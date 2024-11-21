Les 20 meilleurs outils d'automatisation DevOps pour rationaliser votre flux de travail

Lorsqu'on demande aux responsables informatiques quelle est la plus grande lacune en matière de compétences techniques au sein de leur organisation, la plupart d'entre eux citent DevOps. Et ce, pour une bonne raison.

Passer de systèmes hérités familiers à des architectures modernes est souvent un grand changement pour de nombreuses organisations. Bien sûr, vous obtenez beaucoup plus de puissance et de flexibilité, mais cela s'accompagne d'une tonne de complexité dans laquelle il est difficile de naviguer sans les bons outils.

Les outils d'automatisation DevOps sont les lignes de vie qui aident les équipes à réduire les tâches manuelles, à rationaliser le CI/CD et à.. Pipelines DevOps et faire en sorte que tout se passe bien.

Nous avons dressé une liste des 20 meilleures solutions Outils d'automatisation DevOps qui peuvent vous aider à stimuler la productivité et à rationaliser les flux de travail.

Que faut-il rechercher dans les outils d'automatisation DevOps ?

Lors du choix d'un outil d'automatisation DevOps, il y a quelques éléments clés à retenir - vous ne voulez pas les ignorer !

Compatibilité avec votre infrastructure : L'outil doit s'adapter à votre installation existante. Il ne sert à rien de trouver un outil qui est parfait sur le papier mais qui est compliqué à intégrer à ce que vous avez déjà

Compatibilité avec votre infrastructure : L'outil doit s'adapter à votre installation existante. Il ne sert à rien de trouver un outil qui est parfait sur le papier mais qui est compliqué à intégrer à ce que vous avez déjà

Les fonctionnalités : Assurez-vous que l'outil fait ce dont votre équipe a besoin. Vérifiez la liste des fonctionnalités : fait-il toutes les cases nécessaires ?

Facilité d'utilisation : Personne ne veut avoir affaire à un outil qui nécessite un manuel volumineux. Optez pour un outil convivial qui ne demandera pas à votre équipe de consacrer beaucoup de temps à l'apprentissage

Intégration avec d'autres outils : Vous disposez probablement déjà d'un certain nombre d'autres outils dans votre flux de travail. Mon travail consiste à s'assurer que cet outil s'intègre bien à ces derniers afin d'éviter de faire du travail supplémentaire pour faire en sorte que les choses s'adaptent

Coût : Enfin, ne dépassez pas votre budget ! Un outil peut être le plus brillant qui soit, mais s'il coûte une fortune, il n'en vaut peut-être pas la peine. Trouvez un outil qui réponde à vos besoins sans vous ruiner

Les 20 meilleurs outils d'automatisation DevOps

De la gestion des pipelines CI/CD à la gestion des configurations et des déploiements, ces 20 outils d'automatisation DevOps sont là pour vous faciliter la vie et fluidifier vos flux de travail. Plongeons dans l'aventure !

1. ClickUp (Le meilleur pour l'automatisation de la gestion des tâches et des sprint dans DevOps) ClickUp un hub tout-en-un qui offre une assistance

Cadres agiles en automatisant la gestion des tâches et des sprints, simplifie votre cycle de développement. De Kanban à Scrum, il s'adapte à votre flux de travail, aidant votre équipe logicielle pour une livraison plus rapide et plus intelligente.

Qu'il s'agisse de la création de tâches, de la mise à jour du statut ou de l'envoi de notifications, Automatisations ClickUp peut tout gérer en fonction des règles et des déclencheurs que vous avez paramétrés. Cela signifie que vous pouvez déplacer automatiquement les tâches à travers les différentes étapes de votre flux de travail Agile.

obtenez des informations précieuses sur vos processus et identifiez les domaines à améliorer grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Avec Tableaux de bord ClickUp et ses fonctionnalités de suivi du temps, vous bénéficiez également d'une vue d'ensemble de la progression de votre équipe. Vous pouvez suivre les délais, gérer les tâches et surveiller les mises à jour en temps réel pour que tout le monde reste aligné et concentré.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Automatisation de la gestion des tâches : L'automatisation personnalisable de ClickUp peut déclencher la création de tâches, mettre à jour les statuts et envoyer des notifications basées sur des règles spécifiques, afin que vous puissiez faire avancer les projets avec un minimum d'effort manuel

: L'automatisation personnalisable de ClickUp peut déclencher la création de tâches, mettre à jour les statuts et envoyer des notifications basées sur des règles spécifiques, afin que vous puissiez faire avancer les projets avec un minimum d'effort manuel Intégration transparente : Connectez-vous à d'autres outils DevOps tels que Google Drive, Salesforce et des solutions open-source pour centraliser toutes vos tâches, communications et mises à jour en un seul endroit

: Connectez-vous à d'autres outils DevOps tels que Google Drive, Salesforce et des solutions open-source pour centraliser toutes vos tâches, communications et mises à jour en un seul endroit Offrant des affichages polyvalents : Choisissez entre Plan, Tableau, Échéancier, et plus encore pour visualiser vos projets de la manière qui convient le mieux au flux de travail de votre équipe

: Choisissez entre Plan, Tableau, Échéancier, et plus encore pour visualiser vos projets de la manière qui convient le mieux au flux de travail de votre équipe Faciliter la collaboration : Utilisez des outils tels que les étiquettes, les commentaires, les tableaux Kanban et les tableaux blancs pour maintenir la communication ouverte et organiser les tâches afin de faciliter les interactions au sein de l'équipe

: Utilisez des outils tels que les étiquettes, les commentaires, les tableaux Kanban et les tableaux blancs pour maintenir la communication ouverte et organiser les tâches afin de faciliter les interactions au sein de l'équipe Visualiser la structure du projet : Utilisez les cartes mentales ClickUp pour décomposer les projets complexes et organiser les tâches de manière intuitive

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage légère: ClickUp a une courbe d'apprentissage légère pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues

Prix de ClickUp

Free Forever: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Jenkins (le meilleur pour l'intégration et la livraison continues dans DevOps)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Jenkins-Best-for-continuous-integration-and-delivery-in-DevOps-1400x431.png Jenkins (Le meilleur pour l'intégration et la livraison continues dans DevOps) /$$$img/

le site web de Jenkins est disponible en anglais seulement Jenkins Jenkins aide les développeurs à détecter très tôt les erreurs de code et à déployer plus rapidement en automatisant les différentes étapes du cycle de vie du développement logiciel.

La polyvalence de Jenkins est l'un de ses principaux atouts. Il travaille dans tous les environnements - sur site, cloud et hybride - ce qui donne aux développeurs la liberté de créer, tester et déployer des applications cloud-natives si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Jenkins

Être open source et gratuit : Jenkins est disponible gratuitement, et sa nature open-source a favorisé l'émergence d'une communauté solide qui contribue régulièrement à l'amélioration et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités

: Jenkins est disponible gratuitement, et sa nature open-source a favorisé l'émergence d'une communauté solide qui contribue régulièrement à l'amélioration et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités Une large gamme de plugins : Jenkins propose une vaste bibliothèque de plugins, permettant aux développeurs de personnaliser l'outil pour répondre aux besoins spécifiques de leurs projets et d'étendre ses fonctions

: Jenkins propose une vaste bibliothèque de plugins, permettant aux développeurs de personnaliser l'outil pour répondre aux besoins spécifiques de leurs projets et d'étendre ses fonctions Intégration avec les principaux outils : Jenkins travaille de manière transparente avec des outils populaires tels que Git, Docker et Kubernetes, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de piles technologiques

: Jenkins travaille de manière transparente avec des outils populaires tels que Git, Docker et Kubernetes, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de piles technologiques Fournisseur, prestataire : Jenkins peut être utilisé pour des projets de toute taille et complexité, avec une assistance pour l'intégration de plusieurs serveurs pour la livraison continue au sein d'équipes internationales

: Jenkins peut être utilisé pour des projets de toute taille et complexité, avec une assistance pour l'intégration de plusieurs serveurs pour la livraison continue au sein d'équipes internationales Une suite d'API : Les API de Jenkins permettent de récupérer des données ciblées, ce qui facilite les communications entre les serveurs et permet des intégrations personnalisées

