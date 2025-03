Comment effectuer une analyse STEEPLE pour obtenir des informations stratégiques ?

Imaginez la situation : Vous êtes en train de finaliser une nouvelle stratégie de projet et vous êtes convaincu de sa solidité lorsqu'un changement soudain de politique est annoncé. Les forfaits qui vous semblaient fiables vous paraissent désormais fragiles.

De nombreux dirigeants sont confrontés à ce type de situation, où les forces extérieures remettent en cause les stratégies les mieux élaborées. L'analyse STEEPLE permet d'éviter ces surprises.

En se concentrant sur les facteurs sociaux, technologiques, économiques, environnementaux, politiques, juridiques et éthiques, STEEPLE vous permet d'anticiper les changements et de créer une stratégie d'entreprise résiliente.

Voyons comment ce cadre peut ajouter de la perspicacité et de l'adaptabilité à votre processus de planification. 📑

Qu'est-ce que l'analyse STEEPLE?

**L'analyse STEEPLE est un outil stratégique permettant aux organisations d'évaluer les facteurs externes ayant un impact sur leurs activités

Elle s'appuie sur l'analyse PESTLE, qui examine les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques et environnementaux. STEEPLE ajoute deux éléments importants : les facteurs éthiques et les facteurs juridiques, ce qui permet d'afficher une vision plus complète de l'environnement de l'entreprise.

L'analyse STEEPLE aide les organisations à identifier les opportunités et les menaces potentielles. Cette approche permet aux équipes d'évaluer les implications éthiques de leurs décisions et de veiller au respect des normes juridiques.

En outre, l'intégration de ces dimensions supplémentaires aide les entreprises à naviguer dans la complexité et à aligner leurs stratégies sur les attentes de la société.

Les composantes de l'analyse STEEPLE

L'analyse STEEPLE se compose de sept éléments clés, chacun représentant un aspect crucial de l'environnement externe.

Décortiquons-les. ⚒️

1. Facteurs sociaux

Les facteurs sociaux font référence aux influences culturelles et démographiques qui forment le comportement des consommateurs et les tendances sociétales.

Les aspects clés à prendre en compte sont les suivants :

Démographie: Analyser l'âge de la population, le sexe, les niveaux de revenus et l'éducation, car ils peuvent avoir un impact sur la demande du marché

Analyser l'âge de la population, le sexe, les niveaux de revenus et l'éducation, car ils peuvent avoir un impact sur la demande du marché Les changements de mode de vie: Surveiller l'évolution des préférences en matière de mode de vie, telles que la prise de conscience de l'importance de la santé ou l'intérêt pour le développement durable

Surveiller l'évolution des préférences en matière de mode de vie, telles que la prise de conscience de l'importance de la santé ou l'intérêt pour le développement durable **Les valeurs sociales : comprendre les attitudes et les croyances dominantes qui influencent les décisions des consommateurs

Par exemple, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de l'environnement, les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité dans leurs produits et leurs pratiques bénéficient d'un avantage concurrentiel. Reconnaître ces tendances permet aux organisations d'adapter leurs stratégies de marketing et leurs offres de manière efficace.

2. Facteurs technologiques

Les facteurs technologiques englobent l'influence des technologies émergentes sur les industries et les activités des entreprises

Les considérations clés comprennent :

Innovation: Suivre le rythme des progrès de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information

Suivre le rythme des progrès de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information Transformation numérique: Adopter les outils numériques qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients

Adopter les outils numériques qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients Recherche et développement: Investir dans la R&D pour rester à la pointe des tendances technologiques

Les organisations qui tirent parti des nouvelles technologies améliorent leurs processus et façonnent les attentes des clients. Par exemple, l'adoption de l'IA pour l'analyse des données peut conduire à une prise de décision plus éclairée et à une amélioration de l'expérience client.

3. Facteurs économiques

Les facteurs économiques ont un impact significatif sur la performance organisationnelle et comprennent :

Inflation et taux d'intérêt: Comprendre comment les fluctuations de ces taux affectent les dépenses de consommation et les coûts d'emprunt

Comprendre comment les fluctuations de ces taux affectent les dépenses de consommation et les coûts d'emprunt **Croissance économique : surveiller la croissance du PIB pour évaluer les conditions générales du marché

Les taux de chômage: Analyser les tendances de l'emploi, car un taux de chômage élevé peut réduire le pouvoir d'achat des consommateurs

En période de ralentissement économique, les consommateurs resserrent souvent leur budget, ce qui invite les Business à ajuster leurs stratégies de prix et leurs offres de produits. En restant informées de l'environnement économique, les entreprises peuvent répondre de manière proactive aux changements du marché.

