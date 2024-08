Un sage a dit un jour : "L'art de la gestion de projet consiste à synchroniser les trois éléments les plus importants : le champ d'application, le calendrier et la santé mentale de l'équipe."

Mais pour motiver votre équipe, maintenir un niveau d'énergie élevé et éviter que les nombres, les diagrammes et les rapports de progression ne se confondent, vous avez besoin d'un rafraîchissement mental ! Et quoi de mieux qu'une dose d'humour pour le faire !

Nous avons eu beaucoup de plaisir à créer cette liste des 100 meilleurs mèmes de gestion de projet. Vous y trouverez toutes vos références favorites à la culture pop et suffisamment de vidéos qui feront ricaner votre équipe. La prochaine fois que vous apercevrez un collègue pressé dans le couloir ou lors d'une visioconférence, n'hésitez pas à lui envoyer quelque chose de cette liste.

C'est parti !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-manage-meme.jpg mème de gestion de projet /$$$img/ Source d'information

100 Memes et vidéos drôles sur la gestion de projet

Être un bon gestionnaire de projet n'est pas facile, même avec des logiciel de gestion de projet et des outils. Qu'il s'agisse de gérer des clients exigeants ou la dynamique d'une équipe, tout en veillant à la satisfaction des parties prenantes, le travail est souvent un jeu à forts enjeux.

Bien que nous ne puissions pas supprimer le stress, nous pouvons sûrement offrir un moment de légèreté. Appréciez ces mèmes qui illustrent parfaitement les hauts et les bas du travail.

$$$a Les luttes universelles d'un gestionnaire de projet

1. Chut... personne ne le saura !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/management-meme.png mème de gestion /$$$img/ Source d'information

2. Qui ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/marvel-meme-1.png mème de gestion de projet marvel /$$$img/ Source d'information

3. Où en est le projet ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-fine-meme.png le projet se déroule bien mème /$$$img/ Source d'information

4. Trouvez la différence..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/results-meme.png mème des résultats du projet /$$$img/ Source d'information

5. Alors, dois-je faire une carte de tâches ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/task-card-meme.png mème de carte de tâches /$$$img/ Source d'information

6. Essayer de tout contrôler, c'est comme..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/fire-meme.gif mème de contrôle de projet /$$$img/ Source d'information

7. I say it's hard to believe 'cause it ain't true (Je dis que c'est difficile à croire parce que ce n'est pas vrai)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Planning-Meme.png Mème de planification de projet /$$img/ Source d'information

8. Ne tombez pas dans le panneau !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/proj-meme.jpg Deviens un mème de gestion de projet /$$$img/ Source d'information

9. Oh, c'est mon autre travail à temps plein !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-Management-Meme.png Mème du logiciel de gestion de projet /$$$img/ Source d'information

10. Le maître de tous les métiers, le maître de... attendez, qu'est-ce que c'est ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/office-meme-1398x1400.png Mème sur le rôle du gestionnaire de projet /$$$img/ Source d'information

Mèmes de productivité et de motivation

Certains jours, malgré tous nos efforts, la productivité n'est pas au rendez-vous. Dans ces moments-là, un peu d'humour peut faire du bien.

Les mèmes illustrent à la perfection ces journées "sans", en nous montrant que nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces difficultés. Alors, quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, prenez une pause et riez.

11. Rappel pour fixer un rappel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Reminder-Meme.png Rappel de ClickUp /$$img/ Source 💡Pro Tip: Use Rappels ClickUp pour définir des rappels à partir de n'importe quel commentaire de tâche ou notification afin que vous puissiez gérer vos tâches depuis n'importe quel appareil. Cela vous aide à rester sur la bonne voie et à vous assurer que vous ne manquez aucun détail important ou aucune échéance.

12. Donnez toujours votre 100 % au travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/100-meme.png Donnez-vous à 100% au travail mème /$$$img/ Source d'information

13. Bienvenue dans le cauchemar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/schedule-meme.jpg Mème de calendrier de projet /$$$img/ Source d'information Plus sérieusement, vous avez du mal à respecter les délais de vos projets ? Essayez la polyvalence logiciels de gestion de projet comme ClickUp pour forfaiter les projets, gérer les tâches et assurer une bonne collaboration au sein de l'équipe. La solution de gestion de projet de ClickUp vous aide à créer des feuilles de route pour vos projets, à planifier et à hiérarchiser les tâches, et à décomposer les tâches complexes en éléments d'action simples pour améliorer l'efficacité de votre travail. Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour la gestion de projet :

Planification de projet IA: Planifiez des projets en utilisant les éléments suivantsClickUp BrainclickUp Brain est l'assistant IA de ClickUp. Il automatise les tâches et fournit des résumés des discussions sur le projet

