Google réunion vs Zoom : quel est le meilleur outil vidéo en 2025 ?

Vous avez fait un appel Zoom aujourd'hui ? Ou peut-être avez-vous utilisé Google Meet pour discuter avec un client ? Ces outils font désormais partie du vocabulaire de notre environnement de travail quotidien.

Ils ont transformé la façon dont nous nous connectons avec nos collègues et nos clients. Nous avons appris qu'il n'était pas nécessaire d'être dans la même pièce pour faire les choses ; il suffit d'avoir les bonnes applications.

Mais il n'existe pas d'application de vidéoconférence qui convienne à tout le monde. Certains préfèreront l'approche "plug-and-play" de Google Meet, tandis que d'autres apprécieront les fonctionnalités étendues de Zoom pour la gestion de bout en bout des réunions vidéo.

Dans cet article de blog, nous allons comparer Zoom et Google Meet pour voir laquelle des deux applications pourrait le mieux travailler pour vous. Nous présenterons également de nouvelles outils de réunion en ligne qui peuvent rendre la collaboration encore plus facile.

Commençons à creuser.

Qu'est-ce que Google Meet ?

Google Meet est un logiciel de vidéoconférence qui vous permet de vous connecter et de collaborer en ligne. Il est parfait pour une utilisation personnelle ou en entreprise et offre une intégration parfaite avec les environnements de travail de Google tels que Gmail et Google Agenda.

Google Meet offre un son et une vidéo effacés, des sous-titres en direct et des fonctionnalités de sécurité robustes pour garantir la sécurité et l'accessibilité de vos réunions. Son interface simple et ses forfaits flexibles en font un outil indispensable pour tous ceux qui se connectent à distance.

Fonctionnalités de Google Meet

Grâce à ses fonctionnalités avancées, Google Meet peut rendre vos réunions virtuelles sûres et attrayantes. Qu'il s'agisse de gérer une petite réunion ou un évènement de grande envergure, il fournit tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration fluide.

1. Sous-titres en direct

Gardez tout le monde dans le coup grâce aux sous-titres automatiques en temps réel. Alimentées par l'IA de Google, ces sous-titres sont rapides et précis, parfaits pour l'accessibilité ou les équipes multilingues.

2. Partage d'écran

Partagez l'intégralité de votre écran, une fenêtre spécifique ou un onglet Chrome en quelques clics, ce qui facilite la présentation de documents, de diapositives et de vidéos pendant la réunion.

3. Salles de réunion

Divisez les réunions plus importantes en groupes plus petits et plus ciblés grâce aux salles de réunion, idéales pour les collaborations d'équipe, les ateliers ou les sessions de réseautage. N'oubliez pas qu'il n'est pas encore possible d'enregistrer ou de diffuser en direct les réunions en petits groupes.

4. Enregistrement de réunion

Vous avez besoin d'immortaliser des moments importants ? Google Meet vous permet d'enregistrer des réunions et de les stocker dans Google Drive en haute qualité vidéo et audio pour un accès facile et un partage ultérieur.

5. Intégration de Jamboard

Collaborez de manière créative grâce à la fonctionnalité Jamboard intégrée. Ce tableau blanc interactif permet aux participants de faire des remue-méninges, de dessiner et de partager des idées visuellement en temps réel.

6. Annulation du bruit

Les bruits de fond peuvent être source de distraction lors des réunions. Google Meet réduit ce phénomène en utilisant l'IA pour filtrer les sons indésirables, ce qui permet de rester concentré sur ce qui est important.

7. Sécurité et cryptage

Google Meet crypte toutes les réunions en transit et respecte les normes de sécurité les plus élevées du secteur. De plus, grâce aux fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, vos données restent en sécurité en utilisant le navigateur ou l'application mobile.

8. Intégration du calendrier et des e-mails

Planifiez et rejoignez des réunions directement depuis Google Agenda ou Gmail en un seul clic, ce qui vous permet de rester organisé et à l'heure.

9. Compatibilité mobile

Accédez à Google Meet en déplacement grâce aux applications dédiées pour iOS et Android, afin de ne jamais manquer une réunion au bureau ou en déplacement.