4. Facteurs environnementaux

Les aspects environnementaux traitent des facteurs écologiques affectant les activités de l'entreprise, tels que :

Changement climatique: Reconnaître les risques et les opportunités posés par l'évolution des conditions climatiques et les catastrophes naturelles

Reconnaître les risques et les opportunités posés par l'évolution des conditions climatiques et les catastrophes naturelles Pratiques de durabilité: Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement en matière d'approvisionnement, de production et de distribution

Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement en matière d'approvisionnement, de production et de distribution **Conformité réglementaire : se tenir au courant des lois et réglementations environnementales

Les entreprises qui accordent la priorité au développement durable améliorent leur image de marque tout en se conformant aux exigences réglementaires. Investir dans des pratiques écologiques peut conduire à l'innovation et à de nouvelles opportunités de marché, ce qui profite à la fois à l'environnement et à l'entreprise

5. Facteurs politiques

**Les facteurs politiques examinent la manière dont les politiques gouvernementales et la stabilité politique influencent les activités des entreprises

Les éléments clés comprennent :

Réglementations: Restez informé des réglementations affectant votre industrie, y compris les lois du travail et les normes environnementales

Restez informé des réglementations affectant votre industrie, y compris les lois du travail et les normes environnementales Politiques fiscales: Analyser l'impact des changements fiscaux sur la rentabilité et les coûts d'exploitation

Analyser l'impact des changements fiscaux sur la rentabilité et les coûts d'exploitation Stabilité politique: Surveillez le climat politique dans les régions où vous opérez afin d'évaluer les risques potentiels

Les changements politiques peuvent créer de nouvelles opportunités ou poser des défis aux entreprises. Comprendre le paysage politique permet aux entreprises d'anticiper les changements et d'adapter leurs stratégies en conséquence.

6. Facteurs juridiques

Les facteurs juridiques impliquent le cadre des lois et des règlements qui régissent les pratiques des entreprises

Les éléments importants à prendre en compte sont les suivants :

Conformité: Veiller au respect des lois relatives à l'emploi, à la protection des consommateurs, à la santé et à la sécurité

Veiller au respect des lois relatives à l'emploi, à la protection des consommateurs, à la santé et à la sécurité **la responsabilité : comprendre les risques juridiques potentiels et les problèmes de responsabilité

**Propriété intellectuelle : protéger les innovations et les informations exclusives au moyen de brevets et de marques déposées

Les organisations qui accordent la priorité à la conformité juridique évitent les sanctions et peuvent favoriser une culture d'entreprise positive. Se tenir au courant des développements juridiques assiste également les opérations éthiques et améliore la réputation de l'entreprise.

7. Facteurs éthiques

Les facteurs éthiques se concentrent sur les principes moraux qui guident les pratiques des entreprises.

Les aspects clés sont les suivants :

Responsabilité sociale des entreprises (RSE): Mettre en œuvre des initiatives bénéfiques pour la société et l'environnement

Mettre en œuvre des initiatives bénéfiques pour la société et l'environnement Pratiques de travail équitables: Assurer un traitement équitable des employés et assister leurs droits

Assurer un traitement équitable des employés et assister leurs droits **Transparence : maintenir une communication ouverte avec les parties prenantes sur les pratiques et décisions de l'entreprise

Les organisations qui accordent la priorité aux considérations éthiques instaurent la confiance, renforcent la fidélité à la marque et se positionnent en vue d'une réussite à long terme.

**Dans le cadre de STEEPLE, les facteurs éthiques et juridiques peuvent parfois se contredire. Un acte peut être légal mais considéré comme contraire à l'éthique par l'opinion publique.

Avantages de l'analyse STEEPLE

L'analyse STEEPLE est un outil stratégique qui aide les entreprises à comprendre les facteurs externes clés qui façonnent leur environnement. La réalisation de cette analyse présente plusieurs avantages, qui ont été listés ci-dessous. 📝

Meilleure évaluation des risques

L'analyse STEEPLE permet aux entreprises d'identifier et d'évaluer les risques sociaux, technologiques, économiques, environnementaux, politiques, juridiques et éthiques. Cette perspective plus large des risques équipe les entreprises pour prendre des décisions proactives qui réduisent la vulnérabilité aux changements soudains.