Planifiez des projets en utilisant les éléments suivantsClickUp BrainclickUp Brain est l'assistant IA de ClickUp. Il automatise les tâches et fournit des résumés des discussions sur le projet Aligner les objectifs du projet: Utilisez la fonctionDiagramme de Gantt pour suivre la progression du projet et voir comment il s'aligne sur les objectifs généraux de l'entreprise

Utilisez la fonctionDiagramme de Gantt pour suivre la progression du projet et voir comment il s'aligne sur les objectifs généraux de l'entreprise Visualiser les tâches et les projets d'équipe: Surveiller la progression de l'équipe et identifier les goulets d'étranglement du projet avecTableaux de bord ClickUp *Documentation détaillée: Centralisez la portée du projet, les lignes directrices et les objets en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUpDocuments ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-3.png La solution de gestion de projet de ClickUp /$$img/

accédez aux objectifs du projet, aux statuts du travail et aux listes de tâches en un seul endroit avec ClickUp_

14. Si c'est un rêve, ne me réveillez pas !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/plan-meme.png Mème de forfait de projet /$$$img/ Source d'information

15. Tout le monde travaille sur la priorité actuelle !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/priority-meme.png Mème de la priorité du projet /$$$img/ Source d'information 💡Pro Tip : Restez à la pointe de votre travail grâce à Tâches ClickUp . Qu'une tâche soit de faible priorité ou urgente, vous pouvez facilement voir ce qui nécessite une attention particulière. Définissez ensuite des paramètres de priorité pour vous concentrer sur les tâches essentielles et suivez la progression en toute transparence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-18.png Tâches ClickUp /$$img/

hiérarchisez vos tâches à l'aide de ClickUp Tasks pour achever chaque projet dans les délais impartis_

16. Dois-je apprendre à lire dans les pensées maintenant ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/great-meme-1.png Mème de prévision de projet /$$$img/ Source d'information

17. Où allons-nous ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-meme.png Mème de la direction du projet /$$$img/ Source d'information

18. Tout est bien qui finit bien... Jusqu'à l'arrivée de la phase 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Finishing-a-Project-Meme.png Mème du projet terminé /$$img/ Source d'information

19. Qu'y a-t-il de nouveau ? C'est tout à fait normal.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/deadline-meme.gif Mème de la date limite du projet /$$$img/ Source d'information

20. C'est un problème.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/run-late-meme.png Mème du projet en retard sur le calendrier /$$$img/ Source d'information

21. C'est de cela que je parle !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/deadline-meme.png Mème de la date limite du projet /$$$img/ Source d'information

Le glissement de périmètre et la gestion des risques

L'une des raisons fréquentes de l'échec d'un projet est l'absence de gestion des risques. Les raisons peuvent aller de contraintes de temps à un manque de communication ou à des processus inefficaces. Mais laissez-nous mimer le chaos qui en résulte.

22. À faire ? À faire ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/my-project-meme.png Mème sur la gestion de projet /$$$img/ Source d'information

23. Je sens que le "scope creep" se rapproche de moi.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/dev-meme.png Mème sur la réduction de la portée d'un projet /$$$img/ Source d'information

24. L'ignorance, en effet, est un bonheur.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/identify-meme.png Mème de la gestion des risques du projet /$$$img/ Source d'information

25. Eh bien, bonjour à tous !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/new-bug-meme.png Mème du bug du projet /$$$img/ Source d'information

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/risk-response-meme.png mème de réponse au risque /$$$img/ Source d'information

27. Êtes-vous ce que je pense que vous êtes ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/scope-creep-meme.png Mème sur le dépassement de la portée d'un projet /$$$img/ Source d'information

28. Jouez à des jeux stupides et gagnez des prix stupides.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/risk-meme.png Mème de risque de projet /$$$img/ Source d'information 💡Pro Tip: Accelerate your project planning and execution with ClickUp Brain . Il génère automatiquement des sous-tâches sur la base de vos descriptions de tâches, fournit des résumés des longs fils de commentaires et rédige des mises à jour de manière autonome.

Avec ClickUp, vous pouvez mieux vous préparer à la gestion des risques lorsque vous traitez des projets.

