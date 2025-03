Whatsapp Business vs Personal : Quel outil de messagerie choisir ?

WhatsApp a fait ses débuts en 2009, et très vite, tout le monde, des lycéens aux chefs d'entreprise, s'est mis à envoyer des textes.

Face à cette effervescence, les entreprises ont pris note. Elles ont compris que WhatsApp avait un réel potentiel pour la communication avec les clients. C'est ainsi qu'est née WhatsApp Business, une version spécialement conçue pour, vous l'aurez deviné, les échanges entre entreprises.

Pourtant, une question importante reste en suspens : whatsApp est-il mieux adapté à un usage personnel ou peut-il être aussi efficace pour les entreprises ? ___WhatsApp Business vs. Personal sont-ils vraiment les deux faces d'une même pièce ou s'agit-il de plateformes fondamentalement différentes ?

Décortiquons les différences et découvrons celle qui répond le mieux à vos besoins.💡

Introduction à WhatsApp

En juin 2024, les favoris de la Famille moderne ont fait un retour surprenant - cette fois dans un Publicité WhatsApp !

Pourquoi, me direz-vous ? Pour présenter la puissance de la fonctionnalité de discussion de groupe de WhatsApp.

Grâce aux bizarreries classiques des personnages et à un scénario parfait, WhatsApp a promis aux téléspectateurs une expérience de messagerie sans faille. mais quelle est la qualité de WhatsApp pour une utilisation quotidienne ?

Aperçu de WhatsApp

Ce n'est pas un hasard : WhatsApp est l'application de messagerie mobile la plus utilisée au monde.

Avec 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde il est clair que WhatsApp a touché une corde sensible chez les gens du monde entier.

alors, quel est l'intérêt ?

En plus d'être sécurisé et de fonctionner sans problème sur iOS et Android, son utilisation est gratuite.

Si tout le monde ou presque a entendu parler de WhatsApp, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas son frère prêt à être utilisé en entreprise : WhatsApp Business.

L'essor de WhatsApp Business

Avant de nous plonger dans les détails des options de WhatsApp, faisons un rapide état des lieux :

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

WhatsApp Business API

Chacune sert un objectif unique, adapté à des besoins de messagerie différents.

Comme l'a partagé Mark Zuckerberg dans un entretien avec l'ambassadeur de l'Union européenne interview avec Reuters la réalité est que la messagerie d'entreprise sera probablement le prochain grand pilier de notre Business, alors que nous travaillons à monétiser davantage WhatsApp et Messenger."

Et il n'avait pas tort !

En fait, plus de 40 millions de personnes consultent un catalogue WhatsApp Business chaque mois - un exploit impressionnant pour ce qui n'était au départ qu'une application de messagerie simple

🌟 Fun Fact : Après avoir été rejeté par Facebook en 2009, le cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il a construit WhatsApp - uniquement pour que Facebook l'achète pour 19 milliards de dollars en 2014.

Explorer WhatsApp Personal

WhatsApp Personal est l'application de messagerie préférée de tous, et il y a une raison à cela. Explorons-la.

Fonctionnalités principales de WhatsApp Personnel

Comme toute plateforme de messagerie de qualité, WhatsApp Personal est dotée de fonctions essentielles qui en ont fait l'un des favoris du monde entier. Ces fonctionnalités de base sont les suivantes :

Cryptage de bout en bout : Les messages, les appels et les médias sont protégés afin que seuls vous et le destinataire puissiez les lire. Même WhatsApp ne peut pas y pénétrer - aussi sécurisé qu'un coffre-fort de banque

: Les messages, les appels et les médias sont protégés afin que seuls vous et le destinataire puissiez les lire. Même WhatsApp ne peut pas y pénétrer - aussi sécurisé qu'un coffre-fort de banque Appels vocaux et visioconférences : Vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo gratuits, y compris des appels de groupe jusqu'à huit personnes. Parfait pour les réunions de famille virtuelles ou les rencontres occasionnelles

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'Internet pour se faire entendre WhatsApp

Messages vocaux : Pour ceux qui préfèrent parler plutôt que taper, les messages vocaux facilitent la vie. Il suffit d'enregistrer et d'envoyer pour que votre destinataire entende chaque nuance de votre histoire

: Pour ceux qui préfèrent parler plutôt que taper, les messages vocaux facilitent la vie. Il suffit d'enregistrer et d'envoyer pour que votre destinataire entende chaque nuance de votre histoire Partage de documents : Oubliez les e-mails ! Envoyez des PDF, des feuilles de calcul et des diapositives directement via WhatsApp. Car, avouons-le, parfois, vous n'avez tout simplement pas envie d'ouvrir une autre application

: Oubliez les e-mails ! Envoyez des PDF, des feuilles de calcul et des diapositives directement via WhatsApp. Car, avouons-le, parfois, vous n'avez tout simplement pas envie d'ouvrir une autre application Partage de photos et de vidéos : Partagez des photos et des vidéos sans problème de qualité. Des images nettes et sans pixellisation - le rêve de tout photographe

: Partagez des photos et des vidéos sans problème de qualité. Des images nettes et sans pixellisation - le rêve de tout photographe Accès au bureau : WhatsApp est disponible sur votre Mac ou votre PC. Parce que taper sur un clavier complet, c'est juste... sympa

