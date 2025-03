TickTick vs. Things 3 : Quel est le meilleur gestionnaire de tâches en 2025 ?

Vos tâches s'accumulent, les échéances se rapprochent et votre esprit est un mélange chaotique de rappels et de checklists.

Vous vous demandez : "Par où dois-je commencer ?" Cela vous semble familier ? Nous sommes tous passés par là.

C'est là qu'un bon application de liste à faire peut vous aider. Elle peut organiser vos tâches en un seul endroit, désencombrer votre esprit et vous donner la satisfaction inégalée de cocher des éléments. ✅

Parmi les nombreuses applications de liste de tâches, TickTick et Things 3 se distinguent par leur approche efficace et flexible de la gestion des tâches. Mais laquelle vous convient le mieux ?

Dans ce billet, nous allons discuter de TickTick vs Things 3 pour vous aider à trouver l'outil le plus adapté à l'organisation de votre travail et de votre vie personnelle. 📋✨

Qu'est-ce que TickTick ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-3-1400x661.png TickTick vs Things 3 : Assistant de productivité TickTick /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'entreprise TickTick TickTick est un assistant de productivité personnel qui vous aide à organiser et à suivre vos projets de travail et vos objectifs individuels en un seul endroit. En tant qu'application de liste de tâches, elle vous permet de créer plusieurs listes, d'ajouter des tâches par le biais de notes vocales, de convertir des e-mails en tâches, de définir des rappels de tâches et d'ajouter des tâches récurrentes pour créer un calendrier quotidien. 📆

Il dispose également de fonctionnalités utiles comme un Calendrier et un Tableau Kanban, qui sont bons pour la gestion des projets et la collaboration avec votre équipe. De plus, le chronomètre Pomodoro vous aide à vous concentrer sur les tâches essentielles, une fonctionnalité qui se démarque dans la comparaison entre TickTick et Things 3.

Fonctionnalités de TickTick

TickTick propose de nombreuses fonctionnalités pour la gestion des tâches, le suivi des habitudes et la collaboration en équipe. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

1. Gestion des tâches à l'aide de listes

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des tâches de Ticktick TickTick Si vous préférez une disposition de liste simple et effacée pour le suivi de vos tâches quotidiennes, TickTick peut être un excellent complément à votre boîte à outils numérique. Il propose deux types de listes pour la gestion des tâches : la "liste normale" et la "liste intelligente"

La fonctionnalité "Liste régulière" vous permet de classer les tâches dans les catégories "Travail", "Personnel", "Éducation" ou toute autre catégorie pour une meilleure efficacité. Cela vous permet également de gérer les tâches de différents projets en un seul endroit.

Vient ensuite la fonctionnalité Liste intelligente. Elle filtre les tâches en fonction des dates d'échéance, des étiquettes, des priorités, de l'emplacement et d'autres conditions.

📌 Par exemple, vous pouvez afficher la liste "Aujourd'hui" pour toutes les tâches arrivant à échéance aujourd'hui. De même, la liste " 7 prochains jours " affiche les tâches dues dans une semaine.

Toutefois, la fonctionnalité de liste intelligente n'est disponible que dans l'abonnement Premium.

2. Entrée et gestion des tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image16-1.png TickTick vs Things 3 : Entrée et gestion des tâches dans TickTick /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration TickTick L'une des fonctionnalités phares de TickTick est l'entrée et la gestion intelligentes des tâches, qui simplifient la création et l'organisation des tâches. Au lieu de paramétrer manuellement les dates d'échéance, les priorités ou les étiquettes, TickTick utilise le traitement du langage naturel pour reconnaître ces détails au fur et à mesure de la saisie.

📌 Par exemple, si vous tapez (ou dites) "Soumettre le rapport trimestriel avant vendredi à 15 heures", TickTick définira automatiquement l'échéance et le rappel pour cette tâche.