📌 Exemple: Un fabricant d'électronique qui remarque l'émergence de réglementations environnementales sur les déchets électroniques peut mettre en œuvre des initiatives de recyclage pour réduire les risques de conformité futurs.

Planification stratégique éclairée

L'analyse STEEPLE pour le forfait stratégique garantit que l'orientation d'une entreprise s'aligne sur les tendances externes et les demandes du marché. L'évaluation de chaque composante de STEEPLE permet aux entreprises d'identifier les opportunités d'innovation, de croissance ou d'optimisation de leurs opérations sur la base d'informations concrètes.

📌 Exemple: Une startup technologique constatant une évolution rapide vers les énergies renouvelables peut se concentrer sur le développement de produits écologiques pour répondre à la demande des consommateurs.

Adaptabilité aux facteurs externes

L'analyse STEEPLE favorise l'adaptabilité, en aidant les entreprises à répondre efficacement aux changements de l'environnement commercial externe.

Les entreprises qui évaluent régulièrement ces facteurs sont mieux préparées à ajuster leurs stratégies, produits ou services pour rester pertinentes et compétitives.

📌 Exemple: Une entreprise de boissons qui identifie un intérêt croissant des consommateurs pour la réduction des déchets plastiques peut mettre en œuvre des solutions d'emballage innovantes.

Connaissance accrue du marché

L'analyse STEEPLE aide les entreprises à rester en phase avec l'évolution de la dynamique du marché. Comprendre les tendances sociales, économiques et technologiques leur donne un avantage concurrentiel et leur permet de rester synchronisées avec les attentes des consommateurs et les évolutions du secteur.

📌 Exemple: Une entreprise de vente au détail remarque l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits durables et peut élargir sa gamme de produits écologiques pour répondre à cette demande.

Alignement sur les normes éthiques

Les entreprises peuvent utiliser l'analyse STEEPLE pour faire respecter les normes éthiques tout en répondant aux exigences légales. Cet alignement renforce la réputation de la marque et la confiance des consommateurs, en particulier dans les secteurs où les pratiques éthiques sont importantes pour les parties prenantes.

📌 Exemple: Une entreprise de cosmétiques consciente des réglementations croissantes sur les tests sur les animaux peut passer à des alternatives sans cruauté, gagnant ainsi la faveur des consommateurs soucieux de l'éthique.

À faire une analyse STEEPLE ? Ne vous inquiétez pas ClickUp vous soutient. ClickUp est une application Tout pour le travail qui vous aide à rester organisé, à suivre chaque facteur et à collaborer de manière transparente avec votre équipe.

Voici comment démarrer et faire bouger les choses. 🙌🏼

Étape n°1 : Définir des objectifs clairs

Commencez par définir les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à cette analyse.

Réfléchissez à vos principaux objets : Voulez-vous découvrir les risques du marché, repérer les opportunités de croissance ou élaborer une stratégie d'entreprise compétitive ? Le fait d'avoir un objectif clair permettra de guider votre équipe tout au long du processus.

Pour faciliter cette étape, vous pouvez utiliser les outils suivants Objectifs ClickUp pour paramétrer et suivre vos objectifs d'analyse. Avec les Objectifs, chaque objectif devient un jalon mesurable visible par toute l'équipe.

Fixez des objectifs mesurables pour votre analyse STEEPLE à l'aide des Objectifs ClickUp

Vous pouvez même lier des tâches et des éléments d'action directement à ces objectifs, ce qui facilite le suivi et la gestion de la progression à mesure que vous avancez dans l'analyse.

Etape #2 : Recueillir des informations pertinentes

L'étape suivante consiste à collecter des données pour chaque catégorie de votre analyse. Recueillez des informations auprès de sources pertinentes, telles que des rapports de marché, des données sur les concurrents et des avis d'experts, afin d'afficher une vue d'ensemble.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Forms-4-1400x935.png Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter des données et des informations de manière structurée /$$img/

Utilisez les formulaires ClickUp pour collecter des données et les saisir de manière structurée Formulaires ClickUp peut contribuer à rationaliser le processus de collecte d'informations en vous permettant de mettre en place une méthode structurée de collecte de données.

Par exemple, créez un formulaire qui invite les membres de l'équipe à soumettre des idées, des résultats de recherche ou toute autre information pertinente pour chaque catégorie. Cela permet de centraliser les données et de s'assurer que rien n'a été oublié.

