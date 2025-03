Les meilleurs modèles Excel RH gratuits pour améliorer l'efficacité du flux de travail

Rappelez-vous la première fois que vous avez ouvert une feuille de calcul contenant des données sur les ressources humaines : des cellules bien rangées avec des informations sur les employés, des onglets avec un code couleur indiquant la paie, l'intégration, les présences, etc.

Pour les professionnels des ressources humaines, les modèles Excel RH sont la méthode éprouvée pour organiser les informations essentielles. Qu'il s'agisse de suivre les filières de recrutement ou de contrôler les soldes de congés, Excel met de l'ordre dans les tâches RH les plus chargées.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans quelques modèles Excel RH, en montrant comment ces modèles peuvent simplifier les processus et faire gagner un temps précieux. 🕒

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel RH?

Un bon modèle Excel RH ne doit pas se contenter d'être fonctionnel ; il doit allier facilité d'utilisation, adaptabilité et clarté.

Voici les caractéristiques que vous devez rechercher :

Conception intuitive: Les modèles Excel RH doivent comporter des libellés effacés, des menus déroulants et des cellules préformatées pour faciliter la navigation et minimiser les erreurs de saisie des données

Les modèles Excel RH doivent comporter des libellés effacés, des menus déroulants et des cellules préformatées pour faciliter la navigation et minimiser les erreurs de saisie des données **Ils doivent comporter des champs et des sections adaptables, ce qui vous permet de personnaliser le modèle pour qu'il corresponde à vos besoins spécifiques /Href/ https://clickup.com/blog/human-resource-processes/ processus de ressources humaines /%Href/.

Exactitude des données: Les modèles Excel RH doivent comporter des calculs automatisés (par exemple, soldes de congés, heures supplémentaires) afin de réduire les erreurs manuelles

Les modèles Excel RH doivent comporter des calculs automatisés (par exemple, soldes de congés, heures supplémentaires) afin de réduire les erreurs manuelles **Les modèles Excel RH doivent proposer des graphiques et des diagrammes pour des rapports rapides et la détection de tendances, ce qui permet de gagner du temps lors de l'analyse

**Contrôle de la version : les modèles Excel RH doivent disposer d'une méthode structurée de suivi des modifications qui garantit que la version la plus récente est toujours accessible afin de maintenir l'intégrité des données

🔍 Did You Know? Le premier département RH officiel a été créé à la National Cash Register Company en 1901, à la suite d'une grève importante.

Modèles Excel RH

Entre le recrutement, la paie et les évaluations de performance, il est facile de se sentir débordé. Modèles RH gratuits sont conçus pour alléger cette charge. Les modèles Excel RH fournissent la structure dont vous avez besoin pour que tout soit organisé et que vous ne négligiez aucune de vos tâches importantes.

Voici huit modèles Excel relatifs aux ressources humaines parmi lesquels vous pourrez choisir. 📋

1. Modèle avancé d'évaluation des performances par Kenjo

Il est temps d'abandonner les notes adhésives éparpillées et les fils d'e-mails interminables. Ce modèle Excel pour les évaluations de performance de Kenjo facilite le suivi de chaque précieux (et parfois difficile) suivi de performance de l'employé.

Le modèle

modèle d'évaluation des performances

vous permet de saisir, d'examiner et d'analyser les évaluations des employés en un seul endroit. Il suit également les objectifs, les indicateurs clés de performance (ICP) et les compétences, ce qui vous permet d'afficher clairement la progression et le développement de chaque employé.

📌 Idéal pour: Les managers, les professionnels des ressources humaines, ou toute personne qui souhaite rationaliser le processus d'évaluation des performances au lieu de réinventer la roue à chaque cycle.

📖 Lire aussi: Comment créer un tableau de bord des indicateurs clés de performance (avec des exemples et des modèles)

2. Modèle de gestion des congés pour les RH par Kenjo

Via : Kenjo Avec le modèle de gestion des congés de Kenjo, le suivi des jours de vacances, des congés de maladie et des absences imprévues de vos employés devient simple. Cet outil pratique donne un aperçu clair des personnes en congé, de leurs absences et du temps qu'elles ont accumulé.

Il vous aide à rester organisé en regroupant toutes les demandes de congé en un seul endroit. Dites adieu aux réunions à double horaire, car il en assure également le suivi.

Vous pouvez facilement calculer les congés acquis par chaque employé, gérer les accumulations et afficher les congés d'un seul coup d'œil pour plus d'efficacité le forfait des ressources humaines .

📌 Idéal pour: Les équipes RH, les managers ou les professionnels fatigués de passer au crible d'innombrables e-mails pour savoir qui est en congé.