Avec TickTick, vous pouvez organiser les tâches sans effort à l'aide de listes, d'étiquettes et de niveaux de priorité. Il vous aide à gérer plusieurs projets sans vous sentir débordé. TickTick assiste également l'entrée rapide de tâches par commande vocale, ce qui vous permet d'ajouter de nouvelles tâches en cours de route, ce qui en fait l'outil idéal pour les personnes occupées qui ont besoin d'une gestion rapide et efficace de leurs tâches.

3. Alertes et rappels multiples

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données TickTick Le système d'alertes et de rappels TickTick vous permet d'être toujours au courant de vos tâches. Vous pouvez paramétrer plusieurs rappels ou "alertes gênantes" pour les tâches afin de ne jamais manquer une échéance ou un évènement important. Sa fonctionnalité de rappel répété fonctionne bien pour les réunions hebdomadaires, les anniversaires ou les dates d'échéance des factures.

Ce qui le rend encore plus spécial, c'est la personnalisation des rappels basés sur l'emplacement. Vous pouvez paramétrer des alertes à des heures ou à des dates précises, ou même lorsque vous arrivez à un emplacement particulier.

📌 Par exemple, vous pouvez recevoir un ping pour aller chercher des courses lorsque vous êtes près du magasin.

TickTick vous permet également de choisir comment recevoir les alertes, que ce soit par le biais d'une notification, d'un e-mail ou d'une notification push sur votre smartwatch.

4. Affichages flexibles du Calendrier

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion des données TickTick TickTick simplifie encore la gestion des tâches grâce à son affichage flexible du Calendrier, qui offre un moyen visuel et personnalisable d'organiser votre emploi du temps. Vous pouvez afficher vos tâches de cinq manières différentes : Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Bihebdomadaire et Échéancier. ⏳

Le Calendrier de TickTick offre une fonctionnalité conviviale de glisser-déposer, vous permettant d'ajuster les échéances des tâches ou de reprogrammer des évènements de manière transparente sans perturber l'ensemble de votre agenda. De plus, TickTick s'intègre à des calendriers tiers comme Google Agenda, ce qui vous permet de gérer tous vos rendez-vous, réunions et échéances en un seul endroit. Cela fait de TickTick un outil de travail efficace application de planification quotidienne .

5. Chronomètre Pomodoro

le site web de TicTick a été créé en 2003. Il s'agit d'un site de référence TickTick Besoin d'aide pour rester concentré ? Le chronomètre Pomodoro intégré à TickTick a été créé pour stimuler la concentration et la productivité. Vous pouvez programmer des sessions de travail de 25 minutes pour les tâches prioritaires, suivies d'une courte pause.

Le chronomètre s'intègre parfaitement à votre liste de tâches, ce qui vous permet de démarrer une session directement à partir de n'importe quelle tâche. TickTick suit également vos sessions Pomodoro pour savoir combien de temps vous avez travaillé et combien de pauses vous avez prises. Cela vous aide à rester motivé et sur la bonne voie.

Vous pouvez même diffuser un bruit blanc en arrière-plan pendant que le chronomètre Pomo est en marche pour améliorer votre concentration. 🧘

💡Pro Tip: Pour maximiser votre productivité, essayez de combiner le chronomètre Pomodoro avec une liste de lecture dédiée à la concentration. Choisissez de la musique instrumentale ou des sons de la nature qui vous aident à vous concentrer, à minimiser les distractions et à améliorer votre capacité à rester dans la zone pendant vos sessions de travail. 🔥

Tarification TickTick

Free

Premium: $35.99/an

Lire plus: TickTick vs. ClickUp : Quelle est la meilleure application de gestion des tâches ?

Qu'est-ce que Things 3 ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image18-1400x1050.png TickTick vs Things 3 : Things 3 est une application de gestion de tâches conviviale /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion des tâches Choses 3 Things 3 est une application de gestion des tâches élégante et conviviale pour les utilisateurs d'Apple. Il s'agit d'une alternative populaire à TickTick et combine un beau design avec des fonctionnalités intuitives, ce qui facilite l'organisation de vos tâches et vous permet de rester productif. ⚡

Que vous gériez des projets personnels, des tâches liées au travail ou des objectifs à long terme, Mon travail 3 offre un environnement rationalisé et gratuit pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Il est idéal pour décomposer les grands projets en étapes gérables et tout organiser.