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'Internet pour se connecter à Internet WhatsApp

Messages diffusés : Envoyez un message à plusieurs personnes à la fois grâce à la fonctionnalité de diffusion de WhatsApp. C'est le salon VIP des textos

: Envoyez un message à plusieurs personnes à la fois grâce à la fonctionnalité de diffusion de WhatsApp. C'est le salon VIP des textos Vérification en deux étapes : Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire pour éviter les regards indiscrets. Un must pour tous ceux qui prennent leurs données au sérieux

Lire aussi: Meilleures alternatives à l'e-mail pour la communication Business WhatsApp a intensifié son jeu avec des fonctionnalités vraiment dignes d'un chef. Nous allons nous pencher sur quelques-uns des ajouts les plus intéressants :

Modification en cours : Vous avez déjà envoyé un message trop vite ? Désormais, vous avez jusqu'à 15 minutes pour modifier votre message, ce qui vous évite les fautes de frappe ou les "oups"

: Vous avez déjà envoyé un message trop vite ? Désormais, vous avez jusqu'à 15 minutes pour modifier votre message, ce qui vous évite les fautes de frappe ou les "oups" Mode silencieux pour les appelants inconnus : Vous en avez assez des appels indésirables ? Vous pouvez désormais mettre en sourdine les appels provenant de numéros qui ne figurent pas dans vos contacts, pour une expérience plus silencieuse

: Vous en avez assez des appels indésirables ? Vous pouvez désormais mettre en sourdine les appels provenant de numéros qui ne figurent pas dans vos contacts, pour une expérience plus silencieuse Verrouillage des chats : Ajoutez une couche de confidentialité à des discussions spécifiques grâce à la protection par empreinte digitale ou par code d'accès, pour que certaines discussions restent privées

: Ajoutez une couche de confidentialité à des discussions spécifiques grâce à la protection par empreinte digitale ou par code d'accès, pour que certaines discussions restent privées Fonds d'écran personnalisés pour les discussions : Personnalisez les fonds d'écran des discussions individuelles pour distinguer rapidement les conversations et ajouter une touche personnelle

: Personnalisez les fonds d'écran des discussions individuelles pour distinguer rapidement les conversations et ajouter une touche personnelle Autocollants générés par l'IA : Décrivez votre idée, et l'IA de WhatsApp créera des autocollants personnalisés, apportant plus d'expression à vos discussions

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'IA sur le site de WhatsAPP WhatsApp

Messages épinglés dans les groupes : Gardez les informations importantes en tête des discussions de groupe grâce aux messages épinglés, pour aider tout le monde à rester sur la bonne voie

: Gardez les informations importantes en tête des discussions de groupe grâce aux messages épinglés, pour aider tout le monde à rester sur la bonne voie Discussion vocale avec l'IA : Les mains sont trop occupées pour taper ? Vous pouvez envoyer des invitations vocales à Meta IA sur WhatsApp

Cas d'utilisation de WhatsApp à des fins personnelles

Prenons l'exemple d'Emma, qui est en train de forfaiter la fête surprise de sa meilleure amie. Voici comment WhatsApp Personal lui permet de ne pas perdre le fil :

Gestion de la confidentialité : Elle paramètre ses options de confidentialité pour limiter les personnes qui peuvent voir les mises à jour de son statut (aucun spoiler de fête n'est autorisé)

: Elle paramètre ses options de confidentialité pour limiter les personnes qui peuvent voir les mises à jour de son statut (aucun spoiler de fête n'est autorisé) Rappels d'évènements avec messages épinglés : Emma épingle l'adresse et le thème de la fête en haut de la discussion de groupe pour que personne n'oublie les détails importants

: Emma épingle l'adresse et le thème de la fête en haut de la discussion de groupe pour que personne n'oublie les détails importants Envoi d'itinéraires avec emplacement en direct : Pour éviter que quiconque ne se perde, Emma partage son emplacement en direct avec les invités lorsqu'ils se dirigent vers le lieu de la fête

: Pour éviter que quiconque ne se perde, Emma partage son emplacement en direct avec les invités lorsqu'ils se dirigent vers le lieu de la fête Les autocollants IA pour gagner : Emma crée quelques autocollants IA personnalisés, notamment une bannière "Party Time !" et des visages emoji amusants pour exciter la discussion

: Emma crée quelques autocollants IA personnalisés, notamment une bannière "Party Time !" et des visages emoji amusants pour exciter la discussion Le partage d'écran lors des visioconférences : Emma partage son écran lors d'une visioconférence pour montrer la disposition qu'elle a prévue pour les décorations et les places

: Emma partage son écran lors d'une visioconférence pour montrer la disposition qu'elle a prévue pour les décorations et les places Verrouillage de la discussion de groupe : Elle verrouille la discussion de groupe pour que les forfaits soient privés - pas de spoilers pour les personnes qui ne sont pas invitées

: Elle verrouille la discussion de groupe pour que les forfaits soient privés - pas de spoilers pour les personnes qui ne sont pas invitées Réagir aux RSVP par le biais de sondages : Au lieu de laisser ses invités répondre par un flot de messages (ce qui, nous le savons tous, devient vite chaotique), Emma crée un sondage dans le groupe de discussion pour permettre à tous les invités de répondre à leur invitation et de voter sur des options telles que la nourriture, le code vestimentaire et les activités

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise WhatsApp

Messages de disparition pour le nettoyage : Après la fête, Emma paramètre la disparition des messages dans le groupe pour que les photos et les mises à jour de chacun n'encombrent pas la discussion pour toujours

💡 Conseil professionnel : Améliorez la coordination du groupe avec les "appels de groupe programmés" Préparez des appels à l'avance avec des rappels programmés pour que tout le monde reste synchronisé.