Etape #3 : Consigner les résultats en un seul endroit

Une fois que vous avez recueilli les données, il est essentiel de les organiser pour que votre analyse soit efficace. Créez des dossiers Documents ClickUp pour stocker les résultats, les classer par catégorie STEEPLE et faciliter la collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-8-1400x935.png Organisez et documentez vos résultats à l'aide de ClickUp Docs : analyse steeple /$$img/

Organisez et documentez vos résultats à l'aide de ClickUp Docs

Avec Docs, vous pouvez garder vos données bien structurées, de sorte qu'elles sont faciles à référencer ou à partager avec les parties prenantes. Il assiste également la modification en cours et les commentaires en temps réel, ce qui signifie que les membres de l'équipe peuvent discuter et affiner les résultats en collaboration sans changer de plateforme.

Etape #4 : Garder l'équipe connectée

Lorsque vous travaillez sur votre analyse STEEPLE, il est essentiel que l'équipe reste en phase.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-9-1400x932.png Gardez les discussions synchronisées avec les tâches et les projets à l'aide de ClickUp Disc : analyse steeple /$$img/

Gardez les discussions synchronisées avec les tâches et les projets en discutant avec ClickUp ClickUp Chat offre un espace de discussion dédié où les membres de l'équipe peuvent discuter des idées et partager des commentaires en temps réel. Tout, des flux de travail au feedback, reste organisé en un seul endroit, de sorte que vous pouvez facilement vous référer aux discussions clés dans leur contexte.

Vous pouvez également lier des tâches à des fils de discussion, afin que les discussions restent pertinentes par rapport au travail fait. Cette intégration vous permet de suivre la progression et les discussions de manière transparente, sans passer d'une application ou d'un outil à l'autre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-5.png ClickUp Assigner des commentaires : analyse du steeple /$$img/

Attribuez des tâches directement à partir de vos commentaires avec ClickUp Assign Comments

Pour la gestion du feedback et l'attribution de points d'action, ClickUp Attribuer des commentaires permet de s'assurer que chacun sait de quoi il est responsable.

Vous pouvez étiqueter des membres spécifiques de l'équipe dans les commentaires sur les tâches, ce qui permet de savoir clairement qui doit assurer le suivi de quoi. Vous éliminez ainsi toute confusion concernant les responsabilités, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie au fur et à mesure de la progression de votre analyse.

Etape #5 : Analyser les concurrents

Lorsque vous analysez vos concurrents, il est important d'examiner en quoi leur approche de facteurs clés tels que la technologie, les réglementations légales ou l'impact sur l'environnement diffère de la vôtre.

Cette analyse approfondie peut révéler des domaines dans lesquels vous pourriez prendre l'avantage ou identifier des lacunes à combler dans votre stratégie. Le suivi de leurs forces et de leurs faiblesses vous aidera à positionner votre entreprise de manière plus efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/using-ClickUp-Tasks.png Facilitez la synthèse et le partage des informations essentielles grâce aux tâches ClickUp /$$img/

Faciliter la synthèse et le partage d'informations critiques à l'aide des tâches ClickUp Tâches ClickUp peut s'avérer essentiel pour l'organisation et le suivi de l'analyse des concurrents.

Vous pouvez créer des tâches pour chaque concurrent afin de recueillir des observations spécifiques sur leurs stratégies, leurs forces et leurs faiblesses. Votre équipe peut ainsi facilement collaborer, ajouter des notes et rester concentrée sur l'essentiel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Custom-Fields-3.png Organiser les informations sur les concurrents dans les tâches avec les champs personnalisés ClickUp /$$img/

Organiser les informations sur les concurrents dans les tâches avec les champs personnalisés de ClickUp

En outre, Champs personnalisés de ClickUp peuvent vous aider à recueillir des données plus granulaires au sein de chaque tâche.

Par instance, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour suivre des catégories d'analyse spécifiques, telles que la technologie, les facteurs juridiques et l'impact sur l'environnement. Votre équipe peut ainsi structurer les données de manière à faciliter les comparaisons entre concurrents, ce qui permet d'identifier facilement les tendances, les opportunités et les domaines à améliorer.

Etape #6 : Identifier les opportunités et les menaces

Une fois toutes les données en place, commencez à identifier les opportunités et les menaces dans chaque catégorie STEEPLE.