Things 3 fonctionnalités

Voici les fonctionnalités les plus utiles de Things ### :

1. Découpage et titres du projet

le projet est en cours d'élaboration Choses 3 Things 3 se distingue par sa fonctionnalité de structuration des projets. Plutôt que de gérer une longue liste de tâches, vous pouvez regrouper les tâches connexes sous des titres spécifiques, ce qui confère à votre projet une hiérarchie visuelle claire. C'est l'une des fonctionnalités les plus souvent plébiscitées lors de la comparaison entre TickTick et Things 3.

Imaginez que vous travaillez sur une campagne ou un évènement de grande envergure. Au lieu de regarder une liste chaotique de tâches, vous pouvez tout organiser par catégorie - 'Recherche', 'Planification' et 'Exécution' - avec les tâches individuelles listées proprement en dessous.

Il est ainsi plus facile de se concentrer sur une section à la fois sans perdre de vue l'objectif global. De plus, la clarté visuelle contribue à réduire le stress en fournissant une feuille de route pour l'achevé.

2. Bouton magique plus

le site web de l'association est en anglais Choses 3 Le bouton magique Plus de Things 3 est plus qu'un simple moyen d'ajouter des tâches : c'est votre raccourci vers la productivité. Imaginez que vous puissiez capturer rapidement des tâches ou des idées dès qu'elles vous passent par la tête, où que vous soyez dans l'application. C'est ainsi que fonctionne le bouton Magic Plus. ✨

Capturez instantanément de nouvelles tâches ou idées, où que vous soyez dans l'application. Vous avez besoin d'ajouter quelque chose à la dernière minute ? Il suffit de toucher et de l'ajouter pour qu'il soit trié sans perturber votre flux de travail.

3. Checklists

le site web de l'entreprise est en cours de développement et de mise à jour Choses 3 La fonctionnalité Checklist de Things 3 vous aide à contextualiser vos tâches, ce qui la rend idéale pour décomposer des tâches complexes en petites étapes.

📌 Par instance, au lieu de "Forfait évènement", vous pouvez créer une checklist de " Réserver le lieu ", " Organiser le traiteur " et " Envoyer les invitations " pour que tout soit organisé et traçable "

4. Recherche rapide

le site web de l'association est en anglais Choses 3 La fonctionnalité de recherche rapide de Things 3 vous permet de trouver exactement ce dont vous avez besoin sans avoir à parcourir des listes interminables.

En quelques touches, vous pouvez rechercher des tâches, des tâches à faire, des projets et des détails spécifiques dans l'ensemble de votre liste de tâches.

Imaginez que vous êtes au milieu d'une journée bien remplie et que vous avez besoin d'emplacement des tâches cruciales enfouies dans un projet. Au lieu de perdre du temps à faire défiler les dossiers ou à les parcourir, vous appuyez sur Recherche rapide, tapez un mot-clé et voilà que tout ce qui est pertinent s'affiche instantanément.

5. Rappels opportuns

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image10-2-933x1400.png TickTick vs Things 3 : Fonctionnalité de rappels en temps voulu dans Things 3 /$$img/

le site web de l'association est en anglais Choses 3 Les rappels opportuns de Things 3 vous aident à ne pas perdre de vue les tâches cruciales. Qu'il s'agisse d'une réunion cruciale ou d'une échéance personnelle, Things 3 vous couvre avec plusieurs paramètres faciles à paramétrer pour les rappels.

Vous pouvez cliquer pour ajouter des rappels directement lors de la planification de vos tâches, ce qui simplifie la mise en place d'alertes lorsque vous planifiez vos tâches. Il vous suffit de cliquer sur "Ajouter un rappel", de choisir l'heure et vous voilà prêt.