3. Suivi de la base de données des employés par SpreadSheetPage

Via : Feuille de calculPage Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que les informations relatives à vos employés sont éparpillées dans de multiples systèmes logiciels, e-mails et feuilles de calcul aléatoires ? Le suivi des détails concernant les certifications, les anniversaires ou même les contacts en cas d'urgence peut s'avérer compliqué.

Le modèle de suivi de la base de données des employés de SpreadsheetPage est là pour vous aider. Ce modèle simple vous aide à gérer les informations sur les employés sans avoir à vous soucier de la complexité de la gestion des données Logiciel d'analyse des RH .

Vous pouvez également choisir le nombre de coéquipiers que vous souhaitez accueillir :

Employee Database Manager Lite (jusqu'à 15 employés)

Employee Database Manager Pro 150 (jusqu'à 150 employés)

Employee Database Manager Pro 250 (jusqu'à 250 employés)

📌 Idéal pour: Les chefs d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui ont besoin de maintenir un aperçu organisé de leur main-d'œuvre sans les tracas.

🔍 Did You Know? De nombreux avantages sociaux courants, tels que les soins de santé et les pensions, sont devenus courants pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison du gel des salaires, les entreprises ont proposé des avantages pour attirer et retenir les travailleurs, marquant ainsi le début des avantages fournis par l'employeur.

4. Suivi de l'emploi du temps des employés par SpreadSheetPage

Via : Feuille de calculPage La gestion des emplois du temps des équipes peut s'avérer irritante, notamment en raison des chevauchements et des conflits de rendez-vous. Mais ne vous inquiétez pas. Le modèle de suivi de l'emploi du temps des employés de SpreadsheetPage est là pour simplifier vos problèmes d'emploi du temps.

Ce modèle vous permet de créer un emploi du temps clair et organisé pour que tout le monde soit sur la même page (ou la même feuille de calcul). Vous pouvez facilement saisir les quarts de travail, les demandes de congé et même les pauses déjeuner qui peuvent être oubliées.

Sa disposition visuelle offre un aperçu rapide des entrées et des sorties, tandis que sa forme personnalisable s'adapte à toutes les entreprises.

idéal pour : Les managers, les chefs d'équipe ou les professionnels chargés de jongler avec plusieurs emplois du temps et de s'assurer que chacun sait où et quand il doit être.

5. Modèle de carte de pointage pour les employés par Microsoft

Via : Microsoft Le modèle de carte de pointage des employés de Microsoft offre une approche simple de la gestion efficace du temps. Il est parfait pour enregistrer les heures quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou même annuelles, afin que vous ayez tous les détails à portée de main.

Vous pouvez également enregistrer les heures supplémentaires pour ces périodes et regrouper automatiquement les mois en trimestres pour plus de lisibilité. Grâce aux calculs intégrés, vous n'aurez pas à vous débattre avec les nombres : entrez simplement les heures et laissez le modèle faire le gros du travail pour vous.

📌 Idéal pour: Les responsables des ressources humaines et les professionnels qui veulent un moyen fiable de suivre les heures de travail tout en gardant les choses simples.

6. Modèle de fiche de présence de l'employé par Microsoft

Via : Microsoft Le suivi des présences ne doit pas être une tâche épuisante impliquant des confirmations répétées de présence et d'absence.

Le modèle de registre des présences des employés de Microsoft facilite grandement votre flux de travail. Il vous aide à suivre les différents types de congés, tels que les congés de maladie, les vacances, les congés de décès et autres.

Le plus intéressant ? Vous obtenez un aperçu rapide des statistiques essentielles sur les congés, y compris le nombre total de congés pris. De plus, il vous permet d'identifier facilement les schémas de présence, ce qui vous aide à gérer les équipes et à résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants.

📌 Idéal pour: Les équipes RH, les managers de bureau et les responsables de département qui ont besoin d'un moyen clair et évolutif de suivre les présences et de tout documenter.

7. Modèle de suivi des candidats à l'emploi par Microsoft

Via : Microsoft Le modèle Suivi des candidats à un emploi met de l'ordre dans le chaos habituel de l'embauche. Il organise les détails des candidats, les étapes de la candidature et les notes d'entretien en un seul endroit. Vous pouvez l'utiliser pour gérer les données des candidats en fonction des rôles pour lesquels ils postulent, de leur statut d'embauche actuel, et plus encore.

Ce modèle vous permet de gérer les intervieweurs et d'enregistrer leurs compétences. De plus, il y a une section pour gérer les postes vacants où vous pouvez les lister avec une description, les qualifications requises, le niveau de salaire et d'autres notes.