Recherchez les tendances ou les modèles qui suggèrent des domaines potentiels de croissance ou des signes d'avertissement de risques. L'analyse de ces facteurs permet de repérer les opportunités qui correspondent à vos objectifs tout en identifiant rapidement les menaces potentielles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Mind-Maps-1.png Identifiez et visualisez les opportunités et les menaces avec les cartes mentales ClickUp /$$img/

Identifier et visualiser les opportunités et les menaces avec les cartes mentales ClickUp Cartes mentales ClickUp sont un excellent outil de visualisation.

Les cartes mentales vous permettent d'avoir une vue d'ensemble et de suivre la manière dont les différents éléments s'influencent mutuellement, ce qui vous aide à identifier les opportunités qui correspondent à vos objectifs ou à reconnaître les menaces à un stade précoce

La possibilité de restructurer rapidement votre plan et d'y ajouter de nouvelles branches vous permet de rester agile au fur et à mesure que vos objectifs sont atteints l'environnement de votre projet évolue.

Etape #7 : Élaborer votre forfait stratégique

Après avoir analysé vos résultats, vous êtes prêt à créer un véritable forfait stratégique .

Concentrez-vous sur les points d'action pour chaque catégorie et planifiez des tâches et des jalons spécifiques qui répondront aux facteurs identifiés. Assurez-vous que chaque action s'aligne sur vos objets initiaux et qu'elle est à la fois réaliste et mesurable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Multiple-Assignees-2.png Coordonnez les tâches au sein de votre équipe grâce à ClickUp Multiple Assignees /$$img/

Coordonnez les tâches au sein de votre équipe avec ClickUp Multiple Assignees

Vous pouvez utiliser ClickUp Plusieurs assignés pour attribuer des tâches à différents membres de l'équipe pour chaque catégorie STEEPLE.

Par exemple, vous pouvez assigner les tâches liées aux avancées technologiques, à l'analyse juridique et aux considérations environnementales à différents spécialistes au sein de votre équipe. Chaque membre peut alors travailler sur sa partie de la stratégie, mais comme toutes les tâches sont connectées au sein de ClickUp, la collaboration est facile et la progression est visible en temps réel.

Exemples et modèles d'analyse de la PEPS

Les analyses STEEPLE et PESTLE fournissent toutes deux un cadre permettant de comprendre les influences externes sur une entreprise. Voici quelques exemples concrets de la manière dont les entreprises utilisent l'analyse STEEPLE. ✅

1. Social

Tesla a capitalisé sur la conscience environnementale croissante, en se concentrant sur les véhicules électriques alors que les consommateurs devenaient plus préoccupés par le changement climatique et la durabilité.

2. Technologique

L'essor de l'IA a perturbé des secteurs tels que les soins de santé et la vente au détail. Par exemple, Amazon utilise désormais l'IA pour améliorer l'expérience de ses clients grâce à des recommandations personnalisées.

3. Économique

La pandémie de COVID-19 de 2020 a provoqué un ralentissement économique mondial, obligeant les entreprises de tous les secteurs à s'adapter à la baisse des dépenses de consommation et à l'incertitude économique.

4. Environnemental

Patagonia, une marque de vêtements, a construit sa réputation autour de la responsabilité environnementale, en incorporant la durabilité dans ses produits et ses opérations en réponse à la montée de la conscience écologique.

5. Politique

Le Brexit est un excellent exemple de la façon dont les changements politiques ont forcé les entreprises britanniques à réévaluer les accords commerciaux, les taxes et les réglementations, ce qui a eu un impact sur des secteurs comme la finance et la fabrication.

6. Juridique

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe a forcé des entreprises comme Facebook à ajuster leurs pratiques de protection des données pour se conformer à des lois plus strictes en matière de confidentialité.

7. Éthique

Avec le besoin accru d'inclusion et de diversité, Mastercard donne un bon exemple. À partir de 2021, les femmes gagnent 1,00 $ pour chaque 1,00 $ que gagnent les hommes, et il en va de même pour les personnes de couleur.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle STEEPLE à proprement parler, ce modèle Modèle d'analyse PESTLE de ClickUp vous aide à évaluer systématiquement les facteurs externes ayant un impact sur votre entreprise.

Chaque section est consacrée à la collecte d'informations et à l'identification des tendances ou des risques liés à ce facteur.