📌 Vous préférez la dactylographie ?

Grâce à l'analyseur de date en langage naturel de Things 3, vous pouvez taper des rappels comme " Tom, 20 heures ", et l'application comprendra et définira automatiquement l'heure pour vous.

Pour les adeptes des paramètres mains libres, l'intégration de Siri vous permet de définir des rappels en parlant directement à votre iPhone. Il suffit de dire "Dans Messages, rappelle-moi d'envoyer un message à Alex à 5 heures demain matin", et votre rappel Apple est paramétré.

Tarifs de Things 3

Frais uniques distincts pour chacun de vos appareils iOS :

Mac: 49,99

49,99 iPad: 19,99

19,99 iPhone et Apple Watch: 9,99

9,99 Vision Pro: 29,99

TickTick vs. Things 3 : Comparaison des fonctionnalités

TickTick et Things 3 offrent tous deux des fonctionnalités impressionnantes de gestion de tâches et d'application à faire, chacun avec un flair unique. Voici un aperçu rapide de leurs fonctionnalités afin que vous puissiez choisir l'outil le plus adapté pour achever les tâches :

Fonctionnalités TickTick Things 3 TickTick TickTick Things 3 TickTick TickTick Things 3 **TickTick Le logiciel de gestion des ressources humaines est un outil de gestion des ressources humaines qui permet à l'utilisateur d'effectuer des tâches en toute simplicité Entrée des tâches : Assistance à la saisie en langage naturel pour une planification rapide. Entrée des tâches sans analyse linguistique poussée Disponibilité - Accessible sur les appareils Apple et Android - Accessible uniquement sur les appareils Apple - Accessible uniquement sur les appareils Android - Accessible uniquement sur les appareils Apple Collaboration - Autorisée - Non autorisée Suivi du temps Disponible Non disponible Rappels - Rappels multiples et rappels ennuyeux pour les tâches afin de s'assurer que vous ne manquez pas une échéance Fonctionnalité de rappel Fastlane pour paramétrer des rappels de tâches dans votre calendrier Apple Affichage des tâches - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du Calendrier - Affichage de la liste et du calendrier Version gratuite : oui, mais avec des fonctionnalités limitées : non Prix TickTick Premium Forfait: 35,99 $/an Achat unique:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone et Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $ Le meilleur pour Tous les utilisateurs à la recherche d'une gestion du temps et d'une collaboration de tâches simples Les utilisateurs d'Apple à la recherche d'une disposition visuelle épurée pour l'organisation des tâches

Tableau de comparaison des fonctionnalités de TickTick vs. Things 3

1. Gestion des tâches

TickTick

TickTick brille par sa capacité à gérer plusieurs listes de tâches sur un seul écran, ce qui en fait un excellent choix pour jongler avec les différents aspects de votre vie et travailler au même endroit.

Things 3

En revanche, Things 3 impressionne par son découpage en projets et ses titres. Ceux-ci vous permettent de structurer de grands projets en sections gérables et offrent une hiérarchie et une organisation visuelles claires.

🏆 Winner: TickTick pour équilibrer de nombreuses tâches à travers différents projets grâce à son affichage multiliste rationalisé

2. Rappels et alertes

TickTick

TickTick offre un large intervalle d'options de personnalisation pour vos rappels et vos alertes. Vous pouvez paramétrer des heures, des paramètres et des emplacements spécifiques et même choisir les modèles de sons et de vibrations. Vous pouvez également connecter TickTick à votre Calendrier et à d'autres applications pour être toujours au courant.

Things 3

En revanche, Things 3 brille par sa fonctionnalité Fastlane, qui garantit que les rappels sont instantanément synchronisés sur tous vos appareils. Ainsi, lorsque vous définissez un rappel sur votre téléphone, il est immédiatement mis à jour sur votre ordinateur et votre tablette, ce qui garantit la cohérence et la rapidité de vos notifications.