Limites de Jenkins

Coûts imprévisibles : Bien que Jenkins lui-même soit gratuit, les coûts associés à l'hébergement peuvent varier considérablement en fonction de la charge du serveur

: Bien que Jenkins lui-même soit gratuit, les coûts associés à l'hébergement peuvent varier considérablement en fonction de la charge du serveur Manque de fonctionnalités de collaboration : Jenkins n'offre pas de moyens intégrés permettant aux membres d'une équipe d'afficher facilement les validations des autres membres, ce qui peut compliquer le suivi des projets pour les grandes équipes

: Jenkins n'offre pas de moyens intégrés permettant aux membres d'une équipe d'afficher facilement les validations des autres membres, ce qui peut compliquer le suivi des projets pour les grandes équipes Analyses limitées : Jenkins ne fournit pas d'analyses approfondies sur les cycles de déploiement, ce qui limite la compréhension du processus de développement achevé

Prix de Jenkins

**Free

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (550+ commentaires)

3. GitLab CI/CD (Meilleur pour l'intégration de DevSecOps dans DevOps)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/GitLab-Best-for-integrated-DevSecOps-in-DevOps.png GitLab CI/CD (Meilleur pour l'intégration de DevSecOps dans DevOps) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement GitLab Les capacités CI/CD de GitLab en font un excellent choix pour attraper les bugs dès le début, en veillant à ce que votre code respecte toutes les normes nécessaires à la production. Il est fantastique pour simplifier le processus DevSecOps.

Les meilleures fonctionnalités de CI/CD de GitLab

Simplification du DevSecOps : GitLab CI/CD consolide les outils de développement, de sécurité et d'exploitation en une seule plateforme, ce qui permet aux équipes de gérer plus facilement le code et..Flux de travail DevOps Offrant des analyses de sécurité intégrées : Ces analyses fournissent une solution de sécurité complète, garantissant que les vulnérabilités sont détectées dès le début du processus de développement

: GitLab CI/CD consolide les outils de développement, de sécurité et d'exploitation en une seule plateforme, ce qui permet aux équipes de gérer plus facilement le code et..Flux de travail DevOps Assistance au suivi des problèmes avec Markdown : Cette fonctionnalité rend le suivi des problèmes plus attrayant, et l'assistance Markdown ajoute une touche agréable au suivi

: Cette fonctionnalité rend le suivi des problèmes plus attrayant, et l'assistance Markdown ajoute une touche agréable au suivi Permettre des déploiements agnostiques par rapport au cloud : GitLab est flexible et peut être déployé sur n'importe quel fournisseur, prestataire

Les limites de GitLab en matière de CI/CD

Intégration difficile sur certains systèmes : L'intégration de GitLab à partir de la ligne de commande sur Windows ou Mac peut être un peu délicate pour les nouveaux utilisateurs

: L'intégration de GitLab à partir de la ligne de commande sur Windows ou Mac peut être un peu délicate pour les nouveaux utilisateurs Mises à jour et migrations complexes : Le déplacement vers un nouveau serveur ou la mise à jour de GitLab peut être difficile, et parfois, si une fonction tombe en panne, d'autres peuvent également être affectées

: Le déplacement vers un nouveau serveur ou la mise à jour de GitLab peut être difficile, et parfois, si une fonction tombe en panne, d'autres peuvent également être affectées Absence de certaines fonctionnalités dans les modifications en cours : Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les versions payantes. Cela peut limiter les options pour les petites équipes

Prix de GitLab CI/CD

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 29 $ par utilisateur/mois

: 29 $ par utilisateur/mois Ultimate : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1,100+ commentaires)

4. CircleCI (Meilleur pour un CI/CD personnalisable avec des configurations réutilisables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/CircleCI-Best-for-customizable-with-reusable-configurations.png CircleCI (Le meilleur pour un CI/CD personnalisable avec des configurations réutilisables) /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration CercleCI CircleCI est une plateforme CI/CD de premier plan connue pour sa flexibilité et ses fonctionnalités puissantes, telles que son tableau de bord Insights, ses environnements propres et ses configurations réutilisables appelées Orbs.

CircleCI assiste de multiples infrastructures, de Linux à macOS et même ARM, ce qui en fait une option polyvalente pour la plupart des équipes DevOps.

CircleCI meilleures fonctionnalités

Offrir le tableau de bord Insights : Cette fonctionnalité affiche une vue d'ensemble de tous les pipelines CI/CD, ce qui vous permet de suivre le statut, de surveiller la durée et d'optimiser la consommation de ressources

: Cette fonctionnalité affiche une vue d'ensemble de tous les pipelines CI/CD, ce qui vous permet de suivre le statut, de surveiller la durée et d'optimiser la consommation de ressources Exécution d'environnements propres : CircleCI vous permet d'exécuter des images propres et de les provisionner facilement, réduisant ainsi le risque de conflits entre les builds

: CircleCI vous permet d'exécuter des images propres et de les provisionner facilement, réduisant ainsi le risque de conflits entre les builds Définir des configurations réutilisables avec Orbs : Les Orbs vous permettent de réutiliser les configurations pour les jobs, les exécuteurs et les commandes, ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile

: Les Orbs vous permettent de réutiliser les configurations pour les jobs, les exécuteurs et les commandes, ce qui rend l'installation plus rapide et plus facile Assistance à de multiples environnements : CircleCI travaille avec Linux, macOS, Windows, ARM, et plus encore, offrant une flexibilité à travers différentes infrastructures

: CircleCI travaille avec Linux, macOS, Windows, ARM, et plus encore, offrant une flexibilité à travers différentes infrastructures Fournisseur, prestataire de flux de travail : Les flux de travail vous permettent de définir et de gérer les exécutions de tâches, vous donnant le contrôle sur la façon et le moment où les tâches sont exécutées

Limites de CircleCI

Naviguer dans une courbe d'apprentissage abrupte : Le paramétrage des environnements et la familiarisation avec des concepts tels que la mise en cache et les tâches peuvent prendre un certain temps, en particulier pour les débutants

: Le paramétrage des environnements et la familiarisation avec des concepts tels que la mise en cache et les tâches peuvent prendre un certain temps, en particulier pour les débutants Gérer deux versions du logiciel : Les versions Cloud et Serveur de CircleCI, peuvent être déroutantes, car chacune offre des capacités et des exigences de gestion différentes

: Les versions Cloud et Serveur de CircleCI, peuvent être déroutantes, car chacune offre des capacités et des exigences de gestion différentes Faire face à des problèmes occasionnels de fiabilité avec Docker : Certains utilisateurs rapportent des hoquets occasionnels avec la découverte de services Docker, ce qui peut compliquer les constructions qui s'appuient sur Docker Compose

Tarifs CircleCI

free : Performance : Parfaite : Parfaite : Parfaite : Parfaite : parfaite

Performance Parfaite Parfaite Parfaite Parfaite parfaite Performance : A partir de 15$/mois

: A partir de 15$/mois Echelle : À partir de 2 000 $/mois

CircleCI évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (90+ commentaires)

5. Travis CI (Meilleur pour un CI/CD simplifié avec une forte intégration de GitHub)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Travis-CI-Best-for-simplified-with-strong-GitHub-integration.png Travis CI (Le meilleur pour un CI/CD simplifié avec une forte intégration GitHub) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Travis CI La facilité d'utilisation de Travis CI et son intégration fluide à GitHub en font un outil idéal pour les équipes qui débutent dans le DevOps.

Cet outil CI/CD offre une fonctionnalité Build Matrix, qui permet aux utilisateurs d'exécuter des tests en parallèle sur plusieurs environnements - un gros gain de temps pour les équipes. À l'instar de CircleCI, Travis CI assiste également un intervalle d'environnements, notamment Linux, macOS et Windows.