Tarifs de Google Meet

Les tarifs de Google Workspace, avec lequel Google Meet est fourni, sont les suivants :

Basic (Free): $0

$0 Business Starter : 6 $ par utilisateur/mois

: 6 $ par utilisateur/mois Business Standard : 12 $ par utilisateur/mois

: 12 $ par utilisateur/mois Business Plus : 18 $ par utilisateur/mois

: 18 $ par utilisateur/mois Enterprise : Tarification personnalisée en fonction des besoins de l'organisation

Qu'est-ce que Zoom ?

Zoom est un logiciel de vidéoconférence qui permet aux entreprises, aux éducateurs et aux particuliers de se connecter sans effort. Grâce à ses fonctionnalités vidéo et audio haute définition, Zoom permet d'organiser des réunions virtuelles sans faille sur n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone.

Sa facilité d'utilisation, sa qualité de connexion fiable et ses fonctionnalités de collaboration complètes en font une solution de choix pour les communications personnelles et professionnelles.

Zoom fonctionnalités

Zoom offre diverses fonctionnalités avancées pour rendre les réunions et la collaboration productives. Qu'il s'agisse d'une réunion d'entreprise, d'un webinaire ou d'une formation virtuelle, ces outils garantissent une expérience fluide et interactive.

1. Vidéo et audio HD

Zoom assiste la vidéo HD et la qualité audio supérieure, ce qui garantit que vos réunions Zoom sont claires et attrayantes. Grâce à sa technologie adaptative, il ajuste la qualité en fonction de votre vitesse Internet.

2. Partage d'écran

L'une des fonctionnalités de collaboration les plus puissantes de Zoom, le partage d'écran, vous permet, à vous et à votre équipe, d'afficher l'ensemble de votre écran ou des applications spécifiques pour des présentations plus dynamiques.

3. Salles de réunion

Les salles de réunion permettent aux hôtes de vous répartir en petits groupes pertinents pour des réunions plus importantes ou des évènements virtuels pour des discussions plus ciblées ou des activités d'équipe.

4. Discussion en équipe

La fonction intégrée de discussion en équipe de Zoom vous permet de communiquer par texte en dehors des réunions, de partager des fichiers, des images et des liens pour une collaboration continue.

5. Compagnon IA

Les fonctionnalités de Zoom basées sur l'IA, les transcriptions de réunions, les résumés intelligents et les éléments d'action peuvent vous aider à rester au fait des discussions cruciales sans prendre de notes.

6. Arrière-plans et avatars virtuels

Vous pouvez personnaliser votre espace de réunion avec des arrière-plans virtuels ou utiliser des avatars amusants pour apporter une touche créative.

7. Enregistrement cloud

Zoom propose des fonctions d'enregistrement sur le cloud, qui vous permettent de sauvegarder et de partager des enregistrements de réunions, achevés par des transcriptions pour une consultation ultérieure facile.

Prix Zoom

Basic (Free): $0

$0 Pro: 13,32 $ par mois/utilisateur

13,32 $ par mois/utilisateur Business: $18.32 par mois/utilisateur

$18.32 par mois/utilisateur Business Plus: $22.49 par mois/utilisateur

$22.49 par mois/utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Google Réunion vs Zoom : Comparaison des fonctionnalités

Google Meet et Zoom sont des outils de vidéoconférence populaires qui répondent à des besoins et des préférences différents. Voici une analyse rapide de leurs fonctionnalités pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Fonctionnalité | Google Meet | Zoom |

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| Capacité des participants : de 100 à 1000, selon le forfait Enterprise. Jusqu'à 100 participants pour le forfait Free, jusqu'à 1000 pour le forfait Enterprise

| Intégration - transparente avec l'environnement de travail de Google - extensive avec de nombreuses applications

| Interface utilisateur - Propre et conviviale - Sophistiquée et riche en fonctionnalités - Interface utilisateur - Propre et conviviale - Sophistiquée et riche en fonctionnalités - Interface utilisateur - Propre et conviviale - Propre et riche en fonctionnalités - Propre et conviviale - Propre et conviviale

| Arrière-plans virtuels | Personnalisation limitée | Options de personnalisation étendues