ClickUp Brain comprend trois fonctionnalités principales : Gestion des connaissances par IA, Gestion de projet par IA et AI Writer for Work. La gestion des connaissances par IA vous aide à trouver des réponses à partir de vos documents, tâches et projets. La gestion de projet par l'IA automatise les tâches telles que les rapports de progression et les mises à jour. Enfin, l'AI Writer for Work améliore votre rédaction grâce à des invitations, instructions utiles basées sur votre travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-18-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

obtenez des réponses à toutes les requêtes concernant votre projet avec ClickUp Brain_

29. Une dernière fois, promis.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/change-meme.png Mème sur la modification de la portée d'un projet /$$$img/ Source d'information

30. Et si nous... ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-risk-meme.png mème d'identification des risques du projet /$$$img/ Source d'information

31. La meilleure partie de la gestion de projet !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/neat-meme.png mème soigné /$$$img/ Source d'information

Gestion des parties prenantes et collaboration

La gestion des parties prenantes et la collaboration sont les clés de la réussite d'un projet. Lorsque les services et les membres de l'équipe travaillent ensemble de manière efficace, les projets ont toutes les chances de respecter le calendrier et d'atteindre les objets fixés.

Parfois, malgré tous nos efforts, les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce qui entraîne des problèmes et des frustrations. Lorsque la communication est rompue et que le travail d'équipe s'essouffle, les défis peuvent être à la fois décourageants et amusants. Voici notre sélection de mèmes pour vous dire, nous vous sentons concernés !

32. Les problèmes modernes exigent des solutions modernes !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-stakeholder-management-meme.png Mème sur la gestion des parties prenantes d'un projet /$$$img/ je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas

33. Notre entreprise est AGILE !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/agile-company-meme.jpg mème de l'entreprise agile /$$$img/ Source d'information

34. Le forfait n'est pas nécessaire. Ou bien si ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/meeting-meme.jpg Mème du plan d'action du projet /$$$img/ Source d'information Le plan d'action est le ciment de la gestion de projet, car il fournit une approche structurée pour atteindre les objectifs du projet. Mais nous savons aussi qu'il est intimidant.

Vous pouvez utiliser les modèles de plans d'action pour décomposer des projets complexes en tâches spécifiques, fixer des échéances, allouer des ressources et définir les responsabilités. Modèle de plan d'action de ClickUp simplifie la planification du projet en le divisant en étapes réalisables. Vous pouvez créer et attribuer des tâches aux membres de l'équipe, classer les tâches par ordre de priorité et mesurer facilement la progression des tâches grâce à des analyses et des visualisations intégrées.

Il améliore la gestion de projet grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité, fournissant un guichet unique pour rationaliser et visualiser votre forfait.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action

Télécharger ce modèle /$$cta/

35. C'était momentané, c'était inutile..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/meeting-meme.png Mème de la gestion de projet et du PDG /$$$img/ Source d'information

36. C'est impressionnant, mais vous savez ce qui serait encore mieux ?

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/budget-meme.png mème de budget de projet /$$img/ Source d'information

37. Je n'aime pas dire ça, mais je vous l'avais bien dit !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/fallout-meme.png Mème du projet Fallout /$$$img/ Source d'information

38. Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/extra-budget-meme.png budget supplémentaire pour le projet mème /$$$img/ Source d'information

39. Oui, concentrons-nous sur le plus important.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Satisfying-stakeholder-meme.png Mème "Se concentrer sur les parties prenantes /$$img/ je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas

40. À vous de faire " extension " ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Companies-Meme.png Échéancier d'un projet de plus en plus long /$$$img/ Source d'information

Idées reçues sur la gestion de projet

"Oh, vous êtes un gestionnaire de projet ? Alors vous vous contentez d'organiser les emplois du temps de tout le monde et de veiller à ce qu'ils fassent leur travail ? " Combien de fois avez-vous entendu cela en tant que gestionnaire de projet ? Nous savons que c'est un mythe (en quelque sorte), mais pourquoi ne pas y répondre par des mèmes en guise de doux rappel !

41. Quand vos compétences en matière de boîte de réception sont votre superpouvoir secret.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/email-meme.jpg Mème du superpouvoir du gestionnaire de projet /$$$img/ Source d'information

42. Rien ne va mal se passer cette fois-ci, n'est-ce pas ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/real-meme.png Le projet se passera bien mème /$$$img/ Source d'information

43. Lorsque le gestionnaire de projet modifie le statut de votre tâche ? ??

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ross-meme.jpg Mème de changement de statut de la tâche d'un projet /$$$img/ Source d'information

44. Qui est à mon niveau ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/unsee-meme.png Mème du guide PMBOK /$$$img/ Source d'information

45. La communication est vraiment la clé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/communication-meme.png Mème sur la communication dans le cadre d'un projet /$$$img/ Source d'information Une communication proactive est essentielle à la réussite d'un projet. Une mauvaise communication peut entraîner des malentendus, des attentes mal alignées et des problèmes non résolus, qui peuvent tous compromettre la réussite d'un projet.

A modèle de plan de communication est un document clé pour toute organisation, détaillant les stratégies de communication interne et externe. Il identifie la cible, les types de messages et les canaux, ainsi que la fréquence de communication.