Les autres avantages de ce modèle sont les suivants :

Aide à repérer les risques et les opportunités qui comptent

Facilite la collecte et la compréhension des données

Simplifie la prise de décision en s'appuyant sur des preuves solides

Assistance à l'élaboration de stratégies adaptées à votre situation particulière

Erreurs courantes dans l'analyse STEEPLE

Lors de la réalisation d'une analyse STEEPLE, certaines erreurs peuvent entraver le processus et conduire à des conclusions inexactes.

Voici quelques erreurs courantes à éviter . ❌

1. Généraliser à l'excès les données

Une erreur fréquente consiste à formuler des hypothèses générales sur la base d'informations limitées.

Assurez-vous d'analyser des données provenant de sources multiples afin d'éviter d'afficher une vision unidimensionnelle. Ne tirez pas de conclusions hâtives sans preuves suffisantes

2. Trop se concentrer sur un seul facteur

Un autre problème consiste à accorder une importance excessive à un élément de l'analyse, par exemple en se concentrant trop sur les facteurs économiques tout en négligeant les facteurs sociaux ou politiques.

Chaque facteur de STEEPLE joue un rôle important, il convient donc d'équilibrer votre attention entre tous les domaines.

3. Ignorer la nature itérative de l'analyse

L'analyse STEEPLE n'est pas une tâche ponctuelle. Nombreux sont ceux qui négligent l'importance de revoir et de mettre à jour leurs conclusions au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaissent. **La révision régulière de l'analyse vous permet de rester en phase avec les changements de l'environnement

4. Ne pas collaborer

Ne vous fiez pas uniquement à votre point de vue. Collaborez avec d'autres membres de votre équipe ou de votre organisation pour recueillir divers points de vue. Cet effort de collaboration permet d'obtenir une analyse plus complète et mieux étayée.

Maintenant que nous avons compris en profondeur l'analyse STEEPLE, comparons-la à d'autres cadres d'analyse de marché populaires, afin que vous sachiez lequel vous convient le mieux.

L'analyse STEEPLE par rapport à d'autres outils d'analyse

L'analyse STEEPLE, l'analyse PESTLE et l'analyse SWOT offrent chacune des perspectives uniques en matière d'analyse de marché la gestion de projet stratégique qui se concentrent sur différentes dimensions de la connaissance de l'entreprise. Voici une comparaison entre les trois :

Aspect | Analyse STEEPLE | Analyse PESTLE | Analyse SWOT | Aspect de l'entreprise **Aspect de l'environnement

| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |

| Objectif | Évalue les facteurs externes affectant la stratégie à long terme, en mettant l'accent sur l'éthique | Examine les facteurs externes ayant un impact sur l'environnement de l'entreprise, y compris les facteurs économiques et juridiques | Analyse les forces et les faiblesses internes, ainsi que les opportunités et les menaces externes |

| L'analyse des facteurs externes affectant la stratégie à long terme de l'entreprise, en mettant l'accent sur l'éthique, permet d'évaluer les facteurs externes affectant la stratégie à long terme de l'entreprise, y compris les facteurs économiques et juridiques

| L'objectif est d'offrir une vue d'ensemble des facteurs externes avec une dimension éthique. L'accent est mis sur les facteurs macro-environnementaux externes seulement

| | Comprendre les impacts macro-environnementaux sur les marchés et les industries | Audits internes, évaluation des ressources, et positionnement sur le marché |

| Application sectorielle : pertinente pour les organisations qui mettent l'accent sur l'éthique et l'impact social ; courante dans l'analyse de marché, les prévisions économiques et la planification stratégique ; utile dans la gestion de projet, l'analyse de la concurrence et le développement d'entreprise ; utile pour les organisations qui mettent l'accent sur l'éthique et l'impact social

| L'analyse de la concurrence est utile dans la gestion de projet, l'analyse de la concurrence et le développement de l'entreprise

| L'analyse de l'environnement permet d'identifier les forces environnementales clés ayant un impact sur l'entreprise. Elle offre des perspectives concrètes pour tirer parti des forces et remédier aux faiblesses de l'entreprise

À faire Contrairement à l'analyse SWOT traditionnelle, qui se concentre sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, L'analyse SOAR adopte une approche plus positive. Elle met l'accent sur les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats, aidant ainsi les entreprises à se concentrer sur ce qu'elles font bien et à envisager leur croissance future.

Avec l'analyse STEEPLE dans votre boîte à outils, vous êtes prêt à relever les défis extérieurs de front et à prendre des mesures stratégiques qui assurent la résilience de votre entreprise.