📌 Idéal pour: Recruteurs et responsables des ressources humaines qui souhaitent afficher une vue claire et rationalisée de leur pipeline de recrutement, ce qui vous aide à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides en matière d'embauche.

8. Suivi de recrutement RH par Excel pour les freelances

Via : Excel pour les indépendants Perdre le suivi de candidats prometteurs dans une mer de CV peut arriver même au meilleur d'entre nous. Le cahier de suivi du recrutement des RH est là pour faciliter le chaos du processus d'embauche. Vous pouvez suivre le parcours de chaque candidat, du premier contact à l'offre finale, en vous assurant de ne négliger aucune étape en cours de route.

Contrôlez facilement les rôles, les étapes de l'entretien et les retours d'information afin que chaque détail reste accessible. Personnalisez l'outil de suivi pour répondre à vos besoins en matière de réunion, qu'il s'agisse de pourvoir des positions de niche ou de gérer un volume important de candidatures objectifs de recrutement .

De plus, vous pouvez partager le statut des candidats avec les membres de l'équipe pour que tout le monde soit sur la même page.

📌 Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines, les managers d'embauche et les équipes de recrutement qui cherchent à rationaliser leur processus de recrutement.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les RH

Bien que Microsoft Excel soit un outil flexible, il ne suffit pas à gérer les besoins complexes en matière de ressources humaines, en particulier lorsque les organisations se développent.

Voici pourquoi s'appuyer sur Excel pour les tâches RH peut poser des problèmes . 👇

Risque de données obsolètes: Les membres de l'équipe peuvent être confrontés à des informations obsolètes s'ils n'utilisent pas la version la plus récente de la feuille, car Excel n'offre pas de mises à jour en temps réel

Les membres de l'équipe peuvent être confrontés à des informations obsolètes s'ils n'utilisent pas la version la plus récente de la feuille, car Excel n'offre pas de mises à jour en temps réel Processus complexes: Excel n'est pas conçu pour les processus RH complexes tels que l'intégration des employés ou le suivi de la conformité, qui nécessitent souvent des formules complexes ou des efforts manuels

Excel n'est pas conçu pour les processus RH complexes tels que l'intégration des employés ou le suivi de la conformité, qui nécessitent souvent des formules complexes ou des efforts manuels **Contraintes de collaboration : Mon travail ne dispose pas d'outils de collaboration robustes, ce qui rend difficile le travail efficace des équipes

Problèmes de sécurité: Le stockage d'informations sensibles sur les employés dans Excel pose des problèmes de sécurité par rapport aux logiciels RH spécialisés qui offrent le cryptage

Le stockage d'informations sensibles sur les employés dans Excel pose des problèmes de sécurité par rapport aux logiciels RH spécialisés qui offrent le cryptage Gestion inefficace des données: La gestion de vastes ensembles de données sur les employés devient fastidieuse, ce qui fait d'Excel une solution moins idéale pour les organisations en pleine croissance

Modèles RH alternatifs

Heureusement, il existe une meilleure option pour les professionnels des ressources humaines : ClickUp .

ClickUp est une application Tout pour le travail qui simplifie la gestion des RH. Grâce à son interface conviviale et à ses modèles personnalisables, ClickUp transforme le mode de fonctionnement des équipes RH.

Voici quelques modèles de ressources humaines ClickUp qui peuvent élever vos processus. 📈

1. Modèle ClickUp de procédures opératoires normalisées en matière de ressources humaines

La gestion des ressources humaines peut sembler insurmontable : tout, de l'intégration des nouveaux employés à l'évaluation des performances, doit être terminé conformément aux procédures opératoires normalisées (SOP).

Les Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR fournit un moyen structuré d'organiser la documentation procédurale pour tout, comme l'intégration, la gestion des évaluations de performance, le traitement du processus de paie et la garantie de la conformité - le tout en un seul endroit facilement accessible.

De plus, vous pouvez adapter le modèle à vos propres processus RH, par exemple en ajoutant des sections pour les programmes de formation des employés ou les procédures de gestion des ressources humaines les initiatives d'engagement . Vous voulez une section sur l'étiquette du café dans la salle de pause ? Allez-y.

Idéal pour: Les titres de services, les équipes RH et les propriétaires de petites entreprises qui veulent s'assurer que chaque tâche RH est documentée, standardisée et accessible.

📖 Also Read: Comment rédiger une checklist d'accueil des nouveaux embauchés ?

2. ClickUp Company Process Document Human Resources Template (Modèle de processus de l'entreprise ClickUp)

Monter les flux de travail essentiels et s'assurer que tout le monde suit les mêmes processus peut être un défi, surtout si vous travaillez avec de grandes équipes.

