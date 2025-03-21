Modèles Excel gratuits d'évaluation des performances pour une évaluation facile

Les évaluations des performances sont essentielles pour favoriser la croissance des employés et aligner les objectifs de l'équipe, mais elles peuvent souvent donner l'impression d'être accablantes.

Évaluer les performances d'un employé, scruter des feuilles de calcul Excel et donner un retour d'information personnalisé peut prendre des semaines à achever.

et le pire, c'est que si l'organisation est grande, les choses deviennent encore plus compliquées et épuisantes.

Pour simplifier ce processus, nous avons rassemblé une collection de modèles Excel gratuits d'évaluation des performances, conçus pour rendre les évaluations simples et efficaces.

Voyons comment vous pouvez transformer les évaluations de performance en une expérience plus positive et plus productive !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation de performance Excel?

Des entretiens d'évaluation efficaces permettent à une organisation de fournir un retour d'information constructif à ses employés. Bien que cela semble facile, cela n'est possible que si votre processus d'évaluation des performances est systématique - et les modèles d'évaluation des performances Excel sont au cœur de ce processus. Voici cinq caractéristiques qui font d'un modèle Excel d'évaluation des performances un modèle idéal.

Structure effacée: Sélectionnez un modèle dont les champs et les catégories sont clairs. Cela facilitera la navigation tant pour vos responsables des ressources humaines que pour les employés évalués

Sélectionnez un modèle dont les champs et les catégories sont clairs. Cela facilitera la navigation tant pour vos responsables des ressources humaines que pour les employés évalués Objectifs mesurables: Donnez la priorité aux modèles dotés d'une échelle d'évaluation afin de pouvoir mesurer et évaluer facilement les indicateurs de performance propres à votre organisation, tels que le travail d'équipe, la productivité, etc

Donnez la priorité aux modèles dotés d'une échelle d'évaluation afin de pouvoir mesurer et évaluer facilement les indicateurs de performance propres à votre organisation, tels que le travail d'équipe, la productivité, etc Fonctionnalités de personnalisation: Choisissez des modèles qui vous permettent de personnaliser les champs personnalisés et les catégories. Par exemple, vous devriez pouvoir personnaliser votre période d'évaluation,KPIetc.

Choisissez des modèles qui vous permettent de personnaliser les champs personnalisés et les catégories. Par exemple, vous devriez pouvoir personnaliser votre période d'évaluation,KPIetc. Capacités d'automatisation: Choisissez un modèle d'évaluation de la performance des employés doté de puissantes capacités d'automatisation afin de réduire au minimum les efforts manuels lors du suivi des objectifs, du calcul des scores, de la fourniture des indicateurs de performance et de l'évaluation des performancesle retour d'information de l'employéetc.

Choisissez un modèle d'évaluation de la performance des employés doté de puissantes capacités d'automatisation afin de réduire au minimum les efforts manuels lors du suivi des objectifs, du calcul des scores, de la fourniture des indicateurs de performance et de l'évaluation des performancesle retour d'information de l'employéetc. Complétude: Utilisez un modèle Excel d'évaluation des performances dont la conception est polyvalente. De cette façon, vous recueillez collectivement les évaluations annuelles de chaque employé et équipe de l'organisation tout en examinant égalementvos propres performances en tant que managers En savoir plus: Découvrez notre 10 modèles de plans d'amélioration de la performance pour les managers pour vous guider dans la définition d'objectifs clairs et favoriser la croissance !

Modèles Excel gratuits d'évaluation des performances /%href/* pour vous guider dans la définition d'objectifs clairs et favoriser la croissance

Vous cherchez des modèles d'évaluation de performance gratuits ? modèles d'évaluation des performances ? Voici six ressources Excel et Google Docs pour vous aider à gérer les évaluations de performance et les commentaires des employés :

1. Modèle d'évaluation des performances par Charlie HR

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'entreprise Charlie HR Les Modèle d'évaluation des performances par Charlie HR est exclusivement conçu pour les petites équipes et les entreprises. Si vous recherchez un outil qui nécessite un minimum d'expertise, celui-ci pourrait vous plaire.

Le modèle est doté d'une conception et d'une navigation simples. Basé sur un système d'évaluation, il vous permet de personnaliser les indicateurs d'évaluation des performances des employés en fonction de vos besoins.