Les meilleures fonctionnalités de Travis CI

Assistance à la construction en parallèle avec Build Matrix : Travis CI vous permet de répartir les tests sur plusieurs environnements, en exécutant les tâches en parallèle pour des résultats plus rapides

: Travis CI vous permet de répartir les tests sur plusieurs environnements, en exécutant les tâches en parallèle pour des résultats plus rapides Fournisseur, prestataire d'une intégration GitHub facile : Conçu pour GitHub, Travis CI permet de lier vos référentiels et de déclencher des builds avec les pull requests de GitHub

: Conçu pour GitHub, Travis CI permet de lier vos référentiels et de déclencher des builds avec les pull requests de GitHub Proposant à la fois des options cloud et auto-hébergées : Travis CI assiste les déploiements en mode SaaS et sur site, afin que les équipes puissent choisir l'installation qui leur convient le mieux

: Travis CI assiste les déploiements en mode SaaS et sur site, afin que les équipes puissent choisir l'installation qui leur convient le mieux Garantir des builds isolés grâce à l'assistance des conteneurs : Chaque build s'exécute dans une machine virtuelle, avec l'assistance de langages et d'outils spécifiques, notamment Ruby, JavaScript et Ubuntu

Limites de Travis CI

Problèmes de fiabilité occasionnels : Certains utilisateurs signalent des interruptions de service, ce qui peut avoir un impact sur la productivité, en particulier pour les équipes dont les délais sont serrés

: Certains utilisateurs signalent des interruptions de service, ce qui peut avoir un impact sur la productivité, en particulier pour les équipes dont les délais sont serrés Paramètres de notification par e-mail déroutants : Le processus de gestion des notifications n'est pas toujours simple, ce qui entraîne l'envoi d'e-mails non désirés concernant les statuts des builds

: Le processus de gestion des notifications n'est pas toujours simple, ce qui entraîne l'envoi d'e-mails non désirés concernant les statuts des builds Des fonctionnalités d'analyse limitées : Si Travis CI offre quelques aperçus de statut, il manque d'analyses approfondies, ce qui peut être un inconvénient pour les équipes qui ont besoin de rapports détaillés

Tarifs de Travis CI

Basé sur l'utilisation : 13,75 $/mois - Comprend 420 000 crédits de construction Linux par an avec 80 emplois simultanés

: 13,75 $/mois - Comprend 420 000 crédits de construction Linux par an avec 80 emplois simultanés Forfait Unlimited : À partir de 66 $/mois - Offre des crédits de construction illimités, jusqu'à 300 tâches simultanées et des VM premium

: À partir de 66 $/mois - Offre des crédits de construction illimités, jusqu'à 300 tâches simultanées et des VM premium Serveur : 34 $/mois - Pour les déploiements sur site ou dans un cloud privé, avec des options d'assistance premium disponibles

Travis CI évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (90+ avis)

: 4.5/5 (90+ avis) Capterra : 4.1/5 (130+ commentaires)

6. Terraform (le meilleur pour l'automatisation des infrastructures multi-cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Terraform-Best-for-multi-cloud-infrastructure-automation-1400x553.png Terraform outils d'automatisation devops /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Terraform Terraform aide à l'automatisation de l'infrastructure à travers n'importe quel cloud ou centre de données.

Cet outil vous aide à définir et à provisionner l'infrastructure par le biais de fichiers de configuration, ce qui simplifie les installations complexes et garantit la cohérence des déploiements en activant l'infrastructure en tant que code (IaC).

Les meilleures fonctionnalités de Terraform

Assistance à l'infrastructure multi-cloud : Terraform permet des flux de travail unifiés pour la gestion des ressources à travers plusieurs fournisseurs de cloud, simplifiant l'orchestration pour les installations complexes

: Terraform permet des flux de travail unifiés pour la gestion des ressources à travers plusieurs fournisseurs de cloud, simplifiant l'orchestration pour les installations complexes La livraison de l'infrastructure en tant que code : Avec HCL, vous pouvez codifier les API du cloud dans des fichiers déclaratifs, ce qui permet l'automatisation et la reproductibilité dans l'ensemble de votre infrastructure

: Avec HCL, vous pouvez codifier les API du cloud dans des fichiers déclaratifs, ce qui permet l'automatisation et la reproductibilité dans l'ensemble de votre infrastructure Montée en charge avec l'IaC en libre-service : Les équipes peuvent collaborer et gérer l'infrastructure par elles-mêmes grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles et à des intégrations avec VCS, ITSM et des systèmes CI/CD

: Les équipes peuvent collaborer et gérer l'infrastructure par elles-mêmes grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles et à des intégrations avec VCS, ITSM et des systèmes CI/CD Mise en œuvre des politiques : Terraform inclut la politique Sentinel en tant que code, qui permet d'appliquer la sécurité, la conformité et la gestion des coûts avant le provisionnement des ressources

Limites de Terraform

Courbe d'apprentissage difficile : Pour ceux qui découvrent l'IaC, la compréhension des configurations et des dépendances de Terraform peut prendre du temps, en particulier lors du travail avec des infrastructures complexes

: Pour ceux qui découvrent l'IaC, la compréhension des configurations et des dépendances de Terraform peut prendre du temps, en particulier lors du travail avec des infrastructures complexes Dépendance à l'égard de plugins tiers : L'utilisation de plugins partenaires introduit une dépendance à l'égard de sociétés externes, ce qui peut entraîner des retards ou des problèmes de compatibilité lors de la mise à jour des services

: L'utilisation de plugins partenaires introduit une dépendance à l'égard de sociétés externes, ce qui peut entraîner des retards ou des problèmes de compatibilité lors de la mise à jour des services Gestion complexe de l'état : Le fichier d'état de Terraform est crucial pour le suivi des ressources, mais il peut entraîner des difficultés s'il se désynchronise de l'infrastructure réelle, ce qui peut entraîner une inadéquation des ressources

Prix de Terraform

**Free

Standard : À partir de 0,00014 $ par heure et par ressource

: À partir de 0,00014 $ par heure et par ressource Plus : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (90+ commentaires)

: 4.7/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (40+ avis)

7. Ansible (le meilleur pour l'automatisation sans agent à travers divers environnements)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ansible-Best-for-agentless-automation-across-diverse-environments.png Automatisation (Le meilleur pour l'automatisation sans agent dans divers environnements) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Ansible Ansible s'est taillé un espace dans l'automatisation grâce à son approche simple et sans agent. Les paramètres sont un jeu d'enfant, et il n'est pas nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires sur les nœuds gérés.

De plus, Ansible aide à gérer des environnements complexes et multi-niveaux, des services cloud à ceux sur site, en passant par les conteneurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Ansible

Fournissant une architecture sans agent : Ansible gère les systèmes sans avoir recours à des agents, ce qui simplifie l'installation et réduit les frais généraux, en particulier dans les environnements sécurisés

: Ansible gère les systèmes sans avoir recours à des agents, ce qui simplifie l'installation et réduit les frais généraux, en particulier dans les environnements sécurisés Assistance à un large intervalle d'environnements : Ansible travaille sur Linux, Windows, les périphériques réseau, les services cloud et les conteneurs, ce qui le rend très polyvalent pour les divers écosystèmes informatiques

: Ansible travaille sur Linux, Windows, les périphériques réseau, les services cloud et les conteneurs, ce qui le rend très polyvalent pour les divers écosystèmes informatiques Offrant une approche déclarative : Avec des playbooks qui décrivent l'état souhaité, Ansible simplifie la gestion de la configuration et garantit la cohérence des déploiements

: Avec des playbooks qui décrivent l'état souhaité, Ansible simplifie la gestion de la configuration et garantit la cohérence des déploiements Garantir l'idempotence : La nature idempotente d'Ansible vous permet d'appliquer les playbooks de manière répétée sans effets secondaires involontaires, en maintenant des configurations cohérentes

Les limites d'Ansible

Défis d'évolutivité : Bien qu'Ansible puisse évoluer, la gestion de très grandes infrastructures avec des milliers de nœuds peut s'avérer difficile en raison de sa dépendance aux connexions SSH

: Bien qu'Ansible puisse évoluer, la gestion de très grandes infrastructures avec des milliers de nœuds peut s'avérer difficile en raison de sa dépendance aux connexions SSH Manque de suivi de l'état : Ansible ne suit pas intrinsèquement l'état des systèmes gérés, ce qui peut être un inconvénient dans les scénarios nécessitant une gestion détaillée de l'état

: Ansible ne suit pas intrinsèquement l'état des systèmes gérés, ce qui peut être un inconvénient dans les scénarios nécessitant une gestion détaillée de l'état Parallélisme limité : Ansible permet l'exécution de tâches en parallèle, mais il peut ne pas utiliser pleinement les ressources disponibles dans les très grands environnements, ce qui a un impact sur les performances

Prix d'Ansible

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (280+ commentaires)

8. Puppet (le meilleur pour la gestion de la configuration et l'automatisation à l'échelle)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Puppet-Best-for-configuration-management-and-automation-at-scale.png Puppet (Le meilleur pour la gestion de la configuration et l'automatisation à l'échelle) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Marionnette Puppet vous permet de gérer les configurations de divers systèmes à l'aide de codes. Cette plateforme vous permet d'automatiser les tâches répétitives, d'appliquer la conformité et d'assurer la cohérence entre plusieurs serveurs.