Avantages de WhatsApp Personal

WhatsApp offre un intervalle d'avantages qui en font l'une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde :

Une portée mondiale : Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs répartis dans 180 pays, WhatsApp est partout. Adieu les frais de SMS internationaux

: Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs répartis dans 180 pays, WhatsApp est partout. Adieu les frais de SMS internationaux Disponibilité multiplateforme : WhatsApp travaille de manière transparente sur Android, iOS et même sur les ordinateurs de bureau, pour que vous restiez toujours en contact, quel que soit l'appareil

: WhatsApp travaille de manière transparente sur Android, iOS et même sur les ordinateurs de bureau, pour que vous restiez toujours en contact, quel que soit l'appareil Free : Contrairement à la plupart des applications, WhatsApp ne contient aucune publicité, ce qui vous permet de profiter d'une messagerie sans distraction

: Contrairement à la plupart des applications, WhatsApp ne contient aucune publicité, ce qui vous permet de profiter d'une messagerie sans distraction Économique : WhatsApp est gratuit pour les textes, les appels vocaux et les visioconférences, ce qui vous permet d'économiser sur les frais de communication internationaux

: WhatsApp est gratuit pour les textes, les appels vocaux et les visioconférences, ce qui vous permet d'économiser sur les frais de communication internationaux Taux d'ouverture des messages élevé : Les messages WhatsApp sont plus susceptibles d'être ouverts et lus, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les mises à jour importantes et l'engagement des clients

: Les messages WhatsApp sont plus susceptibles d'être ouverts et lus, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les mises à jour importantes et l'engagement des clients Chiffrement de bout en bout : La confidentialité est la priorité numéro un, avec des fonctionnalités de sécurité robustes qui protègent les discussions

: La confidentialité est la priorité numéro un, avec des fonctionnalités de sécurité robustes qui protègent les discussions Listes de diffusion et groupes : Gérez facilement des discussions multiples, que ce soit pour des mises à jour d'entreprise ou des rencontres sociales

: Gérez facilement des discussions multiples, que ce soit pour des mises à jour d'entreprise ou des rencontres sociales Partage d'emplacement en direct : Partage de l'emplacement en direct : idéal pour suivre les réunions ou assurer la sécurité des proches

: Partage de l'emplacement en direct : idéal pour suivre les réunions ou assurer la sécurité des proches Convivialité : L'interface est simple et conçue pour tous les âges, ce qui la rend accessible et intuitive

Limites de WhatsApp Personal

Bien que WhatsApp soit fantastique, quelques limites méritent d'être notées :

Dépendance à l'égard d'Internet : Sans accès à Internet, WhatsApp est inutilisable, contrairement aux SMS ordinaires

: Sans accès à Internet, WhatsApp est inutilisable, contrairement aux SMS ordinaires Risque de suspension du compte : La violation des règles de WhatsApp peut entraîner la suspension du compte, ce qui est préoccupant pour les entreprises qui en dépendent

: La violation des règles de WhatsApp peut entraîner la suspension du compte, ce qui est préoccupant pour les entreprises qui en dépendent Impacts sur la santé mentale : La pression d'être constamment disponible peut conduire au stress et à la "fatigue de la notification"

: La pression d'être constamment disponible peut conduire au stress et à la "fatigue de la notification" Utilisation du stockage : Le partage fréquent de médias peut rapidement consommer du stockage, ce qui nécessite des nettoyages réguliers

: Le partage fréquent de médias peut rapidement consommer du stockage, ce qui nécessite des nettoyages réguliers Assistance client : L'assistance client pour les utilisateurs individuels peut être limitée et lente

Se plonger dans les entreprises WhatsApp

Avec 56% des spécialistes du marketing convenant que la messagerie professionnelle aide les clients à se sentir plus connectés aux entreprises, explorons les principales fonctionnalités de WhatsApp Business et voyons si elle vous convient.

à faire : les gens consultent leur téléphone jusqu'à 58 fois par jour Pour les utilisateurs d'Android, cela signifie environ 38 minutes par jour sur WhatsApp uniquement - créant ainsi une opportunité de premier ordre pour les marques d'engager les clients sur une plateforme de confiance.