Le Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp vous aide dans cette tâche. Il fournit un endroit unique et organisé pour documenter chaque opération essentielle, des étapes de la gestion de projet aux protocoles de communication, en veillant à ce que votre équipe connaisse la meilleure façon de faire les choses terminées.

Ce modèle vous permet de :

Organiser les processus de l'entreprise: Stocker tous les flux de travail clés dans un seul document facile d'accès, créant ainsi une ressource fiable pour les membres de l'équipe

Stocker tous les flux de travail clés dans un seul document facile d'accès, créant ainsi une ressource fiable pour les membres de l'équipe Personnaliser le modèle pour l'adapter à votre entreprise: Modifier chaque section pour l'adapter aux besoins de votre entreprise

Modifier chaque section pour l'adapter aux besoins de votre entreprise Promouvoir la cohérence: Normaliser vos processus à travers les départements pour assurer la qualité et l'alignement dans l'ensemble de l'entreprise

Idéal pour: Les managers d'équipe, les chefs de service et les équipes en pleine croissance qui cherchent à maintenir des processus cohérents et documentés.

3. ClickUp HR Evaluation Form Template (Modèle de formulaire d'évaluation des RH)

Le Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp fournit un cadre fiable pour aborder les évaluations des performances. Il vous aide à évaluer et à documenter la progression des employés, en paramétrant les étapes d'un développement et d'une croissance ciblés.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Standardiser les examens: Appliquer une structure cohérente à travers les évaluations pour s'assurer que chacune d'entre elles est approfondie en éliminant les oublis ou les biais

Appliquer une structure cohérente à travers les évaluations pour s'assurer que chacune d'entre elles est approfondie en éliminant les oublis ou les biais Personnaliser les évaluations en fonction des rôles spécifiques: Personnaliser le modèle en fonction des rôles spécifiques, ce qui vous permet d'évaluer ce qui est le plus important pour chaque membre de l'équipe

Personnaliser le modèle en fonction des rôles spécifiques, ce qui vous permet d'évaluer ce qui est le plus important pour chaque membre de l'équipe Assistance pour un feedback constructif: Organisez les évaluations en sections pour les points forts, les domaines d'amélioration et les objectifs futurs pour des discussions plus significatives

Organisez les évaluations en sections pour les points forts, les domaines d'amélioration et les objectifs futurs pour des discussions plus significatives Suivre la croissance au fil du temps: Utiliser les évaluations précédentes pour suivre l'évolution de l'employé, ce qui facilite l'identification des tendances et la célébration des réalisations

📌 Idéal pour: Les professionnels des RH, les chefs d'équipe et les chefs de service qui visent à fournir un retour d'information bien équilibré qui stimule le développement continu.

4. Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp

Le recrutement de nouveaux talents peut être un processus complexe, avec de multiples étapes et des parties prenantes à synchroniser. Les Modèle de plan d'action de recrutement ClickUp sert de feuille de route claire pour guider chaque étape, de sorte que vous n'ayez pas à vous démener pour suivre le processus et que vous puissiez vous concentrer sur la recherche de la personne la mieux adaptée à votre équipe.

Il vous aide à organiser chaque étape du parcours de recrutement, de la prise de contact initiale à l'acceptation de l'offre finale, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Le modèle est également facile à personnaliser. Vous pouvez l'adapter en fonction de rôles et d'échéanciers spécifiques, qu'il s'agisse d'embaucher une assistante d'entrée de gamme ou un cadre supérieur.

📌 Idéal pour: Les managers d'embauche et les équipes de recrutement à la recherche d'un forfait structuré pour rationaliser efficacement leur processus de recrutement.

5. Modèle de base de connaissances ClickUp HR*

Le modèle Modèle de base de connaissances ClickUp HR vous aide à centraliser les documents et les politiques importants, permettant à votre équipe d'accéder rapidement à tout, des guides d'intégration aux politiques de l'entreprise, le tout dans un espace organisé.

Ce modèle est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'adapter chaque section aux besoins uniques de votre entreprise en matière de ressources humaines.

Vous pouvez utiliser le modèle pour créer une base de connaissances complète en libre-service qui permet aux employés de trouver des réponses de manière autonome. Cela permet de réduire le nombre de questions redondantes et de promouvoir une culture de l'autosuffisance.

📌 Idéal pour: Les responsables des opérations RH dans les entreprises en croissance qui cherchent à fournir un accès facile aux informations essentielles.