Par exemple, admettons que vous souhaitiez examiner les performances de chaque employé impliqué dans un projet. Avec cet outil, commencez à définir des objectifs propres à ce projet et fournir un retour d'information sur chacun d'entre eux pour une évaluation complète.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Personnaliser les indicateurs de performance en fonction des objectifs du projet et des besoins de l'équipe

Simplifier le retour d'information grâce à un système d'évaluation transparent et objectif

Ciblez les petites équipes et les entreprises avec une installation minimale et une mise en œuvre facile

Idéal pour: Les petites équipes qui ont besoin d'un modèle d'évaluation des performances simple pour la gestion des performances des employés.

2. Modèle d'évaluation de la performance par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Performance-Evaluation-Template-by-HubSpot.png Évaluation de la performance excel modèle d'évaluation de la performance par HubSpot /$$$img/

il n'y a pas d'évaluation de la performance HubSpot Le Modèle d'évaluation de la performance par HubSpot vous permet d'évaluer chaque aspect de la performance d'un employé et de lui donner un feedback constructif, le tout sans effort manuel excessif.

Conçu comme un questionnaire, ce formulaire d'évaluation des employés fonctionne sur Google et Excel Sheets. Il est également suffisamment polyvalent et complet. Vous avez la possibilité de le modifier et d'ajouter ou de supprimer des informations essentielles pour évaluer les employés en fonction de différentes catégories de performance et sous-catégories, telles que la communication, les compétences, la collaboration, etc.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Utilise à la fois Google Sheets et Excel pour faciliter l'accès et la collaboration

Évaluer efficacement des catégories complètes telles que la communication et la collaboration

Modifiez et adaptez le formulaire pour qu'il corresponde aux critères de performance spécifiques de votre entreprise

Idéal pour: Évaluer la performance des nouveaux employés avec des indicateurs personnalisables dans une forme polyvalente.

Télécharger ce modèle

3. Formulaire d'évaluation des performances des employés par WPS

WPS Si vous êtes à la recherche d'un modèle d'entretien annuel d'évaluation à la fois concis et descriptif, l'outil Formulaire d'évaluation des performances des employés par WPS est celui qu'il vous faut.

Grâce à cet outil gratuit, vous pouvez évaluer les performances professionnelles de chaque employé à l'aide d'un système d'évaluation facile à comprendre. Mais ce n'est pas tout : le modèle vous permet également de fournir des commentaires descriptifs sur chaque critère, afin que vos points soient clairement exprimés. Le modèle travaille sur MS Excel et assiste tous les appareils Windows, MAC et Android.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Il est accessible sur Windows, MAC et Android avec une compatibilité totale avec Excel

Équilibrez les évaluations rapides avec des commentaires détaillés grâce à sa mise en forme concise mais descriptive

Réalisez des évaluations gratuites grâce à un système d'évaluation facile à comprendre

Idéal pour: Les managers qui ont besoin d'un modèle concis et descriptif pour évaluer les compétences de leurs collaborateurs les performances des employés avec un retour d'information clair.

10 Meilleur logiciel d'évaluation de la performance des employés en 2024

4. Modèle avancé d'évaluation des performances par Kenjo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Advanced-Performance-Review-Template-by-Kenjo.png Modèle d'examen de performance avancé excel par Kenjo /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'évaluation des performances excel par Kenjo Kenjo En règle générale, un document d'évaluation des performances d'un employé ne permet pas de stocker des données dans Excel, mais l'outil d'évaluation des performances de l'employé peut être utilisé dans le cadre de l'évaluation des performances Modèle avancé d'évaluation des performances par Kenjo ne le fait pas. Outil personnalisable, ce modèle simplifie le retour d'information et le stockage des données.

Ce modèle vous permet de créer des évaluations visuelles des performances basées sur une échelle d'évaluation. Vous pouvez présenter les données relatives aux performances des employés sous forme de diagrammes, de graphiques, etc. Il vous permet également de créer des résumés visuels des performances pour chaque mois, chaque année, deux fois par an, et même l'année dernière pour des comparaisons d'une année sur l'autre.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Créez des résumés de performance visuellement attrayants à l'aide de diagrammes et de graphiques

Suivre les performances mensuellement, annuellement ou semestriellement pour une meilleure compréhension

Personnalisez les indicateurs et les commentaires pour les aligner sur les objets de votre équipe

Ideal for: Ce modèle est parfait pour créer des bilans de performance visuels et riches en données pour des évaluations à court et à long terme.

5. Modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés pour SCM par WPS

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Employee-Performance-Appraisal-Form-Template-for-SCM-by-WPS.png Formulaire d'évaluation des performances des employés Modèle d'évaluation des performances excel pour SCM by WPS /$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais WPS Si vous recherchez un modèle d'évaluation des performances adapté à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, choisissez le modèle Modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés pour la GCL par WPS . Ce modèle de feuille de calcul Excel est compatible avec Windows, MAC et Android et est facile à utiliser et à personnaliser.