Principales fonctionnalités de WhatsApp Business

Profil WhatsApp Business : Présentez votre entreprise avec un profil qui comprend votre logo, une description de votre entreprise, vos heures d'ouverture et un lien vers votre site Web, créant ainsi une mini-vitrine directement sur WhatsApp

: Présentez votre entreprise avec un profil qui comprend votre logo, une description de votre entreprise, vos heures d'ouverture et un lien vers votre site Web, créant ainsi une mini-vitrine directement sur WhatsApp Messages de bienvenue : Envoyez automatiquement un message de bienvenue personnalisé aux nouveaux clients pour démarrer les discussions du bon pied

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise WhatsApp

Réponses rapides : Gagnez du temps grâce aux réponses rapides personnalisables pour les questions fréquemment posées, ce qui vous permet de répondre plus rapidement d'un simple tapotement

: Gagnez du temps grâce aux réponses rapides personnalisables pour les questions fréquemment posées, ce qui vous permet de répondre plus rapidement d'un simple tapotement Messages d'absence : Paramétrez des réponses automatiques en dehors des heures d'ouverture pour informer les clients de votre retour et les tenir au courant

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise WhatsApp

Libellés : Organisez et catégorisez les discussions avec des libellés pour localiser rapidement les messages importants et y répondre

: Organisez et catégorisez les discussions avec des libellés pour localiser rapidement les messages importants et y répondre Badge méta-vérifié : Renforcez votre crédibilité avec un badge de vérification, en aidant les clients à identifier votre compte officiel et en renforçant la confiance

: Renforcez votre crédibilité avec un badge de vérification, en aidant les clients à identifier votre compte officiel et en renforçant la confiance Catalogue et panier : Affichez vos produits et services grâce à un catalogue et permettez aux clients d'ajouter des éléments à un panier pour faciliter la navigation et la commande

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise WhatsApp

Messagerie de diffusion : Touchez plusieurs clients à la fois en envoyant des messages de diffusion à votre liste de contacts pour des annonces ou des promotions

: Touchez plusieurs clients à la fois en envoyant des messages de diffusion à votre liste de contacts pour des annonces ou des promotions Des publicités qui cliquent sur WhatsApp : Conduisez de nouveaux clients à partir de publicités Facebook et Instagram directement dans une discussion WhatsApp, créant ainsi un point d'entrée fluide pour les discussions

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider WhatsApp

Boutons d'appel à l'action sur les médias sociaux : Incluez des boutons "Envoyer un message" sur vos profils Facebook et Instagram pour guider les clients potentiels à entamer une discussion avec vous instantanément

WhatsApp Business : les bonnes pratiques de l'entreprise

Fournir des heures d'ouverture claires : Faites savoir aux clients quand vous êtes disponible, et utilisez les messages d'absence pendant les heures creuses pour maintenir une communication cohérente

: Faites savoir aux clients quand vous êtes disponible, et utilisez les messages d'absence pendant les heures creuses pour maintenir une communication cohérente Utilisez les réponses rapides pour les FAQ : Mettez en place des réponses rapides pour les questions courantes afin de gagner du temps et de rationaliser les interactions avec les clients

: Mettez en place des réponses rapides pour les questions courantes afin de gagner du temps et de rationaliser les interactions avec les clients Faites la promotion de votre canal WhatsApp : Utilisez des codes QR, des liens courts et des boutons de médias sociaux pour faire savoir aux clients qu'ils peuvent vous joindre sur WhatsApp

: Utilisez des codes QR, des liens courts et des boutons de médias sociaux pour faire savoir aux clients qu'ils peuvent vous joindre sur WhatsApp Exploitez le badge Meta-verified : Obtenez le badge pour accroître la confiance, ce qui est particulièrement utile dans les industries où l'authentification est cruciale

Cas d'utilisation de WhatsApp Business

Bank Mandiri (banque) : La banque Mandiri utilise WhatsApp Business pour réengager ses clients grâce à des notifications automatisées pour les vérifications de cartes de crédit et les offres de paiement échelonné. La plateforme a augmenté netles revenus d'intérêt de la marge de 42% et les taux de réponse pour les vérifications de cartes de crédit de 56 %, faisant de WhatsApp le premier canal de conversion de la banque, plus performant que les SMS, les téléventes et le site web

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information WhatsApp

Max Life Insurance (Assurance) : Pour engager ses clients à travers l'Inde, Max Life Insurance a collaboré avec Haptik pour mettre en œuvre la fonctionnalité d'assistance linguistique de WhatsApp Business Platform, offrant des services dans sept langues régionales. Ce parcours en deux touches permet aux clients de sélectionner leur langue préférée, ce qui conduit à une..40 % de taux d'achevé pour les interactions avec les clients dans la langue qu'ils ont choisie

: Pour engager ses clients à travers l'Inde, Max Life Insurance a collaboré avec Haptik pour mettre en œuvre la fonctionnalité d'assistance linguistique de WhatsApp Business Platform, offrant des services dans sept langues régionales. Ce parcours en deux touches permet aux clients de sélectionner leur langue préférée, ce qui conduit à une..40 % de taux d'achevé pour les interactions avec les clients dans la langue qu'ils ont choisie Mercedes-Benz Turquie (Automobile) : Mercedes-Benz Turquie a intégré la plateforme WhatsApp Business pour promouvoir les fourgonnettes commerciales, générer des leads et engager directement les clients. Grâce à des campagnes hybrides combinant WhatsApp et les canaux traditionnels, ils ont obtenu un taux de pénétration des clients de 1,5 %63% inaugmentation de l'intention d'achat et une augmentation de 93 % des équipes commerciales, tout en réduisant le coût par prospect qualifié de 78 %

