10 Générateurs de newsletters IA pour booster votre création de contenu

Les lettres d'information sont très efficaces pour établir une connexion avec votre cible, mais leur création peut prendre beaucoup de temps.

C'est là qu'un générateur de newsletter IA fait des merveilles. Il peut automatiser la création de contenu, optimiser les designs et personnaliser les messages, rendant l'ensemble du processus plus rapide et plus efficace.

Mais avec autant d'options disponibles, comment faire pour choisir la bonne ? C'est exactement ce que nous sommes venus faire pour vous aider ! Plongeons dans ce qui fait un excellent générateur de newsletter IA et discutons des 10 meilleurs générateurs de newsletter IA.

Que faut-il rechercher dans un générateur de newsletter IA ?

voici ce qu'il faut prendre en compte pour obtenir un contenu de premier ordre, une automatisation efficace et des fonctionnalités qui correspondent à vos objectifs.

🎨 Personnalisation

Le logiciel de la lettre d'information doit vous permettre de personnaliser vos lettres d'information pour correspondre à la voix et au style de votre marque. Que ce soit par le biais d'éditeurs de type "glisser-déposer" ou de modèles flexibles, vous devez avoir un contrôle total sur l'aspect et la convivialité de votre contenu.

🤖 Des suggestions de contenu intelligentes

Recherchez un outil IA qui peut vous aider dans la création de contenu personnalisé. Il devrait analyser les campagnes précédentes et suggérer du contenu qui résonne avec votre cible en fonction de leurs modèles d'engagement. C'est comme si vous aviez un mini-stratège au bout des doigts !

⚡ Automatisation

Vous voulez plus qu'un simple expéditeur d'e-mails en masse ? Un bon outil IA déclenchera des e-mails en fonction du comportement de l'utilisateur, par exemple si quelqu'un effectue un achat ou clique sur un lien, ce qui garantit une communication personnalisée et opportune sans que vous ayez à lever le petit doigt.

📊 Analyse et rapports

Les données en temps réel sont essentielles pour optimiser les performances des newsletters. Les meilleurs outils vous montreront exactement comment vos newsletters fonctionnent afin que vous puissiez faire des ajustements rapides pour maintenir l'engagement des abonnés et améliorer les campagnes futures.

📋 Modèles préformatés

Un générateur de newsletters IA efficace devrait offrir une variété de modèles de newsletters modèles préformatés qui sont entièrement personnalisables. Ces modèles contribuent à rationaliser le processus de conception, permettant aux entreprises de créer rapidement des lettres d'information visuellement attrayantes et conformes à la marque. Que vous cibliez différents secteurs d'activité ou différents publics, les modèles personnalisables garantissent que votre contenu est percutant et qu'il se démarque.

Les 10 meilleurs générateurs de newsletters IA

Voyons les 10 meilleurs outils d'IA pour générer des newsletters.

1. ClickUp (le meilleur pour la création de contenu IA rationalisé) ClickUp est une application tout-en-un pour les besoins du marketing.

Le marketing de ClickUp permettent de créer, de gérer et de publier des lettres d'information, le tout à partir d'une seule plateforme.

Je rédige, collabore et organise le contenu de mes lettres d'information au sein de la même plateforme. L'utilisation de ClickUp Documents avec ClickUp Docs, je peux créer des dispositions détaillées, structurer chaque section de la lettre d'information et intégrer des images ou des vidéos dans le document. Tout est regroupé en un seul endroit, du brainstorming à la modification en cours.

Collaborez et lancez des idées avec votre équipe, créez des wikis et stockez des documents en un seul endroit avec ClickUp Docs

Mais c'est ici que les choses s'améliorent encore plus.. ClickUp Brain apporte la puissance de l'IA à la création de newsletters. Il peut analyser le contenu que j'ai rédigé dans Docs, faire des suggestions ou même générer un nouveau contenu basé sur mes idées initiales.

Que j'aie besoin d'aide pour créer des lignes d'objet attrayantes, recommander des sections qui résonnent avec mon public ou peaufiner le ton, ClickUp Brain veille à ce que ma newsletter atteigne tous les objectifs fixés.

//img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-2024-11-15-at-7.47.51 PM.png surement.