| Enregistrement et lecture - Limité par l'environnement de travail de Google - Complet et facile à partager - Fonctionnalités de sécurité - Cryptage fort - Très bon rapport qualité/prix

| Fonctionnalités de sécurité | Cryptage fort, moins de contrôles administrateurs | Contrôles avancés et cryptage de bout en bout ; problèmes passés

| Disponibilité des plateformes | Applications mobiles basées sur le web | Applications bureau pour plusieurs systèmes d'exploitation ; également disponibles sur le web et les plateformes mobiles | Outils de collaboration

| Outils de collaboration | Outils de base tels que les discussions et les salles de réunion | Outils avancés, y compris les discussions, les salles de réunion, les sondages et les questions/réponses

Examinons maintenant certaines de ces fonctionnalités en détail.

Capacité de réunion

Google Meet permet à un maximum de 1000 participants d'assister à une réunion sur des forfaits avancés, ce qui permet d'accueillir sans problème des équipes plus importantes dans la suite Google Workspace. Les entreprises qui organisent fréquemment des réunions d'équipe ou des webinaires de grande envergure en sont les principales bénéficiaires. Le forfait gratuit vous permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes à la fois.

permet à un maximum de d'assister à une réunion sur des forfaits avancés, ce qui permet d'accueillir sans problème des équipes plus importantes dans la suite Google Workspace. Les entreprises qui organisent fréquemment des réunions d'équipe ou des webinaires de grande envergure en sont les principales bénéficiaires. Le forfait gratuit vous permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes à la fois. de même, Zoom offre des limites variables en fonction du forfait, avec la possibilité d'accueillir 100 participants avec le forfait Free et jusqu'à 300 avec les abonnements Business et Business Plus. Vous avez besoin d'une licence complémentaire Large Meeting pour porter le nombre de participants à 500 ou 1 000$a. Cette flexibilité en fait un outil idéal pour les organisations qui ont besoin d'organiser des réunions à plus grande échelle pour des évènements.

🏆 Gagnant : Google Meet peut être plus économique pour les petites équipes ayant besoin de grandes réunions occasionnelles en raison de son prix de départ moins élevé et de ses environnements travail intégrés. Cependant, pour les équipes qui ont besoin de grandes réunions fréquentes, la flexibilité de Zoom avec le module complémentaire "Grande réunion" pourrait valoir l'investissement.

Outils de partage d'écran et de collaboration

Google Meet et Zoom permettent tous deux le partage d'écran. Toutefois, Google Meet s'intègre bien à l'environnement de travail de Google, ce qui facilite la collaboration sur des documents partagés et la modification en cours de réunion

Zoom offre des options avancées de partage d'écran, notamment des fonctionnalités d'annotation et la possibilité de contrôler l'écran partagé à distance, ce qui le rend plus interactif. Cela est particulièrement utile pour les sessions de formation ou les présentations où l'engagement est essentiel

🏆 Winner : Zoom, pour ses outils de collaboration améliorés qui favorisent les réunions interactives en ligne.

Enregistrement et transcription

Google Meet et Zoom vous permettent d'enregistrer des réunions en ligne. Google Meet les enregistre automatiquement sur Google Drive dans l'environnement de travail Google, mais la transcription est limitée aux forfaits payants, ce qui peut restreindre l'accès des utilisateurs gratuits

et Zoom vous permettent d'enregistrer des réunions en ligne. Google Meet les enregistre automatiquement sur Google Drive dans l'environnement de travail Google, mais la transcription est limitée aux forfaits payants, ce qui peut restreindre l'accès des utilisateurs gratuits Zoom offre des fonctionnalités d'enregistrement et de transcription automatique dans tous les forfaits, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux notes de réunion et aux sessions enregistrées, quel que soit leur niveau d'abonnement

🏆 Gagnant : Zoom, pour ses options complètes d'enregistrement et de transcription, améliorant la productivité.