Puppet est particulièrement utile aux équipes informatiques pour la gestion des configurations, notamment dans les environnements dotés d'une infrastructure complexe. Dans l'ensemble, le principal argument de vente de Puppet est sa version open-source soutenue par la communauté, qui est idéale pour ceux qui veulent se lancer sans coûts initiaux.

Les meilleures fonctionnalités de Puppet

L'automatisation basée sur des agents : L'architecture de Puppet basée sur des agents garantit que les configurations sont appliquées de manière cohérente sur plusieurs serveurs, ce qui améliore la fiabilité

: L'architecture de Puppet basée sur des agents garantit que les configurations sont appliquées de manière cohérente sur plusieurs serveurs, ce qui améliore la fiabilité Assistance aux environnements multiplateformes : Puppet travaille sous Unix, Linux et Windows, ce qui lui permet de s'adapter à diverses installations informatiques

: Puppet travaille sous Unix, Linux et Windows, ce qui lui permet de s'adapter à diverses installations informatiques Offrir des modules réutilisables et un contrôle des versions : Grâce à l'architecture modulaire de Puppet, vous pouvez réutiliser les configurations et gérer les modifications de code avec Git, ce qui renforce l'efficacité et la transparence

Limites de Puppet

Complexe pour les débutants : L'architecture de Puppet, basée sur Ruby, peut s'avérer difficile pour les débutants en programmation ou pour ceux qui n'ont pas d'expérience de Ruby

: L'architecture de Puppet, basée sur Ruby, peut s'avérer difficile pour les débutants en programmation ou pour ceux qui n'ont pas d'expérience de Ruby Capacités temps réel limitées : Son modèle basé sur la traction peut entraîner des retards dans l'application des changements de configuration, ce qui le rend moins adapté aux mises à jour en temps réel

: Son modèle basé sur la traction peut entraîner des retards dans l'application des changements de configuration, ce qui le rend moins adapté aux mises à jour en temps réel La surcharge des agents sur les ressources : Les agents Puppet consomment des ressources système, ce qui peut avoir un impact sur les performances, en particulier dans les environnements à grande échelle

Prix de Puppet

Source ouverte : Free

: Free Puppet Enterprise : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Puppet Enterprise Advanced : Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (40+ commentaires)

: 4.2/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (20+ commentaires)

9. Chef (le meilleur pour une gestion complète de la configuration avec intégration dans le cloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Chef-Best-for-comprehensive-configuration-management-with-cloud-integration.png Outils d'automatisation de Chef devops /$$img/

le site web de l'association est disponible en anglais et en français Chef Chef.io est un outil DevOps qui peut vous aider à configurer, déployer et gérer l'infrastructure de vos applications. Il assiste un intervalle de plateformes, notamment Windows, Solaris et OpenStack.

Chef est intégré aux principaux fournisseurs de cloud, comme AWS, Google Cloud et Azure. Il propose également une version open-source que les utilisateurs peuvent essayer.

La flexibilité de Chef le rend idéal pour les environnements multi-cloud, et sa vaste bibliothèque de livres de cuisine réutilisables (qui contiennent des instructions spécifiant quelles ressources intégrées doivent être utilisées et dans quelle commande) fait de l'automatisation un jeu d'enfant.

Meilleures fonctionnalités de Chef

Fourniture de livres de cuisine réutilisables : Chef offre un accès à plus de 800 livres de recettes préconstruits, vous permettant d'automatiser des tâches courantes et d'accélérer les déploiements

: Chef offre un accès à plus de 800 livres de recettes préconstruits, vous permettant d'automatiser des tâches courantes et d'accélérer les déploiements Assistance aux environnements multi-cloud : Chef s'intègre avec les principaux fournisseurs de cloud, ce qui facilite la gestion et la migration des configurations sur différentes plateformes

: Chef s'intègre avec les principaux fournisseurs de cloud, ce qui facilite la gestion et la migration des configurations sur différentes plateformes Activer le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : Chef offre un contrôle centralisé des permissions des utilisateurs, renforçant ainsi la sécurité et la conformité dans les environnements multi-tenants

Limites de Chef

Naviguer dans une courbe d'apprentissage abrupte : Le langage de Chef, spécifique à un domaine, peut être difficile à apprendre, en particulier pour les novices en matière de gestion de la configuration

: Le langage de Chef, spécifique à un domaine, peut être difficile à apprendre, en particulier pour les novices en matière de gestion de la configuration La gestion de grands clusters : Le dépannage d'installations complexes comportant de nombreux nœuds peut devenir compliqué, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer des sources variables entre les clusters

: Le dépannage d'installations complexes comportant de nombreux nœuds peut devenir compliqué, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer des sources variables entre les clusters Faire face à la complexité des outils : L'extension de la boîte à outils de Chef peut être déroutante pour les utilisateurs, qui peuvent avoir du mal à s'y retrouver dans l'ensemble des fonctionnalités

Prix de Chef

Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ commentaires)

10. Docker (Meilleur pour le développement conteneurisé avec une compatibilité multiplateforme)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Docker-Best-for-containerized-development-with-cross-platform-compatibility-1400x573.png Docker outils d'automatisation devops /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Docker Docker est une plateforme qui permet aux développeurs de construire, partager et déployer des applications conteneurisées. La capacité de cette plateforme à créer des environnements cohérents aide les équipes à éviter le problème du " ça ne fonctionne pas sur ma machine ", tandis que sa flexibilité permet de déployer des applications évolutives.

Pour ceux qui découvrent l'outil, Docker simplifie le paramètre et la gestion des environnements grâce à son concept de " conteneur ". Un conteneur Docker est un logiciel compact et autonome qui comprend tous les éléments essentiels à l'exécution d'une application : le code, le runtime, les outils système, les bibliothèques et les configurations.

Les meilleures fonctionnalités de Docker

Assurer la cohérence entre les plates-formes : Docker travaille dans divers environnements, de Windows à Linux et macOS, en fournissant une expérience de développement unifiée

: Docker travaille dans divers environnements, de Windows à Linux et macOS, en fournissant une expérience de développement unifiée Faciliter le déploiement à grande vitesse : Les conteneurs Docker permettent des constructions rapides et rationalisées, qui peuvent être lancées en quelques secondes sans configuration approfondie

: Les conteneurs Docker permettent des constructions rapides et rationalisées, qui peuvent être lancées en quelques secondes sans configuration approfondie Fournir de la flexibilité et de l'évolutivité : Docker assiste la mise à l'échelle verticale et horizontale, ce qui vous permet d'ajuster les ressources des conteneurs en fonction des besoins de votre projet

Limites de Docker

Naviguer dans une courbe d'apprentissage abrupte : Malgré ses bases conviviales, la maîtrise de Docker peut s'avérer difficile, notamment en raison des mises à jour constantes et de l'évolution des fonctionnalités

: Malgré ses bases conviviales, la maîtrise de Docker peut s'avérer difficile, notamment en raison des mises à jour constantes et de l'évolution des fonctionnalités Répondre aux préoccupations en matière de sécurité : Le modèle d'OS partagé de Docker peut poser des risques de sécurité s'il n'est pas correctement géré, car les conteneurs peuvent être vulnérables aux attaques sur le système hôte

: Le modèle d'OS partagé de Docker peut poser des risques de sécurité s'il n'est pas correctement géré, car les conteneurs peuvent être vulnérables aux attaques sur le système hôte Faire face à des capacités d'orchestration limitées : Les outils d'orchestration intégrés de Docker ne sont pas aussi étendus que Kubernetes, ce qui peut compliquer la gestion de plusieurs conteneurs

Prix de Docker

Personnel : Free

: Free Pro : 5$/mois

: 5$/mois Teams : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Business : 24$/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (230+ commentaires)

: 4.6/5 (230+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (520+ commentaires)

11. Kubernetes (le meilleur pour l'orchestration de conteneurs et l'évolutivité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Kubernetes-Best-for-container-orchestration-and-scalability-1400x837.png outils d'automatisation devops /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Kubernetes Initialement développé par Google et désormais maintenu par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes simplifie le déploiement et la mise à l'échelle. Cela en fait un outil populaire pour la gestion d'architectures de microservices complexes.

