents après un nombre de jours défini

: Déclenchez automatiquement des rappels pour assurer le suivi des documents après un nombre de jours défini Déclencheurs de tâches de révision : Une fois qu'un document est marqué "Révisé", créez une tâche pour toutes les révisions nécessaires et assignez-la à la bonne personne

: Une fois qu'un document est marqué "Révisé", créez une tâche pour toutes les révisions nécessaires et assignez-la à la bonne personne Suivi des échéances : Les paramètres sont automatiquement définis et mis à jour afin d'assurer l'achèvement des paramètres dans les délais impartis

: Les paramètres sont automatiquement définis et mis à jour afin d'assurer l'achèvement des paramètres dans les délais impartis Notifications d'approbation : Une fois le document approuvé, informez automatiquement l'équipe suivante ou les parties prenantes afin d'assurer un transfert en douceur

L'examen de documents alimenté par l'IA générative : Défis et solutions

Si la révision générative de documents alimentée par l'IA offre de nombreux avantages, elle présente également des défis qui doivent être relevés pour une mise en œuvre efficace.

1. Précision et fiabilité

La qualité des modèles d'IA générative dépend des données utilisées pour les former . Si les ensembles de données d'entraînement sont médiocres ou incomplets, l'IA peut produire des résultats inexacts - en particulier lorsqu'il s'agit de documents juridiques complexes ou de contrats au langage nuancé.

Pour éviter cela :

✅ Choisissez des outils d'IA qui sont régulièrement formés avec des ensembles de données diversifiés et de haute qualité

✅ S'associer à des fournisseurs d'IA qui travaillent en étroite collaboration avec des professionnels du droit pour affiner le système et saisir les subtilités du langage juridique au fil du temps

2. Confidentialité des données et conformité

Les documents juridiques contiennent souvent des données sensibles, telles que des informations d'identification personnelle (PII) ou des informations commerciales confidentielles. Une mauvaise manipulation de ces données peut entraîner de lourdes sanctions juridiques et nuire à la réputation de l'entreprise.

Pour résoudre ce problème, les équipes juridiques doivent choisir des systèmes IA qui ont :

✅ Une conformité intégrée aux réglementations sur la protection des données, comme GDPR, HIPAA ou CCPA, un chiffrement robuste, un stockage sécurisé et des contrôles d'accès stricts

✅ Des capacités d'anonymisation des données pour protéger davantage les informations confidentielles des clients et des entreprises

3. Adaptabilité

Les contrats juridiques et les contrats d'entreprise diffèrent largement d'un secteur à l'autre et d'une juridiction à l'autre, ce qui fait qu'il est difficile pour les systèmes d'IA de s'adapter de manière cohérente aux exigences nouvelles et en constante évolution.

Voici ce que vous pouvez faire :

✅ Employer des systèmes human-in-the-loop pour surmonter ce défi en combinant l'automatisation de l'IA avec une supervision humaine. Cela garantit que l'IA s'adapte à différents contextes juridiques tandis que les experts humains fournissent des conseils sur les problèmes complexes ou spécifiques à une juridiction.

4. Coûts et allocation des ressources

Le coût initial élevé de la mise en œuvre et de la maintenance des systèmes d'examen des documents par l'IA peut constituer un obstacle pour de nombreuses équipes juridiques, en particulier pour les petites entreprises ou les services juridiques d'entreprise disposant de budgets limités.

Pour éviter cela :

✅ Recherchez des solutions IA qui offrent des forfaits flexibles, où les petites équipes peuvent commencer avec des fonctionnalités de base et monter en puissance au fur et à mesure que leurs besoins évoluent

✅ Évaluer le retour sur investissement à long terme de l'adoption de l'IA - en se concentrant sur l'augmentation de l'efficacité, la réduction du travail manuel et l'amélioration de la précision au fil du temps

Réaliser une révision de documents plus rapide et plus intelligente avec ClickUp

L'examen des documents est crucial pour la précision et la conformité. Mais sans IA, c'est un cauchemar de lenteur et d'erreurs. Les processus manuels laissent la place aux erreurs, aux détails manqués et aux retards coûteux qui pourraient faire dérailler votre entreprise.

Mais avec les fonctionnalités de ClickUp alimentées par l'IA, vous pouvez automatiser la catégorisation, générer des résumés, suggérer des améliorations et activer la collaboration en temps réel pour des examens plus rapides et plus précis. Et le meilleur ? L'automatisation de ClickUp prend en charge les tâches répétitives et assure le suivi de la progression, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Faites l'essai de ClickUp et inscrivez-vous gratuitement pour simplifier le processus complexe d'examen des documents.