Vous pouvez utiliser Le modèle de plan de communication de ClickUp pour organiser et améliorer la communication de votre équipe. Il fournit un cadre structuré pour créer une stratégie de communication efficace.

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp peuvent rationaliser et améliorer les efforts de communication :

Définir les objectifs de communication: Utilisez ClickUp Docs pour faire un brainstorming et fixer ensemble des objectifs de communication clairs, en veillant à ce que tout le monde soit aligné

Utilisez ClickUp Docs pour faire un brainstorming et fixer ensemble des objectifs de communication clairs, en veillant à ce que tout le monde soit aligné Gérer les parties prenantes: Organiser et assigner des rôles aux parties prenantes avec ClickUp Tasks, en s'assurant que les responsabilités de chacun sont claires

Organiser et assigner des rôles aux parties prenantes avec ClickUp Tasks, en s'assurant que les responsabilités de chacun sont claires Sélectionnez les canaux de communication: Suivez et gérez vos canaux de communication à l'aide des champs personnalisés de ClickUp, pour vous aider à optimiser vos sélections

Suivez et gérez vos canaux de communication à l'aide des champs personnalisés de ClickUp, pour vous aider à optimiser vos sélections Suivi des progrès et de la réussite: Définissez des paramètres dans ClickUp pour suivre la progression et mesurer l'efficacité de votre forfait de communication

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-Template.png Modèle de plan de communication de ClickUp

Télécharger ce modèle /$cta/

46. L'équipe a été affectée ; bonne chance pour le projet !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/group-project-meme.png mème de projet de groupe /$$$img/ Source d'information

47. Guide du débutant pour devenir gestionnaire de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-management-meme-ClickUp.png Les bases de la gestion de projet /$$img/ il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise

Dynamique d'équipe

La façon dont les membres de l'équipe interagissent, communiquent et collaborent peut faire la réussite ou l'échec d'un projet. Un travail d'équipe efficace repose sur des rôles clairs, un respect mutuel et une communication ouverte.

Cependant, les choses ne se passent pas toujours sans heurts - les personnalités s'opposent, des malentendus surgissent et des conflits peuvent survenir. Mon travail, c'est que ces moments sont souvent capturés avec humour dans des mèmes, qui mettent en évidence les hauts et les bas du travail en équipe.

48. Quand votre manager oublie de vous parler des congés payés de votre équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/work-meme.png Mème de l'équipe de gestion de projet /$$$img/ Source d'information

49. Mesdames et Messieurs, voici l'équipe..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-manager.png Mème sur le rôle du gestionnaire de projet /$$$img/ la vie de l'entreprise, c'est aussi l'activité de l'équipeRôles du projet au sein d'une équipe, les rôles sont aussi variés que les caractères d'une sitcom. Du chef de projet visionnaire aux développeurs soucieux du détail qui transforment les idées en réalité, en passant par les parties prenantes diplomates qui veillent à ce que les besoins de chacun soient réunis, chaque personne joue un rôle unique.

50. Message d'appréciation et de gratitude !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/office-series-meme.png Appréciation de la gestion de projet /$$$img/ Source d'information

51. C'est déjà le week-end ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/weekend-meme.png Mème du week-end sur la gestion de projet /$$$img/ Source d'information

52. Où est le mensonge ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-management-kittens-meme.png Mème de gestion d'équipe /$$$img/ il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir

53. It is what it is (shrugs)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Failure-Meme.png Mème de la responsabilité de l'échec d'un projet /$$$img/ Source d'information

54. Quand on a l'impression d'être le plus petit poisson d'un grand étang

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/technical-meme.png Jargon technique dans la gestion de projet meme /$$$img/ [Source : /%href/ _

94. Écoutez-moi..

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/agile-meme.png Cadre agile pour le projet meme /$$img/ [Source : /%href/ _

100. Tout est terminé, bye bye

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/pm-meme.png pm meme /$$$img/ Source d'information

Améliorez votre gestion de projet avec ClickUp

Bien que ces mèmes offrent un moment de rire, nous connaissons les difficultés liées à la fonction de gestionnaire de projet - délais serrés, gestion des parties prenantes, tâches en suspens, etc.

Mais la bonne chose est que vous pouvez facilement relever ces défis avec un logiciel de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp.

ClickUp est une solution complète qui centralise les activités de l'équipe, renforce la collaboration et améliore l'efficacité du projet. Il est conçu pour s'adapter aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs, des petites startups aux grandes entreprises.

ClickUp vous permet de forfaiter des projets, d'assigner des tâches, de faire du brainstorming, de visualiser la progression et de faire bien plus encore. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui pour voir comment ClickUp répond à vos besoins !