🏆 Winner: Things 3 grâce à sa fonctionnalité Fastlane, qui garantit des mises à jour en temps réel sur tous les appareils

3. Gestion du temps

TickTick

Le chronomètre Pomodoro de TickTick se distingue par ses sessions de concentration intégrées, qui vous aident à stimuler la productivité grâce à des intervalles de travail et des pauses structurés. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs qui préfèrent une approche chronométrée de la gestion de leur travail.

TickTick propose en outre une fonctionnalité de matrice d'Eisenhower qui vous permet de classer vos tâches en quatre catégories : "Urgent et important", "Non urgent et important", "Urgent et sans importance" et "Non urgent et sans importance" Elle vous aide à identifier les tâches importantes et urgentes afin de les terminer en priorité.

Things 3

Things 3 n'inclut pas de chronomètre Pomodoro, mais affiche des calendriers flexibles et des rappels opportuns qui peuvent indirectement aider à la gestion du temps.

🏆 Winner: TickTick en raison des fonctionnalités du chronomètre Pomodoro et de la matrice d'Eisenhower

TickTick vs. Things 3 sur Reddit

Nous avons également vérifié les avis des utilisateurs sur Reddit pour voir quel outil est le meilleur. Voici un aperçu de ce que les utilisateurs de Reddit disent de TickTick vs. Things 3.

Un Utilisateur de Reddit a exprimé très clairement son point de vue sur Things 3.

"_Things 3 est simple, mais ce que j'aime et ce qui le paramètre par rapport à beaucoup d'applications, c'est sa capacité à se synchroniser entre les appareils, qui est géniale. La simplicité et la possibilité de reprendre le travail depuis n'importe où la placent en tête de la plupart des applications."

Un autre utilisateur suggère en essayant TickTick et Things 3 et d'utiliser celui qui vous convient le mieux.

Je pense que cela se résume à la philosophie des deux applications. Things a des opinions très arrêtées sur la façon dont elle pense que vous devriez gérer vos tâches. L'ensemble donne donc l'impression d'être un peu verrouillé et limité Mais pour certains, c'est une bonne chose. Moi y compris. Things est l'application que j'utilise le plus. Elle correspond à la façon dont je veux gérer mes tâches. Elle est minimale et possède juste assez de fonctionnalités dont j'ai besoin, et pas plus. Et c'est un plaisir de l'utiliser D'autres personnes souhaitent plus de flexibilité et de contrôle et veulent pouvoir utiliser un outil qu'elles peuvent personnaliser un peu plus en fonction du travail de leur cerveau. C'est TickTick J'ai passé beaucoup de temps avec les deux et, personnellement, j'ai été plus productif et moins débordé avec Things

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à TickTick vs. Things 3

Maintenant, vous pouvez décider de choisir TickTick vs. Things 3. Cependant, si vous choisissez TickTick, vous risquez de perdre la possibilité de décomposer les projets en tâches ou en jalons plus simples. Et si vous choisissez Things 3, vous devrez faire un compromis sur la fonctionnalité de suivi du temps.

Alors, si vous hésitez encore entre TickTick et Things 3, permettez-nous de vous présenter ClickUp . Elle combine les points forts des deux applications tout en offrant encore plus de fonctionnalités gratuitement. De plus, en tant qu'application web et application mobile, elle garantit une accessibilité multiplateforme.

ClickUp est un outil de gestion des tâches robuste qui offre des fonctionnalités complètes pour rationaliser votre flux de travail et stimuler la productivité dans vos tâches quotidiennes. Découvrons en quoi c'est un puissant TickTick et un outil de gestion des tâches Choses 3 alternatives .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image22-1400x676.png TickTick vs Things 3 alternative : ClickUp Tasks pour planifier, organiser et collaborer sur n'importe quel projet /$$img/

planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec ClickUp Tasks sans rien manquer_

Gestion avancée des tâches

Les Tâches ClickUp est en quelque sorte votre centrale de productivité personnelle. Vous pouvez créer des tâches, ajouter des catégories de tâches en ajoutant des étiquettes et des statuts, et définir des priorités pour les tâches. Cela vous aide à organiser et à filtrer les tâches comme un pro.