/$$img/

Brainstormer des idées de newsletters et générer du contenu avec ClickUp Brain

ClickUp s'intègre même avec des outils comme Mailchimp et d'autres plateformes d'e-mail, ce qui permet de les synchroniser facilement campagnes d'e-mailing et envoyer des bulletins d'information à faire des annonces importantes sans quitter mon flux de travail. Ainsi, ClickUp offre des ressources pour tout, de la création de contenu à la distribution.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Chat: Rationalisez la communication, en permettant aux membres de l'équipe de collaborer en temps réel, de partager des commentaires ou de modifier les brouillons de votre newsletter sans quitter la plateforme avec... ClickUp Chat Tableaux blancs ClickUp: Planifiez la structure de la newsletter, cartographiez les stratégies de campagne et visualisez les idées de la newsletter avec Tableaux blancs ClickUp .

Rationalisez la communication, en permettant aux membres de l'équipe de collaborer en temps réel, de partager des commentaires ou de modifier les brouillons de votre newsletter sans quitter la plateforme avec... ClickUp Chat ClickUp MindMaps: Décomposez des informations complexes pour votrecampagnes de marketing et veillez à ce que le contenu de votre newsletter soit structuré de manière logique avec Cartes mentales ClickUp . Que vous travailliez sur plusieurs newsletters ou que vous organisiez de grandes quantités d'informations, les cartes mentales de ClickUp vous donnent une vue claire et organisée de votre stratégie de contenu

Décomposez des informations complexes pour votrecampagnes de marketing et veillez à ce que le contenu de votre newsletter soit structuré de manière logique avec Cartes mentales ClickUp . Que vous travailliez sur plusieurs newsletters ou que vous organisiez de grandes quantités d'informations, les cartes mentales de ClickUp vous donnent une vue claire et organisée de votre stratégie de contenu Tableaux de bord ClickUp: Obtenez une vue en temps réel des performances de votre newsletter grâce à des widgets personnalisables et suivez les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et la croissance du nombre d'abonnés grâce à Tableaux de bord ClickUp Limites de ClickUp

ClickUp est un peu difficile à apprendre pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever : **Gratuit pour toujours

: **Gratuit pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Visme (Meilleur pour les modèles personnalisables)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Visme Visme est un outil de conception alimenté par l'IA qui simplifie la création de newsletters avec des modèles personnalisables pour divers secteurs d'activité. Il aide à concevoir des newsletters engageantes en suggérant des ajustements de conception, comme de meilleures combinaisons de couleurs ou des améliorations de disposition.

Il peut vous faire gagner du temps, notamment lorsque vous devez créer une newsletter personnalisée et visuellement attrayante, mais que vous n'avez pas le temps de partir de zéro. Les modèles alimentés par l'IA rendent la conception sans effort, et l'automatisation de la planification garantit que tout est envoyé au moment parfait. De plus, il peut analyser l'engagement passé pour aider à affiner le contenu et à stimuler les performances futures.

Visme meilleures fonctionnalités

Personnalisez des modèles pilotés par l'IA pour différents secteurs et publics

Utilisez un éditeur par glisser-déposer pour incorporer facilement du texte, des images et d'autres éléments

S'intégrer de manière transparente aux plateformes d'e-mail pour une distribution directe

Suivre l'engagement et les performances avec des outils d'analyse avancés

Les limites de Visme

Le logiciel est parfois lent lorsqu'il est utilisé dans un navigateur

Prix de Visme

Basic: Gratuit

Gratuit Starter: 29$/mois

29$/mois Pro: 59$/mois

59$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ commentaires)

3. Jasper IA (le meilleur pour les équipes de marketing par e-mail des entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-4.png Générateur de newsletter Jasper IA /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Jasper Jasper IA est un assistant de rédaction IA populaire qui peut vous aider à générer du contenu pour les newsletters. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est sa capacité à concevoir des lignes d'objet engageantes et des intros de newsletter. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à réfléchir : vous pouvez les adapter à votre style. Il permet également de générer du contenu pour les différentes sections d'une newsletter, sur la base de mots-clés ou d'un bref aperçu.