Le modèle vous permet d'ajouter/supprimer des indicateurs clés de performance, des métriques, des cibles, etc. Vous pouvez également l'adapter à d'autres départements de votre entreprise pour obtenir des résultats globaux. De plus, les calculs sont entièrement automatisés, de sorte que tous les scores de performance sont précis et générés en quelques minutes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Adaptez les indicateurs de performance à la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou à d'autres départements

Automatisation des calculs pour une évaluation rapide et précise des performances

Accédez au modèle sur plusieurs appareils grâce à la compatibilité avec Excel

Idéal pour: Conduire des évaluations de performance dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec un suivi et une notation automatisés des indicateurs de performance clés.

Lire la suite: Réunion d'étalonnage des performances décodée - Comment avoir un processus d'évaluation des performances équitable

6. Modèle de statistiques sur les performances des employés par WPS

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Employee-Performance-Statistics-Template-by-WPS.png Statistiques sur les performances des employés Modèle d'évaluation des performances excel par WPS /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un système d'évaluation des performances pour les employés WPS Évaluer les performances d'un employé à l'aide d'une règle empirique ne vous donne jamais d'indications sur son efficacité. Mais c'est là que le Modèle de statistiques sur les performances des employés par WPS entre en jeu.

Ce modèle gratuit et modifiable prend en compte les données de chaque employé et vous permet de les évaluer en fonction des notes. En conséquence, il devient plus facile de mesurer des objectifs réalisables et de prendre des décisions fondées sur des données.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Évaluez les performances de vos employés grâce à un système d'évaluation basé sur des données

Modifiez le modèle pour l'adapter à différentes équipes ou départements, selon vos besoins

Utilisez une solution gratuite, rapide et perspicace pour analyser l'efficacité des employés

Idéal pour: Effectuer des évaluations d'employés basées sur des données en utilisant des notes et des objectifs mesurables.

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs pour l'évaluation des performances

Si les modèles Excel d'évaluation des performances énumérés ci-dessus sont utiles pour fournir un fournisseur prestataire, ils font néanmoins apparaître quelques inconvénients. Par instance :

Automatisation limitée: La plupart de ces modèles ne disposent pas de fonctionnalités d'automatisation puissantes et, par conséquent, ont tendance à prendre du temps et à être difficiles à utiliser

La plupart de ces modèles ne disposent pas de fonctionnalités d'automatisation puissantes et, par conséquent, ont tendance à prendre du temps et à être difficiles à utiliser Problèmes d'évolutivité: Ces feuilles risquent d'être encombrées et de devenir difficiles à maintenir pour les entreprises qui traitent d'énormes volumes de données

Ces feuilles risquent d'être encombrées et de devenir difficiles à maintenir pour les entreprises qui traitent d'énormes volumes de données **Intégrité des données : aucun de ces modèles d'évaluation des performances des employés n'offre de suivi du temps ou de contrôle des versions, ce qui entraîne des erreurs ou des écrasements accidentels

Formatage incohérent: Ces feuilles manquent d'uniformité en termes de formatage, ce qui peut rendre difficile l'analyse ou la comparaison entre différents départements

Alternative aux modèles Excel d'évaluation des performances

Voici sept modèles d'évaluation des performances alternatifs et gratuits proposés par un expert en gestion de projet ClickUp qui simplifient l'ensemble du processus d'évaluation des performances :

1. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Clickup-Performance-Review-Template.png Modèle d'évaluation des performances de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous êtes à la recherche d'un modèle pour rendre votre processus d'évaluation des performances plus facile, plus exhaustif et plus concret, le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp est la meilleure option.

Il est facile à utiliser et à parcourir. Le format est également super propre, avec un système d'évaluation à la base pour transmettre le feedback de manière concise. En fait, en tant que managers, vous avez également la possibilité de demander l'avis personnel d'un employé et l'avis de ses collègues sur ses performances.

Et le plus beau, c'est qu'il est personnalisable ! Sa personnalisation ! Ce modèle ClickUp offre une incroyable marge de personnalisation en ce qui concerne les objectifs et les indicateurs, ce qui le rend adapté à tous les rôles et titres professionnels.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Personnalisez-le pour qu'il s'adapte à tous les rôles et titres au sein de votre organisation

Simplifiez le processus d'évaluation grâce à un système d'évaluation propre et à un design convivial

Incorporer l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation pour un retour d'information à 360 degrés

S'intègre parfaitement à ClickUp pour un suivi des performances en temps réel

Idéal pour: Les petites et moyennes équipes à la recherche d'un modèle d'évaluation des performances simple pour gérer efficacement les performances des employés.