Grâce à ses fonctionnalités d'autoréparation, d'équilibrage de charge et de mise à l'échelle automatique, Kubernetes garantit la résilience des applications et leur mise à l'échelle en fonction des besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Kubernetes

L'automatisation des déploiements et des retours en arrière : Kubernetes vous permet de mettre à jour les applications de manière transparente tout en surveillant leur santé et en rétablissant les changements en cas de problème

: Kubernetes vous permet de mettre à jour les applications de manière transparente tout en surveillant leur santé et en rétablissant les changements en cas de problème Fournir la découverte de services et l'équilibrage de charge : Kubernetes attribue une adresse IP à chaque Pod, ce qui permet un équilibrage de charge simple et la découverte de services sans modifier votre application

: Kubernetes attribue une adresse IP à chaque Pod, ce qui permet un équilibrage de charge simple et la découverte de services sans modifier votre application Assistance aux déploiements multi-cloud : Kubernetes travaille à travers les environnements cloud, ce qui le rend adaptable aux architectures hybrides et multi-cloud

Les limites de Kubernetes

Face à une courbe d'apprentissage abrupte : Kubernetes peut être complexe à apprendre, nécessitant du temps et des efforts pour comprendre sa configuration et ses bonnes pratiques

: Kubernetes peut être complexe à apprendre, nécessitant du temps et des efforts pour comprendre sa configuration et ses bonnes pratiques Nécessitant des ajustements du flux de travail : L'intégration de Kubernetes dans les environnements existants peut nécessiter des changements pour s'aligner sur son approche centrée sur les conteneurs

: L'intégration de Kubernetes dans les environnements existants peut nécessiter des changements pour s'aligner sur son approche centrée sur les conteneurs Gérer une couverture de service limitée : Bien que puissant, Kubernetes peut ne pas couvrir tous les besoins d'infrastructure, nécessitant des outils complémentaires pour une solution achevée

#

Prix de Kubernetes

Free

G2 : 4.6/5 (230+ commentaires)

: 4.6/5 (230+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (520+ avis)

12. Prometheus (Meilleur pour la surveillance des séries temporelles et les alertes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Prometheus-Best-for-time-series-monitoring-and-alerting.png Prometheus (Le meilleur pour la surveillance des séries temporelles et les alertes) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Prométhée Prometheus est devenu populaire pour la surveillance des données de séries temporelles, en particulier dans les environnements avec des microservices prévalents et des applications conteneurisées. Cet outil offre de puissantes fonctionnalités de requête et une modélisation dimensionnelle des données, ce qui vous permet de suivre efficacement les indicateurs.

Prometheus s'intègre également de manière transparente à Grafana, fournissant de riches options de visualisation des données et permettant une surveillance et des alertes en temps réel.

Prometheus meilleures fonctionnalités

Offrir des requêtes puissantes avec PromQL : Le langage de requête de Prometheus vous permet de découper les données de séries temporelles, ce qui facilite la génération d'alertes et la visualisation des tendances

: Le langage de requête de Prometheus vous permet de découper les données de séries temporelles, ce qui facilite la génération d'alertes et la visualisation des tendances Fournisseur, prestataire de stockage efficace : Prometheus stocke les données localement dans une forme très efficace, avec une assistance fonctionnelle pour l'extensibilité

: Prometheus stocke les données localement dans une forme très efficace, avec une assistance fonctionnelle pour l'extensibilité L'intégration avec de nombreuses bibliothèques clients : Avec l'assistance de plus de dix langues, Prometheus facilite l'instrumentation des services et la collecte d'indicateurs dans divers environnements

Limites de Prometheus

Limité en tant que solution de stockage à long terme : Prometheus n'est pas adapté au stockage de données sur de longues périodes, c'est pourquoi il est souvent associé à d'autres systèmes pour l'analyse historique

: Prometheus n'est pas adapté au stockage de données sur de longues périodes, c'est pourquoi il est souvent associé à d'autres systèmes pour l'analyse historique Il n'est pas une solution de tableau de bord achevée : Bien qu'il offre un navigateur d'expression de base, Prometheus est mieux utilisé avec Grafana pour une visualisation avancée des données

: Bien qu'il offre un navigateur d'expression de base, Prometheus est mieux utilisé avec Grafana pour une visualisation avancée des données Défis avec certaines intégrations tierces : Tous les systèmes ne disposent pas de plugins Prometheus, de sorte que des exportateurs personnalisés peuvent être nécessaires pour recueillir des indicateurs spécifiques

Prix de Prometheus

Tarification personnalisée

Prometheus notes et évaluations

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

13. Grafana (Meilleur pour la visualisation et le contrôle avancés des données)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Grafana-Best-for-advanced-data-visualization-and-monitoring.png Grafana outils d'automatisation devops /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Grafana Connu pour sa flexibilité, Grafana vous permet de créer des tableaux de bord personnalisables qui répondent à divers besoins de présentation des données.

Il affiche des vues cohérentes entre les systèmes en s'intégrant à un large intervalle de sources de données, notamment Prometheus, InfluxDB et Elasticsearch.

Les meilleures fonctionnalités de Grafana

Offre une visualisation polyvalente des données : Grafana assiste les graphiques, les cartes thermiques et les cartes géospatiales, fournissant des représentations de données complètes et visuellement attrayantes

: Grafana assiste les graphiques, les cartes thermiques et les cartes géospatiales, fournissant des représentations de données complètes et visuellement attrayantes Assistance à de multiples sources de données : Grafana s'intègre à de nombreuses sources de données, ce qui permet d'afficher une vue unifiée sans avoir besoin d'ingérer des données dans son backend

: Grafana s'intègre à de nombreuses sources de données, ce qui permet d'afficher une vue unifiée sans avoir besoin d'ingérer des données dans son backend Faciliter les tableaux de bord personnalisables : Les tableaux de bord peuvent être personnalisés avec des variables de modèle et des éléments dynamiques, ce qui améliore l'interactivité et l'utilité pour divers besoins de surveillance

Limites de Grafana

Défis pour les débutants : La complexité de Grafana nécessite du temps et des compétences pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, ce qui le rend moins accessible pour ceux qui découvrent les outils de visualisation de données

: La complexité de Grafana nécessite du temps et des compétences pour tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, ce qui le rend moins accessible pour ceux qui découvrent les outils de visualisation de données Dépendance à l'égard des sources de données externes : Les performances et la fiabilité de Grafana reposent sur la disponibilité de sources de données intégrées, ce qui peut entraîner des problèmes si ces sources connaissent des temps d'arrêt

: Les performances et la fiabilité de Grafana reposent sur la disponibilité de sources de données intégrées, ce qui peut entraîner des problèmes si ces sources connaissent des temps d'arrêt Capacités de rapports limitées : Si Grafana excelle dans la visualisation en temps réel, il manque d'options intégrées de rapports statiques, comme les exportations PDF, disponibles uniquement dans les versions premium

Prix de Grafana

Free

Pro : 8 $/mois

: 8 $/mois Avancé et Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (120+ commentaires)

: 4.5/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ avis)

14. Splunk (le meilleur pour l'analyse centralisée des données et la surveillance en temps réel)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Splunk-Best-for-centralized-data-analysis-and-real-time-monitoring-1400x921.png Splunk outils d'automatisation devops /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise Splunk Splunk fournit aux organisations une plateforme centralisée pour collecter, indexer et analyser des données provenant de diverses sources, contribuant ainsi à améliorer la prise de décision au sein de votre organisation.