: Mercedes-Benz Turquie a intégré la plateforme WhatsApp Business pour promouvoir les fourgonnettes commerciales, générer des leads et engager directement les clients. Grâce à des campagnes hybrides combinant WhatsApp et les canaux traditionnels, ils ont obtenu un taux de pénétration des clients de 1,5 %63% inaugmentation de l'intention d'achat et une augmentation de 93 % des équipes commerciales, tout en réduisant le coût par prospect qualifié de 78 % Lenovo (Technologie) : Lenovo Indonésie a lancé WhatsApp Flows pour rationaliser les prises de rendez-vous de service, ce qui a conduit à un taux de conversion 8,2x plus élevé par rapport à leur site web et à un taux de conversion de 1,5 million d'euros44.5 % d'augmentation de l'engagement sur WhatsApp. Ce canal en libre-service transparent permet aux clients de réserver, de reporter ou d'annuler des rendez-vous entièrement dans WhatsApp

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information WhatsApp

Avantages de WhatsApp Business

Amélioration de l'engagement des clients : Les canaux de messagerie permettent aux entreprises de rester connectées tout au long du parcours client. Grâce à des taux de réponse rapides et à l'automatisation, les entreprises peuvent interagir avec les clients selon leurs conditions

: Les canaux de messagerie permettent aux entreprises de rester connectées tout au long du parcours client. Grâce à des taux de réponse rapides et à l'automatisation, les entreprises peuvent interagir avec les clients selon leurs conditions Taux d'ouverture élevés : WhatsApp affiche un taux d'ouverture impressionnant98 % de taux d'ouverture pour les entreprises des messages professionnels, surpassant ainsi les autres canaux

: WhatsApp affiche un taux d'ouverture impressionnant98 % de taux d'ouverture pour les entreprises des messages professionnels, surpassant ainsi les autres canaux Satisfaction des clients : En rencontrant les clients là où ils se sentent le plus à l'aise, WhatsApp Business stimule la satisfaction et la fidélité des clients

: En rencontrant les clients là où ils se sentent le plus à l'aise, WhatsApp Business stimule la satisfaction et la fidélité des clients Communication rentable : L'automatisation et les réponses rapides réduisent les coûts opérationnels tout en augmentant l'efficacité

: L'automatisation et les réponses rapides réduisent les coûts opérationnels tout en augmentant l'efficacité Croissance du chiffre d'affaires : WhatsApp Business améliore les taux de conversion, des études montrant que les discussions en direct peuvent avoir un impact positif sur les équipes commerciales et la fidélité des clients

Limites de WhatsApp Business

Quota de messages limité : Sans vérification, l'envoi de messages est plafonné à 5 000 par mois, ce qui peut être contraignant pour les grandes entreprises

: Sans vérification, l'envoi de messages est plafonné à 5 000 par mois, ce qui peut être contraignant pour les grandes entreprises Pas d'intégration avec des tiers : WhatsApp Business ne dispose pas d'une assistance API, ce qui limite l'intégration avec d'autres applications et réduit l'efficacité du flux de travail

: WhatsApp Business ne dispose pas d'une assistance API, ce qui limite l'intégration avec d'autres applications et réduit l'efficacité du flux de travail Automatisation limitée : Les options d'automatisation sur WhatsApp Business sont basiques par rapport à l'API de WhatsApp Business, qui offre des chatbots et un routage des messages plus avancés

: Les options d'automatisation sur WhatsApp Business sont basiques par rapport à l'API de WhatsApp Business, qui offre des chatbots et un routage des messages plus avancés Utilisation restreinte des appareils : WhatsApp Business n'assiste que deux appareils, ce qui limite le nombre d'agents pouvant gérer les discussions avec les clients

: WhatsApp Business n'assiste que deux appareils, ce qui limite le nombre d'agents pouvant gérer les discussions avec les clients Limites du catalogue : La fonctionnalité de catalogue est limitée, ce qui oblige les clients à se rendre sur votre site Web ou votre plateforme de commerce électronique pour obtenir davantage d'options

: La fonctionnalité de catalogue est limitée, ce qui oblige les clients à se rendre sur votre site Web ou votre plateforme de commerce électronique pour obtenir davantage d'options L'absence de coche verte : Sans vérification, les comptes WhatsApp Business sont dépourvus de la coche verte, ce qui pourrait avoir un impact sur la confiance des clients en raison d'une sensibilisation accrue au phishing

💡 Conseil professionnel : Si votre équipe atteint le plafond de messages de WhatsApp Business ou a du mal à organiser les discussions avec les clients, pensez à l'API WhatsApp Business. Sans limite d'appareils et avec une automatisation avancée, elle est conçue pour les équipes plus importantes ayant besoin de volumes de messages élevés.

WhatsApp Business API

L'API de WhatsApp Business est différente de l'application WhatsApp Business.

Construite pour les moyennes et grandes entreprises, elle ouvre les portes à des outils marketing avancés et à des intégrations sans effort conçues pour gérer l'engagement des clients à l'échelle.