Vous pouvez ajouter un contexte à vos tâches grâce aux champs personnalisés, tels que le projet, l'emplacement, le client, etc. De plus, ClickUp Tasks vous permet de lier des tâches liées et dépendantes afin de suivre la progression des tâches et d'identifier les éléments bloquants. Cette capacité en fait le favori dans la course TickTick vs Things 3 vs d'autres applications de liste de tâches, grâce à sa personnalisation avancée et à sa flexibilité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image12.png ClickUp Tasks pour suivre la progression des tâches, définir des priorités et identifier les goulots d'étranglement des tâches /$$img/

suivez la progression des tâches, définissez des priorités et identifiez les goulets d'étranglement avec ClickUp Tasks_

Au lieu de s'en tenir aux statuts par défaut tels que " Ouvert " ou " Fermé ", ClickUp vous permet de créer des statuts personnalisés qui s'alignent parfaitement sur votre flux de travail. Vous pouvez avoir des statuts tels que " En cours ", " En attente de révision " ou " Bloqué ", fournissant ainsi plus de clarté sur l'état d'avancement de chaque tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image14-1400x473.png Statuts ClickUp personnalisés pour suivre la progression des tâches /$$$img/

créez des statuts selon vos besoins et suivez-les comme un pro avec ClickUp Custom Statuses_

En fonction du travail effectué, vous pouvez également afficher vos tâches de différentes manières, que ce soit sous forme de Liste, de Tableau Kanban ou de Calendrier. Les sous-tâches peuvent être personnalisées pour afficher exactement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image8-2.png ClickUp Views pour afficher vos tâches de différentes manières /$$$img/

visualisez vos tâches de différentes manières avec ClickUp Views_

ClickUp n'est pas seulement destiné à la gestion de projets ou au suivi des tâches d'une équipe. Vous pouvez facilement l'utiliser pour gérer vos projets personnels ou les évènements de votre Calendrier. Voici comment nos utilisateurs utilisent ClickUp comme un outil personnel de gestion de projets Application IA de liste de choses à faire .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image9-2.png TickTick vs Things 3 alternative : Avis d'un utilisateur de Reddit sur l'utilisation de ClickUp pour la gestion des tâches personnelles /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser ClickUp pour la gestion des tâches personnelles Reddit Mais ce n'est pas tout.

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous disposez d'un assistant IA personnel qui automatise la gestion des tâches en fournissant des résumés des tâches et des rapports de progression quotidiens. Il automatise également les éléments d'action, la planification des sous-tâches et le remplissage des données.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-1.png Utilisez ClickUp Brain pour automatiser vos tâches récurrentes /$$img/

automatisez vos tâches récurrentes sans effort avec ClickUp Brain_

Mais cela ne s'arrête pas là.

ClickUp Brain peut également analyser les données du projet pour améliorer la prise de décision, estimer les coûts, optimiser l'allocation des ressources, prédire les besoins en capacité, rationaliser la gestion d'équipe et surveiller les risques potentiels, le tout en temps réel. La gestion des tâches n'a jamais été aussi simple avec ClickUp Tasks et ClickUp Brain.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image11-3.png TickTick vs Things 3 alternative : Utilisez ClickUp Brain pour prendre des décisions éclairées /$$img/

prenez des décisions éclairées grâce aux suggestions parfaites de ClickUp _Brain

Rappels rapides et faciles

Les rappels dans les applications de gestion des tâches peuvent ressembler à des notifications lancinantes, qui vous irritent. Rappels ClickUp propose un système personnalisable qui vous tient informé de vos tâches sans vous déranger.