Salles de réunion

Google Meet et Zoom disposent de salles de réunion. Google Meet permet aux participants de prendre part à des discussions plus restreintes dans le cadre d'une réunion plus importante au sein de l'environnement de travail Google. Toutefois, cette fonctionnalité n'est peut-être pas aussi fiable pour la gestion de plusieurs sessions en petits groupes

et Zoom disposent de salles de réunion. Google Meet permet aux participants de prendre part à des discussions plus restreintes dans le cadre d'une réunion plus importante au sein de l'environnement de travail Google. Toutefois, cette fonctionnalité n'est peut-être pas aussi fiable pour la gestion de plusieurs sessions en petits groupes Zoom est réputé pour ses salles de réunion. Il offre des options étendues pour la gestion de ces espaces pendant les réunions, y compris la possibilité pour les hôtes de rejoindre n'importe quelle salle de réunion à tout moment, ce qui améliore considérablement la dynamique de la réunion

🏆 Winner : Zoom, pour ses fonctionnalités de salle de réunion plus robustes qui facilitent un travail de groupe efficace.

Intégrations

Google Meet est étroitement intégré aux applications de l'environnement de travail de Google, telles que Gmail, Drive et Calendrier, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs de l'écosystème Google. Cette intégration permet d'affiner le flux de travail et la planification pour les équipes qui s'appuient fortement sur les produits Google

est étroitement intégré aux applications de l'environnement de travail de Google, telles que Gmail, Drive et Calendrier, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs de l'écosystème Google. Cette intégration permet d'affiner le flux de travail et la planification pour les équipes qui s'appuient fortement sur les produits Google Zoom intègre un large intervalle d'outils de productivité, notamment Microsoft Teams et Slack, offrant ainsi plus de flexibilité aux utilisateurs qui ont besoin de se connecter à divers outils. Sa Marketplace étendue permet en outre aux utilisateurs d'améliorer leur expérience Zoom avec de nombreuses applications tierces

🏆 Winner : Zoom, pour son plus large intervalle d'intégrations.

Sécurité

Google Meet et Zoom accordent tous deux la priorité à la sécurité, mais Google Meet bénéficie des protocoles de sécurité robustes de Google, notamment le chiffrement de bout en bout et les mises à jour régulières de Google Workspace. Cet aspect est particulièrement important pour les organisations qui traitent des informations sensibles

bénéficie des protocoles de sécurité robustes de Google, notamment le chiffrement de bout en bout et les mises à jour régulières de Google Workspace. Cet aspect est particulièrement important pour les organisations qui traitent des informations sensibles Zoom a amélioré ses fonctionnalités de sécurité au fil du temps, en intégrant le chiffrement de bout en bout et l'authentification des utilisateurs, mais il a été confronté à des problèmes de sécurité dans le passé. Les récentes mises à jour visent à renforcer la confiance et à garantir un environnement de réunion plus sûr

🏆 Gagnant : Google Meet, pour ses solides mesures de sécurité, assurant la tranquillité d'esprit des utilisateurs.

✨ Verdict final

Alors que Google Meet est un choix solide pour les petites équipes ou ceux qui utilisent Google Workspace, l'environnement riche en fonctionnalités de Zoom le rend particulièrement adapté aux entreprises et aux organisations qui ont besoin d'une grande fonctionnalité et d'une grande évolutivité dans leurs outils de réunion.

Google Meet vs Zoom sur Reddit

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google Meet vs Zoom sur Reddit, les avis varient en fonction des besoins spécifiques.

De nombreux utilisateurs de Reddit, comme Somme falsifiable les utilisateurs de Google Meet préfèrent Google Meet pour sa simplicité et son intégration à l'environnement de travail de Google.

Pendant la pandémie, tout le monde est passé à Zoom, et chaque jour, il y avait un article sur la première page faisant référence à "Zoom", comme s'il était devenu une partie de notre lexique culturel (comme "Google" est devenu synonyme de recherche). Mais sa réussite est-elle due à la qualité du produit lui-même ou à un marketing astucieux/opportuniste ? Je ne peux m'empêcher de penser qu'il existait de meilleurs produits bien avant Zoom. Mon travail, c'est Google Meet, qui fonctionne dans le navigateur, est 100% gratuit et ne nécessite aucun téléchargement. C'est là mon principal reproche. Zoom est parfaitement capable de travailler dans le navigateur, mais il vous oblige à le télécharger (comme le font de nombreuses entreprises) parce que vous êtes plus susceptible de cliquer dessus à l'avenir s'il s'agit d'une icône sur votre bureau/dock.Mais l'organisation de réunions/de paramètres avec des personnes à distance est déjà suffisamment difficile. L'installation préalable d'un logiciel par les deux parties ne fait qu'ajouter à la difficulté. Je ne comprends pas pourquoi le consommateur choisit de faire cela plutôt que d'envoyer simplement un lien pour une réunion avec Google Meet