Contrairement à l'application Business, l'API n'est pas dotée d'une interface native - au lieu de cela, elle se connecte directement au front-end de n'importe quelle plateforme intégrée par l'intermédiaire d'un partenaire commercial Meta.

Cette installation vous permet d'intégrer la portée et la puissance de WhatsApp dans vos systèmes existants.

Vous êtes déjà intrigué ? Voici plus d'informations :

Connectez-vous avec vos clients, où qu'ils soient : Rencontrez les clients là où ils sont déjà actifs sur WhatsApp - un espace familier et confortable pour l'engagement

: Rencontrez les clients là où ils sont déjà actifs sur WhatsApp - un espace familier et confortable pour l'engagement Des discussions à double sens : Favorisez les expériences interactives en matière de marketing, de vente et d'assistance, en guidant les clients tout au long de leur parcours

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'API WhatsApp Business WhatsApp

Des interactions mémorables : Utilisez des médias enrichis, des listes de produits dynamiques et des CTA interactifs pour offrir des expériences uniques et engageantes à grande échelle

Amplifier les efforts de marketing avec WhatsApp Business API

Voici des cas d'utilisation populaires illustrant la façon dont les entreprises utilisent l'API pour stimuler la croissance et améliorer l'expérience client :

Notifications : Garder les clients dans la boucle avec des mises à jour opportunes telles que les confirmations de commande, le suivi du temps d'expédition ou les rappels de rendez-vous

: Garder les clients dans la boucle avec des mises à jour opportunes telles que les confirmations de commande, le suivi du temps d'expédition ou les rappels de rendez-vous Promotions personnalisées : Stimulez les opportunités de vente incitative, traitez les abandons de panier et envoyez des offres hyper pertinentes pour maximiser le retour sur investissement marketing

: Stimulez les opportunités de vente incitative, traitez les abandons de panier et envoyez des offres hyper pertinentes pour maximiser le retour sur investissement marketing Commerce électronique : Laissez les clients naviguer, poser des questions et passer des commandes directement dans WhatsApp, créant ainsi une expérience d'achat sans friction

: Laissez les clients naviguer, poser des questions et passer des commandes directement dans WhatsApp, créant ainsi une expérience d'achat sans friction Service à la clientèle : Automatisez les requêtes de routine avec des flux conversationnels et acheminez les clients vers des agents en direct uniquement en cas de besoin, réduisant ainsi les coûts d'assistance

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'API de WhatsApp WhatsApp

Vérifications : Simplifiez l'authentification des comptes avec des mots de passe sécurisés à usage unique ou des invitations multifacteurs

: Simplifiez l'authentification des comptes avec des mots de passe sécurisés à usage unique ou des invitations multifacteurs Flux personnalisés : Concevez vos propres expériences conversationnelles uniques pour stimuler l'engagement et la fidélité

📌Exemple : Zendesk a migré d'une API sur site à l'API Cloud sur WhatsApp Business, en éliminant 100 % des coûts d'activation et en réduisant le temps d'ingénierie de 90 %. Avec l'API Cloud, Zendesk a doublé son taux de sortie des messages, améliorant ainsi la résolution des tickets et augmentant la demande de WhatsApp parmi les clients.

Intégration de ClickUp à l'API de WhatsApp Business ClickUp est synonyme de gestion de projet.

Ainsi, la combinaison des fonctionnalités polyvalentes d'automatisation et d'intégration de ClickUp avec l'API Business de WhatsApp ouvre de nouvelles portes pour l'automatisation des tâches et la mise à l'échelle des communications dans le cadre des efforts de vente, de marketing et de service à la clientèle.

Voici comment tirer le meilleur parti de cette puissante combinaison :

Ventes et prospection : Pour les équipes commerciales, cette intégration permet d'automatiser les tâches dans ClickUp chaque fois qu'un nouveau lead est identifié sur des plateformes comme LinkedIn. Des notifications peuvent ensuite être envoyées via WhatsApp lorsqu'une affaire progresse, ce qui permet aux équipes commerciales de répondre plus rapidement et d'améliorer la conversion des leads

: Pour les équipes commerciales, cette intégration permet d'automatiser les tâches dans ClickUp chaque fois qu'un nouveau lead est identifié sur des plateformes comme LinkedIn. Des notifications peuvent ensuite être envoyées via WhatsApp lorsqu'une affaire progresse, ce qui permet aux équipes commerciales de répondre plus rapidement et d'améliorer la conversion des leads CRM : Utiliser ClickUp CRM pour organiser les interactions avec les clients et suivre votre équipe commerciale en toute simplicité. L'automatisation peut créer des tâches de suivi et envoyer des rappels sur WhatsApp pour s'assurer que les équipes commerciales engagent rapidement les clients

: Utiliser ClickUp CRM pour organiser les interactions avec les clients et suivre votre équipe commerciale en toute simplicité. L'automatisation peut créer des tâches de suivi et envoyer des rappels sur WhatsApp pour s'assurer que les équipes commerciales engagent rapidement les clients Gestion des campagnes de marketing : Rationalisez la création, le suivi et les rapports des campagnes en gérant les tâches dans ClickUp et en utilisant WhatsApp pour envoyer des mises à jour instantanées aux parties prenantes et aux membres de l'équipe, afin que tout le monde reste aligné