6. Modèle de note de politique ClickUp

Le Modèle de mémo sur la politique ClickUp constitue un moyen clair et structuré de transmettre des informations essentielles. Il garantit que votre message reste direct et cohérent, ce qui facilite la compréhension de tous et réduit les risques d'erreur d'interprétation.

Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter à n'importe quel sujet, qu'il s'agisse d'une nouvelle directive sur le lieu de travail ou d'une annonce importante. En outre, le modèle vous aide à documenter et à suivre les reconnaissances de la politique, ce qui assiste le respect des normes de l'entreprise.

Idéal pour: Les responsables des ressources humaines, les managers d'équipes juridiques et les équipes de direction à la recherche d'un moyen efficace de communiquer les changements de politique ou les mises à jour organisationnelles.

🔍 Did You Know? Le concept de la journée de travail de 9 à 5 a été popularisé par Henry Ford dans les années 1920. Il a réduit la journée de travail de 10 à 8 heures, l'établissant comme une norme dans les politiques de RH qui équilibrent la vie professionnelle et la vie privée des employés tout en maintenant la productivité.

7. Modèle de plan de recrutement ClickUp

Vous avez du mal à suivre les changements de personnel et les demandes de projets ? Le forfait pour ces changements peut souvent sembler très difficile à gérer si vos employés ont plusieurs validations simultanées.

Les Modèle de tableau blanc pour le plan de recrutement ClickUp vous aide justement dans cette tâche.

Il vous permet de cartographier les éléments suivants Stratégies RH les stratégies en matière de ressources humaines, qui permettent de se préparer aux projets ou aux transitions à venir tout en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Le forfait est organisé sous la forme d'un organigramme, avec des fournisseurs, des notes prestataires sous chaque étape pour vous guider tout au long du processus. Utilisez l'organigramme pour élaborer votre forfait et notez les informations clés sur des notes autocollantes si nécessaire.

Idéal pour: Les managers RH, les chefs de projet et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un outil flexible et collaboratif pour planifier et gérer efficacement le personnel.

8. Modèle d'action corrective ClickUp

Lorsque des difficultés surviennent (et soyons réalistes, elles surviennent toujours), il est essentiel de disposer d'un forfait solide pour y faire face.

Le ClickUp Modèle de tableau blanc pour le plan d'action corrective vous permet de repérer les lacunes dans les processus, d'identifier les causes profondes et de mettre en place des actions correctives ciblées afin d'éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent.

Grâce à ce modèle, vous pouvez réunir toute votre équipe pour résoudre les problèmes en collaboration. Le format tableau blanc permet de visualiser clairement tout ce qui se passe, ce qui facilite la compréhension par chacun de ce qui se passe et de ce qui doit être fait.

📌 Idéal pour: Les équipes d'assurance qualité, les gestionnaires de projet et les dirigeants qui cherchent à mettre en place une approche proactive de la résolution des problèmes et de l'amélioration continue.

9. Modèle de demande de congé ClickUp

La gestion des demandes de congés peut tourner au chaos en l'absence d'un processus clair, en particulier dans les entreprises très occupées où plusieurs employés demandent des congés simultanément.

Le Modèle de demande de congé ClickUp regroupe toutes les demandes en un seul emplacement facile à gérer. Cette organisation permet de traiter efficacement les demandes, de les examiner rapidement et de les approuver ou de les refuser dans les meilleurs délais.

La visibilité des horaires des équipes permet également d'éviter les chevauchements de congés et d'assurer une couverture adéquate. Vous pourrez également suivre l'historique des demandes et les soldes restants, afin de tenir tout le monde informé du statut de ses congés.

📌 Idéal pour: Les managers d'embauche et les chefs d'équipe qui cherchent à simplifier la gestion des congés et à améliorer la transparence dans l'ensemble du Tableau.

🔍 Did You Know? Aux États-Unis, la journée d'appréciation des employés est célébrée le premier vendredi du mois de mars. Cette initiative des RH a vu le jour en 1995 pour reconnaître et célébrer le travail acharné des employés dans tous les secteurs d'activité.

Streamline Your HR Workflow With ClickUp (Rationalisez votre flux de travail RH avec ClickUp)

Les modèles Excel RH vous facilitent la tâche et vous aident à rester organisé dans tous les domaines de votre travail en tant que professionnel des RH.

Bien que ces modèles Excel RH puissent fonctionner correctement pour des tâches RH de petite ou moyenne envergure, la gestion efficace de tous vos besoins RH nécessite une solution plus robuste. Et c'est exactement là que ClickUp intervient avec des modèles efficaces et personnalisables pour répondre à toutes vos fonctions.

Ne vous fiez pas à notre parole, voyez par vous-même.