Son interface conviviale facilite la création de rapports personnalisés, la visualisation des données et le suivi des performances du système en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Splunk

Faciliter des analyses puissantes : Splunk offre la collecte, l'indexation et la recherche de données en temps réel, ce qui vous permet d'obtenir des informations précieuses rapidement et efficacement

: Splunk offre la collecte, l'indexation et la recherche de données en temps réel, ce qui vous permet d'obtenir des informations précieuses rapidement et efficacement Assistance pour des intégrations et des plugins robustes : Splunk se connecte de manière transparente à de nombreux outils tiers, ce qui vous permet de personnaliser la plateforme pour répondre à vos besoins spécifiques

: Splunk se connecte de manière transparente à de nombreux outils tiers, ce qui vous permet de personnaliser la plateforme pour répondre à vos besoins spécifiques Fournisseur, prestataire de rapports programmés : Grâce aux rapports automatisés, vous pouvez tenir les parties prenantes informées avec des mises à jour régulières dans des formes telles que PDF, CSV ou JSON

Limites de Splunk

Coûteux pour les gros volumes de données : Le prix de Splunk peut être élevé pour les organisations traitant de gros volumes de données, ce qui le rend moins accessible pour les personnes ayant des contraintes budgétaires

: Le prix de Splunk peut être élevé pour les organisations traitant de gros volumes de données, ce qui le rend moins accessible pour les personnes ayant des contraintes budgétaires **Les utilisateurs non techniques doivent relever des défis de taille : Bien que puissantes, les capacités de recherche de Splunk peuvent être complexes, et l'optimisation des requêtes pour la vitesse peut nécessiter de l'expérience

Soumis à des problèmes de fiabilité occasionnels : Certains utilisateurs signalent des problèmes de performance occasionnels, qui peuvent avoir un impact sur l'accessibilité des données pendant les périodes critiques

Prix de Splunk

Free

Payé : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (230+ commentaires)

15. New Relic (Meilleur pour la surveillance complète des performances et les informations en temps réel)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/New-Relic-Best-for-comprehensive-performance-monitoring-and-real-time-insights.png New Relic (le meilleur pour un contrôle complet des performances et des informations en temps réel) /$$$img/

le site web de New Relic a été créé en 2001 et il est en cours d'élaboration New Relic Ce que j'ai trouvé de plus utile dans New Relic, c'est sa visibilité de bout en bout. La surveillance et l'analyse des indicateurs critiques peuvent aider les organisations à améliorer le temps de fonctionnement et à améliorer l'expérience client.

En outre, New Relic fournit une suite étendue d'outils de surveillance des performances, ce qui permet aux équipes de suivre facilement la santé des applications, les performances des serveurs et les interactions des utilisateurs en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de New Relic

Fournisseur, prestataire d'une interface intuitive : La conception conviviale permet à tous les utilisateurs d'accéder facilement aux données de performance et de les comprendre, qu'il s'agisse d'indicateurs détaillés ou de résumés de haut niveau

: La conception conviviale permet à tous les utilisateurs d'accéder facilement aux données de performance et de les comprendre, qu'il s'agisse d'indicateurs détaillés ou de résumés de haut niveau Offre une surveillance complète : Des performances du serveur aux interactions des utilisateurs, New Relic affiche une vue complète de l'état de santé de votre application, vous aidant ainsi à rester à l'affût des problèmes potentiels

: Des performances du serveur aux interactions des utilisateurs, New Relic affiche une vue complète de l'état de santé de votre application, vous aidant ainsi à rester à l'affût des problèmes potentiels Des aperçus en temps réel : Surveillez les serveurs, les bases de données et d'autres composants critiques en temps réel, afin de garantir une réponse rapide aux problèmes de performance

: Surveillez les serveurs, les bases de données et d'autres composants critiques en temps réel, afin de garantir une réponse rapide aux problèmes de performance Assistance à la visibilité de bout en bout : Avec des informations sur l'ensemble du cycle de vie de l'application, New Relic contribue à améliorer l'efficacité DevOps et les performances globales de l'application

Limites de New Relic

Une tarification difficile pour les petites entreprises : Bien que riche en fonctionnalités, la tarification de New Relic peut être hors de portée des startups et des petites entreprises

: Bien que riche en fonctionnalités, la tarification de New Relic peut être hors de portée des startups et des petites entreprises Des intégrations limitées par rapport à la concurrence : New Relic dispose de moins d'intégrations que certaines plateformes plus importantes, ce qui peut limiter la flexibilité pour les environnements complexes

: New Relic dispose de moins d'intégrations que certaines plateformes plus importantes, ce qui peut limiter la flexibilité pour les environnements complexes Problèmes d'assistance client : Certains utilisateurs ont connu des retards avec l'assistance client, ce qui pourrait avoir un impact sur le temps de réponse lors de problèmes critiques

Prix de New Relic

Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (450+ commentaires)

: 4.3/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (180+ avis)

16. Azure DevOps (le meilleur pour la gestion de projet polyvalente et l'intégration CI/CD transparente)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Azure-DevOps-Best-for-versatile-project-management-and-seamless-integration-1400x844.png Azure DevOps outils d'automatisation devops /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Azure DevOps Azure DevOps couvre tout, de la planification de projet et du contrôle de version à l'intégration et au déploiement continus.

La plateforme propose des options basées sur le cloud et sur site, ce qui la rend accessible à diverses équipes et adaptable à diverses infrastructures.

Les meilleures fonctionnalités d'Azure DevOps

Fournir une gestion de projet complète : Azure Tableau offre une planification agile, des tableaux Kanban et des tableaux de bord, permettant aux équipes de rester alignées et organisées tout au long du cycle de vie du projet

: Azure Tableau offre une planification agile, des tableaux Kanban et des tableaux de bord, permettant aux équipes de rester alignées et organisées tout au long du cycle de vie du projet Assistance CI/CD avec Azure Pipelines : Automatisation de l'intégration, des tests et du déploiement dans plusieurs environnements, afin d'aider les équipes à accélérer les mises en production grâce à une automatisation fiable

: Automatisation de l'intégration, des tests et du déploiement dans plusieurs environnements, afin d'aider les équipes à accélérer les mises en production grâce à une automatisation fiable Faciliter la traçabilité de bout en bout : Des exigences au déploiement, Azure Test Plans fournit des outils pour la gestion des tests manuels et automatisés, garantissant la qualité du code et la responsabilisation

: Des exigences au déploiement, Azure Test Plans fournit des outils pour la gestion des tests manuels et automatisés, garantissant la qualité du code et la responsabilisation Promotion d'une gestion efficace du code : Azure Repos propose Git et Team Foundation Version Control, ce qui permet de rationaliser la collaboration, le contrôle des versions et la traçabilité du code

Limites d'Azure DevOps

Risque de verrouillage des fournisseurs : La forte dépendance à l'égard des services Microsoft peut limiter la flexibilité et rendre difficile le passage à des outils non Microsoft à l'avenir

: La forte dépendance à l'égard des services Microsoft peut limiter la flexibilité et rendre difficile le passage à des outils non Microsoft à l'avenir Défis d'intégration avec des produits non Microsoft : Bien qu'Azure DevOps dispose de capacités d'intégration impressionnantes, certains systèmes hérités ou non Microsoft peuvent nécessiter une configuration supplémentaire ou des outils tiers

: Bien qu'Azure DevOps dispose de capacités d'intégration impressionnantes, certains systèmes hérités ou non Microsoft peuvent nécessiter une configuration supplémentaire ou des outils tiers Considérations de coût pour les équipes plus importantes : À mesure que le nombre d'utilisateurs et les besoins en fonctionnalités augmentent, la tarification par abonnement peut devenir un facteur important, en particulier pour les grandes organisations

Prix d'Azure DevOps

Azure Pipelines : Free

: Free Azure Artifacts : Stockage supplémentaire à partir de 2 $ par GiB

: Stockage supplémentaire à partir de 2 $ par GiB GitHub Advanced Security : 49 $ par committer et par mois

: 49 $ par committer et par mois Licences utilisateur : Le forfait Free comprend les cinq premiers utilisateurs gratuits, puis 6 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.4/5 (sur la base de plus de 300 avis)

: 4.4/5 (sur la base de plus de 300 avis) Capterra : 4.5/5 (sur la base de plus de 350 commentaires)

17. AWS CodePipeline (Meilleur pour CI/CD dans l'écosystème AWS)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/AWS-CodePipeline-Best-for-within-the-AWS-ecosystem-1400x994.png AWS CodePipeline (Le meilleur pour CI/CD dans l'écosystème AWS) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière AWS CodePipeline Si vous êtes déjà fortement investi dans l'écosystème AWS, AWS CodePipeline est un choix intéressant.