2. Modèle de revue des performances des actions correctives ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Corrective-Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action corrective ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322610&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Les managers ont souvent besoin d'aide pour identifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'améliorer les performances de l'équipe. Les Modèle d'évaluation des performances par des mesures correctives ClickUp est là pour vous aider !

Ce modèle simplifie l'évaluation et le suivi des performances en vous permettant d'organiser les données de manière conviviale. Les champs listent les domaines d'amélioration, les problèmes, les solutions possibles, etc.

Supposons que vous souhaitiez améliorer les compétences de votre équipe en matière de communication. Ce modèle vous permet de dresser la liste des principales raisons qui entravent une communication efficace et de donner des conseils pour les éliminer sous forme de puces. Vous pouvez également confier ces tâches à des membres spécifiques de l'équipe et définir des indicateurs de performance clés pour mesurer leur progression.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Identifier les domaines à améliorer avec des champs d'action corrective détaillés

Présenter les données dans une forme visuelle et conviviale pour simplifier le suivi

Assigner des tâches spécifiques et des KPI aux membres de l'équipe pour des améliorations mesurables

Personnaliser les sections pour la liste des problèmes, des solutions et des mises à jour de la progression

Idéal pour: Les managers qui cherchent à identifier les domaines d'amélioration et à mettre en œuvre des actions correctives en utilisant une approche structurée et visuelle.

3. ClickUp Modèle d'examen complet des performances

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/performance-reviews.png examens de performance https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous voulez un modèle qui englobe et facilite l'ensemble du processus d'évaluation des performances tout en vous permettant de fournir un feedback détaillé à chaque employé séparément ? Optez pour le modèle Modèle complet d'évaluation des performances ClickUp .

Il dispose d'un large intervalle de champs personnalisés, ce qui facilite l'attribution et le suivi des performances des employés. Par instance, vous pouvez spécifier le département qui a besoin d'être amélioré, définir les régions sur lesquelles ils doivent travailler, suivre leur progression, etc.

Ce modèle d'évaluation des performances fournit un aperçu unique des performances d'un employé. Ainsi, disons qu'un employé pense qu'il est doué pour diriger des projets ou prendre des initiatives. Grâce à la fonctionnalité d'auto-évaluation, il peut mettre en évidence cet aspect de sa personnalité professionnelle, que vous pourrez approfondir dans le cadre de discussions collaboratives sur la carrière.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Attribuez et suivez les indicateurs de performance grâce à un large intervalle de champs personnalisés

Fournir un feedback individuel et permettre l'auto-évaluation pour des opportunités de croissance

Suivre la progression des équipes et des services pour un meilleur alignement organisationnel

Faciliter les conversations de carrière et les discussions sur les performances à long terme

Idéal pour: Fournir une évaluation globale des performances avec des informations détaillées et des éléments d'action personnalisés pour chaque employé.

4. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Quarterly-Performance-Review-Template.png Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Les évaluations des performances des employés fonctionnent de manière simple : plus vous en créez, plus vos employés ont de chances d'améliorer leurs performances et leur productivité.

Cependant, la création de feuilles de calcul Excel complètes pour évaluer les performances des employés peut s'avérer fastidieuse. Mais ce n'est pas le cas si vous disposez de l'outil Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp .

Conçu explicitement pour une période d'examen trimestrielle, ce modèle est d'une grande aide pour les organisations qui souhaitent optimiser les performances de leurs équipes. Il vous permet de suivre les objectifs, les OKR et d'autres indicateurs de performance tous les trois mois.

En cours, vous fournissez également un feedback structuré sur chaque critère et suivez la progression des employés en temps réel. Mimant le design d'un CV, ce document d'une page saisit subtilement chaque donnée essentielle à la construction d'un cadre de croissance cohérent dans l'organisation.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Suivre les indicateurs de performance à court terme tous les trois mois

Optimisez le suivi des OKR et la définition des objectifs grâce à un retour d'information structuré

Contrôler la progression en temps réel pour que les employés restent en phase avec les objectifs

Présenter les données de performance sous la forme d'un résumé pour plus de clarté

Idéal pour: Suivre les performances des employés, assurer des évaluations complètes tous les trois mois.