Son Éditeur marketing ajuste le contenu généré par l'IA pour qu'il corresponde à la voix, au style et au ton de votre marque. Vous pouvez également mettre en place des paramètres de mise en forme pour inclure des citations et des exemples de réussite susceptibles d'aider votre entreprise à se développer.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Obtenez des lignes d'objet et personnalisez le ton pour un meilleur contexte

Permettre des révisions rapides et des améliorations du contenu

Générer des lettres d'information dans plus de 25 langues

Explorez des modèles d'e-mail dynamiques basés sur le comportement de votre public

Limites de l'IA de Jasper

À ne fait pas d'assistance pour la recherche ou le brainstorming d'idées

Prix de l'IA de Jasper

Creator: 49 $/mois par place

49 $/mois par place Pro: 69 $/mois par place

69 $/mois par place Business: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1000+ avis)

4.7/5 (1000+ avis) Capterra: 4.8/5 (1800+ avis)

4. Taskade (Meilleur pour créer un environnement de travail unifié pour les newsletters)

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Taskade L'IA de Taskade fournit un environnement de travail unifié en offrant un moyen transparent de forfaiter et de collaborer pour les newsletters. Le générateur de newsletters utilise des modèles intuitifs qui vous aident à démarrer rapidement, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire vos efforts.

Vous pouvez commencer par saisir des invites dans le créateur de newsletter et générer facilement des newsletters professionnelles grâce à des outils de création et de modification de contenu optimisés par l'IA. De plus, son intégration transparente vous permet de tout gérer, du brainstorming aux modifications en cours, sans passer d'une application à l'autre, pour un flux de travail fluide et efficace.

Meilleures fonctionnalités de Taskade

Collaborez en temps réel pour une gestion de projet fluide avec vos coéquipiers, en offrant une expérience structurée

Changez de vue (liste, tableau, action, carte mentale) en fonction des besoins du projet et des styles de planification

Compilez des informations et des idées pertinentes avec l'IA pour créer un contenu convaincant

Limites de Taskade

L'application mobile semble un peu maladroite et a un impact sur la convivialité et la performance

Prix de Taskade

Free

Taskade Pro: 8$/mois par utilisateur, facturé annuellement

8$/mois par utilisateur, facturé annuellement Taskade pour Teams: $16/mois par utilisateur, facturé annuellement

Taskade évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

5. GrowthBar (Le meilleur pour la création de newsletters optimisées pour le référencement)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/homepage-growthbar-content-generator-blog-1024x632-1.png GrowthBar Générateur de newsletter IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise la barre de croissance L'assistant de rédaction alimenté par l'IA de GrowthBar, principalement commercialisé pour la rédaction de blogs, est également excellent pour l'élaboration de newsletters. L'IA aide à rationaliser la création de contenu en générant rapidement du contenu de haute qualité, optimisé pour le référencement, en veillant à ce que vos newsletters soient bien structurées, attrayantes et optimisées pour les moteurs de recherche.

Avec l'option de créer du contenu dans plus de 20 langues, il est idéal pour les entreprises qui s'engagent auprès de divers publics. Son outil IA aide également à la recherche quantitative, vous permettant de produire des newsletters convaincantes sans sacrifier la qualité ou l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de GrowthBar

Générez du contenu basé sur des invitations, pour une rédaction rapide et efficace

Optimisez le contenu pour le référencement afin d'améliorer les classements

Exporter et publier directement depuis la plateforme

Intégration avec Google Chrome pour un flux de travail transparent

Limites de GrowthBar

Il est principalement destiné à la création de contenu long-form et pourrait ne pas convenir à la rédaction créative

Prix du GrowthBar

Free: Pour 7 jours

Pour 7 jours Standard: 36$/mois

36$/mois Pro: 74,25 $/mois

74,25 $/mois Agence: 149,25 $/mois, facturé annuellement

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez d'avis

6. Junia IA (la meilleure pour la création de contenu long-form basé sur des invitations, des instructions)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image4-7-1400x788.png Générateur de bulletins d'information Junia IA pour la création de contenu long-form basé sur des invites, instructions /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration IA Junia IA est peut-être présenté comme un rédacteur d'articles de blog, mais c'est aussi un choix solide pour générer des newsletters de longue durée. Sa personnalisation poussée et sa précision dans le traitement des invitations, paramètres qui distinguent Junia IA des autres générateurs de newsletters IA...