Vous pouvez coder vos rappels par couleur, adapter les paramètres à votre style et vous assurer que vous êtes toujours en avance sur vos échéances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image20.png Fonctionnalité ClickUp Reminders pour la gestion des tâches /$$img/

restez toujours au courant de ce que vous devez faire avec ClickUp Reminders_

La fonctionnalité Boîte de réception sert à la fois de gestionnaire de tâches et d'application Calendrier, ce qui facilite le suivi de tout en un seul endroit. Des onglets tels que " Suivant ", " Terminé " et " Non programmé " vous permettent de savoir ce qui est à venir, ce qui est achevé et ce qui nécessite encore une date d'échéance.

Les Rappels ClickUp sont très performants car ils permettent de joindre à vos rappels des pièces jointes telles que des photos, des mémos vocaux ou des emplacements sur une carte. Cette fonctionnalité vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de rester organisés et sur la bonne voie. De plus, avec plus de 1 000 intégrations, il est facile de synchroniser vos rappels avec Google Agenda, Outlook, Zoom et même Amazon Alexa.

Grâce à la fonctionnalité " Rappels délégués ", vous pouvez également paramétrer des rappels et des notifications pour votre équipe, afin de vous assurer qu'aucune tâche n'est oubliée. Qu'il s'agisse de rappels récurrents ou de synchroniser vos applications de calendrier, ClickUp vous aide à maintenir le contrôle sur votre emploi du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image3-2-1400x1085.png TickTick vs Things 3 alternative : ClickUp Reminders pour définir des rappels de tâches pour les membres de l'équipe /$$img/

teams pour envoyer des rappels aux membres de votre équipe avec ClickUp Reminders_

Calendrier Modèle de liste À faire

Vous vous sentez dépassé par une liste de choses à faire qui n'en finit pas ? Il est temps de mettre de l'ordre dans ce chaos ! Le Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp vient ici à votre rescousse.

Ce modèle vous aide à visualiser vos objectifs et vos tâches afin que vous puissiez forfaiter votre journée ou votre semaine comme un pro. Plus besoin de se démener pour respecter les réunions ou de se sentir perdu dans une mer de choses à faire.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17.png Calendrier Modèle de liste à faire par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle vous aide également à classer vos tâches dans des catégories claires afin que vous puissiez voir exactement ce qui doit être fait et quand. Il vous affiche une vue détaillée de chaque tâche, ce qui vous permet de suivre la progression, de fixer des paramètres et de ne pas perdre de vue les paramètres.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifier des tâches facilement

Organiser les tâches en différentes catégories pour une meilleure productivité

Ajouter un contexte de tâche et suivre la progression des tâches

Augmentez votre productivité avec le modèle de liste à faire du calendrier de ClickUp. Il est temps d'arrêter de se contenter de forfaits et de commencer à réaliser.

Suivi du temps en toute transparence

Une gestion efficace des tâches nécessite le suivi du temps passé sur chaque tâche. ClickUp facilite cette tâche grâce à sa fonction intégrée de Suivi du temps qui vous permet d'enregistrer les durées des tâches de manière transparente.

Vous pouvez démarrer et arrêter le chronomètre depuis n'importe quel appareil et utiliser le rappel global pour enregistrer la durée de plusieurs tâches. Vous pouvez ainsi définir les paramètres des tâches, allouer efficacement les ressources et identifier les goulets d'étranglement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image13-2-1400x1021.png Fonctionnalité de suivi du temps ClickUp pour suivre le temps passé sur chaque tâche et hiérarchiser les tâches /$$img/

Tracer le temps passé sur chaque tâche et prioriser les tâches avec la fonctionnalité ClickUp Time Tracking

ClickUp : La fin du débat TickTick vs. Things 3

Alors que les applications de productivité TickTick et Things 3 apportent des fonctionnalités solides à la Tableur, ClickUp émerge comme la solution ultime pour la gestion des tâches, la planification quotidienne et la collaboration d'équipe.

De la gestion puissante des tâches aux vues personnalisables, en passant par les rappels avancés et les outils pilotés par l'IA, ClickUp va au-delà du simple suivi des tâches. La version gratuite offre tout cela. S'inscrire gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui, et voyez comment il transforme votre façon de travailler ! 🚀