Lire la suite: Gestion continue des performances - Un guide achevé pour comprendre et mettre en œuvre le système

5. Modèle de suivi des indicateurs de performance clés (KPI) ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image7-2.png clickUp modèle kpi https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Dans toute organisation, chaque équipe a un ensemble d'objectifs de performance à atteindre. Pour suivre sa progression, elle dispose d'indicateurs clés de performance, de paramètres et de normes spécifiques. Les Modèle de suivi des indicateurs clés de performance ClickUp en assure le suivi.

Le modèle est hautement personnalisable et facile à lire. Il visualise les ICP de manière simple et attrayante. Il existe trois catégories principales d'évaluation des ICP : Hors suivi, A risque et Sur suivi. En cours, vous définissez vos valeurs et indicateurs de base tout en suivant leur progression de manière quantifiable.

Le document étant également highly collaborative, il promeut la coopération au sein de l'équipe, en veillant à ce que chaque membre ait une vision claire de chaque objectif et de sa progression.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Visualisez les indicateurs de performance clés (KPI) en utilisant des catégories telles que "Off Track", "At Risk" et "On Track"

Encouragez la collaboration au sein de l'équipe en fournissant une visibilité partagée sur la progression

Personnaliser les indicateurs et les valeurs en fonction des équipes et des rôles

Engagez votre équipe avec un design clair et facile à comprendre pour le suivi des indicateurs de performance clés

Idéal pour: Suivre les KPI de l'équipe avec des indicateurs personnalisables, assurer la clarté sur les objectifs de performance et le suivi de la progression.

6. Modèle de formulaire d'évaluation des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Evaluation-Form-Template.png ClickUp Modèle de formulaire d'évaluation des employés https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous souhaitez un modèle d'évaluation annuelle des performances à la fois simple et perspicace, cette Modèle de formulaire d'évaluation des performances ClickUp est fait pour vous.

Ce modèle n'est pas un formulaire traditionnel d'évaluation des employés. Il s'agit plutôt d'un document qui vous permet de recueillir des informations sur les employés et les réactions de votre équipe afin d'analyser leurs performances.

Grâce à lui, vous pouvez suivre la progression individuelle de chaque employé et identifier les points à améliorer. Ce modèle est facile à utiliser et à parcourir, il est polyvalent et peut être utilisé par plusieurs équipes.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Suivez la progression individuelle grâce à des indicateurs de performance personnalisés

Recueillez et analysez les commentaires sans effort au sein de plusieurs équipes et départements

Naviguez facilement grâce à un modèle polyvalent conçu pour les entretiens annuels d'évaluation

Garantir la précision et la clarté lors de l'évaluation des performances qualitatives et quantitatives

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'un formulaire polyvalent et simple à utiliser pour évaluer les performances des employés et recueillir des commentaires pertinents.

7. Modèle de rapport d'activité journalier de l'employé ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Employee-Daily-Activity-Report-Template.png Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105528&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous êtes un gestionnaire qui s'occupe de plusieurs projets, il est vital mais difficile de s'assurer de la progression de chacun. Le Modèle de rapport d'activité journalier de l'employé ClickUp peut vous faciliter la tâche.

Avec son aide, il est possible d'évaluer les performances de chaque membre de l'équipe impliqué dans un projet en quantifiant leur productivité. Vous pouvez définir des tâches, en suivre le temps et préciser la date à laquelle elles ont été accomplies.

Vous évaluez les performances pour vous assurer que le projet dans son ensemble est rentable et que chaque membre de l'équipe - y compris vous-même - est en phase avec ses procédures et ses objets.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Suivez votre productivité quotidienne grâce à des fonctionnalités détaillées de gestion des tâches

Simplifier la gestion du temps en achevant les tâches et en documentant les heures travaillées

Permettre l'auto-évaluation pour aligner les équipes et les projets sur les objectifs globaux

Collaborez facilement en suivant les contributions individuelles à travers les projets

Idéal pour: Le suivi des performances professionnelles par le suivi des activités quotidiennes et l'alignement de l'équipe sur les objets du projet.

Faites des évaluations de performance un jeu d'enfant avec ClickUp*

L'évaluation des performances des employés est vitale pour toute organisation. Elle permet à votre entreprise de fournir un retour d'information à ses membres et de cultiver un sentiment de croissance et d'amélioration.

Cependant, pour les managers, le processus d'évaluation des performances se résume souvent à la gestion de feuilles de calcul !

Si c'est aussi votre cas, tournez-vous vers ClickUp, une suite de gestion du travail tout-en-un, qui propose de nombreux modèles et ressources gratuits pour améliorer le système de gestion des performances de votre organisation. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment ClickUp facilite l'évaluation des performances des employés !