Son Écrivain IA traite les invitations de manière efficace, transformant les idées en sections cohérentes. Vous pouvez ajuster le ton et le style pour qu'ils correspondent à l'identité unique de votre marque avec Brand Voice. Il offre également des options avancées de mise en forme du contenu pour rendre vos newsletters attrayantes.

Junia IA meilleures fonctionnalités

Générez rapidement plusieurs éléments de contenu avec le générateur de contenu en vrac

Recevez des suggestions en temps réel pour améliorer le flux et la clarté du contenu grâce à l'éditeur de texte IA

Utilisez des modèles avec des structures prêtes à l'emploi pour accélérer la création de contenu pour différentes formes

Limites de Junia IA

Manque de personnalisation avancée pour des segments d'audience sur mesure

Prix de Junia IA

Free

Creator: 34 $/mois

34 $/mois Pro: 59 $/mois

Junia IA évaluations et critiques

Pas assez de commentaires

7. HoppyCopy (Meilleur pour une newsletter visuellement engageante)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-8-1400x737.png HoppyCopy IA Générateur de newsletter /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une entreprise HoppyCopy HoppyCopy se distingue par sa capacité, alimentée par l'IA, à générer des images et des GIF, rendant les newsletters visuellement attrayantes et dynamiques. Que vous ayez besoin de visuels accrocheurs pour rompre le texte ou de GIF pour ajouter un élément amusant et interactif, l'IA s'en charge de manière transparente.

Vous pouvez entrer les détails de votre newsletter, comme le sujet, le public et le ton, et HoppyCopy génère un plan modifiable avec un contenu pertinent afin que vous puissiez facilement structurer la newsletter.

Les meilleures fonctionnalités de HoppyCopy

Expérimentez des formes à plusieurs sections ou à une seule histoire pour améliorer l'engagement envers la newsletter

Personnalisez le ton en sélectionnant ou en tapant une option personnalisée

Ajoutez des visuels générés par l'IA pour améliorer le contenu de votre newsletter

Améliorez le texte de votre newsletter grâce aux fonctionnalités de modification en cours de l'IA

Limites de HoppyCopy

Il produit parfois un contenu IA inexact ou ajoute des mots-clés non pertinents

Prix de HoppyCopy

Free: Pour 7 jours

Pour 7 jours Débutant : 29$/mois

: 29$/mois Pro : 49$/mois

: 49$/mois Pro+ : 99$/mois

Évaluations et critiques de HoppyCopy

G2: 4.8/5 (30 commentaires)

4.8/5 (30 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Caboodle IA (Meilleur pour les suggestions de contenu personnalisé)

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Caboodle Le générateur de newsletters Caboodle IA permet de créer des newsletters sans effort, en particulier lorsque vous êtes en proie au blocus de l'écrivain. Il propose des suggestions de contenu personnalisées basées sur les préférences et les horaires de votre public, optimisant ainsi les campagnes de newsletters.

Il apporte également son assistance à la collaboration sur les documents afin que vous puissiez lancer des idées de bulletins d'information et demander l'avis de votre équipe. J'apprécie également sa capacité à décomposer des sujets complexes en sections faciles à lire. Lorsque vous souhaitez expliquer quelque chose de détaillé ou de technique, la rédaction de newsletter de Caboodle vous aide à organiser le contenu et à l'écrire d'une manière digeste et qui maintient l'intérêt des lecteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Caboodle IA

Adaptez des newsletters personnalisées aux intérêts de chaque abonné

Personnalisation facile grâce à un éditeur par glisser-déposer, aucun code n'est nécessaire

Paramétrage rapide à l'aide de modèles préconçus pour une image de marque cohérente

Suivez les indicateurs clés d'engagement avec un tableau de bord analytique

Limites de Caboodle IA

Le logiciel fait état de bugs fréquents, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience globale de l'utilisateur

Prix de Caboodle IA

Prix personnalisé

Pas assez de commentaires

9. Outil d'IA pour les e-mails de HubSpot (Meilleur pour une intégration transparente avec la suite de HubSpot)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image3-6.png Outil d'IA pour les e-mails de HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de l'IA de HubSpot HubSpot Avec le générateur de newsletters IA de HubSpot, vous pouvez facilement créer des newsletters personnalisées en saisissant un sujet, un type d'e-mail et une brève description. Il utilise les données CRM pour générer du contenu personnalisé afin d'améliorer l'engagement des clients.