D'autres utilisateurs de Reddit, comme MarkOfTheDragon12 les utilisateurs du site Web de l'entreprise, en particulier, soulignent que Zoom offre des fonctionnalités plus avancées pour les réunions et les webinaires de plus grande envergure.

Zoom est meilleur que Google Meet à tous égards : qualité, productivité, administration, intégrations, sécurité et contrôle... mais oui, c'est aussi 180 $/utilisateur/anGoogle Meet, comme beaucoup de produits Google, n'est vraiment pas un produit de qualité "entreprise". Il s'agit d'un système de conférence personnel destiné à l'utilisateur final, qui peut être intégré au rôle de l'entreprise. Il s'agit d'un outil personnel qui enregistre tout sur le disque dur de l'hôte. Au mieux, vous pouvez instaurer un flux de travail d'équipe consistant à déplacer les enregistrements vers un Team Drive partagé par la suite, mais il n'y a rien d'intrinsèquement intégré pour le faire

Et puis il y a des utilisateurs comme NoREEEEEEtilBrooklyn qui pensent que les deux outils sont utiles dans des paramètres différents :

Google Meet est idéal pour les petites réunions qui doivent rester privées. Zoom est plus adapté aux réunions plus importantes qui ne doivent pas être publiques

Au final, les utilisateurs de Reddit recommandent Google Meet pour les réunions simples et quotidiennes, surtout s'ils utilisent déjà Google Workspace. Zoom, en revanche, est plus adapté aux réunions plus importantes ou aux réunions plus interactives.

Meet ClickUp - La meilleure alternative à Google Meet et à Zoom

Vous avez entendu parler de Google Meet. Vous avez lu des articles sur Zoom. Vous voulez quelque chose de mieux ?

Jetez un coup d'œil à ClickUp . Il s'agit d'une plateforme de gestion des tâches de productivité tout-en-un qui comporte des outils de collaboration complets.

Voici certaines choses que vous pouvez faire sans effort avec ClickUp et que vous ne pourriez imaginer faire qu'avec Zoom ou Google Meet, même lorsqu'ils sont armés de multiples intégrations.

ClickUp's One Up #1:ClickUp Clips (pour la communication vidéo asynchrone)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-207.png ClickUp Clips : Google Meet vs Zoom /$$img/

Enregistrez de petits extraits vidéo à la volée avec ClickUp Clips

Nous détestons tous le cycle sans fin qui consiste à perdre du temps dans des réunions en direct pour rattraper de simples mises à jour ou passer à l'action. ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des vidéos de manière asynchrone, offrant ainsi une alternative flexible à la structure d'appel en direct de Google Meet et Zoom. Les Clips peuvent être votre enregistreur d'écran , un enregistreur vocal et une webcam en même temps, ce qui facilite le partage d'informations sans qu'il soit nécessaire de planifier une réunion. Cette solution est idéale pour les équipes télétravaillant dans des fuseaux horaires différents : chacun peut regarder l'enregistrement à sa convenance, et tout cela est capturé directement dans les tâches sur lesquelles ils travaillent.

Cette intégration parfaite dans votre flux de travail paramètre Clips par rapport aux autres outils vidéo. Au lieu de passer d'une plateforme à l'autre pour expliquer des tâches ou partager des commentaires, tout ce dont vous avez besoin pour communiquer se trouve déjà dans ClickUp, lié à des projets et des tâches spécifiques. Cela permet de créer un environnement de travail cohérent communication au sein de l'équipe système qui permet de tout organiser et de s'y référer facilement par la suite.

ClickUp's One Up #2 : Tableaux blancs ClickUp (pour la collaboration visuelle)

Suivez vos tâches et collaborez facilement avec les Tableaux blancs ClickUp

Google Meet et Zoom n'offrent que des fonctionnalités de collaboration de base. Tableaux blancs ClickUp faites passer la collaboration à un autre niveau en permettant à votre équipe de faire des brainstormings, de planifier et d'organiser des idées visuellement dans ClickUp. Vous ne vous contentez pas de présenter des idées au groupe, vous les construisez ensemble en temps réel, ce qui permet à chacun de participer activement.

Les tableaux blancs peuvent être personnalisés pour s'adapter à n'importe quel flux de travail - brainstorming, mind mapping ou planification de projet. Et le plus beau, c'est que vous pouvez transformer vos idées en actions concrètes En quelques clics, vous pouvez transformer vos idées en tâches ClickUp, ce qui rend le passage du forfait à l'exécution plus fluide que jamais.

💡Pro Tip : Utilisez les modèles de tableau blanc sur ClickUp pour être opérationnel, quoi que vous souhaitiez faire.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Brain (pour prendre des notes de réunion et transcrire des vidéos automatiquement)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-209.png ClickUp Brain /$$$img/

Déléguez le travail fastidieux de la prise de notes en réunion et de la transcription vidéo à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain

Prendre des notes et garder une trace des points clés pendant les réunions peut s'avérer difficile, même avec les fonctionnalités d'enregistrement proposées par Google Meet et Zoom. ClickUp Brain intervient pour automatiser entièrement ce processus. Oubliez l'examen manuel de longs enregistrements de réunions pour trouver des détails essentiels.

ClickUp Brain utilise IA pour transcrire une note de réunion en temps réel, en mettant en évidence les éléments d'action, les décisions critiques et les points de discussion pour vous dans l'espace de travail compte rendu de la réunion .

Ce qui paramètre cette fonctionnalité, c'est qu'elle s'intègre directement à vos tâches. Une fois qu'un réunion de projet achevé, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour convertir vos transcriptions en tâches ClickUp, achevées avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités. Cela permet de ne rien perdre dans la traduction et de transformer vos transcriptions en tâches ClickUp les agendas des réunions en résultats exploitables. Zoom et Google Meet proposent certes des vidéoconférences, mais ClickUp Brain va plus loin en les intégrant à un outil de productivité.

ClickUp's One Up #4 : Intégration de Zoom

Obtenez des résumés de réunion dans vos tâches avec des liens d'enregistrement en utilisant l'intégration ClickUp Zoom L'intégration de Zoom de ClickUp vous permet de lier les réunions vidéo directement à des tâches, ce qui facilite la conversion des discussions clés en éléments exploitables dès la fin de la réunion. Vous pouvez assigner des tâches, fixer des dates d'échéance et vous assurer que les suivis sont gérés dans ClickUp, en gardant tout aligné sur vos projets.

Chaque réunion Zoom est automatiquement enregistrée sous les tâches pertinentes, ce qui permet à votre équipe de se référer aux discussions importantes sans quitter la plateforme.

Vous pouvez même participer à vos réunions Zoom à partir de ClickUp, ce qui vous évite les étapes supplémentaires liées au passage d'une plateforme à l'autre pendant votre travail.

ClickUp's One Up #5 : Gestion des réunions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-211.png ClickUp Réunions : Google Meet Vs Zoom /$$img/

Transformez vos tâches de réunion en tâches récurrentes avec ClickUp Meetings

Les Réunions ClickUp cette fonctionnalité offre une solution complète pour la gestion et le suivi de vos réunions. Vous pouvez créer des agendas structurés, assigner des tâches pendant les discussions et capturer les informations clés en temps réel. Ainsi, chaque réunion a un objectif clair et les décisions se transforment rapidement en tâches réalisables, ce qui permet à votre équipe d'être productive et de rester sur la bonne voie.

L'une des meilleures fonctionnalités de ClickUp Meetings est de lier les réunions directement aux projets et aux tâches dans ClickUp. Les notes de réunion, les éléments d'action et les décisions sont automatiquement organisés, ce qui permet aux membres de l'équipe d'examiner facilement les discussions et de suivre les tâches qui leur ont été attribuées. Avec ClickUp Meetings, chaque réunion aboutit à des résultats significatifs, tout étant connecté à votre flux de travail.

ClickUp's One Up #6 : ClickUp Chat et SyncUps

Pour les équipes qui ont besoin de discussions rapides et impromptues sans les formalités des réunions programmées, les ClickUp SyncUps sont une alternative parfaite. SyncUp vous permet de lancer des visioconférences et des appels audio spontanés (avec partage d'écran) directement à partir de l'application ClickUp Chat le système de chat ClickUp Chat est un outil qui permet d'éviter de devoir passer d'une plateforme à l'autre.

Les environnements de travail de ClickUp Chat facilitent les appels audio et vidéo à partir de votre environnement de travail

Contrairement aux outils de vidéoconférence traditionnels tels que Zoom ou Google Meet, les SyncUps sont donc profondément intégrés à vos tâches et à celles de votre équipe, ce qui signifie que vos discussions sont toujours dans leur contexte et prêtes à être consultées.

Utilisez ClickUp Chat pour engager des discussions avec vos collègues sans passer par le commutateur contextuel

ClickUp Chat facilite la communication au sein de l'équipe. Au sein de la plateforme ClickUp, vous pouvez discuter en tête-à-tête, en groupe ou avec l'ensemble de l'équipe sur des tâches spécifiques, unifiant ainsi véritablement votre travail et vos discussions. Finis les changements de contexte et les pertes de productivité dues aux appels rapides Vous pouvez accéder à vos discussions en mode asynchrone ou en temps réel sans vous soucier des détails qui pourraient vous échapper.

💡Pro Tip : Si vous gérez des évènements ou des réunions de plus grande envergure, utilisez l'option Modèle de gestion de conférence ClickUp . Il s'agit d'un excellent outil pour organiser des évènements de plusieurs jours, des ateliers ou des réunions de grande envergure où de nombreux éléments mobiles doivent s'imbriquer parfaitement. Vous pouvez jongler avec les conférenciers invités, les présentations et les sessions en petits groupes, tout en gardant une vue affichée de l'ensemble.

ClickUp's One Up #7 : Le modèle ClickUp Meetings

Le modèle de réunion ClickUp : Google Meet vs Zoom

Pour ceux qui gèrent des réunions d'équipe récurrentes, l'outil Modèle de réunion ClickUp est un point de départ facile pour vous aider à structurer les agendas, à prendre des notes et à suivre les éléments d'action en un seul endroit. Ce modèle vous permet de décomposer chaque réunion en éléments de l'agenda, ce qui garantit que tous les points importants seront abordés. Vous pouvez attribuer chaque élément de l'agenda aux membres de l'équipe et créer des tâches directement à partir des notes de la réunion pour vous assurer que tout se passe bien.

Ce modèle de réunion vous permet également de revoir les notes et d'attribuer des actions de suivi, qui se synchronisent directement avec vos tâches, réduisant ainsi les risques de mauvaise communication.

ClickUp-Un outil pour assister, gérer et agir lors de vos réunions

Google Meet et Zoom offrent des outils puissants pour améliorer les réunions et les collaborations virtuelles. Google Meet s'intègre parfaitement aux environnements de travail de Google et offre de solides fonctionnalités de sécurité. Zoom se distingue par ses capacités vidéo et audio haute définition et ses fonctionnalités de collaboration complètes.

Dans la bataille Zoom vs Google Meet, votre choix dépendra de vos besoins spécifiques, tels que le prix, les intégrations d'outils et la nature de vos réunions.

Pour rendre vos réunions plus productives, essayez ClickUp. Avec sa plateforme tout-en-un pour la gestion des tâches, la collaboration sur les projets et la productivité des équipes, ClickUp améliore l'efficacité de vos réunions comme jamais auparavant. Des fonctionnalités telles que les agendas de réunion automatisés, les outils de collaboration en temps réel, les notes et résumés de réunion alimentés par l'IA et les attributions de tâches intégrées vous permettent de rester organisé et efficace.

De plus, l'interface intuitive de ClickUp permet à n'importe quelle équipe de s'adapter facilement. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .