30+ Memes Zoom les plus drôles pour égayer votre prochaine réunion virtuelle

Les réunions sont rarement le point culminant de la journée. Elles ressemblent souvent à des tests d'endurance, remplis de discussions interminables et de tangentes qui ne mènent nulle part.

Pourtant, comme nous ne pouvons pas y échapper, le meilleur moyen de survivre aux réunions est d'avoir un bon sens de l'humour. Après tout, si vous ne pouvez pas y échapper, riez-en !

Il n'est peut-être pas possible de partager des blagues pendant la réunion (à moins que votre patron ou votre responsable ne soit super cool). Mais il est toujours bon d'être prêt avec le mème parfait, juste au cas où 😉

Nous avons rassemblé une collection de de mèmes drôles et pertinents sur le travail liés à Zoom pour animer vos pauses et vous faire rire un bon coup. Bonne lecture !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image42.gif mon travail Zoom mème drôle et réaliste /$$$img/ Source d'information

Pourquoi les mèmes Zoom sont les meilleurs brise-glace virtuels

Les appels Zoom manquent souvent de la touche personnelle des interactions en personne, ce qui conduit à des discussions rigides. Il peut être difficile de maintenir l'énergie et d'impliquer tout le monde dans les réunions virtuelles. Cependant, un mème ou une vidéo hilarante peut instantanément détendre l'atmosphère.

L'ajout d'un peu d'humour sur Zoom transforme une réunion ennuyeuse en une expérience mémorable et renforce les liens au sein de l'équipe. Voici pourquoi les mèmes de réunion Zoom changent la donne pour vos réunions virtuelles :

La fatigue de Zoom est réelle

Ne nous voilons pas la face : assister à d'interminables réunions Zoom peut s'avérer épuisant. Le temps d'écran constant, les silences gênants et les longues présentations peuvent vous épuiser mentalement. C'est pourquoi La fatigue du Zoom se fait sentir. Mais un mème bien placé ou une vidéo peuvent faire des merveilles.

🌈 Le saviez-vous ? Le Dr Rob Fazio, auteur de BullyProof, souligne que l'humour est un excellent moyen de réduire l'épuisement professionnel. L'étude Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress montre que l'humour peut atténuer à la fois l'inconfort physique et la détresse psychologique la façon dont nous percevons les évènements stressants .

L'introduction d'un mème ou d'une vidéo hilarante dans la discussion peut instantanément rompre la monotonie et donner à chacun une pause bien nécessaire. C'est un moyen simple de se débarrasser de l'épuisement et de redonner un peu de plaisir à la réunion, pour qu'elle ne ressemble plus à une corvée.

Le rire stimule le moral de l'équipe

Le partage d'un mème ou d'une petite blague de travail pendant les réunions en ligne peut détendre l'atmosphère. Même quelque chose comme une mème amusant sur la gestion de projet peut toucher l'Accueil de tous ceux qui ont passé une journée frustrante à jongler avec les délais.

🌻 Une étude intitulée

la plupart du temps, il s'agit d'une étude de l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09585190903466855?casa\_token=O0cG2K4Uw8YAAA:cFsktcBpgpx912GW2P-wMWZy-QpdMHZmIWYLt2JuhaJ-Xy5om5iDnESNsXJetNnSpzt6VBdvbc8 l'humour sur le lieu de travail et la créativité organisationnelle /%href/

a constaté que l'intégration de l'humour sur le lieu de travail non seulement stimule la persévérance, mais renforce la créativité. Un bon rire donne de l'énergie aux gens, les aide à relever les défis et encourage la pensée innovante.

Les Teams rapprochent les équipes

Le travail télétravail peut parfois rendre difficile la connexion avec votre équipe à un niveau personnel. En l'absence de discussions informelles autour de la fontaine à eau ou de pauses café spontanées, on peut avoir l'impression de manquer d'une touche personnelle. C'est là que les mèmes entrent en jeu !

Le partage d'un mème de Zoom réaliste ou la participation à un petit jeu de mots sur les mèmes de Zoom sont autant d'occasions de créer des liens brise-glace amusants peuvent créer des moments d'humour partagé.

Les échanges amusants permettent aux collègues de se sentir plus unis, ce qui favorise le sentiment d'appartenance à une communauté, même lorsque vous êtes à des kilomètres les uns des autres. C'est un excellent moyen de rappeler à chacun qu'en dépit de la distance, vous êtes toujours une équipe, avec juste un peu plus de plaisir virtuel !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/meme-1400x729.png

/$$$img/ il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir Nous sommes là pour vous proposer les mèmes Zoom les plus hilarants pour vos réunions virtuelles ! Préparez-vous à rehausser l'ambiance avec un humour de premier ordre. 😏

Jetez un coup d'œil à cette collection de mèmes Zoom classiques qui capturent les choses idiotes qui se produisent lors des appels Zoom, nous aidant à rire ensemble alors que nous naviguons dans le travail télétravail ! 🤝

1. Combien de temps est suffisant ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image48.png Attendre que l'hôte de la réunion vous laisse entrer Zoom meme /$$$img/ Source d'information

2. Ce n'est rien d'autre qu'un chagrin d'amour !

Source d'information

4. Le blues de l'enfermement disparaît enfin. Mais est-ce vraiment le cas ? 👀

Source d'information

5. Non, parce qu'il n'y a pas d'urgence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image15-2.png Mème Zoom : La réunion est sur le point de se terminer /$$$img/ Source d'information

6. C'est moi, salut, c'est moi le problème, c'est moi !

Source d'information

10. Une fois que je l'aurai trouvé, ce sera fini pour vous tous..

Source d'information

21. Attendez, je crois que je commence à comprendre (ou pas)..

/%href/

clickUp vous permet de communiquer facilement avec votre équipe et les parties prenantes en utilisant ClickUp Tasks

Assurez-vous que tout le monde est impliqué

L'implication de chacun dans les réunions virtuelles peut transformer une discussion ennuyeuse en un échange d'idées captivant. Lorsque chacun se sent inclus, il est plus enclin à participer, à partager ses idées et à contribuer à l'énergie générale de la réunion. Encourager les membres de l'équipe à partager des anecdotes amusantes ou des mèmes en rapport avec le sujet de la réunion peut créer un environnement détendu.

Voici quelques moyens de faire participer tout le monde:

✅ Créer un espace de discussion dédié sur ClickUp où tous les membres de l'équipe peuvent partager des mèmes de Zoom Espaces et participer à l'amusement sans perturber les discussions de travail

Désigner des hôtes de mèmes pour les réunions Zoom hebdomadaires, qui partageront au moins un mème pour lancer la discussion

✅ Faire des sessions de vote pour le mème du mois où chaque membre vote pour le meilleur mème de Zoom. Le membre de l'équipe qui obtient le plus de votes peut recevoir le titre de "Meme Master" et une récompense ; cela permet de maintenir l'engagement de chacun

Partagez des mèmes amusants basés sur les particularités de chaque membre de l'équipe et marquez-les d'une étiquette. Par exemple, si un membre de l'équipe a la même origine virtuelle que vous, vous pouvez partager ce mème :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image37.png Teams représentant le même arrière-plan virtuel qu'un membre de l'équipe /$$$img/ Source d'information S'il est important d'ajouter une touche d'humour aux réunions d'équipe, vous devez également veiller à ce que la réunion remplisse son objectif. Chacun doit repartir en ayant bien compris ses éléments d'action et ses responsabilités.

C'est à ce moment-là que le Réunions ClickUp peut vous aider. Vous pouvez l'utiliser pour noter et résumer les notes de réunion, créer et assigner des tâches basées sur les éléments d'action discutés en réunion, créer des checklists pour discuter des éléments importants d'une réunion, et créer des tâches récurrentes pour les réunions Zoom.

N'oubliez pas qu'une équipe bien engagée est une équipe productive ! Veillons donc à ce que chacun ait sa place à la Tableur virtuelle et à ce que les idées novatrices continuent de couler à flot !

Intégrer ClickUp à Zoom pour des réunions transparentes

Lorsqu'il s'agit de réunions virtuelles, rester organisé peut faire toute la différence - surtout si vous voulez lancer un ou deux mèmes entre les discussions ! Intégrer ClickUp à Zoom vous permet de garder votre communication, vos tâches et votre plaisir au même endroit. Voici comment le faire, étape par étape :

➡️ Étape 1 : Activer la ClickApp de Zoom

Tout d'abord, dirigez-vous vers les paramètres de votre environnement de travail (si vous êtes administrateur ou propriétaire). Dans la section ClickApps, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Zoom, puis activez-la. Vous pouvez l'activer pour tous les espaces dont vous avez besoin. Terminé, une petite icône Zoom apparaîtra dans chaque tâche ClickUp, et vous pourrez même taper /zoom dans une discussion pour commencer les réunions instantanément. Facile, n'est-ce pas ?

➡️ Étape 2 : Connecter Zoom à ClickUp

Allez dans les paramètres sous "Mes applications" et trouvez Zoom. Cliquez sur Connecter, connectez-vous à votre compte Zoom et acceptez la demande de lier ClickUp à Zoom. Voilà ! Vos comptes sont désormais synchronisés.

➡️ Étape 3 : Démarrer une réunion Zoom dans ClickUp

Prêt à démarrer une réunion ? Ouvrez simplement n'importe quelle tâche, cliquez sur l'icône Zoom et c'est parti. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre, tout est au même endroit, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous épargner des tracas.

Vous pouvez utiliser l'intégration de Zoom pour envoyer des mèmes en guise de rappels en cas de problème lors d'un appel. Par exemple, si certains membres de l'équipe arrivent en retard aux réunions, vous pouvez partager ce mème.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/party-with-you-colleagues.png.png Mème "Arriver en retard en réunion avec le micro allumé /$$$img/

le travail de l'homme est un travail de longue haleine, qui ne se limite pas au travail de l'homme https://www.kumospace.com/blog/zoom-memes il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école /%href/

Le meilleur aspect de l'intégration de Zoom à ClickUp est la rationalisation de votre flux de travail. Vous ne bénéficiez pas seulement de visioconférences transparentes ; vous pouvez également gérer vos projets et suivre la progression pendant et après les réunions.