Il propose des modèles de newsletter préconçus et un éditeur par glisser-déposer pour mettre à l'échelle vos campagnes marketing. De plus, l'analyse en temps réel donne des indications sur l'engagement, ce qui vous permet d'affiner vos futures lettres d'information.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Email IA

Obtenez des recommandations de contenu pour les newsletters par e-mail en fonction de l'engagement passé

Recevez des recommandations sur les heures d'envoi optimales pour de meilleurs taux d'ouverture

Suivre les taux d'ouverture et de clics pour améliorer les futures campagnes

Créer des newsletters personnalisées en intégrant les données clients de HubSpot CRM

Les limites de HubSpot Email IA

À ne fait pas de tarification séparée pour les outils d'e-mail, vous devez donc acheter l'ensemble de la suite

Tarifs de HubSpot Email IA

Marketing Hub Starter: 15$/mois par place

15$/mois par place Plateforme client Starter: 15$/mois par place

15$/mois par place Marketing Hub Professional : 890$/mois pour 3 places

: 890$/mois pour 3 places Marketing Hub Enterprise : $890/mois pour 3 sièges Marketing Hub Professional : $890/mois pour 3 sièges Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois pour 5 places

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

10. L'outil IA intelligent de Mailchimp (le meilleur pour l'automatisation des newsletters basée sur le comportement)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image9-4.png L'outil Smart IA de Mailchimp pour l'automatisation des newsletters basée sur le comportement /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Mailchimp La plateforme de génération de newsletters IA de Mailchimp est conçue pour vous aider à convertir plus de clients grâce à sa capacité à créer des e-mails personnalisés en utilisant l'automatisation basée sur le comportement et la segmentation précise de l'audience

Par exemple, vous pouvez mettre en place des campagnes automatisées qui se déclenchent en fonction des actions des utilisateurs, comme les achats ou les visites de sites Web, ce qui garantit que vos paramètres sont toujours pertinents. De plus, la fonctionnalité de rapports en temps réel permet d'optimiser les campagnes au fur et à mesure qu'elles se déroulent, afin que vous puissiez suivre ce qui fonctionne et faire des ajustements à la volée.

Les meilleures fonctionnalités de Smart IA de Mailchimp

Personnaliser l'automatisation des e-mails en fonction des actions des utilisateurs

Rédiger des lignes d'objet convaincantes pour les newsletters avec son assistant de ligne d'objet

Suivez l'engagement et optimisez les newsletters avec son outil de test A/B

Utiliser le constructeur intuitif par glisser-déposer pour une conception facile

Les limites de l'IA intelligente de Mailchimp

Les fonctionnalités avancées telles que l'assistance téléphonique dédiée et le responsable de la réussite dédie ne sont disponibles que sur les forfaits plus chers

Prix de Smart IA de Mailchimp

Free : 4,54 $/mois, facturé annuellement

: 4,54 $/mois, facturé annuellement Essentiel : 4,54 $/mois, facturé annuellement

: 4,54 $/mois, facturé annuellement Standard : 6,78 $/mois, facturé annuellement

: 6,78 $/mois, facturé annuellement Premium : 135,56 $/mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (5 000+ commentaires)

4.4/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (17 000+ avis)

Boostez votre jeu de newsletter avec ClickUp

Les newsletters sont un excellent moyen de maintenir une communication directe avec votre public, de l'informer et de l'engager tout en promouvant le message de votre marque.

Que vous souhaitiez partager des mises à jour, des évènements à venir, des offres spéciales ou des informations précieuses, un générateur de newsletter à intelligence artificielle efficace peut considérablement stimuler l'engagement, aider à générer des conversions et faire gagner du temps.

ClickUp est la solution tout-en-un pour vous aider à gérer avec succès vos e-mails campagnes de marketing . Avec ClickUp Docs, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus de création de newsletters engageantes, tandis que ClickUp Brain permet d'améliorer vos newsletters grâce à des suggestions de contenu alimentées par l'IA.

prêt à simplifier votre marketing par e-mail avec ClickUp ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites passer vos campagnes de contenu marketing au niveau supérieur.