: Rationalisez la création, le suivi et les rapports des campagnes en gérant les tâches dans ClickUp et en utilisant WhatsApp pour envoyer des mises à jour instantanées aux parties prenantes et aux membres de l'équipe, afin que tout le monde reste aligné Suivi des objectifs : Définissez des objectifs mesurables en matière d'équipes commerciales ou de marketing avec ClickUp Objectifs ClickUp et suivez leur progression à l'aide de champs personnalisés et d'affichages visuels, et utilisez WhatsApp pour envoyer des mises à jour de statut ou célébrer des jalons avec l'équipe

Prix de l'API WhatsApp et considérations pour les entreprises

La tarification de l'API Business de WhatsApp repose sur un modèle basé sur les discussions, avec une facturation par session de 24 heures. En voici la répartition :

Types de discussions

Chaque type de discussion répond à un objectif et à un niveau de prix différents :

Les discussions marketing : Utilisées pour la promotion de produits ou de services, ces conversations sont plus coûteuses car elles sont conçues pour stimuler l'engagement des clients et les équipes commerciales

: Utilisées pour la promotion de produits ou de services, ces conversations sont plus coûteuses car elles sont conçues pour stimuler l'engagement des clients et les équipes commerciales Les discussions utilitaires : Les messages transactionnels tels que les confirmations de commande ou les mises à jour d'expédition entrent dans cette catégorie et sont plus économiques que les messages marketing

: Les messages transactionnels tels que les confirmations de commande ou les mises à jour d'expédition entrent dans cette catégorie et sont plus économiques que les messages marketing Les discussions d'authentification : Pour la vérification sécurisée de l'utilisateur (pensez aux OTP), offrant un équilibre entre sécurité et prix abordable

: Pour la vérification sécurisée de l'utilisateur (pensez aux OTP), offrant un équilibre entre sécurité et prix abordable Conversations de service : Les interactions initiées par les clients sont personnalisées en tant que discussions de service, un choix rentable pour l'assistance et les demandes de renseignements

Facteurs clés de coût

Initiation de la discussion : Les coûts varient selon que l'entreprise ou le client est à l'origine de la discussion

: Les coûts varient selon que l'entreprise ou le client est à l'origine de la discussion Tarification par pays : Les évaluations varient en fonction du pays du destinataire. Pour les audiences internationales, il convient donc de prendre en compte les différences de coûts régionales

: Les évaluations varient en fonction du pays du destinataire. Pour les audiences internationales, il convient donc de prendre en compte les différences de coûts régionales Durée de la session : Tous les échanges au cours d'une fenêtre de 24 heures comptent pour une seule discussion, ce qui permet de maintenir les prix stables pour des interactions complètes

Comparaison entre WhatsApp, WhatsApp Business et l'API de WhatsApp Business

La différence clé se résume aux utilisateurs cibles : WhatsApp Messenger est destiné à un usage personnel, WhatsApp Business est destiné aux petites et moyennes entreprises, et WhatsApp Business API est destiné aux grandes entreprises ayant des besoins marketing avancés.

Voici un tableau pour une comparaison rapide :

Fonctionnalités | WhatsApp Messenger | WhatsApp Business | WhatsApp Business API | WhatsApp Messenger | WhatsApp Business API | WhatsApp Business API

| --------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |

| Utilisation prévue : Particuliers, Petites et Moyennes Entreprises (PME), Moyennes et Grandes Entreprises

| Messages : 1:1, service client ad hoc, marketing à petite échelle, campagnes de messagerie de masse, service client stratégique, etc

| L'accès à l'application, au navigateur, à l'interface du fournisseur prestataire est nécessaire

| Limite du nombre d'appareils : un utilisateur, deux appareils (téléphone et bureau) | Un utilisateur, deux appareils (téléphone et bureau) | Nombre illimité d'utilisateurs et d'appareils | Limite du nombre d'appareils : un utilisateur, deux appareils (téléphone et bureau)

outils de gestion d'entreprise | Aucun | Profil d'entreprise, catalogue de produits, diffusion limitée et messages automatisés | Profil d'entreprise, catalogue de produits, messages diffusés, chatbots automatisés | Profil d'entreprise, catalogue de produits, messages diffusés, chatbots automatisés | Profil d'entreprise, catalogue de produits, messages diffusés, chatbots automatisés

| Vérification de la tique verte : Non disponible | Non disponible | Disponible pour les comptes officiels |

| Contacts à partir du téléphone | Contacts à partir du téléphone | Importation à partir d'une liste opt-in |

| Tarification | Gratuit | Gratuit | Payant |

Faire le bon choix

Le texte est notre principal mode de communication à notre époque - et une communication efficace peut booster les la productivité jusqu'à 72% .

Le choix de la bonne plateforme est donc important.

Si WhatsApp est indéniablement une application de messagerie fantastique, les équipes ont souvent besoin d'un outil de gestion de projet distinct pour suivre, organiser et rendre les conversations exploitables.