Cette intégration ne se limite pas à maintenir les réunions sur la bonne voie ; elle vous aide à rester organisé du début à la fin !

Stimulez l'engagement avec ClickUp AI

Lorsque vous participez à une réunion virtuelle, il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre la productivité et l'amusement. C'est là que ClickUp Brain s'avère très utile. Il vous aide à rester au fait des discussions, de sorte que même lorsqu'un mème brise la glace, vous pouvez rapidement revenir à l'entreprise sans perdre une miette.

Grâce à la gestion des connaissances AI de ClickUp, vous n'avez pas besoin de passer au crible plusieurs fenêtres de discussion ou fichiers pour trouver des réponses. Il suffit de poser une question, et l'IA fournira des réponses pertinentes et contextuelles basées sur les données de votre espace de travail.

Que l'équipe soit en train de réfléchir à des idées ou de partager un mème amusant, vous disposerez immédiatement de l'information dont vous avez besoin, ce qui permettra de maintenir la discussion sur la bonne voie, sans allers-retours inutiles.

Ensuite, il y a les résumés alimentés par l'IA, qui condensent automatiquement les longs fils ou documents en points clés. Au lieu de prendre des notes pendant une discussion animée ou de manquer des mises à jour pendant que tout le monde rit d'un mème partagé, ClickUp IA vous permet de rester au courant.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image28.png Résumer les commentaires dans ClickUp AI /$$$img/

résumer les commentaires en utilisant ClickUp AI pour ne pas perdre le fil des tâches_

De plus, avec les résumés rapides personnalisés, ClickUp AI peut générer des mises à jour rapides sur votre travail, en tenant l'équipe au courant de votre progression. C'est un excellent moyen de garder l'équipe alignée, vous donnant plus de place pour profiter des moments plus légers sans perdre de vue les mises à jour clés.

Respecter le temps et la productivité

Nous sommes tous passés par là : une réunion virtuelle démarre avec de bonnes intentions, mais un ou deux mèmes conduisent à un détour inattendu dans un trou de lapin de rires et de distractions. Si le suivi du partage de mèmes peut mettre de l'ambiance, il est essentiel de respecter le temps et la productivité pour que la réunion reste sur la bonne voie.

Un mème bien choisi peut créer un sentiment de camaraderie, mais trop de mèmes peuvent faire dérailler la concentration.

Voici quelques conseils pour éviter les distractions lors du partage de mèmes:

✅ Définissez des paramètres clairs au début de la réunion concernant le temps qui peut être consacré aux moments de détente. Cela permet non seulement de respecter le temps de chacun, mais aussi de s'assurer que la réunion reste productive

Favoriser une culture du respect dans laquelle chacun reconnaît la valeur des contributions et des validations des membres de l'équipe

Encourager les membres de l'équipe à participer aux discussions tout en gardant un œil sur l'agenda. Cette approche maintient la dynamique et la pertinence des discussions, maximisant ainsi l'efficacité de la réunion

L'un des outils utiles pour améliorer la productivité est le Modèle de rapport d'activité journalier de l'employé ClickUp . Ce modèle permet aux membres de l'équipe de suivre leurs contributions quotidiennes, ce qui les aide à identifier les écarts de productivité tout en réduisant la nécessité de longues réunions sur les tâches individuelles.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Employee-Daily-Activity-Report-Template.png Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105528&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Il comprend trois sections principales:

Réalisations pour dresser la liste des tâches achevées avec le temps nécessaire et les dates d'achèvement

Les activités en cours où les membres de l'équipe peuvent suivre leur travail en cours et demander de l'aide si nécessaire

Activités à venir, qui permet de hiérarchiser les tâches à venir et de s'assurer que les délais sont respectés

Ce modèle rationalise la gestion des tâches et favorise une meilleure communication, aidant les équipes à respecter le temps de chacun tout en maintenant des niveaux de productivité élevés.

Moins de Zoom, plus de productivité avec ClickUp

Les réunions Zoom peuvent s'avérer épuisantes, surtout lorsqu'elles sont surutilisées. Si vous faites partie d'une équipe télétravail ou hybride, il n'est pas pratique de trop compter sur Zoom pour communiquer, surtout si tout le monde travaille à des heures différentes ou est réparti sur plusieurs fuseaux horaires. De plus, les visioconférences constantes peuvent sérieusement réduire votre temps de travail en profondeur et nuire à votre productivité.

Au lieu de vous embourber dans des réunions, pourquoi ne pas essayer ClickUp ? Il vous permet de rationaliser la communication, de collaborer sur des projets de manière transparente et de tenir tout le monde au courant sans avoir à passer un énième appel.

ClickUp vous aide à rester productif et à maintenir un flux de travail fluide, quel que soit le lieu de travail de votre équipe. À faire sans plus attendre. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et évitez de devenir le prochain mème too-many-meetings !