AWS CodePipeline assiste l'intégration et la livraison continues et automatise les phases de construction, de test et de déploiement tout en tirant parti de la sécurité et de l'évolutivité d'AWS.

Les meilleures fonctionnalités d'AWS CodePipeline

Intégration aisée avec les services AWS : Les liens étroits de CodePipeline avec l'écosystème AWS réduisent le risque d'exposer des identifiants AWS sensibles et permettent une intégration fluide avec des services tels que S3, CodeCommit, CodeBuild et CodeDeploy

: Les liens étroits de CodePipeline avec l'écosystème AWS réduisent le risque d'exposer des identifiants AWS sensibles et permettent une intégration fluide avec des services tels que S3, CodeCommit, CodeBuild et CodeDeploy Pipeline as Code : Les outils d'infrastructure en tant que code, tels que CloudFormation ou Terraform, travaillent bien avec CodePipeline, ce qui permet aux équipes de définir et de versionner la configuration de leur pipeline CI/CD par le biais du code

: Les outils d'infrastructure en tant que code, tels que CloudFormation ou Terraform, travaillent bien avec CodePipeline, ce qui permet aux équipes de définir et de versionner la configuration de leur pipeline CI/CD par le biais du code Entièrement géré par AWS : CodePipeline ne nécessite aucune installation ou maintenance de serveurs ou d'agents de construction, car AWS gère l'infrastructure. Cela libère des ressources pour que votre équipe se concentre sur le développement

: CodePipeline ne nécessite aucune installation ou maintenance de serveurs ou d'agents de construction, car AWS gère l'infrastructure. Cela libère des ressources pour que votre équipe se concentre sur le développement Des fonctionnalités étendues : CodePipeline fournit la plupart des fonctionnalités attendues d'un service CI/CD, notamment l'intégration avec les référentiels de code les plus courants et les déploiements automatisés

Limites d'AWS CodePipeline

Interface utilisateur et convivialité limitées : L'interface utilisateur de la console n'est pas aussi intuitive que certaines autres solutions CI/CD, ce qui peut décourager l'adoption ou entraîner des difficultés dans la mise en œuvre des bonnes pratiques

: L'interface utilisateur de la console n'est pas aussi intuitive que certaines autres solutions CI/CD, ce qui peut décourager l'adoption ou entraîner des difficultés dans la mise en œuvre des bonnes pratiques Configurations restrictives : Les utilisateurs doivent sélectionner une source parmi les options spécifiques à AWS comme S3, CodeCommit ou GitHub. Pour les emplacements de source personnalisés, les utilisateurs doivent recourir à des solutions de contournement, telles que la configuration d'une source factice et la création d'une étape CodeBuild pour gérer la source personnalisée

: Les utilisateurs doivent sélectionner une source parmi les options spécifiques à AWS comme S3, CodeCommit ou GitHub. Pour les emplacements de source personnalisés, les utilisateurs doivent recourir à des solutions de contournement, telles que la configuration d'une source factice et la création d'une étape CodeBuild pour gérer la source personnalisée Dépendance à l'égard de plusieurs services AWS : Achevé un pipeline CI/CD complet implique souvent l'utilisation de plusieurs services AWS (comme CodeCommit, CodeBuild et CodeDeploy), ce qui ajoute de la complexité et augmente la dépendance à l'égard d'AWS

: Achevé un pipeline CI/CD complet implique souvent l'utilisation de plusieurs services AWS (comme CodeCommit, CodeBuild et CodeDeploy), ce qui ajoute de la complexité et augmente la dépendance à l'égard d'AWS L'enfermement dans le fournisseur : CodePipeline et les services connexes étant entièrement hébergés sur AWS, les équipes peuvent trouver difficile de migrer vers d'autres plateformes ou fournisseurs, ce qui accroît la dépendance à l'égard d'AWS

Prix des services DevOps d'Azure

**Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

18. GitHub Actions (Meilleur pour CI/CD avec intégration GitHub)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/GitHub-Actions-Best-with-GitHub-Integration-1400x742.png GitHub Actions (Meilleures pour CI/CD avec intégration GitHub) /$$$img/

le site web de GitHub a été créé par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche Actions GitHub En tant qu'outil natif de la plateforme, GitHub Actions est particulièrement pratique pour les équipes qui travaillent déjà dans GitHub. Il élimine le besoin de plateformes CI/CD externes et offre une expérience intégrée et transparente.

Meilleures fonctionnalités de GitHub Actions

Intégrée dans l'écosystème de GitHub : GitHub Actions permet aux équipes de construire, tester et déployer du code au sein de leurs référentiels GitHub, permettant une automatisation déclenchée par des évènements dans votre flux GitHub ou des outils tiers

: GitHub Actions permet aux équipes de construire, tester et déployer du code au sein de leurs référentiels GitHub, permettant une automatisation déclenchée par des évènements dans votre flux GitHub ou des outils tiers Accès à des actions prédéfinies : Le GitHub Marketplace propose plus de 10 000 actions prêtes à l'emploi, de sorte que les développeurs peuvent rapidement mettre en œuvre des flux de travail complexes sans avoir à construire à partir de zéro

: Le GitHub Marketplace propose plus de 10 000 actions prêtes à l'emploi, de sorte que les développeurs peuvent rapidement mettre en œuvre des flux de travail complexes sans avoir à construire à partir de zéro Assistance multiplateforme : Les machines virtuelles hébergées sur Ubuntu Linux, macOS et Windows vous permettent de tester dans différents environnements, avec une assistance complète pour les conteneurs Docker, également

: Les machines virtuelles hébergées sur Ubuntu Linux, macOS et Windows vous permettent de tester dans différents environnements, avec une assistance complète pour les conteneurs Docker, également Modèles d'intégration continue : Les modèles CI préconstruits facilitent le démarrage des flux de travail, tandis que les utilisateurs peuvent personnaliser leurs flux de travail en fonction de leurs besoins spécifiques grâce aux fichiers de configuration YAML

: Les modèles CI préconstruits facilitent le démarrage des flux de travail, tandis que les utilisateurs peuvent personnaliser leurs flux de travail en fonction de leurs besoins spécifiques grâce aux fichiers de configuration YAML Free sur les référentiels publics : Les développeurs peuvent utiliser GitHub Actions gratuitement sur les référentiels publics et avec des limites sur les référentiels privés, ce qui en fait un choix abordable pour les projets open-source

Limites de GitHub Actions

Contraintes de ressources : GitHub Actions impose des limites de temps d'exécution et de stockage, ce qui peut s'avérer contraignant pour les flux de travail nécessitant des ressources importantes

: GitHub Actions impose des limites de temps d'exécution et de stockage, ce qui peut s'avérer contraignant pour les flux de travail nécessitant des ressources importantes Dépendance à l'égard de la plateforme GitHub : En tant qu'outil exclusif à GitHub, tout temps d'arrêt de GitHub affecte directement les flux de travail CI/CD, ce qui peut être une préoccupation pour les applications critiques

: En tant qu'outil exclusif à GitHub, tout temps d'arrêt de GitHub affecte directement les flux de travail CI/CD, ce qui peut être une préoccupation pour les applications critiques Complexité pour les flux de travail avancés : Pour les utilisateurs ayant des exigences complexes en matière de CI/CD, la création de flux de travail complexes peut devenir fastidieuse, avec une courbe d'apprentissage associée à la maîtrise de la syntaxe YAML et des configurations de flux de travail

: Pour les utilisateurs ayant des exigences complexes en matière de CI/CD, la création de flux de travail complexes peut devenir fastidieuse, avec une courbe d'apprentissage associée à la maîtrise de la syntaxe YAML et des configurations de flux de travail Gestion limitée des secrets : GitHub Actions ne fait pas d'assistance pour le contrôle d'accès granulaire aux secrets, et les intégrations avec des outils de gestion de secrets tiers comme HashiCorp Vault sont limitées

: GitHub Actions ne fait pas d'assistance pour le contrôle d'accès granulaire aux secrets, et les intégrations avec des outils de gestion de secrets tiers comme HashiCorp Vault sont limitées Pas de tableaux de bord d'indicateurs natifs : GitHub Actions ne dispose pas de tableaux de bord de suivi intégrés, ce qui oblige les équipes à s'appuyer sur des outils externes pour le suivi d'indicateurs clés tels que le délai, la fréquence de déploiement et le taux d'échec des modifications

Prix de GitHub Actions

**Prix personnalisé

G2 : 4.7/5 (2000+ commentaires)

: 4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (6 000+ commentaires)

19. Spacelift (Meilleur pour l'automatisation de l'infrastructure multi-outils)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Spacelift-Best-for-Multi-Tool-Infrastructure-Automatisation-1400x642.png Spacelift (Meilleur pour l'automatisation de l'infrastructure multi-outils) /$$$img/

le site web de l'entreprise n'est pas disponible en français Le pont élévateur spatial Spacelift est une plateforme qui peut facilement gérer tout, de Terraform à Ansible et même Kubernetes. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui répond aux exigences du travail DevOps.

Les meilleures fonctionnalités de Spacelift

Orchestration multi-outils : La capacité de Spacelift à gérer Terraform, OpenTofu, Ansible, et plus encore, vous permet d'intégrer divers outils dans un seul flux de travail automatisé

: La capacité de Spacelift à gérer Terraform, OpenTofu, Ansible, et plus encore, vous permet d'intégrer divers outils dans un seul flux de travail automatisé Conformité intégrée : Des fonctionnalités telles que les runners distants sécurisés et la gestion des secrets garantissent que l'infrastructure est à la fois sécurisée et conforme sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des couches supplémentaires

: Des fonctionnalités telles que les runners distants sécurisés et la gestion des secrets garantissent que l'infrastructure est à la fois sécurisée et conforme sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des couches supplémentaires Collaboration : Avec la gestion des dépendances et la politique en tant que code, Spacelift promeut la collaboration, donnant aux équipes une visibilité et un contrôle partagés sur les changements de l'infrastructure

: Avec la gestion des dépendances et la politique en tant que code, Spacelift promeut la collaboration, donnant aux équipes une visibilité et un contrôle partagés sur les changements de l'infrastructure Intégrations étendues : S'intègre de manière transparente avec les outils CI/CD, les fournisseurs VCS et les plateformes cloud les plus répandus, apportant ainsi de la flexibilité aux pipelines DevOps existants

Limites de Spacelift

Complexité dans l'installation : La mise en route de Spacelift peut être un peu difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils IaC. Considérations de coût : Pour les petites équipes, le prix de Spacelift peut sembler un peu élevé, en particulier lorsque des utilisateurs supplémentaires ou la concurrence sont nécessaires

: La mise en route de Spacelift peut être un peu difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils IaC. : Pour les petites équipes, le prix de Spacelift peut sembler un peu élevé, en particulier lorsque des utilisateurs supplémentaires ou la concurrence sont nécessaires Courbe d'apprentissage : Cela peut prendre un certain temps pour maîtriser pleinement ses fonctionnalités

Prix de Spacelift

Free

Cloud : 250 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

: 250 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

20. Octopus Deploy (Meilleur pour les déploiements complexes multi-environnements)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Octopus-Deploy-Best-for-complex-multi-environment-deployments-1400x638.png Octopus Deploy (le meilleur pour les déploiements multi-environnements complexes) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration Octopus Deploy Octopus Deploy offre une facilité de gestion des déploiements multi-environnements complexes. C'est un outil conçu spécifiquement pour ceux qui gèrent à la fois des environnements hybrides et multi-cloud, où les déploiements peuvent rapidement s'enchevêtrer.

Octopus Deploy dispose d'un grand nombre de fonctionnalités, et son assistance multi-tenant est particulièrement précieuse lorsque vous travaillez avec plusieurs clients ou services.

Les meilleures fonctionnalités d'Octopus Deploy

Offre un déploiement multi-environnement : Simplifie le déploiement vers des installations hybrides, multi-cloud ou sur site, ce qui est essentiel pour les environnements complexes

: Simplifie le déploiement vers des installations hybrides, multi-cloud ou sur site, ce qui est essentiel pour les environnements complexes La solution de déploiement multi-environnements : simplifie le déploiement vers des configurations hybrides, multi-cloud ou sur site, ce qui est essentiel pour les environnements complexes : Offre une tranquillité d'esprit en permettant des retours en arrière faciles, garantissant des déploiements plus sûrs et moins stressants

: simplifie le déploiement vers des configurations hybrides, multi-cloud ou sur site, ce qui est essentiel pour les environnements complexes : Offre une tranquillité d'esprit en permettant des retours en arrière faciles, garantissant des déploiements plus sûrs et moins stressants Une gouvernance forte : Offre des fonctionnalités telles que l'enregistrement complet des audits, le contrôle d'accès basé sur les rôles et le SSO, qui sont vitales pour la conformité et la sécurité

: Offre des fonctionnalités telles que l'enregistrement complet des audits, le contrôle d'accès basé sur les rôles et le SSO, qui sont vitales pour la conformité et la sécurité Fournisseur, prestataire d'intégrations faciles : Se connecte à plus de 500 outils, ce qui permet de l'insérer facilement dans vos flux de travail CI/CD existants

Limites d'Octopus Deploy

Courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées : Le paramètre des déclencheurs et de l'automatisation peut être un défi, surtout si vous êtes novice en matière d'outils d'automatisation du déploiement

: Le paramètre des déclencheurs et de l'automatisation peut être un défi, surtout si vous êtes novice en matière d'outils d'automatisation du déploiement Considérations de coût pour la mise à l'échelle : Le coût peut s'additionner pour les déploiements à grande échelle ou les entreprises ayant des exigences étendues

: Le coût peut s'additionner pour les déploiements à grande échelle ou les entreprises ayant des exigences étendues Défis occasionnels liés à l'interface utilisateur : Les processus de débogage peuvent parfois être un peu lourds sans exécuter des cycles complets

Prix d'Octopus Deploy

*Cloud (hébergé par Octopus) Débutant : $360 USD/an Professionnel : $4,170 USD/an Enterprise : $23,400 USD/an

*Serveur (auto-hébergé) Débutant : $360 USD/an Professionnel : $1,920 USD/an Enterprise : $14,400 USD/an



G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

: 4.4/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (55+ avis)

ClickUp rend l'automatisation DevOps sans effort

Eh bien, nous avons couvert un assez grand nombre d'outils dans cet article ! Mais ce n'est pas une surprise, étant donné que le marché des outils de CI devrait grimper en flèche à 3,76 milliards de dollars d'ici 2030 .

Alors, quel outil choisir ?

Réponse longue : n'importe lequel des 20 outils mentionnés ci-dessus. Certains outils sont mieux adaptés aux petites équipes, tandis que d'autres travaillent mieux si vous faites partie d'un écosystème existant (comme AWS CodePipeline et Azure DevOps). En pesant le pour et le contre, vous pouvez choisir l'outil qui travaille le mieux pour vos besoins.

Réponse courte : choisissez ClickUp.

Qu'il s'agisse d'automatiser des tâches répétitives, de suivre la progression des sprints ou de s'intégrer à d'autres outils dans votre pipeline CI/CD, ClickUp est suffisamment polyvalent pour répondre à tous vos besoins.

Vous voulez que votre équipe DevOps en fasse plus ? Créez un compte gratuit sur ClickUp aujourd'hui !