Mais avec ClickUp, vous pouvez tout ajouter en un seul endroit.

ClickUp Disc : Une alternative puissante pour les entreprises

ClickUp a déplacé toutes les communications provenant de différents canaux comme les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Ainsi, vous savez où aller pour trouver l'information dont vous avez besoin.

Rosana Hungria, Gestion de projet

Pensez à ClickUp Discuter -L'application Tout est une plateforme qui rassemble tout ce dont vous avez besoin, des discussions d'équipe aux mises à jour des tâches, dans un espace propre et organisé qui vous permet de.. :

💬 Messager instantanément : Grâce à la discussion en temps réel, vous pouvez participer à des discussions individuelles ou en groupe directement dans l'environnement de travail ClickUp.

collaborez efficacement, partagez des fichiers et créez des canaux de discussion ciblés pour des projets spécifiques avec ClickUp Chat

📝 Assignez des tâches et des commentaires : Utilisez les @mentions pour assigner des commentaires ou notifier les membres de l'équipe et maintenir un flux de travail fluide

📂 Partage de fichiers et gestion des tâches : Connectez de manière transparente les discussions avec des tâches, partagez des documents et attribuez des éléments d'action, le tout à partir de l'affichage de la discussion

🎬 ClickUp Clips : Évitez les réunions inutiles et envoyez un clip vidéo avec ClickUp Clips pour partager vos réflexions de manière visuelle

simplifiez la communication grâce à ClickUp Clips_

Créer une atmosphère de collaboration devient plus facile avec des outils comme ClickUp Docs, ClickUp Tableau blanc et ClickUp Brain

ClickUp Docs : Idéal pour la collaboration en temps réel, ClickUp Docs offrent des options de mise en forme robustes, l'intégration de médias et des commentaires, permettant aux équipes de rédiger, de partager et d'affiner leurs idées ensemble

: Idéal pour la collaboration en temps réel, ClickUp Docs offrent des options de mise en forme robustes, l'intégration de médias et des commentaires, permettant aux équipes de rédiger, de partager et d'affiner leurs idées ensemble Tableaux blancs ClickUp : Pour le brainstorming et le forfait visuel, Tableaux blancs ClickUp permettent aux équipes de planifier des idées et des stratégies de manière interactive, ce qui rend les réunions plus engageantes et plus productives

: Pour le brainstorming et le forfait visuel, Tableaux blancs ClickUp permettent aux équipes de planifier des idées et des stratégies de manière interactive, ce qui rend les réunions plus engageantes et plus productives ClickUp Automatisation s : Programmez des rappels, envoyez des mises à jour et gérez les abonnements automatiquement avec Automatisations ClickUp l'automatisation de ClickUp vous permet d'informer tout le monde sans avoir à vous rendre constamment sur place

s : Programmez des rappels, envoyez des mises à jour et gérez les abonnements automatiquement avec Automatisations ClickUp l'automatisation de ClickUp vous permet d'informer tout le monde sans avoir à vous rendre constamment sur place ClickUp Assistant IA : ClickUp Brain aide à rédiger des messages clairs et soignés, garantissant ainsi une communication fluide au sein de l'équipe et permettant à tout le monde de rester sur la même page - littéralement

automatisez et planifiez vos messages avec ClickUp Brain_

Modèle de message instantané de ClickUp

Le Modèle de message instantané ClickUp est conçu pour vous aider à mettre en place une communication d'équipe instantanée.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png Modèle de message instantané ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Mettez en place des projets distincts pour chaque sujet et invitez les membres de l'équipe concernés à participer à des discussions organisées.

Pour que votre espace de travail reste ordonné, utilisez la barre de recherche du modèle pour retrouver les messages clés et archiver rapidement les anciens. Activez également les notifications pour rester informé et vous assurer que les réponses sont apportées en temps voulu.

WhatsApp, quelle est la prochaine étape ? communication à 360 degrés avec ClickUp

Maintenant que vous connaissez la suite WhatsApp - Personnel, Business et API - il faut se rendre à l'évidence : Votre équipe n'appréciera pas d'utiliser WhatsApp pour communiquer au travail.

C'est très bien pour discuter de manière informelle, mais pour les entreprises, c'est un vrai casse-tête. les pings incessants ? Oui. difficile de suivre les fils de discussion ? Et comment !

Et puis il y a l'espace de stockage qui disparaît plus vite qu'un happy hour après le travail. Ce n'est pas pour rien que les serveurs dédiés à la gestion de l'espace de stockage ont été conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs logiciel de communication d'entreprise existe !

Si vous voulez une plateforme qui permet à votre équipe de se déconnecter au dîner et de rester organisée au bureau, ClickUp est votre réponse. ClickUp rassemble toutes les mises à jour de projets, le suivi des tâches et la communication au sein de l'équipe en un seul hub.

Grâce à la messagerie instantanée de ClickUp, aux tâches assignées, aux Tableaux blancs pour le brainstorming et même à l'IA pour rationaliser les flux de travail et la communication, votre équipe peut profiter d'un environnement de travail parfait qui ne déborde pas sur leur temps personnel.

prêt à rendre votre vie professionnelle plus facile ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement !